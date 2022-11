Sun Resorts diventa Sunlife e lancia le esperienze Come Alive Collection Nuovo nome per il gruppo alberghiero mauriziano Sun Resorts, che diventa Sunlife e contemporaneamente lancia la nuova gamma di esperienze Come Alive Collection. In concomitanza con l’operazione di rebranding, i concept dei quattro resort mauriziani della compagnia (due 5 stelle e altrettanti 4 stelle) mostrano quindi una nuova identità visiva, che racconta sia la loro individualità sia la loro appartenenza al marchio Sunlife. Il cambio di look è inoltre accompagnato da un sito web rinnovato e più funzionale, nonché da un’app in-resort utilizzabile dagli ospiti fin dal momento della prenotazione e utile a scoprire tutte le proposte e le caratteristiche della struttura una volta arrivati. “Con oltre 45 anni di tradizione, siamo stati i pionieri del turismo di lusso a Mauritius, impegnandoci anche ad avere un impatto positivo sull’ambiente e sulle comunità locali – spiega il ceo di Sunlife, Francois Eynaud -. Sono estremamente orgoglioso di presentare il nuovo brand: una rinascita dello spirito di Sun, che crea al contempo nuove ed entusiasmanti esperienze di vacanza, in grado di celebrare la cultura mauriziana e l’identità unica di ciascuno dei nostri hotel”. In tale contesto, la nuova Come Alive Collection è un elemento fondamentale del progetto di rebranding e introduce una serie di proposte speciali disponibili in tutti i resort Sunlife. Fra le nuove esperienze disponibili, ecco per esempio l’Energy Gym, che combina l’esercizio fisico con l’attenzione alla sostenibilità, la Beach Squad in spiaggia e Izzy the Bee, l’inedita mascotte della compagnia. Ma ci sarà anche la Sega Zoomba, una fusione mauriziana della danza tradizionale dell’isola, la Sega, e lo Zumba; il Santé con la sua una nuova e originale linea di cocktail con proprietà curative per la testa, il cuore, il corpo o l’anima, per calmare la mente e lenire le scottature, e il Putting on the Ritz: un ritorno ai tempi del glamour e degli abiti da sera, con un servizio di makeover e di noleggio di abbigliamento, con un’ampia scelta per gli ospiti. Nel 5 stelle Sugar Beach si sperimenterà poi una fusione tra passato e presente. In linea con il rebranding, il resort è stato infatti totalmente ristrutturato: tutte le camere e le suite sono state rinnovate con il nuovo stile, mentre i ristoranti e le aree comuni sono stati riprogettati e aggiornati, aggiungendo un tocco distintivo di west-coast glamour. Per l’altro 5 stelle Long Beach, che rappresenta quindi l’anima più moderna di Mauritius, è previsto il restyling di camere e suite entro giugno 2023 e l’apertura del nuovo ristorante Tides.

Include 111 sistemazioni, tutte con letto rotondo, in romantiche ville sulla spiaggia o overwater con piscina privata. La Romance Island è collegata alle altre due isole dell'Olhuveli da un ponte e sarà gestita dal team del resort maldiviano in collaborazione con Tui Blue for Two: il marchio adults only del gruppo Tui. A disposizione degli ospiti pacchetti in pensione completa e all-inclusive e, soprattutto, nuove attività e strutture, tra cui la Blue Spa, un centro acquatico ricreativo e sportivo di ultima generazione, un centro immersioni certificato Ssi, una palestra Blue Fit e una piattaforma Fit e due infinity pool. Sensazionali anche i nuovi ristoranti, tra cui un Teppanyaki, la cantina The Bite alfresco dining sulla spiaggia, The Cullinarium, che serve cucina mediterranea in uno scenografico overwater e Thea's, uno specialty coffee shop.\r

\r

\"Siamo entusiasti dell'apertura di Romance Island in collaborazione con Tui Blue: sarà senza dubbio una bellissima perla della nostra collezione\", sottolinea il direttore esecutivo di Sun Siyam, Zuley Manik. \"L'apertura di TUI Blue Olhuveli Romance accresce ulteriormente l’offerta del nostro resort - gli fa eco il direttore generale dell'Olhuveli, Hassan Adil -. Gli ospiti della nuova isola potranno infatti contare sulla nostra più cordiale ospitalità e godersi l’assoluta privacy di questo splendido retreat per soli adulti\".\r

\r

","post_title":"Al Sun Siyam Olhuveli Maldives apre una nuova isola adults-only in collaborazione con Tui Blue","post_date":"2022-11-08T11:57:53+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1667908673000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433712","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo nome per il gruppo alberghiero mauriziano Sun Resorts, che diventa Sunlife e contemporaneamente lancia la nuova gamma di esperienze Come Alive Collection. In concomitanza con l'operazione di rebranding, i concept dei quattro resort mauriziani della compagnia (due 5 stelle e altrettanti 4 stelle) mostrano quindi una nuova identità visiva, che racconta sia la loro individualità sia la loro appartenenza al marchio Sunlife. Il cambio di look è inoltre accompagnato da un sito web rinnovato e più funzionale, nonché da un'app in-resort utilizzabile dagli ospiti fin dal momento della prenotazione e utile a scoprire tutte le proposte e le caratteristiche della struttura una volta arrivati.\r

\r

“Con oltre 45 anni di tradizione, siamo stati i pionieri del turismo di lusso a Mauritius, impegnandoci anche ad avere un impatto positivo sull'ambiente e sulle comunità locali - spiega il ceo di Sunlife, Francois Eynaud -. Sono estremamente orgoglioso di presentare il nuovo brand: una rinascita dello spirito di Sun, che crea al contempo nuove ed entusiasmanti esperienze di vacanza, in grado di celebrare la cultura mauriziana e l'identità unica di ciascuno dei nostri hotel”.\r

\r

In tale contesto, la nuova Come Alive Collection è un elemento fondamentale del progetto di rebranding e introduce una serie di proposte speciali disponibili in tutti i resort Sunlife. Fra le nuove esperienze disponibili, ecco per esempio l'Energy Gym, che combina l'esercizio fisico con l’attenzione alla sostenibilità, la Beach Squad in spiaggia e Izzy the Bee, l'inedita mascotte della compagnia. Ma ci sarà anche la Sega Zoomba, una fusione mauriziana della danza tradizionale dell’isola, la Sega, e lo Zumba; il Santé con la sua una nuova e originale linea di cocktail con proprietà curative per la testa, il cuore, il corpo o l'anima, per calmare la mente e lenire le scottature, e il Putting on the Ritz: un ritorno ai tempi del glamour e degli abiti da sera, con un servizio di makeover e di noleggio di abbigliamento, con un’ampia scelta per gli ospiti.\r

\r

Nel 5 stelle Sugar Beach si sperimenterà poi una fusione tra passato e presente. In linea con il rebranding, il resort è stato infatti totalmente ristrutturato: tutte le camere e le suite sono state rinnovate con il nuovo stile, mentre i ristoranti e le aree comuni sono stati riprogettati e aggiornati, aggiungendo un tocco distintivo di west-coast glamour. Per l'altro 5 stelle Long Beach, che rappresenta quindi l’anima più moderna di Mauritius, è previsto il restyling di camere e suite entro giugno 2023 e l'apertura del nuovo ristorante Tides.","post_title":"Sun Resorts diventa Sunlife e lancia le esperienze Come Alive Collection","post_date":"2022-11-08T11:38:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1667907536000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433702","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Egitto si conferma ancora una volta protagonista tra le destinazioni invernali con la forza trainante del Settemari Club Blue Lagoon di Marsa Alam, destinazione storica per l’operatore e villaggio molto conosciuto e apprezzato per la sua posizione sulla laguna. A meno di un mese dall’apertura vendite, l’operatore di casa Uvet traccia un primo bilancio della stagione appena partita con le tre novità Sharm el Sheikh, Zanzibar e Maldive accanto alle storiche Marsa Alam e Kenya.\r

\r

A completare l’offerta del to in Egitto si affianca infatti per la stagione 2022/23, il Settemari Club Barcelò Tiran Sharm, completamente rinnovato. Il villaggio gode di una posizione privilegiata affacciata su una baia all'interno del parco nazionale di El Nabq con vista sul golfo di Aqaba e sull'isola di Tiran. Situato direttamente sulla spiaggia, l’hotel con accesso diretto al mare, con la barriera corallina a 800 metri. Assistenza in italiano, animazione smart gestita dagli animatori italiani Settemari Club, in collaborazione con l’equipe dell’hotel, e live music in diversi momenti della giornata, consentono al cliente di vivere una vacanza all’insegna del relax e del divertimento.\r

\r

«L’Egitto, nostra destinazione storica, continua a dare molte soddisfazioni - commenta Beppe Pellegrino, direttore generale di Settemari -. L'incessante richiesta per soggiorni in mar Rosso ci sprona ad ampliare l’offerta in cerca di prodotti sempre in linea con le aspettative dei clienti e con i nostri standard qualitativi. Il Blue Lagoon di Marsa Alam, villaggio di punta per il tour operator, e ora il nuovo Barcelò Tiran Sharm, offrono una scelta agli amanti del medio raggio, con due ottimi club, ora ancor più grazie al nuovo format di animazione on demand, Settemari Play, affiancato alla consueta formula di animazione soft». Ad ampliare la proposta sulla destinazione Egitto, si aggiunge anche la crociera sul Nilo: un’esperienza che coniuga storia, cultura e natura in una sola proposta.\r

\r

La programmazione winter 22/23 comprende poi altre tre grandi protagoniste: Zanzibar, Maldive e Kenya. «Molto richieste dai clienti, le tre destinazioni chiave continuano a mantenere un ottimo trend di vendita – commenta Leonardo Rosatelli, nuovo responsabile commerciale Uvet Viaggi Turismo area leisure -. Lo storico Twiga Beach Resort e Spa, gestione Uhc, si conferma indiscussa meta per gli amanti dell’Africa più autentica. Con grandissima sorpresa, anche il Sansi Kae Beach resort a Zanzibar e il Fihalhohi, new entry nella programmazione Settemari, stanno riscuotendo un ottimo successo». Voli diretti Neos assicurano collegamenti veloci e costanti sulle destinazioni.","post_title":"Parte bene l'inverno di Settemari. Novità a Sharm, Zanzibar e Maldive oltre alle crociere sul Nilo","post_date":"2022-11-08T10:17:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1667902662000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433694","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prende avvio domani a Catania “Insieme per creare valore”: il nuovo roadshow Costa che, da sud a nord, toccherà ben 12 città italiane (dopo Catania, Palermo, Cagliari, Bari, Napoli, Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Mestre e Verona). Una serie di appuntamenti, che si susseguiranno fino alla fine del mese, durante i quali la direzione commerciale incontrerà oltre 1.500 agenzie di viaggio di tutta Italia. Obiettivo: condividere gli scenari di mercato e le strategie di comunicazione e commerciali della compagnia per il 2023. Durante gli incontri saranno presentati il nuovo contratto di valore e tutti gli strumenti e servizi che Costa Crociere metterà a disposizione per continuare a supportare le adv.\r

\r

“Sono davvero entusiasta ed emozionato di ritornare sul territorio, dopo tanto tempo e un periodo complicato, per poter nuovamente ascoltare, condividere e consolidare il nostro rapporto con le agenzie – spiega il country manager Italia di Costa Crociere, Carlo Schiavon –. Vogliamo ringraziare i partner della distribuzione, che sono sempre stati al nostro fianco. Da parte nostra, non abbiamo mai fatto mancare loro il nostro supporto e i nostri servizi e, ora più che mai, puntiamo a rinnovare e rendere ancora più forte la partnership commerciale con il trade, che da sempre è per noi strategica. Nei prossimi mesi continueremo a investire per generare valore per tutta la filiera, per i nostri ospiti, per le comunità locali che tocchiamo con le nostre navi, per i partner della distribuzione e tutti gli stakeholders”.\r

\r

Il roadshow al via domani costituisce l’ultimo tassello del piano che quest’autunno vede Costa Crociere impegnata a rilanciare a tutto campo la comunicazione diretta con il trade, riaffermando così il ruolo delle agenzie come primo ambasciatore del prodotto verso il cliente finale. Dopo gli incontri di settembre sul territorio tra gli area manager e oltre 1.700 agenti, dai primi di novembre sono, infatti, ripartiti anche i fam trip dedicati alla scoperta del prodotto: quattro crociere, a bordo di Smeralda, Firenze e Pacifica, durante le quali circa mille agenti avranno l’opportunità di toccare con mano il prodotto, le esperienze gastronomiche, le nuove escursioni a terra più lunghe di sempre e il palinsesto di intrattenimento a bordo.","post_title":"Prende il via domani da Catania il roadshow Costa \"Insieme per creare valore\"","post_date":"2022-11-08T10:05:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1667901958000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433688","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per la stagione 2022-23 Boscolo punta decisamente a nord. E lo fa non solo con gli itinerari classici nelle città europee, ma con cinque top tour che vanno a caccia di località e panorami ammantati di neve. A cominciare da dicembre, partenza di Capodanno inclusa, quando è previsto l'itinerario Capitali del Nord, incanto d’inverno, che percorre i più bei panorami scandinavi coniugando paesaggi urbani e natura tra i giardini di Copenaghen, le architetture rinascimentali e novecentesche di Stoccolma e il fitto arcipelago di isole che chiude il viaggio per raggiungere Helsinki in navigazione.\r

\r

In crociera, alla fine di un percorso che alterna scenari di edifici sontuosi e panorami d’acqua, si arriva a Helsinki anche nel tour Stoccolma, Helsinki: città del mar Baltico. L’ultima partenza di dicembre prevede il pernottamento a bordo della nave proprio nella notte di Capodanno e l’incontro con la capitale finlandese nel primo giorno del 2023.\r

\r

Capodanno ed Epifania esclusivi anche per chi cerca l’immersione totale nella natura nordica, con il tour il Fascino dei fiordi d’inverno, che oltre alle date di dicembre e gennaio prevede una partenza dedicata anche in febbraio, quando la stagione inoltrata rende ancora più emozionante viaggiare a bordo del treno Flamsbana, una tra le linee ferroviarie più ripide al mondo. Protagonista del viaggio è l’Aurlandsfiord, uno dei più spettacolari della Norvegia, ma altrettanto spettacolare è la crociera sul Nærøyfjord, patrimonio Unesco, con soste tra villaggi vichinghi e cittadine storiche.\r

\r

Chiudono la lista dei top five due viaggi immersivi, in Norvegia e Finlandia. Partenza speciale dell’11 febbraio con il tour Tromso, paesaggio artico e aurora boreale, che esplora i luoghi e le tradizioni del popolo Sami tra villaggi in legno, slitte trainate da renne e cani huski e splendide vedute, come quella che apre su Tromsø e i suoi fiordi dalle sommità del monte Fjellheisen o quella dei cieli striati di luce della notte nordica.\r

\r

Per chi vuole immergersi nell’inverno al confine col Circolo Polare, c'è invece la partenza a data unica in febbraio con il tour Kuusamo Ruka avventura Artica: un viaggio nella regione più nevosa della Finlandia, in cui la natura regala esperienze inedite; i rigori della Lapponia finlandese, il caldo confortevole delle saune, i panorami bianchi da attraversare in motoslitta o la prova di guida trainati dalle renne, prima di attraversare, ciaspole ai piedi, il paesaggio onirico delle cascate congelate del parco nazionale di Oulanka.\r

\r

","post_title":"Boscolo Tours punta a nord: cinque itinerari per un inverno all'insegna della neve","post_date":"2022-11-08T09:57:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1667901471000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433648","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" E' nata The Tokyo Pass - Culture, una carta dei musei ideata per i turisti stranieri: acquistabile tramite app dedicata, tramite un codice QR consente l’accesso a 39 tra musei, giardini, zoo, acquari e altre strutture di interesse culturale, pubbliche e private, prenotando la fascia oraria preferita. Le tariffe disponibili sono 2, 3 e 5 giorni di validità. \r

Il pass è stato ideato dalla Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture, Tanseisha e Jtb Corporation, congiuntamente al Tokyo Convention & Visitors Bureau, per rendere ancora più facilmente fruibile il ricco patrimonio artistico e culturale della città. Sempre tramite l’app si può acquistare anche il Tokyo Subway Ticket che, mostrato al personale di Tokyo Metro, consente di ottenere un biglietto per accedere alla rete metropolitana in un periodo di 24, 48 o 72 ore ed esplorare liberamente la città.\r

Nuovi sono anche due brand video di Tokyo che offrono ulteriori spunti sull'offerta turistica oltre il centro città. Il primo, Culture, unisce live action e animazione con un’accattivante colonna sonora up-tempo, e mostra angoli unici di Tokyo che vanno dalla cultura storica, come mangiare nelle case tradizionali giapponesi, alla cultura moderna, come la Waseda International House of Literature, meglio conosciuta come Haruki Murakami Library.\r

Nature invece, presenta scorci di verde tra gli edifici del centro, insieme alla natura maestosa della zona di Tame e delle isole.","post_title":"Giappone: debutta la carta dei musei, Tokyo Pass - Culture, per i turisti stranieri","post_date":"2022-11-08T09:06:37+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1667898397000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433644","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Italia resta stabile ai primi posti del rating per presenze internazionali. E’ uno dei dati che emerge dalle ricerche Enit su dati Istat, Unwto e Banca d’Italia che saranno al centro di dibattito nei panel dell’Agenzia nazionale del turismo al Wtm di Londra. L’evento è considerato un must per il settore turistico e l’Enit si promuoverà con uno stand di oltre 1700 mq in partnership con le regioni italiane.\r

Durante il World Travel Market stakeholder italiani e mondiali si confronteranno con nuovi trend e destinazioni. Un’opportunità per l’industria del turismo di incontrarsi e confrontarsi sulle proprie esperienze. Grande attenzione al mercato Uk che ogni anno muove oltre 100 milioni di investimenti soprattutto per la vacanza culturale in città d’arte e al mare. Cinque le regioni in testa alle preferenze dei britannici: Lombardia, Lazio, Toscana, Veneto e Campania.\r

Dati positivi per l’Italia che sta registrando crescite da ogni Paese con entrate per 21,3 miliardi di euro (+22,7% sul 2020; -52,0% sul 2019), con una quota di mercato che è passata al 4,2% dal 3,6% del 2020, portandola al quarto posto della scala globale per entrate da turismo internazionale. Nell’anno sono salite anche le quote di Spagna (da 3,4% a 5,6%), mentre sono diminuite quelle degli Usa (da 13,3% a 11,4%) e della Germania (da 4,1% a 3,6%).\r

Dai dati Unwto gli arrivi dei primi sette mesi dell’anno hanno raggiunto il 57% dei livelli pre-pandemia. Rispetto invece allo stesso periodo del 2021, nel periodo gennaio-luglio 2022 gli arrivi di turisti internazionali sono quasi triplicati (+172%).\r

«I viaggiatori dal Regno Unito figurano, infatti, ai primi posti della classifica dei turisti stranieri venuti in Italia per trascorrere una vacanza. prediligono l’accoglienza in hotel (10 milioni di presenze pari al 73,5% del totale) ma non disdegnano i villaggi turistici. A spingere gli inglesi a venire in Italia sono, in primis, le attrazioni culturali, seguite dalle spiagge e dalla possibilità di praticare sport in vacanza» ha detto l’ad Enit Roberta Garibaldi.\r

«La forte presenza dell’Italia ad un’iniziativa internazionale di grande rilievo rientra nella strategia del governo e del mio mandato di promuovere il Made in Italy in modo sinergico. Il turismo, in ogni sua declinazione, è la chiave principale per raggiungere questo obiettivo. Il Wtm inoltre è un evento che ci dà l’occasione di rivolgerci ad un mercato per noi strategico e che testimonia l’impegno del ministero e di Enit a fare squadra con operatori ed imprese nella promozione dell’offerta turistica italiana», dichiara il ministro del turismo Daniela Santanchè.\r

","post_title":"L'Enit al Wtm di Londra per rafforzare la promozione dell'Italia","post_date":"2022-11-07T15:15:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1667834118000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433629","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Come consuetudine ItaliAbsolutely partecipa attivamente al Wtm, portando un giornale cartaceo, e intrecciando rapporti con i protagonisti del turismo internazionale. La presenza del nostro giornale che punta essenzialmente ai mercato esteri che vogliono conoscere l'Italia e programmarla nelle loro proposte turistiche, è necessaria per far sentire la nostra voce e la voce di alcuni pezzi d'Italia nella fiera turistica più importante del mondo.\r

\r

ItaliAbsolutely è un portale B2B, redatto in inglese, che mette in vetrina l’Italia. Un innovativo hub multimediale che risponde alle necessità dell’intermediazione estera che vende il Bel Paese, semplificando per i professionisti del turismo il lavoro di ricerca, l’aggiornamento, l’approfondimento dell’offerta, e la costruzione di proposte di viaggio di forte appeal.\r

\r

Consente ai buyer esteri di incontrare i migliori player dell’incoming italiano e di essere aggiornati sulle ultime notizie dall’Italia con interviste, suggerimenti ed esperienze. Ma c’è di più, perché propone anche pacchetti turistici, esperienze di viaggio e soggiorni acquistabili online.\r

\r

Nato dal Gruppo Travel, editore della testata Travel Quotidiano che da oltre 30 anni è un punto di riferimento per il settore del turismo italiano e internazionale, i contenuti web di ItaliAbsolutely sono realizzati da giornalisti travel trade di madre lingua inglese. Quotidianamente il portale viene letto da buyer internazionali e professionisti del turismo provenienti prevalentemente da Stati Uniti e Canada, Europa, Medio Oriente e da mercati emergenti.\r

\r

Piattaforma che valorizza il sistema turistico italiano, dà rilievo alle eccellenze del territorio e avvalora gli operatori del comparto, ItaliAbsolutely ha il patrocinio dell’Enit l’azienda nazionale del turismo. Inoltre ha stretto partnership di sodalizio con enti internazionali quali Etoa l’associazione dei tour operator europei, Welcome to Italy il portale del Welcome Travel Group e Portale Sardegna, e La Borsa del Matrimonio in Italia. \r

\r

Con un mailing internazionale di 80.00 tra tour operator, agenzie di viaggio, hotel, compagnie aeree, società di trasporto, aziende digitale, organizzatori di eventi e associazione di categoria, ItaliAbsolutely traghetta il prodotto Italia nel mondo rendendolo immediatamente fruibile e facilmente raggiungibile. \r

\r

Molte regioni italiani hanno espresso il loro apprezzamento per un portale che parla finalmente di loro uscendo dai luoghi comuni e approfondendo le varie offerte del territorio. Dalla cultura, all’enogastronomia, dal turismo sportivo a quello rurale. Insomma dando un’immagine composta e complessiva delle possibilità turistiche dei territori.\r

\r

Sfoglia l'edizione del WTM di ItaliAbsolutely\r

\r

[gallery columns=\"2\" ids=\"433632,433633\"]\r

\r

","post_title":"ItaliAbsolutely è presente al Wtm di Londra","post_date":"2022-11-07T12:45:22+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1667825122000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433620","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_350850\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luca Riminucci[/caption]\r

\r

Nuova partnership tra il gruppo Albatravel e Turismo Irlandese. Una collaborazione inedita che verrà festeggiata con due eventi a tema in programma a Genova l’8 novembre, all’Irish Pub, e a Roma il 17 novembre presso il Trinity College. Si parlerà di Irlanda con le agenzie, presentando le destinazioni più importanti, le attività e i tour e tutti i servizi attivi per scoprila al meglio.\r

“Siamo orgogliosi che Turismo Irlandese abbia scelto noi come partner, a riprova della forza distributiva che oggi l’azienda possiede e alla fiducia che ogni giorno le agenzie ci riservano - commenta il direttore vendite di Albatravel, Luca Riminucci -. L’Irlanda è ormai una meta sempre più di tendenza, con grandi potenzialità ancora da scoprire, adatta ai giovani come alle famiglie e con servizi di alto livello ricettivo, buon cibo e divertimento. Noi potremo rispondere a qualsiasi esigenza grazie a un’ampia offerta di hotel disponibili nella nostra nuova piattaforma. Ma non solo: saremo in grado di presidiare il mercato grazie anche all’offerta di tour, short break e servizi ancillari per proposte su misura\".\r

\r

“L'Irlanda è una meta di viaggio da vivere 12 mesi l’anno, e i nuovi collegamenti aerei Genova - Dublino e Roma - Cork permetteranno ai visitatori di vivere destinazioni ed esperienze inedite e di raggiungere il Paese tutto l’anno - aggiunge la direttrice dell'ente in Italia, Marcella Ercolini -. Siamo molto lieti di presentare, in collaborazione con Albatravel, la destinazione Irlanda e le città di Cork e Dublino d’inverno direttamente alle agenzie, nei due eventi di Genova e Roma\".","post_title":"Albatravel e Turismo Irlandese insieme per sfruttare le opportunità dei nuovi voli da Roma e Genova","post_date":"2022-11-07T11:58:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1667822316000]}]}}