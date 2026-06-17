One & Only, da Burberry al Masters of Flavour le novità One&Only svela le novità per soggiorni indimenticabili all’insegna di glamour, raffinatezza e autenticità. Sulla costa ateniese di Glyfada, One&Only Aesthesis la partnership inedita con Burberry accende le aree comuni del resort: dalla piscina principale e i giardini ai campi da tennis e da padel. Il 2026 segna inoltre la prima stagione estiva del nuovo One&Only Moonlight Basin, inaugurato a novembre nel Montana, ideale perfetta per chi sogna una vacanza in stile cowboycore con 15 miglia di sentieri privati da percorrere a piedi, in bici o a cavallo. One&Only Palmilla inaugura quest’anno Masters of Flavour, festival gastronomico internazionale che porta sulle rive di Los Cabos alcuni dei nomi più celebri della cucina, della mixology e della ristorazione d’autore.

Nel corso di cinque giorni dal 18 al 22 agosto, gli ospiti del resort ed esterni possono partecipare a eventi immersivi che fondono la grande gastronomia internazionale con il ritmo rilassato di Baja. Sulla costa occidentale messicana, invece, One&Only Mandarina porta infinite opportunità di scoperta per gli ospiti più piccoli al KidsOnly Summer Camp, dove i giovani esploratori sono invitati a entrare in contatto con la natura, la cultura e la creatività attraverso esperienze immersive ispirate al territorio.

Immerso tra le colline del Parco Nazionale dei Vulcani di Virunga, One&Only Gorilla’s Nest assicura incontri irripetibili e personali con i rari e maestosi gorilla di montagna che vagano liberi nel loro habitat naturale e accesso privilegiato a un’area protetta e un paesaggio maestoso che ospitano una ricca varietà di fauna selvatica, tra cui scimmie dorate e oltre 300 specie di uccelli. La stessa filosofia di ospitalità immersiva sostiene anche l’ecosistema protetto della foresta pluviale che circonda One&Only Nyungwe House nel Parco Nazionale di Nyungwe, la più antica foresta pluviale montana dell’Africa dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel settembre 2023 e secondo sito del Ruanda ad entrare nella prestigiosa lista. Condividi

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Quattro dimore italiane di Relais & Chateaux – la collezione che riunisce 580 hotel e ristoranti in 65 Paesi – svelano le novità dell'estate 2026 tra Liguria, Ischia, Sardegna e Costiera sorrentina, con un'offerta alto di gamma su cui le adv possono costruire proposte per la clientela alto-spendente.\r

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Le novità\r

Villa della Pergola ad Alassio, forte di 15 suite, celebra il ventesimo anniversario del recupero del complesso, salvato nel 2006 da una potenziale speculazione edilizia. Cuore della proprietà restano i due ettari di giardini botanici anglo-mediterranei (34 varietà di glicine e oltre 450 specie di agapanto, caso unico in Europa). Tra le novità della stagione, le escursioni in e-bike lungo la Via Iulia Augusta, l'antico tracciato romano che collega Alassio ad Albenga.\r

Il San Montano Resort & Spa a Ischia, è una struttura di Lacco Ameno gestita dalla famiglia De Siano e cresce ancora di più nel segmento benessere. Avvia infatti nella Ocean Blu Spa la collaborazione con Seed to Skin Tuscany, brand specializzato in Green Molecular Science, integrando ricerca botanica e sorgenti termali dell'isola in trattamenti rigeneranti. Debutta inoltre la Suite Vesuvio, rifugio panoramico di 55 mq con doppi balconi affacciati sul Golfo di Napoli.\r

A San Pantaleo, in Sardenga, al Petra Segreta Resort & Spa sei camere sono state riconvertite in Plunge Pool Prestige Sea View, con piscina privata a temperatura controllata e spazi esterni ampliati. Apre inoltre la Secret Stone Spa, con il nuovo rituale Komorebi, i trattamenti viso del partner Valmont e tre cabine dedicate a massaggi, hair styling e servizi in camera.\r

Infine, il resort Bellevue Syrene 1820 (Sorrento), arricchisce l'estate con il percorso gastronomico «A cena con… il mare», firmato dallo chef Carmine Bellini, e guarda già al 2027, quando lo chef pluristellato Gennaro Esposito firmerà l'intera offerta food & beverage della dimora.\r

(Alessandra Favaro)","post_title":"Relais & Chateaux, l'estate italiana sul mare punta su benessere ed esperienze","post_date":"2026-06-17T14:39:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1781707197000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516864","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"One&Only svela le novità per soggiorni indimenticabili all’insegna di glamour, raffinatezza e autenticità.\r

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Sulla costa ateniese di Glyfada, One&Only Aesthesis la partnership inedita con Burberry accende le aree comuni del resort: dalla piscina principale e i giardini ai campi da tennis e da padel.\r

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Il 2026 segna inoltre la prima stagione estiva del nuovo One&Only Moonlight Basin, inaugurato a novembre nel Montana, ideale perfetta per chi sogna una vacanza in stile cowboycore con 15 miglia di sentieri privati da percorrere a piedi, in bici o a cavallo.\r

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One&Only Palmilla inaugura quest’anno Masters of Flavour, festival gastronomico internazionale che porta sulle rive di Los Cabos alcuni dei nomi più celebri della cucina, della mixology e della ristorazione d’autore.\r

Nel corso di cinque giorni dal 18 al 22 agosto, gli ospiti del resort ed esterni possono partecipare a eventi immersivi che fondono la grande gastronomia internazionale con il ritmo rilassato di Baja.\r

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Sulla costa occidentale messicana, invece, One&Only Mandarina porta infinite opportunità di scoperta per gli ospiti più piccoli al KidsOnly Summer Camp, dove i giovani esploratori sono invitati a entrare in contatto con la natura, la cultura e la creatività attraverso esperienze immersive ispirate al territorio.\r

Immerso tra le colline del Parco Nazionale dei Vulcani di Virunga, One&Only Gorilla's Nest assicura incontri irripetibili e personali con i rari e maestosi gorilla di montagna che vagano liberi nel loro habitat naturale e accesso privilegiato a un'area protetta e un paesaggio maestoso che ospitano una ricca varietà di fauna selvatica, tra cui scimmie dorate e oltre 300 specie di uccelli.\r

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La stessa filosofia di ospitalità immersiva sostiene anche l'ecosistema protetto della foresta pluviale che circonda One&Only Nyungwe House nel Parco Nazionale di Nyungwe, la più antica foresta pluviale montana dell'Africa dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco nel settembre 2023 e secondo sito del Ruanda ad entrare nella prestigiosa lista.","post_title":"One & Only, da Burberry al Masters of Flavour le novità","post_date":"2026-06-17T12:41:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1781700104000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516834","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ganis Resort in Val d’Ega riaprirà il prossimo 25 luglio, al termine di un importante intervento di ristrutturazione, con spazi ampliati e una connessione visiva e fisica ancora più intensa con il paesaggio circostante. Il progetto, sviluppato in collaborazione con Tara Architects e con lo studio altoatesino achammer+breitenberger, reinterpreta in chiave contemporanea l’ospitalità del resort e introduce un’accoglienza unica nel segmento alpino premium.\r

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«Al centro del nostro sistema di ospitalità Mondo Ganis c’è un principio chiaro: la montagna non solo da ammirare, ma da vivere - afferma Markus Pichler, ceo di Ganischger -. Da questa visione abbiamo sviluppato il nostro progetto: un resort alpino 4 stelle premium di respiro internazionale e innovativo, pensato per una nuova generazione di ospiti che non cerca solo relax, ma vuole vivere anche esperienze autentiche, attive e rigenerative».\r

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A questa visione si aggiunge il contributo del direttore marketing & sales, Corrado Cignozzi: «Il rinnovamento di Ganis Resort rappresenta un passaggio strategico fondamentale nella nostra evoluzione. Questo progetto ci permette di elevare ulteriormente il posizionamento della struttura e di consolidare la nostra competitività sia nel segmento individual leisure sia nel mercato Mice di alta gamma. I nuovi spazi sono stati concepiti per accogliere non solo private guests, ma anche incentive travel, leadership retreat, scale-up offsites e board meeting, offrendo un contesto pensato per favorire il lavoro di gruppo, il confronto, i processi decisionali e conseguentemente l’efficacia dell’esperienza».\r

I nuovi spazi\r

Sono sedici le nuove camere e suite, che si aprono al paesaggio attraverso facciate vetrate a tutta altezza, prive di cornice, per offrire una vista ininterrotta sul massiccio del Catinaccio-Rosengarten. In questa soluzione di continuità tra ambienti, la luce e il panorama diventano veri e propri elementi di arredo.\r

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In totale coerenza con il progetto di riqualificazione, l’elemento centrale del nuovo resort è la piscina panoramica indoor–outdoor, concepita in connessione fluida tra acqua e montagna. Aperta tutto l’anno, la piscina si estende e abbraccia le Dolomiti, mentre il solarium e il pool deck sono orientati per valorizzarne al massimo la vista. A completare l’offerta wellness, la nuova Adults Only Sauna House introduce un approccio più esperienziale al benessere,.\r

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Oltre alla clientela individuale, la nuova organizzazione degli spazi e il flusso architettonico rendono il resort particolarmente adatto anche a contesti professionali. Con complessive 52 camere tra contemporary e classic style — di cui 16 twin —, una sala meeting a illuminazione naturale per un massimo di 40 persone e diverse aree breakout interne ed esterne, Ganis Resort offre un ambiente contemporaneo e flessibile, in cui lavoro, attività outdoor e momenti di rigenerazione si integrano con naturale continuità.\r

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","post_title":"Ganis Resort: riapertura in luglio dopo un importante restyling","post_date":"2026-06-17T11:50:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1781697021000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516797","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_516798\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Anya Bracci e Fabrizio Imperatori[/caption]\r

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Al via \"Creo inverno\", la nuova iniziativa commerciale di Creo Travel dedicata alle prenotazioni con partenza dal 20 settembre 2026 al 15 marzo 2027.\r

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La campagna, in essere dal 17 giugno al 22 luglio, prevede una over commission del 3% riconosciuta sulle pratiche confermate. Come avviene per tutte le commissioni riconosciute da Creo, anche l'over commission viene calcolata sull'intero importo della pratica, inclusi voli, assicurazioni e quote di iscrizione. Restano escluse solamente le tasse. Un aspetto che distingue l'iniziativa da molte campagne commerciali oggi presenti sul mercato e che consente alle agenzie di valorizzare ulteriormente ogni prenotazione.\r

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«Abbiamo scelto una formula semplice e immediata - commenta Anya Bracci, direttrice commerciale -. L'obiettivo è riconoscere fin da subito un vantaggio concreto alle agenzie che decidono di lavorare con Creo sulle partenze dell'inverno 2026/27. Ogni prenotazione confermata genera un risultato tangibile fin dal momento della conferma».\r

L'over commission\r

La scelta nasce dalla volontà di supportare concretamente la redditività delle agenzie in una fase di mercato che richiede maggiore attenzione alla marginalità. «Quando si parla di over commission è fondamentale capire su quale valore venga realmente applicata - aggiunge Fabrizio Imperatori, co-fondatore di Creo -. Per noi non si tratta di una novità introdotta con questa campagna, ma di un principio che applichiamo da sempre. Tutte le commissioni creo vengono calcolate sull'intero importo della pratica, ad esclusione delle sole tasse. Anche l'over commission segue questa logica. Abbiamo preferito adottare un meccanismo lineare e trasparente: ogni prenotazione genera immediatamente un beneficio economico aggiuntivo. In un momento in cui le agenzie sono chiamate a lavorare con grande attenzione su ogni singola pratica, crediamo sia un segnale concreto di vicinanza al trade».\r

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L'iniziativa di Creo si inserisce in una filosofia più ampia che punta ad arricchire il valore delle prenotazioni attraverso servizi e vantaggi concreti. Dalle esperienze incluse, i \"Creo ti regala\", a Creo connect (la eSIM gratuita), fino all’assistenza legale per ritardo volo, l'obiettivo è offrire alle agenzie strumenti in grado di valorizzare la proposta di viaggio.\r

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Accanto agli aspetti commerciali, Creo continua inoltre a investire sulla tutela del viaggiatore. Dalla prenotazione al rientro, ogni pratica può contare su coperture e servizi dedicati, tra cui Creo viaggio sicuro plus che prevede, tra le altre garanzie, la possibilità di annullare il viaggio per qualsiasi motivo fino a 11 giorni lavorativi dalla partenza.\r

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","post_title":"Creo: over commission del 3% a chi prenota l'inverno entro il 22 luglio","post_date":"2026-06-17T10:16:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1781691380000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516732","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Estate all'insegna dell'espansione dell'offerta anche per Busitalia: la società di Trenitalia votata al trasporto passeggeri su gomma propone soluzioni integrate per raggiungere borghi e mete turistiche, oltre ai collegamenti verso la montagna con servizi dedicati come Livigno Link (Milano-Bormio-Livigno) e Padova Cortina Link, a cui si affiancano servizi consolidati come Chioggia-Sottomarina Link.\r

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Per l'estate è stata ripristinata anche la linea Montegrotto–Padova–Jesolo Lido - operativa fino al prossimo 9 settembre - che consentirà di raggiungere direttamente il litorale veneziano dalle aree urbane e dal bacino termale dei Colli Euganei.\r

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Tra le novità, nuovi collegamenti integrati da e per la Calabria: Crotone è connessa alla costa ionica, a Roma e Perugia, mentre Catanzaro è collegata a Cosenza, al versante tirrenico e a Roma, con prosecuzioni fino a Siena. Dal 1° luglio 2026 saranno inoltre attive due nuove soluzioni da Crotone per raggiungere la Campania e la Puglia, con possibilità di proseguire il viaggio grazie ai collegamenti ferroviari di Trenitalia, da Salerno e Bari.\r

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Infine, il servizio City Sightseeing Italia amplia ulteriormente le occasioni di scoperta, offrendo una rete di tour panoramici nelle principali città italiane, acquistabili anche sui canali Trenitalia. A bordo degli iconici autobus rossi Hop On Hop Off, i turisti potranno vivere Roma, Firenze, Napoli, Verona, Milano, Torino, Genova, Livorno, Palermo e Messina da una prospettiva privilegiata.","post_title":"Busitalia: estate di novità, dal Veneto alla Calabria","post_date":"2026-06-17T09:25:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781688345000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516721","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un modello di business trasversale, messo a punto nel corso del post pandemia grazie a importanti investimenti in tecnologia, management e risorse umane: Gattinoni Group arriva alla presentazione del bilancio 2025 con risultati solidi, frutto del lavoro di una squadra di 950 collaboratori, «Molti dei quali sotto i 35 annni» fa sapere con orgoglio il presidente, Franco Gattinoni.\r

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I numeri parlano chiaro: lo scorso anno il volume d'affari ha toccato i 753,6 milioni di euro, in crescita dell'8,1% sull'anno precedente. Positivi anche tutti gli altri indicatori descritti dal cfo Ivano Barzaghi: «Per il quinto anno consecutivo il gruppo è in crescita - spiega il manager entrato da poco più di un anno in squadra -. Il valore della produzione si è attestato su 326 milioni di euro (+11%) con l'Ebitda a 17,2 milioni (+14,6%) e l'utile netto a 9,6 milioni (+30%). Il gruppo ha una posizione finanziaria netta positiva per 23,1 milioni».\r

Strategia di crescita\r

Numeri che evidenziano un percorso organico di crescita costante. «Il piano industriale a medio e lungo termine che abbiamo predisposto prevede la crescita sia per linee interne sia per nuove acquisizioni. In questo senso - aggiunge Gattinoni - abbiamo sul tavolo diversi dossier aperti, che potrebbero tradursi presto in operazioni concrete».\r

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Delle tre linee di business - Travel, Business Travel ed Events - la prima è quella che procura il maggior volume d'affari, pari a 457,8 milioni nel 2025, in crescita del 5% anno su anno, con un Ebitda di 6,7 milioni (+18%). Il Business Travel produce circa 200 milioni di volume d'affari e un Ebitda di 3,4 milioni; numeri in linea con quelli del 2024, che risentono di un ambizioso piano di investimenti in personale e tecnologia che produrrà i suoi effetti nel corso dei prossimi anni. La performance della divisione Events - 96 milioni di volume di fatturato (+58%) ed Ebitda di 7,1 milioni (+20%) - risente delle recenti acquisizione di H&A avvenuta lo scorso luglio, ma i margini di crescita sono ottimi.\r

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«Malgrado il difficile contesto internazionale, i nostri numeri continuano a essere positivi e il traguardo del miliardo di volume d'affari entro il 2028 è alla nostra portata» aggiunge il presidente.\r

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Fra le novità, la realizzazione entro l'anno di un nuovo hub operativo anche a Roma, «un passo necessario per presidiare al meglio il mercato del Centro-sud, sempre più strategico».\r

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Nel nuovo piano industriale in divenire di Gattinoni Group, c'è spazio anche per eventuali partner «interessati a unire le forze per la realizzazione di un progetto di sviluppo integrato». Al momento invece è stata esclusa la quotazione in Borsa.","post_title":"Gattinoni Group, il presidente: «Un miliardo di volume d'affari entro il 2028»","post_date":"2026-06-16T12:39:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1781613579000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516668","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Istria punta sull’upgrade dell’offerta ricettiva per consolidare il proprio posizionamento tra le destinazioni leisure più dinamiche dell’Adriatico. All'inizio della stagione estiva 2026, la costa occidentale della penisola croata registra infatti una serie di nuove aperture e importanti interventi di riqualificazione alberghiera tra Parenzo, Rovigno e Umago, con investimenti che spaziano dal segmento luxury ai family resort.\r

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La strategia segue una tendenza ormai consolidata: ampliare e diversificare il prodotto turistico per intercettare target differenti, valorizzando al tempo stesso gli asset distintivi del territorio, dalla gastronomia al wellness, dal patrimonio storico alle attività outdoor.\r

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A Parenzo debutta il nuovo Jadran Heritage Hotel, Valamar Collection, boutique hotel ricavato all’interno di un edificio storico del 1913 e sviluppato secondo un concept che coniuga heritage, ospitalità di fascia alta e proposta gastronomica d’autore. La struttura dispone di sole 12 camere e suite e ospita il ristorante JAZ by Ana Roš Poreč, format firmato dalla chef slovena Ana Roš, volto noto della ristorazione europea e titolare del ristorante Hiša Franko, insignito di tre stelle Michelin.\r

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[caption id=\"attachment_516690\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pical Resort 5 Valamar Collection[/caption]\r

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Sempre a Parenzo, Valamar amplia la propria offerta premium con il Pical Resort 5, Valamar Collection*, nuovo complesso situato all’interno del parco costiero Parenzana. Il resort integra camere e suite di nuova generazione, offerta wellness con la spa ESPA, ristorazione fine dining, strutture sportive e servizi dedicati sia al segmento family sia agli ospiti orientati a vacanze attive, con particolare attenzione al cicloturismo.\r

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A Rovigno, invece, il Monte Mulini 5* riapre dopo un importante intervento di restyling da 9 milioni di euro che ha interessato camere, aree comuni e outlet ristorativi. La struttura entra inoltre a far parte di Riva Destinations, il progetto lifestyle legato al marchio nautico Riva del Gruppo Ferretti. Un ingresso che colloca Rovigno all’interno di un network internazionale di destinazioni esclusive e che rafforza il posizionamento dell’hotel nel segmento luxury esperienziale, grazie anche a servizi dedicati e attività in mare a bordo delle iconiche imbarcazioni del brand.\r

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Sul fronte family, Umago si prepara alla riapertura nel 2026 dell’Hotel Garden Istra Plava Laguna, oggetto di un ampio programma di rinnovamento. Il progetto punta a rafforzare l’attrattività della struttura per il turismo familiare attraverso nuove aree acquatiche, spazi per bambini suddivisi per fasce d’età, playground e servizi indoor dedicati, affiancati da un’offerta sportiva e outdoor ulteriormente sviluppata.\r

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Le novità confermano l’evoluzione dell’Istria verso un modello di ospitalità sempre più segmentato e orientato alla qualità.\r

\"Boutique hotel, resort cinque stelle, strutture adults only e family resort contribuiscono a rendere la destinazione competitiva su più mercati e a destagionalizzare i flussi, valorizzando un territorio che continua a investire in infrastrutture turistiche, esperienze e servizi a elevato valore aggiunto\" dichiarano dall'Ente turismo dell’Istria.\r

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Per il trade, si tratta di un’offerta sempre più articolata che amplia le opportunità di programmazione, con prodotti in grado di rispondere alle esigenze di clientela luxury, active, wellness e family lungo una delle aree turistiche più dinamiche della Croazia.","post_title":"Istria: nuove aperture e restyling rafforzano il posizionamento sull’alto di gamma","post_date":"2026-06-16T10:35:20+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["croazia","istria"],"post_tag_name":["Croazia","Istria"]},"sort":[1781606120000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516661","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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La ricerca del “prodotto” lascia il passo all’esperienza. In questo scenario, le botteghe e i negozi di vicinato non sono più semplici punti vendita, ma presidi culturali e attrattori turistici. Lo conferma la ricerca Ipsos Doxa per la campagna Shop Small di American Express Italia con Confcommercio Milano, che rivela come l’84% degli italiani ritenga le attività locali essenziali per la socialità e il 39% dei viaggiatori cerchi queste realtà per scoprire l’autenticità del territorio.\r

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Il ritorno alla prossimità è trainato dai giovani: il 46% tra i 18 e i 34 anni ha aumentato gli acquisti nei negozi di quartiere nell’ultimo anno.\r

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La nuova tendenza traccia una rotta per lo sviluppo di percorsi urbani alternativi, rispondendo a flussi turistici moderni che esigono fluidità e assenza di barriere. L’iniziativa, guidata da imprese che coniugano tradizione, digitale e multicanalità, si concretizza nel lancio di “Itinerari Milanesi: 30 attività che stanno ridisegnando la città“, una guida curata da Nss Edicola e pensata per residenti e visitatori alla ricerca di una Milano inedita. Disponibile gratuitamente in formato digitale e bilingue (italiano/inglese), questo strumento invita a esplorare la città a piedi o in bicicletta attraverso mappe illustrate, celebrando la nuova generazione di imprenditori locali e il commercio di prossimità.\r

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La guida mappa 30 realtà indipendenti che stanno ridefinendo il concetto stesso di negozio, non semplice vendita e commercio tradizionale, ma spazi ibridi capaci di fondere shopping, cibo ed eventi culturali. All’interno delle 30 insegne, la guida include spazi culturali e librerie indipendenti che fungono da centri di aggregazione di quartiere. Botteghe artigiane e concept store di abbigliamento che organizzano eventi e mostre. Caffetterie specializzate, laboratori e micro-realtà gastronomiche che uniscono storicità e trend digitali.\r

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Esercizi storici centenari, come quello guidato da Laura Viganò (nato nel 1919), che spiega: «Oggi serve qualcosa in più. Siamo andati virali su TikTok perché fuori si formavano ore di coda di ragazzi giovanissimi che volevano portarsi a casa un semplice oggetto, un pezzo di storia di Milano. Il turista cerca un pezzo di noi».\r

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Marco Barbieri, segretario generale Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, ha dichiarato: «Le attività di prossimità sono luoghi di socialità, sicurezza e identità. La loro forza sta nella capacità di custodire una storia e innovare. Tecnologia, digitale e multicanalità rafforzano il legame con il territorio. Sostenere il commercio locale significa sostenere il futuro delle città».\r

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L’Ad di American Express Italia, Jean Diacono, ha ribadito: «I piccoli commercianti contribuiscono ai legami sociali e incoraggiano lo shopping locale. Queste attività sono l’ossatura della comunità». A livello operativo, Luca Staglianò, vicepresidente merchant services di Amex, ha aggiunto: «Con Shop Small inseriamo ogni anno circa 200 mila esercenti nel network, stimolando a vivere il quartiere e creando un circolo virtuoso». Il settore pubblico sostiene la transizione: l’assessore Alessia Cappello ha ricordato l’impegno del Comune con bandi europei fino a 5 milioni di euro entro il 2027 per supportare digitalizzazione, riqualificazione e ricambio generazionale dei negozi. Questa accoglienza reinventata viene definita da Giulia Favero, gruppo giovani imprenditori di Confcommercio, come il passaggio dal «Made in Italy al “sentire” l’Italy’, dove il turista cerca l’esperienza e lo stile di vita». La sfida per i professionisti oggi è integrare queste storie per connettere i viaggiatori all’anima reale del territorio.\r

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(Anna Morrone)","post_title":"Milano e la “rivoluzione” delle botteghe di quartiere, un nuovo paradigma del turismo esperienziale","post_date":"2026-06-16T09:54:43+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["american-express","confcommercio-milano","itinerari-milanesi","milano-2"],"post_tag_name":["american express","Confcommercio Milano","itinerari milanesi","milano"]},"sort":[1781603683000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516642","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'estate da 6.500 collegamenti al giorno quella firmata Trenitalia per raggiungere località di vacanza, città d’arte e borghi in tutto il paese, oltre a una rete di assistenza potenziata per accompagnare i viaggiatori durante l’estate.\r

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L'offerta, sempre più capillare sul territorio nazionale e verso le principali destinazioni europee, prevede infatti, quotidianamente, 6000 treni del Regionale, 270 Frecce, 126 collegamenti Intercity e Intercity Notte da Nord a Sud Italia, 48 collegamenti Eurocity ed Euronight verso Svizzera, Austria e Germania.\r

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L’Alta Velocità potenzia la sua offerta con più di 130.000 posti disponibili al giorno per raggiungere oltre 150 destinazioni in tutta Italia, con collegamenti estesi verso Calabria, Puglia e costa Adriatica e servizi dedicati nei weekend per le principali località turistiche.\r

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In particolare, sono previsti 8 treni al giorno tra Milano e Reggio Calabria, 2 tra Venezia e Reggio Calabria, 14 tra Roma e Reggio Calabria, che diventano 16 nel weekend, e 14 tra Roma e la Puglia, oltre a 28 Frecciarossa al giorno tra Milano, Venezia, Torino, Bologna e la costa Adriatica e ulteriori servizi nei fine settimana tra Milano e Pescara e tra Bolzano e Pescara.\r

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Confermati i 100 collegamenti giornalieri tra Milano e Roma e i 70 tra Milano e Napoli, mentre ritorna l'offerta notturna con due collegamenti tra Milano e Reggio Calabria e altri due tra Milano e Lecce, con fermate in alcune delle più amate località di mare come Monopoli, Fasano e Ostuni.\r

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Tra le novità, il primo Frecciarossa diretto Lecce-Napoli che dal 1° luglio consentirà di raggiungere Napoli da Bari in circa tre ore e mezza e da Lecce in circa cinque ore, rendendo più diretti i collegamenti tra il Sud e il nodo di Napoli.\r

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Inoltre, per la prima volta, in alcuni sabato estivi sarà possibile proseguire il viaggio da Bolzano fino a Bressanone e Fortezza, che saranno collegate direttamente con Milano.\r

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Con FrecciaLink - il servizio Frecce+bus - si rafforza la rete di collegamenti verso le principali destinazioni turistiche di mare, montagna e città d’arte.\r

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Nuove fermate per gli Intercity, tra cui Diamante, Tropea, Paestum, Polignano a Mare, Orbetello, Carrara, Cattolica, Diano, Taggia Arma e Monterosso pensate per raggiungere in modo ancora più comodo e conveniente località balneari, borghi costieri e destinazioni culturali.\r

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Tra le novità, il nuovo collegamento Eurocity tra Rimini e Zurigo, attivo fino al 5 ottobre, che consentirà un viaggio confortevole tra le principali località della costa Adriatica e la Svizzera. Inoltre, grazie ai collegamenti Euronight attivi ogni giorno tra Roma, Vienna e Monaco di Baviera è possibile vivere un’esperienza di viaggio all’insegna del comfort con soluzioni pensate per ogni esigenza.\r

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Regionale, conferma la forza della sua capillarità con oltre 1800 mete servite, tra cui più di 500 località turistiche e un’offerta ricca di soluzioni intermodali e treni express per accompagnare i viaggiatori verso alcune delle destinazioni più amate della stagione.\r

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In treno si potranno raggiungere le località balneari di Polignano, Camaiore, Jesolo, Praia a Mare e Roccella Jonica, mentre con i servizi Link - oltre 150 collegamenti bus - sarà ancora più semplice raggiungere Cascia, la Cascata delle Marmore e il Lago di Garda, oltre a Palmanova, Paestum e Porto Recanati. Confermati anche i collegamenti da e per gli aeroporti di Cagliari Elmas e di Fiumicino Aeroporto con il Leonardo express, a cui si aggiungono i servizi Link da e per gli aeroporti di Olbia, Salerno, Treviso e Ciampino.","post_title":"Trenitalia firma un'estate da circa 6.500 collegamenti al giorno","post_date":"2026-06-16T09:40:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781602835000]}]}}