Istria: nuove aperture e restyling rafforzano il posizionamento sull’alto di gamma L’Istria punta sull’upgrade dell’offerta ricettiva per consolidare il proprio posizionamento tra le destinazioni leisure più dinamiche dell’Adriatico. All’inizio della stagione estiva 2026, la costa occidentale della penisola croata registra infatti una serie di nuove aperture e importanti interventi di riqualificazione alberghiera tra Parenzo, Rovigno e Umago, con investimenti che spaziano dal segmento luxury ai family resort. La strategia segue una tendenza ormai consolidata: ampliare e diversificare il prodotto turistico per intercettare target differenti, valorizzando al tempo stesso gli asset distintivi del territorio, dalla gastronomia al wellness, dal patrimonio storico alle attività outdoor. A Parenzo debutta il nuovo Jadran Heritage Hotel, Valamar Collection, boutique hotel ricavato all’interno di un edificio storico del 1913 e sviluppato secondo un concept che coniuga heritage, ospitalità di fascia alta e proposta gastronomica d’autore. La struttura dispone di sole 12 camere e suite e ospita il ristorante JAZ by Ana Roš Poreč, format firmato dalla chef slovena Ana Roš, volto noto della ristorazione europea e titolare del ristorante Hiša Franko, insignito di tre stelle Michelin. Sempre a Parenzo, Valamar amplia la propria offerta premium con il Pical Resort 5, Valamar Collection*, nuovo complesso situato all’interno del parco costiero Parenzana. Il resort integra camere e suite di nuova generazione, offerta wellness con la spa ESPA, ristorazione fine dining, strutture sportive e servizi dedicati sia al segmento family sia agli ospiti orientati a vacanze attive, con particolare attenzione al cicloturismo. A Rovigno, invece, il Monte Mulini 5* riapre dopo un importante intervento di restyling da 9 milioni di euro che ha interessato camere, aree comuni e outlet ristorativi. La struttura entra inoltre a far parte di Riva Destinations, il progetto lifestyle legato al marchio nautico Riva del Gruppo Ferretti. Un ingresso che colloca Rovigno all’interno di un network internazionale di destinazioni esclusive e che rafforza il posizionamento dell’hotel nel segmento luxury esperienziale, grazie anche a servizi dedicati e attività in mare a bordo delle iconiche imbarcazioni del brand. Sul fronte family, Umago si prepara alla riapertura nel 2026 dell’Hotel Garden Istra Plava Laguna, oggetto di un ampio programma di rinnovamento. Il progetto punta a rafforzare l’attrattività della struttura per il turismo familiare attraverso nuove aree acquatiche, spazi per bambini suddivisi per fasce d’età, playground e servizi indoor dedicati, affiancati da un’offerta sportiva e outdoor ulteriormente sviluppata. Le novità confermano l’evoluzione dell’Istria verso un modello di ospitalità sempre più segmentato e orientato alla qualità.

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Oggi Air Serbia collega Belgrado con dieci destinazioni in Italia: Roma, Milano, Venezia, Firenze, Bologna, Bari, Palermo, Catania, Alghero e Napoli.\r

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La compagnia aerea continua a sviluppare la propria rete e a migliorare la qualità dei servizi offerti, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il legame tra Serbia e Italia negli anni a venire.","post_title":"Air Serbia a tutta Italia: 70 anni di collegamenti da Belgrado","post_date":"2026-06-16T12:07:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781611642000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516668","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Istria punta sull’upgrade dell’offerta ricettiva per consolidare il proprio posizionamento tra le destinazioni leisure più dinamiche dell’Adriatico. All'inizio della stagione estiva 2026, la costa occidentale della penisola croata registra infatti una serie di nuove aperture e importanti interventi di riqualificazione alberghiera tra Parenzo, Rovigno e Umago, con investimenti che spaziano dal segmento luxury ai family resort.\r

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La strategia segue una tendenza ormai consolidata: ampliare e diversificare il prodotto turistico per intercettare target differenti, valorizzando al tempo stesso gli asset distintivi del territorio, dalla gastronomia al wellness, dal patrimonio storico alle attività outdoor.\r

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A Parenzo debutta il nuovo Jadran Heritage Hotel, Valamar Collection, boutique hotel ricavato all’interno di un edificio storico del 1913 e sviluppato secondo un concept che coniuga heritage, ospitalità di fascia alta e proposta gastronomica d’autore. La struttura dispone di sole 12 camere e suite e ospita il ristorante JAZ by Ana Roš Poreč, format firmato dalla chef slovena Ana Roš, volto noto della ristorazione europea e titolare del ristorante Hiša Franko, insignito di tre stelle Michelin.\r

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[caption id=\"attachment_516690\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pical Resort 5 Valamar Collection[/caption]\r

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Sempre a Parenzo, Valamar amplia la propria offerta premium con il Pical Resort 5, Valamar Collection*, nuovo complesso situato all’interno del parco costiero Parenzana. Il resort integra camere e suite di nuova generazione, offerta wellness con la spa ESPA, ristorazione fine dining, strutture sportive e servizi dedicati sia al segmento family sia agli ospiti orientati a vacanze attive, con particolare attenzione al cicloturismo.\r

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A Rovigno, invece, il Monte Mulini 5* riapre dopo un importante intervento di restyling da 9 milioni di euro che ha interessato camere, aree comuni e outlet ristorativi. La struttura entra inoltre a far parte di Riva Destinations, il progetto lifestyle legato al marchio nautico Riva del Gruppo Ferretti. Un ingresso che colloca Rovigno all’interno di un network internazionale di destinazioni esclusive e che rafforza il posizionamento dell’hotel nel segmento luxury esperienziale, grazie anche a servizi dedicati e attività in mare a bordo delle iconiche imbarcazioni del brand.\r

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Sul fronte family, Umago si prepara alla riapertura nel 2026 dell’Hotel Garden Istra Plava Laguna, oggetto di un ampio programma di rinnovamento. Il progetto punta a rafforzare l’attrattività della struttura per il turismo familiare attraverso nuove aree acquatiche, spazi per bambini suddivisi per fasce d’età, playground e servizi indoor dedicati, affiancati da un’offerta sportiva e outdoor ulteriormente sviluppata.\r

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Le novità confermano l’evoluzione dell’Istria verso un modello di ospitalità sempre più segmentato e orientato alla qualità.\r

\"Boutique hotel, resort cinque stelle, strutture adults only e family resort contribuiscono a rendere la destinazione competitiva su più mercati e a destagionalizzare i flussi, valorizzando un territorio che continua a investire in infrastrutture turistiche, esperienze e servizi a elevato valore aggiunto\" dichiarano dall'Ente turismo dell’Istria.\r

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Per il trade, si tratta di un’offerta sempre più articolata che amplia le opportunità di programmazione, con prodotti in grado di rispondere alle esigenze di clientela luxury, active, wellness e family lungo una delle aree turistiche più dinamiche della Croazia.","post_title":"Istria: nuove aperture e restyling rafforzano il posizionamento sull’alto di gamma","post_date":"2026-06-16T10:35:20+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["croazia","istria"],"post_tag_name":["Croazia","Istria"]},"sort":[1781606120000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516673","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Despegar, la travel tech leader in America Latina, e Civitatis hanno annunciato la firma di un'alleanza strategica globale. In virtù di questo accordo, entrambe le aziende lavoreranno all'integrazione del catalogo di Civitatis nella piattaforma di Despegar. Una volta completata l'implementazione, gli oltre 30 milioni di clienti di Despegar potranno accedere all'intero catalogo di tour, escursioni e visite guidate di Civitatis in tutti i mercati in cui l'azienda opera.\r

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Questa collaborazione combina la consolidata presenza di Despegar nel mercato latinoamericano con la specializzazione di Civitatis nel segmento dei tour e delle attività in lingua spagnola e portoghese.\r

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\"Questo accordo simboleggia l'unione di due realtà di riferimento che puntano sull'innovazione e sulla soddisfazione dei viaggiatori. Per noi l'America Latina rappresenta un mercato strategico e collaborare con un gigante come Despegar è fondamentale per la nostra crescita\", afferma Andrés Spitzer, ceo di Civitatis. \"Il nostro obiettivo è che i viaggiatori di Despegar possano arricchire la loro esperienza di viaggio grazie a servizi di alta qualità, accuratamente selezionati e disponibili nella loro lingua madre.\"\r

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Da parte sua, Iván Lovisolo, vp global partners di Despegar, ha dichiarato: \"I viaggiatori di oggi desiderano vivere esperienze autentiche e sfruttare al massimo ogni momento del loro viaggio. Grazie a questa alleanza con Civitatis ampliamo la nostra proposta di valore e compiamo un ulteriore passo avanti nel nostro obiettivo di accompagnare i viaggiatori in ogni fase del loro percorso, con un'offerta sempre più completa e personalizzata.\"\r

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Questa alleanza rafforza l'impegno di Despegar nel connettere ogni fase del viaggio in modo impeccabile attraverso un'esperienza di acquisto semplice, affidabile e personalizzata, consentendo ai viaggiatori di organizzare l'intero viaggio in un unico luogo.\r

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In questo percorso strategico, il Brasile avrà un ruolo particolarmente rilevante. La combinazione tra la forte presenza di Despegar nel mercato brasiliano e la leadership di Civitatis nei mercati di lingua portoghese permetterà di offrire una gamma ancora più ampia di esperienze a milioni di viaggiatori, favorendo la crescita della categoria in uno dei principali mercati turistici dell'America Latina.\r

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Grazie a questa integrazione, i viaggiatori potranno accedere a una delle offerte di attività più complete del mercato internazionale. Le due aziende collaboreranno strettamente nello sviluppo tecnologico e commerciale dell'alleanza per offrire un'esperienza sempre più fluida e integrata durante tutto il viaggio.","post_title":"Civitatis e Despegar firmano un accordo strategico globale","post_date":"2026-06-16T10:04:12+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1781604252000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516661","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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La ricerca del “prodotto” lascia il passo all’esperienza. In questo scenario, le botteghe e i negozi di vicinato non sono più semplici punti vendita, ma presidi culturali e attrattori turistici. Lo conferma la ricerca Ipsos Doxa per la campagna Shop Small di American Express Italia con Confcommercio Milano, che rivela come l’84% degli italiani ritenga le attività locali essenziali per la socialità e il 39% dei viaggiatori cerchi queste realtà per scoprire l’autenticità del territorio.\r

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Il ritorno alla prossimità è trainato dai giovani: il 46% tra i 18 e i 34 anni ha aumentato gli acquisti nei negozi di quartiere nell’ultimo anno.\r

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La nuova tendenza traccia una rotta per lo sviluppo di percorsi urbani alternativi, rispondendo a flussi turistici moderni che esigono fluidità e assenza di barriere. L’iniziativa, guidata da imprese che coniugano tradizione, digitale e multicanalità, si concretizza nel lancio di “Itinerari Milanesi: 30 attività che stanno ridisegnando la città“, una guida curata da Nss Edicola e pensata per residenti e visitatori alla ricerca di una Milano inedita. Disponibile gratuitamente in formato digitale e bilingue (italiano/inglese), questo strumento invita a esplorare la città a piedi o in bicicletta attraverso mappe illustrate, celebrando la nuova generazione di imprenditori locali e il commercio di prossimità.\r

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La guida mappa 30 realtà indipendenti che stanno ridefinendo il concetto stesso di negozio, non semplice vendita e commercio tradizionale, ma spazi ibridi capaci di fondere shopping, cibo ed eventi culturali. All’interno delle 30 insegne, la guida include spazi culturali e librerie indipendenti che fungono da centri di aggregazione di quartiere. Botteghe artigiane e concept store di abbigliamento che organizzano eventi e mostre. Caffetterie specializzate, laboratori e micro-realtà gastronomiche che uniscono storicità e trend digitali.\r

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Esercizi storici centenari, come quello guidato da Laura Viganò (nato nel 1919), che spiega: «Oggi serve qualcosa in più. Siamo andati virali su TikTok perché fuori si formavano ore di coda di ragazzi giovanissimi che volevano portarsi a casa un semplice oggetto, un pezzo di storia di Milano. Il turista cerca un pezzo di noi».\r

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Marco Barbieri, segretario generale Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, ha dichiarato: «Le attività di prossimità sono luoghi di socialità, sicurezza e identità. La loro forza sta nella capacità di custodire una storia e innovare. Tecnologia, digitale e multicanalità rafforzano il legame con il territorio. Sostenere il commercio locale significa sostenere il futuro delle città».\r

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L’Ad di American Express Italia, Jean Diacono, ha ribadito: «I piccoli commercianti contribuiscono ai legami sociali e incoraggiano lo shopping locale. Queste attività sono l’ossatura della comunità». A livello operativo, Luca Staglianò, vicepresidente merchant services di Amex, ha aggiunto: «Con Shop Small inseriamo ogni anno circa 200 mila esercenti nel network, stimolando a vivere il quartiere e creando un circolo virtuoso». Il settore pubblico sostiene la transizione: l’assessore Alessia Cappello ha ricordato l’impegno del Comune con bandi europei fino a 5 milioni di euro entro il 2027 per supportare digitalizzazione, riqualificazione e ricambio generazionale dei negozi. Questa accoglienza reinventata viene definita da Giulia Favero, gruppo giovani imprenditori di Confcommercio, come il passaggio dal «Made in Italy al “sentire” l’Italy’, dove il turista cerca l’esperienza e lo stile di vita». La sfida per i professionisti oggi è integrare queste storie per connettere i viaggiatori all’anima reale del territorio.\r

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(Anna Morrone)","post_title":"Milano e la “rivoluzione” delle botteghe di quartiere, un nuovo paradigma del turismo esperienziale","post_date":"2026-06-16T09:54:43+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["american-express","confcommercio-milano","itinerari-milanesi","milano-2"],"post_tag_name":["american express","Confcommercio Milano","itinerari milanesi","milano"]},"sort":[1781603683000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516635","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Jazeera Airways si affida ad Aviareps che diventa general sales agent della compagnia in Germania, Regno Unito, Italia, Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia. La nomina rappresenta un passo significativo per rafforzare la presenza commerciale della compagnia aerea in Europa e sostenere la crescita del suo network internazionale.\r

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Aviareps fornirà servizi completi di supporto alle vendite, al marketing e alle prenotazioni nei principali mercati europei, con l’obiettivo di incrementare le vendite dei biglietti Jazeera e ampliarne la portata sia tra i viaggiatori leisure sia tra quelli business. I team locali della società specializzata nella rappresentanza per i settori aviazione, turismo e hospitality, lavoreranno a stretto contatto con agenzie di viaggio, tour operator, partner corporate e stakeholder del settore per aumentare la brand awareness, stimolare la domanda e supportare la continua crescita della compagnia in Europa.\r

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L’accordo arriva in un momento in cui Jazeera Airways continua a rafforzare la connettività tra il Kuwait e l’Europa, con destinazioni quali Milano Bergamo, Londra Luton e Budapest.\r

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“L’Europa rappresenta un importante mercato di crescita per Jazeera Airways, mentre continuiamo a espandere il nostro network e a rafforzare la connettività del Kuwait con le principali destinazioni internazionali - dichiara Barathan Pasupathi, ceo del vettore -. La partnership con Aviareps ci consente di consolidare la nostra presenza in mercati strategici, rafforzare le relazioni con il travel trade e sostenere le nostre ambizioni di crescita commerciale a lungo termine. Questa collaborazione contribuirà inoltre a posizionare ulteriormente il Kuwait come hub chiave per viaggi, turismo e connettività business.”\r

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Operativa dal 2005, Jazeera Airways serve attualmente oltre 60 destinazioni dal proprio Jazeera Terminal 5 (T5) presso il Kuwait International Airport e continua a investire nella crescita della flotta, nell’innovazione digitale, nella customer experience e nell’espansione del network.","post_title":"Jazeera Airways ha scelto Aviareps come gsa in Europa","post_date":"2026-06-16T09:35:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781602556000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516620","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Compagnie opererà il collegamento Nizza-New York (Newark) anche durante i mesi della winter 2026/2027: è la prima volta che la rotta viene prolungata oltre il periodo estivo, in risposta alla crescente domanda della clientela nordamericana per la Costa Azzurra durante tutto l'anno e accompagna la volontà della destinazione di sviluppare la propria attrattività in tutte le stagioni.\r

«Il prolungamento del nostro collegamento Nizza–New York sulla stagione autunno-inverno illustra la dinamica di crescita di La Compagnie - afferma Christian Vernet, presidente e direttore generale del vettore -. Riflette l'entusiasmo crescente per questa rotta emblematica, alimentato sia dall'attrattività della Costa Azzurra per la clientela americana, sia dalla richiesta dei viaggiatori del Sud della Francia di un collegamento diretto verso New York. Questa estensione rafforza la nostra posizione su un mercato strategico e traduce la nostra volontà di offrire un'esperienza transatlantica unica, interamente dedicata alla business class».\r

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Intanto, durante la summer attualmente in corso, il vettore 100% business class propone un'offerta rafforzata sull'intera rete transatlantica: Milano Malpensa-New York (Newark): fino a 6 voli settimanali; Parigi Orly-New York (Newark): voli quotidiani e Nizza-New York (Newark) fino a 4 voli settimanali.\r

Sulle rotte ci sono gli Airbus A321neo configurati per offrire un'esperienza che coniughi comfort, efficienza e serenità. I passeggeri possono usufruire di sedili-letto completamente reclinabili, di un accesso Wi-Fi ad alta velocità gratuito e illimitato per tutta la durata del volo, di una ricercata offerta gastronomica strutturata in collaborazione con diversi chef partner e di un servizio attento e personalizzato durante tutto il viaggio.","post_title":"La Compagnie per la prima volta sulla Nizza-New York anche d'inverno","post_date":"2026-06-16T09:15:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781601347000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516564","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways e Atitech hanno raggiunto un’intesa preliminare sui principali termini di un nuovo accordo relativo alle attività di manutenzione degli aeromobili della compagnia. L’eventuale finalizzazione dell’accordo resta soggetta alle necessarie approvazioni di corporate governance delle due azeinde.\r

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L’intesa preliminare si inserisce nel percorso di rafforzamento dei processi operativi e industriali della compagnia, con l’obiettivo di assicurare un presidio sempre più efficace delle attività manutentive a supporto della flotta, introducendo misure di efficientamento tecnico-organizzativo volte a ottimizzare la pianificazione e l’esecuzione dei servizi manutentivi, rafforzando al tempo stesso il coordinamento tra le rispettive strutture tecniche.\r

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I nuovi termini dell’intesa sono finalizzati a favorire una gestione più flessibile delle attività di manutenzione, attraverso un rinnovato modello di collaborazione maggiormente orientato alle nuove esigenze di Ita Airways con lo scopo di efficientare ulteriormente il servizio e le performance.\r

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In particolare, l’intesa prevede il rafforzamento del presidio dedicato alle attività svolte per Ita Airways, anche attraverso una più ampia disponibilità di risorse certificate dedicate. Le novità previste si inseriscono in un percorso evolutivo volto non solo a migliorare gli aspetti operativi della collaborazione, ma anche a consolidare il rapporto tra Ita Airways e Atitech, orientandolo verso un modello fondato su maggiore integrazione, trasparenza e responsabilità condivisa.\r

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L’operazione rafforza la presenza del gruppo in una delle destinazioni più dinamiche del turismo italiano. Situato a Corato, nel cuore della Puglia Imperiale, il resort rappresenta infatti un punto di accesso privilegiato ad alcune delle principali attrazioni dell’area, da Castel del Monte a Trani, fino a Matera e al Parco Nazionale dell’Alta Murgia.\r

La filosofia di Unico\r

«L’ingresso di Unico Serrone Palace Apulia rafforza il percorso di crescita della nostra collezione Unico, dedicata a strutture che valorizzano il legame con il territorio attraverso un’ospitalità elegante e autentica», sottolinea Enzo Carella, ceo e founder di Life Hotels & Resorts. «La Puglia è oggi una delle destinazioni più attrattive del panorama turistico nazionale e internazionale e questa proprietà interpreta pienamente i valori del brand».\r

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[caption id=\"attachment_516553\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Enzo Carella, ceo e founder di Life Hotels & Resorts[/caption]\r

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La struttura amplia l’offerta del gruppo con camere e suite, una piscina immersa nel verde, spazi dedicati agli eventi e al segmento business travel, oltre a una proposta gastronomica che punta sulla valorizzazione delle eccellenze locali e della tradizione mediterranea. L’esperienza di soggiorno è completata da attività outdoor, percorsi enogastronomici, visite guidate e itinerari culturali pensati per favorire una scoperta autentica del territorio, in linea con il crescente interesse della domanda verso formule di viaggio esperienziali.\r

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«Unico Serrone Palace Apulia incarna la nostra visione: non solo un luogo dove soggiornare, ma una porta d’accesso privilegiata alla cultura e alle emozioni del territorio», aggiunge Carella.\r

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Con questo nuovo ingresso, Life Hotels & Resorts consolida il proprio posizionamento nelle destinazioni italiane ad alto potenziale turistico e prosegue lo sviluppo della collezione Unico | Private Resorts, dedicata a hotel e resort distintivi capaci di coniugare personalizzazione dell’esperienza e forte radicamento locale. La commercializzazione della struttura sarà supportata dal network internazionale di partner del gruppo, con l’obiettivo di rafforzarne la visibilità sui mercati esteri e posizionarla come nuovo riferimento lifestyle dell’ospitalità pugliese.\r

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(Enzo Scudieri)","post_title":"Life Hotels & Resorts rafforza la collezione Unico con il Serrone Palace Apulia","post_date":"2026-06-15T10:56:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["life-hotels-resorts","puglia"],"post_tag_name":["Life Hotels & Resorts","puglia"]},"sort":[1781520962000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516536","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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La gastronomia non è più soltanto un piacere della tavola. È cultura, identità, diplomazia, economia turistica. E, sempre di più, una delle chiavi con cui una destinazione costruisce il proprio posizionamento nel mondo. È questo il messaggio emerso dall’incontro con Laurent Gardinier, presidente di Relais & Châteaux, intervenuto a Milano in occasione dell'evento “Il gusto dell’incontro”, organizzato dall’associazione insieme alle dimore della Delegazione italiana.\r

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Al centro del dialogo, il ruolo della cucina come patrimonio culturale e leva di soft power. Gardinier ha sottolineato come il riconoscimento della gastronomia italiana come patrimonio immateriale Unesco rappresenti un passaggio decisivo non solo per l’Italia, ma per l’intero modo di intendere il cibo. «La gastronomia oggi è considerata un fatto sociale, culturale e anche politico», ha spiegato, ricordando che il caso italiano apre la strada a una visione più ampia, capace di includere altre grandi culture gastronomiche del mondo.\r

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Per il presidente di Relais & Châteaux, la forza dell’Italia sta proprio nella sua diffusione universale e nella sua capacità di parlare a pubblici diversi. «Esiste una città al mondo senza almeno un ristorante italiano?», ha osservato. Ma la vera sfida, oggi, è superare gli stereotipi e raccontare una cucina che non è solo pasta e pizza, bensì un mosaico di territori, prodotti, stagioni, vini, saperi artigianali e relazioni umane.\r

Un'identità propria\r

È su questo terreno che Relais & Châteaux costruisce da anni la propria identità. Non una collezione di hotel replicabili, ma una rete di case indipendenti, ognuna radicata nella propria comunità. «Ogni nostra dimora è diversa dalle altre», ha spiegato Gardinier. «Difende una comunità attraverso il paesaggio, l’architettura, il giardino, la gastronomia, il servizio». Un ryokan in Giappone e una hacienda in Argentina non hanno nulla in comune nella forma, ma condividono lo stesso principio: offrire un’esperienza autentica, non standardizzata.\r

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Da qui nasce anche una riflessione sul lusso contemporaneo. Secondo Gardinier, l’ospitalità rischia di diventare un prodotto perfetto ma senz’anima, fatto di marmo, design e immagini impeccabili. «La parola che manca è soul», ha detto. L’anima è ciò che distingue un progetto familiare, costruito nel tempo, da un’operazione puramente immobiliare. È ciò che rende memorabile anche un dettaglio imperfetto, se porta con sé una storia vera.\r

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Il tema riguarda da vicino anche la comunicazione turistica. In un mondo dominato da Instagram, la bellezza visiva non basta più. «Tutti i piatti sono belli su Instagram», ha osservato Gardinier. «Tutto appare piacevole: la luce, la musica, il sorriso, il cibo. Ma così non si crea differenza». La differenza nasce da ciò che sta dietro l’immagine: il rapporto con i produttori, la stagionalità, il legame con il territorio, la coerenza dell’esperienza.\r

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Per Relais & Châteaux la gastronomia non è un servizio accessorio, ma una parte centrale del modello. Gardinier ha ricordato che circa la metà del volume d’affari globale dell’associazione è generata dalla gastronomia. Un dato che conferma quanto il ristorante, nelle dimore del network, non sia semplice food & beverage, ma parte integrante della destinazione.\r

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Questa scelta comporta anche responsabilità. Una cucina di alto livello, ha spiegato il presidente, non può prescindere dalla biodiversità. Più cresce la qualità gastronomica, più diventa necessario lavorare con prodotti locali, stagionali, riconoscibili. Il rapporto con agricoltori, pescatori, allevatori e viticoltori non è quindi un dettaglio narrativo, ma una condizione strutturale dell’esperienza.\r

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Il dialogo tra Italia e Francia, in questo scenario, assume un valore particolare. Due culture gastronomiche diverse per origine — più popolare quella italiana, più legata alle grandi case nobiliari quella francese — ma oggi unite da una stessa missione: difendere i prodotti locali, l’arte del servizio, il vino come parte dell’esperienza e la cucina come patrimonio vivo. «Non ha senso parlare di gerarchie», ha chiarito Gardinier. «Abbiamo molte cose comuni da difendere».\r

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La gastronomia diventa così anche una leva geopolitica. Gardinier ha parlato apertamente di soft power, ricordando come sempre più Paesi vedano nella scena gastronomica uno strumento per cambiare percezione internazionale, attrarre viaggiatori, sviluppare infrastrutture e generare ricadute economiche. Una destinazione capace di raccontarsi attraverso chef, ristoranti, prodotti e ospitalità può modificare il modo in cui viene immaginata e scelta.\r

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Per il turismo, il messaggio è chiaro: il futuro dell’ospitalità di alto livello non si gioca solo sulla perfezione del servizio o sulla spettacolarità degli spazi, ma sulla capacità di restituire un senso. Il viaggio gastronomico non è più un complemento del soggiorno. È una motivazione di viaggio, un linguaggio culturale e, nei casi più riusciti, una forma di diplomazia gentile.\r

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Relais & Châteaux con questa visione intende anche valorizzare il proprio ruolo di osservatorio privilegiato sull’evoluzione del luxury travel: più identità, più relazione, meno prodotto, più progetto. Perché il vero lusso, oggi, non è trovare lo stesso comfort ovunque.\r

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(Alessandra Favaro)","post_title":"Relais & Châteaux: la gastronomia è il nuovo soft power del turismo","post_date":"2026-06-15T10:47:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1781520454000]}]}}