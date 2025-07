Radio Deejay sbarca nell’estate Mangia’s: dirette d’agosto dai resort di Sicilia e Sardegna Estate 2025 nel segno della musica per Mangia’s: fino al prossimo 23 agosto, la voce inconfondibile e l’energia travolgente di Rudy Zerbi accompagneranno le giornate estive, in diretta quotidiana su Radio Deejay. Il conduttore radiofonico trasmetterà tra il 28 luglio e il 9 agosto da Mangia’s Brucoli, Sicily, Autograph Collection Hotels, resort 5 stelle incastonato tra l’Etna e il Mediterraneo, progettato per offrire comfort senza pari e servizi esclusivi, garantendo agli ospiti un’esperienza di puro relax e benessere. In seguito, dall’11 al 23 agosto da Mangia’s Sardinia Resort, un resort situato a Santa Teresa di Gallura: tra spiagge sabbiose, calette rocciose e panorami sull’arcipelago della Maddalena, è la destinazione ideale per famiglie in cerca di una vacanza autentica e rilassante. La nuova collaborazione, che conferma la solida amicizia tra Mangia’s e Rudy Zerbi, si inserisce nel ricco palinsesto di eventi esclusivi della stagione estiva 2025, consolidando Mangia’s come destinazione privilegiata per chi cerca un’autentica vacanza italiana che unisce territorio, ospitalità d’eccellenza, musica e divertimento. Una partnership che diventa un ponte tra turismo e intrattenimento, capace di raccontare un’estate italiana ricca di emozioni, da vivere e condividere anche sui canali ufficiali di Radio Deejay, e destinata ad attrarre l’attenzione di media lifestyle, travel e turismo. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495360 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal 2018 Camisa Homes & Villas offre l’ospitalità “made in Italy” al mercato internazionale e ha un portafoglio di circa 500 unità attive: 20% full management e 80% brokerage con controllo dell’esperienza ospite. La visione dell'azienda è il progressivo passaggio da broker intermediario a brand a controllo esclusivo in 3 anni. «Vogliamo comunicare un modello italiano di ospitalità. - afferma Alessandro Camisa, co-founder di Camisa Homes & Villas - Empatia, solarità, tutto quello che è italiano viene riproposto, in piccolo, all'interno delle varie unità abitative. Abbiamo esportato il modello nelle nostre ville del Mediterraneo: dall’Italia con Sicilia e Sardegna, alla Croazia, la Costa Azzurra, la Grecia e le Baleari. Abbiamo anche 12 ville a Dubai, un mercato che si sta aprendo. Siamo una società di hybrid ospitality: ci occupiamo di ville, dimore storiche o appartamenti di lusso di grandi dimensioni e siamo focalizzati su un mercato prevalentemente straniero. I nostri ospiti sono per il 63% nord-americani; il segmento Italia pesa per il 9%, ma la quota Ue sta aumentando (Francia, Germania e paesi Scandinavi). Sono in crescita Gcc (mercato arabo), Australia, Brasile e Argentina e Cina. Camisa è diversa dai propri competitor perché offre all’ospite l'esperienza su misura, la ricerca della proprietà e anche il suo acquisto». Oggi l’Italia è il secondo paese più quotato a livello di incoming turistico estero, dopo la Francia e prima della Spagna; nel 2024 la proposta di Camisa ha segnato una crescita del 43% sul 2023. «L'anno scorso abbiamo chiuso a un milione di giro d'affari, quest'anno i dati provvisori dicono che il fatturato sarà di 2,5 milioni di euro» aggiunge Alessandro Camisa, sottolineando che, dal punto di vista del business development, oggi Camisa si dedica soprattutto al consolidamento del nome. «Io e Giancarlo Pallotta abbiamo fondato insieme Camisa Homes & Villas: siamo migliori amici dai tempi dell'università, con laurea e master in economia ed esperienza all’estero. Nati come Family Apartments nel mercato urban, siamo cresciuti offrendo proprietà che sono dei mini alberghi di lusso e hanno una storia da raccontare, frutto della famiglia che vi ha vissuto e della ristrutturazione voluta dal proprietario. A questo si unisce la mia visione dell'ospitalità: grazie a degli accordi con i proprietari seguiamo l'ospite dalla prenotazione, al check-in e fino al check-out, con i nostri receptionist e concierge. Ogni proprietà deve avere delle caratteristiche specifiche per entrare nel nostro portfolio. - continua Camisa - Una piscina, possibilmente riscaldata, e almeno 5-7 camere da letto, suites con il bagno in camera. Le finiture devono essere di alta gamma e il layout, la disposizione planimetrica, di lusso, con arredi di qualità, tutti gli elettrodomestici necessari e cucine di almeno di 30 metri quadrati. Abbiamo quattro divisioni di prodotto: ville Basic, Premium, Prestigio e Lusso. Camisa si inserisce in una proprietà già “pronta” per accogliere degli ospiti. A questo aggiunge i servizi che sono quelli di accoglienza, le pulizie, l'invio al portale Alloggiati per quanto riguarda la parte Questura. Offriamo poi attività di sport e wellness: in ogni villa è disponibile una zona palestra e c’è la possibilità di richiedere servizi per la parte beauty. Forniamo anche il babysitting in caso di bisogno. E poi ci sono le esperienze su misura, di cui si occupa la Divisione Camisa Essential, che ha selezionato i migliori fornitori di ciascuna regione. Sono molto richiesti i wine-tasting, le cooking class e le cooking-challenge: dei piccoli master-chef che si svolgono nella villa! Facciamo anche il pizza-party con il pizzaiolo italiano e da quest’anno abbiamo inserito lo stargazing e il sungazing per osservare i pianeti dal giardino con dei telescopi. Grazie a una divisione dedicata organizziamo anche micro-matrimoni fino a 80 ospiti, con cerimonia laica e catering. È un settore che sta crescendo del 110% ogni anno, soprattutto in destinazioni come Puglia, Toscana e Sicilia. Camisa Homes & Villas ha anche una Divisione Real Estate: operiamo mandati di procacciamento non esclusivi su circa il 65 % del portfolio; ogni transazione è gestita da broker abilitati e separata dal ramo hospitality. Gli investitori sono perlopiù stranieri: americani, sud-americani e russi. Per quanto riguarda lo sviluppo commerciale e le strategie di espansione a medio termine stiamo lavorando su mercati in forte crescita: Medio Oriente e Asia Pacifico, con particolare attenzione a KSA (Arabia Saudita), UAE (Emirati Arabi) e Australia, insieme a Cina e Sud America (Brasile e Argentina). Il mercato americano resta comunque quello più stabile per Camisa, per questo nel 2025 abbiamo aperto un ufficio a New York che si occupa solo di marketing e comunicazione sul territorio. - conclude Camisa - Oggi lavoriamo con 3.000 to e adv internazionali, con cui condividiamo la commissione». La ricchezza e versatilità delle strutture proposte viene anche raccontata in lingua inglese da Alessandro Camisa sul canale youtube “Camisa Homes & Villas”. Video di 10’cc accompagnano lo spettatore nella scoperta delle dimore, guidato dall’occhio di un drone per gli esterni e dalle accurate immagini di un videomaker per gli interni. Chiara Ambrosioni [post_title] => Camisa Homes & Villas: soggiorni di lusso su misura nel Mediterraneo con divisione Real Estate [post_date] => 2025-07-30T14:42:56+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753886576000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495373 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Estate 2025 nel segno della musica per Mangia’s: fino al prossimo 23 agosto, la voce inconfondibile e l’energia travolgente di Rudy Zerbi accompagneranno le giornate estive, in diretta quotidiana su Radio Deejay. Il conduttore radiofonico trasmetterà tra il 28 luglio e il 9 agosto da Mangia’s Brucoli, Sicily, Autograph Collection Hotels, resort 5 stelle incastonato tra l’Etna e il Mediterraneo, progettato per offrire comfort senza pari e servizi esclusivi, garantendo agli ospiti un’esperienza di puro relax e benessere. In seguito, dall'11 al 23 agosto da Mangia’s Sardinia Resort, un resort situato a Santa Teresa di Gallura: tra spiagge sabbiose, calette rocciose e panorami sull’arcipelago della Maddalena, è la destinazione ideale per famiglie in cerca di una vacanza autentica e rilassante. La nuova collaborazione, che conferma la solida amicizia tra Mangia’s e Rudy Zerbi, si inserisce nel ricco palinsesto di eventi esclusivi della stagione estiva 2025, consolidando Mangia’s come destinazione privilegiata per chi cerca un’autentica vacanza italiana che unisce territorio, ospitalità d’eccellenza, musica e divertimento. Una partnership che diventa un ponte tra turismo e intrattenimento, capace di raccontare un’estate italiana ricca di emozioni, da vivere e condividere anche sui canali ufficiali di Radio Deejay, e destinata ad attrarre l’attenzione di media lifestyle, travel e turismo. [caption id="attachment_495375" align="alignright" width="300"] Mangia's Brucoli[/caption] [post_title] => Radio Deejay sbarca nell'estate Mangia's: dirette d'agosto dai resort di Sicilia e Sardegna [post_date] => 2025-07-30T11:43:01+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753875781000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495345 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova collaborazione di Gnv con Innovadog, azienda veneta specializzata in soluzioni pet-friendly per il mercato premium, per rendere ancora più semplice e piacevole l’esperienza di chi viaggia con il proprio animale domestico. Negli ultimi quattro anni il numero di passeggeri con animali a bordo delle navi Gnv è cresciuto costantemente: da 45.000 nel 2021 a oltre 81.000 nel 2024. La compagnia ha di conseguenza aumentato il numero di cabine pet-friendly sulle principali rotte verso la Sicilia e la Sardegna e ora fa un passo in più con servizi pensati su misura per chi non vuole rinunciare a portare con sé il proprio cane in vacanza. Con la nuova intesa con Innovadog, i passeggeri potranno contare su una Pet Policy chiara e completa, pensata per accompagnare il cliente fin dalla prenotazione e durante ogni fase del viaggio. Video informativi proiettati a bordo e disponibili on-demand offriranno consigli utili per organizzare al meglio gli spazi in cabina, passeggiare nelle aree dedicate e prendersi cura del proprio cane in ogni momento della traversata. Ci sarà anche un Digital Welcome Kit con una lettera di benvenuto, suggerimenti pratici per la preparazione al viaggio, un link a contenuti multimediali realizzati in collaborazione con gli esperti de Il Cane Istruito, oltre a codici sconto per acquistare online sia accessori e prodotti innovativi per il benessere dell’animale dall’azienda WawPet, ma anche numerosi video-corsi e manuali con suggerimenti pratici e quotidiani per l’educazione del cane creati da Cinofilia Facile. Chi prenota il viaggio con il proprio cane riceverà direttamente via e-mail o nell’area riservata il link alla Pet Policy, potrà guardare i video a bordo e riscattare i coupon inclusi nel Digital Welcome Kit sui siti partner Innovadog. [post_title] => Gnv sempre più pet-friendly: nuovi servizi grazie all'intesa con Innovadog [post_date] => 2025-07-30T10:03:35+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753869815000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495295 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_495296" align="alignright" width="300"] Foto Enrico Amici[/caption] Le visite guidate gratuite di White Carrara 2025, evento che trasforma il centro storico di Carrara in un laboratorio creativo diffuso, iniziate a luglio che proseguono fino al 28 settembre 2025, sono un’opportunità unica di esplorare la città attraverso gli occhi del design moderno, scoprendo come il marmo si trasformi in linguaggio espressivo del nostro tempo. White Carrara, alla sua nona edizione e sotto la direzione artistica di Domenico Raimondi - thesignlab, ha scelto come tema "Design Here and Now", celebrando la contemporaneità attraverso opere inedite che nascono dall'incontro tra visione progettuale e lavorazione del marmo. I tour guidati sono disponibili il 1° agosto 2025 e proseguiranno nei venerdì 8 e 22 agosto e poi il 5 e il 19 settembre. Saranno percorsi attraverso i luoghi più suggestivi del centro storico carrarese, partendo dalla maestosa piazza Duomo e da Piazza Alberica proseguendo in un itinerario che tocca piazza delle Erbe, via Loris Giorgi, palazzo Pisani, per concludersi all'ex Paretra in via Beccheria 5. Un viaggio tra opere d’arte e di design, realizzate esclusivamente per White Carrara da designer di calibro internazionale come Karim Rashid, Ross Lovegrove, Jean-Michel Wilmotte, Kickie Chudikova, e Michel Boucquillon, oltre ad affermati progettisti italiani come Elena Salmistraro, Giulio Iacchetti, Massimo Giacon, Benvenuto Saba, Nicola Maggi, la realtà creativa di Gumdesign. La visita guidata, dalle 18:30 alle 20:30 è strutturata come un percorso alla scoperta di come il design contemporaneo dialoghi con l'architettura storica. Ogni tappa racconta una storia diversa, mostrando come i protagonisti del design mondiale abbiano reinterpretato il rapporto tra materiale, forma e spazio urbano. Per partecipare alle visite guidate gratuite, la prenotazione è obbligatoria, inviando una e-mail a cultura@comune.carrara.ms.it e indicando nell'oggetto "Visite guidate White Carrara" e specificando nel messaggio: nome e cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero di partecipanti e la data scelta. È possibile prenotare fino a 48 ore prima dall’evento. [post_title] => White Carrara 2025, fino a settembre tour guidati gratuiti per esplorare la città [post_date] => 2025-07-30T09:00:43+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753866043000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495310 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Discover Airlines aprirà una nuova rotta stagionale da Francoforte a Brindisi, che sarà operativa dal 9 giugno 2026 con due frequenze alla settimana, il martedì e il venerdì, fino al 23 ottobre. Lo schedule prevede partenza da Francoforte, rispettivamente, alle 10.45 e alle 8.30, mentre da Brindisi è prevista alle 13.20 (martedì) e alle 11.05 (venerdì). La compagnia del gruppo Lufthansa, già presente da alcuni anni su Bari, amplia e rafforza la propria presenza in Puglia, andando a collegare, in questo caso, un’area di eccellenza per l’industria del turismo pugliese. “Prosegue la nostra azione finalizzata ad arricchire l’offerta di collegamenti, soprattutto internazionali, da Brindisi - ha commentato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile –. L’aeroporto del Salento rappresenta per la rete aeroportuale e per la Puglia un’infrastruttura strategica, soprattutto per l’industria turistica del Sud della regione. Il mercato tedesco, infatti, è sempre stato uno dei più importanti per questa area della nostra regione e questo ulteriore volo non potrà che portare ulteriori benefici. Peraltro, la disponibilità di questo volo si tradurrà in un vantaggio anche per il mondo delle imprese e per quella comunità pugliese ben radicata e inserita nella grande città tedesca. Un valore aggiunto è anche costituito dal network del vettore su Francoforte che consente prosecuzioni verso Canada, Stati Uniti, Asia e Africa, oltre che da quello di Lufthansa e delle altre compagnie di Staralliance, di cui Discover Airlines fa parte”. La nuova tratta su Brindisi è una delle tre novità targate Discover Airlines per l'estate 2026: le altre due sono Shannon e Larnaca: la destinazione del Nord-ovest dell'Irlanda sarà collegata a Francoforte da aprile, con due voli a settimana; la rotta su Cipro debutterà invece a fine marzo, con frequenze giornaliere da Francoforte e Monaco. Inoltre, saranno disponibili due voli giornalieri da Francoforte il giovedì, il venerdì e il sabato, mentre da Monaco saranno disponibili due collegamenti giornalieri il venerdì e la domenica. Le rotte erano precedentemente offerte da Lufthansa. Il network estivo del vettore conterà oltre 40 destinazioni a corto e medio raggio da Francoforte e Monaco; la flotta a corto e medio raggio aumenterà di altri due aeromobili nella primavera del 2026, raggiungendo un totale di 18 Airbus A320, undici dei quali partiranno da Francoforte e sette da Monaco. [post_title] => Discover Airlines: c'è Brindisi nel tris di nuove destinazioni dell'estate 2026 [post_date] => 2025-07-29T14:41:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753800110000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495299 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il turismo del vino sta vivendo una nuova stagione d’oro. Sempre più viaggiatori scelgono di scoprire territori vitivinicoli non solo per degustare etichette pregiate, ma anche per vivere esperienze tra vigne, cantine, storia e cultura locale. Il connubio tra enogastronomia, paesaggio e ospitalità rurale si afferma come una delle tendenze più significative del settore turistico internazionale. L’evoluzione del turismo enogastronomico Negli ultimi anni, il turismo enogastronomico si è trasformato da nicchia per appassionati a fenomeno globale. Le cantine non sono più solo luoghi di produzione, ma vere e proprie destinazioni, spesso progettate da archistar o immerse in contesti paesaggistici d’eccezione. Dalla Toscana al Piemonte, dalla Champagne alla Rioja, il viaggio tra i filari offre oggi itinerari esperienziali che abbracciano degustazioni guidate, corsi di cucina, percorsi trekking tra i vigneti e soggiorni in agriturismi di charme. A ciò si aggiunge la crescente attenzione alla sostenibilità, con molte aziende vinicole che propongono percorsi a impatto zero o visite in e-bike. Esperienze tra gusto e cultura Il viaggio tra i vigneti si arricchisce di attività che vanno oltre la semplice degustazione. Visite guidate nei borghi storici, partecipazione alla vendemmia, concerti tra le vigne, percorsi d’arte contemporanea e laboratori sensoriali sono solo alcune delle proposte offerte dalle cantine più innovative. Il turismo esperienziale del vino è anche occasione per comprendere la cultura di un territorio, attraverso i racconti dei vignaioli, la scoperta di antiche tecniche di vinificazione e l’abbinamento con i piatti tipici locali. In molti casi, l’esperienza si conclude con l’acquisto di un prodotto d’eccellenza da portare a casa, come una bottiglia di champagne Deutz, simbolo di un momento memorabile. Le destinazioni emergenti del vino Accanto alle grandi capitali del vino, stanno emergendo nuove mete capaci di sorprendere i visitatori. In Italia, aree come il Sannio in Campania, la Val d’Orcia senese o l’Etna in Sicilia stanno conquistando un posto di rilievo nel panorama del turismo del vino. Anche in Europa si registrano interessanti novità: la Slovenia con la regione di Brda, la Moldavia con la Strada del Vino, e il Portogallo con la valle del Douro attirano viaggiatori curiosi e attenti alle esperienze autentiche. In questi territori, è possibile scoprire piccole produzioni d’eccellenza e vini autoctoni poco noti, spesso accompagnati da una calda ospitalità familiare. L’importanza della narrazione del territorio Raccontare il vino significa raccontare il territorio. Per questo motivo, le realtà più dinamiche del settore investono nella comunicazione del paesaggio, nella valorizzazione delle tradizioni locali e nel coinvolgimento diretto dei visitatori. Il marketing del vino si fonde con lo storytelling, creando connessioni emotive che trasformano un semplice assaggio in un’esperienza da ricordare e condividere. Il vino diventa ambasciatore del luogo in cui nasce, capace di evocare atmosfere, memorie e suggestioni. Un’opportunità per territori e viaggiatori Le nuove rotte del turismo del vino rappresentano un’opportunità concreta per la valorizzazione di aree interne e rurali, contribuendo allo sviluppo economico locale e alla tutela del paesaggio. Per i viaggiatori, si tratta di un’occasione unica per connettersi con la terra, conoscere da vicino i processi produttivi e riscoprire il piacere della lentezza. Nel panorama del turismo contemporaneo, il viaggio tra i filari si impone come un’esperienza completa, sostenibile e ricca di significato. Un invito a scoprire il mondo del vino con occhi nuovi, passo dopo passo, calice dopo calice. [post_title] => Viaggio tra i filari: le nuove rotte del turismo del vino [post_date] => 2025-07-29T12:29:50+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => cantine [1] => degustazioni-vini [2] => destinazioni-vino-europa [3] => enogastronomia [4] => enoturismo [5] => esperienze-sensoriali [6] => narrazione-del-vino [7] => sostenibilita-vino [8] => turismo-del-vino [9] => turismo-esperienziale [10] => turismo-rurale [11] => viaggi-enogastronomici [12] => viaggio-tra-i-filari [13] => vigneti-italia [14] => vino-e-cultura ) [post_tag_name] => Array ( [0] => cantine [1] => degustazioni vini [2] => destinazioni vino Europa [3] => enogastronomia [4] => enoturismo [5] => esperienze sensoriali [6] => narrazione del vino [7] => sostenibilità vino [8] => turismo del vino [9] => turismo esperienziale [10] => turismo rurale [11] => viaggi enogastronomici [12] => viaggio tra i filari [13] => vigneti Italia [14] => vino e cultura ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753792190000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495179 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oriana Homèl aprirà quest’anno due nuove strutture a Treviso e Trapani, che uniscono fascino storico, visione architettonica e accoglienza sostenibile. Due immobili iconici - uno nel cuore produttivo e fluviale del Veneto, l'altro sul lungomare luminoso della Sicilia occidentale – diventano simbolo della strategia di crescita del marchio: riabitare luoghi straordinari, restituendo loro una nuova vita attraverso un'ospitalità autentica e raffinata. La società italiana specializzata nell’ospitalità contemporanea, propone un’idea innovativa di accoglienza in appartamenti di design, ubicati in palazzi storici sapientemente recuperati, che forniscono al contempo i servizi di un hotel convenzionale. Una soluzione all’avanguardia che mira ad offrire maggiore comfort e spazio ai propri clienti con unità abitative “Green” dotate di certificato verde con l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili. Moderne e arredate con gusto, in una struttura dotata di concierge e servizi centralizzati. Il concetto di Homel, crasi tra _home_ e _hotel_, tra il comfort di una casa e i servizi di un albergo. Queste due nuove aperture segnano tappe cruciali nel piano industriale 2025–2030, che prevede due inaugurazioni all’anno – una in destinazioni primarie, una in località emergenti – con l’obiettivo di raggiungere circa 250 appartamenti su scala nazionale. Sono, inoltre, in fase avanzata le trattative per ulteriori aperture, mentre prosegue la ricerca di immobili a Firenze e Venezia. "Queste due nuove acquisizioni che rappresentano perfettamente la visione e l’identità di Oriana Homèl - commentano i soci di Oriana Homèl Pasquale d’Esposito, Domenico D’Oriano e Marco Fogliamanzillo -. A Treviso apriremo 23 appartamenti all’interno di un ex mulino storico, un progetto unico che porta la firma dell’architetto Matteo Thun. A Trapani, riconvertiremo lo splendido Palazzo della Banca d’Italia, affacciato sul mare, in una struttura ricettiva iconica, con 23 suite ed uno spazio al piano terra destinato a diventare un punto di riferimento culturale e gastronomico”. [gallery ids="495187,495186,495184"] [post_title] => Oriana Homèl: due nuove strutture in apertura a Treviso e Trapani [post_date] => 2025-07-29T09:15:45+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753780545000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495148 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Avanza il processo di privatizzazione della Sac, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, in attuazione della delibera approvata dall'assemblea dei soci lo scorso marzo. È in fase finale la valutazione e il completamento del bando relativo alla cessione di quote della società di gestione, con la manifestazione di interesse che sarà pubblicata nelle prossime settimane. Parallelamente, prosegue la nota della Sac, è in fase di pubblicazione la riapertura dei bandi promossi dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia per l’assegnazione di contributi destinati alle compagnie aeree, finalizzati allo sviluppo e all’incremento del traffico passeggeri internazionali da e per l’aeroporto di Comiso. Sono risorse residue del precedente bando, che ha già consentito l’attivazione di nuove e significative rotte internazionali per lo scalo ibleo [post_title] => Sac: ultimo miglio per la privatizzazione della società di gestione di Catania e Comiso [post_date] => 2025-07-28T08:58:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753693080000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495134 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' la Corea del Sud l'ultima new entry della programmazione Creo 2025/2026. La destinazione si inserisce in un percorso strategico di diversificazione dell’offerta e consolidamento del portafoglio asiatico, attraverso la costruzione di itinerari a partenze garantite, tour privati modulabili e soluzioni su misura del cliente. “La Corea del Sud rappresenta una delle novità più significative della nostra programmazione - spiega Manuele Magrini, pm & operations Creo (nella foto) -: è una destinazione dalle molteplici sfaccettature, capace di coniugare in modo unico modernità e tradizione. Da un lato c’è l’energia travolgente di Seul, con la scena K-pop, l’innovazione della K-Beauty e il dinamismo del fashion design contemporaneo; dall’altro, un patrimonio storico millenario che si ritrova nei templi di Gyeongju, nei villaggi confuciani di Andong e negli antichi palazzi reali. “Abbiamo lavorato a un ventaglio di proposte estremamente articolato, in grado di parlare a un pubblico eterogeneo. I nostri clienti potranno vivere esperienze autentiche: sorseggiare un tè tradizionale in una hanok nel quartiere storico di Bukchon, camminare lungo i sentieri del Monte Seorak fino al tempio di Shinheungsa, esplorare i coloratissimi murales del Gamcheon Culture Village a Busan, o lasciarsi incantare dai paesaggi vulcanici e dalle spiagge nere dell’isola di Jeju". I nuovi itinerari, già prenotabili per tutto il 2025 e 2026, si distinguono per un approccio tailor made e per la capacità di intercettare target differenti: dal viaggiatore esperienziale a quello leisure, dagli appassionati di cultura orientale agli amanti della natura, fino ai segmenti honeymoon e upper-middle. L’accurata selezione di dmc locali qualificati, unita a una progettazione operativa attenta alla logistica e alla fruibilità del territorio, consente di proporre prodotti competitivi e ad alto valore percepito. Particolare attenzione è riservata all’inserimento di esperienze ad alto contenuto identitario: cerimonie del tè in dimore storiche, hiking in parchi nazionali, visite guidate nei principali siti Unesco, tour street-food e percorsi legati alle tradizioni spirituali coreane. [post_title] => La Corea del Sud sbarca nella programmazione Creo: forte accento sulle esperienze [post_date] => 2025-07-25T12:55:25+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753448125000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "radio deejay sbarca nellestate mangias dirette dagosto dai resort sicilia sardegna" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":100,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1470,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495360","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 2018 Camisa Homes & Villas offre l’ospitalità “made in Italy” al mercato internazionale e ha un portafoglio di circa 500 unità attive: 20% full management e 80% brokerage con controllo dell’esperienza ospite. La visione dell'azienda è il progressivo passaggio da broker intermediario a brand a controllo esclusivo in 3 anni. «Vogliamo comunicare un modello italiano di ospitalità. - afferma Alessandro Camisa, co-founder di Camisa Homes & Villas - Empatia, solarità, tutto quello che è italiano viene riproposto, in piccolo, all'interno delle varie unità abitative. Abbiamo esportato il modello nelle nostre ville del Mediterraneo: dall’Italia con Sicilia e Sardegna, alla Croazia, la Costa Azzurra, la Grecia e le Baleari. Abbiamo anche 12 ville a Dubai, un mercato che si sta aprendo. Siamo una società di hybrid ospitality: ci occupiamo di ville, dimore storiche o appartamenti di lusso di grandi dimensioni e siamo focalizzati su un mercato prevalentemente straniero. I nostri ospiti sono per il 63% nord-americani; il segmento Italia pesa per il 9%, ma la quota Ue sta aumentando (Francia, Germania e paesi Scandinavi). Sono in crescita Gcc (mercato arabo), Australia, Brasile e Argentina e Cina. Camisa è diversa dai propri competitor perché offre all’ospite l'esperienza su misura, la ricerca della proprietà e anche il suo acquisto». Oggi l’Italia è il secondo paese più quotato a livello di incoming turistico estero, dopo la Francia e prima della Spagna; nel 2024 la proposta di Camisa ha segnato una crescita del 43% sul 2023. «L'anno scorso abbiamo chiuso a un milione di giro d'affari, quest'anno i dati provvisori dicono che il fatturato sarà di 2,5 milioni di euro» aggiunge Alessandro Camisa, sottolineando che, dal punto di vista del business development, oggi Camisa si dedica soprattutto al consolidamento del nome. «Io e Giancarlo Pallotta abbiamo fondato insieme Camisa Homes & Villas: siamo migliori amici dai tempi dell'università, con laurea e master in economia ed esperienza all’estero. Nati come Family Apartments nel mercato urban, siamo cresciuti offrendo proprietà che sono dei mini alberghi di lusso e hanno una storia da raccontare, frutto della famiglia che vi ha vissuto e della ristrutturazione voluta dal proprietario. A questo si unisce la mia visione dell'ospitalità: grazie a degli accordi con i proprietari seguiamo l'ospite dalla prenotazione, al check-in e fino al check-out, con i nostri receptionist e concierge. Ogni proprietà deve avere delle caratteristiche specifiche per entrare nel nostro portfolio. - continua Camisa - Una piscina, possibilmente riscaldata, e almeno 5-7 camere da letto, suites con il bagno in camera. Le finiture devono essere di alta gamma e il layout, la disposizione planimetrica, di lusso, con arredi di qualità, tutti gli elettrodomestici necessari e cucine di almeno di 30 metri quadrati. Abbiamo quattro divisioni di prodotto: ville Basic, Premium, Prestigio e Lusso. Camisa si inserisce in una proprietà già “pronta” per accogliere degli ospiti. A questo aggiunge i servizi che sono quelli di accoglienza, le pulizie, l'invio al portale Alloggiati per quanto riguarda la parte Questura. Offriamo poi attività di sport e wellness: in ogni villa è disponibile una zona palestra e c’è la possibilità di richiedere servizi per la parte beauty. Forniamo anche il babysitting in caso di bisogno. E poi ci sono le esperienze su misura, di cui si occupa la Divisione Camisa Essential, che ha selezionato i migliori fornitori di ciascuna regione. Sono molto richiesti i wine-tasting, le cooking class e le cooking-challenge: dei piccoli master-chef che si svolgono nella villa! Facciamo anche il pizza-party con il pizzaiolo italiano e da quest’anno abbiamo inserito lo stargazing e il sungazing per osservare i pianeti dal giardino con dei telescopi. Grazie a una divisione dedicata organizziamo anche micro-matrimoni fino a 80 ospiti, con cerimonia laica e catering. È un settore che sta crescendo del 110% ogni anno, soprattutto in destinazioni come Puglia, Toscana e Sicilia. Camisa Homes & Villas ha anche una Divisione Real Estate: operiamo mandati di procacciamento non esclusivi su circa il 65 % del portfolio; ogni transazione è gestita da broker abilitati e separata dal ramo hospitality. Gli investitori sono perlopiù stranieri: americani, sud-americani e russi. Per quanto riguarda lo sviluppo commerciale e le strategie di espansione a medio termine stiamo lavorando su mercati in forte crescita: Medio Oriente e Asia Pacifico, con particolare attenzione a KSA (Arabia Saudita), UAE (Emirati Arabi) e Australia, insieme a Cina e Sud America (Brasile e Argentina). Il mercato americano resta comunque quello più stabile per Camisa, per questo nel 2025 abbiamo aperto un ufficio a New York che si occupa solo di marketing e comunicazione sul territorio. - conclude Camisa - Oggi lavoriamo con 3.000 to e adv internazionali, con cui condividiamo la commissione». La ricchezza e versatilità delle strutture proposte viene anche raccontata in lingua inglese da Alessandro Camisa sul canale youtube “Camisa Homes & Villas”. Video di 10’cc accompagnano lo spettatore nella scoperta delle dimore, guidato dall’occhio di un drone per gli esterni e dalle accurate immagini di un videomaker per gli interni.\r

Chiara Ambrosioni","post_title":"Camisa Homes & Villas: soggiorni di lusso su misura nel Mediterraneo con divisione Real Estate","post_date":"2025-07-30T14:42:56+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1753886576000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495373","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Estate 2025 nel segno della musica per Mangia’s: fino al prossimo 23 agosto, la voce inconfondibile e l’energia travolgente di Rudy Zerbi accompagneranno le giornate estive, in diretta quotidiana su Radio Deejay.\r

\r

Il conduttore radiofonico trasmetterà tra il 28 luglio e il 9 agosto da Mangia’s Brucoli, Sicily, Autograph Collection Hotels, resort 5 stelle incastonato tra l’Etna e il Mediterraneo, progettato per offrire comfort senza pari e servizi esclusivi, garantendo agli ospiti un’esperienza di puro relax e benessere.\r

\r

In seguito, dall'11 al 23 agosto da Mangia’s Sardinia Resort, un resort situato a Santa Teresa di Gallura: tra spiagge sabbiose, calette rocciose e panorami sull’arcipelago della Maddalena, è la destinazione ideale per famiglie in cerca di una vacanza autentica e rilassante.\r

\r

La nuova collaborazione, che conferma la solida amicizia tra Mangia’s e Rudy Zerbi, si inserisce nel ricco palinsesto di eventi esclusivi della stagione estiva 2025, consolidando Mangia’s come destinazione privilegiata per chi cerca un’autentica vacanza italiana che unisce territorio, ospitalità d’eccellenza, musica e divertimento.\r

\r

\r

\r

Una partnership che diventa un ponte tra turismo e intrattenimento, capace di raccontare un’estate italiana ricca di emozioni, da vivere e condividere anche sui canali ufficiali di Radio Deejay, e destinata ad attrarre l’attenzione di media lifestyle, travel e turismo.\r

\r

[caption id=\"attachment_495375\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Mangia's Brucoli[/caption]","post_title":"Radio Deejay sbarca nell'estate Mangia's: dirette d'agosto dai resort di Sicilia e Sardegna","post_date":"2025-07-30T11:43:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1753875781000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495345","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova collaborazione di Gnv con Innovadog, azienda veneta specializzata in soluzioni pet-friendly per il mercato premium, per rendere ancora più semplice e piacevole l’esperienza di chi viaggia con il proprio animale domestico.\r

Negli ultimi quattro anni il numero di passeggeri con animali a bordo delle navi Gnv è cresciuto costantemente: da 45.000 nel 2021 a oltre 81.000 nel 2024. La compagnia ha di conseguenza aumentato il numero di cabine pet-friendly sulle principali rotte verso la Sicilia e la Sardegna e ora fa un passo in più con servizi pensati su misura per chi non vuole rinunciare a portare con sé il proprio cane in vacanza.\r

Con la nuova intesa con Innovadog, i passeggeri potranno contare su una Pet Policy chiara e completa, pensata per accompagnare il cliente fin dalla prenotazione e durante ogni fase del viaggio. Video informativi proiettati a bordo e disponibili on-demand offriranno consigli utili per organizzare al meglio gli spazi in cabina, passeggiare nelle aree dedicate e prendersi cura del proprio cane in ogni momento della traversata.\r

Ci sarà anche un Digital Welcome Kit con una lettera di benvenuto, suggerimenti pratici per la preparazione al viaggio, un link a contenuti multimediali realizzati in collaborazione con gli esperti de Il Cane Istruito, oltre a codici sconto per acquistare online sia accessori e prodotti innovativi per il benessere dell’animale dall’azienda WawPet, ma anche numerosi video-corsi e manuali con suggerimenti pratici e quotidiani per l’educazione del cane creati da Cinofilia Facile.\r

Chi prenota il viaggio con il proprio cane riceverà direttamente via e-mail o nell’area riservata il link alla Pet Policy, potrà guardare i video a bordo e riscattare i coupon inclusi nel Digital Welcome Kit sui siti partner Innovadog.","post_title":"Gnv sempre più pet-friendly: nuovi servizi grazie all'intesa con Innovadog","post_date":"2025-07-30T10:03:35+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1753869815000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495295","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_495296\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Foto Enrico Amici[/caption]\r

\r

Le visite guidate gratuite di White Carrara 2025, evento che trasforma il centro storico di Carrara in un laboratorio creativo diffuso, iniziate a luglio che proseguono fino al 28 settembre 2025, sono un’opportunità unica di esplorare la città attraverso gli occhi del design moderno, scoprendo come il marmo si trasformi in linguaggio espressivo del nostro tempo.\r

\r

White Carrara, alla sua nona edizione e sotto la direzione artistica di Domenico Raimondi - thesignlab, ha scelto come tema \"Design Here and Now\", celebrando la contemporaneità attraverso opere inedite che nascono dall'incontro tra visione progettuale e lavorazione del marmo.\r

\r

I tour guidati sono disponibili il 1° agosto 2025 e proseguiranno nei venerdì 8 e 22 agosto e poi il 5 e il 19 settembre. Saranno percorsi attraverso i luoghi più suggestivi del centro storico carrarese, partendo dalla maestosa piazza Duomo e da Piazza Alberica proseguendo in un itinerario che tocca piazza delle Erbe, via Loris Giorgi, palazzo Pisani, per concludersi all'ex Paretra in via Beccheria 5.\r

\r

Un viaggio tra opere d’arte e di design, realizzate esclusivamente per White Carrara da designer di calibro internazionale come Karim Rashid, Ross Lovegrove, Jean-Michel Wilmotte, Kickie Chudikova, e Michel Boucquillon, oltre ad affermati progettisti italiani come Elena Salmistraro, Giulio Iacchetti, Massimo Giacon, Benvenuto Saba, Nicola Maggi, la realtà creativa di Gumdesign.\r

\r

La visita guidata, dalle 18:30 alle 20:30 è strutturata come un percorso alla scoperta di come il design contemporaneo dialoghi con l'architettura storica. Ogni tappa racconta una storia diversa, mostrando come i protagonisti del design mondiale abbiano reinterpretato il rapporto tra materiale, forma e spazio urbano.\r

\r

Per partecipare alle visite guidate gratuite, la prenotazione è obbligatoria, inviando una e-mail a cultura@comune.carrara.ms.it e indicando nell'oggetto \"Visite guidate White Carrara\" e specificando nel messaggio: nome e cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero di partecipanti e la data scelta. È possibile prenotare fino a 48 ore prima dall’evento.","post_title":"White Carrara 2025, fino a settembre tour guidati gratuiti per esplorare la città","post_date":"2025-07-30T09:00:43+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1753866043000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495310","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Discover Airlines aprirà una nuova rotta stagionale da Francoforte a Brindisi, che sarà operativa dal 9 giugno 2026 con due frequenze alla settimana, il martedì e il venerdì, fino al 23 ottobre.\r

\r

Lo schedule prevede partenza da Francoforte, rispettivamente, alle 10.45 e alle 8.30, mentre da Brindisi è prevista alle 13.20 (martedì) e alle 11.05 (venerdì). La compagnia del gruppo Lufthansa, già presente da alcuni anni su Bari, amplia e rafforza la propria presenza in Puglia, andando a collegare, in questo caso, un’area di eccellenza per l’industria del turismo pugliese. \r

\r

“Prosegue la nostra azione finalizzata ad arricchire l’offerta di collegamenti, soprattutto internazionali, da Brindisi - ha commentato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile –. L’aeroporto del Salento rappresenta per la rete aeroportuale e per la Puglia un’infrastruttura strategica, soprattutto per l’industria turistica del Sud della regione. Il mercato tedesco, infatti, è sempre stato uno dei più importanti per questa area della nostra regione e questo ulteriore volo non potrà che portare ulteriori benefici. Peraltro, la disponibilità di questo volo si tradurrà in un vantaggio anche per il mondo delle imprese e per quella comunità pugliese ben radicata e inserita nella grande città tedesca. Un valore aggiunto è anche costituito dal network del vettore su Francoforte che consente prosecuzioni verso Canada, Stati Uniti, Asia e Africa, oltre che da quello di Lufthansa e delle altre compagnie di Staralliance, di cui Discover Airlines fa parte”. \r

\r

La nuova tratta su Brindisi è una delle tre novità targate Discover Airlines per l'estate 2026: le altre due sono Shannon e Larnaca: la destinazione del Nord-ovest dell'Irlanda sarà collegata a Francoforte da aprile, con due voli a settimana; la rotta su Cipro debutterà invece a fine marzo, con frequenze giornaliere da Francoforte e Monaco. Inoltre, saranno disponibili due voli giornalieri da Francoforte il giovedì, il venerdì e il sabato, mentre da Monaco saranno disponibili due collegamenti giornalieri il venerdì e la domenica. Le rotte erano precedentemente offerte da Lufthansa.\r

\r

\r

\r

\r

Il network estivo del vettore conterà oltre 40 destinazioni a corto e medio raggio da Francoforte e Monaco; la flotta a corto e medio raggio aumenterà di altri due aeromobili nella primavera del 2026, raggiungendo un totale di 18 Airbus A320, undici dei quali partiranno da Francoforte e sette da Monaco.\r

\r

\r

","post_title":"Discover Airlines: c'è Brindisi nel tris di nuove destinazioni dell'estate 2026","post_date":"2025-07-29T14:41:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753800110000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495299","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Il turismo del vino sta vivendo una nuova stagione d’oro. Sempre più viaggiatori scelgono di scoprire territori vitivinicoli non solo per degustare etichette pregiate, ma anche per vivere esperienze tra vigne, cantine, storia e cultura locale. Il connubio tra enogastronomia, paesaggio e ospitalità rurale si afferma come una delle tendenze più significative del settore turistico internazionale.\r

L’evoluzione del turismo enogastronomico\r

Negli ultimi anni, il turismo enogastronomico si è trasformato da nicchia per appassionati a fenomeno globale. Le cantine non sono più solo luoghi di produzione, ma vere e proprie destinazioni, spesso progettate da archistar o immerse in contesti paesaggistici d’eccezione.\r

\r

Dalla Toscana al Piemonte, dalla Champagne alla Rioja, il viaggio tra i filari offre oggi itinerari esperienziali che abbracciano degustazioni guidate, corsi di cucina, percorsi trekking tra i vigneti e soggiorni in agriturismi di charme. A ciò si aggiunge la crescente attenzione alla sostenibilità, con molte aziende vinicole che propongono percorsi a impatto zero o visite in e-bike.\r

Esperienze tra gusto e cultura\r

Il viaggio tra i vigneti si arricchisce di attività che vanno oltre la semplice degustazione. Visite guidate nei borghi storici, partecipazione alla vendemmia, concerti tra le vigne, percorsi d’arte contemporanea e laboratori sensoriali sono solo alcune delle proposte offerte dalle cantine più innovative.\r

\r

Il turismo esperienziale del vino è anche occasione per comprendere la cultura di un territorio, attraverso i racconti dei vignaioli, la scoperta di antiche tecniche di vinificazione e l’abbinamento con i piatti tipici locali. In molti casi, l’esperienza si conclude con l’acquisto di un prodotto d’eccellenza da portare a casa, come una bottiglia di champagne Deutz, simbolo di un momento memorabile.\r

Le destinazioni emergenti del vino\r

Accanto alle grandi capitali del vino, stanno emergendo nuove mete capaci di sorprendere i visitatori. In Italia, aree come il Sannio in Campania, la Val d’Orcia senese o l’Etna in Sicilia stanno conquistando un posto di rilievo nel panorama del turismo del vino.\r

\r

Anche in Europa si registrano interessanti novità: la Slovenia con la regione di Brda, la Moldavia con la Strada del Vino, e il Portogallo con la valle del Douro attirano viaggiatori curiosi e attenti alle esperienze autentiche. In questi territori, è possibile scoprire piccole produzioni d’eccellenza e vini autoctoni poco noti, spesso accompagnati da una calda ospitalità familiare.\r

L’importanza della narrazione del territorio\r

Raccontare il vino significa raccontare il territorio. Per questo motivo, le realtà più dinamiche del settore investono nella comunicazione del paesaggio, nella valorizzazione delle tradizioni locali e nel coinvolgimento diretto dei visitatori.\r

\r

Il marketing del vino si fonde con lo storytelling, creando connessioni emotive che trasformano un semplice assaggio in un’esperienza da ricordare e condividere. Il vino diventa ambasciatore del luogo in cui nasce, capace di evocare atmosfere, memorie e suggestioni.\r

Un’opportunità per territori e viaggiatori\r

Le nuove rotte del turismo del vino rappresentano un’opportunità concreta per la valorizzazione di aree interne e rurali, contribuendo allo sviluppo economico locale e alla tutela del paesaggio. Per i viaggiatori, si tratta di un’occasione unica per connettersi con la terra, conoscere da vicino i processi produttivi e riscoprire il piacere della lentezza.\r

\r

Nel panorama del turismo contemporaneo, il viaggio tra i filari si impone come un’esperienza completa, sostenibile e ricca di significato. Un invito a scoprire il mondo del vino con occhi nuovi, passo dopo passo, calice dopo calice.","post_title":"Viaggio tra i filari: le nuove rotte del turismo del vino","post_date":"2025-07-29T12:29:50+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":["cantine","degustazioni-vini","destinazioni-vino-europa","enogastronomia","enoturismo","esperienze-sensoriali","narrazione-del-vino","sostenibilita-vino","turismo-del-vino","turismo-esperienziale","turismo-rurale","viaggi-enogastronomici","viaggio-tra-i-filari","vigneti-italia","vino-e-cultura"],"post_tag_name":["cantine","degustazioni vini","destinazioni vino Europa","enogastronomia","enoturismo","esperienze sensoriali","narrazione del vino","sostenibilità vino","turismo del vino","turismo esperienziale","turismo rurale","viaggi enogastronomici","viaggio tra i filari","vigneti Italia","vino e cultura"]},"sort":[1753792190000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495179","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oriana Homèl aprirà quest’anno due nuove strutture a Treviso e Trapani, che uniscono fascino storico, visione architettonica e accoglienza sostenibile. Due immobili iconici - uno nel cuore produttivo e fluviale del Veneto, l'altro sul lungomare luminoso della Sicilia occidentale – diventano simbolo della strategia di crescita del marchio: riabitare luoghi straordinari, restituendo loro una nuova vita attraverso un'ospitalità autentica e raffinata. \r

\r

La società italiana specializzata nell’ospitalità contemporanea, propone un’idea innovativa di accoglienza in appartamenti di design, ubicati in palazzi storici sapientemente recuperati, che forniscono al contempo i servizi di un hotel convenzionale. Una soluzione all’avanguardia che mira ad offrire maggiore comfort e spazio ai propri clienti con unità abitative “Green” dotate di certificato verde con l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili. Moderne e arredate con gusto, in una struttura dotata di concierge e servizi centralizzati. Il concetto di Homel, crasi tra _home_ e _hotel_, tra il comfort di una casa e i servizi di un albergo. \r

\r

Queste due nuove aperture segnano tappe cruciali nel piano industriale 2025–2030, che prevede due inaugurazioni all’anno – una in destinazioni primarie, una in località emergenti – con l’obiettivo di raggiungere circa 250 appartamenti su scala nazionale. \r

\r

Sono, inoltre, in fase avanzata le trattative per ulteriori aperture, mentre prosegue la ricerca di immobili a Firenze e Venezia. \r

\r

\"Queste due nuove acquisizioni che rappresentano perfettamente la visione e l’identità di Oriana Homèl - commentano i soci di Oriana Homèl Pasquale d’Esposito, Domenico D’Oriano e Marco Fogliamanzillo -. A Treviso apriremo 23 appartamenti all’interno di un ex mulino storico, un progetto unico che porta la firma dell’architetto Matteo Thun. A Trapani, riconvertiremo lo splendido Palazzo della Banca d’Italia, affacciato sul mare, in una struttura ricettiva iconica, con 23 suite ed uno spazio al piano terra destinato a diventare un punto di riferimento culturale e gastronomico”. \r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"495187,495186,495184\"]","post_title":"Oriana Homèl: due nuove strutture in apertura a Treviso e Trapani","post_date":"2025-07-29T09:15:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1753780545000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495148","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Avanza il processo di privatizzazione della Sac, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, in attuazione della delibera approvata dall'assemblea dei soci lo scorso marzo.\r

\r

È in fase finale la valutazione e il completamento del bando relativo alla cessione di quote della società di gestione, con la manifestazione di interesse che sarà pubblicata nelle prossime settimane.\r

\r

Parallelamente, prosegue la nota della Sac, è in fase di pubblicazione la riapertura dei bandi promossi dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia per l’assegnazione di contributi destinati alle compagnie aeree, finalizzati allo sviluppo e all’incremento del traffico passeggeri internazionali da e per l’aeroporto di Comiso.\r

\r

Sono risorse residue del precedente bando, che ha già consentito l’attivazione di nuove e significative rotte internazionali per lo scalo ibleo","post_title":"Sac: ultimo miglio per la privatizzazione della società di gestione di Catania e Comiso","post_date":"2025-07-28T08:58:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753693080000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495134","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' la Corea del Sud l'ultima new entry della programmazione Creo 2025/2026. La destinazione si inserisce in un percorso strategico di diversificazione dell’offerta e consolidamento del portafoglio asiatico, attraverso la costruzione di itinerari a partenze garantite, tour privati modulabili e soluzioni su misura del cliente. \r

\r

“La Corea del Sud rappresenta una delle novità più significative della nostra programmazione - spiega Manuele Magrini, pm & operations Creo (nella foto) -: è una destinazione dalle molteplici sfaccettature, capace di coniugare in modo unico modernità e tradizione. Da un lato c’è l’energia travolgente di Seul, con la scena K-pop, l’innovazione della K-Beauty e il dinamismo del fashion design contemporaneo; dall’altro, un patrimonio storico millenario che si ritrova nei templi di Gyeongju, nei villaggi confuciani di Andong e negli antichi palazzi reali.\r

\r

“Abbiamo lavorato a un ventaglio di proposte estremamente articolato, in grado di parlare a un pubblico eterogeneo. I nostri clienti potranno vivere esperienze autentiche: sorseggiare un tè tradizionale in una hanok nel quartiere storico di Bukchon, camminare lungo i sentieri del Monte Seorak fino al tempio di Shinheungsa, esplorare i coloratissimi murales del Gamcheon Culture Village a Busan, o lasciarsi incantare dai paesaggi vulcanici e dalle spiagge nere dell’isola di Jeju\".\r

\r

I nuovi itinerari, già prenotabili per tutto il 2025 e 2026, si distinguono per un approccio tailor made e per la capacità di intercettare target differenti: dal viaggiatore esperienziale a quello leisure, dagli appassionati di cultura orientale agli amanti della natura, fino ai segmenti honeymoon e upper-middle. L’accurata selezione di dmc locali qualificati, unita a una progettazione operativa attenta alla logistica e alla fruibilità del territorio, consente di proporre prodotti competitivi e ad alto valore percepito. \r

\r

Particolare attenzione è riservata all’inserimento di esperienze ad alto contenuto identitario: cerimonie del tè in dimore storiche, hiking in parchi nazionali, visite guidate nei principali siti Unesco, tour street-food e percorsi legati alle tradizioni spirituali coreane. ","post_title":"La Corea del Sud sbarca nella programmazione Creo: forte accento sulle esperienze","post_date":"2025-07-25T12:55:25+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1753448125000]}]}}