WTM 2025, l'edizione più influente della storia della manifestazione Il WTM London 2025 è sulla buona strada per diventare l'edizione più grande e influente dei suoi 45 anni di storia, trainato dalla crescente domanda globale di viaggi e dalla continua espansione di Excel London. In programma da martedì 4 a giovedì 6 novembre, l'evento si basa sul successo del 2024, che ha visto un aumento dell'11% degli acquirenti qualificati e oltre 34.000 incontri pre-programmati. Ora, con l'aggiunta di 25.000 m² di spazio espositivo nel 2025, un'espansione del 25% di Excel, il WTM London 2025 è pronto a crescere ancora, con più spazio, contenuti migliorati e un coinvolgimento più intenso e di alto livello. L'espansione consente a WTM London di presentare WTM Trend Fest, un nuovissimo programma culturale che mette in luce esperienze globali immersive da tutto il mondo. Ampliando l'impegno dell'evento verso le principali tendenze del settore travel, WTM Trend Fest offre agli espositori l'opportunità di presentare le proprie attività su un nuovo palcoscenico culturale. Cultura pop Con temi che spaziano dal benessere alla cultura pop, dalla gastronomia allo sport e all'avventura, le opportunità includono spettacoli dal vivo, sponsorizzazioni, attività a tema e presentazioni giornaliere. Oltre 4.000 espositori hanno partecipato a WTM London 2024, con un aumento dell'8% rispetto al 2023, spaziando da destinazioni ed esperienze a trasporti, alloggi e soluzioni tecnologiche. I primi indicatori suggeriscono una crescita record per il 2025. Continuando a migliorare l'esperienza degli espositori, WTM London lancerà il prossimo anno il suo canale televisivo in diretta, WTM TV, progettato per educare, coinvolgere e connettere il pubblico. Con una visibilità garantita in tutta la sede e online, WTM TV offre a partner e partecipanti un nuovo livello di approfondimento e accesso alla fiera. Influenza al livello massimo L'influenza dell'evento continua ad espandersi a livello politico, attirando oltre 50 ministri del turismo nel 2024, con un aumento del 12% rispetto all'anno precedente. Il summit dei ministri del 2025 al WTM, organizzato in collaborazione con UN Tourism e il World Travel & Tourism Council (WTTC), presenterà il suo programma più influente fino ad oggi. Gli organizzatori prevedono già una partecipazione ancora maggiore nel 2025. Quest'anno, la manifestazione sarà guidata dal neo-nominato , che ha una forte ambizione di collaborare con i partner del settore e i partecipanti per contribuire a consolidare ulteriormente la posizione del WTM London come l'evento turistico più influente al mondo. Edizione epocale Chris commenta: "Tutti gli indicatori suggeriscono che WTM London 2025 sarà un'edizione epocale, con un notevole anticipo rispetto al 2024. Con la prossima fase di espansione di Excel London in corso, stiamo sbloccando opportunità senza precedenti per espositori, contenuti ed esperienze per i visitatori su una scala mai vista prima. La nostra partnership con Excel London è fondamentale per la capacità di WTM London di crescere e innovare. Insieme, stiamo creando una piattaforma dinamica che rafforza lo status della Capitale come epicentro del dialogo globale su viaggi e turismo". "WTM London è orgogliosa della sua eredità, ma siamo fermamente concentrati sul futuro", ha concluso Chris.

