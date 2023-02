Il siciliano Mangia’s Brucoli Resort entra in Autograph Collection Prende sempre più forma la nuova strategia del gruppo Mangia’s, che punta a sviluppare un modello di business dell’ospitalità sulle orme di quanto già fatto con successo da alcune compagnie in Spagna e Grecia (il riferimento è per esempio a brand come Palladium, ndr). Nel solco del piano di investimenti da 90 milioni di euro lanciato in occasione della creazione della joint venture con Hip (Blackstone), arriva infatti ora l’annuncio della prossima entrata in Autograph Collection (Marriott) del Mangia’s Brucoli Resort. La struttura siciliana riaprirà la prossima estate dopo una completa ristrutturazione e offrirà 402 camere, cinque ristoranti, due bar, tre piscine, diversi campi sportivi, una spa e altri servizi esclusivi. Ma non finisce qui, rivela il presidente e ceo della holding Aeroviaggi, Marcello Mangia, perché presto verrà anche annunciato il rebranding del sardo Santa Teresa, che prenderà le insegne di un marchio appartenente a un altro gruppo compreso nella top 3 mondiale degli operatori alberghieri (forse Hilton, stando ad alcune indiscrezioni, ndr). Il programma di investimenti concordato con Hip riguarda, come è noto, sei delle 13 strutture Aeroviaggi. Dopo il restyling del Costanza Resort da 3,8 milioni di euro, oggi Mangia’s Selinunte, già conclusosi prima dell’estate scorsa, quest’anno sono previsti interventi, oltre che sul Brucoli (per 25,5 milioni), anche sullo stesso Santa Teresa, nonché su un’altra struttura sarda come quella di Budoni, per un totale di 60 milioni di Capex. L’operazione porterà 835 camere complessive a passare dalle 4 alle 5 stelle. A ottobre inizierà poi la ristrutturazione dell’ex Club Med Marmorata, situato ancora una volta sulla seconda isola del Mediterraneo, con l’obiettivo ambizioso di alzare le sue 600 stanze dalle 3 alle 5 stelle. Infine nel 2024 sarà la volta del siciliano Pollina (quest’ultimo hotel è di proprietà al 25% di Hip e al 75% di Aeroviaggi, mentre nella jv il gruppo siciliano vanta un 25% e la compagnia controllata da Blackstone il restante 75%, ndr). “Non solo – aggiunge Mangia -: i nostri piani di sviluppo prevedono anche l’espansione della joint venture dagli attuali sei a 20 strutture entro i prossimi quattro anni. A tal fine, stiamo valutando opportunità in Puglia, in Toscana e sulla costiera Amalfitana, ma qui è molto difficile. Pensiamo inoltre a location in città, dove abbiamo in mente soprattutto di aprire boutique hotel o urban resort. A cominciare da Palermo, nel cui centro storico abbiamo già acquisito un palazzo non distante dal teatro Massimo, che trasformeremo presto in un 5 stelle”. Per quest’anno, infine, Aeroviaggi pensa di raggiungere quota 90 milioni di euro di fatturato, contro i 70 milioni registrati nel 2022.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439551 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La tecnologia applicata al settore dei viaggi in un mix chiave che influenzerà gli scenari del futuro del turismo. Investire in questa direzione oggi è una priorità. Marco Franzese sales manager, corporation di Amadeus come vi siano tre macro aree d’intervento nel travel e nel corporate travel: “l’accelerazione nella trasformazione digitale che vedrà una corsa all’innovazione di tutte le aziende, l’esperienza che il nuovo corporate travel richiede nel nuovo ambito di lavoro dai diversi strumenti di viaggio tra cui le piattaforme zoom per i meeting, la sostenibilità, cambiata all’approccio con le nuove generazioni, nuova tipologia di offerta legata alla nuova mobilità e a una nuova sensibilità legata ai costi. - e prosegue - Non siamo ancora al passo con gli standard, la trasformazione digitale è ancora in itinere. L’ecosistema del viaggio è vasto e complesso, si parla di coworking, di transfer, di visita al museo per il giorno extra viaggio. Il viaggio corporate deve includere tutto e oggi è possibile grazie all’ecosistema tecnologico, nostro grande partner”. Nasce quindi l’esigenza di introdurre anche un change management e un social capital come insieme delle nostre relazioni per costruire il prodotto turistico. E la travel tecnology chiama in campo vari attori che partecipino all’ecosistema del viaggio. Il viaggiatore durante il viaggio è in una situazione di vulnerabilità, non essendo a casa propria. Un’intelligence accurata e tempestiva basata sulla tecnologia entra a supporto del viaggiatore. E così che si parla di “permacrisi”, una crisi permanente pre travel propedeutica a prevenire la crisi eventuale su l’on travel. International Sos partecipa negli aspetti della sicurezza e sanità del travel corporate. “Nell’intelligence si fa moltissimo ricorso alla tecnologia e soprattutto in quelle aree del mondo che vivono situazioni delicate. - afferma Franco Fantozzi senior security advisor - Lo scopo è quello di fornire al nostro viaggiatore strumenti tecnologici, app, tools per essere assistito con affidabilità. Viviamo anche in un’incertezza informativa. Ma la tecnologia ha una rete informativa di più fonti. Il viaggiatore deve essere preparato, formato e tutelato prima della partenza”. Andrea Faliva country manager Italia di BizAway spiega che la tecnologia ci consente di fornire un servizio molto più efficiente, flessibile, semplice, veloce e a costi inferiori. Tariffe “La tariffa flessibile sembra sia diventata una necessità, non più un’opzione che però implica un pari aumento dei costi. Un’altra sfida di oggi è anche il contenimento dei costi. Il saving non è più solo ricerca della tariffa migliore ma è la capacità di saper vendere i costi aggiuntivi. Questo richiede un ulteriore flusso di dati. In questo contesto le aziende devono contare inoltre su policy più snelle, tenendo presente che anche queste ormai hanno breve durata ed ocorre essere pronti a saper leggere per tempo impatti come costo carburante e costo energetico. La tecnologia deve poter consentire all’azienda di fare un’analisi puntuale. Il viaggio del futuro sarà sempre più consapevole”. E Gabriele Graziani country manager Italia di Rate Hawak aggiunge ulteriori elementi all’analisi: “Qualche anno fa avere accesso alla tariffa più competitiva significava recuperare la vendita. Oggi gli ambiti sfidanti sono l’ottimizzazione del tempo, la riduzione dei rischi, l’accesso e la valorizzazione del prodotto. I l tempo di una prenotazione è molto limitato e il primo ambito sfidante è la capacità di mettere tutto il prodotto possibile insieme e cercare di erogarlo in un’unica soluzione con tutte le diverse combinazioni. In base alle richieste del viaggiatore, che sono molteplici, poterle smaltire. La tecnologia poi ci aiuta a calcolare i valori di rischio in ambito di pre viaggio e nel back office nel gestionale. Il pagamento, infine, non deve essere un problema, la tecnologia in questo caso è un valore aggiunto. L’operatore online deve fornire quante più soluzioni possibili”. [post_title] => Travel tecnolology: il successo parte da un viaggio seamless [post_date] => 2023-02-15T15:09:23+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676473763000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439535 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_439539" align="alignleft" width="300"] Una camera del Romeo Napoli[/caption] Importante novità in casa Romeo Hotel, il 5 stelle napoletano da 79 camere e suite nato dalla conversione della sede storica della flotta Luaro, a cura dell'architetto giapponese Kenzo Tange. La compagnia a monte della struttura partenopea darà infatti presto vita a una Collection, con l'inaugurazione, prevista per la seconda parte di quest'anno, del Romeo Roma. Ricavato in un palazzo della fine del Cinquecento, della nobile famiglia Serroberti-Capponi, l'hotel sarà realizzato dello studio Zaha Hadid e disporrà di 74 camere e suite. Situato a pochi passi dal rione di Campo Marzio, il Romeo Roma offrirà anche due ristoranti, uno gourmet e uno ispirato alla tradizione, nonché un cortile all'aperto di mille metri quadrati con piscina interna ed esterna, lounge e rooftop bar e la Romeo the SPA by Sisley Paris [post_title] => L'hotel Romeo diventa Collection e apre a Roma [post_date] => 2023-02-15T13:31:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676467899000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439511 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prende sempre più forma la nuova strategia del gruppo Mangia's, che punta a sviluppare un modello di business dell'ospitalità sulle orme di quanto già fatto con successo da alcune compagnie in Spagna e Grecia (il riferimento è per esempio a brand come Palladium, ndr). Nel solco del piano di investimenti da 90 milioni di euro lanciato in occasione della creazione della joint venture con Hip (Blackstone), arriva infatti ora l'annuncio della prossima entrata in Autograph Collection (Marriott) del Mangia's Brucoli Resort. La struttura siciliana riaprirà la prossima estate dopo una completa ristrutturazione e offrirà 402 camere, cinque ristoranti, due bar, tre piscine, diversi campi sportivi, una spa e altri servizi esclusivi. Ma non finisce qui, rivela il presidente e ceo della holding Aeroviaggi, Marcello Mangia, perché presto verrà anche annunciato il rebranding del sardo Santa Teresa, che prenderà le insegne di un marchio appartenente a un altro gruppo compreso nella top 3 mondiale degli operatori alberghieri (forse Hilton, stando ad alcune indiscrezioni, ndr). Il programma di investimenti concordato con Hip riguarda, come è noto, sei delle 13 strutture Aeroviaggi. Dopo il restyling del Costanza Resort da 3,8 milioni di euro, oggi Mangia's Selinunte, già conclusosi prima dell'estate scorsa, quest'anno sono previsti interventi, oltre che sul Brucoli (per 25,5 milioni), anche sullo stesso Santa Teresa, nonché su un'altra struttura sarda come quella di Budoni, per un totale di 60 milioni di Capex. L'operazione porterà 835 camere complessive a passare dalle 4 alle 5 stelle. A ottobre inizierà poi la ristrutturazione dell'ex Club Med Marmorata, situato ancora una volta sulla seconda isola del Mediterraneo, con l'obiettivo ambizioso di alzare le sue 600 stanze dalle 3 alle 5 stelle. Infine nel 2024 sarà la volta del siciliano Pollina (quest'ultimo hotel è di proprietà al 25% di Hip e al 75% di Aeroviaggi, mentre nella jv il gruppo siciliano vanta un 25% e la compagnia controllata da Blackstone il restante 75%, ndr). "Non solo - aggiunge Mangia -: i nostri piani di sviluppo prevedono anche l'espansione della joint venture dagli attuali sei a 20 strutture entro i prossimi quattro anni. A tal fine, stiamo valutando opportunità in Puglia, in Toscana e sulla costiera Amalfitana, ma qui è molto difficile. Pensiamo inoltre a location in città, dove abbiamo in mente soprattutto di aprire boutique hotel o urban resort. A cominciare da Palermo, nel cui centro storico abbiamo già acquisito un palazzo non distante dal teatro Massimo, che trasformeremo presto in un 5 stelle". Per quest'anno, infine, Aeroviaggi pensa di raggiungere quota 90 milioni di euro di fatturato, contro i 70 milioni registrati nel 2022. [post_title] => Il siciliano Mangia's Brucoli Resort entra in Autograph Collection [post_date] => 2023-02-15T11:52:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676461952000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439489 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue lo sviluppo del gruppo Nicolaus che, nell'ottica di una coerente strategia di controllo del prodotto, punta forte sulle gestioni dirette. Per i prossimi due anni, in particolare, sono in arrivo ben tre strutture a marchio Valtur in Puglia. "La prima aprirà nel 2024 e si tratterà di un Italian Lifestyle Collection in affitto per 18 anni (contratto nove più nove) situato in una destinazione iconica del Salento - ha raccontato alla Bit il presidente e amministratore delegato Nicolaus Tour, Roberto Pagliara -. Gli altri due saranno sempre in Puglia con la novità della prima masseria del gruppo, da inserire probabilmente nella linea Escape, nonché di un ulteriore Italian Lifestyle. Quest'ultimo sarà un complesso fronte mare con un'offerta originale composta da camere tradizionali, ville private e una parte persino di glamping". Per l'estate l'offerta club del gruppo si conferma poi a quota 34 resort, (24 Nicolaus e dieci Valtur), compresa la new entry a gestione diretta del Nicolaus Club Magna Grecia di Metaponto, in Basilicata. Mentre continua anche la fase di scouting all'estero, con una particolare attenzione per le Maldive (ancora Valtur) e per l'Estremo Oriente. [post_title] => Nicolaus: in arrivo tre Valtur Lifestyle ed Escape in Puglia entro il 2025 [post_date] => 2023-02-15T10:54:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676458489000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439481 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una quattro giorni per portare partner, ospiti e adv a visitare le strutture siciliane presenti nella programmazione estiva 2023. Torna l'appuntamento con Obiettivo X di Ota Viaggi. L’evento, che accoglie agenti provenienti da ogni angolo d’Italia e li mette in contatto diretto con alcune tra le più grandi aziende del settore si terrà quest'anno nella cornice del CdsHotels Terrasini dal 12 al 14 maggio. Lo ha annunciato in occasione della Bit il direttore commerciale della compagnia, Massimo Diana. A breve saranno comunicate tutte le aziende partner di questa avventura, gli ospiti chiamati a partecipare e le tantissime novità e sorprese riservate alle oltre 200 agenzie che saranno invitate anche quest’anno. [post_title] => Dal 12 al 14 maggio al CdsHotels Terrasini torna Obiettivo X di Ota Viaggi [post_date] => 2023-02-15T09:59:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676455143000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439433 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Sicilia torna negli spazi di Fiera Milano City con uno stand di grande impatto visivo caratterizzato da grandi ledwall e superfici a specchio. Industria turistica in ottima salute per la Regione Sicilia. Numeri nuovamente in crescita per il 2022 in continuità con il 2021 secondo i primi risultati dell’osservatorio turistico regionale che confermano un incremento di arrivi nazionali e internazionali a un +51,7% e di presenze complessive a +56%. Trend positivo confermato anche dai flussi turistici dei due aeroporti principali dell’isola. Palermo ha chiuso il 2022 con 7.100.000 di passeggeri (+55% sul 2021) e 52.008 movimenti (+1,9% sul 2021). Il traffico internazionale è a 27% sul totale passeggeri (quasi 2 milioni). Il 2019 si era chiuso con il 26%. A Catania, l’aeroporto Fontanarossa totalizza 10.099.441 passeggeri (+64,9% sul 2021) e 72.505 movimenti (+43,8% sul 2021). Risultati molto positivi per l’aeroporto di Catania che si colloca tra i primi aeroporti d’Italia per movimento passeggeri. Con un +20% di arrivi supera i numeri pre pandemia. Anche Palermo si classifica tra i top five nazionali per le ottime performance. L’aeroporto di Trapani raddoppia il traffico di passeggeri al giro di boa dei 10 anni: registrati 900 mila passeggeri nel 2022 principalmente con voli su Roma e Bergamo. Lampedusa raggiunge i 330 mila passeggeri nel 2022 con prenotazioni al completo nei mesi di luglio e agosto. Dal prossimo anno l’isola punta a sviluppare maggiormente il mercato internazionale svizzero, tedesco e inglese con Easy Jet. Gli aeroporti siciliani hanno movimentato in totale circa 20 milioni di passeggeri. Gli aeroporti di Catania e Palermo nel 2022 sono stati classificati tra i top five performer degli aeroporti europei. Ora si punta a fare squadra per fare meglio con la volontà di fare rete tra gli aeroporti ma soprattutto la necessità di un maggiore impegno e sostegno da parte del governo della Regione per costruire insieme un prodotto attorno alla destinazione Sicilia e ottenere un costante incremento di flussi turistici. Si auspica il funzionamento di tutta la filiera, i collegamenti e la loro efficacia fra aeroporti e territorio per condividere obbiettivi e strategie. Importante il consistente ritorno degli stranieri nell’isola in particolare, degli americani, grazie anche al sostegno della cinematografia attirati da quello che è stato definito il White Lotus Effect, definito un biglietto da visita a livello internazionale (la serie di successo di HBO ambientata al San Domenico Palace di Taormina che sembra abbia contribuito a far raddoppiare le ricerche di hotel nella stessa Taormina). “Questi dati confermano anche la bontà della strategia di promozione turistica del brand SeeSiciliy, avviata nel 2021 – spiega l’assessore al Turismo, Elvira Amata - che mette al centro l’arte, il cinema, la cultura, la moda e la tradizione. Abbiamo investito molto nella comunicazione. La campagna ha raccolto un notevole consenso tra gli operatori turistici locale e ha lasciato una memoria importante nel pubblico. Continueremo su questa strada per fare sistema e fare ancora meglio”. “Il turismo funziona se c’è una rete di trasporti che attrae, tra aerei, gomma e ferrovie - afferma il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani – Partiamo dall’idea di privatizzazione degli aeroporti, così come avvenuto in tutta Italia. Accorpare Trapani, Palermo e Lampedusa, e Catania con Comiso, potenziando Comiso anche con il cargo. Questi tra i principali asset di questo governo. – e aggiunge - Operare anche sulle criticità. Lampedusa vive in criticità poiché collegata ad aste. Necessita di una ricapitalizzazione molto impegnativa. Occorre programmare un turismo per tutto l’anno con l’impegno del governo ad attuare le strategie da mettere in campo”. Si prospetta dunque un 2023 ricco di eventi tra arte, letteratura, cultura, musica, teatro, cinema, moda e tradizione a partire dalle Opere belliniane a Catania tra settembre e ottobre con il Concerto Straordinario per il 222° Anniversario della nascita di Vincenzo Bellini. Si riconferma il festival del TaoBuk, il Taormina International Book Festival, giunto alla sua tredicesima edizione e la terza edizione del Sicilia Jazz Festival di Palermo, che si terrà quest’anno dal 23 giugno al 2 luglio. Confermata la fiera Mediterranea del Cavallo e il turismo del ricordo a memoria dello Sbarco in Sicilia con percorsi di pace. di Anna Morrone [post_title] => SeeSiciliy: arte, cinema, cultura guidano la crescita del turismo in Sicilia [post_date] => 2023-02-14T15:30:14+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676388614000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439348 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Ungheria entra a passo deciso nel 2023 con l'obiettivo dichiarato di posizionarsi come destinazione Mice per il mercato italiano. "In linea con quanto previsto dal nostro piano strategico - dichiara Matè Terjék, responsabile sviluppo mercato Italia Visit Hungary- e cioè di raddoppiare il numero dei congressi e in parallelo aumentare di almeno il +20% le entrate derivanti dal settore corporate. Il nostro impegno è dunque quello di educare i partner del settore, mettendo in risalto le novità e le potenzialità del nostro prodotto. A Budapest, ma anche e soprattutto oltre la capitale". In questo senso il Budapest Convention Bureau è dunque passato sotto l'egida di Visit Hungary. Intanto, dopo un 2022 dai risultati oltre le attese "con 220.000 arrivi italiani e 636.000 pernottamenti, il 21% in più sul 2021, per quest'anno stimiamo di avvicinarci molti ai numeri del 2019 sia per i flussi italiani sia a livello globale. Erano stati 14,2 milioni i visitatori in Ungheria nell'ultimo anno pre pandemia per 40 milioni di pernottamenti: per il 2023 prevediamo almeno 40,8 milioni di pernottamenti". Confermata, in parallelo, tutta l'attenzione al segmento leisure "e al potenziale ancora inespresso del Paese, che punta su nicchie ed esperienze, dal glamping al trekking, dalla gastronomia ai percorsi nella natura. Senza dimenticare i grandi eventi, veri e propri catalizzatori di visitatori: dal 150° anniversario dell'unificazione di Budapest ai Mondiali di atletica leggera che si svolgeranno dal 19 al 27 agosto prossimi". [post_title] => Ungheria: "Vogliamo posizionarci come destinazione Mice" [post_date] => 2023-02-14T10:30:50+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676370650000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439321 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sorpresa alla Bit. L'incertezza dei prezzi legata all'andamento dell'inflazione, e in particolare dei costi energetici e delle derrate alimentari, sta sparigliando le carte sul tavolo. Tanto che persino un operatore come Veratour, da sempre convinto assertore del prezzo fisso a catalogo, si è convinto quest'anno per la prima volta nella sua storia a introdurre un'almeno parziale dinamicità nella proprie politiche di pricing. "La variabilità dei prezzi, e soprattutto dei costi produttivi, ci ha convinto a pubblicare un catalogo cartaceo privo di tariffario. Non l'avevamo mai fatto prima - ha raccontato il direttore commerciale di Veratour, Massimo Broccoli, in occasione di un panel alla Bit in corso di svolgimento a Milano -. I prezzi saranno comunque disponibili sul web, tramite un listino online con validità immediata al momento della prenotazione da parte del cliente". La decisione darà quindi la possibilità al to capitolino di adeguare le tariffe alle variazioni di mercato. "A oggi però non abbiamo ancora operato alcun cambiamento, perché i trend di questo inizio 2023 sono veramente eccezionali: preferiamo perciò non toccare nulla", ha aggiunto Broccoli. Rimane infine importante il focus di Veratour per l'advance booking, che storicamente contribuiva al 70% del fatturato totale del to. "Con il Covid la percentuale è naturalmente scesa - ha concluso Broccoli - ma noi continuiamo a spingere in questa direzione. Per questo motivo, qualsiasi nostra eventuale variazione tariffaria dovrà tener conto della priorità riservata a chi prenota in anticipo". [post_title] => Veratour, la fine di un'era. Arriva il prezzo dinamico [post_date] => 2023-02-13T12:51:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676292674000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439315 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ormai il ministro del turismo Daniela Santanchè ripete sempre lo stesso spartito. L'Italia è il paese più bello del mondo, in Italia si mangia bene, il made in Italy è terzo marchio del mondo e così via. Che sono cose abbastanza vere, ma non possiamo sentircele dire sempre. Comunque in occasione dell'apertura della Bit il ministro ha voluto aggiungere due argomenti nuovi. Il primo è la vendita. Nel senso che l'Italia non riesce a vedersi bene. "È per questo stiamo studiando nuove strategie che possano incidere fortemente nei mercati esteri". In attesa di queste strategie la Santanchè se l'è presa con la Francia (come del resto ha fatto anche il presidente del consiglio). In poche parole ha sostenuto che i paesi vicini all'Italia, anche se hanno meno da offrire si vendono meglio. E questo fa la differenza da colmare. E infine ha fatto un parralelo fra Trenitalia e Tgv. "Ho voluto sperimentare il Milano - Parigi si Trenitalia. Ed è stata un'esperienza eccezionale. Sono stata benissimo, ho mangiato bene, ho viaggiato in grande comfort. Al ritorno ho preso il Tgv (e qui ha fatto una smorfia quasi di dolore) e posso dire che il Tgv deve imparare molto da Trenitalia ". [post_title] => Santanchè : "Il Tgv deve imparare molto da Trenitalia" [post_date] => 2023-02-13T12:36:14+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676291774000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "siciliano mangias brucoli resort entra autograph collection" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":71,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":624,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439551","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La tecnologia applicata al settore dei viaggi in un mix chiave che influenzerà gli scenari del futuro del turismo. Investire in questa direzione oggi è una priorità.\r

Marco Franzese sales manager, corporation di Amadeus come vi siano tre macro aree d’intervento nel travel e nel corporate travel: “l’accelerazione nella trasformazione digitale che vedrà una corsa all’innovazione di tutte le aziende, l’esperienza che il nuovo corporate travel richiede nel nuovo ambito di lavoro dai diversi strumenti di viaggio tra cui le piattaforme zoom per i meeting, la sostenibilità, cambiata all’approccio con le nuove generazioni, nuova tipologia di offerta legata alla nuova mobilità e a una nuova sensibilità legata ai costi. - e prosegue - Non siamo ancora al passo con gli standard, la trasformazione digitale è ancora in itinere. L’ecosistema del viaggio è vasto e complesso, si parla di coworking, di transfer, di visita al museo per il giorno extra viaggio. Il viaggio corporate deve includere tutto e oggi è possibile grazie all’ecosistema tecnologico, nostro grande partner”.\r

Nasce quindi l’esigenza di introdurre anche un change management e un social capital come insieme delle nostre relazioni per costruire il prodotto turistico. E la travel tecnology chiama in campo vari attori che partecipino all’ecosistema del viaggio. Il viaggiatore durante il viaggio è in una situazione di vulnerabilità, non essendo a casa propria. Un’intelligence accurata e tempestiva basata sulla tecnologia entra a supporto del viaggiatore. E così che si parla di “permacrisi”, una crisi permanente pre travel propedeutica a prevenire la crisi eventuale su l’on travel.\r

International Sos partecipa negli aspetti della sicurezza e sanità del travel corporate. “Nell’intelligence si fa moltissimo ricorso alla tecnologia e soprattutto in quelle aree del mondo che vivono situazioni delicate. - afferma Franco Fantozzi senior security advisor - Lo scopo è quello di fornire al nostro viaggiatore strumenti tecnologici, app, tools per essere assistito con affidabilità. Viviamo anche in un’incertezza informativa. Ma la tecnologia ha una rete informativa di più fonti. Il viaggiatore deve essere preparato, formato e tutelato prima della partenza”.\r

Andrea Faliva country manager Italia di BizAway spiega che la tecnologia ci consente di fornire un servizio molto più efficiente, flessibile, semplice, veloce e a costi inferiori.\r

\r

Tariffe\r

“La tariffa flessibile sembra sia diventata una necessità, non più un’opzione che però implica un pari aumento dei costi. Un’altra sfida di oggi è anche il contenimento dei costi. Il saving non è più solo ricerca della tariffa migliore ma è la capacità di saper vendere i costi aggiuntivi. Questo richiede un ulteriore flusso di dati. In questo contesto le aziende devono contare inoltre su policy più snelle, tenendo presente che anche queste ormai hanno breve durata ed ocorre essere pronti a saper leggere per tempo impatti come costo carburante e costo energetico. La tecnologia deve poter consentire all’azienda di fare un’analisi puntuale. Il viaggio del futuro sarà sempre più consapevole”.\r

E Gabriele Graziani country manager Italia di Rate Hawak aggiunge ulteriori elementi all’analisi: “Qualche anno fa avere accesso alla tariffa più competitiva significava recuperare la vendita. Oggi gli ambiti sfidanti sono l’ottimizzazione del tempo, la riduzione dei rischi, l’accesso e la valorizzazione del prodotto. I\r

l tempo di una prenotazione è molto limitato e il primo ambito sfidante è la capacità di mettere tutto il prodotto possibile insieme e cercare di erogarlo in un’unica soluzione con tutte le diverse combinazioni. In base alle richieste del viaggiatore, che sono molteplici, poterle smaltire. La tecnologia poi ci aiuta a calcolare i valori di rischio in ambito di pre viaggio e nel back office nel gestionale. Il pagamento, infine, non deve essere un problema, la tecnologia in questo caso è un valore aggiunto. L’operatore online deve fornire quante più soluzioni possibili”.","post_title":"Travel tecnolology: il successo parte da un viaggio seamless","post_date":"2023-02-15T15:09:23+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1676473763000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439535","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_439539\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Una camera del Romeo Napoli[/caption]\r

\r

Importante novità in casa Romeo Hotel, il 5 stelle napoletano da 79 camere e suite nato dalla conversione della sede storica della flotta Luaro, a cura dell'architetto giapponese Kenzo Tange. La compagnia a monte della struttura partenopea darà infatti presto vita a una Collection, con l'inaugurazione, prevista per la seconda parte di quest'anno, del Romeo Roma.\r

\r

Ricavato in un palazzo della fine del Cinquecento, della nobile famiglia Serroberti-Capponi, l'hotel sarà realizzato dello studio Zaha Hadid e disporrà di 74 camere e suite. Situato a pochi passi dal rione di Campo Marzio, il Romeo Roma offrirà anche due ristoranti, uno gourmet e uno ispirato alla tradizione, nonché un cortile all'aperto di mille metri quadrati con piscina interna ed esterna, lounge e rooftop bar e la Romeo the SPA by Sisley Paris","post_title":"L'hotel Romeo diventa Collection e apre a Roma","post_date":"2023-02-15T13:31:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1676467899000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439511","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prende sempre più forma la nuova strategia del gruppo Mangia's, che punta a sviluppare un modello di business dell'ospitalità sulle orme di quanto già fatto con successo da alcune compagnie in Spagna e Grecia (il riferimento è per esempio a brand come Palladium, ndr). Nel solco del piano di investimenti da 90 milioni di euro lanciato in occasione della creazione della joint venture con Hip (Blackstone), arriva infatti ora l'annuncio della prossima entrata in Autograph Collection (Marriott) del Mangia's Brucoli Resort.\r

\r

La struttura siciliana riaprirà la prossima estate dopo una completa ristrutturazione e offrirà 402 camere, cinque ristoranti, due bar, tre piscine, diversi campi sportivi, una spa e altri servizi esclusivi. Ma non finisce qui, rivela il presidente e ceo della holding Aeroviaggi, Marcello Mangia, perché presto verrà anche annunciato il rebranding del sardo Santa Teresa, che prenderà le insegne di un marchio appartenente a un altro gruppo compreso nella top 3 mondiale degli operatori alberghieri (forse Hilton, stando ad alcune indiscrezioni, ndr).\r

\r

Il programma di investimenti concordato con Hip riguarda, come è noto, sei delle 13 strutture Aeroviaggi. Dopo il restyling del Costanza Resort da 3,8 milioni di euro, oggi Mangia's Selinunte, già conclusosi prima dell'estate scorsa, quest'anno sono previsti interventi, oltre che sul Brucoli (per 25,5 milioni), anche sullo stesso Santa Teresa, nonché su un'altra struttura sarda come quella di Budoni, per un totale di 60 milioni di Capex. L'operazione porterà 835 camere complessive a passare dalle 4 alle 5 stelle. A ottobre inizierà poi la ristrutturazione dell'ex Club Med Marmorata, situato ancora una volta sulla seconda isola del Mediterraneo, con l'obiettivo ambizioso di alzare le sue 600 stanze dalle 3 alle 5 stelle. Infine nel 2024 sarà la volta del siciliano Pollina (quest'ultimo hotel è di proprietà al 25% di Hip e al 75% di Aeroviaggi, mentre nella jv il gruppo siciliano vanta un 25% e la compagnia controllata da Blackstone il restante 75%, ndr).\r

\r

\"Non solo - aggiunge Mangia -: i nostri piani di sviluppo prevedono anche l'espansione della joint venture dagli attuali sei a 20 strutture entro i prossimi quattro anni. A tal fine, stiamo valutando opportunità in Puglia, in Toscana e sulla costiera Amalfitana, ma qui è molto difficile. Pensiamo inoltre a location in città, dove abbiamo in mente soprattutto di aprire boutique hotel o urban resort. A cominciare da Palermo, nel cui centro storico abbiamo già acquisito un palazzo non distante dal teatro Massimo, che trasformeremo presto in un 5 stelle\". Per quest'anno, infine, Aeroviaggi pensa di raggiungere quota 90 milioni di euro di fatturato, contro i 70 milioni registrati nel 2022.\r

\r

","post_title":"Il siciliano Mangia's Brucoli Resort entra in Autograph Collection","post_date":"2023-02-15T11:52:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1676461952000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439489","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue lo sviluppo del gruppo Nicolaus che, nell'ottica di una coerente strategia di controllo del prodotto, punta forte sulle gestioni dirette. Per i prossimi due anni, in particolare, sono in arrivo ben tre strutture a marchio Valtur in Puglia. \r

\r

\"La prima aprirà nel 2024 e si tratterà di un Italian Lifestyle Collection in affitto per 18 anni (contratto nove più nove) situato in una destinazione iconica del Salento - ha raccontato alla Bit il presidente e amministratore delegato Nicolaus Tour, Roberto Pagliara -. Gli altri due saranno sempre in Puglia con la novità della prima masseria del gruppo, da inserire probabilmente nella linea Escape, nonché di un ulteriore Italian Lifestyle. Quest'ultimo sarà un complesso fronte mare con un'offerta originale composta da camere tradizionali, ville private e una parte persino di glamping\".\r

\r

Per l'estate l'offerta club del gruppo si conferma poi a quota 34 resort, (24 Nicolaus e dieci Valtur), compresa la new entry a gestione diretta del Nicolaus Club Magna Grecia di Metaponto, in Basilicata. Mentre continua anche la fase di scouting all'estero, con una particolare attenzione per le Maldive (ancora Valtur) e per l'Estremo Oriente.","post_title":"Nicolaus: in arrivo tre Valtur Lifestyle ed Escape in Puglia entro il 2025","post_date":"2023-02-15T10:54:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1676458489000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439481","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una quattro giorni per portare partner, ospiti e adv a visitare le strutture siciliane presenti nella programmazione estiva 2023. Torna l'appuntamento con Obiettivo X di Ota Viaggi. L’evento, che accoglie agenti provenienti da ogni angolo d’Italia e li mette in contatto diretto con alcune tra le più grandi aziende del settore si terrà quest'anno nella cornice del CdsHotels Terrasini dal 12 al 14 maggio. Lo ha annunciato in occasione della Bit il direttore commerciale della compagnia, Massimo Diana.\r

\r

A breve saranno comunicate tutte le aziende partner di questa avventura, gli ospiti chiamati a partecipare e le tantissime novità e sorprese riservate alle oltre 200 agenzie che saranno invitate anche quest’anno.","post_title":"Dal 12 al 14 maggio al CdsHotels Terrasini torna Obiettivo X di Ota Viaggi","post_date":"2023-02-15T09:59:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1676455143000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439433","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Sicilia torna negli spazi di Fiera Milano City con uno stand di grande impatto visivo caratterizzato da grandi ledwall e superfici a specchio.\r

\r

Industria turistica in ottima salute per la Regione Sicilia. Numeri nuovamente in crescita per il 2022 in continuità con il 2021 secondo i primi risultati dell’osservatorio turistico regionale che confermano un incremento di arrivi nazionali e internazionali a un +51,7% e di presenze complessive a +56%.\r

\r

Trend positivo confermato anche dai flussi turistici dei due aeroporti principali dell’isola. Palermo ha chiuso il 2022 con 7.100.000 di passeggeri (+55% sul 2021) e 52.008 movimenti (+1,9% sul 2021). Il traffico internazionale è a 27% sul totale passeggeri (quasi 2 milioni). Il 2019 si era chiuso con il 26%. A Catania, l’aeroporto Fontanarossa totalizza 10.099.441 passeggeri (+64,9% sul 2021) e 72.505 movimenti (+43,8% sul 2021).\r

\r

Risultati molto positivi per l’aeroporto di Catania che si colloca tra i primi aeroporti d’Italia per movimento passeggeri. Con un +20% di arrivi supera i numeri pre pandemia. Anche Palermo si classifica tra i top five nazionali per le ottime performance. L’aeroporto di Trapani raddoppia il traffico di passeggeri al giro di boa dei 10 anni: registrati 900 mila passeggeri nel 2022 principalmente con voli su Roma e Bergamo. Lampedusa raggiunge i 330 mila passeggeri nel 2022 con prenotazioni al completo nei mesi di luglio e agosto. Dal prossimo anno l’isola punta a sviluppare maggiormente il mercato internazionale svizzero, tedesco e inglese con Easy Jet.\r

\r

Gli aeroporti siciliani hanno movimentato in totale circa 20 milioni di passeggeri. Gli aeroporti di Catania e Palermo nel 2022 sono stati classificati tra i top five performer degli aeroporti europei. Ora si punta a fare squadra per fare meglio con la volontà di fare rete tra gli aeroporti ma soprattutto la necessità di un maggiore impegno e sostegno da parte del governo della Regione per costruire insieme un prodotto attorno alla destinazione Sicilia e ottenere un costante incremento di flussi turistici. Si auspica il funzionamento di tutta la filiera, i collegamenti e la loro efficacia fra aeroporti e territorio per condividere obbiettivi e strategie.\r

\r

\r

\r

Importante il consistente ritorno degli stranieri nell’isola in particolare, degli americani, grazie anche al sostegno della cinematografia attirati da quello che è stato definito il White Lotus Effect, definito un biglietto da visita a livello internazionale (la serie di successo di HBO ambientata al San Domenico Palace di Taormina che sembra abbia contribuito a far raddoppiare le ricerche di hotel nella stessa Taormina).\r

\r

“Questi dati confermano anche la bontà della strategia di promozione turistica del brand SeeSiciliy, avviata nel 2021 – spiega l’assessore al Turismo, Elvira Amata - che mette al centro l’arte, il cinema, la cultura, la moda e la tradizione. Abbiamo investito molto nella comunicazione. La campagna ha raccolto un notevole consenso tra gli operatori turistici locale e ha lasciato una memoria importante nel pubblico. Continueremo su questa strada per fare sistema e fare ancora meglio”.\r

\r

“Il turismo funziona se c’è una rete di trasporti che attrae, tra aerei, gomma e ferrovie - afferma il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani – Partiamo dall’idea di privatizzazione degli aeroporti, così come avvenuto in tutta Italia. Accorpare Trapani, Palermo e Lampedusa, e Catania con Comiso, potenziando Comiso anche con il cargo. Questi tra i principali asset di questo governo. – e aggiunge - Operare anche sulle criticità. Lampedusa vive in criticità poiché collegata ad aste. Necessita di una ricapitalizzazione molto impegnativa. Occorre programmare un turismo per tutto l’anno con l’impegno del governo ad attuare le strategie da mettere in campo”.\r

\r

Si prospetta dunque un 2023 ricco di eventi tra arte, letteratura, cultura, musica, teatro, cinema, moda e tradizione a partire dalle Opere belliniane a Catania tra settembre e ottobre con il Concerto Straordinario per il 222° Anniversario della nascita di Vincenzo Bellini. Si riconferma il festival del TaoBuk, il Taormina International Book Festival, giunto alla sua tredicesima edizione e la terza edizione del Sicilia Jazz Festival di Palermo, che si terrà quest’anno dal 23 giugno al 2 luglio. Confermata la fiera Mediterranea del Cavallo e il turismo del ricordo a memoria dello Sbarco in Sicilia con percorsi di pace.\r

\r

di Anna Morrone","post_title":"SeeSiciliy: arte, cinema, cultura guidano la crescita del turismo in Sicilia","post_date":"2023-02-14T15:30:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1676388614000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439348","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Ungheria entra a passo deciso nel 2023 con l'obiettivo dichiarato di posizionarsi come destinazione Mice per il mercato italiano. \"In linea con quanto previsto dal nostro piano strategico - dichiara Matè Terjék, responsabile sviluppo mercato Italia Visit Hungary- e cioè di raddoppiare il numero dei congressi e in parallelo aumentare di almeno il +20% le entrate derivanti dal settore corporate. Il nostro impegno è dunque quello di educare i partner del settore, mettendo in risalto le novità e le potenzialità del nostro prodotto. A Budapest, ma anche e soprattutto oltre la capitale\". In questo senso il Budapest Convention Bureau è dunque passato sotto l'egida di Visit Hungary.\r

\r

Intanto, dopo un 2022 dai risultati oltre le attese \"con 220.000 arrivi italiani e 636.000 pernottamenti, il 21% in più sul 2021, per quest'anno stimiamo di avvicinarci molti ai numeri del 2019 sia per i flussi italiani sia a livello globale. Erano stati 14,2 milioni i visitatori in Ungheria nell'ultimo anno pre pandemia per 40 milioni di pernottamenti: per il 2023 prevediamo almeno 40,8 milioni di pernottamenti\".\r

\r

Confermata, in parallelo, tutta l'attenzione al segmento leisure \"e al potenziale ancora inespresso del Paese, che punta su nicchie ed esperienze, dal glamping al trekking, dalla gastronomia ai percorsi nella natura. Senza dimenticare i grandi eventi, veri e propri catalizzatori di visitatori: dal 150° anniversario dell'unificazione di Budapest ai Mondiali di atletica leggera che si svolgeranno dal 19 al 27 agosto prossimi\".","post_title":"Ungheria: \"Vogliamo posizionarci come destinazione Mice\"","post_date":"2023-02-14T10:30:50+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1676370650000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439321","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sorpresa alla Bit. L'incertezza dei prezzi legata all'andamento dell'inflazione, e in particolare dei costi energetici e delle derrate alimentari, sta sparigliando le carte sul tavolo. Tanto che persino un operatore come Veratour, da sempre convinto assertore del prezzo fisso a catalogo, si è convinto quest'anno per la prima volta nella sua storia a introdurre un'almeno parziale dinamicità nella proprie politiche di pricing.\r

\r

\"La variabilità dei prezzi, e soprattutto dei costi produttivi, ci ha convinto a pubblicare un catalogo cartaceo privo di tariffario. Non l'avevamo mai fatto prima - ha raccontato il direttore commerciale di Veratour, Massimo Broccoli, in occasione di un panel alla Bit in corso di svolgimento a Milano -. I prezzi saranno comunque disponibili sul web, tramite un listino online con validità immediata al momento della prenotazione da parte del cliente\".\r

\r

La decisione darà quindi la possibilità al to capitolino di adeguare le tariffe alle variazioni di mercato. \"A oggi però non abbiamo ancora operato alcun cambiamento, perché i trend di questo inizio 2023 sono veramente eccezionali: preferiamo perciò non toccare nulla\", ha aggiunto Broccoli.\r

\r

Rimane infine importante il focus di Veratour per l'advance booking, che storicamente contribuiva al 70% del fatturato totale del to. \"Con il Covid la percentuale è naturalmente scesa - ha concluso Broccoli - ma noi continuiamo a spingere in questa direzione. Per questo motivo, qualsiasi nostra eventuale variazione tariffaria dovrà tener conto della priorità riservata a chi prenota in anticipo\".","post_title":"Veratour, la fine di un'era. Arriva il prezzo dinamico","post_date":"2023-02-13T12:51:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza","nofascione"],"post_tag_name":["In evidenza","nofascione"]},"sort":[1676292674000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439315","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ormai il ministro del turismo Daniela Santanchè ripete sempre lo stesso spartito. L'Italia è il paese più bello del mondo, in Italia si mangia bene, il made in Italy è terzo marchio del mondo e così via. Che sono cose abbastanza vere, ma non possiamo sentircele dire sempre. \r

\r

Comunque in occasione dell'apertura della Bit il ministro ha voluto aggiungere due argomenti nuovi. \r

\r

Il primo è la vendita. Nel senso che l'Italia non riesce a vedersi bene. \"È per questo stiamo studiando nuove strategie che possano incidere fortemente nei mercati esteri\".\r

\r

In attesa di queste strategie la Santanchè se l'è presa con la Francia (come del resto ha fatto anche il presidente del consiglio). In poche parole ha sostenuto che i paesi vicini all'Italia, anche se hanno meno da offrire si vendono meglio. E questo fa la differenza da colmare.\r

\r

E infine ha fatto un parralelo fra Trenitalia e Tgv. \r

\r

\"Ho voluto sperimentare il Milano - Parigi si Trenitalia. Ed è stata un'esperienza eccezionale. Sono stata benissimo, ho mangiato bene, ho viaggiato in grande comfort. Al ritorno ho preso il Tgv (e qui ha fatto una smorfia quasi di dolore) e posso dire che il Tgv deve imparare molto da Trenitalia \". ","post_title":"Santanchè : \"Il Tgv deve imparare molto da Trenitalia\"","post_date":"2023-02-13T12:36:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1676291774000]}]}}