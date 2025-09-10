Grand Hotel Ampezzo: nuovo 5 stelle DHOM Collection nel cuore di Cortina Nel cuore di Cortina d’Ampezzo, a pochi passi da Corso Italia e dalla funivia Faloria, aprirà nella stagione invernale 2025/2026 il Grand Hotel Ampezzo. La nuova struttura rappresenta un’importante operazione di posizionamento per DHOM Collection, gruppo emergente dell’hôtellerie di alta gamma, già proprietario del Grand Hotel Savoia – A Radisson Collection, del Boutique Hotel Lajadira e del Residence Savoia Palace.

Il progetto nasce dal recupero di una storica struttura ampezzana degli anni ’20, trasformata in un moderno cinque stelle grazie al restauro firmato dallo Studio Zuretti Design di Nizza. «Un progetto che trascende la semplice architettura, elevandosi a visione. Qui, l’accoglienza si trasforma in un’atmosfera avvolgente, dove ogni dettaglio sussurra una storia. Luce calda tra legni dai sapori antichi, un’ambientazione senza tempo, dove il passato e il presente si incontrano in un abbraccio elegante. Un ritorno che incanta, un’eleganza che resta» ha commentato Rosanna Conti, cluster general manager di DHOM Collection. L’intervento ha permesso di coniugare l’identità alpina con un design contemporaneo e funzionale, pensato per attrarre un target internazionale di viaggiatori high-end in vista delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Caratteristiche principali e gestione L’hotel dispone di 70 camere, tra cui 26 suite con vista sulle Dolomiti. Tra queste anche la Royal Suite, di 110 metri quadri. Il benessere è protagonista dell’offerta grazie a una Spa di 1000 metri quadri, tra le più ampie di Cortina. Qui gli ospiti possono rilassarsi nella piscina panoramica, rigenerarsi nell’hammam, nelle saune o nella suggestiva ice room.

L’esperienza gastronomica è curata nei minimi dettagli dal ristorante “Cucina” e dal lounge bar “Ampezzino Cafè”,.

Per eventi e incontri di lavoro, l’hotel offre spazi Mice moderni ed eleganti, con meeting room attrezzate e aree lounge affacciate direttamente sui monti Cristallo e Faloria,. A completare l’offerta, un garage coperto con 80 posti auto. La gestione è affidata a Rosanna Conti, cluster general manager di DHOM Collection, già alla guida del Grand Hotel Savoia. Con l’apertura del Grand Hotel Ampezzo, DHOM Collection rafforza la propria presenza a Cortina, puntando a intercettare la crescente domanda di turismo luxury legata sia agli sport invernali che agli eventi internazionali.

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496795 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Palacongressi di Rimini ospiterà dal 16 al 19 giugno 2026 la nuova edizione di Velo-city, il Congresso mondiale della ciclabilità organizzato da European Cyclists’ Federation (Ecf). Dopo 35 anni dall’ultima edizione italiana (Milano 1991), l’appuntamento torna nel nostro Paese confermandosi come il più importante evento internazionale dedicato alla mobilità attiva, sostenibile e al cicloturismo. Rimini raccoglie infatti il testimone dalle edizioni di Lipsia (Germania 2023), Gand (Belgio 2024) e Gdansk (Polonia 2025), per poi passarlo nel 2027 alla città giapponese di Heime. In Romagna sono attesi oltre 1.600 delegati da più di 60 Paesi, con un programma che includerà 400 relatori, 80 sessioni tematiche e più di 100 espositori. Velo-city rappresenta per le destinazioni turistiche un osservatorio privilegiato: al centro dei lavori, infatti, non solo le politiche per lo sviluppo delle infrastrutture ciclabili e urbane, ma anche la crescente integrazione tra turismo sostenibile, cicloturismo e strategie di marketing territoriale. Accanto alle giornate congressuali, l’evento proporrà momenti aperti alla città e agli operatori, come la tradizionale “Bike Parade” (un percorso di 10 km nel cuore di Rimini) e il Networking Dinner Event nel centro storico, che offriranno occasioni di visibilità e scambio tra i delegati internazionali e il territorio ospitante. «La scelta di Rimini da parte di Ecf – ha dichiarato Roberta Frisoni, assessore regionale a Sport, Turismo e Commercio – è la conferma di un percorso che vede l’Emilia-Romagna sempre più attenta ai temi della mobilità sostenibile e del turismo attivo. Velo-city sarà un momento cruciale per valorizzare le buone pratiche già avviate e per raccogliere nuovi stimoli a beneficio dell’intero comparto turistico regionale». La candidatura di Rimini, sostenuta da Fiab – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (membro italiano di Ecf), è stata possibile grazie alla collaborazione di Comune di Rimini, VisitRimini, Italian Exhibition Group, Palacongressi di Rimini, Apt Servizi Emilia-Romagna e AIM Group International per la parte organizzativa. L’iniziativa ha inoltre ricevuto il supporto di Anci e della Repubblica di San Marino. Dal punto di vista della promozione turistica, l’evento rappresenta una straordinaria opportunità di posizionamento per l’Emilia-Romagna sul mercato internazionale del cicloturismo. La Regione si conferma così destinazione di riferimento per viaggiatori e appassionati di bike experience, grazie a una rete in crescita di ciclovie, percorsi lungo i litorali pedonalizzati e itinerari che intrecciano paesaggi naturali, borghi storici e patrimonio enogastronomico. Tra i membri del comitato scientifico di Velo-city 2026 figura anche Davide Cassani, presidente di Apt Servizi Emilia-Romagna e volto simbolo del mondo della bicicletta in Italia, scelto da Ecf per rappresentare il nostro Paese nella definizione dei contenuti scientifici del congresso. Con il calo del flusso di viaggiatori, gli adv e i to hanno più tempo da dedicare all’aggiornamento professionale ed è in questa finestra strategica che Fiavet Toscana propone la sessione autunnale di formazione, pensata per fornire agli associati strumenti concreti per affrontare le sfide di un mercato in costante evoluzione. “Restare aggiornati – sottolinea il presidente dell’associazione Pier Carlo Testa - non è più un’opzione, ma una condizione necessaria per mantenere un’alta competitività. Nella nostra proposta formativa diamo priorità a nuovi strumenti di marketing, conoscenze tecnologiche, competenze linguistiche e normative aggiornate che rappresentano un capitale imprescindibile per ampliare il portafoglio clienti e garantire servizi di qualità.” Nell’offerta formativa una delle novità più significative riguarda i corsi obbligatori per la sicurezza sul lavoro: dal corso antincendio al corso di primo soccorso. Si tratta di percorsi che i datori di lavoro devono garantire a tutti i dipendenti, solitamente con un investimento economico rilevante. Ma grazie a un accordo con l’Ente Bilaterale del Turismo Toscano, le agenzie di viaggio iscritte a Fiavet che versano lo 0,20% previsto dal CCNL tramite modello F24 potranno accedervi senza alcun costo aggiuntivo. I punti Nel dettaglio Fiavet Toscana propone contenuti innovativi e di grande attualità quali il marketing nei social media e le strategìe su Facebook, Instagram, TikTok e altri canali per intercettare nuovi clienti; corsi completi sui GDS Amadeus, Galileo e Sabre. E ancora lezioni sulle nuove normative per gli affitti brevi e il ruolo emergente del property manager; corsi di lingua spagnola e business english, per rafforzare le competenze linguistiche, strumenti di Intelligenza Artificiale applicati al turismo; storytelling per immagini, con focus su tecniche di fotoritocco e generazione di contenuti attraverso l’IA e infine formazione continua sulla contabilità per agenzie di viaggio, per gestire con sicurezza e precisione la parte amministrativa. Il programma autunnale dimostra la volontà di Fiavet Toscana di andare oltre la semplice rappresentanza associativa, come ribadisce la vice presidente Cinzia Chiaramonti: “Formarsi oggi significa prepararsi alle sfide di domani. Dalla digitalizzazione alle nuove normative, gli operatori necessitano di competenze aggiornate per valorizzare il proprio ruolo e garantire competitività alle imprese”. In buona sostanza l’offerta di Fiavet Toscana mira a fare della formazione il vero vantaggio competitivo per agenti e tour operator in un mercato sempre più variegato. [post_title] => Fiavet Toscana lancia i corsi di formazione per gli agenti del territorio [post_date] => 2025-09-10T11:19:06+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757503146000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496746 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Voci di rimpasto nella giunta regionale della Lombardia. Sembrerebbe ormai cosa fatta il passaggio delle deleghe al turismo, marketing territoriale e moda, considerate fondamentali a 150 giorni dalle Olimpiadi di Milano-Cortina, dall'attuale assessore Barbara Mazzali a Debora Massari, figlia del noto pasticcere Igino Massari. Un avvicendamento interno a Fratelli d'Italia. La manager bresciana, che col fratello minore guida l'azienda di famiglia, non ha la tessera del partito ma ha una conoscenza personale con le sorelle Meloni, Arianna in particolare. "Ne abbiamo parlato ma ad oggi non ci sono aggiornamenti", taglia corto la diretta interessata, ma dopo settimane di riflessione i tempi sarebbero ormai maturi e lei stessa sarebbe pronta a lasciare le deleghe al Marketing che gestisce in azienda per evitare conflitti di interessi. [post_title] => Lombardia: al turismo in pole position c'è Debora Massari al posto della Mazzali [post_date] => 2025-09-10T10:03:55+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757498635000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496711 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Due hotel della collezione VRetreats, Cervino e Palazzo Artemide, entrano ufficialmente a far parte di Small Luxury Hotels of the World, affiancando il Ca’ di Dio, entrato nel 2022 a pochi mesi dalla sua inaugurazione. «L’ingresso di Cervino e Palazzo Artemide nella prestigiosa collezione Small Luxury Hotels of the World è per noi motivo di orgoglio e rappresenta una tappa fondamentale del nostro percorso di crescita – dichiara Angelo La Riccia, direttore commerciale di VOIhotels -. Questo riconoscimento celebra la nostra passione per l’arte dell’ospitalità e il costante impegno nel creare esperienze uniche, autentiche e indimenticabili. Un traguardo che non solo valorizza l’eccellenza delle nostre strutture e delle rispettive destinazioni, ma ci proietta con ancora maggiore forza sulla scena internazionale del lusso». Le due strutture Cervino è un hotel cinque stelle nel cuore della Valtournenche. Dispone di 66 camere, tra cui 4 suite Spa. Gli ospiti possono vivere momenti conviviali nel Lounge Bar e scoprire la cucina valdostana reinterpretata in chiave contemporanea nei due ristoranti della struttura, accanto a proposte gastronomiche internazionali. L’Adara Spa, un’oasi di 615 metri quadrati, invita al relax e al benessere. Nel cuore dell’isola di Ortigia, a Siracusa, Palazzo Artemide sorge in una posizione privilegiata, tra la cattedrale e l’arcivescovado. Le 40 camere esprimono il fascino siciliano. Il ristorante e bar Amunì accompagna gli ospiti in un viaggio sensoriale tra i sapori dell’isola. [post_title] => VRetreats: Cervino e Palazzo Artemide entrano in Small Luxury Hotels of the World [post_date] => 2025-09-09T12:57:56+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757422676000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496680 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per Marcello Mangia, presidente e ceo del gruppo Mangia's, la stagione estiva si chiude con un bel segno più. «Abbiamo registrato risultati molto positivi per il comparto hospitality - spiega il manager a Travel Quotidiano -, con un total revenue pari a 93 milioni di euro rispetto ai 70 milioni di euro del 2024, in crescita del +33% su base annua. Anche il TRevPOR (total revenue per occupied rental night, ndr) ha segnato un incremento significativo, passando da 185 euro a 238 euro, con una variazione del +27%. Un trend che conferma la solidità del percorso di crescita intrapreso nei mesi scorsi». I mercati più promettenti Sul fronte dei mercati più performanti, Mangia evidenzia come «tutti i principali mercati hanno risposto bene: Regno Unito e Stati Uniti in particolare, dove sono state implementate strategie commerciali e di marketing mirate. Anche Germania e Francia hanno mostrato segnali incoraggianti, a conferma della sostenibilità della domanda internazionale verso le nostre destinazioni. Ha contribuito a questi risultati anche il Grand Hotel et Des Palmes che da metà febbraio è entrato a far parte del Gruppo Mangia's». La curva di booking «Quest’anno si è registrato un aumento significativo delle prenotazioni anticipate nel primo trimestre, con una curva di booking che ha raggiunto il picco già a giugno. Questo fenomeno segna una normalizzazione rispetto al trend dei last minute degli ultimi anni e ci consente di pianificare le attività con maggiore anticipo, migliorando al tempo stesso l’efficienza operativa e l’esperienza complessiva dei clienti». Quanto al futuro, le novità non mancano. «Stiamo investendo in tecnologia e intelligenza artificiale per rendere più semplice e veloce la gestione delle prenotazioni b2b. Un tassello fondamentale in questo percorso è il lancio di MDestinations, il nuovo portale b2b che rivoluziona l’esperienza degli agenti di viaggio, offrendo una piattaforma completa con strumenti operativi integrati e un programma di incentivazione dedicato ai nostri partner. Parallelamente, è in fase di sviluppo un nuovo progetto pensato per arricchire l’offerta mediterranea e rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla qualità e all’eccellenza. Un’iniziativa che si inserisce nel crescente interesse dei fondi internazionali verso il prodotto Italia, con investimenti orientati a valorizzare le città d’arte e le destinazioni di alto profilo». [post_title] => Mangia's, fatturato di gruppo in crescita del 33% su base annua [post_date] => 2025-09-09T11:03:56+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757415836000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496637 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Finale Ligure, territorio sfaccettato e sorprendente, si racconta attraverso le sue quattro anime — Finalmarina, Finalborgo, Finalpia e Varigotti. Tra paesaggi spettacolari, borghi ricchi di fascino, sapori autentici, eventi per tutti i gusti e una vocazione outdoor riconosciuta a livello internazionale, Finale Ligure è molto più di una meta turistica: è un’esperienza da vivere intensamente, tutto l’anno: quattro borghi che raccontano ciascuno una storia diversa. Finalmarina è il cuore elegante e dinamico affacciato sul mare. Le sue strade, animate da boutique, locali e ristoranti, custodiscono angoli di grande fascino, come la Basilica di San Giovanni Battista e il Teatro Sivori. Finalborgo, riconosciuto tra i “Borghi più belli d’Italia”, è una perla medievale cinta da mura, dove ogni pietra racconta una storia. Un tempo capitale del Marchesato dei Del Carretto, oggi è un crocevia di cultura e sport. Le sue piazze e i suoi “caruggi” ospitano botteghe artigiane, locali e negozi di articoli sportivi. Finalpia è un borgo spirituale e tranquillo, raccolto intorno all’Abbazia Benedettina di Santa Maria, dove si custodiscono antichi saperi e si producono miele e birra artigianale. Varigotti incanta per il suo scenario da cartolina: casette colorate sulla sabbia, un molo pittoresco, acque turchesi. Alle spalle, il Promontorio di Varigotti, recentemente restaurato in chiave sostenibile. Il territorio finalese si distingue per una straordinaria varietà paesaggistica: in pochi chilometri si passa dalle spiagge ai boschi, dai fondali marini alle alture del Colle del Melogno. Il mare, premiato con la Bandiera Blu, è parte del Santuario dei Cetacei, dove si possono avvistare delfini e balene in libertà. A tavola, Finale Ligure regala l’essenza della Liguria. Prodotti locali come il chinotto, il pernambucco e la mela Carla sono valorizzati nelle aziende agricole e nei mercatini. Olio extravergine di oliva dalle cultivar autoctone e vini come Pigato, Vermentino e Rossese si possono degustare direttamente dai produttori. Finale Ligure è una delle capitali mondiali dell’outdoor. Con oltre 4.000 vie attrezzate per l’arrampicata, trail per mountain bike tra i più famosi al mondo e una rete di sentieri panoramici e storici per il trekking, il territorio è ideale per chi cerca attività fisica a contatto con la natura, in ogni stagione. Sport acquatici come vela, immersioni e snorkeling completano l’offerta di una destinazione che fa del movimento e della libertà il suo stile di vita. A rendere Finale Ligure una destinazione viva e attrattiva 365 giorni all’anno c’è anche un ricco calendario di eventi, che ne riflette tutte le anime, popolando i suoi borghi e i suoi scenari più suggestivi. A dominare la proposta culturale e di intrattenimento è sicuramente la musica. Cuore di questa visione è il Finale Music Festival, un progetto annuale ambizioso che si articola in quattro format. Il cartellone culturale estivo si arricchisce di eventi immersivi e multidisciplinari anche molto diversi tra loro: dall’immaginario pop con BURTOMICS Comics & Games, tra fumetti, videogiochi e cosplay, fino alla grande storia con Viaggio nel Medioevo, rievocazione che trasforma le strade del centro in un autentico affresco del Quattrocento. Accanto alla musica e alla cultura, Finale Ligure conferma la sua vocazione come capitale mondiale dell’outdoor, ospitando competizioni e raduni sportivi di respiro internazionale. Tra questi, l’avvio della stagione mondiale dell’enduro nella Finale Outdoor Region, con i migliori rider al mondo in azione su percorsi mozzafiato, e Finale for Nepal, evento che fonde sport, cultura e solidarietà. L’anno si chiude idealmente con il Trail del Marchesato, una sfida tra natura, storia e resistenza fisica, che riconferma il legame profondo tra sport e paesaggio. [post_title] => Finale Ligure: un mondo in quattro borghi, tra identità, paesaggio e vocazione outdoor [post_date] => 2025-09-09T10:28:45+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757413725000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496643 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_496644" align="alignleft" width="300"] Elisa Sebastianelli[/caption] Viaggialdo spinge sulla prossima stagione e introduce importanti novità di programmazione. In primo piano l’accordo siglato con Pickalbatros, catena di resort 5 stelle presente a Sharm El Sheikh, Marsa Alam e Hurghada, che entrerà ufficialmente nell’offerta del tour operator. Sempre sul Mar Rosso, Viaggialdo annuncia la partnership con Go Scraper, dmc a gestione italiana con base a Sharm El Sheikh. Novità, infine, anche sul fronte strutture: è stato infatti concluso il contratto con il Coral Hills di Sharm el-Sheikh, soluzione dall’ottimo rapporto qualità-prezzo che include l’accesso gratuito a tre fra i più rinomati beach club della destinazione. Le novità Confermato poi l'impegno charter per l’inverno su Sharm El Sheikh e Marsa Alam da tutta Italia, anche se il t.o. guarda più lontano. Durante TTG Travel Experience infatti, il tour operator presenterà il nuovo catalogo Oman. Inoltre, si segnala la presenza in stand, presso il padiglione A, del corrispondente egiziano per il tour operator. Elisa Sebastianelli, amministratore di Viaggialdo, ha spiegato: «Con questi accordi rafforziamo la nostra proposta per il Mar Rosso, offrendo sia resort di lusso come Pickalbatros sia soluzioni accessibili ma di qualità come il Coral Hills. Grazie al supporto di Go Scraper, possiamo garantire un servizio curato e attento alle esigenze dei nostri clienti. L’Egitto resta una destinazione chiave per l’inverno, ma allo stesso tempo continuiamo a investire su mete come l’Oman, che presenteremo ufficialmente a TTG Travel Experience». [post_title] => Viaggialdo, Egitto e Oman regine dell'inverno [post_date] => 2025-09-09T09:33:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757410435000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496602 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Royal Caribbean ha annunciato che sospenderà le visite alla spiaggia di Labadee a Haiti. La destinazione, riservata ai croceristi di Royal Caribbean, offre una varietà di attività su cinque tratti di spiaggia privata ubicati fra le montagne e il mare. Sono inoltre disponibili una zip line lunga 800 metri, scivoli d'acqua, moto d'acqua, cabine private. L'area del resort dispone di un servizio di sicurezza privato. Secondo un blog di Royal Caribbean citato da Travelpulse, gli ospiti che hanno acquistato le prossime escursioni a Labadee sono stati recentemente informati della modifica all'itinerario della nave verso località come Grand Turk a Turks e Caicos. Situazione in divenire «Stiamo monitorando l'evolversi della situazione a Port-au-Prince, Haiti, e abbiamo per ora preferito annullare lo stop a Labadee - riporta la nota diffusa dalla compagnia -. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente ciò possa causare». Royal Caribbean ha aggiunto che le visite saranno sospese almeno fino a maggio 2026 e che prima di allora verrà presa una decisione definitiva sulle future tappe a Labadee. [post_title] => Royal Caribbean sospende le soste a Haiti [post_date] => 2025-09-08T11:26:08+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757330768000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "grand hotel ampezzo 5 stelle dhom collection nel cuore cortina" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":56,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1720,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496795","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Palacongressi di Rimini ospiterà dal 16 al 19 giugno 2026 la nuova edizione di Velo-city, il Congresso mondiale della ciclabilità organizzato da European Cyclists’ Federation (Ecf).\r

Dopo 35 anni dall’ultima edizione italiana (Milano 1991), l’appuntamento torna nel nostro Paese confermandosi come il più importante evento internazionale dedicato alla mobilità attiva, sostenibile e al cicloturismo. Rimini raccoglie infatti il testimone dalle edizioni di Lipsia (Germania 2023), Gand (Belgio 2024) e Gdansk (Polonia 2025), per poi passarlo nel 2027 alla città giapponese di Heime.\r

In Romagna sono attesi oltre 1.600 delegati da più di 60 Paesi, con un programma che includerà 400 relatori, 80 sessioni tematiche e più di 100 espositori. Velo-city rappresenta per le destinazioni turistiche un osservatorio privilegiato: al centro dei lavori, infatti, non solo le politiche per lo sviluppo delle infrastrutture ciclabili e urbane, ma anche la crescente integrazione tra turismo sostenibile, cicloturismo e strategie di marketing territoriale.\r

Accanto alle giornate congressuali, l’evento proporrà momenti aperti alla città e agli operatori, come la tradizionale “Bike Parade” (un percorso di 10 km nel cuore di Rimini) e il Networking Dinner Event nel centro storico, che offriranno occasioni di visibilità e scambio tra i delegati internazionali e il territorio ospitante.\r

«La scelta di Rimini da parte di Ecf – ha dichiarato Roberta Frisoni, assessore regionale a Sport, Turismo e Commercio – è la conferma di un percorso che vede l’Emilia-Romagna sempre più attenta ai temi della mobilità sostenibile e del turismo attivo. Velo-city sarà un momento cruciale per valorizzare le buone pratiche già avviate e per raccogliere nuovi stimoli a beneficio dell’intero comparto turistico regionale».\r

La candidatura di Rimini, sostenuta da Fiab – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (membro italiano di Ecf), è stata possibile grazie alla collaborazione di Comune di Rimini, VisitRimini, Italian Exhibition Group, Palacongressi di Rimini, Apt Servizi Emilia-Romagna e AIM Group International per la parte organizzativa. L’iniziativa ha inoltre ricevuto il supporto di Anci e della Repubblica di San Marino.\r

Dal punto di vista della promozione turistica, l’evento rappresenta una straordinaria opportunità di posizionamento per l’Emilia-Romagna sul mercato internazionale del cicloturismo. La Regione si conferma così destinazione di riferimento per viaggiatori e appassionati di bike experience, grazie a una rete in crescita di ciclovie, percorsi lungo i litorali pedonalizzati e itinerari che intrecciano paesaggi naturali, borghi storici e patrimonio enogastronomico.\r

Tra i membri del comitato scientifico di Velo-city 2026 figura anche Davide Cassani, presidente di Apt Servizi Emilia-Romagna e volto simbolo del mondo della bicicletta in Italia, scelto da Ecf per rappresentare il nostro Paese nella definizione dei contenuti scientifici del congresso.","post_title":"Rimini: appuntamento dal 16 al 19 giugno 2026 con la nuova edizione di Velo-city","post_date":"2025-09-10T13:32:23+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1757511143000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496781","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel cuore di Cortina d’Ampezzo, a pochi passi da Corso Italia e dalla funivia Faloria, aprirà nella stagione invernale 2025/2026 il Grand Hotel Ampezzo. La nuova struttura rappresenta un’importante operazione di posizionamento per DHOM Collection, gruppo emergente dell’hôtellerie di alta gamma, già proprietario del Grand Hotel Savoia – A Radisson Collection, del Boutique Hotel Lajadira e del Residence Savoia Palace.\r

Il progetto nasce dal recupero di una storica struttura ampezzana degli anni ’20, trasformata in un moderno cinque stelle grazie al restauro firmato dallo Studio Zuretti Design di Nizza.\r

\r

«Un progetto che trascende la semplice architettura, elevandosi a visione. Qui, l'accoglienza si trasforma in un'atmosfera avvolgente, dove ogni dettaglio sussurra una storia. Luce calda tra legni dai sapori antichi, un'ambientazione senza tempo, dove il passato e il presente si incontrano in un abbraccio elegante. Un ritorno che incanta, un'eleganza che resta» ha commentato Rosanna Conti, cluster general manager di DHOM Collection.\r

\r

L’intervento ha permesso di coniugare l’identità alpina con un design contemporaneo e funzionale, pensato per attrarre un target internazionale di viaggiatori high-end in vista delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026.\r

Caratteristiche principali e gestione\r

L’hotel dispone di 70 camere, tra cui 26 suite con vista sulle Dolomiti. Tra queste anche la Royal Suite, di 110 metri quadri. Il benessere è protagonista dell'offerta grazie a una Spa di 1000 metri quadri, tra le più ampie di Cortina. Qui gli ospiti possono rilassarsi nella piscina panoramica, rigenerarsi nell’hammam, nelle saune o nella suggestiva ice room.\r

L’esperienza gastronomica è curata nei minimi dettagli dal ristorante “Cucina” e dal lounge bar “Ampezzino Cafè”,.\r

Per eventi e incontri di lavoro, l’hotel offre spazi Mice moderni ed eleganti, con meeting room attrezzate e aree lounge affacciate direttamente sui monti Cristallo e Faloria,. A completare l’offerta, un garage coperto con 80 posti auto. La gestione è affidata a Rosanna Conti, cluster general manager di DHOM Collection, già alla guida del Grand Hotel Savoia.\r

\r

Con l’apertura del Grand Hotel Ampezzo, DHOM Collection rafforza la propria presenza a Cortina, puntando a intercettare la crescente domanda di turismo luxury legata sia agli sport invernali che agli eventi internazionali.\r

\r

[gallery ids=\"496786,496784,496785\"]","post_title":"Grand Hotel Ampezzo: nuovo 5 stelle DHOM Collection nel cuore di Cortina","post_date":"2025-09-10T12:46:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["cortina","dhom-collection"],"post_tag_name":["Cortina","Dhom Collection"]},"sort":[1757508403000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496773","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un pacchetto di corsi di formazione, in molti casi a costo zero, è la proposta lanciata da Fiavet Toscana-Confcommercio per gli agenti di viaggio del territorio. Con il calo del flusso di viaggiatori, gli adv e i to hanno più tempo da dedicare all’aggiornamento professionale ed è in questa finestra strategica che Fiavet Toscana propone la sessione autunnale di formazione, pensata per fornire agli associati strumenti concreti per affrontare le sfide di un mercato in costante evoluzione.\r

“Restare aggiornati – sottolinea il presidente dell’associazione Pier Carlo Testa - non è più un’opzione, ma una condizione necessaria per mantenere un’alta competitività. Nella nostra proposta formativa diamo priorità a nuovi strumenti di marketing, conoscenze tecnologiche, competenze linguistiche e normative aggiornate che rappresentano un capitale imprescindibile per ampliare il portafoglio clienti e garantire servizi di qualità.”\r

Nell’offerta formativa una delle novità più significative riguarda i corsi obbligatori per la sicurezza sul lavoro: dal corso antincendio al corso di primo soccorso. Si tratta di percorsi che i datori di lavoro devono garantire a tutti i dipendenti, solitamente con un investimento economico rilevante. Ma grazie a un accordo con l’Ente Bilaterale del Turismo Toscano, le agenzie di viaggio iscritte a Fiavet che versano lo 0,20% previsto dal CCNL tramite modello F24 potranno accedervi senza alcun costo aggiuntivo.\r

\r

I punti\r

Nel dettaglio Fiavet Toscana propone contenuti innovativi e di grande attualità quali il marketing nei social media e le strategìe su Facebook, Instagram, TikTok e altri canali per intercettare nuovi clienti; corsi completi sui GDS Amadeus, Galileo e Sabre. E ancora lezioni sulle nuove normative per gli affitti brevi e il ruolo emergente del property manager; corsi di lingua spagnola e business english, per rafforzare le competenze linguistiche, strumenti di Intelligenza Artificiale applicati al turismo; storytelling per immagini, con focus su tecniche di fotoritocco e generazione di contenuti attraverso l’IA e infine formazione continua sulla contabilità per agenzie di viaggio, per gestire con sicurezza e precisione la parte amministrativa.\r

Il programma autunnale dimostra la volontà di Fiavet Toscana di andare oltre la semplice rappresentanza associativa, come ribadisce la vice presidente Cinzia Chiaramonti: “Formarsi oggi significa prepararsi alle sfide di domani. Dalla digitalizzazione alle nuove normative, gli operatori necessitano di competenze aggiornate per valorizzare il proprio ruolo e garantire competitività alle imprese”.\r

In buona sostanza l’offerta di Fiavet Toscana mira a fare della formazione il vero vantaggio competitivo per agenti e tour operator in un mercato sempre più variegato.","post_title":"Fiavet Toscana lancia i corsi di formazione per gli agenti del territorio","post_date":"2025-09-10T11:19:06+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1757503146000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496746","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Voci di rimpasto nella giunta regionale della Lombardia. Sembrerebbe ormai cosa fatta il passaggio delle deleghe al turismo, marketing territoriale e moda, considerate fondamentali a 150 giorni dalle Olimpiadi di Milano-Cortina, dall'attuale assessore Barbara Mazzali a Debora Massari, figlia del noto pasticcere Igino Massari.\r

\r

Un avvicendamento interno a Fratelli d'Italia. La manager bresciana, che col fratello minore guida l'azienda di famiglia, non ha la tessera del partito ma ha una conoscenza personale con le sorelle Meloni, Arianna in particolare. \r

\r

\"Ne abbiamo parlato ma ad oggi non ci sono aggiornamenti\", taglia corto la diretta interessata, ma dopo settimane di riflessione i tempi sarebbero ormai maturi e lei stessa sarebbe pronta a lasciare le deleghe al Marketing che gestisce in azienda per evitare conflitti di interessi.\r

","post_title":"Lombardia: al turismo in pole position c'è Debora Massari al posto della Mazzali","post_date":"2025-09-10T10:03:55+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1757498635000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496711","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Due hotel della collezione VRetreats, Cervino e Palazzo Artemide, entrano ufficialmente a far parte di Small Luxury Hotels of the World, affiancando il Ca’ di Dio, entrato nel 2022 a pochi mesi dalla sua inaugurazione.\r

\r

«L’ingresso di Cervino e Palazzo Artemide nella prestigiosa collezione Small Luxury Hotels of the World è per noi motivo di orgoglio e rappresenta una tappa fondamentale del nostro percorso di crescita – dichiara Angelo La Riccia, direttore commerciale di VOIhotels -. Questo riconoscimento celebra la nostra passione per l’arte dell’ospitalità e il costante impegno nel creare esperienze uniche, autentiche e indimenticabili. Un traguardo che non solo valorizza l’eccellenza delle nostre strutture e delle rispettive destinazioni, ma ci proietta con ancora maggiore forza sulla scena internazionale del lusso».\r

Le due strutture\r

Cervino è un hotel cinque stelle nel cuore della Valtournenche. Dispone di 66 camere, tra cui 4 suite Spa. Gli ospiti possono vivere momenti conviviali nel Lounge Bar e scoprire la cucina valdostana reinterpretata in chiave contemporanea nei due ristoranti della struttura, accanto a proposte gastronomiche internazionali. L’Adara Spa, un’oasi di 615 metri quadrati, invita al relax e al benessere.\r

\r

Nel cuore dell’isola di Ortigia, a Siracusa, Palazzo Artemide sorge in una posizione privilegiata, tra la cattedrale e l’arcivescovado. Le 40 camere esprimono il fascino siciliano. Il ristorante e bar Amunì accompagna gli ospiti in un viaggio sensoriale tra i sapori dell’isola.\r

\r

","post_title":"VRetreats: Cervino e Palazzo Artemide entrano in Small Luxury Hotels of the World","post_date":"2025-09-09T12:57:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1757422676000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496680","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per Marcello Mangia, presidente e ceo del gruppo Mangia's, la stagione estiva si chiude con un bel segno più. «Abbiamo registrato risultati molto positivi per il comparto hospitality - spiega il manager a Travel Quotidiano -, con un total revenue pari a 93 milioni di euro rispetto ai 70 milioni di euro del 2024, in crescita del +33% su base annua. Anche il TRevPOR (total revenue per occupied rental night, ndr) ha segnato un incremento significativo, passando da 185 euro a 238 euro, con una variazione del +27%. Un trend che conferma la solidità del percorso di crescita intrapreso nei mesi scorsi».\r

I mercati più promettenti\r

Sul fronte dei mercati più performanti, Mangia evidenzia come «tutti i principali mercati hanno risposto bene: Regno Unito e Stati Uniti in particolare, dove sono state implementate strategie commerciali e di marketing mirate. Anche Germania e Francia hanno mostrato segnali incoraggianti, a conferma della sostenibilità della domanda internazionale verso le nostre destinazioni. Ha contribuito a questi risultati anche il Grand Hotel et Des Palmes che da metà febbraio è entrato a far parte del Gruppo Mangia's».\r

La curva di booking\r

«Quest’anno si è registrato un aumento significativo delle prenotazioni anticipate nel primo trimestre, con una curva di booking che ha raggiunto il picco già a giugno. Questo fenomeno segna una normalizzazione rispetto al trend dei last minute degli ultimi anni e ci consente di pianificare le attività con maggiore anticipo, migliorando al tempo stesso l’efficienza operativa e l’esperienza complessiva dei clienti».\r

\r

Quanto al futuro, le novità non mancano. «Stiamo investendo in tecnologia e intelligenza artificiale per rendere più semplice e veloce la gestione delle prenotazioni b2b. Un tassello fondamentale in questo percorso è il lancio di MDestinations, il nuovo portale b2b che rivoluziona l’esperienza degli agenti di viaggio, offrendo una piattaforma completa con strumenti operativi integrati e un programma di incentivazione dedicato ai nostri partner. Parallelamente, è in fase di sviluppo un nuovo progetto pensato per arricchire l’offerta mediterranea e rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla qualità e all’eccellenza. Un’iniziativa che si inserisce nel crescente interesse dei fondi internazionali verso il prodotto Italia, con investimenti orientati a valorizzare le città d’arte e le destinazioni di alto profilo».","post_title":"Mangia's, fatturato di gruppo in crescita del 33% su base annua","post_date":"2025-09-09T11:03:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1757415836000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496637","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Finale Ligure, territorio sfaccettato e sorprendente, si racconta attraverso le sue quattro anime — Finalmarina, Finalborgo, Finalpia e Varigotti.\r

\r

Tra paesaggi spettacolari, borghi ricchi di fascino, sapori autentici, eventi per tutti i gusti e una vocazione outdoor riconosciuta a livello internazionale, Finale Ligure è molto più di una meta turistica: è un’esperienza da vivere intensamente, tutto l’anno: quattro borghi che raccontano ciascuno una storia diversa.\r

\r

Finalmarina è il cuore elegante e dinamico affacciato sul mare. Le sue strade, animate da boutique, locali e ristoranti, custodiscono angoli di grande fascino, come la Basilica di San Giovanni Battista e il Teatro Sivori.\r

\r

Finalborgo, riconosciuto tra i “Borghi più belli d’Italia”, è una perla medievale cinta da mura, dove ogni pietra racconta una storia. Un tempo capitale del Marchesato dei Del Carretto, oggi è un crocevia di cultura e sport. Le sue piazze e i suoi “caruggi” ospitano botteghe artigiane, locali e negozi di articoli sportivi.\r

\r

Finalpia è un borgo spirituale e tranquillo, raccolto intorno all’Abbazia Benedettina di Santa Maria, dove si custodiscono antichi saperi e si producono miele e birra artigianale.\r

\r

Varigotti incanta per il suo scenario da cartolina: casette colorate sulla sabbia, un molo pittoresco, acque turchesi. Alle spalle, il Promontorio di Varigotti, recentemente restaurato in chiave sostenibile.\r

\r

Il territorio finalese si distingue per una straordinaria varietà paesaggistica: in pochi chilometri si passa dalle spiagge ai boschi, dai fondali marini alle alture del Colle del Melogno. Il mare, premiato con la Bandiera Blu, è parte del Santuario dei Cetacei, dove si possono avvistare delfini e balene in libertà.\r

\r

A tavola, Finale Ligure regala l’essenza della Liguria. Prodotti locali come il chinotto, il pernambucco e la mela Carla sono valorizzati nelle aziende agricole e nei mercatini. Olio extravergine di oliva dalle cultivar autoctone e vini come Pigato, Vermentino e Rossese si possono degustare direttamente dai produttori.\r

\r

Finale Ligure è una delle capitali mondiali dell’outdoor. Con oltre 4.000 vie attrezzate per l’arrampicata, trail per mountain bike tra i più famosi al mondo e una rete di sentieri panoramici e storici per il trekking, il territorio è ideale per chi cerca attività fisica a contatto con la natura, in ogni stagione.\r

\r

Sport acquatici come vela, immersioni e snorkeling completano l’offerta di una destinazione che fa del movimento e della libertà il suo stile di vita.\r

\r

A rendere Finale Ligure una destinazione viva e attrattiva 365 giorni all’anno c’è anche un ricco calendario di eventi, che ne riflette tutte le anime, popolando i suoi borghi e i suoi scenari più suggestivi.\r

\r

A dominare la proposta culturale e di intrattenimento è sicuramente la musica. Cuore di questa visione è il Finale Music Festival, un progetto annuale ambizioso che si articola in quattro format.\r

\r

Il cartellone culturale estivo si arricchisce di eventi immersivi e multidisciplinari anche molto diversi tra loro: dall’immaginario pop con BURTOMICS Comics & Games, tra fumetti, videogiochi e cosplay, fino alla grande storia con Viaggio nel Medioevo, rievocazione che trasforma le strade del centro in un autentico affresco del Quattrocento.\r

\r

Accanto alla musica e alla cultura, Finale Ligure conferma la sua vocazione come capitale mondiale dell’outdoor, ospitando competizioni e raduni sportivi di respiro internazionale. Tra questi, l’avvio della stagione mondiale dell’enduro nella Finale Outdoor Region, con i migliori rider al mondo in azione su percorsi mozzafiato, e Finale for Nepal, evento che fonde sport, cultura e solidarietà. L’anno si chiude idealmente con il Trail del Marchesato, una sfida tra natura, storia e resistenza fisica, che riconferma il legame profondo tra sport e paesaggio.","post_title":"Finale Ligure: un mondo in quattro borghi, tra identità, paesaggio e vocazione outdoor","post_date":"2025-09-09T10:28:45+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1757413725000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496643","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_496644\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Elisa Sebastianelli[/caption]\r

\r

Viaggialdo spinge sulla prossima stagione e introduce importanti novità di programmazione. In primo piano l’accordo siglato con Pickalbatros, catena di resort 5 stelle presente a Sharm El Sheikh, Marsa Alam e Hurghada, che entrerà ufficialmente nell’offerta del tour operator.\r

\r

Sempre sul Mar Rosso, Viaggialdo annuncia la partnership con Go Scraper, dmc a gestione italiana con base a Sharm El Sheikh.\r

Novità, infine, anche sul fronte strutture: è stato infatti concluso il contratto con il Coral Hills di Sharm el-Sheikh, soluzione dall’ottimo rapporto qualità-prezzo che include l’accesso gratuito a tre fra i più rinomati beach club della destinazione.\r

Le novità\r

Confermato poi l'impegno charter per l’inverno su Sharm El Sheikh e Marsa Alam da tutta Italia, anche se il t.o. guarda più lontano. Durante TTG Travel Experience infatti, il tour operator presenterà il nuovo catalogo Oman. Inoltre, si segnala la presenza in stand, presso il padiglione A, del corrispondente egiziano per il tour operator.\r

\r

Elisa Sebastianelli, amministratore di Viaggialdo, ha spiegato: «Con questi accordi rafforziamo la nostra proposta per il Mar Rosso, offrendo sia resort di lusso come Pickalbatros sia soluzioni accessibili ma di qualità come il Coral Hills. Grazie al supporto di Go Scraper, possiamo garantire un servizio curato e attento alle esigenze dei nostri clienti. L’Egitto resta una destinazione chiave per l’inverno, ma allo stesso tempo continuiamo a investire su mete come l’Oman, che presenteremo ufficialmente a TTG Travel Experience».","post_title":"Viaggialdo, Egitto e Oman regine dell'inverno","post_date":"2025-09-09T09:33:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1757410435000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496602","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Caribbean ha annunciato che sospenderà le visite alla spiaggia di Labadee a Haiti. La destinazione, riservata ai croceristi di Royal Caribbean, offre una varietà di attività su cinque tratti di spiaggia privata ubicati fra le montagne e il mare. Sono inoltre disponibili una zip line lunga 800 metri, scivoli d'acqua, moto d'acqua, cabine private. L'area del resort dispone di un servizio di sicurezza privato.\r

\r

Secondo un blog di Royal Caribbean citato da Travelpulse, gli ospiti che hanno acquistato le prossime escursioni a Labadee sono stati recentemente informati della modifica all'itinerario della nave verso località come Grand Turk a Turks e Caicos.\r

Situazione in divenire\r

«Stiamo monitorando l'evolversi della situazione a Port-au-Prince, Haiti, e abbiamo per ora preferito annullare lo stop a Labadee - riporta la nota diffusa dalla compagnia -. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente ciò possa causare».\r

\r

Royal Caribbean ha aggiunto che le visite saranno sospese almeno fino a maggio 2026 e che prima di allora verrà presa una decisione definitiva sulle future tappe a Labadee.","post_title":"Royal Caribbean sospende le soste a Haiti","post_date":"2025-09-08T11:26:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1757330768000]}]}}