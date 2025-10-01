Adsi: appuntamento l’11 ottobre con “Carte in Dimora”

“Carte in Dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro” è l’iniziativa promossa dall’associazione Dimore Storiche Italiane in programma per sabato 11 ottobre.

In quell’occasione verranno aperti gratuitamente al pubblico biblioteche e archivi privati delle famiglie e delle imprese famigliari italiane: un vasto patrimonio di documenti, mappe, pergamene, foto , disegni d’artista e di stilisti, libri contabili di aziende vinicole, eccezionali raccolte librarie e molto altro.

“Carte in Dimora”, giunta quest’anno alla quarta edizione, apre ogni anno al pubblico più di cento archivi e biblioteche di dimore storiche su tutto il territorio nazionale per raccontare ai visitatori storie, tradizioni ed invenzioni che sono alla base non solo della nostra identità e del nostro senso del bello, ma anche del nostro modo di fare impresa con le origini delle nostre eccellenze per le quali siamo apprezzati in tutto il mondo e capaci di interpretare la realtà di oggi.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio della Commissione nazionale italiana per l’Unesco e dell’Associazione nazionale comuni italiani.

“Domenica di carta”

L’evento si svolge in condivisione con la direzione generale Archivi e con la direzione generale Biblioteche e diritto d’autore del ministero della cultura, affiancando e arricchendo l’iniziativa “Domenica di carta”, promossa dal Mic e in programma domenica 12 ottobre.

Per ampliare sempre di più l’orizzonte dell’iniziativa e valorizzare il portato ideale del progetto, anche quest’anno “Carte in Dimora” vede la partecipazione di archivi privati non solo delle dimore storiche di Adsi ma anche di fondazioni di rilevanza nazionale e internazionale.

«Gli archivi e le biblioteche custoditi nelle dimore storiche non sono soltanto luoghi della memoria, ma veri e propri ponti fra passato e futuro. In essi si conservano le radici della nostra cultura, italiana ed europea, che devono continuare a ispirare le nuove generazioni. L’apertura al pubblico di questi patrimoni, insieme alla partecipazione di fondazioni e archivi d’impresa, testimonia come la cultura italiana sappia tradursi in eccellenza, creatività e impresa: dalla moda al cibo, dall’arte al design» spiega Maria Pace Odescalchi, presidente dell’associazione Dimore Storiche Italiane, che aggiunge «con “Carte in Dimora” vogliamo ribadire il ruolo di Adsi come risorsa per i territori, in particolare quelli più decentrati, dove le dimore storiche sono presidio identitario e motore di sviluppo culturale ed economico, capace di rafforzare il legame indissolubile che cementa le comunità».