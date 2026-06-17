Wizz Air sulla normativa Ue: «I nuovi obblighi comportano costi aggiuntivi» Wizz Air prende posizione in merito al recente accordo in merito alla revisione delle norme Ue sui diritti dei passeggeri aerei. «Pur sostenendo l’obiettivo di garantire ai passeggeri informazioni chiare e trasparenti – si legge in una nota della compagnia aerea -, riteniamo che diversi elementi del pacchetto rischino di aumentare i costi per milioni di viaggiatori europei, limitando al contempo la flessibilità che ha contribuito a rendere il trasporto aereo più accessibile in tutto il continente. L’accordo mantiene l’attuale regime di compensazione previsto dal regolamento (CE) n. 261, compreso il diritto al risarcimento in caso di ritardi superiori a tre ore e importi fino a 600 euro. Sebbene la tutela dei passeggeri resti fondamentale, la decisione di non modernizzare un quadro normativo concepito oltre vent’anni fa non tiene adeguatamente conto delle attuali realtà operative del settore, tra cui la crescita del traffico aereo, i limiti infrastrutturali, le interruzioni dei servizi di controllo del traffico aereo e le sfide geopolitiche che interessano le compagnie aeree europee. Inoltre, il testo non affronta una delle principali cause di ritardi e cancellazioni: le inefficienze del sistema di controllo del traffico aereo. L’Ue continua infatti a ritenere che siano le compagnie aeree a sostenere i costi derivanti dalle carenze di tale sistema». Gli altri punti La compagnia «accoglie con favore l’obiettivo di garantire che i bambini piccoli possano sedere accanto al genitore o al tutore accompagnatore. Da tempo, infatti, la compagnia applica una politica che prevede l’assegnazione automatica e gratuita di posti adiacenti ai bambini di età inferiore ai 14 anni e all’adulto che li accompagna». Wizz Air prende inoltre atto dell’introduzione di ulteriori requisiti relativi alla presentazione delle tariffe per il bagaglio durante il processo di prenotazione. «Sosteniamo il principio della trasparenza e riteniamo che i passeggeri debbano disporre di informazioni chiare e complete al momento di effettuare le proprie scelte di viaggio. Tuttavia, le modifiche proposte rischiano di compromettere il principio secondo cui i passeggeri dovrebbero essere liberi di scegliere e pagare esclusivamente i servizi che intendono utilizzare. Il modello delle compagnie aeree low-cost ha trasformato il settore dell’aviazione europea, consentendo ai viaggiatori di personalizzare la propria esperienza in base alle esigenze e al budget individuali. Requisiti che limitano la possibilità di promuovere tariffe strutturate per componenti separate rischiano di aumentare il costo delle opzioni più economiche, anche per i passeggeri che viaggiano leggeri e non necessitano di servizi aggiuntivi. Questa impostazione non favorisce la concorrenza e potrebbe, al contrario, generare maggiore confusione, inducendo i passeggeri ad acquistare servizi o bagagli non necessari». Le ultime riforme rappresentano un ulteriore passo verso un quadro normativo più prescrittivo per il settore dell’aviazione europea. Nuovi obblighi comportano inevitabilmente costi amministrativi e operativi aggiuntivi che, in ultima analisi, saranno trasferiti ai consumatori. In un momento in cui l’accessibilità economica dei viaggi rappresenta una priorità per molte famiglie europee, tali misure rischiano di introdurre oneri non necessari. Wizz Air conferma il proprio impegno a offrire le tariffe più basse possibili, garantendo al contempo elevati standard di sicurezza, affidabilità e servizio al cliente. Invitiamo le istituzioni europee, nel prosieguo del processo di attuazione, a definire un quadro normativo che preservi la libertà di scelta dei consumatori, sostenga la connettività e la concorrenza e scongiuri misure che possano aumentare, anche involontariamente, il costo dei viaggi per i cittadini europei». Condividi

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L’accordo mantiene l’attuale regime di compensazione previsto dal regolamento (CE) n. 261, compreso il diritto al risarcimento in caso di ritardi superiori a tre ore e importi fino a 600 euro. Sebbene la tutela dei passeggeri resti fondamentale, la decisione di non modernizzare un quadro normativo concepito oltre vent’anni fa non tiene adeguatamente conto delle attuali realtà operative del settore, tra cui la crescita del traffico aereo, i limiti infrastrutturali, le interruzioni dei servizi di controllo del traffico aereo e le sfide geopolitiche che interessano le compagnie aeree europee. Inoltre, il testo non affronta una delle principali cause di ritardi e cancellazioni: le inefficienze del sistema di controllo del traffico aereo. L’Ue continua infatti a ritenere che siano le compagnie aeree a sostenere i costi derivanti dalle carenze di tale sistema».\r

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Gli altri punti\r

La compagnia «accoglie con favore l’obiettivo di garantire che i bambini piccoli possano sedere accanto al genitore o al tutore accompagnatore. Da tempo, infatti, la compagnia applica una politica che prevede l’assegnazione automatica e gratuita di posti adiacenti ai bambini di età inferiore ai 14 anni e all’adulto che li accompagna».\r

Wizz Air prende inoltre atto dell’introduzione di ulteriori requisiti relativi alla presentazione delle tariffe per il bagaglio durante il processo di prenotazione. «Sosteniamo il principio della trasparenza e riteniamo che i passeggeri debbano disporre di informazioni chiare e complete al momento di effettuare le proprie scelte di viaggio. Tuttavia, le modifiche proposte rischiano di compromettere il principio secondo cui i passeggeri dovrebbero essere liberi di scegliere e pagare esclusivamente i servizi che intendono utilizzare. Il modello delle compagnie aeree low-cost ha trasformato il settore dell’aviazione europea, consentendo ai viaggiatori di personalizzare la propria esperienza in base alle esigenze e al budget individuali. Requisiti che limitano la possibilità di promuovere tariffe strutturate per componenti separate rischiano di aumentare il costo delle opzioni più economiche, anche per i passeggeri che viaggiano leggeri e non necessitano di servizi aggiuntivi. Questa impostazione non favorisce la concorrenza e potrebbe, al contrario, generare maggiore confusione, inducendo i passeggeri ad acquistare servizi o bagagli non necessari».\r

Le ultime riforme rappresentano un ulteriore passo verso un quadro normativo più prescrittivo per il settore dell’aviazione europea. Nuovi obblighi comportano inevitabilmente costi amministrativi e operativi aggiuntivi che, in ultima analisi, saranno trasferiti ai consumatori. In un momento in cui l’accessibilità economica dei viaggi rappresenta una priorità per molte famiglie europee, tali misure rischiano di introdurre oneri non necessari. Wizz Air conferma il proprio impegno a offrire le tariffe più basse possibili, garantendo al contempo elevati standard di sicurezza, affidabilità e servizio al cliente. Invitiamo le istituzioni europee, nel prosieguo del processo di attuazione, a definire un quadro normativo che preservi la libertà di scelta dei consumatori, sostenga la connettività e la concorrenza e scongiuri misure che possano aumentare, anche involontariamente, il costo dei viaggi per i cittadini europei».","post_title":"Wizz Air sulla normativa Ue: «I nuovi obblighi comportano costi aggiuntivi»","post_date":"2026-06-17T12:42:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781700173000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516842","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair, ha criticato le ultime modifiche normative “incomprensibili” all’EU261, che costringeranno le compagnie aeree a pubblicare comunicazioni tariffarie fuorvianti. Con queste nuove norme, ancora più assurde, le compagnie aeree europee diventeranno meno competitive, poiché saranno obbligate a pubblicizzare tariffe più alte, che includono un secondo bagaglio a mano, quando oltre il 50% dei passeggeri sceglie già una tariffa più bassa e decide di viaggiare senza un secondo bagaglio a mano.\r

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Secondo Ryanair la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen continua a promettere di rendere l’Europa “più competitiva”, ma ora le ultime incomprensibili regolamentazioni europee obbligano le compagnie aeree a pubblicizzare tariffe più alte, quando oltre il 50% dei passeggeri opterà per tariffe più basse senza un secondo bagaglio a mano. Come al solito, l’Europa inventa nuove regole che rendono le compagnie aeree europee meno competitive, invece di ridurre il costo dei viaggi aerei nell’Ue.\r

O'Leary\r

“Queste ultime norme EU261 sono l’ennesima sciocchezza burocratica da parte del Parlamento europeo e del Consiglio - ha detto Michael O’Leary, ceo di Ryanair -. Invece di incoraggiare le compagnie aeree europee a pubblicizzare le tariffe più basse (che escludono il secondo bagaglio a mano), ed è ciò che sceglie oltre il 50% dei nostri clienti, queste nuove regolamentazioni insensate impongono alle compagnie aeree di pubblicizzare falsamente tariffe aeree più alte, rendendo le compagnie europee ancora meno competitive.\r

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Come al solito, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno fatto nulla per migliorare la competitività delle compagnie aeree europee, abolendo la dannosa e fallimentare tassazione ETS europea o riformando il sistema ATC dell’UE, ormai inefficiente. Il sistema ATC europeo è responsabile di oltre il 90% dei ritardi aerei, eppure alle compagnie aeree non è consentito recuperare i costi EU261 da questi monopoli governativi inadeguati.\r

","post_title":"Ryanair critica la normativa Ue sulle tariffe. O'Leary: «Sciocchezza burocratica»","post_date":"2026-06-17T11:50:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781697020000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516811","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dall'analisi delle prenotazioni alberghiere del periodo giugno-settembre 2026 realizzata da SiteMinder, emerge una crescita generale del booking anticipato rispetto allo scorso anno a livello internazionale. Questo trend positivo si conferma nonostante l'aumento dei costi del carburante, le incertezze economiche globali e i disagi nei principali hub aeroportuali del Medio Oriente, fattori che rendono alcune rotte più costose e complesse da prevedere. Sebbene si attendano variazioni tra i singoli mesi e mercati, si prevede che la domanda globale toccherà il suo picco a settembre, con un incremento su base annua del 17,4% nell'Asia-Pacifico, del 12,2% nelle Americhe e dell'11,7% in Europa.\r

Il nostro mercato\r

L’Italia segue i trend globali. Il SiteMinder Hotel Booking Trends - Mid-Year Report, infatti, rivela che la domanda complessiva italiana tra giugno e settembre prevede di registrare un segno positivo, con prenotazioni in aumento del 5,9% e room night in crescita del 6,3%, anno su anno. Tuttavia, è per l’ultimo mese della stagione estiva che si attendono le performance più sorprendenti. Dopo un mese di giugno sostanzialmente stabile (-0,9%), il mercato è destinato a rafforzarsi con il progredire della stagione: si prevede, infatti, che le prenotazioni crescano indicativamente del 12,2% a luglio, del 4,2% ad agosto, per poi raggiungere l’incremento più marcato a settembre con un +15,8%.\r

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Il dato più significativo emerge dal valore economico dei soggiorni. A sorpresa, luglio e agosto – da sempre considerati i mesi di punta dell'estate italiana – prevedono di registrare tariffe medie giornaliere pressoché invariate o in leggera flessione rispetto allo scorso anno: per luglio si stima un -1,3%, e per agosto -0,1%. Al contrario, le proiezioni per settembre indicano un'impennata dei prezzi del 5,7%, che potrebbero far schizzare la tariffa media giornaliera a 332,54 euro a notte. L’evoluzione delle tariffe conferma la capacità del mercato italiano di sostenere la crescita dei ricavi oltre i tradizionali mesi centrali dell’estate.\r

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A questa crescita della domanda corrisponde una pianificazione sempre più anticipata. L'Italia si distingue infatti come il mercato europeo in cui si prenota con maggior anticipo, con un intervallo medio delle prenotazioni tra giugno e settembre di 161,15 giorni (+5,1% rispetto al 2025). Per i soggiorni di settembre, l'intervallo balza addirittura a 222,89 giorni (oltre 7 mesi prima). Tale livello di pianificazione porta con sé una fisiologica volatilità: il tasso di cancellazione del periodo estivo sale leggermente, attestandosi al 22,55% (+1,2 punti percentuali). Anche la durata media del soggiorno rileva un aumento, passando da 2,20 a 2,23 notti nel periodo giugno-settembre, pari a una crescita dell’1,4% su base annua: un dato in controtendenza rispetto agli altri mercati europei dove i viaggi tendono ad accorciarsi.\r

Italia in pole position\r

Accanto a questa ridefinizione del calendario dei viaggi, l’analisi di SiteMinder evidenzia un importante cambiamento demografico tra i viaggiatori: l’Italia riafferma il proprio ruolo di destinazione dal forte richiamo globale. La quota di prenotazioni estive effettuate da ospiti internazionali è salita all’85,1%, rispetto all’81,33% del 2025. «Settembre si sta rivelando sempre più strategico per l’ospitalità italiana: non è più soltanto una coda della stagione estiva, ma un mese capace di generare crescita, valore e domanda internazionale - afferma Simone Portaluri,regional manager di SiteMinder per l’Italia -. I viaggiatori continuano a scegliere l'Italia anche oltre il picco estivo tradizionale, facendo leva su periodi meno affollati. Per gli hotel italiani, prenotazioni anticipate e una stagione più estesa consentono maggiore capacità di pianificazione, strategie di pricing più efficaci e la possibilità di costruire offerte mirate intercettando una domanda che cresce anche nella parte finale della stagione. Queste tendenze emergenti in Italia dimostrano quanto la tecnologia moderna sia sempre più necessaria per gli hotel locali: gli strumenti giusti offrono oggi intelligence di mercato in tempo reale e raccomandazioni su come adattare le strategie di revenue e distribuzione al variare della domanda di prenotazioni».","post_title":"Prenotazioni alberghiere: settembre è il mese con la crescita maggiore","post_date":"2026-06-17T11:25:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1781695527000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516548","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Scioperi luglio 2026: ci saranno due grandi stop del settore aeroportuale. Si aprirà con un importante sciopero degli aerei. La data da segnare in agenda è domenica 5 luglio, quando si fermeranno: Enav all’Aeroporto di Milano Malpensa per 24 ore; Fedex Corporation a Milano Malpensa per 4 ore, dalle 14 alle 18; Assohandlers in tutta Italia per 24 ore; Personale aziende comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti per 24 ore; Adr Security a Roma negli aeoporti di Fiumicino e Ciampino per 8 ore, dalle 10 alle 18.\r

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Da menzionare anche quello che succederà martedì 21 luglio, giornata in cui all’aeroporto di Milano Malpensa incroceranno le braccia per 24 ore i dipendenti di Alha e Mle-Bcube.\r

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In caso di cancellazioni o ritardi significativi, i viaggiatori non restano senza diritti. Il Regolamento europeo 261/2004 prevede infatti che, se un volo viene cancellato con meno di 14 giorni di preavviso o accumula un ritardo dell’aereo superiore alle 3 ore (quando non ci sono circostanze eccezionali), i passeggeri possano ottenere il rimborso del biglietto aereo e una compensazione economica tra 250 e 600 euro.\r

Treni\r

Per il momento a luglio è stata annunciata una sola mobilitazione nel settore ferroviario. Sarà a Palermo, nella giornata di martedì 7 luglio: a scioperare sarà il personale della società Rfi Doit per 8 ore, dalle 9 alle 17.\r

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Nei giorni di scioperi, alcuni servizi essenziali verranno comunque garantiti. Come previsto dalle normative vigenti, Trenitalia ha già rilasciato la sua lista dei treni sempre garantiti in caso di sciopero. Per ridurre eventuali disagi, si consiglia di monitorare gli aggiornamenti sui siti ufficiali delle compagnie ferroviarie, così da restare informati in tempo reale su eventuali variazioni.\r

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Un ulteriore consiglio per evitare lunghe attese è acquistare i biglietti dei treni tramite app. Così da evitare code alle biglietterie e ai distributori automatici, che potrebbero essere chiusi o particolarmente affollati durante l’agitazione.","post_title":"Scioperi a luglio 2026. 5 e 21, giornate di fuoco per il traffico aereo","post_date":"2026-06-17T10:34:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1781692454000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516790","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bagagli, vettori e ingiustizie. Possibile che nessuno abbia protestato per la nuova risoluzione Ue sui prezzi e sui bagagli da portare in aereo, o sui ritardi e i conseguenti risarcimenti?\r

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In altre parti d'Europa si grida allo scandalo. In Spagna un'associazione di consumatori lancia l'allarme: l'Ue ha legalizzato un sovrapprezzo fraudolento e, inoltre, si è rifiutata di aggiornare gli importi dei risarcimenti per cancellazioni e ritardi superiori alle tre ore.\r

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L'organizzazione dei consumatori ritiene \"vergognoso\" che il Consiglio e il Parlamento europeo \"si siano piegati agli interessi delle compagnie aeree\", autorizzandole a offrire di default una tariffa con un supplemento per il bagaglio a mano.\r

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Ryanair ha iniziato ad addebitare un costo per il bagaglio a mano nel 2018, e altre compagnie aeree hanno seguito l'esempio. Molti paesi europei hanno multato i vettori per i problemi del bagaglio. Ma la decisione adottata lunedì scorso dall'Ue non incide su queste multe, in quanto non retroattiva.\r

Importi di 20 anni fa\r

Inoltre per quanto riguarda i risarcimenti per cancellazioni, overbooking e ritardi significativi, gli importi stabiliti più di 20 anni fa non aumenteranno di un solo centesimo. Rimarranno fissi a 250, 400 e 600 euro a seconda della distanza del volo, nonostante l'enorme svalutazione che si è verificata ogni anno.\r

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Il punto è sempre lo stesso. I vettori fanno e disfano. Sembra che nessuno possa reggere di fronte al loro strapotere. Naturalmente questo è il risultato di una politica che mette le compagnie al primo posto, non i cittadini. Ormai dovremo essere abituati a questo modo di fare, ma ne rimaniamo sempre amareggiati.\r

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Giuseppe Aloe","post_title":"Bagagli, l'Ue approva il sovrapprezzo ma non aggiorna i risarcimenti","post_date":"2026-06-17T09:51:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["bagaglio","compagnie-aeree","passeggeri","risarcimenti","ritardi","tariffe","topnews","ue"],"post_tag_name":["bagaglio","compagnie aeree","passeggeri","risarcimenti","ritardi","tariffe","Top News","Ue"]},"sort":[1781689907000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516788","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norwegian ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Nordic Leisure Travel Group, un'operazione che riunirà Norwegian, Widerøe e il gruppo turistico sotto un'unica struttura proprietaria. \r

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Con questa operazione, l'azienda punta ad aumentare i ricavi operativi di circa il 50% e ad ampliare la propria capacità di crescita sia nel segmento dei viaggi di piacere che in quello dei viaggi d'affari. Ciò darà vita a un'azienda integrata che combinerà viaggi aerei, pacchetti vacanza, hotel ed esperienze.\r

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L'integrazione consentirà all'azienda di offrire una gamma completa di servizi, dai biglietti aerei delle reti Norwegian e Widerøe ai pacchetti vacanza commercializzati con i marchi Ving, Spies, Tjäreborg e Globetrotter. Include inoltre gli hotel concept di NLTG in Spagna, Grecia, Cipro, Thailandia e Turchia, che beneficeranno dell'aumento del volume di viaggiatori generato dalla rete combinata. \r

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\"Si tratta di una pietra miliare nella storia del settore turistico nordico\", ha dichiarato l'amministratore delegato di Norwegian, Geir Karlsen, sottolineando che la fusione consentirà loro di trasformare \"ogni volo in una potenziale porta d'accesso a un'esperienza di vacanza completa\".\r

Traguardo\r

Analogamente, l'amministratore delegato di Nltg, Magnus Wikner, ha sottolineato che \"questo è un traguardo fantastico nei nostri 70 anni di storia e l'inizio di una nuova era. Con Norwegian come proprietario, otteniamo l'accesso a una delle reti di voli più estese d'Europa. Questo ci offre una piattaforma completamente nuova per ampliare la nostra offerta e raggiungere più clienti, in particolare per quanto riguarda un portfolio di hotel più ampio e personalizzato\".\r

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L'acquisizione ha un valore di circa 727 milioni di euro, di cui circa 321 milioni saranno pagati in contanti e la parte restante tramite azioni norvegesi e un corrispettivo aggiuntivo legato al perfezionamento dell'operazione. A seguito del perfezionamento, previsto per la seconda metà del 2026, Strawberry, Altor e TDR diventeranno azionisti di rilievo del gruppo risultante. La società valuterà inoltre una seconda quotazione alla Borsa di Stoccolma per riflettere la maggiore presenza del nuovo gruppo nel mercato nordico.","post_title":"Il vettore Norwegian acquisisce Nordie Leiusre Travel Group","post_date":"2026-06-17T09:37:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781689062000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516748","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Virgin Australia conta sull'ingresso in flotta del primo Boeing 737 Max-10 alla fine del 2027, una tappa fondamentale all'interno del rinnovo della flotta a medio raggio. Un calendario che rimane comunque subordinato ai progressi compiuti dalla casa costruttrice di Seattle nel processo di certificazione.\r

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La previsione si basa infatti sui progressi giudicati positivi da Boeing presso le autorità di regolamentazione americane, in particolare la Faa. Il 737 Max-10, la versione più lunga della famiglia 737 Max, non è ancora stato certificato ad oggi – ma dovrebbe esserlo, in linea di massima, entro la fine dell’anno –, a differenza dei modelli 737 Max-8 e 737 Max-9. Il programma ha accumulato diversi ritardi legati ai requisiti normativi più severi introdotti dopo gli incidenti del Max, nonché a vincoli tecnici, in particolare relativi al sistema di allarme per l’equipaggio (EICAS). Virgin Australia ha effettuato un ordine fermo di 10 aeromobili.\r

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Per la compagnia australiana, il 737 Max-10 rappresenta una leva operativa fondamentale: «Il 737-10 sarà il velivolo più grande della nostra flotta e ci offrirà maggiore capacità e flessibilità su tutta la nostra rete», ha dichiarato Dave Emerson, ceo di Virgin Australia. Il velivolo può ospitare fino a circa 230 passeggeri in configurazione ad alta densità, ovvero un numero notevolmente superiore rispetto al 737 Max 8 attualmente in servizio. Consentirà alla compagnia di assorbire meglio la crescita del traffico interno australiano, uno dei più dinamici al mondo, ottimizzando al contempo i costi unitari.","post_title":"Virgin Australia prevede per fine 2027 l'ingresso in flotta del B737 Max-10","post_date":"2026-06-17T09:28:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781688519000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516698","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways vara la sua stagione estiva più ampia di sempre, con oltre 300 voli giornalieri, la stima di un numero di passeggeri quasi da record e il lancio o il ripristino di nove destinazioni nel giro di pochi giorni. Questo mentre la domanda di viaggi da, verso e attraverso Abu Dhabi, continua ad aumentare.\r

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In pratica, il vettore mette in campo una capacità estiva in crescita del 10% rispetto all'anno scorso, supportata da una flotta che è cresciuta di 23 velivoli rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La compagnia segnala ora un load factor vicino al 90% e prevede una forte domanda su tutto il network che copre Europa, Asia, Nord America, Africa e Medio Oriente.\r

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Tra l'11 e il 14 giugno, Etihad ha lanciato quattro nuove rotte in quattro giorni, collegando Abu Dhabi con Cracovia, Palma di Maiorca, Damasco e Zanzibar. Questa settimana, la compagnia aerea dà il benvenuto anche al ritorno di cinque destinazioni stagionali: Mykonos e Malaga dal 15 giugno, Santorini dal 16 giugno, Nizza dal 19 giugno e Al Alamein dal 16 luglio.\r

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«Oggi Etihad trasporta più passeggeri verso più destinazioni che mai. Operiamo oltre 300 voli al giorno, con un tasso di occupazione quasi record, e colleghiamo Abu Dhabi con più destinazioni che mai - ha dichiarato il ceo, Antonoaldo Neves -. Solo questa settimana abbiamo inaugurato quattro nuove destinazioni e ripristinato cinque rotte stagionali, a dimostrazione sia della forte domanda sulla nostra rete sia del ritmo della nostra crescita.\r

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«Con l'avvicinarsi del periodo di punta dei viaggi estivi, abbiamo varato l'operativo estivo più ambizioso di sempre. Grazie a 23 aeromobili aggiuntivi e alla forte domanda, continuiamo a crescere con fiducia, espandendo la nostra rete, aumentando la capacità e portando un numero sempre maggiore di visitatori ad Abu Dhabi».\r

Assicurazione sanitaria gratuita\r

Per sostenere la crescente domanda di visitatori e rendere i viaggi ad Abu Dhabi ancora più agevoli, Etihad e il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi hanno inoltre lanciato un'assicurazione medica di viaggio gratuita per i visitatori internazionali che volano ad Abu Dhabi sui voli Etihad. L'iniziativa, disponibile da luglio a dicembre 2026 e gestita da The National Insurance Company-Daman, offre ai viaggiatori idonei una copertura medica fino a 15 giorni negli Emirati Arabi Uniti, compresi gli ospiti che utilizzano il programma Stopover.","post_title":"Etihad Airways: capacità a +10% e oltre 300 voli giornalieri nella summer 2026","post_date":"2026-06-16T11:13:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781608394000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516688","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Cala il sipario sul potenziale sviluppo intercontinentale dell'aeroporto di Milano Linate. Sulla prospettiva inizialmente delineata dal nuovo Piano nazionale degli aeroporti è lo stesso Enac a fare marcia indietro, per cui il city airport milanese continuerà ad avere soltanto i voli punto a punto e i collegamenti con una distanza massima di 1.500 chilometri.\r

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Era stato Il Corriere.it a svelare che Linate «potrebbe essere aperto a nuove rotte extra Ue anche oltre i 1.500 chilometri» riportando il contenuto di una bozza del piano. A patto che le rotte venissero «operate esclusivamente con velivoli in configurazione business da compagnie legacy, per assicurare ai vettori una maggiore efficienza e una più ampia scelta nel definire i loro servizi di linea, conformemente ai diversi profili di domanda dei passeggeri, in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi».\r

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La reazione di Sea, società di gestione degli scali milanesi di Malpensa e Linate era stata chiaramente contraria: «Il sistema dei due aeroporti è equilibrato: entrambi sono cresciuti, entrambi hanno trovato la loro vocazione. E ha funzionato - aveva dichiarato l'ad Armando Brunini - Non vedo motivo di rimettere in discussione qualcosa che ha dimostrato di reggere nel tempo». \r

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Ma a dichiarare la propria contrarietà al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto riferito dal quotidiano, sarebbero stati anche diversi soggetti istituzionali nazionali e regionali.\r

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