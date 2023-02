Baggio, Milano: servono fondi per un nuovo maxi progetto E’ sorta l’idea e la possibilità di riqualificare una zona che negli ultimi anni è sempre andata a ritroso. Si tratta dell’area Piazza d’Armi, di cui uno dei fondi gestiti Invimit possiede circa 388 mila metri quadrati. Si trova attorno alla Caserma Santa Barbara e all’Ospedale Militare di Baggio, uno dei più estesi complessi militari cittadini esistenti in Italia. Per quasi 50 anni ci sono stati addestramenti militari e manovre con i carri armati. Dagli anni ‘80 è rimasto inutilizzato. Il 75% di quell’area che fa da confine tra la città e i piccoli comuni limitrofi diventerà un parco. Giovanna Della Posta, l’amministratrice delegata di Invimit ha espresso più giudizi riguardo alla questione:« Sarà il secondo più grande di Milano dopo il Parco Sempione». E ha aggiunto che ci sarà edilizia abitativa e negozi, nessun centro commerciale, nessun insediamento industriale o logistico. I numeri «Abbiamo avviato le attività propedeutiche alle bonifiche, mandato via gli ortisti abusivi, demolito le baracche, portato via un centinaio di bombole di gas. L’asset è pronto». Comunica l’ad che fa luce anche sulla questione fondi: «Parlo con gli investitori internazionali. Dai tedeschi Ece e Union Investment real estate fino al Public Investment Fund in Arabia Saudita, cerchiamo i più bravi. Parlando di cifre, l’asset Piazza d’Armi vale circa 80 milioni di euro dati ancora da definire bene. Per lo sviluppo ci vogliono altri 500 milioni. L’idea è decuplicare il valore del terreno».

