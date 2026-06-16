Etihad Airways: capacità a +10% e oltre 300 voli giornalieri nella summer 2026 Etihad Airways vara la sua stagione estiva più ampia di sempre, con oltre 300 voli giornalieri, la stima di un numero di passeggeri quasi da record e il lancio o il ripristino di nove destinazioni nel giro di pochi giorni. Questo mentre la domanda di viaggi da, verso e attraverso Abu Dhabi, continua ad aumentare. In pratica, il vettore mette in campo una capacità estiva in crescita del 10% rispetto all’anno scorso, supportata da una flotta che è cresciuta di 23 velivoli rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La compagnia segnala ora un load factor vicino al 90% e prevede una forte domanda su tutto il network che copre Europa, Asia, Nord America, Africa e Medio Oriente. Tra l’11 e il 14 giugno, Etihad ha lanciato quattro nuove rotte in quattro giorni, collegando Abu Dhabi con Cracovia, Palma di Maiorca, Damasco e Zanzibar. Questa settimana, la compagnia aerea dà il benvenuto anche al ritorno di cinque destinazioni stagionali: Mykonos e Malaga dal 15 giugno, Santorini dal 16 giugno, Nizza dal 19 giugno e Al Alamein dal 16 luglio. «Oggi Etihad trasporta più passeggeri verso più destinazioni che mai. Operiamo oltre 300 voli al giorno, con un tasso di occupazione quasi record, e colleghiamo Abu Dhabi con più destinazioni che mai – ha dichiarato il ceo, Antonoaldo Neves -. Solo questa settimana abbiamo inaugurato quattro nuove destinazioni e ripristinato cinque rotte stagionali, a dimostrazione sia della forte domanda sulla nostra rete sia del ritmo della nostra crescita. «Con l’avvicinarsi del periodo di punta dei viaggi estivi, abbiamo varato l’operativo estivo più ambizioso di sempre. Grazie a 23 aeromobili aggiuntivi e alla forte domanda, continuiamo a crescere con fiducia, espandendo la nostra rete, aumentando la capacità e portando un numero sempre maggiore di visitatori ad Abu Dhabi». Assicurazione sanitaria gratuita Per sostenere la crescente domanda di visitatori e rendere i viaggi ad Abu Dhabi ancora più agevoli, Etihad e il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi hanno inoltre lanciato un’assicurazione medica di viaggio gratuita per i visitatori internazionali che volano ad Abu Dhabi sui voli Etihad. L’iniziativa, disponibile da luglio a dicembre 2026 e gestita da The National Insurance Company-Daman, offre ai viaggiatori idonei una copertura medica fino a 15 giorni negli Emirati Arabi Uniti, compresi gli ospiti che utilizzano il programma Stopover. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 516728 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una coolcation è una vacanza in una destinazione dal clima fresco. Il termine nasce dall’unione delle parole inglesi "cool" e "vacation". I viaggiatori lo usano per indicare viaggi in luoghi dove le temperature rimangono miti anche nei mesi di luglio e agosto. Nel 2025, le ricerche online relative ai viaggi in località dal clima fresco sono aumentate di oltre il 200%. Le persone sono stanche di trascorrere le vacanze soffrendo il caldo. Vogliono passeggiare, fare escursioni ed esplorare senza essere sopraffatte dalle alte temperature. La Norvegia è in cima alla lista delle destinazioni coolcation per il 2026. I suoi fiordi offrono aria fresca, panorami spettacolari e acque cristalline. Questo articolo spiega perché sempre più viaggiatori scelgono la Norvegia invece delle tradizionali mete dell’Europa meridionale. Perché i Viaggiatori Stanno Lasciando il Mediterraneo Per oltre 50 anni, il Mediterraneo è stato il punto di riferimento per le vacanze estive. Oggi, però, le cose stanno cambiando rapidamente. Il caldo è la ragione principale. Negli ultimi anni, città come Atene, Roma e Siviglia hanno raggiunto temperature di 43°C durante l’estate. I turisti svengono durante le visite guidate, i ristoranti chiudono nelle ore più calde del pomeriggio e persino le spiagge risultano troppo calde per essere godute appieno. La seconda ragione è l’eccessivo affollamento. Barcellona, Venezia e Santorini registrano numeri record di visitatori. I residenti hanno iniziato a protestare contro l’overtourism e alcune città hanno introdotto tariffe d’ingresso semplicemente per accedervi. La terza ragione riguarda gli incendi boschivi e la scarsità d’acqua. Alcune isole greche sono state chiuse per motivi di sicurezza, la Spagna ha limitato il consumo d’acqua nelle aree turistiche e l’Italia ha vietato la balneazione in alcune zone costiere durante le ondate di calore. Questi problemi stanno spingendo i viaggiatori più attenti a guardare verso nord. Cosa Rende la Norvegia Diversa nel 2026 La Norvegia offre qualcosa che il Mediterraneo non può garantire: un clima estivo fresco e stabile. Le temperature diurne oscillano generalmente tra i 15 e i 21°C, mentre le notti rimangono piacevoli. Le piogge sono brevi e intermittenti, non intense ondate di calore. Il Paese regala inoltre ai visitatori più ore di luce rispetto a quasi qualsiasi altra destinazione al mondo. A giugno e luglio, il sole tramonta appena nelle regioni settentrionali. Gli escursionisti possono affrontare i sentieri anche alle 23:00 con il cielo ancora luminoso. Questo fenomeno è conosciuto come il Sole di Mezzanotte. La Norvegia protegge il proprio territorio con regolamenti rigorosi. I parchi nazionali limitano il numero di veicoli e molti sentieri prevedono un numero massimo giornaliero di visitatori. Queste misure preservano i paesaggi e mantengono l’aria pulita. I Fiordi Più Famosi da Conoscere Un fiordo è una lunga e stretta insenatura marina scavata dai ghiacciai. La Norvegia ne possiede più di 1.000, ma alcuni sono particolarmente celebri. Geirangerfjord È il fiordo più famoso del Paese. Ripide scogliere si innalzano direttamente dall’acqua e la cascata delle Sette Sorelle precipita per oltre 240 metri lungo la parete rocciosa. Ogni estate viene visitato da navi provenienti da tutto il mondo. Nærøyfjord È il fiordo più stretto della Norvegia. In alcuni punti le pareti rocciose distano appena 240 metri l’una dall’altra. L’UNESCO lo ha inserito nella lista dei Patrimoni dell’Umanità per la sua straordinaria bellezza naturale. Sognefjord È il fiordo più lungo della Norvegia. Si estende per circa 204 chilometri nell’entroterra a partire dal mare. Piccoli villaggi costeggiano le sue rive, ognuno con il proprio fascino unico. Lysefjord Ospita due dei luoghi più fotografati della Norvegia. Preikestolen (Pulpit Rock) è una piattaforma rocciosa che si protende sopra il fiordo. Kjerag è invece un enorme masso incastrato tra due pareti rocciose a oltre 900 metri sopra l’acqua. Le Migliori Attività nei Fiordi La Norvegia offre molto più che semplici panorami. L’escursionismo è l’attività principale. Il sentiero che conduce a Trolltunga, una formazione rocciosa a forma di lingua, richiede circa 10 ore tra andata e ritorno. L’escursione a Preikestolen è più breve e dura circa 4 ore. Anche il kayak nei fiordi è molto popolare. Le acque rimangono calme grazie alle alte scogliere che bloccano il vento. Anche i principianti possono pagaiare accanto a cascate e piccoli isolotti accompagnati da una guida. Molte città costiere organizzano tour naturalistici. Durante l’estate, le pulcinelle di mare nidificano sulle scogliere, le foche riposano sugli scogli vicino alla costa e le megattere nuotano nei pressi delle Isole Lofoten. Le escursioni sui ghiacciai si svolgono sul Jostedalsbreen, la più grande massa glaciale dell’Europa continentale. Le guide forniscono ramponi e corde per camminare in sicurezza sul ghiaccio azzurro. Cibo e Cultura da Scoprire Negli ultimi vent’anni la cucina norvegese ha fatto enormi progressi. Oggi il Paese è considerato una delle migliori destinazioni gastronomiche d’Europa. I frutti di mare dominano il menù. Merluzzo, salmone e granchio reale arrivano freschi dalle fredde acque del nord. Molti ristoranti servono pesce pescato la stessa mattina. Bergen e Ålesund ospitano diversi ristoranti premiati dalla Guida Michelin che si dedicano alla cucina New Nordic. Questo stile culinario valorizza bacche, erbe aromatiche e radici locali che crescono esclusivamente nelle regioni settentrionali. Anche la cultura è profondamente radicata nel territorio. Le chiese in legno costruite oltre 800 anni fa sono ancora visibili in località come Borgund e Urnes. Il popolo Sami, che vive nell’estremo nord, condivide con i visitatori interessati le proprie tradizioni legate all’allevamento delle renne. Come Raggiungere i Fiordi Tre aeroporti principali servono la regione dei fiordi. Oslo è il più grande. Bergen si trova più vicino ai fiordi occidentali, mentre Ålesund offre un accesso comodo a Geiranger. Il modo più popolare per visitare i fiordi è il percorso Norway in a Nutshell. Questo itinerario combina treni, traghetti e autobus attraverso alcuni dei paesaggi più spettacolari del Paese. Il viaggio dura generalmente uno o due giorni. Chi preferisce guidare può percorrere la celebre Atlantic Ocean Road. Questo tratto di circa 8 chilometri attraversa piccole isole collegate da ponti curvi. Molti giornalisti di viaggio la considerano uno dei migliori itinerari panoramici al mondo. Anche il turismo crocieristico è cresciuto rapidamente in questa regione. La Norvegia è oggi la destinazione where european cruises stanno spostando i loro principali itinerari estivi, sostituendo molte rotte tradizionalmente dedicate all'Italia e alla Grecia. Compagnie come Hurtigruten e Havila operano tutto l'anno lungo la costa, mentre grandi navi di Royal Caribbean e Princess navigano nei fiordi da maggio a settembre. Quanto Costa un Viaggio in Norvegia La Norvegia non è una destinazione economica. È bene prevedere costi più elevati rispetto a quelli di Spagna o Grecia. Un hotel di fascia media costa generalmente tra 180 e 250 dollari a notte. Una cena semplice in un ristorante locale può costare tra 40 e 60 dollari a persona. Una birra al bar può arrivare a circa 12 dollari. La maggior parte dei viaggiatori spende tra 200 e 300 dollari al giorno per persona. Questa cifra include alloggio, pasti e alcune attività. I viaggiatori più attenti al budget risparmiano in tre modi principali. Prenotano posti letto negli ostelli, che costano tra 40 e 60 dollari a notte. Affittano gli hytter, piccole baite in legno spesso più economiche degli hotel. Inoltre, acquistano generi alimentari e preparano pasti semplici per ridurre le spese nei ristoranti. Il Periodo Migliore per Visitare i Fiordi nel 2026 La stagione dei fiordi va da fine maggio ai primi di settembre. Giugno è il mese del Sole di Mezzanotte. Le giornate sembrano non finire mai, offrendo agli escursionisti più tempo per esplorare i sentieri. I fiori selvatici sbocciano e le cascate scorrono con forza grazie allo scioglimento delle nevi. Agosto offre le condizioni migliori per le escursioni. Le temperature sono più miti e l'acqua dei fiordi raggiunge il suo massimo annuale, anche se per molti bagnanti rimane comunque fredda. In questo periodo maturano anche le cloudberries, preziose bacche artiche dal colore dorato. Settembre è considerato il periodo segreto dagli esperti di viaggio. Le folle diminuiscono, i prezzi degli hotel si abbassano e le prime aurore boreali dell'anno iniziano ad apparire nei cieli sopra il Circolo Polare Artico. Alcuni sentieri, tuttavia, chiudono verso la fine del mese a causa delle prime nevicate. Luglio è il mese più affollato. In questo periodo è consigliabile prenotare hotel e traghetti con almeno quattro mesi di anticipo. Consigli per Pianificare il Viaggio Alcuni semplici accorgimenti possono rendere il viaggio molto più piacevole. Prenota in anticipo traghetti ed escursioni famose. I posti per il sentiero di Trolltunga e per la celebre Ferrovia di Flåm vengono spesso esauriti mesi prima durante l'alta stagione. Porta sempre con te abbigliamento impermeabile, anche in estate. In Norvegia la pioggia può arrivare all'improvviso e il tempo può cambiare completamente nel giro di un'ora. Una buona giacca antipioggia e pantaloni impermeabili fanno davvero la differenza. Impara qualche parola in norvegese. La maggior parte delle persone parla un ottimo inglese, ma i residenti apprezzano quando i visitatori conoscono espressioni semplici come hei (ciao), takk (grazie) e ha det (arrivederci). Acquista un pass per i parchi nazionali se prevedi di visitarne diversi. Ti permetterà di risparmiare rispetto all'acquisto di singoli biglietti d'ingresso. Conclusione La tendenza della coolcation nel 2026 rappresenta un vero cambiamento nel modo di viaggiare in Europa. Il caldo estremo, il sovraffollamento turistico e i cambiamenti climatici stanno spingendo sempre più persone a cercare nuove alternative. La Norvegia si è affermata come una delle risposte più interessanti a questa esigenza. I fiordi offrono tutto ciò che la vecchia Riviera prometteva, ma in un ambiente più fresco, tranquillo e incontaminato. La maggior parte degli esperti del settore ritiene che la Norvegia manterrà questa posizione di leadership anche nel 2027 e negli anni successivi. Per iniziare a pianificare il viaggio basta seguire una semplice lista: scegli il fiordo che desideri visitare, prenota il volo per Oslo o Bergen, riserva il pass per i traghetti e prepara l'abbigliamento adatto al clima fresco. Una volta arrivato, tutto il resto verrà naturale. [post_title] => La "Coolcation" del 2026: Perché i Fiordi Norvegesi Sono la Nuova Riviera [post_date] => 2026-06-16T14:25:50+00:00 [category] => Array ( [0] => estero [1] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Estero [1] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( [0] => alesund [1] => aurora-boreale-norvegia [2] => bergen [3] => coolcation-2026 [4] => cosa-vedere-in-norvegia [5] => crociere-fiordi-norvegesi [6] => destinazioni-estate-2026 [7] => escursioni-norvegia [8] => estate-in-norvegia [9] => fiordi-della-norvegia [10] => fiordi-norvegesi-2026 [11] => fiordi-unesco [12] => geirangerfjord [13] => lysefjord [14] => migliori-destinazioni-2026 [15] => natura-norvegese [16] => naeroyfjord [17] => norway-in-a-nutshell [18] => oslo [19] => sognefjord [20] => sole-di-mezzanotte [21] => trekking-norvegia [22] => turismo-nordico [23] => turismo-sostenibile [24] => vacanze-alternative-mediterraneo [25] => vacanze-clima-fresco [26] => vacanze-fresche-europa [27] => vacanze-in-norvegia [28] => viaggio-nei-fiordi-norvegesi [29] => viaggio-scandinavia ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Ålesund [1] => aurora boreale Norvegia [2] => Bergen [3] => coolcation 2026 [4] => cosa vedere in Norvegia [5] => crociere fiordi norvegesi [6] => destinazioni estate 2026 [7] => escursioni Norvegia [8] => estate in Norvegia [9] => fiordi della Norvegia [10] => fiordi norvegesi 2026 [11] => fiordi UNESCO [12] => Geirangerfjord [13] => Lysefjord [14] => migliori destinazioni 2026 [15] => natura norvegese [16] => Nærøyfjord [17] => Norway in a Nutshell [18] => Oslo [19] => Sognefjord [20] => sole di mezzanotte [21] => trekking Norvegia [22] => turismo nordico [23] => turismo sostenibile [24] => vacanze alternative Mediterraneo [25] => vacanze clima fresco [26] => vacanze fresche Europa [27] => vacanze in Norvegia [28] => viaggio nei fiordi norvegesi [29] => viaggio Scandinavia ) ) [sort] => Array ( [0] => 1781619950000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 516721 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un modello di business trasversale, messo a punto nel corso del post pandemia grazie a importanti investimenti in tecnologia, management e risorse umane: Gattinoni Group arriva alla presentazione del bilancio 2025 con risultati solidi, frutto del lavoro di una squadra di 950 collaboratori, «Molti dei quali sotto i 35 annni» fa sapere con orgoglio il presidente, Franco Gattinoni. I numeri parlano chiaro: lo scorso anno il volume d'affari ha toccato i 753,6 milioni di euro, in crescita dell'8,1% sull'anno precedente. Positivi anche tutti gli altri indicatori descritti dal cfo Ivano Barzaghi: «Per il quinto anno consecutivo il gruppo è in crescita - spiega il manager entrato da poco più di un anno in squadra -. Il valore della produzione si è attestato su 326 milioni di euro (+11%) con l'Ebitda a 17,2 milioni (+14,6%) e l'utile netto a 9,6 milioni (+30%). Il gruppo ha una posizione finanziaria netta positiva per 23,1 milioni». Strategia di crescita Numeri che evidenziano un percorso organico di crescita costante. «Il piano industriale a medio e lungo termine che abbiamo predisposto prevede la crescita sia per linee interne sia per nuove acquisizioni. In questo senso - aggiunge Gattinoni - abbiamo sul tavolo diversi dossier aperti, che potrebbero tradursi presto in operazioni concrete». Delle tre linee di business - Travel, Business Travel ed Events - la prima è quella che procura il maggior volume d'affari, pari a 457,8 milioni nel 2025, in crescita del 5% anno su anno, con un Ebitda di 6,7 milioni (+18%). Il Business Travel produce circa 200 milioni di volume d'affari e un Ebitda di 3,4 milioni; numeri in linea con quelli del 2024, che risentono di un ambizioso piano di investimenti in personale e tecnologia che produrrà i suoi effetti nel corso dei prossimi anni. La performance della divisione Events - 96 milioni di volume di fatturato (+58%) ed Ebitda di 7,1 milioni (+20%) - risente delle recenti acquisizione di H&A avvenuta lo scorso luglio, ma i margini di crescita sono ottimi. «Malgrado il difficile contesto internazionale, i nostri numeri continuano a essere positivi e il traguardo del miliardo di volume d'affari entro il 2028 è alla nostra portata» aggiunge il presidente. Fra le novità, la realizzazione entro l'anno di un nuovo hub operativo anche a Roma, «un passo necessario per presidiare al meglio il mercato del Centro-sud, sempre più strategico». Nel nuovo piano industriale in divenire di Gattinoni Group, c'è spazio anche per eventuali partner «interessati a unire le forze per la realizzazione di un progetto di sviluppo integrato». Al momento invece è stata esclusa la quotazione in Borsa. [post_title] => Gattinoni Group, il presidente: «Un miliardo di volume d'affari entro il 2028» [post_date] => 2026-06-16T12:39:39+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1781613579000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 516719 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Serbia al giro di boa dei primi 70 anni di collegamenti diretti tra Belgrado e Roma e tra Belgrado e Milano, a conferma del solido e duraturo legame tra Serbia e Italia. Dai primi voli dell’ex Jat fino all’odierna Air Serbia, queste rotte rappresentano molto più di semplici collegamenti di trasporto: sono collegamenti tra le culture e le economie dei due Paesi e contribuiscono in modo significativo ad avvicinare Serbia e Italia. Il volo diretto tra Belgrado e Roma debuttò settant’anni fa, il 15 giugno 1956 e da decenni offre ai viaggiatori l’opportunità di scoprire il ricco patrimonio culturale e lo spirito contemporaneo di entrambe le città. Oggi Air Serbia collega Belgrado con dieci destinazioni in Italia: Roma, Milano, Venezia, Firenze, Bologna, Bari, Palermo, Catania, Alghero e Napoli. La compagnia aerea continua a sviluppare la propria rete e a migliorare la qualità dei servizi offerti, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il legame tra Serbia e Italia negli anni a venire. [post_title] => Air Serbia a tutta Italia: 70 anni di collegamenti da Belgrado [post_date] => 2026-06-16T12:07:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1781611642000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 516712 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mercato e ottimismo. Il mercato attuale è un mercato killer (vedi Ixpira). Se non riesci a vivere, muori. Come ben si vede si tratta di una dei più efferati meccanismi che si possano ideare. Uno Stato equo, invece viene incontro a chiunque sia in difficoltà. Questo è un modo di ragionare giusto. In questo modo si salvano azienda e lavoro. Ma purtroppo tutto è lasciato in mano a regole darwiniane (che naturalmente travisano pro domo loro il pensiero di Charles Darwin che era legato all'evoluzione della specie non al mercato. E che misurava la vita e la morte nel giro di secoli). Sarebbe necessario avere qualcuno nelle istituzioni che capisca come bisogna agire ogni volta che ci sono questioni del genere. I soldi dell'incoming Ma qui ritorniamo daccapo. Il nostro ministro non è ministro del turismo ma ministro dell'ottimismo. Per cui non fa altro che considerare l'incoming e tutti i soldi che entreranno grazie al turismo nell'erario. Con i quali magari si pagano gli interessi del debito. Bisogna essere attenti a quello che succede. Fa parte della funzione istituzionale. Invece ci troviamo con aziende che chiudono e altre in gravi difficolta. Non va bene. bisogna cambiare qualcosa, altrimenti le difficoltà aumenteranno. Altro che ottimismo. L'ottimista è di solito una persona non informata sui fatti [post_title] => Basta con l'ottimismo ministeriale. Bisogna agire per aiutare il mercato [post_date] => 2026-06-16T11:50:49+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1781610649000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 516708 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'appuntamento è per il prossimo settembre, dal 3 al 6, quando in Spagna, ad Avila, andrà in scena un balzo indietro nel tempo di otto secoli grazie alle Jornadas Medievales Ciudad de Ávila. Conosciute come il Mercado de las Tres Culturas, dedicato all’incontro tra le culture cristiana, ebraica e musulmana, l'evento è il più importante dell'anno per la città e uno degli appuntamenti più significativi della penisola iberica. Quest'anno il mercato si estenderà a quattro giorni, dal giovedì alla domenica, in risposta al grande apprezzamento del pubblico. Il fulcro di tutto è la muraglia. Le mura di Avila sono un monumento che durante le giornate medievali diventa fondale vivo: si adorneranno di bandiere, stendardi e decorazioni ispirate all'epoca, mentre i camminamenti dell'adarve — il percorso sopraelevato a dodici metri d'altezza, con quasi 1.700 metri praticabili — offriranno una prospettiva che toglie il respiro sulla città e sui dintorni. Tra le novità di questa edizione spicca la riproposizione, dopo il successo dello scorso anno, della rievocazione dell'assalto alla sezione nord delle mura, con un accampamento militare d'epoca allestito lungo il perimetro. Da vent'anni, ogni settembre, un gruppo di italiani percorre la strada per Avila. È La Comunità Montana di Camerino, nelle Marche, presente ininterrottamente dal 2005 con i propri sbandieratori. I loro lanci sono diventati parte integrante dell'identità delle giornate medievali, uno dei momenti più applauditi di un programma che non ne è avaro. Tra gli spettacoli più attesi, le esibizioni di arcieri: 250 tiratori provenienti da tutta la Spagna si posizioneranno lungo le mura e scocceranno le loro frecce in un momento di grande effetto scenico, Il sabato mattina, il cuore simbolico dell'evento: il Desfile de las Tres Culturas partirà da Plaza del Mercado Chico e attraverserà le vie del mercato medievale in un corteo di costumi riccamente ricamati, velluti, copricapi d'epoca e i celebri bailes de bandera. Il Palacio de los Verdugo ospita ogni anno, già dal mese di agosto, la mostra fotografica che anticipa l'atmosfera delle giornate. Il Palacio de Superunda, che custodisce la Colección Caprotti-De la Torre - la raccolta d'arte dedicata alle opere del pittore italiano Guido Caprotti -, diventerà invece sede di una esposizione di costumi medievali e di laboratori di sartoria storica. Avila è facilmente raggiungibile da Milano, Roma e dalle principali città italiane: il collegamento più comodo è un volo per Madrid e da lì autobus o treno ad alta velocità fino ad Avila: meno di un'ora e mezza di viaggio. [gallery ids="516710,516713,516715"] [post_title] => Spagna: appuntamento ad Avila dal 3 al 6 settembre per le Giornate medievali [post_date] => 2026-06-16T11:40:28+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1781610028000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 516709 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_425376" align="alignleft" width="300"] Luca Valentini[/caption] Msc Crociere presenta Best Now, la promozione pensata per chi desidera concedersi una vacanza in crociera approfittando delle migliori offerte last minute per la stagione estiva 2026. Grazie a questa iniziativa, da oggi è possibile prenotare tra una selezione di itinerari nel Mediterraneo e nel Nord Europa a partire da 349 euro a persona, con possibilità di aggiungere le bevande per vivere un’esperienza ancora più completa e accessibile a bordo. Dedicata a chi è alla ricerca di una partenza imminente senza rinunciare al comfort e alla qualità che contraddistinguono MSC Crociere, Best Now consente di scegliere tra numerosi itinerari e porti d’imbarco, offrendo l’opportunità di organizzare una vacanza verso alcune delle destinazioni più affascinanti d’Europa. La promozione, valida su una selezione di crociere, resterà disponibile fino a esaurimento dei posti dedicati. «Con Best Now vogliamo offrire ai nostri ospiti l’opportunità di partire con breve preavviso e vivere un’esperienza di vacanza completa e accessibile – ha dichiarato Luca Valentini, direttore commerciale di Msc Crociere – Le crociere rappresentano una soluzione ideale per chi cerca relax, scoperta e intrattenimento in un’unica formula e, grazie a questa promozione, sarà possibile accedere ad alcuni dei nostri itinerari più richiesti. Quest’anno le prenotazioni last minute sono una componente rilevante del mercato turistico e vogliamo valorizzare questo trend attraverso una proposta dedicata che offre vantaggi concreti ai viaggiatori ed è uno strumento importante anche per le agenzie di viaggio, che potranno proporre ai propri clienti una soluzione competitiva e immediata». Nel Mediterraneo, i passeggeri potranno scegliere tra partenze da Venezia, Genova, Trieste, Livorno, Civitavecchia, Ancona, Napoli, Bari, Brindisi, Messina, Palermo e Cagliari, per itinerari che consentono di scoprire alcune delle destinazioni più amate tra Italia, Spagna, Francia, Grecia, Malta e Turchia. Per chi desidera esplorare il Nord Europa, la promozione include invece partenze da Kiel e Amburgo, ideali per raggiungere la Scandinavia, i fiordi norvegesi e alcune delle città più affascinanti dell’Europa settentrionale. Per queste crociere sono inoltre disponibili soluzioni con volo charter incluso dai principali aeroporti italiani, per garantire un’esperienza di viaggio ancora più comoda e senza pensieri. [post_title] => Msc lancia Best Now, promozione per chi prenota last minute [post_date] => 2026-06-16T11:35:42+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1781609742000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 516698 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Etihad Airways vara la sua stagione estiva più ampia di sempre, con oltre 300 voli giornalieri, la stima di un numero di passeggeri quasi da record e il lancio o il ripristino di nove destinazioni nel giro di pochi giorni. Questo mentre la domanda di viaggi da, verso e attraverso Abu Dhabi, continua ad aumentare. In pratica, il vettore mette in campo una capacità estiva in crescita del 10% rispetto all'anno scorso, supportata da una flotta che è cresciuta di 23 velivoli rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La compagnia segnala ora un load factor vicino al 90% e prevede una forte domanda su tutto il network che copre Europa, Asia, Nord America, Africa e Medio Oriente. Tra l'11 e il 14 giugno, Etihad ha lanciato quattro nuove rotte in quattro giorni, collegando Abu Dhabi con Cracovia, Palma di Maiorca, Damasco e Zanzibar. Questa settimana, la compagnia aerea dà il benvenuto anche al ritorno di cinque destinazioni stagionali: Mykonos e Malaga dal 15 giugno, Santorini dal 16 giugno, Nizza dal 19 giugno e Al Alamein dal 16 luglio. «Oggi Etihad trasporta più passeggeri verso più destinazioni che mai. Operiamo oltre 300 voli al giorno, con un tasso di occupazione quasi record, e colleghiamo Abu Dhabi con più destinazioni che mai - ha dichiarato il ceo, Antonoaldo Neves -. Solo questa settimana abbiamo inaugurato quattro nuove destinazioni e ripristinato cinque rotte stagionali, a dimostrazione sia della forte domanda sulla nostra rete sia del ritmo della nostra crescita. «Con l'avvicinarsi del periodo di punta dei viaggi estivi, abbiamo varato l'operativo estivo più ambizioso di sempre. Grazie a 23 aeromobili aggiuntivi e alla forte domanda, continuiamo a crescere con fiducia, espandendo la nostra rete, aumentando la capacità e portando un numero sempre maggiore di visitatori ad Abu Dhabi». Assicurazione sanitaria gratuita Per sostenere la crescente domanda di visitatori e rendere i viaggi ad Abu Dhabi ancora più agevoli, Etihad e il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi hanno inoltre lanciato un'assicurazione medica di viaggio gratuita per i visitatori internazionali che volano ad Abu Dhabi sui voli Etihad. L'iniziativa, disponibile da luglio a dicembre 2026 e gestita da The National Insurance Company-Daman, offre ai viaggiatori idonei una copertura medica fino a 15 giorni negli Emirati Arabi Uniti, compresi gli ospiti che utilizzano il programma Stopover. [post_title] => Etihad Airways: capacità a +10% e oltre 300 voli giornalieri nella summer 2026 [post_date] => 2026-06-16T11:13:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1781608394000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 516679 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un microcosmo selvaggio che conserva un’anima autentica e dove in soli 15 minuti si passa dalle spiagge bianche alla montagna. E’ possibile infatti risalire i fiumi per immergersi nella foresta e poi tuffarsi nel blu del mare incontaminato. Questa è la Corsica, raggiungibile facilmente via mare grazie ai collegamenti di Corsica Ferries. Le navi della compagnia servono la Corsica dai porti francesi di Sète, Tolone, Nizza e dai porti italiani di Livorno, Vado Ligure e Piombino. Durante i viaggi notturni o diurni a bordo delle navi di tipologia Mega è possibile usufruire di vari servizi, dal Ristorante à la carte DOLCE VITA, dove i piatti della tradizione sono rivisitati in chiave moderna al Buffet VERANDA con la formula “All you can eat”, fino ai coffee shop SWEET CAFE, il RIVIERA LOUNGE, il LIDO BEACH bar posto sul ponte solarium e il mediterraneo “pasta e pizza” GUSTO. La ristorazione è un vero e proprio fiore all’occhiello per Corsica Ferries. Propone ingredienti di qualità, rispetta i ritmi delle stagioni e la sostenibilità in cucina. A bordo Accoglienza pet-friendly per gli Amici a 4 zampe, con libertà, servizi e cabine dedicate; Accoglienza speciale per i Bambini, con sale giochi realizzate in collaborazione con PLAY MART, accessori e pasti che rispondono ai loro gusti; Cabine private, interne ed esterne, di differenti tipologie, ad uso esclusivo, dotate della biancheria necessaria al viaggio. La destinazione ha moltissimi punti di forza. Non solo, ma in una situazione geopolitica con alcuni interrogativi, il viaggio di prossimità è sicuramente più facile da proporre al viaggiatore. Gli operatori specializzati sulla Corsica evidenziano in primis la vicinanza della destinazione (4 ore e mezzo con il traghetto) e la possibilità di usufruire di tariffe molto vantaggiose. Quello che però affascina maggiormente chi sceglie la Corsica è un insieme di elementi, dalla cultura alla ricchezza del paesaggio, dalla gastronomia alle diverse attività praticabili. “La Corsica è adatta a tutte le tipologie di vacanza e di budget – commenta Fulvia Ottonello, responsabile prodotto Corsica per Gioco Viaggi – Non offre solo mare ma anche un interno ricco di foreste, montagne, laghi e anche qualche impianto sciistico. E’ possibile fare trekking, percorsi in ebike. Molto richiesti gli itinerari legati al GR20, un percorso di trekking conosciuto in tutta Europa”. Per quanto riguarda le strutture, l’offerta comprende dai 2 ai 5 stelle. “Negli ultimi anni, grazie al cambio generazionale le strutture sono state rinnovate – continua Ottonello – Non solo, ma è molto aumentata la richiesta “luxury”. L’isola può essere proposta alla clientela di fascia alta, proprio perché dispone di hotel di lusso, ville e servizi adeguati, come trasporto in elicottero, escursioni in barche di lusso, esperienze in cantina”. Gioco Viaggi e Travered offrono proposte per qualsiasi esigenza e target, dai gruppi alle famiglie, fino agli individuali, grazie alla conoscenza profonda dell’Isola. “I nostri tour toccano tutta l’isola – sottolinea Ezio Mattei, direzione commerciale Travered – sia l’interno, ricco di scenari meravigliosi, che la costa con le sue spiagge ed il mare cristallino. La Corsica è ricchissima di storia e cultura: basi pensare ad Ajaccio, città sottovalutata, che a pochissimi chilometri dal centro offre spiagge bellissime. Così come Bonifacio, che risale al 600 dopo Cristo. Le 7 regioni della Corsica sono tutte diverse ma accomunate dalla capacità di aver preservato la propria storia, cultura e gastronomia”. [post_title] => Corsica Ferries, la vacanza sull’Isola comincia a bordo tra relax, ottima gastronomia e servizi di alto livello [post_date] => 2026-06-16T10:52:45+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => ajaccio [1] => bonifacio [2] => corsica [3] => corsica-autentica [4] => corsica-estate [5] => corsica-ferries [6] => corsica-luxury [7] => escursioni-corsica [8] => gastronomia-corsica [9] => gioco-viaggi [10] => gr20-corsica [11] => hotel-corsica [12] => mare-corsica [13] => natura-corsica [14] => nave-corsica-ferries [15] => ristorazione-di-bordo [16] => servizi-a-bordo [17] => spiagge-corsica [18] => tour-corsica [19] => traghetti-con-cabine [20] => traghetti-corsica [21] => traghetti-francia-corsica [22] => traghetti-italia-corsica [23] => traghetti-livorno-corsica [24] => traghetti-piombino-corsica [25] => traghetti-vado-ligure-corsica [26] => traghetto-per-corsica [27] => travered [28] => trekking-corsica [29] => turismo-corsica [30] => vacanza-in-corsica [31] => vacanze-famiglia-corsica [32] => vacanze-in-traghetto [33] => vacanze-mediterraneo [34] => vacanze-pet-friendly [35] => viaggio-in-corsica ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Ajaccio [1] => Bonifacio [2] => corsica [3] => Corsica autentica [4] => Corsica estate. [5] => Corsica Ferries [6] => Corsica luxury [7] => escursioni Corsica [8] => gastronomia Corsica [9] => Gioco Viaggi [10] => GR20 Corsica [11] => hotel Corsica [12] => mare Corsica [13] => natura Corsica [14] => nave Corsica Ferries [15] => ristorazione di bordo [16] => servizi a bordo [17] => spiagge Corsica [18] => tour Corsica [19] => traghetti con cabine [20] => traghetti Corsica [21] => traghetti Francia Corsica [22] => traghetti Italia Corsica [23] => traghetti Livorno Corsica [24] => traghetti Piombino Corsica [25] => traghetti Vado Ligure Corsica [26] => traghetto per Corsica [27] => Travered [28] => trekking Corsica [29] => turismo Corsica [30] => vacanza in Corsica [31] => vacanze famiglia Corsica [32] => vacanze in traghetto [33] => vacanze Mediterraneo [34] => vacanze pet friendly [35] => viaggio in Corsica ) ) [sort] => Array ( [0] => 1781607165000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 516668 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Istria punta sull’upgrade dell’offerta ricettiva per consolidare il proprio posizionamento tra le destinazioni leisure più dinamiche dell’Adriatico. All'inizio della stagione estiva 2026, la costa occidentale della penisola croata registra infatti una serie di nuove aperture e importanti interventi di riqualificazione alberghiera tra Parenzo, Rovigno e Umago, con investimenti che spaziano dal segmento luxury ai family resort. La strategia segue una tendenza ormai consolidata: ampliare e diversificare il prodotto turistico per intercettare target differenti, valorizzando al tempo stesso gli asset distintivi del territorio, dalla gastronomia al wellness, dal patrimonio storico alle attività outdoor. A Parenzo debutta il nuovo Jadran Heritage Hotel, Valamar Collection, boutique hotel ricavato all’interno di un edificio storico del 1913 e sviluppato secondo un concept che coniuga heritage, ospitalità di fascia alta e proposta gastronomica d’autore. La struttura dispone di sole 12 camere e suite e ospita il ristorante JAZ by Ana Roš Poreč, format firmato dalla chef slovena Ana Roš, volto noto della ristorazione europea e titolare del ristorante Hiša Franko, insignito di tre stelle Michelin. [caption id="attachment_516690" align="alignleft" width="300"] Pical Resort 5 Valamar Collection[/caption] Sempre a Parenzo, Valamar amplia la propria offerta premium con il Pical Resort 5, Valamar Collection*, nuovo complesso situato all’interno del parco costiero Parenzana. Il resort integra camere e suite di nuova generazione, offerta wellness con la spa ESPA, ristorazione fine dining, strutture sportive e servizi dedicati sia al segmento family sia agli ospiti orientati a vacanze attive, con particolare attenzione al cicloturismo. A Rovigno, invece, il Monte Mulini 5* riapre dopo un importante intervento di restyling da 9 milioni di euro che ha interessato camere, aree comuni e outlet ristorativi. La struttura entra inoltre a far parte di Riva Destinations, il progetto lifestyle legato al marchio nautico Riva del Gruppo Ferretti. Un ingresso che colloca Rovigno all’interno di un network internazionale di destinazioni esclusive e che rafforza il posizionamento dell’hotel nel segmento luxury esperienziale, grazie anche a servizi dedicati e attività in mare a bordo delle iconiche imbarcazioni del brand. Sul fronte family, Umago si prepara alla riapertura nel 2026 dell’Hotel Garden Istra Plava Laguna, oggetto di un ampio programma di rinnovamento. Il progetto punta a rafforzare l’attrattività della struttura per il turismo familiare attraverso nuove aree acquatiche, spazi per bambini suddivisi per fasce d’età, playground e servizi indoor dedicati, affiancati da un’offerta sportiva e outdoor ulteriormente sviluppata. Le novità confermano l’evoluzione dell’Istria verso un modello di ospitalità sempre più segmentato e orientato alla qualità. "Boutique hotel, resort cinque stelle, strutture adults only e family resort contribuiscono a rendere la destinazione competitiva su più mercati e a destagionalizzare i flussi, valorizzando un territorio che continua a investire in infrastrutture turistiche, esperienze e servizi a elevato valore aggiunto" dichiarano dall'Ente turismo dell’Istria. Per il trade, si tratta di un’offerta sempre più articolata che amplia le opportunità di programmazione, con prodotti in grado di rispondere alle esigenze di clientela luxury, active, wellness e family lungo una delle aree turistiche più dinamiche della Croazia. [post_title] => Istria: nuove aperture e restyling rafforzano il posizionamento sull’alto di gamma [post_date] => 2026-06-16T10:35:20+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => croazia [1] => istria ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Croazia [1] => Istria ) ) [sort] => Array ( [0] => 1781606120000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "etihad airways capacita a 10 e oltre 300 voli giornalieri nella summer 2026" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":94,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5868,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516728","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Una coolcation è una vacanza in una destinazione dal clima fresco. Il termine nasce dall’unione delle parole inglesi \"cool\" e \"vacation\". I viaggiatori lo usano per indicare viaggi in luoghi dove le temperature rimangono miti anche nei mesi di luglio e agosto.\r

\r

Nel 2025, le ricerche online relative ai viaggi in località dal clima fresco sono aumentate di oltre il 200%. Le persone sono stanche di trascorrere le vacanze soffrendo il caldo. Vogliono passeggiare, fare escursioni ed esplorare senza essere sopraffatte dalle alte temperature.\r

\r

La Norvegia è in cima alla lista delle destinazioni coolcation per il 2026. I suoi fiordi offrono aria fresca, panorami spettacolari e acque cristalline. Questo articolo spiega perché sempre più viaggiatori scelgono la Norvegia invece delle tradizionali mete dell’Europa meridionale.\r

Perché i Viaggiatori Stanno Lasciando il Mediterraneo\r

Per oltre 50 anni, il Mediterraneo è stato il punto di riferimento per le vacanze estive. Oggi, però, le cose stanno cambiando rapidamente.\r

\r

Il caldo è la ragione principale. Negli ultimi anni, città come Atene, Roma e Siviglia hanno raggiunto temperature di 43°C durante l’estate. I turisti svengono durante le visite guidate, i ristoranti chiudono nelle ore più calde del pomeriggio e persino le spiagge risultano troppo calde per essere godute appieno.\r

\r

La seconda ragione è l’eccessivo affollamento. Barcellona, Venezia e Santorini registrano numeri record di visitatori. I residenti hanno iniziato a protestare contro l’overtourism e alcune città hanno introdotto tariffe d’ingresso semplicemente per accedervi.\r

\r

La terza ragione riguarda gli incendi boschivi e la scarsità d’acqua. Alcune isole greche sono state chiuse per motivi di sicurezza, la Spagna ha limitato il consumo d’acqua nelle aree turistiche e l’Italia ha vietato la balneazione in alcune zone costiere durante le ondate di calore.\r

\r

Questi problemi stanno spingendo i viaggiatori più attenti a guardare verso nord.\r

Cosa Rende la Norvegia Diversa nel 2026\r

La Norvegia offre qualcosa che il Mediterraneo non può garantire: un clima estivo fresco e stabile. Le temperature diurne oscillano generalmente tra i 15 e i 21°C, mentre le notti rimangono piacevoli. Le piogge sono brevi e intermittenti, non intense ondate di calore.\r

\r

Il Paese regala inoltre ai visitatori più ore di luce rispetto a quasi qualsiasi altra destinazione al mondo. A giugno e luglio, il sole tramonta appena nelle regioni settentrionali. Gli escursionisti possono affrontare i sentieri anche alle 23:00 con il cielo ancora luminoso. Questo fenomeno è conosciuto come il Sole di Mezzanotte.\r

\r

La Norvegia protegge il proprio territorio con regolamenti rigorosi. I parchi nazionali limitano il numero di veicoli e molti sentieri prevedono un numero massimo giornaliero di visitatori. Queste misure preservano i paesaggi e mantengono l’aria pulita.\r

I Fiordi Più Famosi da Conoscere\r

Un fiordo è una lunga e stretta insenatura marina scavata dai ghiacciai. La Norvegia ne possiede più di 1.000, ma alcuni sono particolarmente celebri.\r

\r

\tGeirangerfjord\r

È il fiordo più famoso del Paese. Ripide scogliere si innalzano direttamente dall’acqua e la cascata delle Sette Sorelle precipita per oltre 240 metri lungo la parete rocciosa. Ogni estate viene visitato da navi provenienti da tutto il mondo.\r

\r

\r

\tNærøyfjord\r

È il fiordo più stretto della Norvegia. In alcuni punti le pareti rocciose distano appena 240 metri l’una dall’altra. L’UNESCO lo ha inserito nella lista dei Patrimoni dell’Umanità per la sua straordinaria bellezza naturale.\r

\r

\r

\tSognefjord\r

È il fiordo più lungo della Norvegia. Si estende per circa 204 chilometri nell’entroterra a partire dal mare. Piccoli villaggi costeggiano le sue rive, ognuno con il proprio fascino unico.\r

\r

\r

\tLysefjord\r

Ospita due dei luoghi più fotografati della Norvegia. Preikestolen (Pulpit Rock) è una piattaforma rocciosa che si protende sopra il fiordo. Kjerag è invece un enorme masso incastrato tra due pareti rocciose a oltre 900 metri sopra l’acqua.\r

\r

Le Migliori Attività nei Fiordi\r

La Norvegia offre molto più che semplici panorami.\r

\r

L’escursionismo è l’attività principale. Il sentiero che conduce a Trolltunga, una formazione rocciosa a forma di lingua, richiede circa 10 ore tra andata e ritorno. L’escursione a Preikestolen è più breve e dura circa 4 ore.\r

\r

Anche il kayak nei fiordi è molto popolare. Le acque rimangono calme grazie alle alte scogliere che bloccano il vento. Anche i principianti possono pagaiare accanto a cascate e piccoli isolotti accompagnati da una guida.\r

\r

Molte città costiere organizzano tour naturalistici. Durante l’estate, le pulcinelle di mare nidificano sulle scogliere, le foche riposano sugli scogli vicino alla costa e le megattere nuotano nei pressi delle Isole Lofoten.\r

\r

Le escursioni sui ghiacciai si svolgono sul Jostedalsbreen, la più grande massa glaciale dell’Europa continentale. Le guide forniscono ramponi e corde per camminare in sicurezza sul ghiaccio azzurro.\r

Cibo e Cultura da Scoprire\r

Negli ultimi vent’anni la cucina norvegese ha fatto enormi progressi. Oggi il Paese è considerato una delle migliori destinazioni gastronomiche d’Europa.\r

\r

I frutti di mare dominano il menù. Merluzzo, salmone e granchio reale arrivano freschi dalle fredde acque del nord. Molti ristoranti servono pesce pescato la stessa mattina.\r

\r

Bergen e Ålesund ospitano diversi ristoranti premiati dalla Guida Michelin che si dedicano alla cucina New Nordic. Questo stile culinario valorizza bacche, erbe aromatiche e radici locali che crescono esclusivamente nelle regioni settentrionali.\r

\r

Anche la cultura è profondamente radicata nel territorio. Le chiese in legno costruite oltre 800 anni fa sono ancora visibili in località come Borgund e Urnes. Il popolo Sami, che vive nell’estremo nord, condivide con i visitatori interessati le proprie tradizioni legate all’allevamento delle renne.\r

Come Raggiungere i Fiordi\r

Tre aeroporti principali servono la regione dei fiordi. Oslo è il più grande. Bergen si trova più vicino ai fiordi occidentali, mentre Ålesund offre un accesso comodo a Geiranger.\r

\r

Il modo più popolare per visitare i fiordi è il percorso Norway in a Nutshell. Questo itinerario combina treni, traghetti e autobus attraverso alcuni dei paesaggi più spettacolari del Paese. Il viaggio dura generalmente uno o due giorni.\r

\r

Chi preferisce guidare può percorrere la celebre Atlantic Ocean Road. Questo tratto di circa 8 chilometri attraversa piccole isole collegate da ponti curvi. Molti giornalisti di viaggio la considerano uno dei migliori itinerari panoramici al mondo.\r

\r

Anche il turismo crocieristico è cresciuto rapidamente in questa regione. La Norvegia è oggi la destinazione where european cruises stanno spostando i loro principali itinerari estivi, sostituendo molte rotte tradizionalmente dedicate all'Italia e alla Grecia. Compagnie come Hurtigruten e Havila operano tutto l'anno lungo la costa, mentre grandi navi di Royal Caribbean e Princess navigano nei fiordi da maggio a settembre.\r

Quanto Costa un Viaggio in Norvegia\r

La Norvegia non è una destinazione economica. È bene prevedere costi più elevati rispetto a quelli di Spagna o Grecia.\r

\r

Un hotel di fascia media costa generalmente tra 180 e 250 dollari a notte. Una cena semplice in un ristorante locale può costare tra 40 e 60 dollari a persona. Una birra al bar può arrivare a circa 12 dollari.\r

\r

La maggior parte dei viaggiatori spende tra 200 e 300 dollari al giorno per persona. Questa cifra include alloggio, pasti e alcune attività.\r

\r

I viaggiatori più attenti al budget risparmiano in tre modi principali. Prenotano posti letto negli ostelli, che costano tra 40 e 60 dollari a notte. Affittano gli hytter, piccole baite in legno spesso più economiche degli hotel. Inoltre, acquistano generi alimentari e preparano pasti semplici per ridurre le spese nei ristoranti.\r

Il Periodo Migliore per Visitare i Fiordi nel 2026\r

La stagione dei fiordi va da fine maggio ai primi di settembre.\r

\r

Giugno è il mese del Sole di Mezzanotte. Le giornate sembrano non finire mai, offrendo agli escursionisti più tempo per esplorare i sentieri. I fiori selvatici sbocciano e le cascate scorrono con forza grazie allo scioglimento delle nevi.\r

\r

Agosto offre le condizioni migliori per le escursioni. Le temperature sono più miti e l'acqua dei fiordi raggiunge il suo massimo annuale, anche se per molti bagnanti rimane comunque fredda. In questo periodo maturano anche le cloudberries, preziose bacche artiche dal colore dorato.\r

\r

Settembre è considerato il periodo segreto dagli esperti di viaggio. Le folle diminuiscono, i prezzi degli hotel si abbassano e le prime aurore boreali dell'anno iniziano ad apparire nei cieli sopra il Circolo Polare Artico. Alcuni sentieri, tuttavia, chiudono verso la fine del mese a causa delle prime nevicate.\r

\r

Luglio è il mese più affollato. In questo periodo è consigliabile prenotare hotel e traghetti con almeno quattro mesi di anticipo.\r

Consigli per Pianificare il Viaggio\r

Alcuni semplici accorgimenti possono rendere il viaggio molto più piacevole.\r

\r

Prenota in anticipo traghetti ed escursioni famose. I posti per il sentiero di Trolltunga e per la celebre Ferrovia di Flåm vengono spesso esauriti mesi prima durante l'alta stagione.\r

\r

Porta sempre con te abbigliamento impermeabile, anche in estate. In Norvegia la pioggia può arrivare all'improvviso e il tempo può cambiare completamente nel giro di un'ora. Una buona giacca antipioggia e pantaloni impermeabili fanno davvero la differenza.\r

\r

Impara qualche parola in norvegese. La maggior parte delle persone parla un ottimo inglese, ma i residenti apprezzano quando i visitatori conoscono espressioni semplici come hei (ciao), takk (grazie) e ha det (arrivederci).\r

\r

Acquista un pass per i parchi nazionali se prevedi di visitarne diversi. Ti permetterà di risparmiare rispetto all'acquisto di singoli biglietti d'ingresso.\r

Conclusione\r

La tendenza della coolcation nel 2026 rappresenta un vero cambiamento nel modo di viaggiare in Europa. Il caldo estremo, il sovraffollamento turistico e i cambiamenti climatici stanno spingendo sempre più persone a cercare nuove alternative. La Norvegia si è affermata come una delle risposte più interessanti a questa esigenza.\r

\r

I fiordi offrono tutto ciò che la vecchia Riviera prometteva, ma in un ambiente più fresco, tranquillo e incontaminato. La maggior parte degli esperti del settore ritiene che la Norvegia manterrà questa posizione di leadership anche nel 2027 e negli anni successivi.\r

\r

Per iniziare a pianificare il viaggio basta seguire una semplice lista: scegli il fiordo che desideri visitare, prenota il volo per Oslo o Bergen, riserva il pass per i traghetti e prepara l'abbigliamento adatto al clima fresco. Una volta arrivato, tutto il resto verrà naturale.","post_title":"La \"Coolcation\" del 2026: Perché i Fiordi Norvegesi Sono la Nuova Riviera","post_date":"2026-06-16T14:25:50+00:00","category":["estero","informazione-pr"],"category_name":["Estero","Informazione PR"],"post_tag":["alesund","aurora-boreale-norvegia","bergen","coolcation-2026","cosa-vedere-in-norvegia","crociere-fiordi-norvegesi","destinazioni-estate-2026","escursioni-norvegia","estate-in-norvegia","fiordi-della-norvegia","fiordi-norvegesi-2026","fiordi-unesco","geirangerfjord","lysefjord","migliori-destinazioni-2026","natura-norvegese","naeroyfjord","norway-in-a-nutshell","oslo","sognefjord","sole-di-mezzanotte","trekking-norvegia","turismo-nordico","turismo-sostenibile","vacanze-alternative-mediterraneo","vacanze-clima-fresco","vacanze-fresche-europa","vacanze-in-norvegia","viaggio-nei-fiordi-norvegesi","viaggio-scandinavia"],"post_tag_name":["Ålesund","aurora boreale Norvegia","Bergen","coolcation 2026","cosa vedere in Norvegia","crociere fiordi norvegesi","destinazioni estate 2026","escursioni Norvegia","estate in Norvegia","fiordi della Norvegia","fiordi norvegesi 2026","fiordi UNESCO","Geirangerfjord","Lysefjord","migliori destinazioni 2026","natura norvegese","Nærøyfjord","Norway in a Nutshell","Oslo","Sognefjord","sole di mezzanotte","trekking Norvegia","turismo nordico","turismo sostenibile","vacanze alternative Mediterraneo","vacanze clima fresco","vacanze fresche Europa","vacanze in Norvegia","viaggio nei fiordi norvegesi","viaggio Scandinavia"]},"sort":[1781619950000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516721","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un modello di business trasversale, messo a punto nel corso del post pandemia grazie a importanti investimenti in tecnologia, management e risorse umane: Gattinoni Group arriva alla presentazione del bilancio 2025 con risultati solidi, frutto del lavoro di una squadra di 950 collaboratori, «Molti dei quali sotto i 35 annni» fa sapere con orgoglio il presidente, Franco Gattinoni.\r

\r

I numeri parlano chiaro: lo scorso anno il volume d'affari ha toccato i 753,6 milioni di euro, in crescita dell'8,1% sull'anno precedente. Positivi anche tutti gli altri indicatori descritti dal cfo Ivano Barzaghi: «Per il quinto anno consecutivo il gruppo è in crescita - spiega il manager entrato da poco più di un anno in squadra -. Il valore della produzione si è attestato su 326 milioni di euro (+11%) con l'Ebitda a 17,2 milioni (+14,6%) e l'utile netto a 9,6 milioni (+30%). Il gruppo ha una posizione finanziaria netta positiva per 23,1 milioni».\r

Strategia di crescita\r

Numeri che evidenziano un percorso organico di crescita costante. «Il piano industriale a medio e lungo termine che abbiamo predisposto prevede la crescita sia per linee interne sia per nuove acquisizioni. In questo senso - aggiunge Gattinoni - abbiamo sul tavolo diversi dossier aperti, che potrebbero tradursi presto in operazioni concrete».\r

\r

Delle tre linee di business - Travel, Business Travel ed Events - la prima è quella che procura il maggior volume d'affari, pari a 457,8 milioni nel 2025, in crescita del 5% anno su anno, con un Ebitda di 6,7 milioni (+18%). Il Business Travel produce circa 200 milioni di volume d'affari e un Ebitda di 3,4 milioni; numeri in linea con quelli del 2024, che risentono di un ambizioso piano di investimenti in personale e tecnologia che produrrà i suoi effetti nel corso dei prossimi anni. La performance della divisione Events - 96 milioni di volume di fatturato (+58%) ed Ebitda di 7,1 milioni (+20%) - risente delle recenti acquisizione di H&A avvenuta lo scorso luglio, ma i margini di crescita sono ottimi.\r

\r

«Malgrado il difficile contesto internazionale, i nostri numeri continuano a essere positivi e il traguardo del miliardo di volume d'affari entro il 2028 è alla nostra portata» aggiunge il presidente.\r

\r

Fra le novità, la realizzazione entro l'anno di un nuovo hub operativo anche a Roma, «un passo necessario per presidiare al meglio il mercato del Centro-sud, sempre più strategico».\r

\r

Nel nuovo piano industriale in divenire di Gattinoni Group, c'è spazio anche per eventuali partner «interessati a unire le forze per la realizzazione di un progetto di sviluppo integrato». Al momento invece è stata esclusa la quotazione in Borsa.","post_title":"Gattinoni Group, il presidente: «Un miliardo di volume d'affari entro il 2028»","post_date":"2026-06-16T12:39:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1781613579000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516719","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Serbia al giro di boa dei primi 70 anni di collegamenti diretti tra Belgrado e Roma e tra Belgrado e Milano, a conferma del solido e duraturo legame tra Serbia e Italia. Dai primi voli dell’ex Jat fino all’odierna Air Serbia, queste rotte rappresentano molto più di semplici collegamenti di trasporto: sono collegamenti tra le culture e le economie dei due Paesi e contribuiscono in modo significativo ad avvicinare Serbia e Italia.\r

\r

Il volo diretto tra Belgrado e Roma debuttò settant’anni fa, il 15 giugno 1956 e da decenni offre ai viaggiatori l’opportunità di scoprire il ricco patrimonio culturale e lo spirito contemporaneo di entrambe le città.\r

\r

Oggi Air Serbia collega Belgrado con dieci destinazioni in Italia: Roma, Milano, Venezia, Firenze, Bologna, Bari, Palermo, Catania, Alghero e Napoli.\r

\r

La compagnia aerea continua a sviluppare la propria rete e a migliorare la qualità dei servizi offerti, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il legame tra Serbia e Italia negli anni a venire.","post_title":"Air Serbia a tutta Italia: 70 anni di collegamenti da Belgrado","post_date":"2026-06-16T12:07:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781611642000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516712","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mercato e ottimismo. Il mercato attuale è un mercato killer (vedi Ixpira). Se non riesci a vivere, muori. Come ben si vede si tratta di una dei più efferati meccanismi che si possano ideare. Uno Stato equo, invece viene incontro a chiunque sia in difficoltà. Questo è un modo di ragionare giusto. In questo modo si salvano azienda e lavoro.\r

\r

Ma purtroppo tutto è lasciato in mano a regole darwiniane (che naturalmente travisano pro domo loro il pensiero di Charles Darwin che era legato all'evoluzione della specie non al mercato. E che misurava la vita e la morte nel giro di secoli). Sarebbe necessario avere qualcuno nelle istituzioni che capisca come bisogna agire ogni volta che ci sono questioni del genere.\r

I soldi dell'incoming\r

Ma qui ritorniamo daccapo. Il nostro ministro non è ministro del turismo ma ministro dell'ottimismo. Per cui non fa altro che considerare l'incoming e tutti i soldi che entreranno grazie al turismo nell'erario. Con i quali magari si pagano gli interessi del debito.\r

\r

Bisogna essere attenti a quello che succede. Fa parte della funzione istituzionale. Invece ci troviamo con aziende che chiudono e altre in gravi difficolta.\r

\r

Non va bene. bisogna cambiare qualcosa, altrimenti le difficoltà aumenteranno. Altro che ottimismo. L'ottimista è di solito una persona non informata sui fatti","post_title":"Basta con l'ottimismo ministeriale. Bisogna agire per aiutare il mercato","post_date":"2026-06-16T11:50:49+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1781610649000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516708","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" L'appuntamento è per il prossimo settembre, dal 3 al 6, quando in Spagna, ad Avila, andrà in scena un balzo indietro nel tempo di otto secoli grazie alle Jornadas Medievales Ciudad de Ávila.\r

\r

Conosciute come il Mercado de las Tres Culturas, dedicato all’incontro tra le culture cristiana, ebraica e musulmana, l'evento è il più importante dell'anno per la città e uno degli appuntamenti più significativi della penisola iberica. Quest'anno il mercato si estenderà a quattro giorni, dal giovedì alla domenica, in risposta al grande apprezzamento del pubblico.\r

\r

Il fulcro di tutto è la muraglia. Le mura di Avila sono un monumento che durante le giornate medievali diventa fondale vivo: si adorneranno di bandiere, stendardi e decorazioni ispirate all'epoca, mentre i camminamenti dell'adarve — il percorso sopraelevato a dodici metri d'altezza, con quasi 1.700 metri praticabili — offriranno una prospettiva che toglie il respiro sulla città e sui dintorni. Tra le novità di questa edizione spicca la riproposizione, dopo il successo dello scorso anno, della rievocazione dell'assalto alla sezione nord delle mura, con un accampamento militare d'epoca allestito lungo il perimetro.\r

Da vent'anni, ogni settembre, un gruppo di italiani percorre la strada per Avila. È La Comunità Montana di Camerino, nelle Marche, presente ininterrottamente dal 2005 con i propri sbandieratori. I loro lanci sono diventati parte integrante dell'identità delle giornate medievali, uno dei momenti più applauditi di un programma che non ne è avaro. \r

Tra gli spettacoli più attesi, le esibizioni di arcieri: 250 tiratori provenienti da tutta la Spagna si posizioneranno lungo le mura e scocceranno le loro frecce in un momento di grande effetto scenico, \r

\r

Il sabato mattina, il cuore simbolico dell'evento: il Desfile de las Tres Culturas partirà da Plaza del Mercado Chico e attraverserà le vie del mercato medievale in un corteo di costumi riccamente ricamati, velluti, copricapi d'epoca e i celebri bailes de bandera.\r

Il Palacio de los Verdugo ospita ogni anno, già dal mese di agosto, la mostra fotografica che anticipa l'atmosfera delle giornate. Il Palacio de Superunda, che custodisce la Colección Caprotti-De la Torre - la raccolta d'arte dedicata alle opere del pittore italiano Guido Caprotti -, diventerà invece sede di una esposizione di costumi medievali e di laboratori di sartoria storica.\r

Avila è facilmente raggiungibile da Milano, Roma e dalle principali città italiane: il collegamento più comodo è un volo per Madrid e da lì autobus o treno ad alta velocità fino ad Avila: meno di un'ora e mezza di viaggio. \r

\r

[gallery ids=\"516710,516713,516715\"]","post_title":"Spagna: appuntamento ad Avila dal 3 al 6 settembre per le Giornate medievali","post_date":"2026-06-16T11:40:28+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1781610028000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516709","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_425376\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luca Valentini[/caption]\r

Msc Crociere presenta Best Now, la promozione pensata per chi desidera concedersi una vacanza in crociera approfittando delle migliori offerte last minute per la stagione estiva 2026. Grazie a questa iniziativa, da oggi è possibile prenotare tra una selezione di itinerari nel Mediterraneo e nel Nord Europa a partire da 349 euro a persona, con possibilità di aggiungere le bevande per vivere un’esperienza ancora più completa e accessibile a bordo.\r

Dedicata a chi è alla ricerca di una partenza imminente senza rinunciare al comfort e alla qualità che contraddistinguono MSC Crociere, Best Now consente di scegliere tra numerosi itinerari e porti d’imbarco, offrendo l’opportunità di organizzare una vacanza verso alcune delle destinazioni più affascinanti d’Europa. La promozione, valida su una selezione di crociere, resterà disponibile fino a esaurimento dei posti dedicati.\r

«Con Best Now vogliamo offrire ai nostri ospiti l’opportunità di partire con breve preavviso e vivere un’esperienza di vacanza completa e accessibile – ha dichiarato Luca Valentini, direttore commerciale di Msc Crociere – Le crociere rappresentano una soluzione ideale per chi cerca relax, scoperta e intrattenimento in un’unica formula e, grazie a questa promozione, sarà possibile accedere ad alcuni dei nostri itinerari più richiesti. Quest’anno le prenotazioni last minute sono una componente rilevante del mercato turistico e vogliamo valorizzare questo trend attraverso una proposta dedicata che offre vantaggi concreti ai viaggiatori ed è uno strumento importante anche per le agenzie di viaggio, che potranno proporre ai propri clienti una soluzione competitiva e immediata».\r

Nel Mediterraneo, i passeggeri potranno scegliere tra partenze da Venezia, Genova, Trieste, Livorno, Civitavecchia, Ancona, Napoli, Bari, Brindisi, Messina, Palermo e Cagliari, per itinerari che consentono di scoprire alcune delle destinazioni più amate tra Italia, Spagna, Francia, Grecia, Malta e Turchia.\r

Per chi desidera esplorare il Nord Europa, la promozione include invece partenze da Kiel e Amburgo, ideali per raggiungere la Scandinavia, i fiordi norvegesi e alcune delle città più affascinanti dell’Europa settentrionale. Per queste crociere sono inoltre disponibili soluzioni con volo charter incluso dai principali aeroporti italiani, per garantire un’esperienza di viaggio ancora più comoda e senza pensieri.","post_title":"Msc lancia Best Now, promozione per chi prenota last minute","post_date":"2026-06-16T11:35:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1781609742000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516698","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways vara la sua stagione estiva più ampia di sempre, con oltre 300 voli giornalieri, la stima di un numero di passeggeri quasi da record e il lancio o il ripristino di nove destinazioni nel giro di pochi giorni. Questo mentre la domanda di viaggi da, verso e attraverso Abu Dhabi, continua ad aumentare.\r

\r

In pratica, il vettore mette in campo una capacità estiva in crescita del 10% rispetto all'anno scorso, supportata da una flotta che è cresciuta di 23 velivoli rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La compagnia segnala ora un load factor vicino al 90% e prevede una forte domanda su tutto il network che copre Europa, Asia, Nord America, Africa e Medio Oriente.\r

\r

Tra l'11 e il 14 giugno, Etihad ha lanciato quattro nuove rotte in quattro giorni, collegando Abu Dhabi con Cracovia, Palma di Maiorca, Damasco e Zanzibar. Questa settimana, la compagnia aerea dà il benvenuto anche al ritorno di cinque destinazioni stagionali: Mykonos e Malaga dal 15 giugno, Santorini dal 16 giugno, Nizza dal 19 giugno e Al Alamein dal 16 luglio.\r

\r

«Oggi Etihad trasporta più passeggeri verso più destinazioni che mai. Operiamo oltre 300 voli al giorno, con un tasso di occupazione quasi record, e colleghiamo Abu Dhabi con più destinazioni che mai - ha dichiarato il ceo, Antonoaldo Neves -. Solo questa settimana abbiamo inaugurato quattro nuove destinazioni e ripristinato cinque rotte stagionali, a dimostrazione sia della forte domanda sulla nostra rete sia del ritmo della nostra crescita.\r

\r

«Con l'avvicinarsi del periodo di punta dei viaggi estivi, abbiamo varato l'operativo estivo più ambizioso di sempre. Grazie a 23 aeromobili aggiuntivi e alla forte domanda, continuiamo a crescere con fiducia, espandendo la nostra rete, aumentando la capacità e portando un numero sempre maggiore di visitatori ad Abu Dhabi».\r

Assicurazione sanitaria gratuita\r

Per sostenere la crescente domanda di visitatori e rendere i viaggi ad Abu Dhabi ancora più agevoli, Etihad e il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi hanno inoltre lanciato un'assicurazione medica di viaggio gratuita per i visitatori internazionali che volano ad Abu Dhabi sui voli Etihad. L'iniziativa, disponibile da luglio a dicembre 2026 e gestita da The National Insurance Company-Daman, offre ai viaggiatori idonei una copertura medica fino a 15 giorni negli Emirati Arabi Uniti, compresi gli ospiti che utilizzano il programma Stopover.","post_title":"Etihad Airways: capacità a +10% e oltre 300 voli giornalieri nella summer 2026","post_date":"2026-06-16T11:13:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781608394000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516679","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Un microcosmo selvaggio che conserva un’anima autentica e dove in soli 15 minuti si passa dalle spiagge bianche alla montagna. E’ possibile infatti risalire i fiumi per immergersi nella foresta e poi tuffarsi nel blu del mare incontaminato.\r

\r

Questa è la Corsica, raggiungibile facilmente via mare grazie ai collegamenti di Corsica Ferries.\r

\r

Le navi della compagnia servono la Corsica dai porti francesi di Sète, Tolone, Nizza e dai porti italiani di Livorno, Vado Ligure e Piombino. Durante i viaggi notturni o diurni a bordo delle navi di tipologia Mega è possibile usufruire di vari servizi, dal Ristorante à la carte DOLCE VITA, dove i piatti della tradizione sono rivisitati in chiave moderna al Buffet VERANDA con la formula “All you can eat”, fino ai coffee shop SWEET CAFE, il RIVIERA LOUNGE, il LIDO BEACH bar posto sul ponte solarium e il mediterraneo “pasta e pizza” GUSTO.\r

La ristorazione è un vero e proprio fiore all’occhiello per Corsica Ferries. Propone ingredienti di qualità, rispetta i ritmi delle stagioni e la sostenibilità in cucina.\r

\r

A bordo Accoglienza pet-friendly per gli Amici a 4 zampe, con libertà, servizi e cabine dedicate; Accoglienza speciale per i Bambini, con sale giochi realizzate in collaborazione con PLAY MART, accessori e pasti che rispondono ai loro gusti; Cabine private, interne ed esterne, di differenti tipologie, ad uso esclusivo, dotate della biancheria necessaria al viaggio.\r

\r

La destinazione ha moltissimi punti di forza. Non solo, ma in una situazione geopolitica con alcuni interrogativi, il viaggio di prossimità è sicuramente più facile da proporre al viaggiatore.\r

Gli operatori specializzati sulla Corsica evidenziano in primis la vicinanza della destinazione (4 ore e mezzo con il traghetto) e la possibilità di usufruire di tariffe molto vantaggiose. Quello che però affascina maggiormente chi sceglie la Corsica è un insieme di elementi, dalla cultura alla ricchezza del paesaggio, dalla gastronomia alle diverse attività praticabili.\r

\r

“La Corsica è adatta a tutte le tipologie di vacanza e di budget – commenta Fulvia Ottonello, responsabile prodotto Corsica per Gioco Viaggi – Non offre solo mare ma anche un interno ricco di foreste, montagne, laghi e anche qualche impianto sciistico. E’ possibile fare trekking, percorsi in ebike. Molto richiesti gli itinerari legati al GR20, un percorso di trekking conosciuto in tutta Europa”. Per quanto riguarda le strutture, l’offerta comprende dai 2 ai 5 stelle. “Negli ultimi anni, grazie al cambio generazionale le strutture sono state rinnovate – continua Ottonello – Non solo, ma è molto aumentata la richiesta “luxury”. L’isola può essere proposta alla clientela di fascia alta, proprio perché dispone di hotel di lusso, ville e servizi adeguati, come trasporto in elicottero, escursioni in barche di lusso, esperienze in cantina”.\r

\r

Gioco Viaggi e Travered offrono proposte per qualsiasi esigenza e target, dai gruppi alle famiglie, fino agli individuali, grazie alla conoscenza profonda dell’Isola.\r

\r

“I nostri tour toccano tutta l’isola – sottolinea Ezio Mattei, direzione commerciale Travered – sia l’interno, ricco di scenari meravigliosi, che la costa con le sue spiagge ed il mare cristallino. La Corsica è ricchissima di storia e cultura: basi pensare ad Ajaccio, città sottovalutata, che a pochissimi chilometri dal centro offre spiagge bellissime. Così come Bonifacio, che risale al 600 dopo Cristo. Le 7 regioni della Corsica sono tutte diverse ma accomunate dalla capacità di aver preservato la propria storia, cultura e gastronomia”.\r

\r

","post_title":"Corsica Ferries, la vacanza sull’Isola comincia a bordo tra relax, ottima gastronomia e servizi di alto livello","post_date":"2026-06-16T10:52:45+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":["ajaccio","bonifacio","corsica","corsica-autentica","corsica-estate","corsica-ferries","corsica-luxury","escursioni-corsica","gastronomia-corsica","gioco-viaggi","gr20-corsica","hotel-corsica","mare-corsica","natura-corsica","nave-corsica-ferries","ristorazione-di-bordo","servizi-a-bordo","spiagge-corsica","tour-corsica","traghetti-con-cabine","traghetti-corsica","traghetti-francia-corsica","traghetti-italia-corsica","traghetti-livorno-corsica","traghetti-piombino-corsica","traghetti-vado-ligure-corsica","traghetto-per-corsica","travered","trekking-corsica","turismo-corsica","vacanza-in-corsica","vacanze-famiglia-corsica","vacanze-in-traghetto","vacanze-mediterraneo","vacanze-pet-friendly","viaggio-in-corsica"],"post_tag_name":["Ajaccio","Bonifacio","corsica","Corsica autentica","Corsica estate.","Corsica Ferries","Corsica luxury","escursioni Corsica","gastronomia Corsica","Gioco Viaggi","GR20 Corsica","hotel Corsica","mare Corsica","natura Corsica","nave Corsica Ferries","ristorazione di bordo","servizi a bordo","spiagge Corsica","tour Corsica","traghetti con cabine","traghetti Corsica","traghetti Francia Corsica","traghetti Italia Corsica","traghetti Livorno Corsica","traghetti Piombino Corsica","traghetti Vado Ligure Corsica","traghetto per Corsica","Travered","trekking Corsica","turismo Corsica","vacanza in Corsica","vacanze famiglia Corsica","vacanze in traghetto","vacanze Mediterraneo","vacanze pet friendly","viaggio in Corsica"]},"sort":[1781607165000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516668","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Istria punta sull’upgrade dell’offerta ricettiva per consolidare il proprio posizionamento tra le destinazioni leisure più dinamiche dell’Adriatico. All'inizio della stagione estiva 2026, la costa occidentale della penisola croata registra infatti una serie di nuove aperture e importanti interventi di riqualificazione alberghiera tra Parenzo, Rovigno e Umago, con investimenti che spaziano dal segmento luxury ai family resort.\r

\r

La strategia segue una tendenza ormai consolidata: ampliare e diversificare il prodotto turistico per intercettare target differenti, valorizzando al tempo stesso gli asset distintivi del territorio, dalla gastronomia al wellness, dal patrimonio storico alle attività outdoor.\r

\r

A Parenzo debutta il nuovo Jadran Heritage Hotel, Valamar Collection, boutique hotel ricavato all’interno di un edificio storico del 1913 e sviluppato secondo un concept che coniuga heritage, ospitalità di fascia alta e proposta gastronomica d’autore. La struttura dispone di sole 12 camere e suite e ospita il ristorante JAZ by Ana Roš Poreč, format firmato dalla chef slovena Ana Roš, volto noto della ristorazione europea e titolare del ristorante Hiša Franko, insignito di tre stelle Michelin.\r

\r

[caption id=\"attachment_516690\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pical Resort 5 Valamar Collection[/caption]\r

\r

Sempre a Parenzo, Valamar amplia la propria offerta premium con il Pical Resort 5, Valamar Collection*, nuovo complesso situato all’interno del parco costiero Parenzana. Il resort integra camere e suite di nuova generazione, offerta wellness con la spa ESPA, ristorazione fine dining, strutture sportive e servizi dedicati sia al segmento family sia agli ospiti orientati a vacanze attive, con particolare attenzione al cicloturismo.\r

\r

A Rovigno, invece, il Monte Mulini 5* riapre dopo un importante intervento di restyling da 9 milioni di euro che ha interessato camere, aree comuni e outlet ristorativi. La struttura entra inoltre a far parte di Riva Destinations, il progetto lifestyle legato al marchio nautico Riva del Gruppo Ferretti. Un ingresso che colloca Rovigno all’interno di un network internazionale di destinazioni esclusive e che rafforza il posizionamento dell’hotel nel segmento luxury esperienziale, grazie anche a servizi dedicati e attività in mare a bordo delle iconiche imbarcazioni del brand.\r

\r

Sul fronte family, Umago si prepara alla riapertura nel 2026 dell’Hotel Garden Istra Plava Laguna, oggetto di un ampio programma di rinnovamento. Il progetto punta a rafforzare l’attrattività della struttura per il turismo familiare attraverso nuove aree acquatiche, spazi per bambini suddivisi per fasce d’età, playground e servizi indoor dedicati, affiancati da un’offerta sportiva e outdoor ulteriormente sviluppata.\r

\r

Le novità confermano l’evoluzione dell’Istria verso un modello di ospitalità sempre più segmentato e orientato alla qualità.\r

\"Boutique hotel, resort cinque stelle, strutture adults only e family resort contribuiscono a rendere la destinazione competitiva su più mercati e a destagionalizzare i flussi, valorizzando un territorio che continua a investire in infrastrutture turistiche, esperienze e servizi a elevato valore aggiunto\" dichiarano dall'Ente turismo dell’Istria.\r

\r

Per il trade, si tratta di un’offerta sempre più articolata che amplia le opportunità di programmazione, con prodotti in grado di rispondere alle esigenze di clientela luxury, active, wellness e family lungo una delle aree turistiche più dinamiche della Croazia.","post_title":"Istria: nuove aperture e restyling rafforzano il posizionamento sull’alto di gamma","post_date":"2026-06-16T10:35:20+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["croazia","istria"],"post_tag_name":["Croazia","Istria"]},"sort":[1781606120000]}]}}