Small Luxury Hotels of the World: partnership con Hilton. I primi dettagli E’ la partnership con il gruppo Hilton la grande novità di quest’anno di Small Luxury Hotels of the World. Già annunciata lo scorso febbraio, è operativa dal 15 maggio quando è terminata la precedente collaborazione di Slh con Hyatt. Permetterà alle strutture del brand di accedere alla forza commerciale del gruppo Usa e di partecipare al suo programma fedeltà composto da oltre 180 milioni di membri, ha spiegato a una recente presentazione milanese il chief operating officer di Slh, Richard Hyde. Allo stesso tempo, lato Hilton, l’offerta Small Luxury andrà a integrare quella dei brand Conrad, Waldorf Astoria e Lxr. I dettagli dell’operazione saranno rivelati nel corso dell’anno, ma il coo ha raccontato che in un futuro ci sarà anche la possibilità che alcuni indirizzi affiliati ai soft brand Hilton possano essere inclusi nel catalogo Slh: “E’ qualcosa su cui stiamo riflettendo ma nel caso tutto ciò avverrà solo in una seconda fase”, ha precisato Hyde. A proposito di catalogo: a grande richiesta di agenti e ospiti, quest’anno la compagnia ha deciso di tornare a pubblicare la directory dei propri hotel con un volume realizzato interamente con materia prima riciclata. Le strutture Slh sono oggi circa 570 distribuite in 19 Paesi differenti. L’Italia rappresenta la prima destinazione per numero di hotel con la sua ottantina di indirizzi. A livello di domanda, i principali mercati di riferimento con quelli Usa, Uk, tedeschi e australiani, ma anche la nostra Penisola è un’importante fonte di business per un marchio capace di generare qualcosa come 500 milioni di euro di prenotazioni all’anno. Per venire incontro alle nuove evoluzioni della domanda, negli ultimi anni Small Luxury Hotels of the World ha lanciato due nuove collezioni: nel 2021 è nata in particolare la Considerate Collection dedicata all’offerta ecosostenibile. Partita con 25 hotel, oggi ne vanta già 60 e continua a crescere. “Anzi, ci sono strutture che decidono di entrare in Slh proprio perché ora possiamo vantare anche questa collezione”, ha sottolineato Hyde. L’offerta italiana in questo caso è seconda nel mondo con nove proprietà. All’inizio di quest’anno è stata infine inaugurata la Private Collection, dedicata alle ville private con servizi alberghieri che al momento può contare su 76 indirizzi complessivi. Condividi

