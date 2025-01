Palladium chiude un 2024 in crescita (+12%). Ora focus su Sud-Est asiatico e Medio Oriente

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483165 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Numeri in crescita per il gruppo Palladium, che ha chiuso il 2024 con un fatturato di oltre 1,2 miliardi di euro, pari a un incremento del 12% sull'anno precedente. In termini globali, il gruppo è riuscito ad aumentare i ricavi medi per camera disponibile (revpar) del 10%. Un risultato frutto di una crescita del 3% dell'occupazione e di un incremento del 7% delle tariffe medie. “Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti nel 2024, che rappresentano non solo una crescita del 12% rispetto all'anno precedente, ma anche del 60% rispetto ai livelli del 2019 - sottolinea il ceo di Palladium, Jesús Sobrino - . Stiamo inoltre iniziando il 2025 con aspettative molto positive, con progetti importanti e l'intenzione di espandere il nostro orizzonte di sviluppo in destinazioni chiave, come il Sud-Est asiatico e il Medio Oriente. A tal fine, stiamo lavorando per rafforzare le alleanze strategiche che abbiamo con partner e proprietari, nonché per stabilire nuove relazioni che faciliteranno questa espansione”. Il 2024 è stato un anno positivo per l'azienda pure in termini di nuovi progetti. In Europa, si è festeggiata l'apertura dell'Only You Hotel Sevilla in aprile e il ritorno della società a Barcellona con il 45 Times Barcelona Hotel a novembre. Nei Caraibi, invece, il gruppo ha introdotto il programma premium The Signature Level presso il Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa di Montego Bay, in Giamaica. Per quanto riguarda i nuovi sviluppi previsti per quest'anno, spicca l'inaugurazione del The Unexpected Ibiza Hotel, in calendario ad aprile. L'hotel disporrà di 181 camere e suite: sarà la prima apertura di un nuovo marchio ispirato all'Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, con il quale la società cerca di crescere a livello internazionale. Da gennaio, inoltre, il Grand Palladium Select Costa Mujeres fa parte della selezione dei migliori hotel del marchio omonimo, la Grand Palladium Select Collection. Seguiranno il Grand Palladium Select Palace Ibiza in aprile e il Grand Palladium Select Bávaro di Punta Cana alla fine del 2025. Come accennato da Sobrino, il gruppo si sta concentrando ora per la prima volta sull'Asia. La compagnia punta al Sud-Est, in particolare a Singapore, Vietnam, Bali, Indonesia e Thailandia, nonché al Medio Oriente. Sta inoltre lavorando per trovare opportunità negli Stati Uniti, in Messico, nelle principali capitali dell'America Latina e dell'Europa, nonché nelle enclave turistiche del Mediterraneo, come Marocco, Grecia e Croazia. Per quanto riguarda i progetti confermati, infine, l'apertura dell'Only You Hotel Venice Bonvecchiati, di proprietà di Ece Real State e Soravia, è prevista per l'ultima metà del 2026. L'hotel a 5 stelle avrà 162 camere e si trova a 150 metri da piazza San Marco. Nello stesso anno sarà effettuata la conversione dell'attuale 45 Times Barcelona Hotel, che entrerà a far parte del portafoglio Bless Collection. Nel 2027, il gruppo prevede poi la seconda apertura del marchio The Unexpected Hotels a Ras Al Khaimah (Emirati Arabi Uniti): il progetto, sviluppato da Al Marjan e Almal Real Estate Development, prevede un investimento di oltre 100 milioni di dollari e 422 camere. Nello stesso anno è anche prevista l'apertura di Only You a Ibiza e New York. [post_title] => Palladium chiude un 2024 in crescita (+12%). Ora focus su Sud-Est asiatico e Medio Oriente [post_date] => 2025-01-24T11:58:27+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737719907000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483169 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saldo positivo per il bilancio 2024 dell'aeroporto di Rimini, che ha movimentato 325.361 passeggeri, in crescita del 14,2% sull’anno precedente. L’aviazione commerciale ha registrato 322.203 passeggeri, l’aviazione generale 3.158. Il traffico è stato prevalentemente internazionale e operato soprattutto da vettori low cost, Ryanair in primis. La prima meta dei viaggiatori transitati dal Fellini è stata Tirana, seguita da Cagliari, Palermo, Budapest, Kaunas, Vienna, Londra Stansted, Praga, Cracovia e Lussemburgo AIRiminum, società di gestione dello scalo, sottolinea l'importanza di alcuni elementi che hanno trainato la crescita: l’annuncio dell’aggiudicazione del Routes Europe 2026 che dal 18 al 20 maggio 2026 porterà a Rimini 1.500 delegati decision-maker dell’industria aviation in rappresentanza di circa 100 compagnie aeree internazionali, 300 aeroporti europei e 50 destinazioni turistiche internazionali. Fondamentali anche le nuove partnership strategiche con EasyJet che dalla summer 2025 collegherà Rimini con 2 voli settimanali per Londra Gatwick e Basilea. “La scelta della compagnia – spiega AIRiminum – di concentrare la propria operatività presso l’aeroporto di Rimini in questa area di Italia (con la chiusura degli scali di Venezia, Bologna, Ancona) può rappresentare una grande opportunità per lo sviluppo dell’aeroporto e per la connettività internazionale della destinazione.” C’è poi lo sbarco anche di uno dei principali network internazionali, British Airways, che sempre dalla summer 2025 garantirà 3 voli settimanali da Londra Heathrow. Uno scalo capace di portare flussi turistici anche da importanti mercati internazionali (ad es. nordamericani e asiatici). “L’obiettivo strategico – rivela la società di gestione del Fellini – è di riuscire ad estendere tale volo per tutto il periodo dell’anno rafforzando così la connettività internazionale della destinazione e soprattutto lo sviluppo del traffico business“. Con queste novità, Rimini la prossima estate avrà voli da e per Londra ogni giorno della settimana e addirittura due il mercoledì e la domenica. Altro tassello importante, l’apertura del mercato tedesco con 21 voli da Monaco (uno a settimana) operati dalla compagnia Universal Air nella summer 2025 e con i voli charter sviluppati dal Tour operator Mundo Reisen operati da Volotea. "Nel 2025 - osserva l’ad di AIRiminum Leonardo Corbucci – che ci riporterà oltre i livelli del 2019, il nostro obiettivo sarà di riuscire a coinvolgere in maniera concreta anche altri importanti stakeholder del territorio romagnolo per aiutarci nello sviluppo strategico dell’aeroporto e quindi della connettività e accessibilità della destinazione”. [post_title] => Rimini: saldo positivo per il traffico passeggeri a +14,2%. Le novità 2025 [post_date] => 2025-01-24T11:49:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737719356000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483158 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Museo Archeologico “Ubaldo Formentini” del Castello San Giorgio si conferma anche nel 2024 il Museo dei record: sfiorati i 50.000 visitatori nel 2024, con un trend positivo che si conferma dagli anni precedenti (quasi 45mila nel 2023 e 30mila nel 2023), con un incasso complessivo di quasi 200.000 euro (162.680,50 euro nel 2023, 117.010,74 euro nel 2022). «I dati relativi ai visitatori e agli incassi dell'anno 2024 c«onfermano il grande apprezzamento riscosso dal nostro Museo Archeologico, che risulta essere sempre più apprezzato dai visitatori di tutto il mondo e punto di riferimento per persone di tutte le età. – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Uno straordinario risultato ottenuto grazie al ricco patrimonio culturale custodito, ma anche grazie alle innumerevoli iniziative didattiche e le esposizioni temporanee che si susseguono nel corso dell’anno e che continueranno anche nel 2025 con tante novità. Inoltre sono stati inseriti nel dossier di Candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027 eventi speciali per il Paleofestival e per Spetialis che arricchiranno ulteriormente queste manifestazioni». Il Museo del Castello nel 2024 ha vantato il successo della mostra “Imago”, posta in dialogo con la collezione civica, coniugando la sua offerta culturale con le attività didattiche e ludiche museali di cui è capofila con eventi di rievocazione storica cittadina e rassegne ormai di chiara fama. In particolare, il Castello San Giorgio ha promosso eventi di grande rilievo extraterritoriale: la diciassettesima edizione del “Paleofestival” il Festival dell’archeologia sperimentale divulgativa sul Mondo Antico, la rassegna culturale estiva delle “Notti al Castello” con oltre venti appuntamenti; la seconda edizione di “Spetialis. Festival della Spezia Antica” che ha previsto una tre giorni di rievocazione della storia della Città della Spezia dal Medioevo all’Ottocento e la tradizionale “Notte Mostruosa” che è l’evento serale di punta della Città del 31 ottobre. [post_title] => La Spezia, record di visitatori nel 2024 al Museo del Castello San Giorgio [post_date] => 2025-01-24T11:35:21+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737718521000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483099 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => AVIS, brand di rent-a-car parte di Avis Budget Group, e Genoa CFC annunciano l’avvio di una partnership che include la fornitura di veicoli a noleggio e la valorizzazione dei processi di innovazione nell’ambito della mobilità sostenibile. Grazie a questa partnership, AVIS, leader di eccellenza tra i player nel segmento di riferimento, trasporta nel circuito calcistico e mediatico la peculiarità dei suoi modelli operativi e un’ampia gamma di offerte, inserendosi in un calendario di iniziative ideate per la fan-base del club e il popolo del calcio. L’impegno di AVIS per la progettualità di un mondo sempre più eco-sostenibile è supportato dalla visibilità che Serie A e Genoa garantiscono, sia a livello locale che globale, attraverso le opportunità, i servizi e le facilities delle partite allo stadio “Ferraris”, con la presenza nelle sale corporate hospitality degli sponsor, la diffusione di messaggi audio/video e l’esempio di un uso delle risorse equo ed efficiente, nel perimetro delle attenzioni per il futuro. Nell’ambito della collaborazione, AVIS metterà a disposizione del club una delle sue soluzioni di mobilità eco-friendly, da utilizzare per gli spostamenti dello staff e della dirigenza. Inoltre, per tutto il girone di ritorno della Stagione Sportiva 2024-2025, AVIS sarà presente con LED domination a bordocampo, nel pre-partita e nell’intervallo, durante le gare ufficiali casalinghe del campionato. La partnership prevede benefici anche per i tifosi: i possessori della tessera del Club potranno usufruire di uno sconto dedicato del 15%, valido per noleggi sul territorio nazionale e all’estero. [post_title] => Avis è official car rental partner del Genoa CFC [post_date] => 2025-01-24T10:31:01+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737714661000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483141 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quasi 63 milioni di passeggeri su oltre 300.000 voli: sono i numeri 2024 di Wizz Air, che segnano il dato più alto di traffico passeggeri annuale mai registrato. Segno più anche per il mercato Italia, con oltre 18 milioni di passeggeri, il 15% in più rispetto all’anno precedente, e più di 90.000 voli. Nel 2024, Wizz Air ha inaugurato quasi 100 nuove rotte, inclusi i nuovi collegamenti da Milano, Roma, Salerno, Napoli, Genova e Bologna verso il resto d’Europa e non solo. Inoltre, la compagnia ha ricevuto 34 nuovi aeromobili, aumentando così la dimensione della propria flotta del 15%. Su un totale di 226 aeromobili che compongono la flotta di Wizz Air, 146 sono Airbus A320/21neo, con la tecnologia neo che oggi alimenta il 65% delle operazioni di Wizz Air. Durante il 2025 e dei primi mesi del 2026, la low cost ungherese prevede di ricevere 50 nuovi Airbus A321neo e A321Xlr. Questi aeromobili di ultima generazione porteranno la percentuale dei nuovi modelli nella flotta WIZZ al 77%, mentre la compagnia continua a ritirare gli aeromobili della famiglia A320ceo. Per migliorare l’esperienza dei clienti, Wizz Air ha triplicato la capacità dei suoi centri di assistenza clienti, implementato la sua assistente vocale, Amelia, attiva 24/7 per supportare i passeggeri in caso di disagi, e lanciato una nuova piattaforma Help Centre. In Italia il vettore opera oggi con decine di aeromobili in cinque basi (Roma, Milano, Venezia, Napoli e Catania), contando oltre 200 rotte verso quasi 90 destinazioni in oltre 30 Paesi. "L’Italia è uno dei Paesi più importanti per Wizz Air, come dimostrano gli investimenti nei nuovi collegamenti diretti e nel nuovo Centro di Addestramento a Roma Fiumicino - afferma Tamara Nikiforova, corporate communication manager della compagnia aerea -. Siamo entusiasti di crescere ulteriormente in Italia nel 2025, continuando a offrire collegamenti comodi e convenienti per l’anno del Giubileo.” [post_title] => Wizz Air: nel 2024 oltre 18 mln di passeggeri sul mercato Italia, +15% [post_date] => 2025-01-24T10:19:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737713971000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483125 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' un castello da fiaba, l'Hampton Court Palace nel Surrey (a circa un'ora da Londra), la location scelta da VisitBritain per ospitare l'edizione 2025 di Showcase Britain, l'evento internazionale annuale b2b che promuove il turismo nel Regno Unito coinvolgendo buyer e stampa trade in arrivo da tutto il mondo. Gli ospiti sono oltre 120, da 17 Paesi: accanto agli Stati Uniti, il principale mercato, fra gli altri Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, Italia, India, Italia, Giappone e Paesi del Golfo. L'evento è stato scelto per presentare in anteprima “Starring GREAT Britain”, la nuova campagna media internazionale che punta sul turismo cinematografico per stimolare la crescita dell'industria turistica britannica, un settore da 74 miliardi di sterline. Ad accogliere ufficialmente i buyer, il ministro del turismo sir Chris Bryant, il presidente di VisitBritain Nick de Bois CBE e il suo ceo Patricia Yates. Il ministro del turismo ha chiarito gli obiettivi della compagna: "Abbiamo industrie cinematografiche di livello mondiale e i nostri paesaggi mozzafiato e il nostro patrimonio patrimonio fa da sfondo a molti dei momenti indimenticabili che ci hanno lasciato senza fiato al cinema. Ora vogliamo che sempre più visitatori nazionali e stranieri scoprano quei luoghi. Puntiamo su questi elementi di attrattiva per raggiungere l'obiettivo di accogliere 50 milioni di visitatori internazionali all'anno entro il 2030, creando al contempo opportunità nelle comunità locali e preparando il terreno per la fiorente economia turistica del Regno Unito per gli anni a venire". Al termine di un suggestivo banchetto allestito nel grandioso salone dove cinque secoli fa Enrico VIII ospitava la sua corte, i team commerciali di VisitBritain, VisitEngland, London & Partners, VisitScotland e Visit Wales hanno presentato agli operatori le ultime novità su prodotti, esperienze, ospitalità. Nei prossimi giorni, i buyer parteciperanno a fam trip in diverse aree in Inghilterra, Irlanda del Nord, Scozia e Gallese, per ammirare gli scenari naturali e le destinazioni al centro dell'azione dei numerosissimi film e serie tv girate in Gran Bretagna e per sperimentare le attività e i nuovi prodotti legati al mondo cinematografico e televisivo: come sottolineato da Patricia Yates, ceo di VisitBritain: “I buyers internazionali avranno un posto in prima fila per scoprire in prima persona perché la Gran Bretagna è la vera star dello spettacolo. So che torneranno a casa ispirati a vendere più destinazioni britanniche quest'anno". I team locali di VisitBritain hanno lavorato in collaborazione con Tourism Northern Ireland, VisitEngland, VisitScotland e Visit Wales per sviluppare itinerari personalizzati per ogni mercato. Oggi, prima di iniziare i fam trip, i buyer parteciperanno a "Britain & Ireland Marketplace" (Bim), un'intera giornata di appuntamenti di lavoro e networking con fornitori e destinazioni turistiche. [gallery ids="483136,483137,483138"] [post_title] => Showcase Britain 2025: focus sul turismo cinematografico nella campagna VisitBritain [post_date] => 2025-01-24T10:03:36+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737713016000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483082 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways amplia le connessioni verso il Sud America con il lancio di due nuovi voli settimanali da Doha verso Bogotá, in Colombia, che poi proseguiranno verso l'aeroporto Internazionale Caracas Simon Bolivar, in Venezuela (il volo di ritorno da Caracas opererà senza scalo a Doha). I collegamenti decolleranno a inizio estate 2024, nei giorni di mercoledì e domenica e saranno operati da Boeing 777-200Lr dotati di 42 posti in Business Class e 234 in Economy Class. Qatar Airways diventa così la prima e unica compagnia aerea a offrire voli non-stop dal Medio Oriente alla Colombia e l'unico vettore mediorientale a operare in Venezuela. Con le due new entry il network del vettore per le Americhe raggiunge un totale di 16 destinazioni, tra le quali Dallas, Miami, New York City, San Paolo e Toronto. «Il lancio dei voli per Bogotà e Caracas segna un momento di trasformazione per Qatar Airways e per i viaggiatori del Sud America - commenta l'amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways Badr Mohammed Al-Meer -. Come prima compagnia aerea a offrire un servizio non-stop dal Medio Oriente alla Colombia e come unico vettore mediorientale che vola in Venezuela, stiamo creando nuove opportunità per collegare persone, culture e commercio. I passeggeri potranno sperimentare l'ospitalità di classe mondiale di Qatar Airways in volo, mentre continuiamo a raggiungere nuove vette nei viaggi a lungo raggio con il nostro secondo volo più lungo nelle Americhe». [post_title] => Qatar Airways sbarca a Bogotà e Caracas portando a 16 le destinazioni nelle Americhe [post_date] => 2025-01-24T09:55:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737712518000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483122 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La stagione turistica in Italia tende oggi a estendersi oltre al tradizionale periodo estivo, grazie agli arrivi internazionali e a un crescente appeal durante tutto l'anno. Lo rivela l'ultimo report della piattaforma di distribuzione e revenue management SiteMinder. I dati dell'indagine Hotel Booking Trends, che analizza oltre 125 milioni di prenotazioni globali, mostrano in particolare che quasi un terzo (31,68%) delle vendite negli hotel italiani nel 2024 si è concentrata nei mesi estivi da giugno ad agosto. Tuttavia, luglio e agosto, i mesi di punta dell’estate tricolore, hanno registrato una lieve flessione (rispettivamente del -4% e del -1%). Al contrario, l'aumento su base annua registrato a maggio e ottobre, segna un significativo cambiamento. Maggio ha raggiunto il 9,39% delle prenotazioni totali, in crescita rispetto all’8,97% del 2023, mentre ottobre ha toccato il 9,15%, contro l’8,99% dell’anno precedente. Anche settembre si è difeso bene, mostrando una crescita del 2%. Febbraio e marzo si sono rivelati una sorpresa con un aumento delle prenotazioni rispettivamente dell’8% e del 4%. Il report di SiteMinder rivela, inoltre, un aumento delle tariffe alberghiere trainate da un maggior flusso di ospiti durante tutto l’anno: maggio e ottobre si sono distinti per le tariffe in crescita più consistente, raggiungendo rispettivamente 272 e 271 euro. A ottobre 2024, per esempio, le camere erano più care del 5,4% rispetto allo stesso mese del 2023. Inoltre, l’Italia è compresa nel 65% dei mercati globali che nel 2024 hanno registrato un rincaro delle tariffe alberghiere rispetto all’anno precedente, con un average daily rate che ha raggiunto i 239,60 euro rispetto ai 238,90 euro del 2023. “La più ampia distribuzione delle prenotazioni non solo riflette un significativo interesse per le stagioni meno affollate, ma indica anche la crescente popolarità di destinazioni emergenti accanto ai luoghi simbolo dell'Italia - sottolinea il regional manager for Italy di SiteMinder, Simone Portaluri -. Queste tendenze hanno contribuito a un aumento delle tariffe delle camere, che gli albergatori locali dovrebbero continuare a mantenere”. [post_title] => SiteMinder: in Italia si allunga la stagione turistica e aumentano le tariffe alberghiere [post_date] => 2025-01-24T09:42:45+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737711765000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483097 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel futuro dell'aeroporto di Milano Bergamo arriva anche un volo diretto per Ulan Bator, dopo la recente firma dell’accordo bilaterale tra Italia e Mongolia, sottoscritto a Roma al Ministero degli Esteri a firma del ministro Antonio Tajani e del sottosegretario ai trasporti della Mongolia, Sandagdorj Batbold. Una firma particolarmente attesa da Giovanni Sanga, presidente Sacbo, che aveva incontrato lo scorso novembre una delegazione governativa e imprenditoriale della Mongolia in visita conoscitiva a Bergamo, dove aveva preso visione delle infrastrutture aeroportuali e del tessuto economico-industriale interterritoriale circostante. "Il manifesto interesse verso l’aeroporto di Milano Bergamo, come destinazione logistica favorevole alla crescita del traffico passeggeri e dell’interscambio commerciale con la Mongolia, potrà ora tradursi nell’apertura di una rotta con Ulan Bator - ha commentato Sanga -. Siamo pronti e disponibili a studiarne termini e modalità con la compagnia di bandiera Miat Mongolian Airlines. Il volo diretto da Bergamo con la capitale della Mongolia ha una valenza strategica per tutta l’area del Nord Italia e per il variegato mondo industriale e imprenditoriale che vi gravita, e potrà certamente sostenere ed accelerare il processo di crescita dell’import-export tra i due Paesi”. Gli sviluppi dell’accordo tra Italia e Mongolia creano le condizioni per un’ulteriore espansione del network dei collegamenti offerti dall’aeroporto di Milano Bergamo, che consente già di raggiungere centinaia di destinazioni in Asia e Africa attraverso i voli diretti con gli aeroporti hub di Dubai, Sharja e Istanbul Sabiha Gokcen. [post_title] => Milano Bergamo guarda alla futura apertura di voli diretti verso la Mongolia [post_date] => 2025-01-24T09:26:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737710780000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "palladium chiude un 2024 in crescita 12 ora focus su sud est asiatico e medio oriente" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":134,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":7582,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483165","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Numeri in crescita per il gruppo Palladium, che ha chiuso il 2024 con un fatturato di oltre 1,2 miliardi di euro, pari a un incremento del 12% sull'anno precedente. In termini globali, il gruppo è riuscito ad aumentare i ricavi medi per camera disponibile (revpar) del 10%. Un risultato frutto di una crescita del 3% dell'occupazione e di un incremento del 7% delle tariffe medie.\r

\r

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti nel 2024, che rappresentano non solo una crescita del 12% rispetto all'anno precedente, ma anche del 60% rispetto ai livelli del 2019 - sottolinea il ceo di Palladium, Jesús Sobrino - . Stiamo inoltre iniziando il 2025 con aspettative molto positive, con progetti importanti e l'intenzione di espandere il nostro orizzonte di sviluppo in destinazioni chiave, come il Sud-Est asiatico e il Medio Oriente. A tal fine, stiamo lavorando per rafforzare le alleanze strategiche che abbiamo con partner e proprietari, nonché per stabilire nuove relazioni che faciliteranno questa espansione”.\r

\r

Il 2024 è stato un anno positivo per l'azienda pure in termini di nuovi progetti. In Europa, si è festeggiata l'apertura dell'Only You Hotel Sevilla in aprile e il ritorno della società a Barcellona con il 45 Times Barcelona Hotel a novembre. Nei Caraibi, invece, il gruppo ha introdotto il programma premium The Signature Level presso il Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa di Montego Bay, in Giamaica. Per quanto riguarda i nuovi sviluppi previsti per quest'anno, spicca l'inaugurazione del The Unexpected Ibiza Hotel, in calendario ad aprile. L'hotel disporrà di 181 camere e suite: sarà la prima apertura di un nuovo marchio ispirato all'Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, con il quale la società cerca di crescere a livello internazionale. Da gennaio, inoltre, il Grand Palladium Select Costa Mujeres fa parte della selezione dei migliori hotel del marchio omonimo, la Grand Palladium Select Collection. Seguiranno il Grand Palladium Select Palace Ibiza in aprile e il Grand Palladium Select Bávaro di Punta Cana alla fine del 2025.\r

\r

Come accennato da Sobrino, il gruppo si sta concentrando ora per la prima volta sull'Asia. La compagnia punta al Sud-Est, in particolare a Singapore, Vietnam, Bali, Indonesia e Thailandia, nonché al Medio Oriente. Sta inoltre lavorando per trovare opportunità negli Stati Uniti, in Messico, nelle principali capitali dell'America Latina e dell'Europa, nonché nelle enclave turistiche del Mediterraneo, come Marocco, Grecia e Croazia. Per quanto riguarda i progetti confermati, infine, l'apertura dell'Only You Hotel Venice Bonvecchiati, di proprietà di Ece Real State e Soravia, è prevista per l'ultima metà del 2026. L'hotel a 5 stelle avrà 162 camere e si trova a 150 metri da piazza San Marco. Nello stesso anno sarà effettuata la conversione dell'attuale 45 Times Barcelona Hotel, che entrerà a far parte del portafoglio Bless Collection. Nel 2027, il gruppo prevede poi la seconda apertura del marchio The Unexpected Hotels a Ras Al Khaimah (Emirati Arabi Uniti): il progetto, sviluppato da Al Marjan e Almal Real Estate Development, prevede un investimento di oltre 100 milioni di dollari e 422 camere. Nello stesso anno è anche prevista l'apertura di Only You a Ibiza e New York.","post_title":"Palladium chiude un 2024 in crescita (+12%). Ora focus su Sud-Est asiatico e Medio Oriente","post_date":"2025-01-24T11:58:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1737719907000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483169","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saldo positivo per il bilancio 2024 dell'aeroporto di Rimini, che ha movimentato 325.361 passeggeri, in crescita del 14,2% sull’anno precedente.\r

\r

L’aviazione commerciale ha registrato 322.203 passeggeri, l’aviazione generale 3.158. Il traffico è stato prevalentemente internazionale e operato soprattutto da vettori low cost, Ryanair in primis. La prima meta dei viaggiatori transitati dal Fellini è stata Tirana, seguita da Cagliari, Palermo, Budapest, Kaunas, Vienna, Londra Stansted, Praga, Cracovia e Lussemburgo\r

\r

AIRiminum, società di gestione dello scalo, sottolinea l'importanza di alcuni elementi che hanno trainato la crescita: l’annuncio dell’aggiudicazione del Routes Europe 2026 che dal 18 al 20 maggio 2026 porterà a Rimini 1.500 delegati decision-maker dell’industria aviation in rappresentanza di circa 100 compagnie aeree internazionali, 300 aeroporti europei e 50 destinazioni turistiche internazionali. Fondamentali anche le nuove partnership strategiche con EasyJet che dalla summer 2025 collegherà Rimini con 2 voli settimanali per Londra Gatwick e Basilea. \r

\r

“La scelta della compagnia – spiega AIRiminum – di concentrare la propria operatività presso l’aeroporto di Rimini in questa area di Italia (con la chiusura degli scali di Venezia, Bologna, Ancona) può rappresentare una grande opportunità per lo sviluppo dell’aeroporto e per la connettività internazionale della destinazione.”\r

\r

C’è poi lo sbarco anche di uno dei principali network internazionali, British Airways, che sempre dalla summer 2025 garantirà 3 voli settimanali da Londra Heathrow. Uno scalo capace di portare flussi turistici anche da importanti mercati internazionali (ad es. nordamericani e asiatici). “L’obiettivo strategico – rivela la società di gestione del Fellini – è di riuscire ad estendere tale volo per tutto il periodo dell’anno rafforzando così la connettività internazionale della destinazione e soprattutto lo sviluppo del traffico business“. Con queste novità, Rimini la prossima estate avrà voli da e per Londra ogni giorno della settimana e addirittura due il mercoledì e la domenica.\r

\r

Altro tassello importante, l’apertura del mercato tedesco con 21 voli da Monaco (uno a settimana) operati dalla compagnia Universal Air nella summer 2025 e con i voli charter sviluppati dal Tour operator Mundo Reisen operati da Volotea. \r

\r

\"Nel 2025 - osserva l’ad di AIRiminum Leonardo Corbucci – che ci riporterà oltre i livelli del 2019, il nostro obiettivo sarà di riuscire a coinvolgere in maniera concreta anche altri importanti stakeholder del territorio romagnolo per aiutarci nello sviluppo strategico dell’aeroporto e quindi della connettività e accessibilità della destinazione”.","post_title":"Rimini: saldo positivo per il traffico passeggeri a +14,2%. Le novità 2025","post_date":"2025-01-24T11:49:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1737719356000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483158","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Il Museo Archeologico “Ubaldo Formentini” del Castello San Giorgio si conferma anche nel 2024 il Museo dei record: sfiorati i 50.000 visitatori nel 2024, con un trend positivo che si conferma dagli anni precedenti (quasi 45mila nel 2023 e 30mila nel 2023), con un incasso complessivo di quasi 200.000 euro (162.680,50 euro nel 2023, 117.010,74 euro nel 2022).\r

\r

«I dati relativi ai visitatori e agli incassi dell'anno 2024 c«onfermano il grande apprezzamento riscosso dal nostro Museo Archeologico, che risulta essere sempre più apprezzato dai visitatori di tutto il mondo e punto di riferimento per persone di tutte le età. – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Uno straordinario risultato ottenuto grazie al ricco patrimonio culturale custodito, ma anche grazie alle innumerevoli iniziative didattiche e le esposizioni temporanee che si susseguono nel corso dell’anno e che continueranno anche nel 2025 con tante novità. Inoltre sono stati inseriti nel dossier di Candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027 eventi speciali per il Paleofestival e per Spetialis che arricchiranno ulteriormente queste manifestazioni».\r

\r

Il Museo del Castello nel 2024 ha vantato il successo della mostra “Imago”, posta in dialogo con la collezione civica, coniugando la sua offerta culturale con le attività didattiche e ludiche museali di cui è capofila con eventi di rievocazione storica cittadina e rassegne ormai di chiara fama. In particolare, il Castello San Giorgio ha promosso eventi di grande rilievo extraterritoriale: la diciassettesima edizione del “Paleofestival” il Festival dell’archeologia sperimentale divulgativa sul Mondo Antico, la rassegna culturale estiva delle “Notti al Castello” con oltre venti appuntamenti; la seconda edizione di “Spetialis. Festival della Spezia Antica” che ha previsto una tre giorni di rievocazione della storia della Città della Spezia dal Medioevo all’Ottocento e la tradizionale “Notte Mostruosa” che è l’evento serale di punta della Città del 31 ottobre.\r

\r

","post_title":"La Spezia, record di visitatori nel 2024 al Museo del Castello San Giorgio","post_date":"2025-01-24T11:35:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1737718521000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483099","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"AVIS, brand di rent-a-car parte di Avis Budget Group, e Genoa CFC annunciano l’avvio di una partnership che include la fornitura di veicoli a noleggio e la valorizzazione dei processi di innovazione nell’ambito della mobilità sostenibile.\r

\r

Grazie a questa partnership, AVIS, leader di eccellenza tra i player nel segmento di riferimento, trasporta nel circuito calcistico e mediatico la peculiarità dei suoi modelli operativi e un’ampia gamma di offerte, inserendosi in un calendario di iniziative ideate per la fan-base del club e il popolo del calcio.\r

\r

L’impegno di AVIS per la progettualità di un mondo sempre più eco-sostenibile è supportato dalla visibilità che Serie A e Genoa garantiscono, sia a livello locale che globale, attraverso le opportunità, i servizi e le facilities delle partite allo stadio “Ferraris”, con la presenza nelle sale corporate hospitality degli sponsor, la diffusione di messaggi audio/video e l’esempio di un uso delle risorse equo ed efficiente, nel perimetro delle attenzioni per il futuro. \r

\r

Nell’ambito della collaborazione, AVIS metterà a disposizione del club una delle sue soluzioni di mobilità eco-friendly, da utilizzare per gli spostamenti dello staff e della dirigenza.\r

\r

Inoltre, per tutto il girone di ritorno della Stagione Sportiva 2024-2025, AVIS sarà presente con LED domination a bordocampo, nel pre-partita e nell’intervallo, durante le gare ufficiali casalinghe del campionato.\r

\r

La partnership prevede benefici anche per i tifosi: i possessori della tessera del Club potranno usufruire di uno sconto dedicato del 15%, valido per noleggi sul territorio nazionale e all’estero.\r

\r

","post_title":"Avis è official car rental partner del Genoa CFC","post_date":"2025-01-24T10:31:01+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1737714661000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483141","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quasi 63 milioni di passeggeri su oltre 300.000 voli: sono i numeri 2024 di Wizz Air, che segnano il dato più alto di traffico passeggeri annuale mai registrato.\r

Segno più anche per il mercato Italia, con oltre 18 milioni di passeggeri, il 15% in più rispetto all’anno precedente, e più di 90.000 voli.\r

Nel 2024, Wizz Air ha inaugurato quasi 100 nuove rotte, inclusi i nuovi collegamenti da Milano, Roma, Salerno, Napoli, Genova e Bologna verso il resto d’Europa e non solo. Inoltre, la compagnia ha ricevuto 34 nuovi aeromobili, aumentando così la dimensione della propria flotta del 15%. Su un totale di 226 aeromobili che compongono la flotta di Wizz Air, 146 sono Airbus A320/21neo, con la tecnologia neo che oggi alimenta il 65% delle operazioni di Wizz Air.\r

Durante il 2025 e dei primi mesi del 2026, la low cost ungherese prevede di ricevere 50 nuovi Airbus A321neo e A321Xlr. Questi aeromobili di ultima generazione porteranno la percentuale dei nuovi modelli nella flotta WIZZ al 77%, mentre la compagnia continua a ritirare gli aeromobili della famiglia A320ceo.\r

Per migliorare l’esperienza dei clienti, Wizz Air ha triplicato la capacità dei suoi centri di assistenza clienti, implementato la sua assistente vocale, Amelia, attiva 24/7 per supportare i passeggeri in caso di disagi, e lanciato una nuova piattaforma Help Centre.\r

In Italia il vettore opera oggi con decine di aeromobili in cinque basi (Roma, Milano, Venezia, Napoli e Catania), contando oltre 200 rotte verso quasi 90 destinazioni in oltre 30 Paesi.\r

\"L’Italia è uno dei Paesi più importanti per Wizz Air, come dimostrano gli investimenti nei nuovi collegamenti diretti e nel nuovo Centro di Addestramento a Roma Fiumicino - afferma Tamara Nikiforova, corporate communication manager della compagnia aerea -. Siamo entusiasti di crescere ulteriormente in Italia nel 2025, continuando a offrire collegamenti comodi e convenienti per l’anno del Giubileo.”","post_title":"Wizz Air: nel 2024 oltre 18 mln di passeggeri sul mercato Italia, +15%","post_date":"2025-01-24T10:19:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1737713971000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483125","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un castello da fiaba, l'Hampton Court Palace nel Surrey (a circa un'ora da Londra), la location scelta da VisitBritain per ospitare l'edizione 2025 di Showcase Britain, l'evento internazionale annuale b2b che promuove il turismo nel Regno Unito coinvolgendo buyer e stampa trade in arrivo da tutto il mondo.\r

\r

Gli ospiti sono oltre 120, da 17 Paesi: accanto agli Stati Uniti, il principale mercato, fra gli altri Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, Italia, India, Italia, Giappone e Paesi del Golfo.\r

\r

L'evento è stato scelto per presentare in anteprima “Starring GREAT Britain”, la nuova campagna media internazionale che punta sul turismo cinematografico per stimolare la crescita dell'industria turistica britannica, un settore da 74 miliardi di sterline.\r

\r

Ad accogliere ufficialmente i buyer, il ministro del turismo sir Chris Bryant, il presidente di VisitBritain Nick de Bois CBE e il suo ceo Patricia Yates. Il ministro del turismo ha chiarito gli obiettivi della compagna: \"Abbiamo industrie cinematografiche di livello mondiale e i nostri paesaggi mozzafiato e il nostro patrimonio patrimonio fa da sfondo a molti dei momenti indimenticabili che ci hanno lasciato senza fiato al cinema. Ora vogliamo che sempre più visitatori nazionali e stranieri scoprano quei luoghi. Puntiamo su questi elementi di attrattiva per raggiungere l'obiettivo di accogliere 50 milioni di visitatori internazionali all'anno entro il 2030, creando al contempo opportunità nelle comunità locali e preparando il terreno per la fiorente economia turistica del Regno Unito per gli anni a venire\".\r

\r

Al termine di un suggestivo banchetto allestito nel grandioso salone dove cinque secoli fa Enrico VIII ospitava la sua corte, i team commerciali di VisitBritain, VisitEngland, London & Partners, VisitScotland e Visit Wales hanno presentato agli operatori le ultime novità su prodotti, esperienze, ospitalità.\r

\r

Nei prossimi giorni, i buyer parteciperanno a fam trip in diverse aree in Inghilterra, Irlanda del Nord, Scozia e Gallese, per ammirare gli scenari naturali e le destinazioni al centro dell'azione dei numerosissimi film e serie tv girate in Gran Bretagna e per sperimentare le attività e i nuovi prodotti legati al mondo cinematografico e televisivo: come sottolineato da Patricia Yates, ceo di VisitBritain: “I buyers internazionali avranno un posto in prima fila per scoprire in prima persona perché la Gran Bretagna è la vera star dello spettacolo. So che torneranno a casa ispirati a vendere più destinazioni britanniche quest'anno\". I team locali di VisitBritain hanno lavorato in collaborazione con Tourism Northern Ireland, VisitEngland, VisitScotland e Visit Wales per sviluppare itinerari personalizzati per ogni mercato.\r

\r

Oggi, prima di iniziare i fam trip, i buyer parteciperanno a \"Britain & Ireland Marketplace\" (Bim), un'intera giornata di appuntamenti di lavoro e networking con fornitori e destinazioni turistiche.\r

\r

[gallery ids=\"483136,483137,483138\"]","post_title":"Showcase Britain 2025: focus sul turismo cinematografico nella campagna VisitBritain","post_date":"2025-01-24T10:03:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1737713016000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483082","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways amplia le connessioni verso il Sud America con il lancio di due nuovi voli settimanali da Doha verso Bogotá, in Colombia, che poi proseguiranno verso l'aeroporto Internazionale Caracas Simon Bolivar, in Venezuela (il volo di ritorno da Caracas opererà senza scalo a Doha).\r

\r

I collegamenti decolleranno a inizio estate 2024, nei giorni di mercoledì e domenica e saranno operati da Boeing 777-200Lr dotati di 42 posti in Business Class e 234 in Economy Class. Qatar Airways diventa così la prima e unica compagnia aerea a offrire voli non-stop dal Medio Oriente alla Colombia e l'unico vettore mediorientale a operare in Venezuela.\r

\r

Con le due new entry il network del vettore per le Americhe raggiunge un totale di 16 destinazioni, tra le quali Dallas, Miami, New York City, San Paolo e Toronto.\r

\r

«Il lancio dei voli per Bogotà e Caracas segna un momento di trasformazione per Qatar Airways e per i viaggiatori del Sud America - commenta l'amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways Badr Mohammed Al-Meer -. Come prima compagnia aerea a offrire un servizio non-stop dal Medio Oriente alla Colombia e come unico vettore mediorientale che vola in Venezuela, stiamo creando nuove opportunità per collegare persone, culture e commercio. I passeggeri potranno sperimentare l'ospitalità di classe mondiale di Qatar Airways in volo, mentre continuiamo a raggiungere nuove vette nei viaggi a lungo raggio con il nostro secondo volo più lungo nelle Americhe».","post_title":"Qatar Airways sbarca a Bogotà e Caracas portando a 16 le destinazioni nelle Americhe","post_date":"2025-01-24T09:55:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1737712518000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483122","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La stagione turistica in Italia tende oggi a estendersi oltre al tradizionale periodo estivo, grazie agli arrivi internazionali e a un crescente appeal durante tutto l'anno. Lo rivela l'ultimo report della piattaforma di distribuzione e revenue management SiteMinder. I dati dell'indagine Hotel Booking Trends, che analizza oltre 125 milioni di prenotazioni globali, mostrano in particolare che quasi un terzo (31,68%) delle vendite negli hotel italiani nel 2024 si è concentrata nei mesi estivi da giugno ad agosto. Tuttavia, luglio e agosto, i mesi di punta dell’estate tricolore, hanno registrato una lieve flessione (rispettivamente del -4% e del -1%). Al contrario, l'aumento su base annua registrato a maggio e ottobre, segna un significativo cambiamento. Maggio ha raggiunto il 9,39% delle prenotazioni totali, in crescita rispetto all’8,97% del 2023, mentre ottobre ha toccato il 9,15%, contro l’8,99% dell’anno precedente. Anche settembre si è difeso bene, mostrando una crescita del 2%. Febbraio e marzo si sono rivelati una sorpresa con un aumento delle prenotazioni rispettivamente dell’8% e del 4%.\r

\r

Il report di SiteMinder rivela, inoltre, un aumento delle tariffe alberghiere trainate da un maggior flusso di ospiti durante tutto l’anno: maggio e ottobre si sono distinti per le tariffe in crescita più consistente, raggiungendo rispettivamente 272 e 271 euro. A ottobre 2024, per esempio, le camere erano più care del 5,4% rispetto allo stesso mese del 2023. Inoltre, l’Italia è compresa nel 65% dei mercati globali che nel 2024 hanno registrato un rincaro delle tariffe alberghiere rispetto all’anno precedente, con un average daily rate che ha raggiunto i 239,60 euro rispetto ai 238,90 euro del 2023.\r

\r

“La più ampia distribuzione delle prenotazioni non solo riflette un significativo interesse per le stagioni meno affollate, ma indica anche la crescente popolarità di destinazioni emergenti accanto ai luoghi simbolo dell'Italia - sottolinea il regional manager for Italy di SiteMinder, Simone Portaluri -. Queste tendenze hanno contribuito a un aumento delle tariffe delle camere, che gli albergatori locali dovrebbero continuare a mantenere”.","post_title":"SiteMinder: in Italia si allunga la stagione turistica e aumentano le tariffe alberghiere","post_date":"2025-01-24T09:42:45+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1737711765000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483097","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel futuro dell'aeroporto di Milano Bergamo arriva anche un volo diretto per Ulan Bator, dopo la recente firma dell’accordo bilaterale tra Italia e Mongolia, sottoscritto a Roma al Ministero degli Esteri a firma del ministro Antonio Tajani e del sottosegretario ai trasporti della Mongolia, Sandagdorj Batbold.\r

\r

Una firma particolarmente attesa da Giovanni Sanga, presidente Sacbo, che aveva incontrato lo scorso novembre una delegazione governativa e imprenditoriale della Mongolia in visita conoscitiva a Bergamo, dove aveva preso visione delle infrastrutture aeroportuali e del tessuto economico-industriale interterritoriale circostante.\r

\r

\"Il manifesto interesse verso l’aeroporto di Milano Bergamo, come destinazione logistica favorevole alla crescita del traffico passeggeri e dell’interscambio commerciale con la Mongolia, potrà ora tradursi nell’apertura di una rotta con Ulan Bator - ha commentato Sanga -. Siamo pronti e disponibili a studiarne termini e modalità con la compagnia di bandiera Miat Mongolian Airlines. Il volo diretto da Bergamo con la capitale della Mongolia ha una valenza strategica per tutta l’area del Nord Italia e per il variegato mondo industriale e imprenditoriale che vi gravita, e potrà certamente sostenere ed accelerare il processo di crescita dell’import-export tra i due Paesi”.\r

\r

Gli sviluppi dell’accordo tra Italia e Mongolia creano le condizioni per un’ulteriore espansione del network dei collegamenti offerti dall’aeroporto di Milano Bergamo, che consente già di raggiungere centinaia di destinazioni in Asia e Africa attraverso i voli diretti con gli aeroporti hub di Dubai, Sharja e Istanbul Sabiha Gokcen.\r

\r

","post_title":"Milano Bergamo guarda alla futura apertura di voli diretti verso la Mongolia","post_date":"2025-01-24T09:26:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1737710780000]}]}}