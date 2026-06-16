Air Serbia a tutta Italia: 70 anni di collegamenti da Belgrado Air Serbia al giro di boa dei primi 70 anni di collegamenti diretti tra Belgrado e Roma e tra Belgrado e Milano, a conferma del solido e duraturo legame tra Serbia e Italia. Dai primi voli dell’ex Jat fino all’odierna Air Serbia, queste rotte rappresentano molto più di semplici collegamenti di trasporto: sono collegamenti tra le culture e le economie dei due Paesi e contribuiscono in modo significativo ad avvicinare Serbia e Italia. Il volo diretto tra Belgrado e Roma debuttò settant’anni fa, il 15 giugno 1956 e da decenni offre ai viaggiatori l’opportunità di scoprire il ricco patrimonio culturale e lo spirito contemporaneo di entrambe le città. Oggi Air Serbia collega Belgrado con dieci destinazioni in Italia: Roma, Milano, Venezia, Firenze, Bologna, Bari, Palermo, Catania, Alghero e Napoli. La compagnia aerea continua a sviluppare la propria rete e a migliorare la qualità dei servizi offerti, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il legame tra Serbia e Italia negli anni a venire. Condividi

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In treno si potranno raggiungere le località balneari di Polignano, Camaiore, Jesolo, Praia a Mare e Roccella Jonica, mentre con i servizi Link - oltre 150 collegamenti bus - sarà ancora più semplice raggiungere Cascia, la Cascata delle Marmore e il Lago di Garda, oltre a Palmanova, Paestum e Porto Recanati. Confermati anche i collegamenti da e per gli aeroporti di Cagliari Elmas e di Fiumicino Aeroporto con il Leonardo express, a cui si aggiungono i servizi Link da e per gli aeroporti di Olbia, Salerno, Treviso e Ciampino. [post_title] => Trenitalia firma un'estate da circa 6.500 collegamenti al giorno [post_date] => 2026-06-16T09:40:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1781602835000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "air serbia a tutta italia 70 anni di collegamenti da belgrado" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":55,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3457,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516721","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un modello di business trasversale, messo a punto nel corso del post pandemia grazie a importanti investimenti in tecnologia, management e risorse umane: Gattinoni Group arriva alla presentazione del bilancio 2025 con risultati solidi, frutto del lavoro di una squadra di 950 collaboratori, «Molti dei quali sotto i 35 annni» fa sapere con orgoglio il presidente, Franco Gattinoni.\r

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I numeri parlano chiaro: lo scorso anno il volume d'affari ha toccato i 753,6 milioni di euro, in crescita dell'8,1% sull'anno precedente. Positivi anche tutti gli altri indicatori descritti dal cfo Ivano Barzaghi: «Per il quinto anno consecutivo il gruppo è in crescita - spiega il manager entrato da poco più di un anno in squadra -. Il valore della produzione si è attestato su 326 milioni di euro (+11%) con l'Ebitda a 17,2 milioni (+14,6%) e l'utile netto a 9,6 milioni (+30%). Il gruppo ha una posizione finanziaria netta positiva per 23,1 milioni».\r

Strategia di crescita\r

Numeri che evidenziano un percorso organico di crescita costante. «Il piano industriale a medio e lungo termine che abbiamo predisposto prevede la crescita sia per linee interne sia per nuove acquisizioni. In questo senso - aggiunge Gattinoni - abbiamo sul tavolo diversi dossier aperti, che potrebbero tradursi presto in operazioni concrete».\r

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Delle tre linee di business - Travel, Business Travel ed Events - la prima è quella che procura il maggior volume d'affari, pari a 457,8 milioni nel 2025, in crescita del 5% anno su anno, con un Ebitda di 6,7 milioni (+18%). Il Business Travel produce circa 200 milioni di volume d'affari e un Ebitda di 3,4 milioni; numeri in linea con quelli del 2024, che risentono di un ambizioso piano di investimenti in personale e tecnologia che produrrà i suoi effetti nel corso dei prossimi anni. La performance della divisione Events - 96 milioni di volume di fatturato (+58%) ed Ebitda di 7,1 milioni (+20%) - risente delle recenti acquisizione di H&A avvenuta lo scorso luglio, ma i margini di crescita sono ottimi.\r

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«Malgrado il difficile contesto internazionale, i nostri numeri continuano a essere positivi e il traguardo del miliardo di volume d'affari entro il 2028 è alla nostra portata» aggiunge il presidente.\r

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Fra le novità, la realizzazione entro l'anno di un nuovo hub operativo anche a Roma, «un passo necessario per presidiare al meglio il mercato del Centro-sud, sempre più strategico».\r

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Nel nuovo piano industriale in divenire di Gattinoni Group, c'è spazio anche per eventuali partner «interessati a unire le forze per la realizzazione di un progetto di sviluppo integrato». Al momento invece è stata esclusa la quotazione in Borsa.","post_title":"Gattinoni Group, il presidente: «Un miliardo di volume d'affari entro il 2028»","post_date":"2026-06-16T12:39:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1781613579000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516719","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Serbia al giro di boa dei primi 70 anni di collegamenti diretti tra Belgrado e Roma e tra Belgrado e Milano, a conferma del solido e duraturo legame tra Serbia e Italia. Dai primi voli dell’ex Jat fino all’odierna Air Serbia, queste rotte rappresentano molto più di semplici collegamenti di trasporto: sono collegamenti tra le culture e le economie dei due Paesi e contribuiscono in modo significativo ad avvicinare Serbia e Italia.\r

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Il volo diretto tra Belgrado e Roma debuttò settant’anni fa, il 15 giugno 1956 e da decenni offre ai viaggiatori l’opportunità di scoprire il ricco patrimonio culturale e lo spirito contemporaneo di entrambe le città.\r

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Oggi Air Serbia collega Belgrado con dieci destinazioni in Italia: Roma, Milano, Venezia, Firenze, Bologna, Bari, Palermo, Catania, Alghero e Napoli.\r

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La compagnia aerea continua a sviluppare la propria rete e a migliorare la qualità dei servizi offerti, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il legame tra Serbia e Italia negli anni a venire.","post_title":"Air Serbia a tutta Italia: 70 anni di collegamenti da Belgrado","post_date":"2026-06-16T12:07:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781611642000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516708","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" L'appuntamento è per il prossimo settembre, dal 3 al 6, quando in Spagna, ad Avila, andrà in scena un balzo indietro nel tempo di otto secoli grazie alle Jornadas Medievales Ciudad de Ávila.\r

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Conosciute come il Mercado de las Tres Culturas, dedicato all’incontro tra le culture cristiana, ebraica e musulmana, l'evento è il più importante dell'anno per la città e uno degli appuntamenti più significativi della penisola iberica. Quest'anno il mercato si estenderà a quattro giorni, dal giovedì alla domenica, in risposta al grande apprezzamento del pubblico.\r

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Il fulcro di tutto è la muraglia. Le mura di Avila sono un monumento che durante le giornate medievali diventa fondale vivo: si adorneranno di bandiere, stendardi e decorazioni ispirate all'epoca, mentre i camminamenti dell'adarve — il percorso sopraelevato a dodici metri d'altezza, con quasi 1.700 metri praticabili — offriranno una prospettiva che toglie il respiro sulla città e sui dintorni. Tra le novità di questa edizione spicca la riproposizione, dopo il successo dello scorso anno, della rievocazione dell'assalto alla sezione nord delle mura, con un accampamento militare d'epoca allestito lungo il perimetro.\r

Da vent'anni, ogni settembre, un gruppo di italiani percorre la strada per Avila. È La Comunità Montana di Camerino, nelle Marche, presente ininterrottamente dal 2005 con i propri sbandieratori. I loro lanci sono diventati parte integrante dell'identità delle giornate medievali, uno dei momenti più applauditi di un programma che non ne è avaro. \r

Tra gli spettacoli più attesi, le esibizioni di arcieri: 250 tiratori provenienti da tutta la Spagna si posizioneranno lungo le mura e scocceranno le loro frecce in un momento di grande effetto scenico, \r

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Il sabato mattina, il cuore simbolico dell'evento: il Desfile de las Tres Culturas partirà da Plaza del Mercado Chico e attraverserà le vie del mercato medievale in un corteo di costumi riccamente ricamati, velluti, copricapi d'epoca e i celebri bailes de bandera.\r

Il Palacio de los Verdugo ospita ogni anno, già dal mese di agosto, la mostra fotografica che anticipa l'atmosfera delle giornate. Il Palacio de Superunda, che custodisce la Colección Caprotti-De la Torre - la raccolta d'arte dedicata alle opere del pittore italiano Guido Caprotti -, diventerà invece sede di una esposizione di costumi medievali e di laboratori di sartoria storica.\r

Avila è facilmente raggiungibile da Milano, Roma e dalle principali città italiane: il collegamento più comodo è un volo per Madrid e da lì autobus o treno ad alta velocità fino ad Avila: meno di un'ora e mezza di viaggio. \r

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[gallery ids=\"516710,516713,516715\"]","post_title":"Spagna: appuntamento ad Avila dal 3 al 6 settembre per le Giornate medievali","post_date":"2026-06-16T11:40:28+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1781610028000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516679","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Un microcosmo selvaggio che conserva un’anima autentica e dove in soli 15 minuti si passa dalle spiagge bianche alla montagna. E’ possibile infatti risalire i fiumi per immergersi nella foresta e poi tuffarsi nel blu del mare incontaminato.\r

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Questa è la Corsica, raggiungibile facilmente via mare grazie ai collegamenti di Corsica Ferries.\r

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Le navi della compagnia servono la Corsica dai porti francesi di Sète, Tolone, Nizza e dai porti italiani di Livorno, Vado Ligure e Piombino. Durante i viaggi notturni o diurni a bordo delle navi di tipologia Mega è possibile usufruire di vari servizi, dal Ristorante à la carte DOLCE VITA, dove i piatti della tradizione sono rivisitati in chiave moderna al Buffet VERANDA con la formula “All you can eat”, fino ai coffee shop SWEET CAFE, il RIVIERA LOUNGE, il LIDO BEACH bar posto sul ponte solarium e il mediterraneo “pasta e pizza” GUSTO.\r

La ristorazione è un vero e proprio fiore all’occhiello per Corsica Ferries. Propone ingredienti di qualità, rispetta i ritmi delle stagioni e la sostenibilità in cucina.\r

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A bordo Accoglienza pet-friendly per gli Amici a 4 zampe, con libertà, servizi e cabine dedicate; Accoglienza speciale per i Bambini, con sale giochi realizzate in collaborazione con PLAY MART, accessori e pasti che rispondono ai loro gusti; Cabine private, interne ed esterne, di differenti tipologie, ad uso esclusivo, dotate della biancheria necessaria al viaggio.\r

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La destinazione ha moltissimi punti di forza. Non solo, ma in una situazione geopolitica con alcuni interrogativi, il viaggio di prossimità è sicuramente più facile da proporre al viaggiatore.\r

Gli operatori specializzati sulla Corsica evidenziano in primis la vicinanza della destinazione (4 ore e mezzo con il traghetto) e la possibilità di usufruire di tariffe molto vantaggiose. Quello che però affascina maggiormente chi sceglie la Corsica è un insieme di elementi, dalla cultura alla ricchezza del paesaggio, dalla gastronomia alle diverse attività praticabili.\r

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“La Corsica è adatta a tutte le tipologie di vacanza e di budget – commenta Fulvia Ottonello, responsabile prodotto Corsica per Gioco Viaggi – Non offre solo mare ma anche un interno ricco di foreste, montagne, laghi e anche qualche impianto sciistico. E’ possibile fare trekking, percorsi in ebike. Molto richiesti gli itinerari legati al GR20, un percorso di trekking conosciuto in tutta Europa”. Per quanto riguarda le strutture, l’offerta comprende dai 2 ai 5 stelle. “Negli ultimi anni, grazie al cambio generazionale le strutture sono state rinnovate – continua Ottonello – Non solo, ma è molto aumentata la richiesta “luxury”. L’isola può essere proposta alla clientela di fascia alta, proprio perché dispone di hotel di lusso, ville e servizi adeguati, come trasporto in elicottero, escursioni in barche di lusso, esperienze in cantina”.\r

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Gioco Viaggi e Travered offrono proposte per qualsiasi esigenza e target, dai gruppi alle famiglie, fino agli individuali, grazie alla conoscenza profonda dell’Isola.\r

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“I nostri tour toccano tutta l’isola – sottolinea Ezio Mattei, direzione commerciale Travered – sia l’interno, ricco di scenari meravigliosi, che la costa con le sue spiagge ed il mare cristallino. La Corsica è ricchissima di storia e cultura: basi pensare ad Ajaccio, città sottovalutata, che a pochissimi chilometri dal centro offre spiagge bellissime. Così come Bonifacio, che risale al 600 dopo Cristo. Le 7 regioni della Corsica sono tutte diverse ma accomunate dalla capacità di aver preservato la propria storia, cultura e gastronomia”.\r

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Da menzionare anche quello che succederà martedì 21 luglio, giornata in cui all’aeroporto di Milano Malpensa incroceranno le braccia per 24 ore i dipendenti di Alha e Mle-Bcube.\r

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In caso di cancellazioni o ritardi significativi, i viaggiatori non restano senza diritti. Il Regolamento europeo 261/2004 prevede infatti che, se un volo viene cancellato con meno di 14 giorni di preavviso o accumula un ritardo dell’aereo superiore alle 3 ore (quando non ci sono circostanze eccezionali), i passeggeri possano ottenere il rimborso del biglietto aereo e una compensazione economica tra 250 e 600 euro.\r

Treni\r

Per il momento a luglio è stata annunciata una sola mobilitazione nel settore ferroviario. Sarà a Palermo, nella giornata di martedì 7 luglio: a scioperare sarà il personale della società Rfi Doit per 8 ore, dalle 9 alle 17.\r

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Nei giorni di scioperi, alcuni servizi essenziali verranno comunque garantiti. Come previsto dalle normative vigenti, Trenitalia ha già rilasciato la sua lista dei treni sempre garantiti in caso di sciopero. Per ridurre eventuali disagi, si consiglia di monitorare gli aggiornamenti sui siti ufficiali delle compagnie ferroviarie, così da restare informati in tempo reale su eventuali variazioni.\r

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Un ulteriore consiglio per evitare lunghe attese è acquistare i biglietti dei treni tramite app. Così da evitare code alle biglietterie e ai distributori automatici, che potrebbero essere chiusi o particolarmente affollati durante l’agitazione.","post_title":"Scioperi a luglio 2026. 5 e 21, giornate di fuoco per il traffico aereo","post_date":"2026-06-16T10:34:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1781606054000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516688","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Cala il sipario sul potenziale sviluppo intercontinentale dell'aeroporto di Milano Linate. Sulla prospettiva inizialmente delineata dal nuovo Piano nazionale degli aeroporti è lo stesso Enac a fare marcia indietro, per cui il city airport milanese continuerà ad avere soltanto i voli punto a punto e i collegamenti con una distanza massima di 1.500 chilometri.\r

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Era stato Il Corriere.it a svelare che Linate «potrebbe essere aperto a nuove rotte extra Ue anche oltre i 1.500 chilometri» riportando il contenuto di una bozza del piano. A patto che le rotte venissero «operate esclusivamente con velivoli in configurazione business da compagnie legacy, per assicurare ai vettori una maggiore efficienza e una più ampia scelta nel definire i loro servizi di linea, conformemente ai diversi profili di domanda dei passeggeri, in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi».\r

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La reazione di Sea, società di gestione degli scali milanesi di Malpensa e Linate era stata chiaramente contraria: «Il sistema dei due aeroporti è equilibrato: entrambi sono cresciuti, entrambi hanno trovato la loro vocazione. E ha funzionato - aveva dichiarato l'ad Armando Brunini - Non vedo motivo di rimettere in discussione qualcosa che ha dimostrato di reggere nel tempo». \r

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Ma a dichiarare la propria contrarietà al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto riferito dal quotidiano, sarebbero stati anche diversi soggetti istituzionali nazionali e regionali.\r

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Ora l'Enac, «A seguito di successive valutazioni e approfondimenti» ritiene «che la modifica della previsione normativa di limitazione non possa essere affrontata nell’ambito del Piano stesso, ma piuttosto in un percorso di modifica del decreto ministeriale 01/09/2022. Si propone pertanto di eliminare dal Piano tale passaggio per lo scalo di Linate».","post_title":"Linate: niente voli intercontinentali dal city airport milanese","post_date":"2026-06-16T10:31:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781605908000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516665","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama \"The Night Watch\" il primo Airbus A350 di Klm: il nome, che omaggia il capolavoro di Rembrandt del 1642, inaugura una nuova strategia di denominazione ispirata alle grandi opere d’arte dei Paesi Bassi, mentre la compagnia aerea accelera il rinnovo della sua flotta a lungo raggio.\r

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Infatti, l'intera futura flotta di A350 porterà nomi ispirati alle principali opere dell’arte olandese. «Per la flotta Airbus A350, Klm ha scelto di intitolare i propri aerei a opere emblematiche dell’arte olandese. “The Night Watch” è uno dei dipinti più famosi dei Paesi Bassi e probabilmente il più conosciuto al mondo», spiega una nota del vettore.\r

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Questa scelta si inserisce in una forte tradizione della compagnia, che da tempo battezza i propri aerei con nomi di città, esploratori o figure culturali, ma segna in questo caso un’evoluzione verso un’identità più artistica e nazionale.\r

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L’introduzione dell’Airbus A350 rappresenta una tappa fondamentale nella modernizzazione della flotta del vettore, oggi composta in particolare da Boeing 777 e 787. L'A350-900, più efficiente nei consumi e meno rumoroso, dovrebbe consentire di ridurre le emissioni di CO₂ migliorando al contempo il comfort dei passeggeri. Il primo velivolo è attualmente nella fase finale di assemblaggio e collaudo presso Airbus a Tolosa. La consegna è prevista per agosto 2026, con l'entrata in servizio commerciale a settembre.\r

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La prima destinazione ad essere raggiunta dal nuovo velivolo sarà Toronto, una rotta strategica sull’Atlantico settentrionale dove la concorrenza è forte, in particolare con Air Canada e gli altri membri di SkyTeam. La configurazione della cabina comprenderà 331 posti: 34 in business class (World Business Class), 26 in Premium Economy (Premium Comfort) e 271 in classe economica.\r

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","post_title":"Klm: la flotta degli A350 sarà dedicata ai capolavori dell'arte olandese","post_date":"2026-06-16T10:09:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781604544000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516656","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un mese di maggio sopra le aspettative, un ponte del 2 giugno in forte crescita e proiezioni per l’estate che consolidano Riccione tra le mete regine del turismo balneare ed esperienziale. Ecco un sunto dei dati diffusi dell'Osservatorio Turistico di Riccione, elaborati da Federalberghi Riccione.\r

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Il mese di maggio si è chiuso con un tasso di occupazione media delle camere pari al 69,1%, con un incremento di 5,2 punti percentuali.\r

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A fare la parte del leone sono state le strutture a tre stelle e tre stelle superior. Sono rimasti invece sostanzialmente stabili, pur manifestando un fisiologico e leggero calo del 3% sul proprio tasso di occupazione, gli hotel a quattro stelle e quattro stelle superior.\r

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Sul fronte dei mercati si consolida la leadership di quello interno italiano, la cui quota sul totale cresce e passa dal 73% al 76,3%. Parallelamente si registra una crescita consistente del mercato tedesco, che ha quasi triplicato il proprio peso specifico rispetto all'anno scorso, passando dal 2,2% al 6,1% del totale dei soggiorni.\r

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Il monitoraggio sul periodo esteso del ponte del 2 giugno, che ha incluso nell'analisi anche l'impatto positivo di grandi eventi concomitanti come RiminiWellness e il concerto di Vasco Rossi a Rimini.\r

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Le notizie più incoraggianti arrivano dall'analisi delle prenotazioni già acquisite in piattaforma al 3 giugno per l'intera estate.\r

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Entrando nel dettaglio dei singoli periodi, giugno si presenta sostanzialmente in linea con l'ottimo storico dello scorso anno, che aveva già registrato performance molto alte. Luglio mostra invece un netto vantaggio, con un incremento di 8 punti percentuali di occupazione già acquisita rispetto allo stesso mese del 2025. La crescita rimane solida anche ad agosto, che si posiziona a un più 6 punti percentuali, e settembre si annuncia molto positivo con 5 punti percentuali già messi in cassaforte, delineando ottime premesse per il prolungamento della stagione.\r

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«Questi primi numeri ci dicono che la direzione è quella giusta – spiega la sindaca di Riccione Daniela Angelini - e che Riccione si conferma una meta amatissima e sicura. Ovviamente l’Osservatorio si basa su un campione di hotel ed è giusto guardare alle proiezioni estive con il dovuto cauto realismo, ma l'auspicio di tutta la città è che questo trend venga confermato nei mesi clou. Questo avvio anticipato premia la nostra visione politica di una città accogliente, che ha saputo rigenerarsi, capace di fare squadra tra pubblico e privato e di promuoversi unita. Il nostro obiettivo è continuare a ospitare grandi eventi senza mai perdere l'identità e la qualità che ci rendono un punto di riferimento in Italia e in Europa».\r

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«Sotto il profilo analitico – sottolinea l’assessore al turismo Mattia Guidi - i dati confermano l’efficacia di una strategia integrata che combina la pianificazione anticipata dei grandi eventi con una pianificazione media multi-editore capace di amplificare la visibilità della destinazione su pubblici differenti e attraverso molteplici canali di comunicazione. La programmazione e la comunicazione degli appuntamenti con mesi di anticipo consentono infatti di intercettare per tempo la domanda turistica, influenzando positivamente i processi di scelta e prenotazione e contribuendo ad aumentare l’occupazione delle camere. A contribuire a questo trend positivo è sicuramente anche il comparto congressuale e sportivo, due asset strategici della destinazione che generano flussi qualificati e distribuiti nel tempo. In questo contesto, la collaborazione con Federalberghi e l’utilizzo della tecnologia HBenchmark rappresentano asset fondamentali: disporre di dati aggiornati in tempo reale ci consente di superare le semplici percezioni empiriche e di costruire una programmazione reale, misurabile e orientata ai risultati. La disponibilità di dati aggiornati permette inoltre di valutare con maggiore accuratezza l’impatto delle campagne di comunicazione, degli investimenti media e dei singoli eventi sul mercato turistico».\r

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«La vera sfida per il futuro resta la nostra capacità di programmare la promozione e la comunicazione oltre le tendenze del momento – aggiunge il presidente di Federalberghi Riccione, Claudio Montanari - In questo scenario, voglio sottolineare il lavoro continuo della categoria e la capacità degli albergatori di saper valorizzare il territorio. Se oggi raccogliamo risultati positivi, è grazie anche agli investimenti fatti sulla crescita professionale. L'adozione di strumenti tecnici all'avanguardia come HBenchmark, il costante lavoro di analisi dell'Osservatorio Turistico e la formazione continua impostata da Federalberghi dimostrano la capacità dei nostri operatori di tradurre una visione strategica in azioni concrete. È proprio attraverso questo bagaglio di competenze che la categoria può sviluppare quell'approccio predittivo fondamentale per governare le reali dinamiche del mercato».","post_title":"Riccione, inizio di stagione in crescita. Mercato trainato da italiani e dal ritorno dei turisti tedeschi","post_date":"2026-06-16T09:53:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1781603588000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516642","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'estate da 6.500 collegamenti al giorno quella firmata Trenitalia per raggiungere località di vacanza, città d’arte e borghi in tutto il paese, oltre a una rete di assistenza potenziata per accompagnare i viaggiatori durante l’estate.\r

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L'offerta, sempre più capillare sul territorio nazionale e verso le principali destinazioni europee, prevede infatti, quotidianamente, 6000 treni del Regionale, 270 Frecce, 126 collegamenti Intercity e Intercity Notte da Nord a Sud Italia, 48 collegamenti Eurocity ed Euronight verso Svizzera, Austria e Germania.\r

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L’Alta Velocità potenzia la sua offerta con più di 130.000 posti disponibili al giorno per raggiungere oltre 150 destinazioni in tutta Italia, con collegamenti estesi verso Calabria, Puglia e costa Adriatica e servizi dedicati nei weekend per le principali località turistiche.\r

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In particolare, sono previsti 8 treni al giorno tra Milano e Reggio Calabria, 2 tra Venezia e Reggio Calabria, 14 tra Roma e Reggio Calabria, che diventano 16 nel weekend, e 14 tra Roma e la Puglia, oltre a 28 Frecciarossa al giorno tra Milano, Venezia, Torino, Bologna e la costa Adriatica e ulteriori servizi nei fine settimana tra Milano e Pescara e tra Bolzano e Pescara.\r

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Confermati i 100 collegamenti giornalieri tra Milano e Roma e i 70 tra Milano e Napoli, mentre ritorna l'offerta notturna con due collegamenti tra Milano e Reggio Calabria e altri due tra Milano e Lecce, con fermate in alcune delle più amate località di mare come Monopoli, Fasano e Ostuni.\r

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Tra le novità, il primo Frecciarossa diretto Lecce-Napoli che dal 1° luglio consentirà di raggiungere Napoli da Bari in circa tre ore e mezza e da Lecce in circa cinque ore, rendendo più diretti i collegamenti tra il Sud e il nodo di Napoli.\r

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Inoltre, per la prima volta, in alcuni sabato estivi sarà possibile proseguire il viaggio da Bolzano fino a Bressanone e Fortezza, che saranno collegate direttamente con Milano.\r

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Con FrecciaLink - il servizio Frecce+bus - si rafforza la rete di collegamenti verso le principali destinazioni turistiche di mare, montagna e città d’arte.\r

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Nuove fermate per gli Intercity, tra cui Diamante, Tropea, Paestum, Polignano a Mare, Orbetello, Carrara, Cattolica, Diano, Taggia Arma e Monterosso pensate per raggiungere in modo ancora più comodo e conveniente località balneari, borghi costieri e destinazioni culturali.\r

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Tra le novità, il nuovo collegamento Eurocity tra Rimini e Zurigo, attivo fino al 5 ottobre, che consentirà un viaggio confortevole tra le principali località della costa Adriatica e la Svizzera. Inoltre, grazie ai collegamenti Euronight attivi ogni giorno tra Roma, Vienna e Monaco di Baviera è possibile vivere un’esperienza di viaggio all’insegna del comfort con soluzioni pensate per ogni esigenza.\r

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Regionale, conferma la forza della sua capillarità con oltre 1800 mete servite, tra cui più di 500 località turistiche e un’offerta ricca di soluzioni intermodali e treni express per accompagnare i viaggiatori verso alcune delle destinazioni più amate della stagione.\r

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In treno si potranno raggiungere le località balneari di Polignano, Camaiore, Jesolo, Praia a Mare e Roccella Jonica, mentre con i servizi Link - oltre 150 collegamenti bus - sarà ancora più semplice raggiungere Cascia, la Cascata delle Marmore e il Lago di Garda, oltre a Palmanova, Paestum e Porto Recanati. Confermati anche i collegamenti da e per gli aeroporti di Cagliari Elmas e di Fiumicino Aeroporto con il Leonardo express, a cui si aggiungono i servizi Link da e per gli aeroporti di Olbia, Salerno, Treviso e Ciampino.","post_title":"Trenitalia firma un'estate da circa 6.500 collegamenti al giorno","post_date":"2026-06-16T09:40:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781602835000]}]}}