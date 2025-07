Affitti brevi, il ministero accoglie la soluzione di riconoscimento tecnologico Il ministero dell’interno ha dato il via libera alla proposta di AssoSoftware per rendere più sicuro e trasparente il check-in degli ospiti nelle strutture ricettive. Rispondendo a un quesito sulla circolare del 18 novembre 2024 sull’identificazione delle persone ospitate presso strutture ricettive, il ministero ha infatti accolto la proposta che prevede l’utilizzo di soluzioni tecnologiche che garantiscano la corretta e conforme identificazione degli ospiti presso strutture ricettive. In particolare si prevede l’utilizzo di piattaforme di videochiamata installate presso la struttura o di un QR-Code, un codice univoco o altro elemento distintivo, periodicamente aggiornato e visualizzabile solo presso la struttura. Si tratta di soluzioni tecnologiche che mirano a trovare un equilibrio tra sicurezza e praticità, dopo le polemiche sollevate nei mesi scorsi. Il Ministero ha infatti ribadito che la circolare non obbliga il gestore a una presenza fisica per il check-in consentendo l’uso di sistemi digitali di acquisizione di dati, anche da remoto, conformi alle norme vigenti. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494950 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il ministero dell’interno ha dato il via libera alla proposta di AssoSoftware per rendere più sicuro e trasparente il check-in degli ospiti nelle strutture ricettive. Rispondendo a un quesito sulla circolare del 18 novembre 2024 sull'identificazione delle persone ospitate presso strutture ricettive, il ministero ha infatti accolto la proposta che prevede l’utilizzo di soluzioni tecnologiche che garantiscano la corretta e conforme identificazione degli ospiti presso strutture ricettive. In particolare si prevede l’utilizzo di piattaforme di videochiamata installate presso la struttura o di un QR-Code, un codice univoco o altro elemento distintivo, periodicamente aggiornato e visualizzabile solo presso la struttura. Si tratta di soluzioni tecnologiche che mirano a trovare un equilibrio tra sicurezza e praticità, dopo le polemiche sollevate nei mesi scorsi. Il Ministero ha infatti ribadito che la circolare non obbliga il gestore a una presenza fisica per il check-in consentendo l’uso di sistemi digitali di acquisizione di dati, anche da remoto, conformi alle norme vigenti. [post_title] => Affitti brevi, il ministero accoglie la soluzione di riconoscimento tecnologico [post_date] => 2025-07-23T12:18:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753273137000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494937 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Proposte di soggiorno sempre più curate, abbinate ad esperienze uniche in località dall’anima autentica: si scopre così il lato più esclusivo de Le Isole di Tahiti, che si confermano tra le mete luxury più ambite al mondo. L’ospitalità di lusso a Tahiti è da sempre riconosciuta per l’ampiezza e la qualità della sua offerta, che unisce prestigiosi brand internazionali, come Intercontinental, Four Seasons e St. Regis, a raffinati concept locali immersi in contesti naturali unici. Tra questi, spiccano le strutture esclusive situate su isole private, o motu in tahitiano, come l’iconico The Brando, resort di eccellenza sull’isola di Tetiaroa, reso celebre dal suo storico proprietario, l’attore Marlon Brando, e oggi pioniere nella sostenibilità applicata al lusso. Completano l’offerta strutture d’élite come Motu Nao Nao e Nukutepipi, sinonimi di privacy assoluta ed esperienze su misura. Poter scegliere esperienze autentiche, disegnate su misura e lontane dai percorsi battuti e afflitti dall’overtourism rappresenta un aspetto fondante dell’offerta turistica de Le Isole di Tahiti. Qui, ogni momento può essere trasformato in un’esperienza esclusiva: dalle escursioni private in barca tra le incantevoli lagune turchesi degli arcipelaghi polinesiani e i racconti di miti e leggende condivisi dal personale locale, ai picnic gourmet su motu disabitati, preparati con ingredienti locali e serviti in contesti mozzafiato, che, in quell’attimo, diventano esclusivamente di chi li vive. Si possono prenotare anche sessioni di snorkeling personalizzate con biologi marini, per nuotare accanto a mante e tartarughe lontano dalle rotte affollate, oppure esperienze culturali private come un laboratorio di creazione di oli monoi o rituali di benessere e purificazione privati immersi nella natura tropicale. Oltre alle strutture e ai servizi turistici d’eccellenza, il vero valore aggiunto di un soggiorno nell'arcipelago delle Isole della Società è l’opportunità unica di disconnettersi dalla quotidianità e riconnettersi con una natura che emoziona, rapisce all’istante e incoraggia un affascinante cambio di prospettiva e priorità. Dalle lagune di Taha’a alle foreste rigogliose di Tahiti, dai sorrisi sinceri regalati ad ogni incontro alle escursioni che sposano ogni tipo di interesse o esigenza, ogni isola offre momenti autentici e difficili da ripetere. [post_title] => Le Isole di Tahiti: un nuovo concetto di lusso, fra esperienze su misura e disconnessione consapevole [post_date] => 2025-07-23T11:30:25+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753270225000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494934 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Carnival Cruise Line ha ufficialmente aperto lo scorso 19 luglio Celebration Key, la sua nuova destinazione esclusiva a Grand Bahama. La prima nave ad attraccare è stata la Carnival Vista, con quasi 5.000 ospiti pronti a vivere un'esperienza indimenticabile tra attrazioni spettacolari, relax e divertimento. Tra le novità spiccano: il Suncastle, il castello di sabbia più alto al mondo, con scivoli d'acqua mozzafiato; la più grande altalena del mondo per brindare sospesi nell'aria; le lagune di acqua dolce più grandi dei Caraibi, ideali per famiglie e adulti in cerca di relax; il Pearl Cove Beach Club, il più grande rifugio per adulti con piscina a sfioro e supervillas; Lokono Cove, l'angolo artigianale e culturale dell'isola, dove i colori dei murales e l'autenticità dei prodotti fatti a mano raccontano la vera anima bahamense. La giornata inaugurale ha visto protagonisti anche Shaquille O'Neal, il presidente di Carnival Christine Duffy e il ceo Josh Weinstein, che hanno tagliato il nastro e brindato alla nuova perla del turismo crocieristico. Sono cinque le aree da esplorare: Paradise Plaza, il cuore pulsante con musica dal vivo; Starfish Lagoon, ideale per famiglie con giochi, scivoli e ristorazione informale; Calypso Lagoon, dedicata agli adulti con DJ, bar swim-up e food trucks; Pearl Cove Beach Club, per un relax totale tra piscina, cabanas e ristoranti gourmet; Lokono Cove, l'angolo artigianale e culturale dell'isola. Oltre 30 punti ristoro, musica dal vivo, giochi sulla spiaggia, sport e attività per tutti i gusti completano l'offerta. E per chi vuole solo godersi il mare, oltre un chilometro di spiaggia bianca e acque cristalline. Il porto di Celebration Key potrà accogliere fino a quattro grandi navi contemporaneamente, e la sua apertura rappresenta un'opportunità straordinaria per Grand Bahama: oltre 2 milioni di visitatori l'anno già da subito, con un impatto economico e occupazionale significativo. «Celebration Key rappresenta una novità entusiasmante chi ama le crociere e le esperienze esclusive. È il perfetto mix tra divertimento, relax e cultura, ideale per famiglie e adulti, e siamo certi che sarà un successo anche per il mercato italiano» sottolinea una nota di Gioco Viaggi, agente generale per l'Italia di Carnival Cruise Line. [post_title] => Carnival: taglio del nastro per Celebration Key, nuova meta esclusiva a Grand Bahama [post_date] => 2025-07-23T11:15:08+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753269308000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494930 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal prossimo 1° agosto il biglietto del treno fra Milano e l’aeroporto di Malpensa salirà da 13 a 15 euro e cambieranno di conseguenza anche le tariffe per le stazioni intermedie, nell'ordine dell'euro. Il ticket per i ragazzi fino ai 13 anni passerà invece da 6,50 a 7,50 euro. Da Trenord, la società che gestisce il servizio ferroviario regionale e il Malpensa Express, precisa che si tratta del «primo adeguamento tariffario aeroportuale dal 2016 e che la tariffa per chilometro di 0,27 euro l’ora è la più bassa d’Europa dove la media è di 0,73 e comunque con l’aumento salirà a 0,31». L’aumento contribuirà ad «un’ulteriore evoluzione della qualità del servizio» di cui beneficeranno anche i viaggiatori sulle altre tratte che invece non subiranno aumenti né dei biglietti, né degli abbonamenti. Intanto, sulla linea fra Milano Centrale e Malpensa entrano in servizio nuovi treni Caravaggio - già operativi dalla stazione di Cadorna -, convogli adatti a portare grandi flussi come quelli per lo scalo, dove nei primi mesi dell’anno c’è stata una media di 14.500 viaggiatori al giorno con un incremento del 4% rispetto al 2024. Malpensa Express, sottolinea Trenord, è il collegamento aeroportuale con l’offerta più ampia in Italia, con treni dalle 4 del mattino all’1 e corse ogni quindici minuti. Inoltre per l’estate nei giorni festivi e prefestivi l’orario è stato esteso dalle 3 alle 2 di notte, per agevolare ulteriormente la scelta del treno da parte dei turisti. [post_title] => Malpensa Express: dal 1° agosto il costo del biglietto salirà da 13 a 15 euro a tratta [post_date] => 2025-07-23T10:54:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753268044000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494923 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_494924" align="alignleft" width="300"] Luciano Pareschi, presidente AssoParchi[/caption] Il settore dei parchi divertimento in Italia ha imboccato una traiettoria di consolidamento, segnando nel 2024 una crescita significativa sia in termini di offerta sia di visitatori: lo confermano i dati ufficiali presentati dal Rapporto Annuale SIAE. Si parte dall’offerta, con un incremento del 4,9% dei giorni di apertura rispetto al 2023, pari a 22.836, complice l’estensione della stagionalità dei parchi a tema, che hanno saputo creare nuovi concept per valorizzare periodi dell’anno come Carnevale, Halloween e Natale. Aumentano anche i visitatori, con 21.104.651 ingressi, in crescita di circa il 7,4%, e il fatturato della biglietteria che sfonda la barriera dei 300 milioni, attestandosi a 306.640.128 euro (+1% sul 2023). Luciano Pareschi, presidente AssoParchi, afferma: “I dati SIAE 2024 rafforzano la centralità dell’industria dei parchi divertimento nel panorama turistico nazionale. La crescita non è un dato estemporaneo, ma dipende da una strategia coordinata di sviluppo e investimento che punta su innovazione, destagionalizzazione e qualità dell’esperienza. Abbiamo creduto e continuiamo a credere nel valore culturale, sociale ed economico dei parchi come luoghi capaci di generare indotto, occupazione e attrattività internazionale. I 2 miliardi di euro di impatto economico complessivo sono la prova concreta che questo comparto non solo è maturo, ma strategico per la crescita del Paese, la qualità della vita dei cittadini e la filiera turistica”. Proprio il differenziale di incremento tra visitatori e fatturato, accompagnato da un calo del 6% del valore medio unitario per visitatore, indica come le politiche di pricing più inclusive adottate negli ultimi anni hanno favorito l’ampliamento del bacino di utenza. A trainare l’andamento sono gli investimenti in nuove attrazioni, aree tematiche, tecnologie immersive e soluzioni green, che hanno reso l’esperienza sempre più coinvolgente. Solo per la stagione in corso (2025) sono già stati stanziati 220 milioni di euro, con una previsione di 500 milioni nel triennio 25/27. Il trimestre estivo si conferma centrale: nel 2024 il 64% dei visitatori si è concentrato nei mesi di giugno, luglio e agosto, periodo che ha generato anche il 66% della spesa totale. Un dato influenzato dall’apertura dei parchi acquatici, la cui attività è fortemente stagionale. Da segnalare è la performance di dicembre che, a fronte di un’offerta più contenuta, perché i numerosi parchi acquatici sono chiusi, registra il tasso medio di affluenza giornaliera più alta dell’anno, con 1.514 visitatori al giorno, superando perfino agosto (1.164), a testimonianza della crescente efficacia delle tematizzazioni natalizie. [post_title] => AssoParchi: i parchi di divertimento continuano a crescere [post_date] => 2025-07-23T10:50:10+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753267810000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494922 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vista Ostuni ha aperto i battenti, segnando il debutto del brand in Puglia. Struttura 5 stelle lusso di proprietà della famiglia Passera e parte del portfolio The Leading Hotels of the World, l'hotel occupa una location d’eccezione, a pochi passi dalla Città Bianca, immersa nella Piana di Ulivi secolari, a soli 20 minuti dall’aeroporto di Brindisi. Oggetto di un importante restauro nel pieno rispetto dell’architettura originaria, l'ex Manifattura Tabacchi è una struttura iconica risalente al XIV secolo, con una lunga storia legata alla comunità locale e da sempre luogo di accoglienza. «Questa apertura è una tappa importantissima in quello che è stato per noi un percorso emozionante - ha dichiarato Bianca Passera, presidente del Gruppo -. Dal momento in cui abbiamo scoperto questo edificio storico, ne abbiamo riconosciuto l’incredibile potenziale. Restaurarlo è stato un vero atto d’amore — che ci ha permesso di onorarne l’eredità, collaborando con talentuosi artigiani italiani per donargli una seconda vita. Il risultato è un luogo iconico riscoperto sotto una nuova veste e al tempo stesso senza tempo». Cinque piani distribuiti su un’area complessiva di 6.000 mq, a cui si aggiungono 1.200 mq di terrazzi e tre ettari di giardino, 28 tra suite e camere con una superficie media di 60 mq ciascuna, 2 ristoranti (il Bianca Bistrot - ristorante in giardino aperto tutto il giorno - e “Berton al Vista” dove trova spazio la filosofia dello chef Andrea Berton, con una cucina che abbraccia la regionalità attraverso materie prime d’eccellenza). Inoltre, l’Infinity Bar sul rooftop con vista mozzafiato sulla Città Bianca, sulla distesa di ulivi secolari e sul mare, il Chiostro Bar per un drink in un ambiente avvolgente e appartato, 3 piscine, di cui 2 esterne (una Infinity Pool sulla terrazza e una in giardino) e una interna, una Spa, un beauty center e una palestra fitness con attrezzature all’avanguardia. Aperto tutto l’anno, l’hotel rafforza l’impegno del brand Vista nel settore dell’ospitalità di lusso consolidandone i valori-cardine, espressione di un’ospitalità sempre più responsabile, capace di generare valore per il territorio e per le persone: riqualificazione di edifici storici, innovazione, attenzione alla sostenibilità e all’arte dell’accoglienza. In questa direzione, Vista Ostuni riceverà la certificazione Leed, riconoscimento internazionale per la qualità nella progettazione e costruzione sostenibile. Il cuore dell'esperienza è un servizio di eccellenza che si fonda sulla bellezza del luogo e l’appeal della destinazione, e di cui è conferma anche l’ingresso in The Leading Hotels of the World. [gallery ids="494926,494928,494927"] [post_title] => Vista Ostuni accoglie i primi ospiti nel lusso della tradizione pugliese [post_date] => 2025-07-23T10:35:51+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753266951000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494898 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trenitalia rafforza la collaborazione con Loquis, la piattaforma di travel podcast geolocalizzati. Dopo il lancio dello scorso anno, il canale Travel Kids – L’Italia in Intercity con Focus Junior torna protagonista con 30 nuovi episodi, pensati per intrattenere e ispirare i più giovani durante i loro spostamenti in treno, lungo tutto lo Stivale e in Sicilia. Sarà poi la volta di Intercity Bike, il nuovo canale podcast dedicato al cicloturismo, realizzato in collaborazione con Bike Channel di Tiscali Italia, alla scoperta delle più belle ciclovie italiane raggiungibili in treno. Il progetto propone brevi storie audio che mescolano curiosità, scienza, natura, personaggi storici e leggende, raccontate con uno stile vivace e accessibile grazie alle voci di Andrea Lucchetta, ex pallavolista della nazionale italiana, e del creator Alessio Bourcet, noto come Pika Palindromo. I testi sono curati dalla redazione di Focus Junior, garanzia di qualità divulgativa e linguaggio adatto ai più piccoli. “Intercity Bike” racconterà invece le principali ciclovie italiane raggiungibili con i treni Intercity, grazie alla voce di Davide Cassani, ex commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo ed esperto del territorio. La produzione editoriale è firmata da Bike Channel, portale web riferimento del settore e parte dell’ecosistema di Tiscali Italia, società del gruppo Tessellis attiva nelle Telecomunicazioni e nel settore Media&Tech, per garantire contenuti autorevoli, aggiornati e capaci di ispirare i cicloturisti di ogni età. Un format pensato per coniugare mobilità sostenibile, sport e scoperta del territorio. Travel Kids – L’Italia in Intercity con Focus Junior è già disponibile sia nella versione desktop sia attraverso l’app Loquis, scaricabile gratuitamente da tutti gli store, e può essere fruito sia in treno che da casa. [post_title] => Trenitalia amplia la collaborazione con Loquis: nuovi podcast Travel Kids e sul cicloturismo [post_date] => 2025-07-23T10:07:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753265249000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494906 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Oggi la tecnologia sta trasformando in modo accelerato anche i processi di prenotazione a livello internazionale», ha spiegato Paola De Filippo, ceo di Sabre Italia, durante la prima edizione italiana di Trainline Talks - Tech Edition a Milano. «Siamo passati da un modello a canale unico a un contesto multi-sorgente, in cui le informazioni arrivano da molteplici fonti e non è semplice catturare quella giusta e renderla operativa. Il vero ostacolo oggi non è la mancanza di tecnologia, ma la frammentazione dei contenuti. Unificare fonti diverse in un’unica architettura coerente è la sfida strutturale del travel tech ed è la nostra priorità strategica. Sabre ha già maturato esperienza concreta in Europa con una soluzione adottata in Spagna che consente di combinare tratte Renfe e iryo in un’unica prenotazione integrata nei flussi operativi delle agenzie». De Filippo ha evidenziato l’andamento del traffico ferroviario: «La Lombardia è sicuramente un'eccellenza per quanto riguarda i treni, ma ci sono delle regioni italiane che non hanno ancora raggiunto lo stesso livello di proposta, dove il treno veloce non arriva. Da questo punto di vista i dati, che sono davvero tanti e devono essere tradotti, ci forniscono informazioni su quelle che saranno le necessità future degli utenti e dei viaggiatori nel mondo dei treni. Nel settore dei viaggi l’approccio sta cambiando enormemente, perché circa il 90% delle adv utilizza almeno 4 sistemi. I 2/3 delle adv sta poi aumentando l'utilizzo degli Nda, quindi Sabre si è chiesta: come possiamo semplificare il lavoro di chi deve supportare i passeggeri, considerando anche tutte le sfide e complessità quotidiane? Allo stesso tempo stanno anche cambiando le richieste del passeggero. Quindi le sfide sono davvero tante ed è importante supportare la filiera del viaggio con la tecnologia giusta». Sabre è nata negli Stati Uniti negli anni ‘60 ed è cresciuta diventando internazionale: oggi garantisce un accesso centralizzato a un vasto inventario di servizi di viaggio, consentendo alle adv di consultare le offerte di diversi fornitori di servizi, favorendo un confronto ed effettuando le prenotazioni. «L’odierna disponibilità di dati è molto importante. Sono fondamentali sia per avere uno storico, sia per costruire quello che è il viaggio perfetto per l'utente finale. Sabre, come azienda di tecnologia travel, si trova nel crocevia di tutti questi servizi e richieste. Io sono entrata in questo mondo 25 anni fa, quindi ho vissuto gli anni 2000 all'insegna dell'innovazione. Allora non c'era il biglietto elettronico per le compagnie aeree, si scriveva a mano. La tecnologia ci ha permesso di evolverci e sono nate nuove aziende che, grazie ai dati e alla tecnologia hanno sviluppato idee uniche. Toccando infine il tema degli elevati investimenti nella tecnologia, se anche può spaventare la spesa iniziale se non ci si è evoluti nel tempo, il “ritorno” ha un potenziale davvero eccezionale». (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Sabre e la nuova era del viaggio: tecnologia tra i protagonisti della trasformazione [post_date] => 2025-07-23T09:33:20+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753263200000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494878 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un primo semestre 2025 nel segno della crescita per Bwh Italia & Malta: oltre 185 milioni di euro il fatturato lordo b&b, tasso medio di occupazione delle camere disponibili al 73%, mentre il revPar registra una crescita del +2,4%, in linea con l’adr. “I dati confermano la solidità del nostro modello e la capacità degli hotel del gruppo di rispondere con efficacia alle evoluzioni e le esigenze del mercato - ha dichiarato Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotels Italia & Malta -. La crescita di indicatori chiave come l’adr e il revPar, unita a un tasso di occupazione stabile, riflette il lavoro costante degli albergatori e la forza del nostro network, sempre più orientato alla qualità dell’esperienza e alla valorizzazione dei territori”. In particolare, l’adr ha registrato un incremento medio del 2,2%, con picchi significativi in alcune destinazioni: Bologna (+10,5%), località di montagna (+6%), Genova (+6%), Napoli (+5%), Toscana (+3,5%) e Roma (+3,1%). Il RevPar è aumentato mediamente del 2,4% su base annua, con performance particolarmente positive in: Puglia (+13%), località balneari (+12%), Umbria (+12%), Marche (+9%), Sicilia (+8%), Treviso (+8%), Torino (+6%), Emilia Romagna (+5%) e Milano (+4,2%). Eccellenti le performance di Gorizia, quest’anno Capitale europea della Cultura (+21%). Le prospettive per i mesi a venire sono altrettanto positive, con un +4% delle camere già prenotate, crescita dell’adr pari al +2%. Aumenta anche la durata media dei soggiorni: le prenotazioni di almeno una settimana segnano un +15%, mentre oltre il 50% riguarda soggiorni di più notti. Ottima la risposta della clientela fidelizzata ai programmi Loyalty WorldHotels Rewards e BW Rewards, in crescita del +11,6%, anche per la stagione in corso. Tendenzialmente stabile per l’estate il mix di provenienza delle prenotazioni dai diversi mercati internazionali, con lieve rafforzamento europeo e crescita domestica. Le destinazioni più richieste per l’estate 2025 includono la Costiera Amalfitana e la Riviera Ligure, le città d’arte con Roma in particolare rilievo, le località balneari di Sicilia e Sardegna e le mete del Triveneto e delle Dolomiti. “Questi dati confermano la nostra competitività nelle destinazioni storicamente strategiche, quanto in quelle emergenti e nuove per il gruppo. Guardiamo al secondo semestre con ottimismo, sostenuti da un trend positivo nelle prenotazioni estive e da una domanda che continua a premiare le destinazioni italiane, sia leisure che business”. [post_title] => Bwh Italia & Malta: il fatturato dei primi 6 mesi 2025 vola oltre i 185 mln di euro [post_date] => 2025-07-22T12:13:56+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753186436000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "affitti brevi 2" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":21,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1600,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494950","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ministero dell’interno ha dato il via libera alla proposta di AssoSoftware per rendere più sicuro e trasparente il check-in degli ospiti nelle strutture ricettive. \r

Rispondendo a un quesito sulla circolare del 18 novembre 2024 sull'identificazione delle persone ospitate presso strutture ricettive, il ministero ha infatti accolto la proposta che prevede l’utilizzo di soluzioni tecnologiche che garantiscano la corretta e conforme identificazione degli ospiti presso strutture ricettive. In particolare si prevede l’utilizzo di piattaforme di videochiamata installate presso la struttura o di un QR-Code, un codice univoco o altro elemento distintivo, periodicamente aggiornato e visualizzabile solo presso la struttura.\r

Si tratta di soluzioni tecnologiche che mirano a trovare un equilibrio tra sicurezza e praticità, dopo le polemiche sollevate nei mesi scorsi. Il Ministero ha infatti ribadito che la circolare non obbliga il gestore a una presenza fisica per il check-in consentendo l’uso di sistemi digitali di acquisizione di dati, anche da remoto, conformi alle norme vigenti.","post_title":"Affitti brevi, il ministero accoglie la soluzione di riconoscimento tecnologico","post_date":"2025-07-23T12:18:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1753273137000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494937","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Proposte di soggiorno sempre più curate, abbinate ad esperienze uniche in località dall’anima autentica: si scopre così il lato più esclusivo de Le Isole di Tahiti, che si confermano tra le mete luxury più ambite al mondo.\r

\r

L’ospitalità di lusso a Tahiti è da sempre riconosciuta per l’ampiezza e la qualità della sua offerta, che unisce prestigiosi brand internazionali, come Intercontinental, Four Seasons e St. Regis, a raffinati concept locali immersi in contesti naturali unici. Tra questi, spiccano le strutture esclusive situate su isole private, o motu in tahitiano, come l’iconico The Brando, resort di eccellenza sull’isola di Tetiaroa, reso celebre dal suo storico proprietario, l’attore Marlon Brando, e oggi pioniere nella sostenibilità applicata al lusso. Completano l’offerta strutture d’élite come Motu Nao Nao e Nukutepipi, sinonimi di privacy assoluta ed esperienze su misura.\r

\r

Poter scegliere esperienze autentiche, disegnate su misura e lontane dai percorsi battuti e afflitti dall’overtourism rappresenta un aspetto fondante dell’offerta turistica de Le Isole di Tahiti. Qui, ogni momento può essere trasformato in un’esperienza esclusiva: dalle escursioni private in barca tra le incantevoli lagune turchesi degli arcipelaghi polinesiani e i racconti di miti e leggende condivisi dal personale locale, ai picnic gourmet su motu disabitati, preparati con ingredienti locali e serviti in contesti mozzafiato, che, in quell’attimo, diventano esclusivamente di chi li vive.\r

\r

Si possono prenotare anche sessioni di snorkeling personalizzate con biologi marini, per nuotare accanto a mante e tartarughe lontano dalle rotte affollate, oppure esperienze culturali private come un laboratorio di creazione di oli monoi o rituali di benessere e purificazione privati immersi nella natura tropicale. \r

\r

Oltre alle strutture e ai servizi turistici d’eccellenza, il vero valore aggiunto di un soggiorno nell'arcipelago delle Isole della Società è l’opportunità unica di disconnettersi dalla quotidianità e riconnettersi con una natura che emoziona, rapisce all’istante e incoraggia un affascinante cambio di prospettiva e priorità. Dalle lagune di Taha’a alle foreste rigogliose di Tahiti, dai sorrisi sinceri regalati ad ogni incontro alle escursioni che sposano ogni tipo di interesse o esigenza, ogni isola offre momenti autentici e difficili da ripetere.","post_title":"Le Isole di Tahiti: un nuovo concetto di lusso, fra esperienze su misura e disconnessione consapevole","post_date":"2025-07-23T11:30:25+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1753270225000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494934","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Carnival Cruise Line ha ufficialmente aperto lo scorso 19 luglio Celebration Key, la sua nuova destinazione esclusiva a Grand Bahama. La prima nave ad attraccare è stata la Carnival Vista, con quasi 5.000 ospiti pronti a vivere un'esperienza indimenticabile tra attrazioni spettacolari, relax e divertimento.\r

\r

Tra le novità spiccano: il Suncastle, il castello di sabbia più alto al mondo, con scivoli d'acqua mozzafiato; la più grande altalena del mondo per brindare sospesi nell'aria; le lagune di acqua dolce più grandi dei Caraibi, ideali per famiglie e adulti in cerca di relax; il Pearl Cove Beach Club, il più grande rifugio per adulti con piscina a sfioro e supervillas; Lokono Cove, l'angolo artigianale e culturale dell'isola, dove i colori dei murales e l'autenticità dei prodotti fatti a mano raccontano la vera anima bahamense.\r

\r

La giornata inaugurale ha visto protagonisti anche Shaquille O'Neal, il presidente di Carnival Christine Duffy e il ceo Josh Weinstein, che hanno tagliato il nastro e brindato alla nuova perla del turismo crocieristico.\r

\r

Sono cinque le aree da esplorare: Paradise Plaza, il cuore pulsante con musica dal vivo; Starfish Lagoon, ideale per famiglie con giochi, scivoli e ristorazione informale; Calypso Lagoon, dedicata agli adulti con DJ, bar swim-up e food trucks; Pearl Cove Beach Club, per un relax totale tra piscina, cabanas e ristoranti gourmet; Lokono Cove, l'angolo artigianale e culturale dell'isola.\r

\r

Oltre 30 punti ristoro, musica dal vivo, giochi sulla spiaggia, sport e attività per tutti i gusti completano l'offerta. E per chi vuole solo godersi il mare, oltre un chilometro di spiaggia bianca e acque cristalline.\r

\r

Il porto di Celebration Key potrà accogliere fino a quattro grandi navi contemporaneamente, e la sua apertura rappresenta un'opportunità straordinaria per Grand Bahama: oltre 2 milioni di visitatori l'anno già da subito, con un impatto economico e occupazionale significativo.\r

\r

«Celebration Key rappresenta una novità entusiasmante chi ama le crociere e le esperienze esclusive. È il perfetto mix tra divertimento, relax e cultura, ideale per famiglie e adulti, e siamo certi che sarà un successo anche per il mercato italiano» sottolinea una nota di Gioco Viaggi, agente generale per l'Italia di Carnival Cruise Line.","post_title":"Carnival: taglio del nastro per Celebration Key, nuova meta esclusiva a Grand Bahama","post_date":"2025-07-23T11:15:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1753269308000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494930","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal prossimo 1° agosto il biglietto del treno fra Milano e l’aeroporto di Malpensa salirà da 13 a 15 euro e cambieranno di conseguenza anche le tariffe per le stazioni intermedie, nell'ordine dell'euro. Il ticket per i ragazzi fino ai 13 anni passerà invece da 6,50 a 7,50 euro.\r

Da Trenord, la società che gestisce il servizio ferroviario regionale e il Malpensa Express, precisa che si tratta del «primo adeguamento tariffario aeroportuale dal 2016 e che la tariffa per chilometro di 0,27 euro l’ora è la più bassa d’Europa dove la media è di 0,73 e comunque con l’aumento salirà a 0,31».\r

L’aumento contribuirà ad «un’ulteriore evoluzione della qualità del servizio» di cui beneficeranno anche i viaggiatori sulle altre tratte che invece non subiranno aumenti né dei biglietti, né degli abbonamenti.\r

Intanto, sulla linea fra Milano Centrale e Malpensa entrano in servizio nuovi treni Caravaggio - già operativi dalla stazione di Cadorna -, convogli adatti a portare grandi flussi come quelli per lo scalo, dove nei primi mesi dell’anno c’è stata una media di 14.500 viaggiatori al giorno con un incremento del 4% rispetto al 2024.\r

Malpensa Express, sottolinea Trenord, è il collegamento aeroportuale con l’offerta più ampia in Italia, con treni dalle 4 del mattino all’1 e corse ogni quindici minuti. Inoltre per l’estate nei giorni festivi e prefestivi l’orario è stato esteso dalle 3 alle 2 di notte, per agevolare ulteriormente la scelta del treno da parte dei turisti. ","post_title":"Malpensa Express: dal 1° agosto il costo del biglietto salirà da 13 a 15 euro a tratta","post_date":"2025-07-23T10:54:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753268044000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494923","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_494924\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luciano Pareschi, presidente AssoParchi[/caption]\r

\r

Il settore dei parchi divertimento in Italia ha imboccato una traiettoria di consolidamento, segnando nel 2024 una crescita significativa sia in termini di offerta sia di visitatori: lo confermano i dati ufficiali presentati dal Rapporto Annuale SIAE. \r

\r

Si parte dall’offerta, con un incremento del 4,9% dei giorni di apertura rispetto al 2023, pari a 22.836, complice l’estensione della stagionalità dei parchi a tema, che hanno saputo creare nuovi concept per valorizzare periodi dell’anno come Carnevale, Halloween e Natale. Aumentano anche i visitatori, con 21.104.651 ingressi, in crescita di circa il 7,4%, e il fatturato della biglietteria che sfonda la barriera dei 300 milioni, attestandosi a 306.640.128 euro (+1% sul 2023). \r

\r

Luciano Pareschi, presidente AssoParchi, afferma: “I dati SIAE 2024 rafforzano la centralità dell’industria dei parchi divertimento nel panorama turistico nazionale. La crescita non è un dato estemporaneo, ma dipende da una strategia coordinata di sviluppo e investimento che punta su innovazione, destagionalizzazione e qualità dell’esperienza. Abbiamo creduto e continuiamo a credere nel valore culturale, sociale ed economico dei parchi come luoghi capaci di generare indotto, occupazione e attrattività internazionale. I 2 miliardi di euro di impatto economico complessivo sono la prova concreta che questo comparto non solo è maturo, ma strategico per la crescita del Paese, la qualità della vita dei cittadini e la filiera turistica”. \r

\r

Proprio il differenziale di incremento tra visitatori e fatturato, accompagnato da un calo del 6% del valore medio unitario per visitatore, indica come le politiche di pricing più inclusive adottate negli ultimi anni hanno favorito l’ampliamento del bacino di utenza. \r

\r

A trainare l’andamento sono gli investimenti in nuove attrazioni, aree tematiche, tecnologie immersive e soluzioni green, che hanno reso l’esperienza sempre più coinvolgente. Solo per la stagione in corso (2025) sono già stati stanziati 220 milioni di euro, con una previsione di 500 milioni nel triennio 25/27.\r

\r

Il trimestre estivo si conferma centrale: nel 2024 il 64% dei visitatori si è concentrato nei mesi di giugno, luglio e agosto, periodo che ha generato anche il 66% della spesa totale. Un dato influenzato dall’apertura dei parchi acquatici, la cui attività è fortemente stagionale. Da segnalare è la performance di dicembre che, a fronte di un’offerta più contenuta, perché i numerosi parchi acquatici sono chiusi, registra il tasso medio di affluenza giornaliera più alta dell’anno, con 1.514 visitatori al giorno, superando perfino agosto (1.164), a testimonianza della crescente efficacia delle tematizzazioni natalizie.","post_title":"AssoParchi: i parchi di divertimento continuano a crescere","post_date":"2025-07-23T10:50:10+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1753267810000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494922","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vista Ostuni ha aperto i battenti, segnando il debutto del brand in Puglia. Struttura 5 stelle lusso di proprietà della famiglia Passera e parte del portfolio The Leading Hotels of the World, l'hotel occupa una location d’eccezione, a pochi passi dalla Città Bianca, immersa nella Piana di Ulivi secolari, a soli 20 minuti dall’aeroporto di Brindisi.\r

\r

Oggetto di un importante restauro nel pieno rispetto dell’architettura originaria, l'ex Manifattura Tabacchi è una struttura iconica risalente al XIV secolo, con una lunga storia legata alla comunità locale e da sempre luogo di accoglienza.\r

\r

«Questa apertura è una tappa importantissima in quello che è stato per noi un percorso emozionante - ha dichiarato Bianca Passera, presidente del Gruppo -. Dal momento in cui abbiamo scoperto questo edificio storico, ne abbiamo riconosciuto l’incredibile potenziale. Restaurarlo è stato un vero atto d’amore — che ci ha permesso di onorarne l’eredità, collaborando con talentuosi artigiani italiani per donargli una seconda vita. Il risultato è un luogo iconico riscoperto sotto una nuova veste e al tempo stesso senza tempo».\r

\r

Cinque piani distribuiti su un’area complessiva di 6.000 mq, a cui si aggiungono 1.200 mq di terrazzi e tre ettari di giardino, 28 tra suite e camere con una superficie media di 60 mq ciascuna, 2 ristoranti (il Bianca Bistrot - ristorante in giardino aperto tutto il giorno - e “Berton al Vista” dove trova spazio la filosofia dello chef Andrea Berton, con una cucina che abbraccia la regionalità attraverso materie prime d’eccellenza).\r

\r

Inoltre, l’Infinity Bar sul rooftop con vista mozzafiato sulla Città Bianca, sulla distesa di ulivi secolari e sul mare, il Chiostro Bar per un drink in un ambiente avvolgente e appartato, 3 piscine, di cui 2 esterne (una Infinity Pool sulla terrazza e una in giardino) e una interna, una Spa, un beauty center e una palestra fitness con attrezzature all’avanguardia.\r

\r

Aperto tutto l’anno, l’hotel rafforza l’impegno del brand Vista nel settore dell’ospitalità di lusso consolidandone i valori-cardine, espressione di un’ospitalità sempre più responsabile, capace di generare valore per il territorio e per le persone: riqualificazione di edifici storici, innovazione, attenzione alla sostenibilità e all’arte dell’accoglienza. In questa direzione, Vista Ostuni riceverà la certificazione Leed, riconoscimento internazionale per la qualità nella progettazione e costruzione sostenibile. Il cuore dell'esperienza è un servizio di eccellenza che si fonda sulla bellezza del luogo e l’appeal della destinazione, e di cui è conferma anche l’ingresso in The Leading Hotels of the World.\r

\r

[gallery ids=\"494926,494928,494927\"]","post_title":"Vista Ostuni accoglie i primi ospiti nel lusso della tradizione pugliese","post_date":"2025-07-23T10:35:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1753266951000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494898","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trenitalia rafforza la collaborazione con Loquis, la piattaforma di travel podcast geolocalizzati. Dopo il lancio dello scorso anno, il canale Travel Kids – L’Italia in Intercity con Focus Junior torna protagonista con 30 nuovi episodi, pensati per intrattenere e ispirare i più giovani durante i loro spostamenti in treno, lungo tutto lo Stivale e in Sicilia.\r

Sarà poi la volta di Intercity Bike, il nuovo canale podcast dedicato al cicloturismo, realizzato in collaborazione con Bike Channel di Tiscali Italia, alla scoperta delle più belle ciclovie italiane raggiungibili in treno.\r

Il progetto propone brevi storie audio che mescolano curiosità, scienza, natura, personaggi storici e leggende, raccontate con uno stile vivace e accessibile grazie alle voci di Andrea Lucchetta, ex pallavolista della nazionale italiana, e del creator Alessio Bourcet, noto come Pika Palindromo. I testi sono curati dalla redazione di Focus Junior, garanzia di qualità divulgativa e linguaggio adatto ai più piccoli.\r

“Intercity Bike” racconterà invece le principali ciclovie italiane raggiungibili con i treni Intercity, grazie alla voce di Davide Cassani, ex commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo ed esperto del territorio. La produzione editoriale è firmata da Bike Channel, portale web riferimento del settore e parte dell’ecosistema di Tiscali Italia, società del gruppo Tessellis attiva nelle Telecomunicazioni e nel settore Media&Tech, per garantire contenuti autorevoli, aggiornati e capaci di ispirare i cicloturisti di ogni età. Un format pensato per coniugare mobilità sostenibile, sport e scoperta del territorio.\r

Travel Kids – L’Italia in Intercity con Focus Junior è già disponibile sia nella versione desktop sia attraverso l’app Loquis, scaricabile gratuitamente da tutti gli store, e può essere fruito sia in treno che da casa.","post_title":"Trenitalia amplia la collaborazione con Loquis: nuovi podcast Travel Kids e sul cicloturismo","post_date":"2025-07-23T10:07:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753265249000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494906","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Oggi la tecnologia sta trasformando in modo accelerato anche i processi di prenotazione a livello internazionale», ha spiegato Paola De Filippo, ceo di Sabre Italia, durante la prima edizione italiana di Trainline Talks - Tech Edition a Milano.\r

\r

«Siamo passati da un modello a canale unico a un contesto multi-sorgente, in cui le informazioni arrivano da molteplici fonti e non è semplice catturare quella giusta e renderla operativa. Il vero ostacolo oggi non è la mancanza di tecnologia, ma la frammentazione dei contenuti. Unificare fonti diverse in un’unica architettura coerente è la sfida strutturale del travel tech ed è la nostra priorità strategica. Sabre ha già maturato esperienza concreta in Europa con una soluzione adottata in Spagna che consente di combinare tratte Renfe e iryo in un’unica prenotazione integrata nei flussi operativi delle agenzie».\r

\r

De Filippo ha evidenziato l’andamento del traffico ferroviario: «La Lombardia è sicuramente un'eccellenza per quanto riguarda i treni, ma ci sono delle regioni italiane che non hanno ancora raggiunto lo stesso livello di proposta, dove il treno veloce non arriva. Da questo punto di vista i dati, che sono davvero tanti e devono essere tradotti, ci forniscono informazioni su quelle che saranno le necessità future degli utenti e dei viaggiatori nel mondo dei treni. Nel settore dei viaggi l’approccio sta cambiando enormemente, perché circa il 90% delle adv utilizza almeno 4 sistemi. I 2/3 delle adv sta poi aumentando l'utilizzo degli Nda, quindi Sabre si è chiesta: come possiamo semplificare il lavoro di chi deve supportare i passeggeri, considerando anche tutte le sfide e complessità quotidiane? Allo stesso tempo stanno anche cambiando le richieste del passeggero. Quindi le sfide sono davvero tante ed è importante supportare la filiera del viaggio con la tecnologia giusta».\r

\r

Sabre è nata negli Stati Uniti negli anni ‘60 ed è cresciuta diventando internazionale: oggi garantisce un accesso centralizzato a un vasto inventario di servizi di viaggio, consentendo alle adv di consultare le offerte di diversi fornitori di servizi, favorendo un confronto ed effettuando le prenotazioni. «L’odierna disponibilità di dati è molto importante. Sono fondamentali sia per avere uno storico, sia per costruire quello che è il viaggio perfetto per l'utente finale. Sabre, come azienda di tecnologia travel, si trova nel crocevia di tutti questi servizi e richieste. Io sono entrata in questo mondo 25 anni fa, quindi ho vissuto gli anni 2000 all'insegna dell'innovazione. Allora non c'era il biglietto elettronico per le compagnie aeree, si scriveva a mano. La tecnologia ci ha permesso di evolverci e sono nate nuove aziende che, grazie ai dati e alla tecnologia hanno sviluppato idee uniche. Toccando infine il tema degli elevati investimenti nella tecnologia, se anche può spaventare la spesa iniziale se non ci si è evoluti nel tempo, il “ritorno” ha un potenziale davvero eccezionale».\r

\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Sabre e la nuova era del viaggio: tecnologia tra i protagonisti della trasformazione","post_date":"2025-07-23T09:33:20+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1753263200000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494878","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un primo semestre 2025 nel segno della crescita per Bwh Italia & Malta: oltre 185 milioni di euro il fatturato lordo b&b, tasso medio di occupazione delle camere disponibili al 73%, mentre il revPar registra una crescita del +2,4%, in linea con l’adr.\r

“I dati confermano la solidità del nostro modello e la capacità degli hotel del gruppo di rispondere con efficacia alle evoluzioni e le esigenze del mercato - ha dichiarato Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotels Italia & Malta -. La crescita di indicatori chiave come l’adr e il revPar, unita a un tasso di occupazione stabile, riflette il lavoro costante degli albergatori e la forza del nostro network, sempre più orientato alla qualità dell’esperienza e alla valorizzazione dei territori”.\r

In particolare, l’adr ha registrato un incremento medio del 2,2%, con picchi significativi in alcune destinazioni: Bologna (+10,5%), località di montagna (+6%), Genova (+6%), Napoli (+5%), Toscana (+3,5%) e Roma (+3,1%).\r

Il RevPar è aumentato mediamente del 2,4% su base annua, con performance particolarmente positive in: Puglia (+13%), località balneari (+12%), Umbria (+12%), Marche (+9%), Sicilia (+8%), Treviso (+8%), Torino (+6%), Emilia Romagna (+5%) e Milano (+4,2%). Eccellenti le performance di Gorizia, quest’anno Capitale europea della Cultura (+21%).\r

Le prospettive per i mesi a venire sono altrettanto positive, con un +4% delle camere già prenotate, crescita dell’adr pari al +2%. Aumenta anche la durata media dei soggiorni: le prenotazioni di almeno una settimana segnano un +15%, mentre oltre il 50% riguarda soggiorni di più notti. Ottima la risposta della clientela fidelizzata ai programmi Loyalty WorldHotels Rewards e BW Rewards, in crescita del +11,6%, anche per la stagione in corso.\r

Tendenzialmente stabile per l’estate il mix di provenienza delle prenotazioni dai diversi mercati internazionali, con lieve rafforzamento europeo e crescita domestica.\r

Le destinazioni più richieste per l’estate 2025 includono la Costiera Amalfitana e la Riviera Ligure, le città d’arte con Roma in particolare rilievo, le località balneari di Sicilia e Sardegna e le mete del Triveneto e delle Dolomiti. “Questi dati confermano la nostra competitività nelle destinazioni storicamente strategiche, quanto in quelle emergenti e nuove per il gruppo. Guardiamo al secondo semestre con ottimismo, sostenuti da un trend positivo nelle prenotazioni estive e da una domanda che continua a premiare le destinazioni italiane, sia leisure che business”.","post_title":"Bwh Italia & Malta: il fatturato dei primi 6 mesi 2025 vola oltre i 185 mln di euro","post_date":"2025-07-22T12:13:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1753186436000]}]}}