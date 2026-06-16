Gattinoni Group, il presidente: «Un miliardo di volume d’affari entro il 2028» Un modello di business trasversale, messo a punto nel corso del post pandemia grazie a importanti investimenti in tecnologia, management e risorse umane: Gattinoni Group arriva alla presentazione del bilancio 2025 con risultati solidi, frutto del lavoro di una squadra di 950 collaboratori, «Molti dei quali sotto i 35 annni» fa sapere con orgoglio il presidente, Franco Gattinoni. I numeri parlano chiaro: lo scorso anno il volume d’affari ha toccato i 753,6 milioni di euro, in crescita dell’8,1% sull’anno precedente. Positivi anche tutti gli altri indicatori descritti dal cfo Ivano Barzaghi: «Per il quinto anno consecutivo il gruppo è in crescita – spiega il manager entrato da poco più di un anno in squadra -. Il valore della produzione si è attestato su 326 milioni di euro (+11%) con l’Ebitda a 17,2 milioni (+14,6%) e l’utile netto a 9,6 milioni (+30%). Il gruppo ha una posizione finanziaria netta positiva per 23,1 milioni». Strategia di crescita Numeri che evidenziano un percorso organico di crescita costante. «Il piano industriale a medio e lungo termine che abbiamo predisposto prevede la crescita sia per linee interne sia per nuove acquisizioni. In questo senso – aggiunge Gattinoni – abbiamo sul tavolo diversi dossier aperti, che potrebbero tradursi presto in operazioni concrete». Delle tre linee di business – Travel, Business Travel ed Events – la prima è quella che procura il maggior volume d’affari, pari a 457,8 milioni nel 2025, in crescita del 5% anno su anno, con un Ebitda di 6,7 milioni (+18%). Il Business Travel produce circa 200 milioni di volume d’affari e un Ebitda di 3,4 milioni; numeri in linea con quelli del 2024, che risentono di un ambizioso piano di investimenti in personale e tecnologia che produrrà i suoi effetti nel corso dei prossimi anni. La performance della divisione Events – 96 milioni di volume di fatturato (+58%) ed Ebitda di 7,1 milioni (+20%) – risente delle recenti acquisizione di H&A avvenuta lo scorso luglio, ma i margini di crescita sono ottimi. «Malgrado il difficile contesto internazionale, i nostri numeri continuano a essere positivi e il traguardo del miliardo di volume d’affari entro il 2028 è alla nostra portata» aggiunge il presidente. Fra le novità, la realizzazione entro l’anno di un nuovo hub operativo anche a Roma, «un passo necessario per presidiare al meglio il mercato del Centro-sud, sempre più strategico». Nel nuovo piano industriale in divenire di Gattinoni Group, c’è spazio anche per eventuali partner «interessati a unire le forze per la realizzazione di un progetto di sviluppo integrato». Al momento invece è stata esclusa la quotazione in Borsa. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 516721 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un modello di business trasversale, messo a punto nel corso del post pandemia grazie a importanti investimenti in tecnologia, management e risorse umane: Gattinoni Group arriva alla presentazione del bilancio 2025 con risultati solidi, frutto del lavoro di una squadra di 950 collaboratori, «Molti dei quali sotto i 35 annni» fa sapere con orgoglio il presidente, Franco Gattinoni. I numeri parlano chiaro: lo scorso anno il volume d'affari ha toccato i 753,6 milioni di euro, in crescita dell'8,1% sull'anno precedente. Positivi anche tutti gli altri indicatori descritti dal cfo Ivano Barzaghi: «Per il quinto anno consecutivo il gruppo è in crescita - spiega il manager entrato da poco più di un anno in squadra -. Il valore della produzione si è attestato su 326 milioni di euro (+11%) con l'Ebitda a 17,2 milioni (+14,6%) e l'utile netto a 9,6 milioni (+30%). Il gruppo ha una posizione finanziaria netta positiva per 23,1 milioni». Strategia di crescita Numeri che evidenziano un percorso organico di crescita costante. «Il piano industriale a medio e lungo termine che abbiamo predisposto prevede la crescita sia per linee interne sia per nuove acquisizioni. In questo senso - aggiunge Gattinoni - abbiamo sul tavolo diversi dossier aperti, che potrebbero tradursi presto in operazioni concrete». Delle tre linee di business - Travel, Business Travel ed Events - la prima è quella che procura il maggior volume d'affari, pari a 457,8 milioni nel 2025, in crescita del 5% anno su anno, con un Ebitda di 6,7 milioni (+18%). Il Business Travel produce circa 200 milioni di volume d'affari e un Ebitda di 3,4 milioni; numeri in linea con quelli del 2024, che risentono di un ambizioso piano di investimenti in personale e tecnologia che produrrà i suoi effetti nel corso dei prossimi anni. La performance della divisione Events - 96 milioni di volume di fatturato (+58%) ed Ebitda di 7,1 milioni (+20%) - risente delle recenti acquisizione di H&A avvenuta lo scorso luglio, ma i margini di crescita sono ottimi. «Malgrado il difficile contesto internazionale, i nostri numeri continuano a essere positivi e il traguardo del miliardo di volume d'affari entro il 2028 è alla nostra portata» aggiunge il presidente. Fra le novità, la realizzazione entro l'anno di un nuovo hub operativo anche a Roma, «un passo necessario per presidiare al meglio il mercato del Centro-sud, sempre più strategico». Nel nuovo piano industriale in divenire di Gattinoni Group, c'è spazio anche per eventuali partner «interessati a unire le forze per la realizzazione di un progetto di sviluppo integrato». Al momento invece è stata esclusa la quotazione in Borsa. [post_title] => Gattinoni Group, il presidente: «Un miliardo di volume d'affari entro il 2028» [post_date] => 2026-06-16T12:39:39+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1781613579000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 516708 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'appuntamento è per il prossimo settembre, dal 3 al 6, quando in Spagna, ad Avila, andrà in scena un balzo indietro nel tempo di otto secoli grazie alle Jornadas Medievales Ciudad de Ávila. Conosciute come il Mercado de las Tres Culturas, dedicato all’incontro tra le culture cristiana, ebraica e musulmana, l'evento è il più importante dell'anno per la città e uno degli appuntamenti più significativi della penisola iberica. Quest'anno il mercato si estenderà a quattro giorni, dal giovedì alla domenica, in risposta al grande apprezzamento del pubblico. Il fulcro di tutto è la muraglia. Le mura di Avila sono un monumento che durante le giornate medievali diventa fondale vivo: si adorneranno di bandiere, stendardi e decorazioni ispirate all'epoca, mentre i camminamenti dell'adarve — il percorso sopraelevato a dodici metri d'altezza, con quasi 1.700 metri praticabili — offriranno una prospettiva che toglie il respiro sulla città e sui dintorni. Tra le novità di questa edizione spicca la riproposizione, dopo il successo dello scorso anno, della rievocazione dell'assalto alla sezione nord delle mura, con un accampamento militare d'epoca allestito lungo il perimetro. Da vent'anni, ogni settembre, un gruppo di italiani percorre la strada per Avila. È La Comunità Montana di Camerino, nelle Marche, presente ininterrottamente dal 2005 con i propri sbandieratori. I loro lanci sono diventati parte integrante dell'identità delle giornate medievali, uno dei momenti più applauditi di un programma che non ne è avaro. Tra gli spettacoli più attesi, le esibizioni di arcieri: 250 tiratori provenienti da tutta la Spagna si posizioneranno lungo le mura e scocceranno le loro frecce in un momento di grande effetto scenico, Il sabato mattina, il cuore simbolico dell'evento: il Desfile de las Tres Culturas partirà da Plaza del Mercado Chico e attraverserà le vie del mercato medievale in un corteo di costumi riccamente ricamati, velluti, copricapi d'epoca e i celebri bailes de bandera. Il Palacio de los Verdugo ospita ogni anno, già dal mese di agosto, la mostra fotografica che anticipa l'atmosfera delle giornate. Il Palacio de Superunda, che custodisce la Colección Caprotti-De la Torre - la raccolta d'arte dedicata alle opere del pittore italiano Guido Caprotti -, diventerà invece sede di una esposizione di costumi medievali e di laboratori di sartoria storica. Avila è facilmente raggiungibile da Milano, Roma e dalle principali città italiane: il collegamento più comodo è un volo per Madrid e da lì autobus o treno ad alta velocità fino ad Avila: meno di un'ora e mezza di viaggio. [gallery ids="516710,516713,516715"] [post_title] => Spagna: appuntamento ad Avila dal 3 al 6 settembre per le Giornate medievali [post_date] => 2026-06-16T11:40:28+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1781610028000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 516688 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cala il sipario sul potenziale sviluppo intercontinentale dell'aeroporto di Milano Linate. Sulla prospettiva inizialmente delineata dal nuovo Piano nazionale degli aeroporti è lo stesso Enac a fare marcia indietro, per cui il city airport milanese continuerà ad avere soltanto i voli punto a punto e i collegamenti con una distanza massima di 1.500 chilometri. Era stato Il Corriere.it a svelare che Linate «potrebbe essere aperto a nuove rotte extra Ue anche oltre i 1.500 chilometri» riportando il contenuto di una bozza del piano. A patto che le rotte venissero «operate esclusivamente con velivoli in configurazione business da compagnie legacy, per assicurare ai vettori una maggiore efficienza e una più ampia scelta nel definire i loro servizi di linea, conformemente ai diversi profili di domanda dei passeggeri, in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi». La reazione di Sea, società di gestione degli scali milanesi di Malpensa e Linate era stata chiaramente contraria: «Il sistema dei due aeroporti è equilibrato: entrambi sono cresciuti, entrambi hanno trovato la loro vocazione. E ha funzionato - aveva dichiarato l'ad Armando Brunini - Non vedo motivo di rimettere in discussione qualcosa che ha dimostrato di reggere nel tempo». Ma a dichiarare la propria contrarietà al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto riferito dal quotidiano, sarebbero stati anche diversi soggetti istituzionali nazionali e regionali. Ora l'Enac, «A seguito di successive valutazioni e approfondimenti» ritiene «che la modifica della previsione normativa di limitazione non possa essere affrontata nell’ambito del Piano stesso, ma piuttosto in un percorso di modifica del decreto ministeriale 01/09/2022. Si propone pertanto di eliminare dal Piano tale passaggio per lo scalo di Linate». [post_title] => Linate: niente voli intercontinentali dal city airport milanese [post_date] => 2026-06-16T10:31:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1781605908000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 516611 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Trenino Rosso dell'Albula, parte della Ferrovia Retica, collega St.Moritz a Coira e offre un affascinante viaggio panoramico tra le montagne della Svizzera, seguendo un percorso adatto a ogni target - senior, famiglie e sportivi - grazie a una ricca offerta di accoglienza, musei e spazi giochi per i bambini. Si raggiunge in due ore e mezza dall'Italia, in macchina; viaggiando in Eurocity fino a Bellinzona e poi usando l'autopostale; oppure arrivando con l’eurocity a Zurigo, cambiando poi in direzione a Coira. «La Ferrovia Retica ha una storia pluricentenaria - racconta Matteo Zala, market manager Italia della Ferrovia - È nata nei primi anni del ‘900 sul versante nord delle Alpi Retiche svizzere per il trasporto delle merci: nel 1904/5 è stata completata la Linea dell’Albula, che va da Coira a St.Moritz, poi ci si è diretti verso l’Italia con la tratta del Bernina, che arriva fino a Tirano ed è stata inaugurata nel 1907/8. Nel corso degli anni la bellezza del percorso ha fatto aumentare il turismo: dal 2008 il patrimonio ingegneristico fatto di viadotti storici e gallerie elicoidali della tratta dell'Albula è patrimonio mondiale dell'Unesco. Oggi i nostri ospiti provengono soprattutto dalla Svizzera e poi dalla Germania e dall’Austria, quindi dall’Italia. Nel 2025 la Ferrovia Retica ha lanciato il Mondo del Landwasser: è un prodotto attivo da maggio ad ottobre, mentre la tratta panoramica del Trenino dell’Albula - tra Coira e St.Moritz - è aperta tutto l'anno. Infatti è possibile portare con sé o affittare le attrezzature sportive per fare passeggiate o seguire percorsi in mtb durante l’estate oppure sciare in inverno. La fermata nel cuore della regione è quella di Filisur, da cui si parte con un trenino su ruote per scendere ad ammirare il Viadotto del Landwasser, alto 65 metri e lungo 140. Tra le esperienze più adrenaliniche da vivere nei mesi freddi c’è la slittata che porta da Preda a Bergün, che segue la strada del passo alpino durante la chiusura invernale, tra dicembre e fine febbraio. Il Museo Ferroviario dell’Albula a Bergün conquista gli appassionati di treni con il suo ampio e accurato modellino e racconta i gemellaggi con altre linee su binari del mondo come l’Hakone Tozan Railway giapponese, il Mariazellerbahn austriaco e l’Alishan Forest Railway: una partnership nata il primo giugno di quest’anno! Per scoprire appieno il territorio si può anche pernottare nell’antico e suggestivo Hotel Kurhaus: un’oasi di pace nella natura, ideale per le famiglie per le tante attività sportive e con una storia unica. Per rendere più semplice l’utilizzo dei diversi treni è disponibile lo Swiss Travel Pass: un biglietto pensato per chi viene dall’estero che include tutti i viaggi in treno, autobus e battello, le escursioni in montagna e l’ingresso a 500 musei svizzeri. Con una raccomandazione. - conclude Matteo Zala – Sul Trenino dell’Albula si può viaggiare tutti i giorni, mentre sulla Linea del Bernina è meglio viaggiare dal lunedì al giovedì - evitando weekend, ponti e festività - e prenotare il proprio posto». (Chiara Ambrosioni) [gallery ids="516511,516514,516515"] [post_title] => Svizzera: alla scoperta del Mondo del Landwasser con il Trenino dell’Albula [post_date] => 2026-06-16T09:25:52+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1781601952000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 516657 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A volte ritornano. E' il caso del collegamento fra il Trieste Airport e Milano Linate, che dal prossimo 1° luglio tornerà attivo, questa volta operato da Aeroitalia. Dopo lo stop di Ita Airways dello scorso marzo, sarà la compagnia guidata da Gaetano Intrieri a ripristinare i voli, che già è presente sullo scalo del Friuli Venezia Giulia con la rotta per Salerno. Aeroitalia - come si legge da Pordenoneoggi.it - si è aggiudicata il bando di emergenza dell'Enac e volerà tra le due città per un totale di sette mesi. E' già prevista l'emissione di un nuovo bando, tra fine 2026 e inizio 2027, che coprirà i successivi tre anni. I biglietti della Trieste-Milano avranno prezzi calmierati, compresi tra 54 e 123 euro. Aeroitalia non esclude di posizionare un proprio aereo su Trieste per nuovi collegamenti: nel mirino Vienna, Zurigo e Monaco di Baviera. [post_title] => Aeroitalia ha vinto il bando per la Trieste-Milano Linate: debutto a luglio [post_date] => 2026-06-16T09:05:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1781600739000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 516488 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Generali Real Estate fa il proprio debutto nel mercato alberghiero britannico acquisendo il Novotel Tower Bridge London. Voci non confermate indicano in poco meno di 140 milioni di euro il valore della transazione. La struttura La struttura, che si trova in Pepys Street, all’interno della City, è un 4 stelle da 203 camere provvisto anche di ristorante, lounge bar, palestra, sauna e bagno turco, ai quali si aggiungono sette sale riunioni. Con questa nuova acquisizione il portfolio paneuropeo di asset alberghieri controllato da Generali Real Estate ha raggiunto circa il miliardo di euro e include hotel a 4 e 5 stelle situati nel centro di città come Milano, Roma, Madrid, Parigi, Praga, Venezia e Lione. Il Tower Bridge London era uno degli asset di maggior valore compresi in un portfolio di 21 proprietà alberghiere per un totale di più di 3.700 camere brandizzate Novotel e ibis, che il fondo di investimento immobiliare britannico LandSec aveva ceduto nel 2024 alla società di private equity Ares Management in partnership con l’operatore Eq Group, per un valore complessivo superiore ai 400 milioni di sterline. A sua volta AccorInvest aveva venduto il medesimo portfolio, più altri nove alberghi, a Landsec nel 2007 per 711 milioni di euro. [post_title] => Generali Real Estate arriva a Londra con il Novotel Tower Bridge London [post_date] => 2026-06-15T15:20:56+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1781536856000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 516601 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Viajes El Corte Inglés ha raggiunto un volume di ricavi globali pari a 3 miliardi 489 milioni di euro, con un fatturato di 2 miliardi 117 milioni, che rappresenta una crescita del 3,1%. L'Ebitda, pari a 107 milioni di euro, è in aumento del 6,3% rispetto all'anno precedente. Questi dati, come riporta Hosteltur, sono il risultato di una forte crescita nel segmento delle vacanze e della ripresa del business aziendale, nonché della solidità del settore dei tour operator, in particolare con i marchi Tourmundial e Club de Vacaciones. Crescita solida El Corte Inglés ha registrato una solida crescita delle vendite e della redditività nell'esercizio 2025-26 conclusosi il 28 febbraio 2026, con aumenti a doppia cifra degli utili e il livello di indebitamento più basso degli ultimi vent'anni. Questa crescita, riscontrata in tutti gli indicatori finanziari, è dovuta alle ottime performance delle principali aree di business, nonché al continuo miglioramento dell'efficienza. Per quanto riguarda il risultato, l'utile netto ha raggiunto i 628 milioni di euro, in aumento del 22,8% rispetto all'anno precedente. [post_title] => Viajes El Corte Inglés: il fatturato cresce del 3%. Bene tutti gli indicatori [post_date] => 2026-06-15T14:58:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1781535490000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 516594 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_484335" align="alignleft" width="200"] Sandro Pappalrdo[/caption] Ita Airways non taglierà i voli questa estate e i prezzi dei biglietti aumenteranno al massimo del 5%. Lo ha annunciato il presidente della compagnia aerea Sandro Pappalardo, distinguendosi nettamente da concorrenti come Lufthansa che stanno riducendo drasticamente i voli a causa dei costi del carburante. Pappalardo ha spiegato al Forum in Masseria 2026 che la strategia della compagnia si basa su una flotta moderna e una pianificazione lungimirante. Ita Airways conta attualmente 108 aeromobili, partendo da 53, con il 74% di nuova generazione. Flotta giovane Il presidente ha dichiarato: «Abbiamo l'ambizione di arrivare al 2030 con aeromobili tutti di nuova generazione e quindi essere la compagnia più giovane d'Europa. Gli Airbus di nuova generazione consumano il 20-25% in meno di carburante.» Questo vantaggio tecnologico, combinato con un'operazione di hedging avviata a fine 2025 che assicura l'80% del carburante a prezzi calmierati, permette a Ita Airways di mantenere l'operatività completa. «Quando andiamo a leggere che il gruppo Lufthansa taglierà 20.000 voli, Ita non è all'interno di quei voli», ha sottolineato Pappalardo. [post_title] => Pappalardo (Ita): «Aumenti del prezzi dei biglietti non oltre il 5%» [post_date] => 2026-06-15T12:43:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1781527406000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 516574 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Luigi Deli, ceo e fondatore di Volonline Group, traccia un bilancio e delinea le direttrici di sviluppo dell'azienda. Il gruppo, che oggi supera un volume d'affari di 200 milioni di euro, è strutturato in otto uffici, tra sedi e filiali, in Italia e all’estero. Il gruppo Volonline Group dispone di un operatore di viaggi tailor-made, Volonline, e di Teorema Vacanze, focalizzato sui pacchetti di corto e medio raggio. Il comparto tecnologico e di distribuzione comprende il self-booking tool Volonclick, la banca letti Reisenplatz e il broker alberghiero eHotelXml. Il network fa capo a Mrh Group, con oltre 120 agenzie affiliate, mentre HuTechTravel gestisce il segmento corporate e business travel. Completano l'offerta una business unit di flight consolidation e la realtà b2b2c Horsevoyage by Volonline, dedicata al turismo equestre. Nonostante le complessità geopolitiche internazionali, Volonline mantiene un trend positivo con una crescita media del 20% rispetto all'anno precedente. Deli attribuisce questo risultato alla diversificazione delle attività e agli investimenti tecnologici: «La tecnologia di proprietà, che include piattaforme come Volonclick, è uno strumento che rende il business "scalabile". In questo modo il fatturato cresce indipendentemente dal numero di dipendenti. In più, rende possibili le vendite dell'ultimo minuto anche per viaggi su misura complessi, come i pacchetti fly & drive negli Stati Uniti, prima impensabile per il segmento tailor-made». Crescita organica Oltre alle novità digitali e al valore dei suoi manager aziendali, Deli ha sottolineato: «La crescita del gruppo non è dettata solo da acquisizioni mirate come Mrh o Reisenplatz, ma si sviluppa da una crescita organica, creando e facendo crescere nuove attività al nostro interno come le start-up. Ne sono un esempio il brand eHotelXml e i gruppi di solo volo, passati da un valore nullo a valutazioni rispettivamente di 25 e 30 milioni di euro nel giro di un triennio». Deli auspica un settore turistico sano e competitivo, convinto che una concorrenza solida sia la spinta ideale per guidare l'intero mercato verso un miglioramento continuo: una filiera sana che alimenta una sana concorrenza. In questo scenario, il manager ribadisce, inoltre, l'assoluta centralità dei punti vendita tradizionali: «Il canale delle agenzie di viaggio è la risorsa fondamentale senza la quale noi non potremmo vendere e non saremmo qui». Una dichiarazione che conferma come la rete fisica rimanga il pilastro insostituibile delle strategie commerciali del gruppo. (Anna Morrone) [post_title] => Tecnologia, start-up e agenzie: la vision di Deli, Volonline, per «far correre la filiera» [post_date] => 2026-06-15T12:00:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => luigi-deli [1] => mister-day [2] => mrh-group [3] => volonline ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Luigi Deli [1] => Mister Day [2] => MRH Group [3] => Volonline ) ) [sort] => Array ( [0] => 1781524839000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "gattinoni group il presidente un miliardo di volume daffari entro il 2028" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":79,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4423,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516721","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un modello di business trasversale, messo a punto nel corso del post pandemia grazie a importanti investimenti in tecnologia, management e risorse umane: Gattinoni Group arriva alla presentazione del bilancio 2025 con risultati solidi, frutto del lavoro di una squadra di 950 collaboratori, «Molti dei quali sotto i 35 annni» fa sapere con orgoglio il presidente, Franco Gattinoni.\r

\r

I numeri parlano chiaro: lo scorso anno il volume d'affari ha toccato i 753,6 milioni di euro, in crescita dell'8,1% sull'anno precedente. Positivi anche tutti gli altri indicatori descritti dal cfo Ivano Barzaghi: «Per il quinto anno consecutivo il gruppo è in crescita - spiega il manager entrato da poco più di un anno in squadra -. Il valore della produzione si è attestato su 326 milioni di euro (+11%) con l'Ebitda a 17,2 milioni (+14,6%) e l'utile netto a 9,6 milioni (+30%). Il gruppo ha una posizione finanziaria netta positiva per 23,1 milioni».\r

Strategia di crescita\r

Numeri che evidenziano un percorso organico di crescita costante. «Il piano industriale a medio e lungo termine che abbiamo predisposto prevede la crescita sia per linee interne sia per nuove acquisizioni. In questo senso - aggiunge Gattinoni - abbiamo sul tavolo diversi dossier aperti, che potrebbero tradursi presto in operazioni concrete».\r

\r

Delle tre linee di business - Travel, Business Travel ed Events - la prima è quella che procura il maggior volume d'affari, pari a 457,8 milioni nel 2025, in crescita del 5% anno su anno, con un Ebitda di 6,7 milioni (+18%). Il Business Travel produce circa 200 milioni di volume d'affari e un Ebitda di 3,4 milioni; numeri in linea con quelli del 2024, che risentono di un ambizioso piano di investimenti in personale e tecnologia che produrrà i suoi effetti nel corso dei prossimi anni. La performance della divisione Events - 96 milioni di volume di fatturato (+58%) ed Ebitda di 7,1 milioni (+20%) - risente delle recenti acquisizione di H&A avvenuta lo scorso luglio, ma i margini di crescita sono ottimi.\r

\r

«Malgrado il difficile contesto internazionale, i nostri numeri continuano a essere positivi e il traguardo del miliardo di volume d'affari entro il 2028 è alla nostra portata» aggiunge il presidente.\r

\r

Fra le novità, la realizzazione entro l'anno di un nuovo hub operativo anche a Roma, «un passo necessario per presidiare al meglio il mercato del Centro-sud, sempre più strategico».\r

\r

Nel nuovo piano industriale in divenire di Gattinoni Group, c'è spazio anche per eventuali partner «interessati a unire le forze per la realizzazione di un progetto di sviluppo integrato». Al momento invece è stata esclusa la quotazione in Borsa.","post_title":"Gattinoni Group, il presidente: «Un miliardo di volume d'affari entro il 2028»","post_date":"2026-06-16T12:39:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1781613579000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516708","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" L'appuntamento è per il prossimo settembre, dal 3 al 6, quando in Spagna, ad Avila, andrà in scena un balzo indietro nel tempo di otto secoli grazie alle Jornadas Medievales Ciudad de Ávila.\r

\r

Conosciute come il Mercado de las Tres Culturas, dedicato all’incontro tra le culture cristiana, ebraica e musulmana, l'evento è il più importante dell'anno per la città e uno degli appuntamenti più significativi della penisola iberica. Quest'anno il mercato si estenderà a quattro giorni, dal giovedì alla domenica, in risposta al grande apprezzamento del pubblico.\r

\r

Il fulcro di tutto è la muraglia. Le mura di Avila sono un monumento che durante le giornate medievali diventa fondale vivo: si adorneranno di bandiere, stendardi e decorazioni ispirate all'epoca, mentre i camminamenti dell'adarve — il percorso sopraelevato a dodici metri d'altezza, con quasi 1.700 metri praticabili — offriranno una prospettiva che toglie il respiro sulla città e sui dintorni. Tra le novità di questa edizione spicca la riproposizione, dopo il successo dello scorso anno, della rievocazione dell'assalto alla sezione nord delle mura, con un accampamento militare d'epoca allestito lungo il perimetro.\r

Da vent'anni, ogni settembre, un gruppo di italiani percorre la strada per Avila. È La Comunità Montana di Camerino, nelle Marche, presente ininterrottamente dal 2005 con i propri sbandieratori. I loro lanci sono diventati parte integrante dell'identità delle giornate medievali, uno dei momenti più applauditi di un programma che non ne è avaro. \r

Tra gli spettacoli più attesi, le esibizioni di arcieri: 250 tiratori provenienti da tutta la Spagna si posizioneranno lungo le mura e scocceranno le loro frecce in un momento di grande effetto scenico, \r

\r

Il sabato mattina, il cuore simbolico dell'evento: il Desfile de las Tres Culturas partirà da Plaza del Mercado Chico e attraverserà le vie del mercato medievale in un corteo di costumi riccamente ricamati, velluti, copricapi d'epoca e i celebri bailes de bandera.\r

Il Palacio de los Verdugo ospita ogni anno, già dal mese di agosto, la mostra fotografica che anticipa l'atmosfera delle giornate. Il Palacio de Superunda, che custodisce la Colección Caprotti-De la Torre - la raccolta d'arte dedicata alle opere del pittore italiano Guido Caprotti -, diventerà invece sede di una esposizione di costumi medievali e di laboratori di sartoria storica.\r

Avila è facilmente raggiungibile da Milano, Roma e dalle principali città italiane: il collegamento più comodo è un volo per Madrid e da lì autobus o treno ad alta velocità fino ad Avila: meno di un'ora e mezza di viaggio. \r

\r

[gallery ids=\"516710,516713,516715\"]","post_title":"Spagna: appuntamento ad Avila dal 3 al 6 settembre per le Giornate medievali","post_date":"2026-06-16T11:40:28+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1781610028000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516688","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Cala il sipario sul potenziale sviluppo intercontinentale dell'aeroporto di Milano Linate. Sulla prospettiva inizialmente delineata dal nuovo Piano nazionale degli aeroporti è lo stesso Enac a fare marcia indietro, per cui il city airport milanese continuerà ad avere soltanto i voli punto a punto e i collegamenti con una distanza massima di 1.500 chilometri.\r

\r

\r

Era stato Il Corriere.it a svelare che Linate «potrebbe essere aperto a nuove rotte extra Ue anche oltre i 1.500 chilometri» riportando il contenuto di una bozza del piano. A patto che le rotte venissero «operate esclusivamente con velivoli in configurazione business da compagnie legacy, per assicurare ai vettori una maggiore efficienza e una più ampia scelta nel definire i loro servizi di linea, conformemente ai diversi profili di domanda dei passeggeri, in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi».\r

\r

La reazione di Sea, società di gestione degli scali milanesi di Malpensa e Linate era stata chiaramente contraria: «Il sistema dei due aeroporti è equilibrato: entrambi sono cresciuti, entrambi hanno trovato la loro vocazione. E ha funzionato - aveva dichiarato l'ad Armando Brunini - Non vedo motivo di rimettere in discussione qualcosa che ha dimostrato di reggere nel tempo». \r

\r

Ma a dichiarare la propria contrarietà al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto riferito dal quotidiano, sarebbero stati anche diversi soggetti istituzionali nazionali e regionali.\r

\r

Ora l'Enac, «A seguito di successive valutazioni e approfondimenti» ritiene «che la modifica della previsione normativa di limitazione non possa essere affrontata nell’ambito del Piano stesso, ma piuttosto in un percorso di modifica del decreto ministeriale 01/09/2022. Si propone pertanto di eliminare dal Piano tale passaggio per lo scalo di Linate».","post_title":"Linate: niente voli intercontinentali dal city airport milanese","post_date":"2026-06-16T10:31:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781605908000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516611","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Trenino Rosso dell'Albula, parte della Ferrovia Retica, collega St.Moritz a Coira e offre un affascinante viaggio panoramico tra le montagne della Svizzera, seguendo un percorso adatto a ogni target - senior, famiglie e sportivi - grazie a una ricca offerta di accoglienza, musei e spazi giochi per i bambini. Si raggiunge in due ore e mezza dall'Italia, in macchina; viaggiando in Eurocity fino a Bellinzona e poi usando l'autopostale; oppure arrivando con l’eurocity a Zurigo, cambiando poi in direzione a Coira.\r

\r

«La Ferrovia Retica ha una storia pluricentenaria - racconta Matteo Zala, market manager Italia della Ferrovia - È nata nei primi anni del ‘900 sul versante nord delle Alpi Retiche svizzere per il trasporto delle merci: nel 1904/5 è stata completata la Linea dell’Albula, che va da Coira a St.Moritz, poi ci si è diretti verso l’Italia con la tratta del Bernina, che arriva fino a Tirano ed è stata inaugurata nel 1907/8.\r

\r

Nel corso degli anni la bellezza del percorso ha fatto aumentare il turismo: dal 2008 il patrimonio ingegneristico fatto di viadotti storici e gallerie elicoidali della tratta dell'Albula è patrimonio mondiale dell'Unesco. Oggi i nostri ospiti provengono soprattutto dalla Svizzera e poi dalla Germania e dall’Austria, quindi dall’Italia. Nel 2025 la Ferrovia Retica ha lanciato il Mondo del Landwasser: è un prodotto attivo da maggio ad ottobre, mentre la tratta panoramica del Trenino dell’Albula - tra Coira e St.Moritz - è aperta tutto l'anno. Infatti è possibile portare con sé o affittare le attrezzature sportive per fare passeggiate o seguire percorsi in mtb durante l’estate oppure sciare in inverno. La fermata nel cuore della regione è quella di Filisur, da cui si parte con un trenino su ruote per scendere ad ammirare il Viadotto del Landwasser, alto 65 metri e lungo 140. Tra le esperienze più adrenaliniche da vivere nei mesi freddi c’è la slittata che porta da Preda a Bergün, che segue la strada del passo alpino durante la chiusura invernale, tra dicembre e fine febbraio.\r

\r

Il Museo Ferroviario dell’Albula a Bergün conquista gli appassionati di treni con il suo ampio e accurato modellino e racconta i gemellaggi con altre linee su binari del mondo come l’Hakone Tozan Railway giapponese, il Mariazellerbahn austriaco e l’Alishan Forest Railway: una partnership nata il primo giugno di quest’anno! Per scoprire appieno il territorio si può anche pernottare nell’antico e suggestivo Hotel Kurhaus: un’oasi di pace nella natura, ideale per le famiglie per le tante attività sportive e con una storia unica.\r

\r

Per rendere più semplice l’utilizzo dei diversi treni è disponibile lo Swiss Travel Pass: un biglietto pensato per chi viene dall’estero che include tutti i viaggi in treno, autobus e battello, le escursioni in montagna e l’ingresso a 500 musei svizzeri. Con una raccomandazione. - conclude Matteo Zala – Sul Trenino dell’Albula si può viaggiare tutti i giorni, mentre sulla Linea del Bernina è meglio viaggiare dal lunedì al giovedì - evitando weekend, ponti e festività - e prenotare il proprio posto».\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

[gallery ids=\"516511,516514,516515\"]","post_title":"Svizzera: alla scoperta del Mondo del Landwasser con il Trenino dell’Albula","post_date":"2026-06-16T09:25:52+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1781601952000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516657","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A volte ritornano. E' il caso del collegamento fra il Trieste Airport e Milano Linate, che dal prossimo 1° luglio tornerà attivo, questa volta operato da Aeroitalia.\r

\r

Dopo lo stop di Ita Airways dello scorso marzo, sarà la compagnia guidata da Gaetano Intrieri a ripristinare i voli, che già è presente sullo scalo del Friuli Venezia Giulia con la rotta per Salerno.\r

\r

Aeroitalia - come si legge da Pordenoneoggi.it - si è aggiudicata il bando di emergenza dell'Enac e volerà tra le due città per un totale di sette mesi. E' già prevista l'emissione di un nuovo bando, tra fine 2026 e inizio 2027, che coprirà i successivi tre anni.\r

\r

I biglietti della Trieste-Milano avranno prezzi calmierati, compresi tra 54 e 123 euro. Aeroitalia non esclude di posizionare un proprio aereo su Trieste per nuovi collegamenti: nel mirino Vienna, Zurigo e Monaco di Baviera.","post_title":"Aeroitalia ha vinto il bando per la Trieste-Milano Linate: debutto a luglio","post_date":"2026-06-16T09:05:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781600739000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516488","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Generali Real Estate fa il proprio debutto nel mercato alberghiero britannico acquisendo il Novotel Tower Bridge London. Voci non confermate indicano in poco meno di 140 milioni di euro il valore della transazione.\r

La struttura\r

La struttura, che si trova in Pepys Street, all’interno della City, è un 4 stelle da 203 camere provvisto anche di ristorante, lounge bar, palestra, sauna e bagno turco, ai quali si aggiungono sette sale riunioni.\r

\r

Con questa nuova acquisizione il portfolio paneuropeo di asset alberghieri controllato da Generali Real Estate ha raggiunto circa il miliardo di euro e include hotel a 4 e 5 stelle situati nel centro di città come Milano, Roma, Madrid, Parigi, Praga, Venezia e Lione.\r

\r

Il Tower Bridge London era uno degli asset di maggior valore compresi in un portfolio di 21 proprietà alberghiere per un totale di più di 3.700 camere brandizzate Novotel e ibis, che il fondo di investimento immobiliare britannico LandSec aveva ceduto nel 2024 alla società di private equity Ares Management in partnership con l’operatore Eq Group, per un valore complessivo superiore ai 400 milioni di sterline. A sua volta AccorInvest aveva venduto il medesimo portfolio, più altri nove alberghi, a Landsec nel 2007 per 711 milioni di euro.","post_title":"Generali Real Estate arriva a Londra con il Novotel Tower Bridge London","post_date":"2026-06-15T15:20:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1781536856000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516601","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viajes El Corte Inglés ha raggiunto un volume di ricavi globali pari a 3 miliardi 489 milioni di euro, con un fatturato di 2 miliardi 117 milioni, che rappresenta una crescita del 3,1%. L'Ebitda, pari a 107 milioni di euro, è in aumento del 6,3% rispetto all'anno precedente.\r

\r

Questi dati, come riporta Hosteltur, sono il risultato di una forte crescita nel segmento delle vacanze e della ripresa del business aziendale, nonché della solidità del settore dei tour operator, in particolare con i marchi Tourmundial e Club de Vacaciones.\r

\r

Crescita solida\r

El Corte Inglés ha registrato una solida crescita delle vendite e della redditività nell'esercizio 2025-26 conclusosi il 28 febbraio 2026, con aumenti a doppia cifra degli utili e il livello di indebitamento più basso degli ultimi vent'anni. Questa crescita, riscontrata in tutti gli indicatori finanziari, è dovuta alle ottime performance delle principali aree di business, nonché al continuo miglioramento dell'efficienza.\r

\r

Per quanto riguarda il risultato, l'utile netto ha raggiunto i 628 milioni di euro, in aumento del 22,8% rispetto all'anno precedente.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Viajes El Corte Inglés: il fatturato cresce del 3%. Bene tutti gli indicatori","post_date":"2026-06-15T14:58:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1781535490000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516594","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_484335\" align=\"alignleft\" width=\"200\"] Sandro Pappalrdo[/caption]\r

\r

Ita Airways non taglierà i voli questa estate e i prezzi dei biglietti aumenteranno al massimo del 5%. Lo ha annunciato il presidente della compagnia aerea Sandro Pappalardo, distinguendosi nettamente da concorrenti come Lufthansa che stanno riducendo drasticamente i voli a causa dei costi del carburante.\r

\r

Pappalardo ha spiegato al Forum in Masseria 2026 che la strategia della compagnia si basa su una flotta moderna e una pianificazione lungimirante. Ita Airways conta attualmente 108 aeromobili, partendo da 53, con il 74% di nuova generazione.\r

Flotta giovane\r

Il presidente ha dichiarato: «Abbiamo l'ambizione di arrivare al 2030 con aeromobili tutti di nuova generazione e quindi essere la compagnia più giovane d'Europa. Gli Airbus di nuova generazione consumano il 20-25% in meno di carburante.»\r

\r

Questo vantaggio tecnologico, combinato con un'operazione di hedging avviata a fine 2025 che assicura l'80% del carburante a prezzi calmierati, permette a Ita Airways di mantenere l'operatività completa.\r

\r

«Quando andiamo a leggere che il gruppo Lufthansa taglierà 20.000 voli, Ita non è all'interno di quei voli», ha sottolineato Pappalardo.\r

\r

\r

","post_title":"Pappalardo (Ita): «Aumenti del prezzi dei biglietti non oltre il 5%»","post_date":"2026-06-15T12:43:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781527406000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516574","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

Luigi Deli, ceo e fondatore di Volonline Group, traccia un bilancio e delinea le direttrici di sviluppo dell'azienda. Il gruppo, che oggi supera un volume d'affari di 200 milioni di euro, è strutturato in otto uffici, tra sedi e filiali, in Italia e all’estero.\r

Il gruppo\r

Volonline Group dispone di un operatore di viaggi tailor-made, Volonline, e di Teorema Vacanze, focalizzato sui pacchetti di corto e medio raggio. Il comparto tecnologico e di distribuzione comprende il self-booking tool Volonclick, la banca letti Reisenplatz e il broker alberghiero eHotelXml. Il network fa capo a Mrh Group, con oltre 120 agenzie affiliate, mentre HuTechTravel gestisce il segmento corporate e business travel. Completano l'offerta una business unit di flight consolidation e la realtà b2b2c Horsevoyage by Volonline, dedicata al turismo equestre.\r

\r

\r

\r

Nonostante le complessità geopolitiche internazionali, Volonline mantiene un trend positivo con una crescita media del 20% rispetto all'anno precedente. Deli attribuisce questo risultato alla diversificazione delle attività e agli investimenti tecnologici: «La tecnologia di proprietà, che include piattaforme come Volonclick, è uno strumento che rende il business \"scalabile\". In questo modo il fatturato cresce indipendentemente dal numero di dipendenti. In più, rende possibili le vendite dell'ultimo minuto anche per viaggi su misura complessi, come i pacchetti fly & drive negli Stati Uniti, prima impensabile per il segmento tailor-made».\r

Crescita organica\r

Oltre alle novità digitali e al valore dei suoi manager aziendali, Deli ha sottolineato: «La crescita del gruppo non è dettata solo da acquisizioni mirate come Mrh o Reisenplatz, ma si sviluppa da una crescita organica, creando e facendo crescere nuove attività al nostro interno come le start-up. Ne sono un esempio il brand eHotelXml e i gruppi di solo volo, passati da un valore nullo a valutazioni rispettivamente di 25 e 30 milioni di euro nel giro di un triennio».\r

\r

Deli auspica un settore turistico sano e competitivo, convinto che una concorrenza solida sia la spinta ideale per guidare l'intero mercato verso un miglioramento continuo: una filiera sana che alimenta una sana concorrenza. In questo scenario, il manager ribadisce, inoltre, l'assoluta centralità dei punti vendita tradizionali: «Il canale delle agenzie di viaggio è la risorsa fondamentale senza la quale noi non potremmo vendere e non saremmo qui». Una dichiarazione che conferma come la rete fisica rimanga il pilastro insostituibile delle strategie commerciali del gruppo.\r

\r

(Anna Morrone)","post_title":"Tecnologia, start-up e agenzie: la vision di Deli, Volonline, per «far correre la filiera»","post_date":"2026-06-15T12:00:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["luigi-deli","mister-day","mrh-group","volonline"],"post_tag_name":["Luigi Deli","Mister Day","MRH Group","Volonline"]},"sort":[1781524839000]}]}}