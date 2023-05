Secondo indirizzo siciliano per B&B Hotels. Si rafforza la partnership con il gruppo Bulgarella Si chiama B&B Hotels Trapani Crystal il secondo indirizzo siciliano del gruppo francese. Di proprietà del gruppo Bulgarella, la struttura si trova in pieno centro, a pochi passi dal porto della città e vanta un totale di 70 camere e suite. Il recente restyling dell’albergo ha preso ispirazione dal territorio, dall’arte e dalla cultura della zona, in uno studio del colore che si tramuta in un alternarsi di gialli e di blu, ispirati alle spiagge soleggiate, alle vasche di sale, al mare e ai fenicotteri rosa. La proprietà dispone anche di spazi di co-working e di un centro congressi composto da tre sale riunioni di diverse dimensioni, in grado di ospitare fino a 150 persone. “Siamo orgogliosi di poter annunciare la nostra seconda struttura in Sicilia e terza apertura del 2023 – sottolinea la presidente e a.d. di B&B Hotels Italia, Liliana Comitini -. L’inaugurazione di Trapani riconferma la nostra serrata pipeline di sviluppo, volta a presidiare sempre più le destinazioni della Penisola, con un focus sull’espansione anche nel Sud Italia”. “L’Hotel Crystal rappresenta un asset importante per il nostro gruppo – le fa eco il direttore generale del gruppo Bulgarella, Ray Lo Faso -. Siamo felici di aver raggiunto rapidamente l’intesa con B&B Hotels, che è già nostra partner a Pisa e a Padova. Tra le due realtà esiste un rapporto storico. Oltre a essere certi che la struttura potrà assistere ad una fase di forte rilancio grazie al nuovo gestore, siamo lieti di lavorare insieme a un solido gruppo internazionale”.

