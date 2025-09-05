Radisson Hotel Group punta sulla Francia. Ecco le nuove aperture Radisson Hotel Group sta incrementando la sua presenza in Francia. Grazie anche alla partnership con gruppi immobiliari come Covivio e Byron Capital, il Gruppo sta ridefinendo la propria presenza in destinazioni chiave attraverso conversioni mirate che spaziano dal segmento lifestyle di lusso a quello upscale. «Oltre il 65% dei nostri proprietari in tutto il mondo possiede più di un hotel con noi. La Francia rappresenta per noi un mercato strategico in cui intendiamo ampliare significativamente la nostra presenza – ha dichiarato Elie Younes, global chief development officer & executive vice president di Radisson Hotel Group -. Dal trasformare edifici storici in edifici iconici alla realizzazione di nuovi punti di riferimento nei principali snodi di traffico, la nostra espansione è sostenuta da partnership a lungo termine e strategiche. Il ritmo della nostra crescita riflette la fiducia dei proprietari nei nostri marchi e nel nostro team». Le acquisizioni Diverse le nuove acquisizioni, grazie alle quali il portafoglio francese del gruppo arriva a 34 hotel tra operativi e in fase di sviluppo. La prima riguarda il Banke Opera Paris, A Radisson Collection Hotel, con apertura prevista nel terzo trimestre del 2026. L’edificio, risalente al 1907, ha ospitato una banca prima della sua conversione in hotel nel 2009. Situato in rue de La Fayette, l’hotel gode di una posizione privilegiata sia per i viaggiatori leisure sia per quelli business. Il Radisson Blu Hotel, Paris Roissy CDG Airport aprirà entro la fine del 2025. Posizionato strategicamente di fronte al terminal 3 dell’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle e adiacente alla stazione del treno Roissy Val, l’hotel offrirà collegamenti diretti con tutti i terminal. La struttura da 305 camere, comprese 20 junior suite e 5 suite, sarà rinnovata nel 2026, insieme alla reception e all’area ristorante-bar. Il Radisson Resort Cannes segnerà l’arrivo del brand upscale a più rapida crescita del Gruppo in una delle destinazioni più glamour della Costa Azzurra. Affacciato direttamente sul lungomare di Cannes La Bocca, a soli 10 minuti in auto dalla Croisette e dal Palais des Festivals, l’hotel è composto da 100 camere e sarà completamente ristrutturato prima dell’apertura, prevista per il 2026, con l’insegna Radisson. E ancora, l’hotel & Spa Amoria La Baule, membro di Radisson Individuals, aprirà nel 2025, mentre Maison Rivoli Paris, A Radisson Collection Hotel, offrirà un’esperienza residenziale sofisticata nel cuore della capitale francese. Infine, il Radisson Blu Hotel, Triangle Paris, situato all’interno del futuristico complesso Triangle, offrirà un’ospitalità premium destinata a diventare un’icona dello skyline parigino. Condividi

