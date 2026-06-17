El Mundo Tourism, Esawy: «Pronti per la ripresa dei flussi turistici in Medio Oriente» El Mundo Tourism, dmc con base a Dubai ed uffici in Oman, Arabia saudita, Giordania e Mauritius, punta sul mercato italiano. E’ il fondatore e titolare Kamal Esawy a indirizzarsi direttamente agli agenti di viaggio italiani per sottolineare come attualmente la situazione ovunque sia stabile e i servizi siano perfettamente operativi. Le nostre compagnie aeree di bandiera hanno già ripreso sulla nostra area al 100%. Attualmente c’è poco turismo per via del caldo e della bassa stagione, ma consiglierei comunque di proporre viaggi in Giordania anche durante l’estate, per via del clima davvero ottimo». Futuro positivo Esawy è ottimista anche sul futuro turistico dell’intera area mediorientale: «Dopo la sigla di un accordo di pace prevista tra qualche giorno e la riapertura dello stretto di Hormuz, si auspica di ripartire con i flussi turistici recuperando i numeri pre-crisi. Stiamo puntando tanto sull’autunno, lanciando nuove partenze di gruppo con destinazione Emirati, Oman e Giordania voli inclusi, coprendo le date più cruciali per il mercato italiano. L’obiettivo è quello di traghettare verso un 2027 migliore, che regali a noi e ai nostri partner adv grandi soddisfazioni, riportanndo i trend turistici al periodo pre-conflitto». Le previsioni sono positive: «Oman e Giordania, destinazione quest’ultima che manca già da qualche anno dal calendario di viaggio degli italiani, dovrebbero trainare la ripresa». Condividi

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Queste tendenze emergenti in Italia dimostrano quanto la tecnologia moderna sia sempre più necessaria per gli hotel locali: gli strumenti giusti offrono oggi intelligence di mercato in tempo reale e raccomandazioni su come adattare le strategie di revenue e distribuzione al variare della domanda di prenotazioni». [post_title] => Prenotazioni alberghiere: settembre è il mese con la crescita maggiore [post_date] => 2026-06-17T11:25:27+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1781695527000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 516795 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Global Gsa fa focus sulla divisione dmc. L’azienda prosegue nel proprio percorso di crescita puntando su partner d’eccellenza, selezionati per l’elevata qualità dei servizi e per la capacità di offrire esperienze autentiche e su misura. In qualità di rappresentante per il mercato italiano, Global Gsa si posiziona come partner strategico per agenzie di viaggi e tour operator, mettendo a disposizione una rete di dmc attentamente selezionati nelle principali destinazioni internazionali. Le collaborazioni Sul fronte delle destinazioni asiatiche, l’ingresso di Travelite dmc Philippines per la destinazione Filippine rafforza ulteriormente l’offerta già consolidata grazie alla collaborazione con Golden Tour Korea, operatore specializzato sulla Corea del Sud. Questa sinergia consente di ampliare le opportunità di programmazione su due destinazioni in forte crescita, caratterizzate da grande varietà paesaggistica e culturale. Parallelamente, l’accordo con Journey Quest Safaris per l’Africa orientale segna un importante sviluppo della presenza di Global Gsa sul continente africano, introducendo una proposta dedicata a safari ed esperienze naturalistiche di alto livello in Kenya, Tanzania, Uganda e Rwanda. 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Da accessorio a necessità: oggi restare connessi in viaggio è parte integrante dell’esperienza. La diffusione di smartphone, piattaforme digitali e servizi in tempo reale ha progressivamente ridefinito le aspettative. Oggi, infatti, la connettività è un fattore determinante nella qualità percepita del soggiorno.\r

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In concreto, quando si parla di turismo internazionale, la disponibilità di un accesso stabile a internet incide su molteplici aspetti operativi: dall’organizzazione dell’itinerario in tempo reale alla fruizione dei servizi, fino alla condivisione dell’esperienza. Questa evoluzione si riflette necessariamente sulle strategie degli operatori del settore.\r

Turisti sempre più digitali: come cambiano le abitudini di viaggio\r

Il turista digitale ha trasformato il modo di esplorare il mondo, acquisendo una gestione del viaggio dinamica e immediata. Ogni fase, dalla scelta del volo alla gestione degli imprevisti in loco, passa attraverso internet. È un modo di viaggiare più leggero, in cui la possibilità di prenotare un servizio in tempo reale o di pagare con lo smartphone determina la qualità del soggiorno.\r

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Secondo l’UNWTO – World Tourism Organization, questa tendenza guida la crescita del mercato globale, spingendo gli operatori a offrire standard sempre più alti.\r

La connettività, in questo contesto, emerge come must have dell'accoglienza, una vera e propria esigenza per i viaggiatori: la base necessaria per offrire a chi si sposta sul territorio un'esperienza fluida e personalizzata.\r

La connettività come elemento chiave dell’esperienza turistica\r

La connettività in viaggio incide a diversi livelli: migliora la gestione degli spostamenti, facilita l’accesso alle informazioni in tempo reale e consente una maggiore personalizzazione delle attività. Allo stesso tempo, supporta anche la sicurezza, permettendo comunicazioni immediate e un reperimento più rapido dei servizi di assistenza in loco.\r

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Per gli operatori del settore, questo significa dover ripensare l’offerta: hotel, trasporti e attrazioni turistiche sono chiamati a garantire standard digitali adeguati, integrando la tecnologia di viaggio all’interno dei propri servizi.\r

Destinazioni emergenti e nuove sfide\r

L’ascesa di nuove mete nel panorama europeo, con l’Albania in posizione di rilievo, rappresenta uno dei fenomeni più dinamici del settore turistico attuale. Queste destinazioni si trovano tuttavia a dover gestire una crescita rapida che spesso mette alla prova le infrastrutture locali. In questo scenario, le soluzioni basate su tecnologia eSIM si rivelano asset strategici per la gestione dei flussi internazionali: strumenti avanzati come eSIM di Holafly per l'Albania consentono ai viaggiatori di configurare la connettività già in fase di pre-partenza, eliminando le frizioni legate all'acquisto di SIM fisiche in loco e garantendo l’accesso ai servizi digitali fin dal momento dell'arrivo.\r

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L'adozione di soluzioni di questo tipo permette alle destinazioni emergenti in Europa di colmare il gap competitivo con i mercati più consolidati. Il turismo in Albania ne è la dimostrazione. Fornire una connettività immediata e affidabile, anche laddove la rete locale presenta disomogeneità, trasforma la gestione logistica del viaggio in un’esperienza fluida.\r

Infrastrutture digitali e aspettative dei viaggiatori\r

L'efficienza della connettività rappresenta oggi una sfida infrastrutturale complessa, che richiede alle reti mobili e Wi-Fi di assicurare copertura e velocità costanti anche nei contesti di forte pressione turistica.\r

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Come sottolineato dalla Commissione Europea, il potenziamento degli asset digitali è un pilastro strategico per la competitività dell'Unione. Questo impegno si traduce concretamente in investimenti mirati sulla tecnologia 5G, sulla digitalizzazione dei servizi della Pubblica Amministrazione e su una più efficace integrazione dei sistemi informativi.\r

Soluzioni innovative per restare connessi all’estero\r

Come abbiamo visto, l’evoluzione tecnologica ha reso disponibili soluzioni sempre più flessibili per garantire la connettività in viaggio. Tra queste, le eSIM rappresentano uno degli sviluppi più rilevanti.\r

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Questa tecnologia consente di attivare piani dati direttamente sul dispositivo, eliminando la necessità di SIM fisiche e semplificando l’accesso alla rete in diversi Paesi come l’Albania. Per i viaggiatori internazionali, significa maggiore flessibilità e tempi di attivazione ridotti.\r

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Dal punto di vista degli operatori, rappresenta un’opportunità per integrare soluzioni di connettività più immediate e in linea con le nuove abitudini dei turisti digitali.\r

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Accanto alle eSIM, restano soluzioni come hotspot portatili, reti Wi-Fi pubbliche e roaming internazionale, che continuano a svolgere un ruolo complementare ma presentano spesso limiti in termini di continuità del servizio e semplicità di utilizzo.\r

Verso un turismo sempre più connesso e consapevole\r

Nel contesto attuale, come sottolineato dall’UNWTO, restare connessi in viaggio è un requisito implicito dell’esperienza turistica, capace di influenzarne direttamente la qualità percepita.\r

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Il cambiamento riguarda soprattutto l’integrazione della tecnologia: non più servizio accessorio, ma componente strutturale dell’offerta. In questo senso, la connettività si configura sempre più come un driver decisivo per destinazioni e operatori.\r

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Le realtà che sapranno investire in infrastrutture digitali e soluzioni accessibili saranno meglio posizionate per intercettare i flussi futuri, mentre un ritardo su questo fronte rischia di tradursi in una perdita di attrattività. In un turismo sempre più ibrido, la qualità della connessione diventa parte integrante del prodotto stesso.","post_title":"Restare connessi in viaggio: una nuova priorità per il turismo internazionale","post_date":"2026-06-17T14:58:13+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":["accesso-internet-viaggio","connessione-dati-estero","connettivita-in-viaggio","connettivita-mobile","connettivita-turistica","destinazioni-emergenti","esim","esim-albania","esim-viaggio-internazionale","esperienza-turistica-digitale","holafly-albania","infrastrutture-digitali-turismo","internet-allestero","internet-in-viaggio","restare-connessi-allestero","reti-mobili-turismo","roaming-internazionale","servizi-digitali-turismo","smartphone-in-viaggio","tecnologia-e-turismo","tecnologia-per-viaggiare","trasformazione-digitale-turismo","turismo-albania","turismo-digitale","turismo-europeo","turismo-innovativo","turismo-internazionale","turista-digitale","viaggiatori-digitali","viaggio-connesso"],"post_tag_name":["accesso internet viaggio","connessione dati estero","connettività in viaggio","connettività mobile","connettività turistica","destinazioni emergenti","eSIM","eSIM Albania","eSIM viaggio internazionale","esperienza turistica digitale","Holafly Albania","infrastrutture digitali turismo","internet all'estero","internet in viaggio","restare connessi all'estero","reti mobili turismo","roaming internazionale","servizi digitali turismo","smartphone in viaggio","tecnologia e turismo","tecnologia per viaggiare","trasformazione digitale turismo","turismo Albania","turismo digitale","turismo europeo","turismo innovativo","turismo internazionale","turista digitale","viaggiatori digitali.","viaggio connesso"]},"sort":[1781708293000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516886","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"El Mundo Tourism, dmc con base a Dubai ed uffici in Oman, Arabia saudita, Giordania e Mauritius, punta sul mercato italiano. E' il fondatore e titolare Kamal Esawy a indirizzarsi direttamente agli agenti di viaggio italiani per sottolineare come attualmente la situazione ovunque sia stabile e i servizi siano perfettamente operativi. Le nostre compagnie aeree di bandiera hanno già ripreso sulla nostra area al 100%. Attualmente c’è poco turismo per via del caldo e della bassa stagione, ma consiglierei comunque di proporre viaggi in Giordania anche durante l'estate, per via del clima davvero ottimo».\r

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Futuro positivo\r

Esawy è ottimista anche sul futuro turistico dell'intera area mediorientale: «Dopo la sigla di un accordo di pace prevista tra qualche giorno e la riapertura dello stretto di Hormuz, si auspica di ripartire con i flussi turistici recuperando i numeri pre-crisi. Stiamo puntando tanto sull’autunno, lanciando nuove partenze di gruppo con destinazione Emirati, Oman e Giordania voli inclusi, coprendo le date più cruciali per il mercato italiano. L'obiettivo è quello di traghettare verso un 2027 migliore, che regali a noi e ai nostri partner adv grandi soddisfazioni, riportanndo i trend turistici al periodo pre-conflitto».\r

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Dopo mesi di rallentamento della domanda dovuta alla crisi internazionale, Volonline Group prevede un'estate all'insegna del last minute. «Ci stiamo muovendo verso un’estate caratterizzata dal last minute se non addirittura dal last second. Le agenzie di viaggio prenoteranno a ridosso della partenza perché i clienti sono ancora incerti. Era uno scenario prevedibile: nei mesi di marzo e aprile il rallentamento della domanda ha accorciato sensibilmente la finestra di prenotazione. In questo contesto Volonclick è stato finora determinante e lo sarà anche nelle prossime settimane perché consentirà alle agenzie di viaggi di effettuare prenotazioni sotto data, riproteggere o reindirizzare rapidamente i clienti verso mete alternative stabili. Anche il reparto biglietteria sta performando in modo positivo seguendo il flusso delle richieste sotto data» commenta Luigi Deli, founder & ceo di Volonline Group.\r

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Verso l'inverno\r

[caption id=\"attachment_516874\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Luca Frolino[/caption]\r

Relativamente a Teorema Vacanze, Luca Frolino, brand manager osserva: «“C’è senza dubbio una ripresa rispetto ai mesi scorsi, anche se non è concentrata esclusivamente sull'estate. Stiamo infatti raccogliendo prenotazioni anche per l'autunno e per il Capodanno. Proprio prevedendo un ritardo nelle prenotazioni estive, abbiamo anticipato ad aprile, anziché all'inizio di luglio, il lancio delle proposte dedicate alle festività di fine anno sul nostro sito».\r

Per stimolare le vendite estive, Teorema Vacanze ha lanciato le Summer Days, una campagna di riduzioni sulle partenze speciali di agosto che hanno dato risultati incoraggianti su alcuni dei prodotti di punta dell’operatore, come crociere sul Nilo, soggiorni in mar Rosso e i city break a Il Cairo. Positive anche le performance di Thailandia e Indonesia, mentre Grecia e Spagna mostrano ancora una domanda debole, in linea con il mercato.\r

In questo scenario, caratterizzato da una forte concentrazione delle prenotazioni in poche settimane, gli investimenti tecnologici effettuati da Volonline Group si trasformano in un importante vantaggio competitivo.\r

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[caption id=\"attachment_516875\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luca Adami[/caption]\r

«L'aggiornamento delle tariffe in tempo reale, l'ampia disponibilità di banche letti grazie a Reisenplatz e a eHotelXml e le connessioni dirette con catene alberghiere e hotel in tutto il mondo garantiranno alle agenzie di viaggio la possibilità di trovare sempre disponibilità di camere, oltre naturalmente ai posti volo. Inoltre, l'automazione dei processi e la rapidità di quotazione, ambiti nei quali il gruppo investe da sempre, consentiranno alle agenzie di ricevere preventivi in pochi minuti e di concludere la vendita con maggiore efficacia, anche in un'estate dominata dal last minute» conclude Luca Adami, chief strategy, technology e marketing officer del gruppo.","post_title":"Volonline Group, Luigi Deli: «Sarà l'estate del sotto data»","post_date":"2026-06-17T12:53:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1781700836000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516855","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_516857\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Su Nuraxi di Barumini[/caption]\r

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Si tiene a Olbia da oggi al 20 giugno la prima Borsa del turismo archeologico dedicata ai siti Unesco. L'obiettivo è di valorizzare e promuovere su mercati nazionale e internazionali la fruizione del patrimonio archeologico della Sardegna.\r

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L'evento è organizzato dall'assessorato del turismo della regione Sardegna, in collaborazione con la Camera di commercio di Sassari . Il patrimonio Unesco della Sardegna comprende beni culturali materiali, come il complesso nuragico Su Nuraxi di Barumini e 18 Domus de Janas, entrate nella World Heritage List nel 2025; ma anche beni immateriali, quali: il Canto a Tenore e la Faradda de li Candareri di Sassari e la riserva della biosfera MAB del Parco di Tepilora.\r

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A inaugurare la Borsa sarà il convegno dal titolo \"Il patrimonio mondiale Unesco: da riconoscimento a opportunità per il turismo slow\", in programma mercoledì 17 giugno al Museo Archeologico Nazionale di Olbia, articolato in due tavole rotonde, la prima dedicata ai modelli di successo in Italia di valorizzazione a fini turistici dei siti Unesco e la seconda invece dedicata agli attrattori culturali della Sardegna quali potenziali prodotti turistici.\r

","post_title":"A Olbia la prima Borsa del turismo archeologico dei siti Unesco. Fino al 20 giugno","post_date":"2026-06-17T12:01:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1781697691000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516809","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Il recente press tour \"Visit Salerno & Cilento: Essenza Mediterranea\", sviluppato dalla Camera di Commercio di Salerno in sinergia con Aeroitalia, ha tracciato la nuova rotta strategica del Destination Management Plan. L’itinerario non è una semplice successione di tappe, ma un modello di valorizzazione integrata che trasforma l'autenticità del territorio in un prodotto d'eccellenza competitivo.\r

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L'esperienza del viaggiatore comincia da Salerno, hub urbano capace di fondere la storicità millenaria dei vicoli del centro e del Duomo con la modernità della Stazione Marittima, celebre opera a forma di conchiglia, di Zaha Hadid. Il Giardino della Minerva, antico orto della Scuola Medica Salernitana, introduce il tema del benessere e della botanica medica, collegandosi idealmente alla tappa successiva.\r

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Il viaggio prosegue nella Piana del Sele, dove le eccellenze agroalimentari come la mozzarella di Bufala Campana Dop diventano leve di turismo esperienziale attraverso la narrazione delle filiere come alla San Salvatore. Da Agropoli, borgo marinaro, porta del Parco Nazionale del Cilento, l'itinerario si sposta via mare verso Acciaroli, piccolo comune di 400 anime, 5 Vele Legambiente, e custode della pesca delle alici di Menaica. A Pioppi, la visita al Museo Vivente della Dieta Mediterranea, patrimonio Unesco, offre ai visitatori la chiave di lettura dell'intero territorio: uno stile di vita millenario focalizzato sulla longevità e sul benessere.\r

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L'itinerario bilancia la costa con l'entroterra del Vallo di Diano, toccando la maestosa Certosa di San Lorenzo a Padula e l'artigianalità della Ficheria Santomiele a Prignano Cilento, esempio virtuoso di agroalimentare d'élite. Il tour culmina nel Parco Archeologico di Paestum, dove la magnificenza dei templi dorici e i tesori del Museo Nazionale, come la Tomba del Tuffatore, chiudono un cerchio perfetto tra archeologia, cultura e paesaggi.\r

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Il successo del programma sta nella sua rete. L'itinerario dimostra come l'accessibilità dello scalo di Salerno-Costa d'Amalfi e del Cilento permetta di strutturare un'offerta turistica organica e destagionalizzata capace di intercettare flussi internazionali alto-spendenti e valorizzando l'autenticità locale. Un approccio strategico che mette in moto lo sviluppo dell'intero territorio.\r

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(Anna Morrone)\r

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«Al centro del nostro sistema di ospitalità Mondo Ganis c’è un principio chiaro: la montagna non solo da ammirare, ma da vivere - afferma Markus Pichler, ceo di Ganischger -. Da questa visione abbiamo sviluppato il nostro progetto: un resort alpino 4 stelle premium di respiro internazionale e innovativo, pensato per una nuova generazione di ospiti che non cerca solo relax, ma vuole vivere anche esperienze autentiche, attive e rigenerative».\r

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A questa visione si aggiunge il contributo del direttore marketing & sales, Corrado Cignozzi: «Il rinnovamento di Ganis Resort rappresenta un passaggio strategico fondamentale nella nostra evoluzione. Questo progetto ci permette di elevare ulteriormente il posizionamento della struttura e di consolidare la nostra competitività sia nel segmento individual leisure sia nel mercato Mice di alta gamma. I nuovi spazi sono stati concepiti per accogliere non solo private guests, ma anche incentive travel, leadership retreat, scale-up offsites e board meeting, offrendo un contesto pensato per favorire il lavoro di gruppo, il confronto, i processi decisionali e conseguentemente l’efficacia dell’esperienza».\r

I nuovi spazi\r

Sono sedici le nuove camere e suite, che si aprono al paesaggio attraverso facciate vetrate a tutta altezza, prive di cornice, per offrire una vista ininterrotta sul massiccio del Catinaccio-Rosengarten. In questa soluzione di continuità tra ambienti, la luce e il panorama diventano veri e propri elementi di arredo.\r

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In totale coerenza con il progetto di riqualificazione, l’elemento centrale del nuovo resort è la piscina panoramica indoor–outdoor, concepita in connessione fluida tra acqua e montagna. Aperta tutto l’anno, la piscina si estende e abbraccia le Dolomiti, mentre il solarium e il pool deck sono orientati per valorizzarne al massimo la vista. A completare l’offerta wellness, la nuova Adults Only Sauna House introduce un approccio più esperienziale al benessere,.\r

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Oltre alla clientela individuale, la nuova organizzazione degli spazi e il flusso architettonico rendono il resort particolarmente adatto anche a contesti professionali. Con complessive 52 camere tra contemporary e classic style — di cui 16 twin —, una sala meeting a illuminazione naturale per un massimo di 40 persone e diverse aree breakout interne ed esterne, Ganis Resort offre un ambiente contemporaneo e flessibile, in cui lavoro, attività outdoor e momenti di rigenerazione si integrano con naturale continuità.\r

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","post_title":"Ganis Resort: riapertura in luglio dopo un importante restyling","post_date":"2026-06-17T11:50:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1781697021000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516832","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti ha rilasciato a Riyadh Air una licenza di vettore aereo straniero, consentendo alla neonata compagnia saudita di avviare voli di linea e charter tra Riyadh e gli Stati Uniti.\r

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Questo via libera arriva mentre la flotta di Boeing 787-9 della compagnia si sta espandendo rapidamente e la sua rete è destinata a raggiungere 22 destinazioni entro l'inizio del 2027, nell'ambito della strategia saudita per trasformare la capitale in un hub globale .\r

Il via libera Usa\r

Secondo una decisione resa pubblica il 16 giugno, il Dipartimento dei Trasporti (DoT) ha concesso a Riyadh Air l'autorizzazione a operare voli di linea e non di linea tra l'Arabia Saudita e gli Stati Uniti, a seguito di una richiesta presentata a maggio. L'autorità statunitense ha sottolineato che tale autorizzazione è \"nell'interesse pubblico \" .\r

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Questa autorizzazione fa parte della procedura standard per il rilascio di \"permessi di vettore aereo straniero\" ai vettori non statunitensi, un prerequisito per operare su qualsiasi rotta commerciale transatlantica. Riyadh Air ha presentato ufficialmente domanda al Dipartimento dei Trasporti (DoT) all'inizio di maggio per ottenere sia questo permesso che le esenzioni che le consentiranno di operare voli di linea e charter tra Riyadh e diverse importanti città statunitensi.\r

Usa mercato prioritario\r

Il mercato statunitense è tra le priorità dichiarate dal management di Riyadh Air, in particolare la costa orientale, da tempo indicata come obiettivo per la prima ondata di rotte a lungo raggio. In recenti dichiarazioni, l'amministratore delegato Tony Douglas ha sottolineato l'importanza del Nord Atlantico per la crescita della nuova compagnia aerea, che mira a collegare la capitale saudita a oltre 100 destinazioni entro il 2030.\r

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Al momento, il programma di lancio preciso dei voli verso gli Stati Uniti non è stato ancora dettagliato, ma l'ottenimento dell'autorizzazione statunitense consente ora a Riyadh Air di includere questi voli nei suoi futuri programmi. I documenti procedurali indicavano fin dall'inizio l'intenzione di collegare direttamente Riyadh (Aeroporto Internazionale Re Khalid) a diverse importanti città statunitensi, nell'ambito di una rete iniziale che copre anche Europa, Medio Oriente e Asia.\r

Flotta\r

Dal punto di vista operativo, Riyadh Air si affida al Boeing 787-9 Dreamliner come spina dorsale della sua flotta a lungo raggio. Il costruttore americano ha consegnato alla compagnia aerea i primi due 787-9 all'inizio di giugno, seguiti da un terzo velivolo pochi giorni dopo. La giovane compagnia aerea punta a un ritmo di consegna di circa un 787-9 al mese per supportare la sua espansione.\r

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Complessivamente, Riyadh Air ha in programma l'acquisto di un massimo di 72 Boeing 787 (39 ordini fermi e 33 opzioni), a cui si aggiungerà un ordine per un massimo di 50 Airbus A350-1000 e 60 A321neo per servire i mercati a medio raggio e nazionali. Questa combinazione dovrebbe consentire di impiegare una capacità significativa sulle principali rotte intercontinentali, in particolare verso Europa, Asia, Africa e Nord America, alimentando al contempo l'hub di Riyadh con una rete regionale più fitta.\r

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“Vision 2030”.\r

Riyadh Air è uno dei progetti di punta della strategia \"Vision 2030\" dell'Arabia Saudita, che mira a trasformare Riyadh in un hub globale che colleghi Asia, Africa ed Europa, sviluppando al contempo il turismo e i servizi. La compagnia aerea, di proprietà del Fondo per gli Investimenti Pubblici (PIF), ha ottenuto il Certificato di Operatore Aereo (AOC) dall'Autorità per l'Aviazione Civile Saudita alla fine del 2024, seguito dall'autorizzazione ad avviare il servizio commerciale nel 2025.","post_title":"Riyadh Air ottiene la licenza per avviare voli di linea negli Stati Uniti","post_date":"2026-06-17T11:43:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781696591000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516811","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dall'analisi delle prenotazioni alberghiere del periodo giugno-settembre 2026 realizzata da SiteMinder, emerge una crescita generale del booking anticipato rispetto allo scorso anno a livello internazionale. Questo trend positivo si conferma nonostante l'aumento dei costi del carburante, le incertezze economiche globali e i disagi nei principali hub aeroportuali del Medio Oriente, fattori che rendono alcune rotte più costose e complesse da prevedere. Sebbene si attendano variazioni tra i singoli mesi e mercati, si prevede che la domanda globale toccherà il suo picco a settembre, con un incremento su base annua del 17,4% nell'Asia-Pacifico, del 12,2% nelle Americhe e dell'11,7% in Europa.\r

Il nostro mercato\r

L’Italia segue i trend globali. Il SiteMinder Hotel Booking Trends - Mid-Year Report, infatti, rivela che la domanda complessiva italiana tra giugno e settembre prevede di registrare un segno positivo, con prenotazioni in aumento del 5,9% e room night in crescita del 6,3%, anno su anno. Tuttavia, è per l’ultimo mese della stagione estiva che si attendono le performance più sorprendenti. Dopo un mese di giugno sostanzialmente stabile (-0,9%), il mercato è destinato a rafforzarsi con il progredire della stagione: si prevede, infatti, che le prenotazioni crescano indicativamente del 12,2% a luglio, del 4,2% ad agosto, per poi raggiungere l’incremento più marcato a settembre con un +15,8%.\r

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Il dato più significativo emerge dal valore economico dei soggiorni. A sorpresa, luglio e agosto – da sempre considerati i mesi di punta dell'estate italiana – prevedono di registrare tariffe medie giornaliere pressoché invariate o in leggera flessione rispetto allo scorso anno: per luglio si stima un -1,3%, e per agosto -0,1%. Al contrario, le proiezioni per settembre indicano un'impennata dei prezzi del 5,7%, che potrebbero far schizzare la tariffa media giornaliera a 332,54 euro a notte. L’evoluzione delle tariffe conferma la capacità del mercato italiano di sostenere la crescita dei ricavi oltre i tradizionali mesi centrali dell’estate.\r

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A questa crescita della domanda corrisponde una pianificazione sempre più anticipata. L'Italia si distingue infatti come il mercato europeo in cui si prenota con maggior anticipo, con un intervallo medio delle prenotazioni tra giugno e settembre di 161,15 giorni (+5,1% rispetto al 2025). Per i soggiorni di settembre, l'intervallo balza addirittura a 222,89 giorni (oltre 7 mesi prima). Tale livello di pianificazione porta con sé una fisiologica volatilità: il tasso di cancellazione del periodo estivo sale leggermente, attestandosi al 22,55% (+1,2 punti percentuali). Anche la durata media del soggiorno rileva un aumento, passando da 2,20 a 2,23 notti nel periodo giugno-settembre, pari a una crescita dell’1,4% su base annua: un dato in controtendenza rispetto agli altri mercati europei dove i viaggi tendono ad accorciarsi.\r

Italia in pole position\r

Accanto a questa ridefinizione del calendario dei viaggi, l’analisi di SiteMinder evidenzia un importante cambiamento demografico tra i viaggiatori: l’Italia riafferma il proprio ruolo di destinazione dal forte richiamo globale. La quota di prenotazioni estive effettuate da ospiti internazionali è salita all’85,1%, rispetto all’81,33% del 2025. «Settembre si sta rivelando sempre più strategico per l’ospitalità italiana: non è più soltanto una coda della stagione estiva, ma un mese capace di generare crescita, valore e domanda internazionale - afferma Simone Portaluri,regional manager di SiteMinder per l’Italia -. I viaggiatori continuano a scegliere l'Italia anche oltre il picco estivo tradizionale, facendo leva su periodi meno affollati. Per gli hotel italiani, prenotazioni anticipate e una stagione più estesa consentono maggiore capacità di pianificazione, strategie di pricing più efficaci e la possibilità di costruire offerte mirate intercettando una domanda che cresce anche nella parte finale della stagione. Queste tendenze emergenti in Italia dimostrano quanto la tecnologia moderna sia sempre più necessaria per gli hotel locali: gli strumenti giusti offrono oggi intelligence di mercato in tempo reale e raccomandazioni su come adattare le strategie di revenue e distribuzione al variare della domanda di prenotazioni».","post_title":"Prenotazioni alberghiere: settembre è il mese con la crescita maggiore","post_date":"2026-06-17T11:25:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1781695527000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516795","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Global Gsa fa focus sulla divisione dmc. L’azienda prosegue nel proprio percorso di crescita puntando su partner d’eccellenza, selezionati per l’elevata qualità dei servizi e per la capacità di offrire esperienze autentiche e su misura. In qualità di rappresentante per il mercato italiano, Global Gsa si posiziona come partner strategico per agenzie di viaggi e tour operator, mettendo a disposizione una rete di dmc attentamente selezionati nelle principali destinazioni internazionali.\r

Le collaborazioni\r

Sul fronte delle destinazioni asiatiche, l’ingresso di Travelite dmc Philippines per la destinazione Filippine rafforza ulteriormente l’offerta già consolidata grazie alla collaborazione con Golden Tour Korea, operatore specializzato sulla Corea del Sud. Questa sinergia consente di ampliare le opportunità di programmazione su due destinazioni in forte crescita, caratterizzate da grande varietà paesaggistica e culturale.\r

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Parallelamente, l’accordo con Journey Quest Safaris per l’Africa orientale segna un importante sviluppo della presenza di Global Gsa sul continente africano, introducendo una proposta dedicata a safari ed esperienze naturalistiche di alto livello in Kenya, Tanzania, Uganda e Rwanda.\r

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È già consolidata anche la presenza in Medio Oriente, dove Global Gsa collabora con dmc Arabia - Kurban Tours - Plaza Tour, partner specializzati su destinazioni quali Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Oman, Libano e Giordania.\r

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