A Olbia la prima Borsa del turismo archeologico dei siti Unesco. Fino al 20 giugno Si tiene a Olbia da oggi al 20 giugno la prima Borsa del turismo archeologico dedicata ai siti Unesco. L’obiettivo è di valorizzare e promuovere su mercati nazionale e internazionali la fruizione del patrimonio archeologico della Sardegna. L’evento è organizzato dall’assessorato del turismo della regione Sardegna, in collaborazione con la Camera di commercio di Sassari . Il patrimonio Unesco della Sardegna comprende beni culturali materiali, come il complesso nuragico Su Nuraxi di Barumini e 18 Domus de Janas, entrate nella World Heritage List nel 2025; ma anche beni immateriali, quali: il Canto a Tenore e la Faradda de li Candareri di Sassari e la riserva della biosfera MAB del Parco di Tepilora. A inaugurare la Borsa sarà il convegno dal titolo “Il patrimonio mondiale Unesco: da riconoscimento a opportunità per il turismo slow”, in programma mercoledì 17 giugno al Museo Archeologico Nazionale di Olbia, articolato in due tavole rotonde, la prima dedicata ai modelli di successo in Italia di valorizzazione a fini turistici dei siti Unesco e la seconda invece dedicata agli attrattori culturali della Sardegna quali potenziali prodotti turistici. Condividi

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Tariffata per essere facilmente inclusa in ogni pratica di organizzazione dell'agenzia o con quote nette del tour operator / crocierista. Perfetta per viaggi articolati, per un soggiorno, viaggio di nozze o una missione di lavoro. Anche per servizi singoli. Uno strumento professionale al netto, per la protezione del viaggiatore, per la copertura del markup e di rischi in capo all'agenzia/to. Abbiamo intervistato Massimo Mazza - owner Tois /yescode.com. Qual è il vostro punto di vista? In queste ore si susseguono autorevoli webinar e opinioni bizzarre sul web. Sappiamo che le penali sono sempre applicabili in base al Codice del turismo ma talvolta, come peraltro avvenuto con la sentenza su "Dengue emorragica” già nel 2007, possono essere contestate con successo dal viaggiatore. Teoricamente nulla di nuovo. Purtroppo l’ultima recente sentenza, con una portata mediatica di grande risonanza determina "conseguenze comportamentali” molto diverse: molti clienti sono informati e questo rende poco convincente l’idea di spendere soldi per una polizza facoltativa a pagamento dal momento che ritengono in casi estremi, di potersi avvalere della risoluzione contrattuale civilistica. Di contro clienti non assicurati a fronte di addebito penali ricorrerebbero certamente a contestazioni. In entrambi i casi agenti di viaggio e tour operator saranno esposti a pericolosi esborsi. Come pensate di poter essere di aiuto con le assicurazioni? Innanzitutto i prodotti annullamento devono essere All-Risk, completi: no limiti di età comprese riacutizzazioni delle preesistenti, patologie della gravidanza fino, come sul prodotto Optimas Tailor Made Diamond, alla copertura dei eventi professionali… insomma servono prodotti veramente ampi che, attraverso una corretta soluzione assicurativa prevengano i potenziali contenziosi. Poi devono prevedere anche l’annullamento "per paura" quando si verificano eventi gravi a destinazione. Su questo siamo pionieri con il prodotto "Annullamento per gravi eventi nel luogo di destinazione" (cataloghi to leader dal 2007). Come detto queste polizze visto che risolvono un problema di fatto dell’agenzia devono essere previste nei costi pratica come incluse automaticamente, quanto meno in tutti i pacchetti volo+hotel. Noi proponiamo sempre pacchetti multirischi al netto con pricing e formulazioni complete, perfettamente bilanciati per essere inclusi Già ma se il viaggiatore pretende la restituzione per risoluzione cosa risolve aver cosa serve la polizza? Un suo eventuale diritto non significa che non comporti un costo assoluto per il rischio; anche senza polizza comunque l’Agente di viaggi dovrebbe tenerne conto! Il cliente deve quindi essere sensibilizzato e comprendere che un viaggio organizzato in agenzia lo protegge enormemente da rischi che diversamente non riuscirebbe a gestire in autonomia. Rischi che non immagina e che neppure l’agenzia può sopportare per suo conto. Deve quindi ragionevolmente accettare che le programmazioni debbano prevedere coperture per le diverse fattispecie, comprese le modifiche organizzative improvvise prima o durante il viaggio, a seguito di eventi imprevedibili ma affatto infrequenti. Una polizza sempre inclusa pare indispensabile. Ci pare un contesto di grande delicatezza e difficoltà: Yescode si muove a proprio agio? Queste circostanze limite ci impegnano da sempre in modo responsabile costruttivo ed efficace: oltre ad aver introdotto per primi l’annullamento "per paura" a seguito di eventi terroristici, terremoti, cicloni ed eventi prima considerati inassicurabili; abbiamo ideato la garanzia Fermo Amministrativo Sanitario in occasione del covid e tutte le migliori soluzioni per la protezione trasporti e Voli, da Suprafly a Reprofly e Reprofull previsti anche oggi nei pacchetti Optimas Tailor Made. Siamo polarizzati a fianco degli Agenti di viaggio per offrire soluzioni innovative e strumenti incisivi per tutelare al meglio e con costi sostenibili il cliente e insieme i rischi che resterebbero in carico all’agente di viaggi. [post_title] => Yescode.com mette sul mercato ReverseCredit. La polizza rivoluzionaria [post_date] => 2026-06-15T15:39:57+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1781537997000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "a olbia borsa turismo archeologico" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":55,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1233,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516855","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_516857\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Su Nuraxi di Barumini[/caption]\r

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Si tiene a Olbia da oggi al 20 giugno la prima Borsa del turismo archeologico dedicata ai siti Unesco. L'obiettivo è di valorizzare e promuovere su mercati nazionale e internazionali la fruizione del patrimonio archeologico della Sardegna.\r

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L'evento è organizzato dall'assessorato del turismo della regione Sardegna, in collaborazione con la Camera di commercio di Sassari . Il patrimonio Unesco della Sardegna comprende beni culturali materiali, come il complesso nuragico Su Nuraxi di Barumini e 18 Domus de Janas, entrate nella World Heritage List nel 2025; ma anche beni immateriali, quali: il Canto a Tenore e la Faradda de li Candareri di Sassari e la riserva della biosfera MAB del Parco di Tepilora.\r

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A inaugurare la Borsa sarà il convegno dal titolo \"Il patrimonio mondiale Unesco: da riconoscimento a opportunità per il turismo slow\", in programma mercoledì 17 giugno al Museo Archeologico Nazionale di Olbia, articolato in due tavole rotonde, la prima dedicata ai modelli di successo in Italia di valorizzazione a fini turistici dei siti Unesco e la seconda invece dedicata agli attrattori culturali della Sardegna quali potenziali prodotti turistici.\r

","post_title":"A Olbia la prima Borsa del turismo archeologico dei siti Unesco. Fino al 20 giugno","post_date":"2026-06-17T12:01:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1781697691000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516809","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Il recente press tour \"Visit Salerno & Cilento: Essenza Mediterranea\", sviluppato dalla Camera di Commercio di Salerno in sinergia con Aeroitalia, ha tracciato la nuova rotta strategica del Destination Management Plan. L’itinerario non è una semplice successione di tappe, ma un modello di valorizzazione integrata che trasforma l'autenticità del territorio in un prodotto d'eccellenza competitivo.\r

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L'esperienza del viaggiatore comincia da Salerno, hub urbano capace di fondere la storicità millenaria dei vicoli del centro e del Duomo con la modernità della Stazione Marittima, celebre opera a forma di conchiglia, di Zaha Hadid. Il Giardino della Minerva, antico orto della Scuola Medica Salernitana, introduce il tema del benessere e della botanica medica, collegandosi idealmente alla tappa successiva.\r

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Il viaggio prosegue nella Piana del Sele, dove le eccellenze agroalimentari come la mozzarella di Bufala Campana Dop diventano leve di turismo esperienziale attraverso la narrazione delle filiere come alla San Salvatore. Da Agropoli, borgo marinaro, porta del Parco Nazionale del Cilento, l'itinerario si sposta via mare verso Acciaroli, piccolo comune di 400 anime, 5 Vele Legambiente, e custode della pesca delle alici di Menaica. A Pioppi, la visita al Museo Vivente della Dieta Mediterranea, patrimonio Unesco, offre ai visitatori la chiave di lettura dell'intero territorio: uno stile di vita millenario focalizzato sulla longevità e sul benessere.\r

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L'itinerario bilancia la costa con l'entroterra del Vallo di Diano, toccando la maestosa Certosa di San Lorenzo a Padula e l'artigianalità della Ficheria Santomiele a Prignano Cilento, esempio virtuoso di agroalimentare d'élite. Il tour culmina nel Parco Archeologico di Paestum, dove la magnificenza dei templi dorici e i tesori del Museo Nazionale, come la Tomba del Tuffatore, chiudono un cerchio perfetto tra archeologia, cultura e paesaggi.\r

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Il successo del programma sta nella sua rete. L'itinerario dimostra come l'accessibilità dello scalo di Salerno-Costa d'Amalfi e del Cilento permetta di strutturare un'offerta turistica organica e destagionalizzata capace di intercettare flussi internazionali alto-spendenti e valorizzando l'autenticità locale. Un approccio strategico che mette in moto lo sviluppo dell'intero territorio.\r

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(Anna Morrone)\r

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La storia del turismo italiano verso l'arcipelago capoverdiano ha una data di nascita: il 16 giugno 1996. Quel giorno, sulla pista dell'aeroporto di Bergamo, si consumava un doppio debutto. Da un lato prendeva il volo il primo collegamento intercontinentale in assoluto dello scalo orobico; dall'altro si concretizzava l'intuizione pionieristica di Andrea Stefanina. In un'epoca in cui la destinazione era ancora tutta da scoprire, Stefanina colse il potenziale dell'isola di Sal per il mercato italiano. Un'isola baciata da un clima ideale dodici mesi all'anno, sicura, accessibile e priva delle barriere del fuso orario. Quell'inaugurale viaggio transatlantico coincise di fatto con la nascita dell’operatore CaboVerdeTime e con l'apertura della sua prima struttura di proprietà Djasal Holiday Club. \r

Da quel primo decollo, il percorso di CaboVerdeTime si è sviluppato attraverso una crescita costante, strettamente interconnessa con il benessere e l'evoluzione socio-economica di Sal. L'operatore non si è limitato a trasportare passeggeri, ma ha contribuito in modo determinante alla creazione di un patrimonio immobiliare di valore. Una delle tappe più significative di questa espansione strutturale risale al 2000, anno dell'inaugurazione del Crioula Resort. \r

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Un'offerta diversificata\r

L'offerta attuale di CaboVerdeTime spazia dalla ricettività alberghiera — rappresentata dalla proprietà e gestione diretta di Clubhotel Halos Casa Resort e Sobrado Boutique Hotel - alla proposta residenziale di pregio, che includerà a breve il nuovo complesso Avenida Suites. Alla gestione della propria offerta immobiliare e ricettiva si affiancano la commercializzazione di importanti strutture turistiche appartenenti a brand alberghieri internazionali e le attività della divisione CaboVerdeTime Incoming, punto di riferimento per i servizi a terra a Sal e per la creazione di esperienze su misura.\r

Tra queste spicca la valorizzazione delle storiche saline di Pedra de Lume, un sito di archeologia industriale recuperato e ricontestualizzato dall'operatore, capace oggi di trasformare un paesaggio lunare in un'esperienza di benessere a cielo aperto.\r

«Raggiungere il traguardo dei trent’anni rappresenta per noi un momento di grande orgoglio e soddisfazione. Quando questo progetto è nato, Capo Verde era una destinazione sconosciuta al mercato italiano. In questi anni abbiamo visto crescere l’isola di Sal insieme a noi, condividendo una visione che allora poteva sembrare ambiziosa e che oggi è diventata una realtà consolidata. Se CaboVerdeTime può guardare al futuro con la stessa fiducia e continuare a scrivere nuove pagine di turismo, il merito va anche ai tanti partner che hanno creduto in questo percorso fin dall’inizio, e in particolare alla distribuzione, che ha sostenuto e accompagnato un progetto visionario capace di evolversi nel tempo senza perdere la propria identità. I primi trent’anni rappresentano un traguardo importante, ma soprattutto l’inizio di una nuova fase di crescita e sviluppo per la destinazione e per la nostra azienda» commenta Pietro Dusi, responsabile commerciale e vendite di CaboVerdeTime.\r

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","post_title":"CaboVerdeTime guarda al futuro a 30 anni dall'apertura della destinazione","post_date":"2026-06-17T10:52:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1781693571000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516788","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norwegian ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Nordic Leisure Travel Group, un'operazione che riunirà Norwegian, Widerøe e il gruppo turistico sotto un'unica struttura proprietaria. \r

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Con questa operazione, l'azienda punta ad aumentare i ricavi operativi di circa il 50% e ad ampliare la propria capacità di crescita sia nel segmento dei viaggi di piacere che in quello dei viaggi d'affari. Ciò darà vita a un'azienda integrata che combinerà viaggi aerei, pacchetti vacanza, hotel ed esperienze.\r

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L'integrazione consentirà all'azienda di offrire una gamma completa di servizi, dai biglietti aerei delle reti Norwegian e Widerøe ai pacchetti vacanza commercializzati con i marchi Ving, Spies, Tjäreborg e Globetrotter. Include inoltre gli hotel concept di NLTG in Spagna, Grecia, Cipro, Thailandia e Turchia, che beneficeranno dell'aumento del volume di viaggiatori generato dalla rete combinata. \r

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\"Si tratta di una pietra miliare nella storia del settore turistico nordico\", ha dichiarato l'amministratore delegato di Norwegian, Geir Karlsen, sottolineando che la fusione consentirà loro di trasformare \"ogni volo in una potenziale porta d'accesso a un'esperienza di vacanza completa\".\r

Traguardo\r

Analogamente, l'amministratore delegato di Nltg, Magnus Wikner, ha sottolineato che \"questo è un traguardo fantastico nei nostri 70 anni di storia e l'inizio di una nuova era. Con Norwegian come proprietario, otteniamo l'accesso a una delle reti di voli più estese d'Europa. Questo ci offre una piattaforma completamente nuova per ampliare la nostra offerta e raggiungere più clienti, in particolare per quanto riguarda un portfolio di hotel più ampio e personalizzato\".\r

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L'acquisizione ha un valore di circa 727 milioni di euro, di cui circa 321 milioni saranno pagati in contanti e la parte restante tramite azioni norvegesi e un corrispettivo aggiuntivo legato al perfezionamento dell'operazione. A seguito del perfezionamento, previsto per la seconda metà del 2026, Strawberry, Altor e TDR diventeranno azionisti di rilievo del gruppo risultante. La società valuterà inoltre una seconda quotazione alla Borsa di Stoccolma per riflettere la maggiore presenza del nuovo gruppo nel mercato nordico.","post_title":"Il vettore Norwegian acquisisce Nordie Leiusre Travel Group","post_date":"2026-06-17T09:37:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781689062000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516721","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un modello di business trasversale, messo a punto nel corso del post pandemia grazie a importanti investimenti in tecnologia, management e risorse umane: Gattinoni Group arriva alla presentazione del bilancio 2025 con risultati solidi, frutto del lavoro di una squadra di 950 collaboratori, «Molti dei quali sotto i 35 annni» fa sapere con orgoglio il presidente, Franco Gattinoni.\r

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I numeri parlano chiaro: lo scorso anno il volume d'affari ha toccato i 753,6 milioni di euro, in crescita dell'8,1% sull'anno precedente. Positivi anche tutti gli altri indicatori descritti dal cfo Ivano Barzaghi: «Per il quinto anno consecutivo il gruppo è in crescita - spiega il manager entrato da poco più di un anno in squadra -. Il valore della produzione si è attestato su 326 milioni di euro (+11%) con l'Ebitda a 17,2 milioni (+14,6%) e l'utile netto a 9,6 milioni (+30%). Il gruppo ha una posizione finanziaria netta positiva per 23,1 milioni».\r

Strategia di crescita\r

Numeri che evidenziano un percorso organico di crescita costante. «Il piano industriale a medio e lungo termine che abbiamo predisposto prevede la crescita sia per linee interne sia per nuove acquisizioni. In questo senso - aggiunge Gattinoni - abbiamo sul tavolo diversi dossier aperti, che potrebbero tradursi presto in operazioni concrete».\r

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Delle tre linee di business - Travel, Business Travel ed Events - la prima è quella che procura il maggior volume d'affari, pari a 457,8 milioni nel 2025, in crescita del 5% anno su anno, con un Ebitda di 6,7 milioni (+18%). Il Business Travel produce circa 200 milioni di volume d'affari e un Ebitda di 3,4 milioni; numeri in linea con quelli del 2024, che risentono di un ambizioso piano di investimenti in personale e tecnologia che produrrà i suoi effetti nel corso dei prossimi anni. La performance della divisione Events - 96 milioni di volume di fatturato (+58%) ed Ebitda di 7,1 milioni (+20%) - risente delle recenti acquisizione di H&A avvenuta lo scorso luglio, ma i margini di crescita sono ottimi.\r

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«Malgrado il difficile contesto internazionale, i nostri numeri continuano a essere positivi e il traguardo del miliardo di volume d'affari entro il 2028 è alla nostra portata» aggiunge il presidente.\r

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Fra le novità, la realizzazione entro l'anno di un nuovo hub operativo anche a Roma, «un passo necessario per presidiare al meglio il mercato del Centro-sud, sempre più strategico».\r

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Nel nuovo piano industriale in divenire di Gattinoni Group, c'è spazio anche per eventuali partner «interessati a unire le forze per la realizzazione di un progetto di sviluppo integrato». Al momento invece è stata esclusa la quotazione in Borsa.","post_title":"Gattinoni Group, il presidente: «Un miliardo di volume d'affari entro il 2028»","post_date":"2026-06-16T12:39:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1781613579000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516698","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways vara la sua stagione estiva più ampia di sempre, con oltre 300 voli giornalieri, la stima di un numero di passeggeri quasi da record e il lancio o il ripristino di nove destinazioni nel giro di pochi giorni. Questo mentre la domanda di viaggi da, verso e attraverso Abu Dhabi, continua ad aumentare.\r

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In pratica, il vettore mette in campo una capacità estiva in crescita del 10% rispetto all'anno scorso, supportata da una flotta che è cresciuta di 23 velivoli rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La compagnia segnala ora un load factor vicino al 90% e prevede una forte domanda su tutto il network che copre Europa, Asia, Nord America, Africa e Medio Oriente.\r

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Tra l'11 e il 14 giugno, Etihad ha lanciato quattro nuove rotte in quattro giorni, collegando Abu Dhabi con Cracovia, Palma di Maiorca, Damasco e Zanzibar. Questa settimana, la compagnia aerea dà il benvenuto anche al ritorno di cinque destinazioni stagionali: Mykonos e Malaga dal 15 giugno, Santorini dal 16 giugno, Nizza dal 19 giugno e Al Alamein dal 16 luglio.\r

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«Oggi Etihad trasporta più passeggeri verso più destinazioni che mai. Operiamo oltre 300 voli al giorno, con un tasso di occupazione quasi record, e colleghiamo Abu Dhabi con più destinazioni che mai - ha dichiarato il ceo, Antonoaldo Neves -. Solo questa settimana abbiamo inaugurato quattro nuove destinazioni e ripristinato cinque rotte stagionali, a dimostrazione sia della forte domanda sulla nostra rete sia del ritmo della nostra crescita.\r

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«Con l'avvicinarsi del periodo di punta dei viaggi estivi, abbiamo varato l'operativo estivo più ambizioso di sempre. Grazie a 23 aeromobili aggiuntivi e alla forte domanda, continuiamo a crescere con fiducia, espandendo la nostra rete, aumentando la capacità e portando un numero sempre maggiore di visitatori ad Abu Dhabi».\r

Assicurazione sanitaria gratuita\r

Per sostenere la crescente domanda di visitatori e rendere i viaggi ad Abu Dhabi ancora più agevoli, Etihad e il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi hanno inoltre lanciato un'assicurazione medica di viaggio gratuita per i visitatori internazionali che volano ad Abu Dhabi sui voli Etihad. L'iniziativa, disponibile da luglio a dicembre 2026 e gestita da The National Insurance Company-Daman, offre ai viaggiatori idonei una copertura medica fino a 15 giorni negli Emirati Arabi Uniti, compresi gli ospiti che utilizzano il programma Stopover.","post_title":"Etihad Airways: capacità a +10% e oltre 300 voli giornalieri nella summer 2026","post_date":"2026-06-16T11:13:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781608394000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516679","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Un microcosmo selvaggio che conserva un’anima autentica e dove in soli 15 minuti si passa dalle spiagge bianche alla montagna. E’ possibile infatti risalire i fiumi per immergersi nella foresta e poi tuffarsi nel blu del mare incontaminato.\r

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Questa è la Corsica, raggiungibile facilmente via mare grazie ai collegamenti di Corsica Ferries.\r

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Le navi della compagnia servono la Corsica dai porti francesi di Sète, Tolone, Nizza e dai porti italiani di Livorno, Vado Ligure e Piombino. Durante i viaggi notturni o diurni a bordo delle navi di tipologia Mega è possibile usufruire di vari servizi, dal Ristorante à la carte DOLCE VITA, dove i piatti della tradizione sono rivisitati in chiave moderna al Buffet VERANDA con la formula “All you can eat”, fino ai coffee shop SWEET CAFE, il RIVIERA LOUNGE, il LIDO BEACH bar posto sul ponte solarium e il mediterraneo “pasta e pizza” GUSTO.\r

La ristorazione è un vero e proprio fiore all’occhiello per Corsica Ferries. Propone ingredienti di qualità, rispetta i ritmi delle stagioni e la sostenibilità in cucina.\r

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A bordo Accoglienza pet-friendly per gli Amici a 4 zampe, con libertà, servizi e cabine dedicate; Accoglienza speciale per i Bambini, con sale giochi realizzate in collaborazione con PLAY MART, accessori e pasti che rispondono ai loro gusti; Cabine private, interne ed esterne, di differenti tipologie, ad uso esclusivo, dotate della biancheria necessaria al viaggio.\r

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La destinazione ha moltissimi punti di forza. Non solo, ma in una situazione geopolitica con alcuni interrogativi, il viaggio di prossimità è sicuramente più facile da proporre al viaggiatore.\r

Gli operatori specializzati sulla Corsica evidenziano in primis la vicinanza della destinazione (4 ore e mezzo con il traghetto) e la possibilità di usufruire di tariffe molto vantaggiose. Quello che però affascina maggiormente chi sceglie la Corsica è un insieme di elementi, dalla cultura alla ricchezza del paesaggio, dalla gastronomia alle diverse attività praticabili.\r

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“La Corsica è adatta a tutte le tipologie di vacanza e di budget – commenta Fulvia Ottonello, responsabile prodotto Corsica per Gioco Viaggi – Non offre solo mare ma anche un interno ricco di foreste, montagne, laghi e anche qualche impianto sciistico. E’ possibile fare trekking, percorsi in ebike. Molto richiesti gli itinerari legati al GR20, un percorso di trekking conosciuto in tutta Europa”. Per quanto riguarda le strutture, l’offerta comprende dai 2 ai 5 stelle. “Negli ultimi anni, grazie al cambio generazionale le strutture sono state rinnovate – continua Ottonello – Non solo, ma è molto aumentata la richiesta “luxury”. L’isola può essere proposta alla clientela di fascia alta, proprio perché dispone di hotel di lusso, ville e servizi adeguati, come trasporto in elicottero, escursioni in barche di lusso, esperienze in cantina”.\r

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Gioco Viaggi e Travered offrono proposte per qualsiasi esigenza e target, dai gruppi alle famiglie, fino agli individuali, grazie alla conoscenza profonda dell’Isola.\r

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“I nostri tour toccano tutta l’isola – sottolinea Ezio Mattei, direzione commerciale Travered – sia l’interno, ricco di scenari meravigliosi, che la costa con le sue spiagge ed il mare cristallino. La Corsica è ricchissima di storia e cultura: basi pensare ad Ajaccio, città sottovalutata, che a pochissimi chilometri dal centro offre spiagge bellissime. Così come Bonifacio, che risale al 600 dopo Cristo. Le 7 regioni della Corsica sono tutte diverse ma accomunate dalla capacità di aver preservato la propria storia, cultura e gastronomia”.\r

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","post_title":"Corsica Ferries, la vacanza sull’Isola comincia a bordo tra relax, ottima gastronomia e servizi di alto livello","post_date":"2026-06-16T10:52:45+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":["ajaccio","bonifacio","corsica","corsica-autentica","corsica-estate","corsica-ferries","corsica-luxury","escursioni-corsica","gastronomia-corsica","gioco-viaggi","gr20-corsica","hotel-corsica","mare-corsica","natura-corsica","nave-corsica-ferries","ristorazione-di-bordo","servizi-a-bordo","spiagge-corsica","tour-corsica","traghetti-con-cabine","traghetti-corsica","traghetti-francia-corsica","traghetti-italia-corsica","traghetti-livorno-corsica","traghetti-piombino-corsica","traghetti-vado-ligure-corsica","traghetto-per-corsica","travered","trekking-corsica","turismo-corsica","vacanza-in-corsica","vacanze-famiglia-corsica","vacanze-in-traghetto","vacanze-mediterraneo","vacanze-pet-friendly","viaggio-in-corsica"],"post_tag_name":["Ajaccio","Bonifacio","corsica","Corsica autentica","Corsica estate.","Corsica Ferries","Corsica luxury","escursioni Corsica","gastronomia Corsica","Gioco Viaggi","GR20 Corsica","hotel Corsica","mare Corsica","natura Corsica","nave Corsica Ferries","ristorazione di bordo","servizi a bordo","spiagge Corsica","tour Corsica","traghetti con cabine","traghetti Corsica","traghetti Francia Corsica","traghetti Italia Corsica","traghetti Livorno Corsica","traghetti Piombino Corsica","traghetti Vado Ligure Corsica","traghetto per Corsica","Travered","trekking Corsica","turismo Corsica","vacanza in Corsica","vacanze famiglia Corsica","vacanze in traghetto","vacanze Mediterraneo","vacanze pet friendly","viaggio in Corsica"]},"sort":[1781607165000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516642","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'estate da 6.500 collegamenti al giorno quella firmata Trenitalia per raggiungere località di vacanza, città d’arte e borghi in tutto il paese, oltre a una rete di assistenza potenziata per accompagnare i viaggiatori durante l’estate.\r

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L'offerta, sempre più capillare sul territorio nazionale e verso le principali destinazioni europee, prevede infatti, quotidianamente, 6000 treni del Regionale, 270 Frecce, 126 collegamenti Intercity e Intercity Notte da Nord a Sud Italia, 48 collegamenti Eurocity ed Euronight verso Svizzera, Austria e Germania.\r

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L’Alta Velocità potenzia la sua offerta con più di 130.000 posti disponibili al giorno per raggiungere oltre 150 destinazioni in tutta Italia, con collegamenti estesi verso Calabria, Puglia e costa Adriatica e servizi dedicati nei weekend per le principali località turistiche.\r

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In particolare, sono previsti 8 treni al giorno tra Milano e Reggio Calabria, 2 tra Venezia e Reggio Calabria, 14 tra Roma e Reggio Calabria, che diventano 16 nel weekend, e 14 tra Roma e la Puglia, oltre a 28 Frecciarossa al giorno tra Milano, Venezia, Torino, Bologna e la costa Adriatica e ulteriori servizi nei fine settimana tra Milano e Pescara e tra Bolzano e Pescara.\r

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Confermati i 100 collegamenti giornalieri tra Milano e Roma e i 70 tra Milano e Napoli, mentre ritorna l'offerta notturna con due collegamenti tra Milano e Reggio Calabria e altri due tra Milano e Lecce, con fermate in alcune delle più amate località di mare come Monopoli, Fasano e Ostuni.\r

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Tra le novità, il primo Frecciarossa diretto Lecce-Napoli che dal 1° luglio consentirà di raggiungere Napoli da Bari in circa tre ore e mezza e da Lecce in circa cinque ore, rendendo più diretti i collegamenti tra il Sud e il nodo di Napoli.\r

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Inoltre, per la prima volta, in alcuni sabato estivi sarà possibile proseguire il viaggio da Bolzano fino a Bressanone e Fortezza, che saranno collegate direttamente con Milano.\r

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Con FrecciaLink - il servizio Frecce+bus - si rafforza la rete di collegamenti verso le principali destinazioni turistiche di mare, montagna e città d’arte.\r

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Nuove fermate per gli Intercity, tra cui Diamante, Tropea, Paestum, Polignano a Mare, Orbetello, Carrara, Cattolica, Diano, Taggia Arma e Monterosso pensate per raggiungere in modo ancora più comodo e conveniente località balneari, borghi costieri e destinazioni culturali.\r

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Tra le novità, il nuovo collegamento Eurocity tra Rimini e Zurigo, attivo fino al 5 ottobre, che consentirà un viaggio confortevole tra le principali località della costa Adriatica e la Svizzera. Inoltre, grazie ai collegamenti Euronight attivi ogni giorno tra Roma, Vienna e Monaco di Baviera è possibile vivere un’esperienza di viaggio all’insegna del comfort con soluzioni pensate per ogni esigenza.\r

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Regionale, conferma la forza della sua capillarità con oltre 1800 mete servite, tra cui più di 500 località turistiche e un’offerta ricca di soluzioni intermodali e treni express per accompagnare i viaggiatori verso alcune delle destinazioni più amate della stagione.\r

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In treno si potranno raggiungere le località balneari di Polignano, Camaiore, Jesolo, Praia a Mare e Roccella Jonica, mentre con i servizi Link - oltre 150 collegamenti bus - sarà ancora più semplice raggiungere Cascia, la Cascata delle Marmore e il Lago di Garda, oltre a Palmanova, Paestum e Porto Recanati. Confermati anche i collegamenti da e per gli aeroporti di Cagliari Elmas e di Fiumicino Aeroporto con il Leonardo express, a cui si aggiungono i servizi Link da e per gli aeroporti di Olbia, Salerno, Treviso e Ciampino.","post_title":"Trenitalia firma un'estate da circa 6.500 collegamenti al giorno","post_date":"2026-06-16T09:40:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781602835000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516612","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_375664\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Massimo Mazza[/caption]\r

Yescode.com lancia ReverseCredit. Così se un cliente rifiuta di chiedere il rimborso delle penali alla compagnia, e pretende la restituzione invocando la \"Risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta\" la polizza ti aiuta con una inversione del credito e rimborsiamo a te le penali dei fornitori.\r

Dopo la sentenza della Cassazione si sono aperti scenari allarmanti. Per questo Tois ha pensato di ristabilire un certo equilibrio fra consumatore e agente, introducendo ReverseCredit.\r

Tariffata per essere facilmente inclusa in ogni pratica di organizzazione dell'agenzia o con quote nette del tour operator / crocierista. Perfetta per viaggi articolati, per un soggiorno, viaggio di nozze o una missione di lavoro.\r

Anche per servizi singoli. \r

Uno strumento professionale al netto, per la protezione del viaggiatore, per la copertura del markup e di rischi in capo all'agenzia/to.\r

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Abbiamo intervistato Massimo Mazza - owner Tois /yescode.com. Qual è il vostro punto di vista? \r

In queste ore si susseguono autorevoli webinar e opinioni bizzarre sul web. Sappiamo che le penali sono sempre applicabili in base al Codice del turismo ma talvolta, come peraltro avvenuto con la sentenza su \"Dengue emorragica” già nel 2007, possono essere contestate con successo dal viaggiatore. Teoricamente nulla di nuovo. Purtroppo l’ultima recente sentenza, con una portata mediatica di grande risonanza determina \"conseguenze comportamentali” molto diverse: molti clienti sono informati e questo rende poco convincente l’idea di spendere soldi per una polizza facoltativa a pagamento dal momento che ritengono in casi estremi, di potersi avvalere della risoluzione contrattuale civilistica. \r

Di contro clienti non assicurati a fronte di addebito penali ricorrerebbero certamente a contestazioni. \r

In entrambi i casi agenti di viaggio e tour operator saranno esposti a pericolosi esborsi.\r

Come pensate di poter essere di aiuto con le assicurazioni? \r

Innanzitutto i prodotti annullamento devono essere All-Risk, completi: no limiti di età comprese riacutizzazioni delle preesistenti, patologie della gravidanza fino, come sul prodotto Optimas Tailor Made Diamond, alla copertura dei eventi professionali… insomma servono prodotti veramente ampi che, attraverso una corretta soluzione assicurativa prevengano i potenziali contenziosi. Poi devono prevedere anche l’annullamento \"per paura\" quando si verificano eventi gravi a destinazione. Su questo siamo pionieri con il prodotto \"Annullamento per gravi eventi nel luogo di destinazione\" (cataloghi to leader dal 2007).\r

Come detto queste polizze visto che risolvono un problema di fatto dell’agenzia devono essere previste nei costi pratica come incluse automaticamente, quanto meno in tutti i pacchetti volo+hotel. Noi proponiamo sempre pacchetti multirischi al netto con pricing e formulazioni complete, perfettamente bilanciati per essere inclusi \r

Già ma se il viaggiatore pretende la restituzione per risoluzione cosa risolve aver cosa serve la polizza? \r

Un suo eventuale diritto non significa che non comporti un costo assoluto per il rischio; anche senza polizza comunque l’Agente di viaggi dovrebbe tenerne conto!\r

Il cliente deve quindi essere sensibilizzato e comprendere che un viaggio organizzato in agenzia lo protegge enormemente da rischi che diversamente non riuscirebbe a gestire in autonomia. Rischi che non immagina e che neppure l’agenzia può sopportare per suo conto. Deve quindi ragionevolmente accettare che le programmazioni debbano prevedere coperture per le diverse fattispecie, comprese le modifiche organizzative improvvise prima o durante il viaggio, a seguito di eventi imprevedibili ma affatto infrequenti.\r

Una polizza sempre inclusa pare indispensabile.\r

Ci pare un contesto di grande delicatezza e difficoltà: Yescode si muove a proprio agio?\r

Queste circostanze limite ci impegnano da sempre in modo responsabile costruttivo ed efficace: oltre ad aver introdotto per primi l’annullamento \"per paura\" a seguito di eventi terroristici, terremoti, cicloni ed eventi prima considerati inassicurabili; abbiamo ideato la garanzia Fermo Amministrativo Sanitario in occasione del covid e tutte le migliori soluzioni per la protezione trasporti e Voli, da Suprafly a Reprofly e Reprofull previsti anche oggi nei pacchetti Optimas Tailor Made.\r

Siamo polarizzati a fianco degli Agenti di viaggio per offrire soluzioni innovative e strumenti incisivi per tutelare al meglio e con costi sostenibili il cliente e insieme i rischi che resterebbero in carico all’agente di viaggi.","post_title":"Yescode.com mette sul mercato ReverseCredit. La polizza rivoluzionaria","post_date":"2026-06-15T15:39:57+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1781537997000]}]}}