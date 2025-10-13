Adutei: Kyriaki Boulasidou è la nuova presidente dell’associazione Cambio al vertice di Adutei: dopo tre anni di attività e un bilancio del tutto soddisfacente, Giovanna Sainaghi, direttrice di Visit Flanders in Italia, e presidente Adutei – associazione dei delegati ufficiali del turismo estero in Italia, passa il testimone a Kyriaki Boulasidou, direttore Ente Nazionale Ellenico del Turismo. «Nella nostra associazione è fondamentale la relazione tra i soci, uniti dalla comune finalità di promuovere e raccontare le eccellenze e le bellezze di tutti i Paesi che ognuno rappresenta – ha dichiarato Kyriaki Boulasidou nel corso dell’Assemblea annuale – puntiamo ad incrementare ancora i momenti di condivisione tra soci». Restano confermate le cariche del resto del direttivo: Ester Tamasi, direttore presso Malta Tourism Authority, come vicepresidente Roma; Agata Marchetti, direttrice dell’Ente Nazionale Germanico per il Turismo, vicepresidente Milano; Silvia Lenzi, Italian Market Manager Ente Vallonia, in tesoreria; Marcelo Rebanda, direttore per l’Italia dell’Ufficio turistico del Portogallo continua a ricoprire il ruolo di segretario generale dell’associazione. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498898 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con 36 strutture tra Italia, Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia, Falkensteiner Hotels & Residences presenta le sue due nuove aperture in Italia: a Salò, in Lombardia e a Licata, in Sicilia. Falkensteiner Resort Lake Garda La struttura di Salò è fortemente orientata alle famiglie, senza dimenticare le coppie e il turismo wellness. Un albergo che secondo le aspettative del gruppo continuerà a consolidare i mercati principali di Falkensteiner: Austria, Germania e Svizzera. L’imponente struttura dotata di 97 camere e 170 appartamenti sarà a poco più di un chilometro dalla città. Gli appartamenti, di cui 96 saranno consegnati già nella prossima primavera, consentiranno agli acquirenti di usufruire dei servizi dell’albergo o, in caso di non utilizzo, di usufruire della possibilità concessa da Falkensteiner di applicare la formula del re-rental. Una struttura a 5 Falkies che punta molto sull’intrattenimento per tutte le età con un bowling, una parete di arrampicata, un biliardo, l’area gaming e molto altro. Presente un folto programma di intrattenimento per grandi e piccoli, da vivere insieme o separatamente. Le soluzioni wellness sono adults only ma con opzioni anche per i più piccoli. Per la ristorazione sono, invece, presenti un ristorante al rooftop, uno principale al piano zero e un pool club. Numerose anche le opzioni per gruppi di amici e gruppi sportivi. Con una sala meeting e 5 aree di coworking, la struttura si rivolge anche al segmento MICE. Falkensteiner Beach Resort Licata La struttura di Licata aprirà a giugno 2026 e sarà situata a 10 chilometri da Licata, sulla spiaggia. Con un edificio centrale dalle camere molto spaziose fino a 70mq e ville duplex fino a 140 mq, anche con piscina privata, si rivela una soluzione adatta a famiglie ma non solo. Falkensteiner dedica anche in questa struttura grande spazio all’intrattenimento e allo sport. Presente una Spa per tutti e una esclusiva per adulti, ristorante sulla spiaggia e beach club. Di Elisa Biagioli [post_title] => Falkensteiner: Salò e Licata le prossime aperture [post_date] => 2025-10-10T15:17:51+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760109471000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498870 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norwegian Cruise Line (NCL) celebra l’arrivo della Norwegian Aqua nel suo nuovo homeport di Miami, dando ufficialmente il via alla stagione invernale di crociere nei Caraibi, che includeranno una tappa presso l’isola privata della compagnia, Great Stirrup Cay. Dopo la prima stagione di itinerari alle Bermuda con partenza da New York, la nave offrirà crociere di sette giorni nei Caraibi e alle Bahamas fino ad aprile 2026. «Siamo entusiasti di accogliere la Norwegian Aqua nel suo nuovo porto di base a Miami, la città dove NCL è nata e dove ha tuttora il proprio quartier generale», ha dichiarato Harry Sommer, presidente e ceo di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.. «Questo è il momento perfetto per scoprire la nostra nuova nave e vivere un’esperienza nei Caraibi e alle Bahamas che unisce attività a bordo per tutte le età e destinazioni straordinarie, tra cui la nostra isola privata alle Bahamas, Great Stirrup Cay.» Le crociere toccheranno destinazioni come Puerto Plata (Repubblica Dominicana), St. Thomas (Isole Vergini Americane), Tortola (Isole Vergini Britanniche) e Great Stirrup Cay. Entro la fine del 2025 l’isola privata disporrà di un nuovo molo, una piscina riscaldata di 2.600 metri quadrati con bar a bordo vasca e un’area giochi d’acqua per bambini. La nave tornerà a Miami da ottobre 2026 ad aprile 2027 per nuovi itinerari nei Caraibi orientali e occidentali, con una sosta a Great Stirrup Cay, dove aprirà il Great Tides Waterpark, parco acquatico di quasi 2,5 ettari previsto per l’estate 2026. [gallery ids="498872,498873,498874"] Con una capacità e dimensione aumentate del 10% rispetto alle gemelle Norwegian Prima e Norwegian Viva, la Norwegian Aqua introduce diverse novità. Tra queste, l’Aqua Slidecoaster, i più lunghi e veloci scivoli in mare, prima attrazione ibrida tra montagna russa e scivolo d’acqua, con due percorsi distinti su tre ponti. A bordo si trovano inoltre il Glow Court, spazio sportivo digitale interattivo che di sera si trasforma in discoteca, e l’Aqua Game Zone, area arcade con esperienze di realtà virtuale e giochi classici. All’aperto, gli ospiti possono cimentarsi al The Stadium, sullo scivolo a secco di dieci piani The Drop o rilassarsi al Vibe Beach Club, area per soli adulti con cabine private vista oceano. La Mandara Spa & Salon propone trattamenti e servizi dedicati al benessere. La nave dispone di 17 ristoranti e 18 bar e lounge, oltre a spettacoli come Revolution: A Celebration of Prince e Elements: The World Expanded, che uniscono musica, acrobazie e arti visive. La Norwegian Aqua offre programmi di upgrade con open bar, crediti per ristoranti di specialità, Wi-Fi ad alta velocità e sconti per escursioni a terra. Sono inoltre previste promozioni dedicate come voli gratuiti per il secondo ospite e crociere gratuite per bambini su selezionate partenze. [post_title] => Norwegian Aqua arriva a Miami per una stagione nei Caraibi fino ad aprile 2026 [post_date] => 2025-10-10T13:28:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760102936000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498861 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mangia’s Resorts annuncia l’apertura di Costa Ragusa Borgo & Resort, un progetto ambizioso e visionario che segna un nuovo capitolo per l’ospitalità italiana. Frutto di un ingente investimento realizzato dal Gruppo Arrow Global, con il supporto della controllata advisor italiana Europa Investimenti, che ha avviato per questa operazione una collaborazione con il Gruppo Mangia’s (Aeroviaggi S.p.A.), il complesso aprirà nell’estate 2026, affermandosi come una destinazione d’eccellenza del turismo mediterraneo di lusso. «Con Costa Ragusa Borgo & Resort vogliamo ridefinire l’ospitalità mediterranea, offrendo un’esperienza che unisce il patrimonio naturale e culturale del territorio a una nuova idea di benessere contemporaneo» – dichiara Marcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s. – «È un progetto che nasce dalla nostra terra e guarda al futuro, con l’ambizione di attrarre un pubblico internazionale, senza mai perdere quell’autenticità italiana che da oltre cinquant’anni rappresenta la firma Mangia’s.» Immerso in un’area di 67 ettari di natura incontaminata lungo la costa sud-orientale della Sicilia, Costa Ragusa si sviluppa tra gli uliveti secolari e il mare cristallino, incorniciato dal patrimonio culturale della Val di Noto, riconosciuto dall’UNESCO. Non è solo un luogo da visitare, ma un’esperienza totale, da vivere pienamente attraverso un equilibrio tra tradizione e innovazione, benessere e cultura, design e natura. La struttura si articola in due anime complementari: il Resort 5*L, con 105 camere e suite, destinato a ospiti alla ricerca di un soggiorno esclusivo e raffinato, e il Borgo 5*, con 434 residenze che riproducono l’atmosfera dei tipici borghi marinari siciliani, pensato per famiglie cosmopolite e viaggiatori che desiderano immergersi nella cultura locale. Entrambe le realtà condividono una visione comune: offrire un’autentica vacanza italiana, capace di coniugare lusso contemporaneo e autenticità mediterranea. Innovazione e ricerca dell’eccellenza guidano ogni dettaglio del progetto. Le swim-up pool, le spiagge private, i ristoranti à la carte e i concept restaurant con vista panoramica, dove vivere vere e proprie esperienze gourmet, si affiancano a una Luxury Spa e a spazi dedicati al benessere. Un ruolo centrale è dedicato alla vocazione sportiva del resort: i campi da tennis in terra rossa, le aree polifunzionali, la palestra e gli ampi spazi open-air fanno di Costa Ragusa una destinazione ideale per appassionati e professionisti, ma anche per chi cerca il giusto equilibrio tra relax e attività fisica. Il respiro internazionale di Costa Ragusa Borgo & Resort si riflette anche nella sua dimensione business. Con una sala conferenze fino a 800 posti e spazi modulabili per meeting ed eventi aziendali, Costa Ragusa si propone come nuovo hub MICE nel Mediterraneo, capace di accogliere con la stessa cura e qualità tanto i grandi eventi quanto i ritiri aziendali su misura. Fedele ai valori del brand, il progetto abbraccia un approccio sostenibile e innovativo, integrando elementi di biophilic design, attenzione all’ambiente e valorizzazione delle comunità locali. L’utilizzo di ingredienti a km zero, le energie rinnovabili e un forte investimento nel capitale umano si uniscono alla filosofia Mangia’s, che da cinquant’anni racconta l’autenticità della vacanza italiana. [post_title] => Costa Ragusa Borgo & Resort: un nuovo orizzonte per l’ospitalità mediterranea [post_date] => 2025-10-10T13:04:45+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760101485000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498784 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Kerzner International Holdings Limited annuncia la firma di Siro Brickell, Miami, il primo hotel a marchio Siro negli Stati Uniti, che includerà anche esclusive branded residences. L’apertura è prevista per il 2030 nel cuore del quartiere di Brickell, una delle aree più dinamiche di Miami, crocevia di business, cultura e benessere. Il nuovo progetto segna una tappa importante per il brand SIRO, che dopo il debutto di Siro One Za’abeel a Dubai (2024) e Siro Boka Place in Montenegro (2025), continuerà la sua crescita globale con aperture già annunciate a Los Cabos (2027), Riyadh (2028) e Tokyo (2029). Il lancio rafforza l’espansione internazionale di Kerzner e consolida la mission del brand, che punta a ridefinire l’ospitalità contemporanea attraverso un approccio incentrato su fitness, recupero fisico e benessere consapevole. «Il Gruppo Kerzner si è sempre distinto per lo spirito imprenditoriale e la ricerca costante di innovazione nell’ospitalità – ha dichiarato Philippe Zuber, ceo di Kerzner International –. SIRO è il nostro brand di rottura, pensato per una nuova generazione di viaggiatori che mette al centro benessere e performance. Miami rappresenta il palcoscenico ideale per questo progetto». Situato in Downtown Miami, l’hotel offrirà circa 180 camere e suite, 350 Siro Homes e spazi dedicati a fitness e recupero – il Fitness Lab e il Recovery Lab – all’interno di un edificio polifunzionale. Le Siro Homes, già introdotte a Boka Place, uniscono tecnologia, design e un forte senso di comunità per favorire uno stile di vita equilibrato. «Miami rappresenta un traguardo fondamentale per la crescita di Siro, e Brickell è la scelta naturale per il nostro primo progetto negli Stati Uniti – ha aggiunto Juan Aguilar, presidente Real Estate di Kerzner International –. Con SIRO Brickell vogliamo creare una destinazione che unisca ospitalità, residenze e benessere, stabilendo nuovi standard per la vita in città». Per la realizzazione del progetto, Kerzner collaborerà con le società 13th Floor Investments e Forse Holdings, entrambe con sede a Miami, che apporteranno la loro esperienza nello sviluppo di progetti immobiliari multifunzionali. «Brickell è ormai una delle destinazioni più vivaci a livello globale – ha commentato Arnaud Karsenti, managing principal di 13th Floor Investments –. È il luogo ideale per il debutto americano di SIro, un brand che saprà interpretare al meglio la vocazione internazionale di Miami». L’espansione negli Stati Uniti segue le aperture previste del One&Only Moonlight Basin Resort in Montana (novembre 2025) e del nuovo progetto nella Hudson Valley, New York, confermando la strategia del gruppo nel proporre esperienze immersive e innovative per il futuro dell’ospitalità. [post_title] => Kerzner International annuncia il primo Siro Hotel negli Usa, a Miami [post_date] => 2025-10-09T14:28:06+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760020086000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498637 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Baia di Tempsa Resort entra ufficialmente nel portfolio di Garibaldi Hotels. Una struttura degli anni Settanta, ristrutturata nel 2021, che sorge nel cuore della Calabria tirrenica, nel comune di Campora San Giovanni alla porte di Amantea (CS): un borgo medievale che unisce storia, cultura e paesaggi naturali di grande suggestione: spiagge ampie, mare cristallino e un centro storico che racconta secoli di tradizioni. “Inizia una nuova sfida in una regione che già da diversi anni era nel nostro mirino, aspettavamo la giusta opportunità in Calabria che è arrivata con Baia di Tempsa Resort. Questo nuovo progetto in gestione ci permette di ampliare la nostra presenza al sud, di investire in una terra che ha molto da offrire dal punto di vista turistico e su cui riponiamo grandi aspettative. Il nostro obiettivo sarà quello di valorizzare questa destinazione di grande fascino a livello internazionale e consolidare il posizionamento del nostro brand coprendo tutte le destinazioni mare del sud del Paese”, commenta Egidio Ventimiglia, presidente di Garibaldi Hotels. Il nuovo resort, conta 60 camere ed è immerso in un parco verde di 8.000 mq; è situato a pochi minuti da Diamante, Praia a Mare e dall'aeroporto di Lamezia Terme ed offre l'accesso diretto al mare con vista sulle isole Eolie. A disposizione degli ospiti anche un bar, ristorante, miniclub, centro sportivo polivalente, teatro e sala meeting. “Abbiamo lanciato il progetto di Destination Management Company (DMC) nelle regioni dove sono presenti per offrire ai partner – soprattutto stranieri – un’esperienza Garibaldi Hotels completa, andando oltre il semplice soggiorno. Siamo reduci da una stagione estiva positiva: al 30 settembre i dati interni evidenziano un aumento del fatturato del 18% rispetto al pari dati del 2024. Anche l’ADR nelle nostre strutture ha registrato un incremento medio nazionale del 2,50% portando in termini assoluti il prezzo medio di camera e colazione a 120€. Sardegna e Trentino sono invece le regioni più performanti con un + 15% di fatturato. Cresce anche la clientela internazionale che diventa una componente importante rappresentando il 55% circa delle presenze totali dei nostri ospiti”, commenta Fabrizio Prete, amministratore delegato di Garibaldi Hotels. [post_title] => Garibaldi Hotels: il Baia di Tempsa Resort è la new entry in Calabria [post_date] => 2025-10-09T09:06:40+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760000800000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498753 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per la prima volta Egyptair è presente al Ttg Travel Experience con uno stand dedicato di 75 mq (Pad. C1 – Stand 335-406). Una scelta che sottolinea la volontà consolidare il rapporto tra Italia ed Egitto. Vista l’importanza dell’Italia, sia in termini di mercato sia come porta verso il mondo internazionale, la compagnia ha scelto strategicamente di essere presente al Ttg Travel Experience con uno spazio in grado di rispecchiare appieno la sua brand identity, riproducendo la cabina dei nuovi aerei che saranno consegnati da Boeing e Airbus a partire dalla fine dell’anno. Presente allo stand Salah Tawfik, regional director Italia & Malta Egyptair, per incontrare di persona i partner e i clienti, raccontare le visioni future, le previsioni di mercato – italiano ed internazionale – oltre agli investimenti e alle novità per i prossimi anni. Un’occasione per instaurare nuove collaborazioni, realizzare progetti innovativi e fortificare le attività e i rapporti già in essere. Ad affiancare Salah Tawfik una delegazione di rappresentati di Egyptair in arrivo direttamente dall’hub centrale de Il Cairo. L’Egitto si conferma, infatti anche per la stagione appena conclusa, una meta molto amata dai turisti italiani. Lo dimostrano i dati dell’estate 2025: da aprile a luglio hanno infatti viaggiato con EGYPTAIR 2.435.340 passeggeri. Tra i paesi europei, l’Italia è stata la prima in termini di traffico con 77.700 viaggiatori, seguita da Londra con 70.500 e Parigi con 53.600. Si sono aggiunti numerosi voli charter, in particolare verso il Mar Rosso, e cresce l’interesse per destinazioni emergenti come Marsa Matrou e El Alamein. “Siamo molto contenti di questi risultati e confidiamo nella possibilità che questo trend positivo si registri anche nella seconda parte dell’anno - ha dichiarato Salah Tawfik -. Per noi l’Italia è un mercato molto importante e sul quale vogliamo crescere e sviluppare sempre nuove sinergie. Abbiamo in programma anche l’ingresso di nuovi aeromobili con i quali andremo ad ampliare la nostra flotta e auspichiamo di riuscire ad aprire presto nuove tratte dall’Italia”. “Oltre all'aumento dell'8% del fatturato nell'anno fiscale conclusosi a fine giugno, EGYPTAIR ha anche registrato una crescita del 5% del traffico”, afferma il capitano Ahmed Adel, ceo e presidente Egyptair. “Questi dati sono promettenti e prevediamo di mantenerli o superarli in futuro”. Il Capitano Ahmed Adel ha inoltre annunciato un importante ampliamento della flotta A350-900, confermando l’ordine di 6 nuovi Airbus 350-900 per un totale di 16 nuovi aerei. Gli A350-900 sono dotati di una cabina Airspace ampia e confortevole, e soffitti alti con un’illuminazione ambientale pensata per migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri. [post_title] => Egyptair per la prima volta al Ttg Travel Experience con uno stand dedicato [post_date] => 2025-10-09T09:02:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760000567000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498750 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Grecia è tornata a presidiare “in forze” il mercato italiano. A confermarlo è Kyriaki Boluasidou, direttrice per l’Italia dell’ente nazionale ellenico del turismo, che a Rimini ha incontrato il trade per presentare un piano d’azione che ha nella destagionalizzazione e nella riscoperta della Grecia “minore” i suoi punti focali. “Nel 2024 abbiamo registrato una crescita del numero di visitatori italiani del 10% e per quest’anno prevediamo un ulteriore balzo in avanti. Stiamo lavorando a forme di turismo “alternativo”, che privilegino la Grecia fuori stagione e tutte le possibilità di scoprire il Paese al di là del solo mare e sole” ha spiegato la manager. In primo piano una serie di viaggi a tema che nei prossimi mesi porteranno gli operatori di settore ad apprezzare vari aspetti di cultura, gastronomia, storia e tradizioni sul territorio. [post_title] => Boulasidou: “Con il trade alla scoperta della Grecia alternativa” [post_date] => 2025-10-09T08:44:33+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759999473000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498620 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Save, la società che gestisce gli scali di Venezia, Verona e Brescia, entra nell'orbita della finanziaria veneta Finint e del fondo francese Ardian, tra i maggiori player infrastrutturali in Europa e già azionista di riferimento dell’aeroporto di Londra Heathrow. L’accordo prevede che i due nuovi soci rilevino ciascuno il 50% delle quote attualmente detenute dai fondi Dws e InfraVia (entrambi al 44%), con governance condivisa ma una prevalenza di diritti di capitale per Ardian. Il tutto sotto la guida del presidente Enrico Marchi, che resterà al vertice del gruppo anche nella nuova configurazione societaria. Il fondo francese punta ora a una presenza di lungo termine nel settore, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in vista di future privatizzazioni, come quelle attese sugli scali di Catania o Trieste. Oltre a Marchi, che ha guidato la crescita del gruppo nell’ultimo decennio, sarà confermata Monica Scarpa nel ruolo di amministratore delegato. La nuova governance prevede meccanismi di tutela degli investimenti e un piano di sviluppo che guarda anche oltreconfine, dove Save controlla già il 48% dell’aeroporto Charleroi di Bruxelles. [post_title] => Il controllo di Save a Finint e Ardian. Enrico Marchi rimane presidente [post_date] => 2025-10-08T14:00:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759932018000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498592 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il progetto “Dimore Amiche”, promosso da Adsi Piemonte e Valle d’Aosta in collaborazione con Fiavet Piemonte, sarà per la prima volta protagonista al Ttg Travel Experience di Rimini, con un proprio spazio all’interno dello stand della Regione Piemonte (pad C - stand 227/314). L’iniziativa, varata lo scorso novembre, punta a mettere in rete oltre 50 dimore storiche private con un’offerta turistica esperienziale, sostenibile e fuori dai circuiti tradizionali. Dodici gli itinerari tematici al momento sviluppati con Fiavet, pensati per piccoli gruppi e orientati al turismo lento, per engtrare nel vivo della Storia e di storie familiari custodite tra affreschi, giardini preziosi e architetture senza tempo. Il progetto, già preso a modello di altre regioni, delinea nuove forme di valorizzazione del patrimonio storico privato, con visite esclusive e percorsi su misura adatti ad un turismo di prossimità ma anche valido ed esclusivo arricchimento per un turismo estero di nicchia. Al Ttg, il 9 ottobre alle 15:30, è previsto un incontro per raccontare l’evoluzione dell’iniziativa e le prospettive di un futuro accordo nazionale tra Adsi e Fiavet. Presente anche la sede nazionale Adsi (pad. A5 – stand 305), dove verrà presentato il portale www.dimorestoricheitaliane.it, hub digitale dedicato alla scoperta delle dimore storiche italiane. Nel 2023 queste strutture hanno accolto oltre 34 milioni di visitatori, confermando il loro valore strategico per un turismo più diffuso e consapevole. [gallery ids="498598,498601,498600"] [post_title] => “Dimore Amiche”, Adsi Piemonte, propone un viaggio autentico nel cuore delle residenze storiche [post_date] => 2025-10-08T14:00:01+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759932001000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "adutei kyriaki boulasidou e la nuova presidente dellassociazione" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":53,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":996,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498898","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con 36 strutture tra Italia, Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia, Falkensteiner Hotels & Residences presenta le sue due nuove aperture in Italia: a Salò, in Lombardia e a Licata, in Sicilia.\r

\r

Falkensteiner Resort Lake Garda\r

\r

La struttura di Salò è fortemente orientata alle famiglie, senza dimenticare le coppie e il turismo wellness. Un albergo che secondo le aspettative del gruppo continuerà a consolidare i mercati principali di Falkensteiner: Austria, Germania e Svizzera. L’imponente struttura dotata di 97 camere e 170 appartamenti sarà a poco più di un chilometro dalla città. Gli appartamenti, di cui 96 saranno consegnati già nella prossima primavera, consentiranno agli acquirenti di usufruire dei servizi dell’albergo o, in caso di non utilizzo, di usufruire della possibilità concessa da Falkensteiner di applicare la formula del re-rental.\r

\r

Una struttura a 5 Falkies che punta molto sull’intrattenimento per tutte le età con un bowling, una parete di arrampicata, un biliardo, l’area gaming e molto altro. Presente un folto programma di intrattenimento per grandi e piccoli, da vivere insieme o separatamente. Le soluzioni wellness sono adults only ma con opzioni anche per i più piccoli. Per la ristorazione sono, invece, presenti un ristorante al rooftop, uno principale al piano zero e un pool club. Numerose anche le opzioni per gruppi di amici e gruppi sportivi. Con una sala meeting e 5 aree di coworking, la struttura si rivolge anche al segmento MICE.\r

\r

Falkensteiner Beach Resort Licata\r

\r

La struttura di Licata aprirà a giugno 2026 e sarà situata a 10 chilometri da Licata, sulla spiaggia. Con un edificio centrale dalle camere molto spaziose fino a 70mq e ville duplex fino a 140 mq, anche con piscina privata, si rivela una soluzione adatta a famiglie ma non solo. Falkensteiner dedica anche in questa struttura grande spazio all’intrattenimento e allo sport. Presente una Spa per tutti e una esclusiva per adulti, ristorante sulla spiaggia e beach club.\r

\r

Di Elisa Biagioli","post_title":"Falkensteiner: Salò e Licata le prossime aperture","post_date":"2025-10-10T15:17:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1760109471000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498870","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norwegian Cruise Line (NCL) celebra l’arrivo della Norwegian Aqua nel suo nuovo homeport di Miami, dando ufficialmente il via alla stagione invernale di crociere nei Caraibi, che includeranno una tappa presso l’isola privata della compagnia, Great Stirrup Cay.\r

Dopo la prima stagione di itinerari alle Bermuda con partenza da New York, la nave offrirà crociere di sette giorni nei Caraibi e alle Bahamas fino ad aprile 2026.\r

«Siamo entusiasti di accogliere la Norwegian Aqua nel suo nuovo porto di base a Miami, la città dove NCL è nata e dove ha tuttora il proprio quartier generale», ha dichiarato Harry Sommer, presidente e ceo di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.. «Questo è il momento perfetto per scoprire la nostra nuova nave e vivere un’esperienza nei Caraibi e alle Bahamas che unisce attività a bordo per tutte le età e destinazioni straordinarie, tra cui la nostra isola privata alle Bahamas, Great Stirrup Cay.»\r

Le crociere toccheranno destinazioni come Puerto Plata (Repubblica Dominicana), St. Thomas (Isole Vergini Americane), Tortola (Isole Vergini Britanniche) e Great Stirrup Cay. Entro la fine del 2025 l’isola privata disporrà di un nuovo molo, una piscina riscaldata di 2.600 metri quadrati con bar a bordo vasca e un’area giochi d’acqua per bambini. La nave tornerà a Miami da ottobre 2026 ad aprile 2027 per nuovi itinerari nei Caraibi orientali e occidentali, con una sosta a Great Stirrup Cay, dove aprirà il Great Tides Waterpark, parco acquatico di quasi 2,5 ettari previsto per l’estate 2026.\r

[gallery ids=\"498872,498873,498874\"]\r

Con una capacità e dimensione aumentate del 10% rispetto alle gemelle Norwegian Prima e Norwegian Viva, la Norwegian Aqua introduce diverse novità. Tra queste, l’Aqua Slidecoaster, i più lunghi e veloci scivoli in mare, prima attrazione ibrida tra montagna russa e scivolo d’acqua, con due percorsi distinti su tre ponti.\r

A bordo si trovano inoltre il Glow Court, spazio sportivo digitale interattivo che di sera si trasforma in discoteca, e l’Aqua Game Zone, area arcade con esperienze di realtà virtuale e giochi classici. All’aperto, gli ospiti possono cimentarsi al The Stadium, sullo scivolo a secco di dieci piani The Drop o rilassarsi al Vibe Beach Club, area per soli adulti con cabine private vista oceano. La Mandara Spa & Salon propone trattamenti e servizi dedicati al benessere.\r

La nave dispone di 17 ristoranti e 18 bar e lounge, oltre a spettacoli come Revolution: A Celebration of Prince e Elements: The World Expanded, che uniscono musica, acrobazie e arti visive.\r

La Norwegian Aqua offre programmi di upgrade con open bar, crediti per ristoranti di specialità, Wi-Fi ad alta velocità e sconti per escursioni a terra. Sono inoltre previste promozioni dedicate come voli gratuiti per il secondo ospite e crociere gratuite per bambini su selezionate partenze.","post_title":"Norwegian Aqua arriva a Miami per una stagione nei Caraibi fino ad aprile 2026","post_date":"2025-10-10T13:28:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1760102936000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498861","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Mangia’s Resorts annuncia l’apertura di Costa Ragusa Borgo & Resort, un progetto ambizioso e visionario che segna un nuovo capitolo per l’ospitalità italiana.\r

Frutto di un ingente investimento realizzato dal Gruppo Arrow Global, con il supporto della controllata advisor italiana Europa Investimenti, che ha avviato per questa operazione una collaborazione con il Gruppo Mangia’s (Aeroviaggi S.p.A.), il complesso aprirà nell’estate 2026, affermandosi come una destinazione d’eccellenza del turismo mediterraneo di lusso.\r

«Con Costa Ragusa Borgo & Resort vogliamo ridefinire l’ospitalità mediterranea, offrendo un’esperienza che unisce il patrimonio naturale e culturale del territorio a una nuova idea di benessere contemporaneo» – dichiara Marcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s. – «È un progetto che nasce dalla nostra terra e guarda al futuro, con l’ambizione di attrarre un pubblico internazionale, senza mai perdere quell’autenticità italiana che da oltre cinquant’anni rappresenta la firma Mangia’s.»\r

Immerso in un’area di 67 ettari di natura incontaminata lungo la costa sud-orientale della Sicilia, Costa Ragusa si sviluppa tra gli uliveti secolari e il mare cristallino, incorniciato dal patrimonio culturale della Val di Noto, riconosciuto dall’UNESCO. Non è solo un luogo da visitare, ma un’esperienza totale, da vivere pienamente attraverso un equilibrio tra tradizione e innovazione, benessere e cultura, design e natura.\r

\r

La struttura si articola in due anime complementari: il Resort 5*L, con 105 camere e suite, destinato a ospiti alla ricerca di un soggiorno esclusivo e raffinato, e il Borgo 5*, con 434 residenze che riproducono l’atmosfera dei tipici borghi marinari siciliani, pensato per famiglie cosmopolite e viaggiatori che desiderano immergersi nella cultura locale. Entrambe le realtà condividono una visione comune: offrire un’autentica vacanza italiana, capace di coniugare lusso contemporaneo e autenticità mediterranea.\r

Innovazione e ricerca dell’eccellenza guidano ogni dettaglio del progetto. Le swim-up pool, le spiagge private, i ristoranti à la carte e i concept restaurant con vista panoramica, dove vivere vere e proprie esperienze gourmet, si affiancano a una Luxury Spa e a spazi dedicati al benessere.\r

Un ruolo centrale è dedicato alla vocazione sportiva del resort: i campi da tennis in terra rossa, le aree polifunzionali, la palestra e gli ampi spazi open-air fanno di Costa Ragusa una destinazione ideale per appassionati e professionisti, ma anche per chi cerca il giusto equilibrio tra relax e attività fisica.\r

Il respiro internazionale di Costa Ragusa Borgo & Resort si riflette anche nella sua dimensione business. Con una sala conferenze fino a 800 posti e spazi modulabili per meeting ed eventi aziendali, Costa Ragusa si propone come nuovo hub MICE nel Mediterraneo, capace di accogliere con la stessa cura e qualità tanto i grandi eventi quanto i ritiri aziendali su misura.\r

Fedele ai valori del brand, il progetto abbraccia un approccio sostenibile e innovativo, integrando elementi di biophilic design, attenzione all’ambiente e valorizzazione delle comunità locali. L’utilizzo di ingredienti a km zero, le energie rinnovabili e un forte investimento nel capitale umano si uniscono alla filosofia Mangia’s, che da cinquant’anni racconta l’autenticità della vacanza italiana.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Costa Ragusa Borgo & Resort: un nuovo orizzonte per l’ospitalità mediterranea","post_date":"2025-10-10T13:04:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1760101485000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498784","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Kerzner International Holdings Limited annuncia la firma di Siro Brickell, Miami, il primo hotel a marchio Siro negli Stati Uniti, che includerà anche esclusive branded residences. L’apertura è prevista per il 2030 nel cuore del quartiere di Brickell, una delle aree più dinamiche di Miami, crocevia di business, cultura e benessere.\r

Il nuovo progetto segna una tappa importante per il brand SIRO, che dopo il debutto di Siro One Za’abeel a Dubai (2024) e Siro Boka Place in Montenegro (2025), continuerà la sua crescita globale con aperture già annunciate a Los Cabos (2027), Riyadh (2028) e Tokyo (2029).\r

Il lancio rafforza l’espansione internazionale di Kerzner e consolida la mission del brand, che punta a ridefinire l’ospitalità contemporanea attraverso un approccio incentrato su fitness, recupero fisico e benessere consapevole.\r

«Il Gruppo Kerzner si è sempre distinto per lo spirito imprenditoriale e la ricerca costante di innovazione nell’ospitalità – ha dichiarato Philippe Zuber, ceo di Kerzner International –. SIRO è il nostro brand di rottura, pensato per una nuova generazione di viaggiatori che mette al centro benessere e performance. Miami rappresenta il palcoscenico ideale per questo progetto».\r

Situato in Downtown Miami, l’hotel offrirà circa 180 camere e suite, 350 Siro Homes e spazi dedicati a fitness e recupero – il Fitness Lab e il Recovery Lab – all’interno di un edificio polifunzionale. Le Siro Homes, già introdotte a Boka Place, uniscono tecnologia, design e un forte senso di comunità per favorire uno stile di vita equilibrato.\r

«Miami rappresenta un traguardo fondamentale per la crescita di Siro, e Brickell è la scelta naturale per il nostro primo progetto negli Stati Uniti – ha aggiunto Juan Aguilar, presidente Real Estate di Kerzner International –. Con SIRO Brickell vogliamo creare una destinazione che unisca ospitalità, residenze e benessere, stabilendo nuovi standard per la vita in città».\r

Per la realizzazione del progetto, Kerzner collaborerà con le società 13th Floor Investments e Forse Holdings, entrambe con sede a Miami, che apporteranno la loro esperienza nello sviluppo di progetti immobiliari multifunzionali. «Brickell è ormai una delle destinazioni più vivaci a livello globale – ha commentato Arnaud Karsenti, managing principal di 13th Floor Investments –. È il luogo ideale per il debutto americano di SIro, un brand che saprà interpretare al meglio la vocazione internazionale di Miami».\r

L’espansione negli Stati Uniti segue le aperture previste del One&Only Moonlight Basin Resort in Montana (novembre 2025) e del nuovo progetto nella Hudson Valley, New York, confermando la strategia del gruppo nel proporre esperienze immersive e innovative per il futuro dell’ospitalità.","post_title":"Kerzner International annuncia il primo Siro Hotel negli Usa, a Miami","post_date":"2025-10-09T14:28:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1760020086000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498637","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Baia di Tempsa Resort entra ufficialmente nel portfolio di Garibaldi Hotels. Una struttura degli anni Settanta, ristrutturata nel 2021, che sorge nel cuore della Calabria tirrenica, nel comune di Campora San Giovanni alla porte di Amantea (CS): un borgo medievale che unisce storia, cultura e paesaggi naturali di grande suggestione: spiagge ampie, mare cristallino e un centro storico che racconta secoli di tradizioni.\r

\r

“Inizia una nuova sfida in una regione che già da diversi anni era nel nostro mirino, aspettavamo la giusta opportunità in Calabria che è arrivata con Baia di Tempsa Resort. Questo nuovo progetto in gestione ci permette di ampliare la nostra presenza al sud, di investire in una terra che ha molto da offrire dal punto di vista turistico e su cui riponiamo grandi aspettative. Il nostro obiettivo sarà quello di valorizzare questa destinazione di grande fascino a livello internazionale e consolidare il posizionamento del nostro brand coprendo tutte le destinazioni mare del sud del Paese”, commenta Egidio Ventimiglia, presidente di Garibaldi Hotels.\r

\r

Il nuovo resort, conta 60 camere ed è immerso in un parco verde di 8.000 mq; è situato a pochi minuti da Diamante, Praia a Mare e dall'aeroporto di Lamezia Terme ed offre l'accesso diretto al mare con vista sulle isole Eolie. A disposizione degli ospiti anche un bar, ristorante, miniclub, centro sportivo polivalente, teatro e sala meeting.\r

\r

“Abbiamo lanciato il progetto di Destination Management Company (DMC) nelle regioni dove sono presenti per offrire ai partner – soprattutto stranieri – un’esperienza Garibaldi Hotels completa, andando oltre il semplice soggiorno. Siamo reduci da una stagione estiva positiva: al 30 settembre i dati interni evidenziano un aumento del fatturato del 18% rispetto al pari dati del 2024. Anche l’ADR nelle nostre strutture ha registrato un incremento medio nazionale del 2,50% portando in termini assoluti il prezzo medio di camera e colazione a 120€. Sardegna e Trentino sono invece le regioni più performanti con un + 15% di fatturato. Cresce anche la clientela internazionale che diventa una componente importante rappresentando il 55% circa delle presenze totali dei nostri ospiti”, commenta Fabrizio Prete, amministratore delegato di Garibaldi Hotels.","post_title":"Garibaldi Hotels: il Baia di Tempsa Resort è la new entry in Calabria","post_date":"2025-10-09T09:06:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1760000800000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498753","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per la prima volta Egyptair è presente al Ttg Travel Experience con uno stand dedicato di 75 mq (Pad. C1 – Stand 335-406). Una scelta che sottolinea la volontà consolidare il rapporto tra Italia ed Egitto. Vista l’importanza dell’Italia, sia in termini di mercato sia come porta verso il mondo internazionale, la compagnia ha scelto strategicamente di essere presente al Ttg Travel Experience con uno spazio in grado di rispecchiare appieno la sua brand identity, riproducendo la cabina dei nuovi aerei che saranno consegnati da Boeing e Airbus a partire dalla fine dell’anno.\r

\r

Presente allo stand Salah Tawfik, regional director Italia & Malta Egyptair, per incontrare di persona i partner e i clienti, raccontare le visioni future, le previsioni di mercato – italiano ed internazionale – oltre agli investimenti e alle novità per i prossimi anni. Un’occasione per instaurare nuove collaborazioni, realizzare progetti innovativi e fortificare le attività e i rapporti già in essere. Ad affiancare Salah Tawfik una delegazione di rappresentati di Egyptair in arrivo direttamente dall’hub centrale de Il Cairo. \r

\r

L’Egitto si conferma, infatti anche per la stagione appena conclusa, una meta molto amata dai turisti italiani. Lo dimostrano i dati dell’estate 2025: da aprile a luglio hanno infatti viaggiato con EGYPTAIR 2.435.340 passeggeri. Tra i paesi europei, l’Italia è stata la prima in termini di traffico con 77.700 viaggiatori, seguita da Londra con 70.500 e Parigi con 53.600. Si sono aggiunti numerosi voli charter, in particolare verso il Mar Rosso, e cresce l’interesse per destinazioni emergenti come Marsa Matrou e El Alamein.\r

\r

“Siamo molto contenti di questi risultati e confidiamo nella possibilità che questo trend positivo si registri anche nella seconda parte dell’anno - ha dichiarato Salah Tawfik -. Per noi l’Italia è un mercato molto importante e sul quale vogliamo crescere e sviluppare sempre nuove sinergie. Abbiamo in programma anche l’ingresso di nuovi aeromobili con i quali andremo ad ampliare la nostra flotta e auspichiamo di riuscire ad aprire presto nuove tratte dall’Italia”.\r

\r

\r

\r

“Oltre all'aumento dell'8% del fatturato nell'anno fiscale conclusosi a fine giugno, EGYPTAIR ha anche registrato una crescita del 5% del traffico”, afferma il capitano Ahmed Adel, ceo e presidente Egyptair. “Questi dati sono promettenti e prevediamo di mantenerli o superarli in futuro”. Il Capitano Ahmed Adel ha inoltre annunciato un importante ampliamento della flotta A350-900, confermando l’ordine di 6 nuovi Airbus 350-900 per un totale di 16 nuovi aerei. Gli A350-900 sono dotati di una cabina Airspace ampia e confortevole, e soffitti alti con un’illuminazione ambientale pensata per migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri.\r

\r

","post_title":"Egyptair per la prima volta al Ttg Travel Experience con uno stand dedicato","post_date":"2025-10-09T09:02:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1760000567000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498750","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Grecia è tornata a presidiare “in forze” il mercato italiano. A confermarlo è Kyriaki Boluasidou, direttrice per l’Italia dell’ente nazionale ellenico del turismo, che a Rimini ha incontrato il trade per presentare un piano d’azione che ha nella destagionalizzazione e nella riscoperta della Grecia “minore” i suoi punti focali.\r

\r

“Nel 2024 abbiamo registrato una crescita del numero di visitatori italiani del 10% e per quest’anno prevediamo un ulteriore balzo in avanti. Stiamo lavorando a forme di turismo “alternativo”, che privilegino la Grecia fuori stagione e tutte le possibilità di scoprire il Paese al di là del solo mare e sole” ha spiegato la manager.\r

\r

In primo piano una serie di viaggi a tema che nei prossimi mesi porteranno gli operatori di settore ad apprezzare vari aspetti di cultura, gastronomia, storia e tradizioni sul territorio.","post_title":"Boulasidou: “Con il trade alla scoperta della Grecia alternativa”","post_date":"2025-10-09T08:44:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1759999473000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498620","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Save, la società che gestisce gli scali di Venezia, Verona e Brescia, entra nell'orbita della finanziaria veneta Finint e del fondo francese Ardian, tra i maggiori player infrastrutturali in Europa e già azionista di riferimento dell’aeroporto di Londra Heathrow.\r

L’accordo prevede che i due nuovi soci rilevino ciascuno il 50% delle quote attualmente detenute dai fondi Dws e InfraVia (entrambi al 44%), con governance condivisa ma una prevalenza di diritti di capitale per Ardian. Il tutto sotto la guida del presidente Enrico Marchi, che resterà al vertice del gruppo anche nella nuova configurazione societaria.\r

Il fondo francese punta ora a una presenza di lungo termine nel settore, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in vista di future privatizzazioni, come quelle attese sugli scali di Catania o Trieste.\r

Oltre a Marchi, che ha guidato la crescita del gruppo nell’ultimo decennio, sarà confermata Monica Scarpa nel ruolo di amministratore delegato. La nuova governance prevede meccanismi di tutela degli investimenti e un piano di sviluppo che guarda anche oltreconfine, dove Save controlla già il 48% dell’aeroporto Charleroi di Bruxelles.","post_title":"Il controllo di Save a Finint e Ardian. Enrico Marchi rimane presidente","post_date":"2025-10-08T14:00:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759932018000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498592","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il progetto “Dimore Amiche”, promosso da Adsi Piemonte e Valle d’Aosta in collaborazione con Fiavet Piemonte, sarà per la prima volta protagonista al Ttg Travel Experience di Rimini, con un proprio spazio all’interno dello stand della Regione Piemonte (pad C - stand 227/314). \r

L’iniziativa, varata lo scorso novembre, punta a mettere in rete oltre 50 dimore storiche private con un’offerta turistica esperienziale, sostenibile e fuori dai circuiti tradizionali. Dodici gli itinerari tematici al momento sviluppati con Fiavet, pensati per piccoli gruppi e orientati al turismo lento, per engtrare nel vivo della Storia e di storie familiari custodite tra affreschi, giardini preziosi e architetture senza tempo. \r

Il progetto, già preso a modello di altre regioni, delinea nuove forme di valorizzazione del patrimonio storico privato, con visite esclusive e percorsi su misura adatti ad un turismo di prossimità ma anche valido ed esclusivo arricchimento per un turismo estero di nicchia. Al Ttg, il 9 ottobre alle 15:30, è previsto un incontro per raccontare l’evoluzione dell’iniziativa e le prospettive di un futuro accordo nazionale tra Adsi e Fiavet.\r

Presente anche la sede nazionale Adsi (pad. A5 – stand 305), dove verrà presentato il portale www.dimorestoricheitaliane.it, hub digitale dedicato alla scoperta delle dimore storiche italiane. Nel 2023 queste strutture hanno accolto oltre 34 milioni di visitatori, confermando il loro valore strategico per un turismo più diffuso e consapevole.\r

[gallery ids=\"498598,498601,498600\"]","post_title":"“Dimore Amiche”, Adsi Piemonte, propone un viaggio autentico nel cuore delle residenze storiche","post_date":"2025-10-08T14:00:01+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1759932001000]}]}}