Al via una joint venture Aeroviaggi – Blackstone: investimenti da 85 mln per sei resort Mangia’s

Una joint venture per la gestione in comproprietà di sei resort della collection Mangia’s in Sicilia e in Sardegna. In programma 85 milioni di euro d’investimenti e il riposizionamento del brand nel segmento premium del mercato. Il marchio alberghiero del gruppo Aeroviaggi ha siglato un accordo strategico di partnership con Blackstone, tramite la controllata Hotel Investment Partners (Hip), il più grande proprietario di resort nel Sud Europa. L’accordo prevede la creazione di una newco in joint venture, nella quale la famiglia Mangia mantiene la gestione di tutte le strutture alberghiere e un ruolo di azionista di riferimento. Oggetto della nuova società sei dei 13 resort della collection Mangia’s: il Cala Blu e il Marmorata di Santa Teresa Gallura e l’Agrustos di Budoni, in Sardegna, nonché il Brucoli vicino Siracusa, il Costanza a Selinunte e il Pollina a Cefalù, in Sicilia, per un totale di oltre 1.900 camere.

La joint venture consentirà nei prossimi anni investimenti per circa 85 milioni di euro che porteranno a un’ulteriore valorizzazione dei resort e al loro riposizionamento nel segmento premium del mercato. “Siamo orgogliosi di annunciare che Blackstone, uno dei fondi più importanti al mondo, ci abbia selezionato per una partnership che porta Hip a entrare per la prima volta nel mercato italiano dell’hospitality – sottolinea il presidente di Aeroviaggi, Marcello Mangia -. Per noi è un’opportunità senza eguali per valorizzare e dare ulteriore slancio ai nostri progetti di sviluppo”. Nell’ambito dell’operazione, il gruppo Aeroviaggi è stato affiancato da Lazard in qualità di advisor finanziario (Giacomo Liberti e Sergio Martinelli) e dallo studio Gianni & Origoni (Mariasole Conticelli, Massimiliano Macaione, Fabio Chiarenza e Nicola Zito), in qualità di advisor legale.