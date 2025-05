Nh Firenze rinnova camere e terrazza panoramica con un look più moderno e accogliente La stagione estiva dell’Nh Firenze comincia con un importante rinnovo delle camere e della terrazza panoramica, situata al settimo piano. Obiettivo dell’intervento è stato quello di donare alla struttura un tocco più moderno, fresco e accogliente, in linea con la crescente attrattività turistica di Firenze e con le esigenze di un pubblico sempre più eterogeneo, internazionale ed esigente.aperto”. Le 152 camere, suddivise in diverse categorie per garantire un’esperienza ancor più personalizzata, beneficiano di un nuovo design che valorizza tonalità calde e naturali, come il blu notte e l’arancio mattone, creando un’atmosfera intima ed elegante, dove comfort moderno, calore dell’ospitalità italiana e stile convivono in perfetto equilibrio. Dopo le standard, le Premium, si distinguono per la presenza di una zona soggiorno con poltrona trasformabile in letto. Le Junior Suite con terrazza – situate all’ultimo piano – offrono ampi spazi, un comodo terrazzo privato e un angolo relax da cui godere la suggestiva vista sulla Culla del Rinascimento. La Presidential Suite propone ambienti sofisticati, finiture ricercate e materiali di pregio, che rendono il soggiorno ancor più esclusivo, grazie anche al panorama sull’Arno, sul Ponte Vecchio e sul Duomo. Nei bagni di ogni camera sono stati introdotti accorgimenti estetici e funzionali, tra cui carte da parati decorative che aggiungono un tocco contemporaneo e ricercato. Il Narciso Rooftop Pool & Bar Fiore all’occhiello della struttura, il Narciso Rooftop Pool & Bar è un angolo di pace con vista mozzafiato sui tetti di Firenze: al calar del sole, la terrazza panoramica con piscina regala un’atmosfera romantica e suggestiva, ideale per un cocktail o una cena informale, grazie a proposte che fondono sapori locali e creatività contemporanea. Il tutto accompagnato da una pregiata selezione di vini, signature cocktails e ottima musica. L’area piscina, accessibile tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.30, e il bar, aperto dalle 10.30 alle 24.00, accolgono gli ospiti in un ambiente fresco e ricercato in linea con le nuance cromatiche degli spazi interni. Situato al piano terra, il ristorante Narciso Comfort Food & Drink è pensato per offrire un’esperienza culinaria raffinata in un ambiente dal design contemporaneo ed elegante. Nh Firenze dispone infine di un moderno centro congressi dotato di nove sale meeting versatili e funzionali. Tutti gli spazi sono attrezzati con le più recenti tecnologie, gli spazi sono ideali per organizzare eventi e riunioni di ogni genere. La sala più grande può ospitare fino a 130 persone, offrendo la cornice perfetta per conferenze, seminari o eventi speciali. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491529 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La stagione estiva dell'Nh Firenze comincia con un importante rinnovo delle camere e della terrazza panoramica, situata al settimo piano. Obiettivo dell'intervento è stato quello di donare alla struttura un tocco più moderno, fresco e accogliente, in linea con la crescente attrattività turistica di Firenze e con le esigenze di un pubblico sempre più eterogeneo, internazionale ed esigente.aperto”. Le 152 camere, suddivise in diverse categorie per garantire un’esperienza ancor più personalizzata, beneficiano di un nuovo design che valorizza tonalità calde e naturali, come il blu notte e l’arancio mattone, creando un’atmosfera intima ed elegante, dove comfort moderno, calore dell’ospitalità italiana e stile convivono in perfetto equilibrio. Dopo le standard, le Premium, si distinguono per la presenza di una zona soggiorno con poltrona trasformabile in letto. Le Junior Suite con terrazza – situate all’ultimo piano – offrono ampi spazi, un comodo terrazzo privato e un angolo relax da cui godere la suggestiva vista sulla Culla del Rinascimento. La Presidential Suite propone ambienti sofisticati, finiture ricercate e materiali di pregio, che rendono il soggiorno ancor più esclusivo, grazie anche al panorama sull’Arno, sul Ponte Vecchio e sul Duomo. Nei bagni di ogni camera sono stati introdotti accorgimenti estetici e funzionali, tra cui carte da parati decorative che aggiungono un tocco contemporaneo e ricercato. Il Narciso Rooftop Pool & Bar Fiore all’occhiello della struttura, il Narciso Rooftop Pool & Bar è un angolo di pace con vista mozzafiato sui tetti di Firenze: al calar del sole, la terrazza panoramica con piscina regala un’atmosfera romantica e suggestiva, ideale per un cocktail o una cena informale, grazie a proposte che fondono sapori locali e creatività contemporanea. Il tutto accompagnato da una pregiata selezione di vini, signature cocktails e ottima musica. L’area piscina, accessibile tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.30, e il bar, aperto dalle 10.30 alle 24.00, accolgono gli ospiti in un ambiente fresco e ricercato in linea con le nuance cromatiche degli spazi interni. Situato al piano terra, il ristorante Narciso Comfort Food & Drink è pensato per offrire un’esperienza culinaria raffinata in un ambiente dal design contemporaneo ed elegante. Nh Firenze dispone infine di un moderno centro congressi dotato di nove sale meeting versatili e funzionali. Tutti gli spazi sono attrezzati con le più recenti tecnologie, gli spazi sono ideali per organizzare eventi e riunioni di ogni genere. La sala più grande può ospitare fino a 130 persone, offrendo la cornice perfetta per conferenze, seminari o eventi speciali. [post_title] => Nh Firenze rinnova camere e terrazza panoramica con un look più moderno e accogliente [post_date] => 2025-05-28T14:15:59+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748441759000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491514 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_491519" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Imanol Pérez, María del Mar Ayudarte e Renato Scaffidi[/caption] Sono i volti che identificano gran parte del turismo italiano a raccontare da subito la storia di Air Europa in Italia. Una pagina lunga 25 anni scritta insieme ai partner trade - tour operator, agenti di viaggio, enti del turismo - e che ieri sera, dopo la tappa romana - è stata celebrata anche a Milano, presso The View, la terrazza con impareggiabile veduta sul Duomo. A fare gli onori di casa Renato Scaffidi, country manager Italia del vettore spagnolo, affiancato da María del Mar Ayudarte, direttore regionale Europa e da Imanol Pérez, direttore commerciale mondo. Una serata che è stata occasione per ripercorrere la rotta degli ultimi 25 anni, ma anche per mettere a fuoco nuovi traguardi. «Dal debutto italiano con 2 voli giornalieri, uno da Roma e uno da Milano - ha ricordato Scaffidi - ora siamo a sei collegamenti quotidiani, 2 da Roma, 2 da Milano e 2 da Venezia (reintrodotta lo scorso giugno, dopo lo stop forzato dal Covid), e addirittura 7 nel picco estivo. Una crescita costante, interrotta solo dalla pandemia, che è stata però occasione per riorganizzarsi e reagire prontamente al successivo rimbalzo della domanda di viaggio». Per il 2025 il vettore punta a trasportare sulle rotte italiane oltre 700.000 passeggeri, l'11% in più sull'anno scorso, a fronte di una capacità offerta di 811.000 posti disponibili, stimando quindi un load factor superiore all'85%. «L'Italia non rappresenta solo un mercato strategico per noi, ma un partner essenziale del nostro piano di espansione internazionale - ribadisce Pérez -: dai nostri primi voli qui abbiamo assistito ad una crescita costante» che è chiaramente andata di pari passo all'ampliamento e al rinnovo della flotta: «Quest'anno introduciamo tre nuovi Dreamliner, di cui due sono già in flotta. E' stato inoltre consegnato anche il primo Boeing 737 Max e altri due sono attesi per fine 2025: arriveremo così a disporre di 29 Boeing 787 e 27 B737». Proprio i 737 Max rappresentano un nuovo cambio di passo per Air Europa, potenziale occasione per ridisegnare il network di medio raggio della compagnia grazie alla capacità del Max di operare rotte più lunghe. Con una ventina di destinazioni raggiunte in America e più di 15 in Spagna, in un contesto globale fatto di colossi, dove il consolidamento è all'ordine del giorno, Air Europa guarda con serenità al futuro che porterà alla vendita di una parte del capitale oggi nelle mani della famiglia Hidalgo. «Un tema che sta molto sopra le nostre teste - osserva Scaffidi -. Quello che certamente possiamo e continuiamo a fare è lavorare al meglio, mettendo a frutto le nostro qualità, per dare più valore alla compagnia». Insomma, piccolo è bello: «Siamo un po' come Davide rispetto a Golia, ci confrontiamo con grandi competitor e per questo dobbiamo essere più agili e scattanti, migliori nell'erogazione dei servizi a 360 gradi. Anche nei confronti delle agenzie nostre partner. E la loro presenza qui, lo dimostra, una volta di più». [gallery ids="491520,491521,491522"] [post_title] => Air Europa festeggia a Milano il primo quarto di secolo in Italia. Inizia l'era del 737 Max [post_date] => 2025-05-28T13:23:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748438596000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491462 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_489353" align="alignleft" width="300"] Attilio Fontana[/caption] "Un prestigioso riconoscimento internazionale per il nostro Oltrepò Pavese, celebrato dal 'The Guardian' come alternativa autentica e affascinante alla Toscana. Una parte della nostra Lombardia che, anno dopo anno, cresce e si rafforza nella qualità dell’offerta turistica, accogliendo visitatori in ogni stagione. In questi anni di lavoro ho avuto il piacere di scoprire da vicino questo territorio, incontrando imprenditori, amministratori locali, consorzi e realtà che ogni giorno lavorano insieme con passione". Lo ha detto il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana commentando l'ampio articolo pubblicato nei giorni scorsi dal quotidiano inglese 'The Guardian' . Con una punta d'orgoglio, il governatore ha poi sottolineato: "Tutta la Lombardia è bellissima, offre angoli di assoluto fascino, paesaggi incantevoli, arte, architettura, cultura e sapori che, insieme, costituiscono un inarrivabile fattore competitivo di attrattività. Dobbiamo essere fieri delle nostre terre". Tra le mete citate dal giornale inglese spiccano i 19 comuni dell’Oltrepò, con Varzi e la sua 'Festa del Salame', le terre del Pinot Nero, le cantine che raccontano storie di famiglia e di innovazione. E ancora: il turismo termale, quello religioso, quello outdoor e quello cicloturistico, che attraversa le valli come un filo verde tra storia e futuro. [post_title] => The Guardian esalta l'Oltrepò Pavese come alternativa alla Toscana [post_date] => 2025-05-28T10:25:50+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748427950000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491454 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Focus Marocco per Gnv: quello marocchino è il secondo mercato più importante per la compagnia dopo l’Italia, dove è operativa da oltre quindici anni e lo scorso anno ha trasportato circa 455.000 passeggeri. In occasione dell’arrivo nel Mediterraneo di Gnv Orion, la nuova nave partita lo scorso 30 aprile dal cantiere Gsi di Canton, ha sostato a Tangeri - prima di raggiungere Genova entro la fine del mese per ultimare gli allestimenti in vista dell’entrata in servizio a fine giugno -: un gesto simbolico per celebrare l’imminente inizio della grande operazione Marhaba 2025 (5 giugno – 15 settembre) e il forte legame che ha Gnv con il Paese. Nelle scorse settimane, Gnv ha annunciato un ordine di ulteriori 4 nuove navi alimentate a Gnl che, sommate a quelle attualmente in costruzione, garantiranno alla compagnia di incrementare la propria flotta di 8 nuove unità tra il 2025 e il 2030. A questo proposito, nel corso dell’evento odierno il ceo di Gnv, Matteo Catani, ha svelato ulteriori importanti investimenti sul Paese nordafricano anticipando quella che potrebbe essere l’offerta futura e l’auspicato utilizzo di queste nuove navi appena ordinate proprio sul mercato marocchino. «Il Marocco – ha sottolineato Catani – merita questi investimenti e innovazioni di prim’ordine, e noi vogliamo lavorare con le autorità del Paese con l’ambizione di renderli disponibili anche qui. Oggi presentiamo Gnv Orion, una nave moderna alimentata a combustibile tradizionale ma dotata di tecnologie avanzate che riducono le emissioni di oltre il 30% per unità trasportata rispetto alle unità precedenti. Si tratta del primo passo di un più ampio piano di rinnovamento della flotta. In totale, sei nuove navi alimentate a Gnl arricchiranno la flotta. Gnv è oggi il primo vettore di traghetti nel Mediterraneo per numero di letti disponibili, la caratteristica più richiesta dal target marocchino, e il secondo per capacità di stivaggio di veicoli e merci. Sono proprio queste le caratteristiche che hanno consentito alla Compagnia di consolidare la propria presenza in Marocco. «Abbiamo continuato a investire sul Marocco e anche quest’anno lo dimostriamo dedicando al trade marocchino due delle nostre navi riammodernate e digitalizzate - le smart ship ‘Fantastic’ ed ‘Excelsior’. Proseguiremo su questa strada con decisione e se ci saranno le giuste condizioni dedicheremo le nuove navi appena ordinate alle nostre linee marocchine. Al momento le 8 navi di nuova generazione (le 2 già arrivate e le 6 a GNL ordinate) non possono operare in tutti i porti del Marocco a causa di alcuni limiti infrastrutturali, come ad esempio la lunghezza massima delle navi nel porto di Tanger Med ferma a 200 metri». A proposito delle novità dei servizi, è intervenuta più nel dettaglio Carole Montarsolo, trade manager di Gnv per la destinazione Marocco: «Quest’anno abbiamo deciso di impiegare le prime due smart ship della flotta sulle rotte del Marocco. Con un investimento di diversi milioni di euro, tali navi hanno subito un rinnovamento strutturale dei servizi di bordo con il supporto di un'ampia gamma di tecnologie digitali per accompagnare i clienti nella loro esperienza. Tale programma, assieme a quello dell’ingresso di nuove navi annunciato dal nostro ceo Matteo Catani, rientra nel nuovo posizionamento commerciale di Gnv, che pone il cliente al centro, con l’obiettivo di farlo sentire protagonista in ogni fase del viaggio». [post_title] => Gnv Orion fa tappa a Tangeri: la compagnia presenta i nuovi investimenti sul Marocco [post_date] => 2025-05-28T10:19:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748427598000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491445 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La collezione The Leading Hotels of the World conta una nuova struttura in Puglia: il 5 stelle lusso Vista Ostuni, che aprirà i battenti il prossimo luglio, situata a pochi passi dalla celebre Città Bianca e immerso nella suggestiva Piana degli ulivi secolari della Valle d’Itria. «Vista Ostuni restituisce con eleganza e autenticità lo spirito della Città Bianca - ha dichiarato Deniz Omurgonulsen, vicepresident member experience di The Leading Hotels of the World -. Adagiata su un’altura che domina una distesa di ulivi secolari, la proprietà invita gli ospiti a perdersi tra i vicoli imbiancati a calce di Ostuni, a rigenerarsi nella spa circondata dalla natura e a scoprire le ricchezze culturali del territorio guidati da un team dedicato. È un’espressione unica dell’ospitalità pugliese e un’aggiunta di rilievo alla nostra collezione». L'hotel nasce dalla riqualificazione dell’ex Manifattura Tabacchi, edificio risalente al XIV secolo e profondamente radicato nella memoria della comunità locale. L’intervento architettonico ha restituito valore e bellezza a un luogo straordinario, coniugando eleganza storica, design contemporaneo e profonda connessione con l’ambiente e il territorio. A disposizione degli ospiti ci saranno 28 camere e suite di ampia metratura, distribuite intorno a un chiostro ad arcate. L’offerta sarà completata da due ristoranti e due bar, un rooftop con vista a 360 gradi dal mare alla città, tre piscine (due esterne e una interna), una spa con beauty center e private suite, e una palestra attrezzata. Il parco di oltre 16.000 mq sarà un omaggio alla vegetazione mediterranea. «Con Vista Ostuni vogliamo condividere la visione di ospitalità firmata Vista: autentica, su misura, rispettosa della storia e capace di restituire valore al territorio - ha sottolineato Cristina Zucchi, general manager di LarioHotels -. Non si tratta solo di accogliere, ma di creare esperienze su misura che lascino il segno. L’ingresso in The Leading Hotels of the World è per noi un riconoscimento prestigioso che conferma il nostro impegno verso l’eccellenza e la cura dell’ospite in ogni dettaglio». Vista Ostuni fa parte del brand Vista: un nuovo modello pensato da Bianca e Luigi Passera, rispettivamente presidente e amministratore delegato, con l’obiettivo di portare l’esperienza di lusso dove ancora non c’è. Boutique hotels caratterizzati da un interior design moderno e dalla matrice italiana, ma allo stesso tempo internazionale, con una ricca offerta di servizi tailor-made, in cui il rispetto per l’ospite e la sua privacy diventano punto focale. [gallery ids="491448,491450,491451"] [post_title] => Il 5 stelle lusso Vista Ostuni entra nella collezione The Leading Hotels of the World [post_date] => 2025-05-28T10:04:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748426655000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491412 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trenitalia scommette sulle potenzialità del mercato cinese, dove nel 2025 ha raddoppiato le vendite da parte dei distributori e dei canali attivi in Cina rispetto all’anno precedente. Una crescita destinata a proseguire, come dimostrano i più recenti investimenti della società ferroviaria, che in questi giorni partecipa a Shanghai all'Itb China, principale fiera cinese dedicata al turismo b2b. Qui Trenitalia ha presentato la sua nuova offerta per il mercato cinese nell’ambito del panel “Il modo migliore per visitare l'Italia: Trenitalia presenta le sue nuove offerte per i viaggiatori cinesi”, organizzato presso lo stand dedicato proprio alla società di Fs dedicata al trasporto passeggeri e al Frecciarossa, il treno simbolo dell’eccellenza dell’alta velocità, italiana e europea. «La Cina rappresenta per Trenitalia un mercato ad alto potenziale - ha sottolineato Maria Paola De Rosa, head of sales Trenitalia High-Speed -. Abbiamo investito in servizi dedicati, comunicazione in lingua sul portale cinese RedNote e forme di pagamento familiari attraverso WeChat, per garantire un percorso d’acquisto semplice e intuitivo e proporre i nostri prodotti – comprese soluzioni di viaggio intermodali integrate - già in fase di pianificazione del viaggio, quando il cliente si trova ancora in Cina. Il nostro obiettivo è rendere ogni spostamento in treno parte integrante dell'esperienza di viaggio in Italia, semplice da prenotare e piacevole da vivere». Da WeChat a RedNote Nei padiglioni di Itb China Trenitalia ha illustrato quindi le novità commerciali e i servizi pensati per il turista cinese. Tra questi la possibilità di acquistare tramite l’app WeChat, oltre ai treni del network Frecciarossa e il Trenitalia Pass, anche i biglietti di treni Intercity e regionali, nonché i collegamenti per il luxury outlet The Mall di Firenze, con partenza dalla stazione di Santa Maria Novella. Il link è fornito da Busitalia, società del Gruppo Fs dedicata al trasporto su gomma - guidata dal ceo e direttore generale Serafino Lo Piano - e viene venduto in maniera integrata con altre soluzioni di viaggio. Sono infatti 22 corse le corse giornaliere a/r disponibili, con autobus a due piani, moderni e dotati di tutti i comfort. Previste anche corse extra in occasione di aperture straordinarie. I biglietti sono acquistabili sulle principali piattaforme cinesi come WeChat dal profilo ufficiale Trenitalia chiamato Frecciarossa, con percorso di acquisto interamente in cinese. Sulla piattaforma RedNote, attraverso il profilo Frecciarossa, è possibile trovare tanti spunti di viaggio ed informazioni su come visitare l’Italia in treno. [post_title] => Trenitalia alza la posta sulla Cina: vendite raddoppiate nel 2025. Focus Busitalia [post_date] => 2025-05-27T15:20:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748359234000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491396 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con un calendario fitto di eventi la regione di Innsbruck spalanca le porte all'estate: Innsbruck Tourismus presenta un programma che fonde storia, cultura, sport e musica, rendendo la regione una meta ideale per vacanze familiari indimenticabili. Al centro dell'offerta culturale, il Castello di Ambras: primo museo del mondo nella sua sede originale, propone un affascinante viaggio nella storia rinascimentale. Un variegato palinsesto di eventi musicali internazionali, competizioni sportive di livello mondiale e manifestazioni animerà la città fino ad agosto. Tra aprile e ottobre, i visitatori possono varcare le soglie del tempo, immergendosi nelle atmosfere nobiliari di 450 anni fa. Il percorso si snoda tra le celebri Armerie e la suggestiva Camera dell'Arte e delle Meraviglie nel Castello Inferiore, proseguendo verso la spettacolare Sala Spagnola e la Galleria dei ritratti degli Asburgo nel Castello Superiore: un viaggio attraverso secoli di storia e raffinatezza. L'estate 2025 impreziosisce l'esperienza con la mostra speciale "The Art of Beauty", dal 18 giugno al 5 ottobre, mentre il Giardino del paradiso e delle erbe officinali invita a un'esperienza sensoriale unica, avvolta nei profumi di piante medicinali e spezie che richiamano la famosa farmacopea di Philippine Welser. Il 14° World Music Festival, dal 29 maggio al 1° giugno, eleva Innsbruck a capitale mondiale della fisarmonica e dell'armonica, attirando migliaia di musicisti e appassionati da ogni angolo del pianeta. La centralissima Maria-Theresien-Straße, cuore pulsante della città, si trasforma in un palcoscenico vibrante per il Bridge Beat Festival, dal 17 al 19 luglio: una manifestazione gratuita che costruisce ponti sonori tra culture, persone e città attraverso una colorata miscela di indie, jazz, pop, blues, folk e world music. Le serate estive si arricchiscono con i Concerti della Passeggiata, dal 4 al 30 luglio, che nel suggestivo cortile interno del Palazzo Imperiale reinterpretano la tradizione dei concerti all'aperto creando un affascinante dialogo tra musica classica e moderna. A coronare il calendario musicale, il prestigioso Festival di Musica Antica, dal 24 luglio al 31 agosto. Il Tiroler Volksschauspiele di Telfs, principale festival teatrale estivo della regione, dal 5 luglio al 16 agosto porterà in scena un caleidoscopio di rappresentazioni che spaziano dai grandi classici alle prime mondiali. Quest'anno i riflettori saranno puntati sulla reinterpretazione di "Romeo & Giulietta" in chiave circense; uno spettacolo che vedrà protagonisti numerosi giovani talenti. Innsbruck è anche l'arena perfetta per assistere alle performance di atleti di livello mondiale. Il 7 giugno, la 21° edizione del Golden Roof Challenge porterà il meglio del salto con l'asta e del salto in lungo nella centralissima Maria-Theresien-Straße in un evento che fonde sport e spettacolo. Dal 18 al 22 giugno, l'intera regione diventerà invece teatro delle Sport Austria Finals: una manifestazione imponente che vedrà oltre 6.500 atleti sfidarsi in 38 discipline diverse. Dal 23 al 29 giugno le pareti verticali della città accoglieranno circa 500 atleti provenienti da 50 nazioni per la Coppa del Mondo Ifsc di arrampicata sportiva, con competizioni nelle discipline boulder, lead e paraclimbing. Gli appassionati delle due ruote si segnino sul calendario la data del 15 giugno, quando da Innsbruck partirà l'attesissimo Tour Transalp 2025. Un'avventura che condurrà i ciclisti attraverso le Alpi fino a Riva del Garda in sette tappe mozzafiato. Riflettori tirolesi puntati sul 12 luglio, quando la quarta tappa del 74° Tour of Austria traccerà un percorso di 117 chilometri nella regione. A completare il quadro sportivo, l'Olympiaworld ospiterà dal 2 al 5 luglio la Coppa del Mondo di Roller Derby, uno sport di squadra di contatto sui pattini a rotelle con oltre 40 squadre di pattinatori provetti provenienti da tutto il globo. [post_title] => Arte, musica e sport: un fitto calendario di eventi per l'estate di Innsbruck [post_date] => 2025-05-27T12:17:51+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748348271000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491397 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’estate 2025 si annuncia più tropicale e sorprendente che mai con l’apertura di Blue Paradise, la nuova laguna esterna di 800 mq di Acquaworld, l’unico parco acquatico indoor & outdoor d’Italia, situato a pochi minuti da Monza, Milano e Bergamo. Blue Paradise rappresenta la più grande novità dell’anno per Acquaworld e va ad ampliare significativamente l’area Tiki Bay, aumentando così l’estensione della spiaggia con sabbia bianca finissima e incrementando la distesa di ombrelloni in paglia in perfetto stile tropicale. Una vera e propria oasi di relax e benessere, immersa in un’atmosfera esotica, ma a portata di metropolitana. Con questa nuova area, Acquaworld arricchisce ulteriormente la propria offerta: oltre agli iconici acquascivoli per tutte le età, ai playground acquatici per i più piccoli, a punti ristoro tematizzati e le nuove aree picnic dedicate, ora gli ospiti potranno vivere momenti di puro relax rinfrescandosi tra le acque cristalline della nuova laguna oppure godersi le cabanas di paglia private con idromassaggio, o distendendosi su eleganti letti balinesi di coppia, pensati per chi desidera un’esperienza esclusiva e raffinata. Grazie ai continui investimenti, Acquaworld ogni anno diventa il punto di riferimento anche estivo della Lombardia grazie alle numerose attività acquatiche, agli ampissimi spazi e alle attrazioni per tutti i visitatori. "Con Blue Paradise vogliamo offrire ai nostri ospiti un angolo di paradiso tropicale, senza bisogno di salire su un aereo", dichiara Guido Zucchi, AD di Acquaworld. "È una risposta concreta alla crescente domanda di spazi accoglienti, ampi e di qualità, dove vivere l’estate all’insegna del relax, del divertimento e della bellezza, a pochi minuti da casa." Acquaworld rafforza il proprio ruolo di destinazione leader per il tempo libero in Lombardia e nel Nord Italia, offrendo un mix unico tra avventura acquatica e benessere esotico [post_title] => Il parco acquatico Acquaworld lancia la laguna di 800 mq Blue Paradise [post_date] => 2025-05-27T12:09:22+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748347762000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491378 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_489899" align="alignleft" width="300"] Ivana Jelinic, amministratore delegato dell'Enit[/caption] Il turismo cinese verso l’estero è ripartito, registrando trend assolutamente positivi: nel 2024 +44,6% rispetto all’anno precedente. Tra le mete scelte e maggiormente apprezzate c’è l’Italia, motivo per cui Enit partecipa alla fiera ITB China a Shangai, la principale esposizione dedicata al mercato turistico cinese che riunisce più di 700 espositori da oltre 80 Paesi. Un mercato importante per il nostro settore turistico: nel 2024 i viaggiatori cinesi in Italia, circa 176 mila, sono aumentati del +24,7% in confronto al ‘23, per un totale di pernottamenti pari a 2,4 milioni (+14,1%) ed una spesa complessiva di 226,6 milioni di euro (+10,2%). La motivazione principale del viaggio è di natura personale: la vacanza coinvolge oltre il 53% dei turisti, seguita da visita a parenti (16,2%) e studio/formazione (12%). I vacanzieri cinesi prediligono le attività culturali, il 70% ha scelto le città d’arte come destinazione, generando qui circa l’81% della spesa totale in Italia ed il 78,4% dei pernottamenti complessivi. Quasi il 21% degli arrivi dalla Cina, invece, è stata legata a motivi professionali. “L’Italia è una destinazione attrattiva per il mercato cinese, che ci sceglie specialmente per turismo. Il nostro Paese è in grado di offrire esperienze culturali, sportive, enogastronomiche ma anche legate allo shopping, al lusso ed al benessere. Anche questo 2025 sta registrando numeri in forte crescita e le previsioni lasciano intendere che il trend migliorerà ancora. Ci aspettiamo un’estate ed una seconda parte dell’anno con numerosi turisti provenienti dalla Cina che investiranno nelle nostre strutture e sui territori, generando valore aggiunto per tutta la comunità” dichiara Ivana Jelinic, ad Enit, che ha inaugurato lo stand Italia in fiera, insieme all’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese, Massimo Ambrosetti. Da gennaio ad aprile Segnali incoraggianti arrivano anche dall’anno in corso: tra gennaio e aprile 2025 gli arrivi aeroportuali dalla Cina in Italia sono complessivamente 67.680 e registrano un incremento del 2,2% rispetto allo stesso periodo del 2024. La quasi totalità dei passeggeri (96,3%) viaggia per motivi turistici e le principali città di partenza sono Shanghai e Pechino, che insieme generano oltre la metà dei flussi diretti in Italia, con una maggiore concentrazione per i soggiorni di 4 -7 notti (37,9%) e di 2 settimane (35,3%). Per i prossimi 6 mesi del 2025 si stima una crescita degli arrivi aeroportuali del +27% rispetto a maggio-ottobre 2024, con oltre il 96% degli arrivi legati al turismo e, secondo le ultime stime ENIT, gli operatori turistici cinesi hanno segnato un aumento delle vendite verso l’Italia per il periodo estivo con incrementi medi del 22% rispetto all’estate 2024 (con picchi anche del 50%). Tra i pacchetti venduti, risulta particolarmente apprezzato il circuito che include arte, leisure e famiglia con un aumento del +30% per soggiorni di 5 - 15 giorni, seguito dai prodotti a tema sport e wellness (+20%). Tra le destinazioni più richieste per la prossima estate: Milano, Torino, le Cinque Terre, Cortina, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Pompei, Puglia, Sicilia e Dolomiti. [post_title] => L'Enit all'ITB China di Shangai. Il turismo cinese in Italia è in crescita [post_date] => 2025-05-27T11:21:53+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748344913000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "nh firenze rinnova camere e terrazza panoramica con un look piu moderno e accogliente" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":90,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1615,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491529","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La stagione estiva dell'Nh Firenze comincia con un importante rinnovo delle camere e della terrazza panoramica, situata al settimo piano. Obiettivo dell'intervento è stato quello di donare alla struttura un tocco più moderno, fresco e accogliente, in linea con la crescente attrattività turistica di Firenze e con le esigenze di un pubblico sempre più eterogeneo, internazionale ed esigente.aperto”.\r

\r

Le 152 camere, suddivise in diverse categorie per garantire un’esperienza ancor più personalizzata, beneficiano di un nuovo design che valorizza tonalità calde e naturali, come il blu notte e l’arancio mattone, creando un’atmosfera intima ed elegante, dove comfort moderno, calore dell’ospitalità italiana e stile convivono in perfetto equilibrio.\r

\r

Dopo le standard, le Premium, si distinguono per la presenza di una zona soggiorno con poltrona trasformabile in letto. Le Junior Suite con terrazza – situate all’ultimo piano – offrono ampi spazi, un comodo terrazzo privato e un angolo relax da cui godere la suggestiva vista sulla Culla del Rinascimento. La Presidential Suite propone ambienti sofisticati, finiture ricercate e materiali di pregio, che rendono il soggiorno ancor più esclusivo, grazie anche al panorama sull’Arno, sul Ponte Vecchio e sul Duomo. Nei bagni di ogni camera sono stati introdotti accorgimenti estetici e funzionali, tra cui carte da parati decorative che aggiungono un tocco contemporaneo e ricercato.\r

\r

Il Narciso Rooftop Pool & Bar\r

\r

Fiore all’occhiello della struttura, il Narciso Rooftop Pool & Bar è un angolo di pace con vista mozzafiato sui tetti di Firenze: al calar del sole, la terrazza panoramica con piscina regala un’atmosfera romantica e suggestiva, ideale per un cocktail o una cena informale, grazie a proposte che fondono sapori locali e creatività contemporanea. Il tutto accompagnato da una pregiata selezione di vini, signature cocktails e ottima musica.\r

\r

L’area piscina, accessibile tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.30, e il bar, aperto dalle 10.30 alle 24.00, accolgono gli ospiti in un ambiente fresco e ricercato in linea con le nuance cromatiche degli spazi interni.\r

\r

Situato al piano terra, il ristorante Narciso Comfort Food & Drink è pensato per offrire un’esperienza culinaria raffinata in un ambiente dal design contemporaneo ed elegante.\r

\r

Nh Firenze dispone infine di un moderno centro congressi dotato di nove sale meeting versatili e funzionali. Tutti gli spazi sono attrezzati con le più recenti tecnologie, gli spazi sono ideali per organizzare eventi e riunioni di ogni genere. La sala più grande può ospitare fino a 130 persone, offrendo la cornice perfetta per conferenze, seminari o eventi speciali.","post_title":"Nh Firenze rinnova camere e terrazza panoramica con un look più moderno e accogliente","post_date":"2025-05-28T14:15:59+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1748441759000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491514","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_491519\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Imanol Pérez, María del Mar Ayudarte e Renato Scaffidi[/caption]\r

\r

Sono i volti che identificano gran parte del turismo italiano a raccontare da subito la storia di Air Europa in Italia. Una pagina lunga 25 anni scritta insieme ai partner trade - tour operator, agenti di viaggio, enti del turismo - e che ieri sera, dopo la tappa romana - è stata celebrata anche a Milano, presso The View, la terrazza con impareggiabile veduta sul Duomo.\r

\r

A fare gli onori di casa Renato Scaffidi, country manager Italia del vettore spagnolo, affiancato da María del Mar Ayudarte, direttore regionale Europa e da Imanol Pérez, direttore commerciale mondo. Una serata che è stata occasione per ripercorrere la rotta degli ultimi 25 anni, ma anche per mettere a fuoco nuovi traguardi. \r

\r

«Dal debutto italiano con 2 voli giornalieri, uno da Roma e uno da Milano - ha ricordato Scaffidi - ora siamo a sei collegamenti quotidiani, 2 da Roma, 2 da Milano e 2 da Venezia (reintrodotta lo scorso giugno, dopo lo stop forzato dal Covid), e addirittura 7 nel picco estivo. Una crescita costante, interrotta solo dalla pandemia, che è stata però occasione per riorganizzarsi e reagire prontamente al successivo rimbalzo della domanda di viaggio».\r

\r

Per il 2025 il vettore punta a trasportare sulle rotte italiane oltre 700.000 passeggeri, l'11% in più sull'anno scorso, a fronte di una capacità offerta di 811.000 posti disponibili, stimando quindi un load factor superiore all'85%.\r

\r

«L'Italia non rappresenta solo un mercato strategico per noi, ma un partner essenziale del nostro piano di espansione internazionale - ribadisce Pérez -: dai nostri primi voli qui abbiamo assistito ad una crescita costante» che è chiaramente andata di pari passo all'ampliamento e al rinnovo della flotta: «Quest'anno introduciamo tre nuovi Dreamliner, di cui due sono già in flotta. E' stato inoltre consegnato anche il primo Boeing 737 Max e altri due sono attesi per fine 2025: arriveremo così a disporre di 29 Boeing 787 e 27 B737».\r

\r

Proprio i 737 Max rappresentano un nuovo cambio di passo per Air Europa, potenziale occasione per ridisegnare il network di medio raggio della compagnia grazie alla capacità del Max di operare rotte più lunghe.\r

\r

Con una ventina di destinazioni raggiunte in America e più di 15 in Spagna, in un contesto globale fatto di colossi, dove il consolidamento è all'ordine del giorno, Air Europa guarda con serenità al futuro che porterà alla vendita di una parte del capitale oggi nelle mani della famiglia Hidalgo. «Un tema che sta molto sopra le nostre teste - osserva Scaffidi -. Quello che certamente possiamo e continuiamo a fare è lavorare al meglio, mettendo a frutto le nostro qualità, per dare più valore alla compagnia». Insomma, piccolo è bello: «Siamo un po' come Davide rispetto a Golia, ci confrontiamo con grandi competitor e per questo dobbiamo essere più agili e scattanti, migliori nell'erogazione dei servizi a 360 gradi. Anche nei confronti delle agenzie nostre partner. E la loro presenza qui, lo dimostra, una volta di più».\r

\r

[gallery ids=\"491520,491521,491522\"]\r

\r

","post_title":"Air Europa festeggia a Milano il primo quarto di secolo in Italia. Inizia l'era del 737 Max","post_date":"2025-05-28T13:23:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1748438596000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491462","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_489353\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Attilio Fontana[/caption]\r

\r

\"Un prestigioso riconoscimento internazionale per il nostro Oltrepò Pavese, celebrato dal 'The Guardian' come alternativa autentica e affascinante alla Toscana. Una parte della nostra Lombardia che, anno dopo anno, cresce e si rafforza nella qualità dell’offerta turistica, accogliendo visitatori in ogni stagione. In questi anni di lavoro ho avuto il piacere di scoprire da vicino questo territorio, incontrando imprenditori, amministratori locali, consorzi e realtà che ogni giorno lavorano insieme con passione\".\r

\r

Lo ha detto il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana commentando l'ampio articolo pubblicato nei giorni scorsi dal quotidiano inglese 'The Guardian' . Con una punta d'orgoglio, il governatore ha poi sottolineato: \"Tutta la Lombardia è bellissima, offre angoli di assoluto fascino, paesaggi incantevoli, arte, architettura, cultura e sapori che, insieme, costituiscono un inarrivabile fattore competitivo di attrattività. Dobbiamo essere fieri delle nostre terre\".\r

\r

Tra le mete citate dal giornale inglese spiccano i 19 comuni dell’Oltrepò, con Varzi e la sua 'Festa del Salame', le terre del Pinot Nero, le cantine che raccontano storie di famiglia e di innovazione. E ancora: il turismo termale, quello religioso, quello outdoor e quello cicloturistico, che attraversa le valli come un filo verde tra storia e futuro.","post_title":"The Guardian esalta l'Oltrepò Pavese come alternativa alla Toscana","post_date":"2025-05-28T10:25:50+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1748427950000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491454","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Focus Marocco per Gnv: quello marocchino è il secondo mercato più importante per la compagnia dopo l’Italia, dove è operativa da oltre quindici anni e lo scorso anno ha trasportato circa 455.000 passeggeri.\r

\r

In occasione dell’arrivo nel Mediterraneo di Gnv Orion, la nuova nave partita lo scorso 30 aprile dal cantiere Gsi di Canton, ha sostato a Tangeri - prima di raggiungere Genova entro la fine del mese per ultimare gli allestimenti in vista dell’entrata in servizio a fine giugno -: un gesto simbolico per celebrare l’imminente inizio della grande operazione Marhaba 2025 (5 giugno – 15 settembre) e il forte legame che ha Gnv con il Paese.\r

\r

Nelle scorse settimane, Gnv ha annunciato un ordine di ulteriori 4 nuove navi alimentate a Gnl che, sommate a quelle attualmente in costruzione, garantiranno alla compagnia di incrementare la propria flotta di 8 nuove unità tra il 2025 e il 2030. A questo proposito, nel corso dell’evento odierno il ceo di Gnv, Matteo Catani, ha svelato ulteriori importanti investimenti sul Paese nordafricano anticipando quella che potrebbe essere l’offerta futura e l’auspicato utilizzo di queste nuove navi appena ordinate proprio sul mercato marocchino.\r

\r

«Il Marocco – ha sottolineato Catani – merita questi investimenti e innovazioni di prim’ordine, e noi vogliamo lavorare con le autorità del Paese con l’ambizione di renderli disponibili anche qui. Oggi presentiamo Gnv Orion, una nave moderna alimentata a combustibile tradizionale ma dotata di tecnologie avanzate che riducono le emissioni di oltre il 30% per unità trasportata rispetto alle unità precedenti. Si tratta del primo passo di un più ampio piano di rinnovamento della flotta. In totale, sei nuove navi alimentate a Gnl arricchiranno la flotta.\r

Gnv è oggi il primo vettore di traghetti nel Mediterraneo per numero di letti disponibili, la caratteristica più richiesta dal target marocchino, e il secondo per capacità di stivaggio di veicoli e merci. Sono proprio queste le caratteristiche che hanno consentito alla Compagnia di consolidare la propria presenza in Marocco.\r

«Abbiamo continuato a investire sul Marocco e anche quest’anno lo dimostriamo dedicando al trade marocchino due delle nostre navi riammodernate e digitalizzate - le smart ship ‘Fantastic’ ed ‘Excelsior’. Proseguiremo su questa strada con decisione e se ci saranno le giuste condizioni dedicheremo le nuove navi appena ordinate alle nostre linee marocchine. Al momento le 8 navi di nuova generazione (le 2 già arrivate e le 6 a GNL ordinate) non possono operare in tutti i porti del Marocco a causa di alcuni limiti infrastrutturali, come ad esempio la lunghezza massima delle navi nel porto di Tanger Med ferma a 200 metri».\r

A proposito delle novità dei servizi, è intervenuta più nel dettaglio Carole Montarsolo, trade manager di Gnv per la destinazione Marocco: «Quest’anno abbiamo deciso di impiegare le prime due smart ship della flotta sulle rotte del Marocco. Con un investimento di diversi milioni di euro, tali navi hanno subito un rinnovamento strutturale dei servizi di bordo con il supporto di un'ampia gamma di tecnologie digitali per accompagnare i clienti nella loro esperienza. Tale programma, assieme a quello dell’ingresso di nuove navi annunciato dal nostro ceo Matteo Catani, rientra nel nuovo posizionamento commerciale di Gnv, che pone il cliente al centro, con l’obiettivo di farlo sentire protagonista in ogni fase del viaggio».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Gnv Orion fa tappa a Tangeri: la compagnia presenta i nuovi investimenti sul Marocco","post_date":"2025-05-28T10:19:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1748427598000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491445","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La collezione The Leading Hotels of the World conta una nuova struttura in Puglia: il 5 stelle lusso Vista Ostuni, che aprirà i battenti il prossimo luglio, situata a pochi passi dalla celebre Città Bianca e immerso nella suggestiva Piana degli ulivi secolari della Valle d’Itria.\r

«Vista Ostuni restituisce con eleganza e autenticità lo spirito della Città Bianca - ha dichiarato Deniz Omurgonulsen, vicepresident member experience di The Leading Hotels of the World -. Adagiata su un’altura che domina una distesa di ulivi secolari, la proprietà invita gli ospiti a perdersi tra i vicoli imbiancati a calce di Ostuni, a rigenerarsi nella spa circondata dalla natura e a scoprire le ricchezze culturali del territorio guidati da un team dedicato. È un’espressione unica dell’ospitalità pugliese e un’aggiunta di rilievo alla nostra collezione».\r

L'hotel nasce dalla riqualificazione dell’ex Manifattura Tabacchi, edificio risalente al XIV secolo e profondamente radicato nella memoria della comunità locale. L’intervento architettonico ha restituito valore e bellezza a un luogo straordinario, coniugando eleganza storica, design contemporaneo e profonda connessione con l’ambiente e il territorio.\r

A disposizione degli ospiti ci saranno 28 camere e suite di ampia metratura, distribuite intorno a un chiostro ad arcate. L’offerta sarà completata da due ristoranti e due bar, un rooftop con vista a 360 gradi dal mare alla città, tre piscine (due esterne e una interna), una spa con beauty center e private suite, e una palestra attrezzata. Il parco di oltre 16.000 mq sarà un omaggio alla vegetazione mediterranea.\r

«Con Vista Ostuni vogliamo condividere la visione di ospitalità firmata Vista: autentica, su misura, rispettosa della storia e capace di restituire valore al territorio - ha sottolineato Cristina Zucchi, general manager di LarioHotels -. Non si tratta solo di accogliere, ma di creare esperienze su misura che lascino il segno. L’ingresso in The Leading Hotels of the World è per noi un riconoscimento prestigioso che conferma il nostro impegno verso l’eccellenza e la cura dell’ospite in ogni dettaglio».\r

Vista Ostuni fa parte del brand Vista: un nuovo modello pensato da Bianca e Luigi Passera, rispettivamente presidente e amministratore delegato, con l’obiettivo di portare l’esperienza di lusso dove ancora non c’è. Boutique hotels caratterizzati da un interior design moderno e dalla matrice italiana, ma allo stesso tempo internazionale, con una ricca offerta di servizi tailor-made, in cui il rispetto per l’ospite e la sua privacy diventano punto focale. \r

[gallery ids=\"491448,491450,491451\"]","post_title":"Il 5 stelle lusso Vista Ostuni entra nella collezione The Leading Hotels of the World","post_date":"2025-05-28T10:04:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1748426655000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491412","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trenitalia scommette sulle potenzialità del mercato cinese, dove nel 2025 ha raddoppiato le vendite da parte dei distributori e dei canali attivi in Cina rispetto all’anno precedente.\r

Una crescita destinata a proseguire, come dimostrano i più recenti investimenti della società ferroviaria, che in questi giorni partecipa a Shanghai all'Itb China, principale fiera cinese dedicata al turismo b2b.\r

Qui Trenitalia ha presentato la sua nuova offerta per il mercato cinese nell’ambito del panel “Il modo migliore per visitare l'Italia: Trenitalia presenta le sue nuove offerte per i viaggiatori cinesi”, organizzato presso lo stand dedicato proprio alla società di Fs dedicata al trasporto passeggeri e al Frecciarossa, il treno simbolo dell’eccellenza dell’alta velocità, italiana e europea.\r

«La Cina rappresenta per Trenitalia un mercato ad alto potenziale - ha sottolineato Maria Paola De Rosa, head of sales Trenitalia High-Speed -. Abbiamo investito in servizi dedicati, comunicazione in lingua sul portale cinese RedNote e forme di pagamento familiari attraverso WeChat, per garantire un percorso d’acquisto semplice e intuitivo e proporre i nostri prodotti – comprese soluzioni di viaggio intermodali integrate - già in fase di pianificazione del viaggio, quando il cliente si trova ancora in Cina. Il nostro obiettivo è rendere ogni spostamento in treno parte integrante dell'esperienza di viaggio in Italia, semplice da prenotare e piacevole da vivere».\r

Da WeChat a RedNote\r

Nei padiglioni di Itb China Trenitalia ha illustrato quindi le novità commerciali e i servizi pensati per il turista cinese. Tra questi la possibilità di acquistare tramite l’app WeChat, oltre ai treni del network Frecciarossa e il Trenitalia Pass, anche i biglietti di treni Intercity e regionali, nonché i collegamenti per il luxury outlet The Mall di Firenze, con partenza dalla stazione di Santa Maria Novella.\r

Il link è fornito da Busitalia, società del Gruppo Fs dedicata al trasporto su gomma - guidata dal ceo e direttore generale Serafino Lo Piano - e viene venduto in maniera integrata con altre soluzioni di viaggio. Sono infatti 22 corse le corse giornaliere a/r disponibili, con autobus a due piani, moderni e dotati di tutti i comfort. Previste anche corse extra in occasione di aperture straordinarie. I biglietti sono acquistabili sulle principali piattaforme cinesi come WeChat dal profilo ufficiale Trenitalia chiamato Frecciarossa, con percorso di acquisto interamente in cinese.\r

Sulla piattaforma RedNote, attraverso il profilo Frecciarossa, è possibile trovare tanti spunti di viaggio ed informazioni su come visitare l’Italia in treno. \r

","post_title":"Trenitalia alza la posta sulla Cina: vendite raddoppiate nel 2025. Focus Busitalia","post_date":"2025-05-27T15:20:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1748359234000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491396","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con un calendario fitto di eventi la regione di Innsbruck spalanca le porte all'estate: Innsbruck Tourismus presenta un programma che fonde storia, cultura, sport e musica, rendendo la regione una meta ideale per vacanze familiari indimenticabili.\r

\r

Al centro dell'offerta culturale, il Castello di Ambras: primo museo del mondo nella sua sede originale, propone un affascinante viaggio nella storia rinascimentale. Un variegato palinsesto di eventi musicali internazionali, competizioni sportive di livello mondiale e manifestazioni animerà la città fino ad agosto. Tra aprile e ottobre, i visitatori possono varcare le soglie del tempo, immergendosi nelle atmosfere nobiliari di 450 anni fa. Il percorso si snoda tra le celebri Armerie e la suggestiva Camera dell'Arte e delle Meraviglie nel Castello Inferiore, proseguendo verso la spettacolare Sala Spagnola e la Galleria dei ritratti degli Asburgo nel Castello Superiore: un viaggio attraverso secoli di storia e raffinatezza.\r

\r

L'estate 2025 impreziosisce l'esperienza con la mostra speciale \"The Art of Beauty\", dal 18 giugno al 5 ottobre, mentre il Giardino del paradiso e delle erbe officinali invita a un'esperienza sensoriale unica, avvolta nei profumi di piante medicinali e spezie che richiamano la famosa farmacopea di Philippine Welser.\r

\r

Il 14° World Music Festival, dal 29 maggio al 1° giugno, eleva Innsbruck a capitale mondiale della fisarmonica e dell'armonica, attirando migliaia di musicisti e appassionati da ogni angolo del pianeta. La centralissima Maria-Theresien-Straße, cuore pulsante della città, si trasforma in un palcoscenico vibrante per il Bridge Beat Festival, dal 17 al 19 luglio: una manifestazione gratuita che costruisce ponti sonori tra culture, persone e città attraverso una colorata miscela di indie, jazz, pop, blues, folk e world music.\r

\r

Le serate estive si arricchiscono con i Concerti della Passeggiata, dal 4 al 30 luglio, che nel suggestivo cortile interno del Palazzo Imperiale reinterpretano la tradizione dei concerti all'aperto creando un affascinante dialogo tra musica classica e moderna. A coronare il calendario musicale, il prestigioso Festival di Musica Antica, dal 24 luglio al 31 agosto.\r

\r

Il Tiroler Volksschauspiele di Telfs, principale festival teatrale estivo della regione, dal 5 luglio al 16 agosto porterà in scena un caleidoscopio di rappresentazioni che spaziano dai grandi classici alle prime mondiali. Quest'anno i riflettori saranno puntati sulla reinterpretazione di \"Romeo & Giulietta\" in chiave circense; uno spettacolo che vedrà protagonisti numerosi giovani talenti.\r

\r

Innsbruck è anche l'arena perfetta per assistere alle performance di atleti di livello mondiale. Il 7 giugno, la 21° edizione del Golden Roof Challenge porterà il meglio del salto con l'asta e del salto in lungo nella centralissima Maria-Theresien-Straße in un evento che fonde sport e spettacolo. Dal 18 al 22 giugno, l'intera regione diventerà invece teatro delle Sport Austria Finals: una manifestazione imponente che vedrà oltre 6.500 atleti sfidarsi in 38 discipline diverse.\r

\r

Dal 23 al 29 giugno le pareti verticali della città accoglieranno circa 500 atleti provenienti da 50 nazioni per la Coppa del Mondo Ifsc di arrampicata sportiva, con competizioni nelle discipline boulder, lead e paraclimbing. Gli appassionati delle due ruote si segnino sul calendario la data del 15 giugno, quando da Innsbruck partirà l'attesissimo Tour Transalp 2025. Un'avventura che condurrà i ciclisti attraverso le Alpi fino a Riva del Garda in sette tappe mozzafiato. Riflettori tirolesi puntati sul 12 luglio, quando la quarta tappa del 74° Tour of Austria traccerà un percorso di 117 chilometri nella regione.\r

\r

A completare il quadro sportivo, l'Olympiaworld ospiterà dal 2 al 5 luglio la Coppa del Mondo di Roller Derby, uno sport di squadra di contatto sui pattini a rotelle con oltre 40 squadre di pattinatori provetti provenienti da tutto il globo.","post_title":"Arte, musica e sport: un fitto calendario di eventi per l'estate di Innsbruck","post_date":"2025-05-27T12:17:51+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1748348271000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491397","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’estate 2025 si annuncia più tropicale e sorprendente che mai con l’apertura di Blue Paradise, la nuova laguna esterna di 800 mq di Acquaworld, l’unico parco acquatico indoor & outdoor d’Italia, situato a pochi minuti da Monza, Milano e Bergamo.\r

Blue Paradise rappresenta la più grande novità dell’anno per Acquaworld e va ad ampliare significativamente l’area Tiki Bay, aumentando così l’estensione della spiaggia con sabbia bianca finissima e incrementando la distesa di ombrelloni in paglia in perfetto stile tropicale. Una vera e propria oasi di relax e benessere, immersa in un’atmosfera esotica, ma a portata di metropolitana.\r

Con questa nuova area, Acquaworld arricchisce ulteriormente la propria offerta: oltre agli iconici acquascivoli per tutte le età, ai playground acquatici per i più piccoli, a punti ristoro tematizzati e le nuove aree picnic dedicate, ora gli ospiti potranno vivere momenti di puro relax rinfrescandosi tra le acque cristalline della nuova laguna oppure godersi le cabanas di paglia private con idromassaggio, o distendendosi su eleganti letti balinesi di coppia, pensati per chi desidera un’esperienza esclusiva e raffinata.\r

Grazie ai continui investimenti, Acquaworld ogni anno diventa il punto di riferimento anche estivo della Lombardia grazie alle numerose attività acquatiche, agli ampissimi spazi e alle attrazioni per tutti i visitatori.\r

\"Con Blue Paradise vogliamo offrire ai nostri ospiti un angolo di paradiso tropicale, senza bisogno di salire su un aereo\", dichiara Guido Zucchi, AD di Acquaworld. \"È una risposta concreta alla crescente domanda di spazi accoglienti, ampi e di qualità, dove vivere l’estate all’insegna del relax, del divertimento e della bellezza, a pochi minuti da casa.\"\r

Acquaworld rafforza il proprio ruolo di destinazione leader per il tempo libero in Lombardia e nel Nord Italia, offrendo un mix unico tra avventura acquatica e benessere esotico","post_title":"Il parco acquatico Acquaworld lancia la laguna di 800 mq Blue Paradise","post_date":"2025-05-27T12:09:22+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1748347762000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491378","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_489899\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ivana Jelinic, amministratore delegato dell'Enit[/caption]\r

Il turismo cinese verso l’estero è ripartito, registrando trend assolutamente positivi: nel 2024 +44,6% rispetto all’anno precedente. Tra le mete scelte e maggiormente apprezzate c’è l’Italia, motivo per cui Enit partecipa alla fiera ITB China a Shangai, la principale esposizione dedicata al mercato turistico cinese che riunisce più di 700 espositori da oltre 80 Paesi.\r

Un mercato importante per il nostro settore turistico: nel 2024 i viaggiatori cinesi in Italia, circa 176 mila, sono aumentati del +24,7% in confronto al ‘23, per un totale di pernottamenti pari a 2,4 milioni (+14,1%) ed una spesa complessiva di 226,6 milioni di euro (+10,2%). La motivazione principale del viaggio è di natura personale: la vacanza coinvolge oltre il 53% dei turisti, seguita da visita a parenti (16,2%) e studio/formazione (12%). I vacanzieri cinesi prediligono le attività culturali, il 70% ha scelto le città d’arte come destinazione, generando qui circa l’81% della spesa totale in Italia ed il 78,4% dei pernottamenti complessivi. Quasi il 21% degli arrivi dalla Cina, invece, è stata legata a motivi professionali.\r

“L’Italia è una destinazione attrattiva per il mercato cinese, che ci sceglie specialmente per turismo. Il nostro Paese è in grado di offrire esperienze culturali, sportive, enogastronomiche ma anche legate allo shopping, al lusso ed al benessere. Anche questo 2025 sta registrando numeri in forte crescita e le previsioni lasciano intendere che il trend migliorerà ancora. Ci aspettiamo un’estate ed una seconda parte dell’anno con numerosi turisti provenienti dalla Cina che investiranno nelle nostre strutture e sui territori, generando valore aggiunto per tutta la comunità” dichiara Ivana Jelinic, ad Enit, che ha inaugurato lo stand Italia in fiera, insieme all’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese, Massimo Ambrosetti.\r

Da gennaio ad aprile\r

Segnali incoraggianti arrivano anche dall’anno in corso: tra gennaio e aprile 2025 gli arrivi aeroportuali dalla Cina in Italia sono complessivamente 67.680 e registrano un incremento del 2,2% rispetto allo stesso periodo del 2024. La quasi totalità dei passeggeri (96,3%) viaggia per motivi turistici e le principali città di partenza sono Shanghai e Pechino, che insieme generano oltre la metà dei flussi diretti in Italia, con una maggiore concentrazione per i soggiorni di 4 -7 notti (37,9%) e di 2 settimane (35,3%).\r

Per i prossimi 6 mesi del 2025 si stima una crescita degli arrivi aeroportuali del +27% rispetto a maggio-ottobre 2024, con oltre il 96% degli arrivi legati al turismo e, secondo le ultime stime ENIT, gli operatori turistici cinesi hanno segnato un aumento delle vendite verso l’Italia per il periodo estivo con incrementi medi del 22% rispetto all’estate 2024 (con picchi anche del 50%).\r

Tra i pacchetti venduti, risulta particolarmente apprezzato il circuito che include arte, leisure e famiglia con un aumento del +30% per soggiorni di 5 - 15 giorni, seguito dai prodotti a tema sport e wellness (+20%). Tra le destinazioni più richieste per la prossima estate: Milano, Torino, le Cinque Terre, Cortina, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Pompei, Puglia, Sicilia e Dolomiti.\r

","post_title":"L'Enit all'ITB China di Shangai. Il turismo cinese in Italia è in crescita","post_date":"2025-05-27T11:21:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1748344913000]}]}}