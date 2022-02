Riccardo Canella è il nuovo executive chef del Belmond Cipriani di Venezia

Classe 1985, padovano di origine, il nuovo executive chef del Belmondo Cipriani di Venezia, Riccardo Canella, ha lavorato con alcuni dei più grandi maestri del mondo, quali Gualtiero Marchesi, Fabrizio Molteni e Massimiliano Alajmo. Ma anche con René Redzepi, come sous chef dell’acclamato Noma di Copenaghen per sette anni.

Cannella prenderà le redini del ristorante Oro, al momento della riapertura della struttura per la stagione 2022, prevista per il prossimo 10 marzo. Lo chef esprimerà la propria creatività culinaria anche al Cip’s Club, al Porticciolo, al bar Gabbiano nonché in occasione di cene private ed eventi.

“Ritornare in Italia, entrando in punta di piedi in quella che è la mia terra d’origine, in un panorama così magico e misterioso come Venezia, è l’unica strada che avrei intrapreso per mettermi alla prova in questo momento della mia carriera – sottolinea lo stesso Cannella -. Sono felice ed estremamente fortunato di dar voce finalmente al mio modo di cucinare attraverso questo territorio ricco di storie e tesori da portare alla luce”.