New entry umbra per il brand Una Esperienze: è il Grand Hotel San Gemini Prosegue a ritmi sostenuti il piano di espansione con strutture in franchising del gruppo Una. Dopo la struttura cagliaritana annunciata poco più di una settimana fa, arriva infatti ora la news di un’ulteriore new entry con contratto di affiliazione. Il Grand Hotel San Gemini Una Esperienze va ad arricchire la collezione upper upscale della compagnia. Affacciato sulla piazza del Duomo, la proprietà è ospitata tra le mura del palazzo dei Principi di Santacroce, caratterizzato dalle linee tipiche delle dimore signorili del diciottesimo secolo. Ristrutturato nel 2021, il 4 stelle umbro dispone di 30 camere, nonché di un parco secolare con piscina, a cui si aggiungono il Canova fitness, con programmi di allenamento personalizzati, la Canova Private spa, provvista di vasca idromassaggio, sauna e bagno turco. All’interno dell’hotel è inoltre presente una vera e propria Galleria degli affreschi, nonché la piccola pinacoteca della sala conti Ottelio, che ospita opere di artisti umbri e non solo dal 1500 a oggi. La struttura è di proprietà del gruppo Tacconi – Ottelio, guidato dall’imprenditore Antonio Tacconi, che racchiude in sé aziende italiane ed estere attive nei settori alberghiero, turistico, artistico-culturale e del benessere. “Siamo entusiasti di accogliere il Grand Hotel San Gemini Una Esperienze all’interno della nostra offerta – commenta Fabrizio Gaggio, direttore generale del gruppo Una -. La struttura rappresenta una riconferma del valore del nostro progetto franchising in cui crediamo fortemente e che supportiamo con continui investimenti”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446792 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_446797" align="alignleft" width="300"] Lydia Barbini[/caption] Lydia Barbini è la nuova group director of marketing, mentre Barbara Papi ha assunto il ruolo di chief human resources officer. Allo stesso tempo, Nathalie Beaugoni è stata promossa a general manager del Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione e Lucia Basile è tornata allo Starhotels Business Palace di Milano, assumendone la guida. Sono ben quattro le nuove nomine in rosa della compagnia fiorentina, che in questo modo prosegue lungo il percorso di valorizzazione delle figure femminili in azienda: importanti valori aggiunti alla visione e alla governance del gruppo. Un approccio che è valso recentemente a Starhotels il premio di miglior datore di lavoro per le donne in Italia nel settore alberghiero, secondo lo studio Italy’s Best Employers for Women 2023 dell’istituto tedesco Qualità e Finanza. Dopo un percorso professionale in prestigiose multinazionali come Colgate, Palmolive e Philip Morris International a Parigi e Losanna, dal 2016 Lydia Barbini ha condotto brillantemente Piave Maitex, l’azienda di famiglia operante nel settore tessile, traghettandola verso nuove importanti prospettive. Con questo bagaglio ampio e versatile, è entrata in Starhotels con l’obiettivo di ridisegnare la brand identity del gruppo e di sviluppare la nuova strategia di comunicazione. Barbara Papi vanta invece una decennale esperienza nel mondo delle risorse umane in grandi multinazionali del calibro di Vodafone. Negli ultimi anni ha ricoperto la posizione di multi property director of human resources per Marriott International, sviluppando una profonda competenza nella creazione di un ambiente di lavoro che premia dinamismo e creatività. Nathalie Beaugoni, memoria storica del Grand Hotel Continental, dopo oltre 20 anni all’interno della struttura dove ha ricoperto varie cariche è stata promossa a general manager della struttura, assumendone la guida. La sua profonda esperienza nel settore e la crescita all’interno della struttura marcano un continuum importante nella conduzione dell’unico 5 stelle di Siena. Dopo una parentesi come hotel manager degli Starhotels milanesi Anderson, Echo e Ritz e la direzione del Du Parc di Parma, Lucia Basile è tornata allo Starhotels Business Palace di Milano in qualità di general manager, assumendone la guida con entusiasmo ed energia e con un bagaglio di grande esperienza. [gallery ids="446798,446799,446800"] [post_title] => In Starhotels il management è al femminile: quattro le nuove nomine in rosa del gruppo [post_date] => 2023-05-31T11:38:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685533116000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446783 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Siamo molto soddisfatti di questi primi due mesi di attività ufficiale di Mapo World". Esordisce così la ceo di Mapo Travel, Barbara Marangi, nel commentare i primi dati sulla primavera/estate di debutto della nuova divisione long haul dell'operatore pugliese, inaugurata a fine marzo a Torino. "Le richieste e le prenotazioni per viaggiare lontano dall’Italia sono tante - prosegue la stessa Barbara Marangi -: i nostri connazionali stanno decisamente riscoprendo l’estero e il lungo raggio. Dal nostro osservatorio possiamo dire che l’Asia è sicuramente la meta più gettonata anche per i viaggi di nozze, con Indonesia, Thailandia e la new entry Giappone che da poco ha riaperto le porte ai turisti. Ma la vera sorpresa è il Sudafrica, molto ricercato e apprezzato dagli italiani. Al quinto posto gli Stati Uniti, destinazione iconica e suggestiva che da sempre attira i viaggiatori del Belpaese”. Continuano inoltre gli incontri di formazione con gli agenti di viaggio in tutta Italia e nei nuovi uffici di via Reiss Romoli a Torino. “Dalla presentazione del brand Mapo World abbiamo trascorso due mesi di lavoro intenso e di tanti incontri con il trade, unico nostro canale di vendita – continua la ceo -. In piena sintonia con la nostra filosofia, anche il nuovo brand punta molto sulla formazione degli agenti e sul confronto tra chi ha progettato l’itinerario e chi dovrà presentarlo al cliente finale. Brescia, Padova e Pescara sono solo le ultime tappe di un percorso che ci vedrà incontrare gli adv in tutta Italia. E ovviamente i nostri uffici di Torino dove ospitiamo quasi quotidianamente, sia in presenza sia online, incontri e briefing con gli agenti”. Tutto il progetto Mapo World, guidato da Roberto Servetti e Fabrizio Celeghin, è orientato sull’artigianalità e sulla costruzione di vacanze su misura per il cliente. “I riscontri ottenuti dai viaggiatori in queste prime settimane di attività ci dicono che siamo sulla strada giusta - conclude Barbara Marangi -. Una strada che si allontana dalla standardizzazione del prodotto per investire in qualità, in vacanze costruite sulle esigenze e le richieste di chi viaggia, proprio come farebbe un sarto”. [post_title] => Asia, Sudafrica e Stati Uniti trainano l'estate di debutto di Mapo World [post_date] => 2023-05-31T11:16:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685531812000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446719 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Monaco di Baviera prosegue una stagione di ottime presenze turistiche scegliendo la solidarietà e decentrando la scoperta della città verso i suoi quartieri. «La campagna “Hood Love”, l’amore per i quartieri, trova delle guide esperte nei locali - sottolinea Christian Valentini, responsabile marketing di München Tourismus -. C’è il Maxvorstadtviertel con i musei della Kunstareal, dove scoprire capolavori artistici che vanno dal medioevo al contemporaneo. C’è il percorso regale, tra borghesia e nobiltà, di Nymphenburg e Neuhausen. Oppure il Glockenbach, un quartiere alternativo e tollerante: un mix di abitazioni di giovani designer e negozietti, caffè, moda e tolleranza verso la comunità Lgbt. Lo Schlachthofviertel è un nuovo quartiere ospitato nell'ex macello comunale di Monaco, dove sono state create diverse realtà socioculturali e creative. La città può essere scoperta facendo hiking o in bicicletta: l’ospite lascerà così un footprint (impronta carbonica) molto basso. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della città di Monaco, che ha sempre più contenuti in italiano». L’Ente Nazionale Germanico per il Turismo dà grande impulso al tema della sostenibilità, «sia dal punto di vista classicamente ecologico che economico e sociale, perché la tradizionalità di Monaco è un motore già di per sé sostenibile - prosegue Valentini -. Anche dal punto di vista del mantenimento dei posti di lavoro, come avviene nelle birrerie e nei birrifici che hanno una tradizione centenaria e fanno parte del tessuto cittadino, così come i panifici storici». Monaco si prende cura delle sue aree verdi: il Giardino Inglese, in pieno centro, ha una superficie di 9x2km., pari a quella di 640 campi da calcio: è un polmone verde importantissimo per i monacensi. E poi c’è il fiume Isar, un fiume alpino che attraversa la città ed è stato rinaturalizzato nel 2011, creando delle oasi di verde con percorsi ciclabili. «Negli ultimi anni a Monaco è esploso l’interesse per le due ruote e abbiamo 1400 km di strade e piste ciclabili. Dal 2008 la città sta attuando una transizione ecologica: entro il 2025 l’elettricità sarà prodotta al 100% con energie rinnovabili, come i parchi eolici e il teleriscaldamento». Per rispondere alle esigenze dei suoi ospiti (214mila arrivi dall’Italia e 486mila presenze nel 2022) la città propone delle welcome card: la Münich Card e la Münich City Pass includono i servizi di trasporto pubblico e permettono di accedere ai luoghi di interesse turistico in modo scontato o gratuito. [gallery ids="446721,446722,446723"] [post_title] => Scoprire Monaco di Baviera attraverso i suoi quartieri e nel segno della sostenibilità [post_date] => 2023-05-31T09:13:57+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685524437000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446671 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_446672" align="alignleft" width="300"] L'Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel[/caption] Doppio debutto tricolore in Italia per Anantara. Il brand di casa Minor (a cui appartengono anche i marchi Nh) ha infatti ufficialmente inaugurato in rapida successione gli Anantara Palazzo Naiadi di Roma e Convento di Amalfi Grand Hotel. La new entry capitolina è stata celebrata la settimana scorsa con un evento grand opening che, dopo l'inizio delle attività del ristorante fine dining Ineo e della Anantara Spa, ha anche celebrato l'apertura della nuova terrazza panoramica che ospita lo stesso Ineo e il rooftop Seen, prima italiana del concept innovativo fondato dallo chef Olivier da Costa. La struttura vanta un totale di 232 camere e suite, a cui si aggiunge pure un centro fitness. "L'inaugurazione dell'Anantara Palazzo Naiadi arriva dopo un ingente lavoro di ristrutturazione che ha preservato il palazzo nella sua bellezza architettonica ridefinendone gli spazi, il concept e la filosofia di servizi di ospitalità a 5 stelle", spiega il ceo del gruppo Minor, Dilip Rajakarier. In Campania ha invece appena aperto i propri battenti l'Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel, frutto dell'operazione di rebranding della struttura già Nh Collection. Un'intensa opera di ristrutturazione ha condotto al completo rinnovo delle 52 camere e suite della proprietà, molte delle quali originariamente adibite ad alloggi dei monaci del cenobio dei cappuccini risalente al tredicesimo secolo. L'Anantara Spa è poi situata in un ambiente unico, rivestito di travertino con vista sul mare, ed è dotata di tre sale per cure di bellezza, tra cui il massaggio Convento di Amalfi con oli agli agrumi. A disposizione degli ospiti, pure una piscina e un centro fitness all'aperto per allenamenti al fresco sul mare. La ristorazione si declina quindi nel ristorante dei Cappuccini, guidato dall'executive chef Claudio Lanuto, e nella Locanda della Canonica pizzeria di Gino Sorbillo. Ma le avventure culinarie al Convento di Amalfi includono anche corsi di cucina in una limonaia o in un vigneto storico insieme a tour e degustazioni. L'esperienza di ristorazione privata firmata Anantara, Dining by Design, invita infine le coppie a gustare un menù personalizzato, servito da un maggiordomo privato nella cornice di loro scelta. [post_title] => Doppia inaugurazione tricolore per il brand Anantara che debutta a Roma e ad Amalfi [post_date] => 2023-05-30T13:45:52+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685454352000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446642 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo aver recentemente chiuso un round di finanziamenti da 2,5 milioni di euro, con la partecipazione di Cdp Venture Capital, Sefea Impact e Primo Ventures, la dmc sarda 181travel punta a espandere ulteriormente il proprio prodotto dedicato al turismo esperienziale soprattutto in Sud Italia. E lo fa anche tramite un'altra operazione recente, che lo ha portato ad acquisire l'operatore calabrese Discovering PreSila. La compagnia con sede a Cagliari si appresta in questo modo a superare i risultati del biennio 2021-2022, durante il quale ha gestito oltre 40 mila ospiti, con un fatturato superiore ai 3 milioni di euro. “Le nostre attività locali prediligono l’esplorazione dell’identità autentica del territorio e la preferenza, specie nel periodo estivo, ricade su esperienze in mare - spiega il ceo e fondatore di 181travel, Marco Deiosso -. La nostra barca a vela esclusiva propone per esempio diverse opzioni di uscita per gli ospiti, tra cui l’aperitivo al tramonto, sempre tra le più gettonate. Non manca poi l’interesse per i tour enogastronomici, le cooking class e i wine tasting, ma anche il pranzo con i pastori e i balli tipici del luogo”. La valorizzazione del territorio e dei talenti rientra anche negli obiettivi del recente flusso di investimenti della dmc, che sta reclutando ben 40 tour expert, formati nell’Academy interna per poi essere inseriti in organico. Le forti connessioni con i territori, inoltre, hanno permesso a 181travel di ampliarsi sul segmento della tipicità dei prodotti e, contestualmente, di crescere come incoming tour operator, predisponendo itinerari insoliti e pacchetti vacanza esperienziali soprattutto in Sardegna e Calabria. Tra questi, tour nella natura, escursioni nell’entroterra con itinerari culturali e archeologici, ma anche cammini spirituali e percorsi nei luoghi sacri della regione. “Oggi abbiamo la fortuna di poter accogliere un viaggiatore più consapevole, che apprezza maggiormente autenticità, sostenibilità ed eco-compatibilità - aggiunge Deiosso -. Prima questi erano concetti doverosi, oggi diventano criteri di scelta, il valore imprescindibile per gli ospiti della nostra terra. Un altro punto su cui riteniamo che tutti, noi per primi, dovremmo lavorare, è riconsiderare il concetto di bassa stagione, che andrebbe intesa e sfruttata come un periodo per ripensare le attività nella fase di preparazione degli arrivi della media e dell’alta stagione, ma anche per formare il personale in vista delle aperture estive. Prima di occuparci di incrementare i flussi, pensiamo alle basi dell’ospitalità e dell’accoglienza: abbiamo il privilegio di operare in destinazioni stupende per i turisti di tutto il mondo, l’invito è quello di proporre soluzioni capaci di cogliere le sfide per poter garantire un’esperienza ricca di contenuto e vicina a certi princìpi”. Sostenibilità, autenticità e legame con il territorio sono infatti diventati driver importanti della stagione estiva: stando ai dati di Euromonitor riferiti al 2022, sono sempre di più gli italiani a prediligere vacanze local e sostenibili. L’81% del panel coinvolto nello studio ha dichiarato in particolare di fare viaggi green e il 71% ne ha ammesso la volontà, con un aumento del 10 punti percentuali rispetto al 2021. Conferma questo trend anche l’operatore sardo, secondo cui il 33% dei turisti italiani ha scelto per il 2023 di viaggiare al di fuori dell’alta stagione, prolungando di conseguenza la pausa estiva fino al termine di ottobre; il 41% ha optato per alloggi sostenibili e il 70% ha preferito attività outdoor e a contatto con la natura durante il proprio soggiorno. Infine, sulla stessa scia, 181travel sottolinea come il 33% dei turisti abbia prediletto esperienze a livello locale. [post_title] => Finanziamenti e nuove acquisizioni: cresce la proposta esperienziale della dmc 181travel [post_date] => 2023-05-30T12:32:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685449949000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446635 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dai ristoranti alle vetrine, dai locali casual a quelli di lusso, dalla musica dal vivo agli chef che fanno spettacolo, saranno oltre 20 i locali f&b presenti sulla nuova Icon of the Seas, il cui debutto è previsto per gennaio 2024. Arrivano ulteriori anticipazioni sulla prossima unità della fotta Royal Caribbean. Il menu comprende nuovi locali come l'esclusivo Empire Supper Club, un'esperienza sontuosa con otto portate, l'AquaDome Market, la prima food hall di Rcl, e l'Izumi in the Park, una vetrina aperta tutto il giorno con sushi fresco e molto altro. I nuovi sapori completano la gamma di offerta f&b, che spazia dall'italiano al giapponese e al messicano, con ristoranti come il Giovanni's Italian Kitchen & Wine Bar, lo stesso Izumi e l'El Loco Fresh. "Le esperienze vissute davanti a un ottimo cibo sono alla base di tanti ricordi condivisi che tutti noi vorremmo avere di più nella nostra quotidianità - spiega il vice president, food and beverage di Royal Caribbean International, Linken D'Souza -. Abbiamo quindi progettato Icon of the Seas per offrire a tutti gli ospiti, indipendentemente dai loro gusti, dall'età, dall'umore o dall'ricorrenza, una varietà di opportunità attraverso la quali possano creare momenti speciali da ricordare". A partire dal prossimo gennaio, la nave effettuerà vacanze di sette notti tra i Caraibi orientali e occidentali con partenza da Miami tutto l'anno e visiterà destinazioni quali Perfect Day di Royal Caribbean a CocoCay, alle Bahamas, Philipsburg a St. Maarten, Cozumel, in Messico, e Roatan, in Honduras. [post_title] => Saranno oltre 20 i locali f&b sulla nuova Icon of the Seas in arrivo a gennaio [post_date] => 2023-05-30T11:33:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685446409000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446591 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La guida dei Romantik Hotels & Restaurants per il 51° anno di vita si presenta in una nuova versione. Via di mezzo tra rivista e catalogo, realizzata con una stampa di alta qualità e arricchita da contenuti digitali, inaugura un nuovo capitolo della sua storia per continuare ad ispirare viaggi e divertimento. «Da quando ho iniziato a lavorare in Romantik, otto anni fa - spiega il CEO Thomas Edelkamp - abbiamo continuato a parlare della guida alberghiera, a lungo considerata - a ragione - intoccabile. La guida è probabilmente la tradizione più antica di Romantik ed è apprezzata sia dagli ospiti che dagli albergatori. Ma il mondo non si ferma. Abbiamo visto che possiamo comunicare in modo più efficace attraverso altri canali, ma per prodotti di alta qualità la stampa è ancora il mezzo ideale». Il collaudato canale di contatto con ospiti e viaggiatori non sarà quindi interrotto, ma sarà sviluppato nella versione “Magalog”, che ad una veste di qualità particolarmente elevata e a un design accattivante, integra la proposta di esperienze e ispirazioni di viaggio con contenuti offline e online creati sfruttando anche la realtà aumentata. Il nuovo prodotto - che in futuro sostituirà la Romantik Guide – grazie all'elegante formato A4 offre più spazio per immagini e per storie ispiratrici, oltre a cartine più grandi e più chiare - soprattutto per la destinazione Germania - che daranno ai lettori una panoramica più agevole di tutti i Romantik Hotels. Più esclusivo e quindi più prezioso, con attenzione alla qualità piuttosto che alla quantità, non sarà un omaggio ma avrà un costo di 10 euro. Dopo il lancio del Romantik-Magazins dello scorso anno, il nuovo "Magalog" implementa così in modo coerente la comunicazione del marchio, racchiudendola completamente sotto il titolo "Explore Romantik" e riflettendo anche nei prodotti editoriali l’elevato posizionamento del brand, sottolineato dal restyling iniziato con l’introduzione del nuovo logo nel 2020 e proseguito con l'apertura del marchio per B&B, case a schiera e chalet, e l'introduzione del marchio di lusso PEARLS by Romantik per gli hotel a 5 stelle. Come già consolidato nella rivista “explore Romantik”, anche il nuovo prodotto offrirà contenuti multimediali in collegamento con il mondo digitale di Romantik. Inquadrando i QR code, i lettori potranno raggiungere facilmente il sito www.romantikhotels.com e avere così la possibilità di prenotare direttamente. L’app gratuita Yona, consentirà invece di accedere a contenuti di realtà aumentata, inclusi video, tour 3D e mappe interattive. Contrassegnati dalla chiave, simbolo di Romantik, gli utenti troveranno contenuti extra per vivere un'esperienza 360°. E grazie all’analisi degli accessi ai contenuti, Romantik imparerà a conoscere meglio i suoi visitatori per poter rivolgere loro nuove ed entusiasmanti proposte mirate dei Romantik Hotels. ­ ­ [post_title] => Romantik Hotels, in versione Magalog la nuova guida cartacea [post_date] => 2023-05-30T11:29:46+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685446186000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446621 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un’immersione adrenalinica a bordo delle supercar. Questa la nuova esperienza esclusiva che la DMC/PCO Company Worldwide Reps Italia ha fatto provare in prima persona agli operatori incoming presso l’Autodromo di Airola, grazie alla nuova partnership siglata con WeCanRace. L’esperienza esclusiva è oggi una delle più frequenti richieste in agenzia e lo sa bene la Dmc specializzata nell’incoming in Campania, che ne ha fatto un vero punto di forza. «Siamo il tour operator ufficiale del Teatro San Carlo di Napoli per le visite private, facciamo corsi di Mastro Presepaio in collaborazione esclusiva con Le Botteghe di San Gregorio Armeno, corsi di Mastro Sarto con Le Mani di Napoli, lanceremo presto anche il corso di Mastro Ceramista al Museo nazionale di Capodimonte, lavoriamo nel Mice e sulla promozione del territorio organizzando anche visite come quella al Borgo di Sant’Agata de’ Goti o degustazioni come quella dei vini della Cantina Mustilli – indica Roberto Pagnotta, Ceo & Partner Worldwide Reps Italia». E in quest’ottica si avvia anche la collaborazione con WeCanRace. «Offriamo esperienze uniche di guida in supercar in prestigiosi circuiti italiani e siamo gli unici in Sicilia e Sardegna - spiega Jlenia Piscitelli, responsabile commerciale B2B di WCR -. Nel prossimo anno collaboreremo con circuiti internazionali in Belgio, Austria e Croazia». Nel panel di servizi WeCanRace, corsi di guida sicura e sportiva, eventi personalizzati, team building, noleggi, cofanetti con totem espositore in agenzia e partnership per le vendite online. I prodotti di Worldwide Reps Italia sono studiati per essere in linea con le nuove esigenze del mercato legate al turismo responsabile, esperienziale, sostenibile, customizzato e digitalizzato. «Ci definiamo gli “amici della Campania” - prosegue Pagnotta – e, come professionisti da oltre trent’anni nel turismo, sappiamo benissimo quali sono oggi le richieste anche livello internazionale puntando sempre più sulla personalizzazione». [post_title] => Worldwide Reps Italia amplia le esperienze con WeCanRace [post_date] => 2023-05-30T11:09:12+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685444952000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446620 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo nome per il gruppo maldiviano Atmosphere che in questo modo mira a segnare anche semanticamente i propri ambiziosi progetti di espansione. Nata nel 2013, la compagnia gestisce infatti oggi otto resort alle Maldive suddivisi in tre brand: The Ozen Collection, Colours of Oblu e Atmosphere Hotels&Resorts. Ma i suoi programmi sono ora di svilupparsi ulteriormente in India, Sri Lanka, Nepal e Bhutan, con la prossima apertura prevista a fine 2023. Le caratteristiche dei tre diversi brand del gruppo Atmosphere Core sono differenti: The Ozen Collection comprende due resort all inclusive, l’Ozen Reserve Bolifushi e l’Ozen Life Maadhoo, ideali per vacanze in coppia o in famiglia. Il brand Colours of Oblu include invece quattro indirizzi sempre all inclusive: gli Oblu Select Sangeli e Lobigili, nonché l’Oblu Nature Helengeli by Sentido e l’Oblu Xperience Ailafushi: si tratta di strutture a 4 e 5 stelle, che si presentano con un design fresco e colorato, adatto a una clientela giovane e dinamica. Il Lobigili è in particolare un adults-only e vanta l'Only Blu: il ristorante sott’acqua più grande delle Maldive (46 posti). L’Xperience è poi una struttura dedicata alle famiglie. Il brand Atmosphere Hotels&Resorts comprende infine il Kanifushi e il Varu. Entrambi 5 stelle dall’impronta classica, con arredamenti in legno nel tipico stile maldiviano, sono ideali per coppie o per famiglie. Il Kanifushi, prima struttura del gruppo, ha 162 camere, offre sei ristoranti ed è l’unico della compagnia che si raggiunge in idrovolante. [post_title] => Il gruppo Atmosphere cambia nome, diventa Core e si prepara a espandersi oltre le Maldive [post_date] => 2023-05-30T11:00:23+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685444423000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "new entry umbra per il brand una esperienze e il grand hotel san gemini" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":51,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1828,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446792","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_446797\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Lydia Barbini[/caption]\r

\r

Lydia Barbini è la nuova group director of marketing, mentre Barbara Papi ha assunto il ruolo di chief human resources officer. Allo stesso tempo, Nathalie Beaugoni è stata promossa a general manager del Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione e Lucia Basile è tornata allo Starhotels Business Palace di Milano, assumendone la guida. Sono ben quattro le nuove nomine in rosa della compagnia fiorentina, che in questo modo prosegue lungo il percorso di valorizzazione delle figure femminili in azienda: importanti valori aggiunti alla visione e alla governance del gruppo. Un approccio che è valso recentemente a Starhotels il premio di miglior datore di lavoro per le donne in Italia nel settore alberghiero, secondo lo studio Italy’s Best Employers for Women 2023 dell’istituto tedesco Qualità e Finanza.\r

\r

Dopo un percorso professionale in prestigiose multinazionali come Colgate, Palmolive e Philip Morris International a Parigi e Losanna, dal 2016 Lydia Barbini ha condotto brillantemente Piave Maitex, l’azienda di famiglia operante nel settore tessile, traghettandola verso nuove importanti prospettive. Con questo bagaglio ampio e versatile, è entrata in Starhotels con l’obiettivo di ridisegnare la brand identity del gruppo e di sviluppare la nuova strategia di comunicazione.\r

\r

Barbara Papi vanta invece una decennale esperienza nel mondo delle risorse umane in grandi multinazionali del calibro di Vodafone. Negli ultimi anni ha ricoperto la posizione di multi property director of human resources per Marriott International, sviluppando una profonda competenza nella creazione di un ambiente di lavoro che premia dinamismo e creatività.\r

\r

Nathalie Beaugoni, memoria storica del Grand Hotel Continental, dopo oltre 20 anni all’interno della struttura dove ha ricoperto varie cariche è stata promossa a general manager della struttura, assumendone la guida. La sua profonda esperienza nel settore e la crescita all’interno della struttura marcano un continuum importante nella conduzione dell’unico 5 stelle di Siena.\r

\r

Dopo una parentesi come hotel manager degli Starhotels milanesi Anderson, Echo e Ritz e la direzione del Du Parc di Parma, Lucia Basile è tornata allo Starhotels Business Palace di Milano in qualità di general manager, assumendone la guida con entusiasmo ed energia e con un bagaglio di grande esperienza.\r

\r

[gallery ids=\"446798,446799,446800\"]","post_title":"In Starhotels il management è al femminile: quattro le nuove nomine in rosa del gruppo","post_date":"2023-05-31T11:38:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1685533116000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446783","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

“Siamo molto soddisfatti di questi primi due mesi di attività ufficiale di Mapo World\". Esordisce così la ceo di Mapo Travel, Barbara Marangi, nel commentare i primi dati sulla primavera/estate di debutto della nuova divisione long haul dell'operatore pugliese, inaugurata a fine marzo a Torino. \"Le richieste e le prenotazioni per viaggiare lontano dall’Italia sono tante - prosegue la stessa Barbara Marangi -: i nostri connazionali stanno decisamente riscoprendo l’estero e il lungo raggio. Dal nostro osservatorio possiamo dire che l’Asia è sicuramente la meta più gettonata anche per i viaggi di nozze, con Indonesia, Thailandia e la new entry Giappone che da poco ha riaperto le porte ai turisti. Ma la vera sorpresa è il Sudafrica, molto ricercato e apprezzato dagli italiani. Al quinto posto gli Stati Uniti, destinazione iconica e suggestiva che da sempre attira i viaggiatori del Belpaese”.\r

\r

Continuano inoltre gli incontri di formazione con gli agenti di viaggio in tutta Italia e nei nuovi uffici di via Reiss Romoli a Torino. “Dalla presentazione del brand Mapo World abbiamo trascorso due mesi di lavoro intenso e di tanti incontri con il trade, unico nostro canale di vendita – continua la ceo -. In piena sintonia con la nostra filosofia, anche il nuovo brand punta molto sulla formazione degli agenti e sul confronto tra chi ha progettato l’itinerario e chi dovrà presentarlo al cliente finale. Brescia, Padova e Pescara sono solo le ultime tappe di un percorso che ci vedrà incontrare gli adv in tutta Italia. E ovviamente i nostri uffici di Torino dove ospitiamo quasi quotidianamente, sia in presenza sia online, incontri e briefing con gli agenti”.\r

\r

Tutto il progetto Mapo World, guidato da Roberto Servetti e Fabrizio Celeghin, è orientato sull’artigianalità e sulla costruzione di vacanze su misura per il cliente. “I riscontri ottenuti dai viaggiatori in queste prime settimane di attività ci dicono che siamo sulla strada giusta - conclude Barbara Marangi -. Una strada che si allontana dalla standardizzazione del prodotto per investire in qualità, in vacanze costruite sulle esigenze e le richieste di chi viaggia, proprio come farebbe un sarto”.","post_title":"Asia, Sudafrica e Stati Uniti trainano l'estate di debutto di Mapo World","post_date":"2023-05-31T11:16:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1685531812000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446719","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Monaco di Baviera prosegue una stagione di ottime presenze turistiche scegliendo la solidarietà e decentrando la scoperta della città verso i suoi quartieri.\r

\r

«La campagna “Hood Love”, l’amore per i quartieri, trova delle guide esperte nei locali - sottolinea Christian Valentini, responsabile marketing di München Tourismus -. C’è il Maxvorstadtviertel con i musei della Kunstareal, dove scoprire capolavori artistici che vanno dal medioevo al contemporaneo. C’è il percorso regale, tra borghesia e nobiltà, di Nymphenburg e Neuhausen. Oppure il Glockenbach, un quartiere alternativo e tollerante: un mix di abitazioni di giovani designer e negozietti, caffè, moda e tolleranza verso la comunità Lgbt. Lo Schlachthofviertel è un nuovo quartiere ospitato nell'ex macello comunale di Monaco, dove sono state create diverse realtà socioculturali e creative. La città può essere scoperta facendo hiking o in bicicletta: l’ospite lascerà così un footprint (impronta carbonica) molto basso. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della città di Monaco, che ha sempre più contenuti in italiano».\r

\r

L’Ente Nazionale Germanico per il Turismo dà grande impulso al tema della sostenibilità, «sia dal punto di vista classicamente ecologico che economico e sociale, perché la tradizionalità di Monaco è un motore già di per sé sostenibile - prosegue Valentini -. Anche dal punto di vista del mantenimento dei posti di lavoro, come avviene nelle birrerie e nei birrifici che hanno una tradizione centenaria e fanno parte del tessuto cittadino, così come i panifici storici».\r

\r

Monaco si prende cura delle sue aree verdi: il Giardino Inglese, in pieno centro, ha una superficie di 9x2km., pari a quella di 640 campi da calcio: è un polmone verde importantissimo per i monacensi. E poi c’è il fiume Isar, un fiume alpino che attraversa la città ed è stato rinaturalizzato nel 2011, creando delle oasi di verde con percorsi ciclabili.\r

\r

«Negli ultimi anni a Monaco è esploso l’interesse per le due ruote e abbiamo 1400 km di strade e piste ciclabili. Dal 2008 la città sta attuando una transizione ecologica: entro il 2025 l’elettricità sarà prodotta al 100% con energie rinnovabili, come i parchi eolici e il teleriscaldamento». Per rispondere alle esigenze dei suoi ospiti (214mila arrivi dall’Italia e 486mila presenze nel 2022) la città propone delle welcome card: la Münich Card e la Münich City Pass includono i servizi di trasporto pubblico e permettono di accedere ai luoghi di interesse turistico in modo scontato o gratuito.\r

\r

[gallery ids=\"446721,446722,446723\"]","post_title":"Scoprire Monaco di Baviera attraverso i suoi quartieri e nel segno della sostenibilità","post_date":"2023-05-31T09:13:57+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1685524437000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446671","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_446672\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel[/caption]\r

\r

Doppio debutto tricolore in Italia per Anantara. Il brand di casa Minor (a cui appartengono anche i marchi Nh) ha infatti ufficialmente inaugurato in rapida successione gli Anantara Palazzo Naiadi di Roma e Convento di Amalfi Grand Hotel. La new entry capitolina è stata celebrata la settimana scorsa con un evento grand opening che, dopo l'inizio delle attività del ristorante fine dining Ineo e della Anantara Spa, ha anche celebrato l'apertura della nuova terrazza panoramica che ospita lo stesso Ineo e il rooftop Seen, prima italiana del concept innovativo fondato dallo chef Olivier da Costa. La struttura vanta un totale di 232 camere e suite, a cui si aggiunge pure un centro fitness. \"L'inaugurazione dell'Anantara Palazzo Naiadi arriva dopo un ingente lavoro di ristrutturazione che ha preservato il palazzo nella sua bellezza architettonica ridefinendone gli spazi, il concept e la filosofia di servizi di ospitalità a 5 stelle\", spiega il ceo del gruppo Minor, Dilip Rajakarier.\r

\r

In Campania ha invece appena aperto i propri battenti l'Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel, frutto dell'operazione di rebranding della struttura già Nh Collection. Un'intensa opera di ristrutturazione ha condotto al completo rinnovo delle 52 camere e suite della proprietà, molte delle quali originariamente adibite ad alloggi dei monaci del cenobio dei cappuccini risalente al tredicesimo secolo. L'Anantara Spa è poi situata in un ambiente unico, rivestito di travertino con vista sul mare, ed è dotata di tre sale per cure di bellezza, tra cui il massaggio Convento di Amalfi con oli agli agrumi. A disposizione degli ospiti, pure una piscina e un centro fitness all'aperto per allenamenti al fresco sul mare. La ristorazione si declina quindi nel ristorante dei Cappuccini, guidato dall'executive chef Claudio Lanuto, e nella Locanda della Canonica pizzeria di Gino Sorbillo. Ma le avventure culinarie al Convento di Amalfi includono anche corsi di cucina in una limonaia o in un vigneto storico insieme a tour e degustazioni. L'esperienza di ristorazione privata firmata Anantara, Dining by Design, invita infine le coppie a gustare un menù personalizzato, servito da un maggiordomo privato nella cornice di loro scelta.","post_title":"Doppia inaugurazione tricolore per il brand Anantara che debutta a Roma e ad Amalfi","post_date":"2023-05-30T13:45:52+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1685454352000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446642","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo aver recentemente chiuso un round di finanziamenti da 2,5 milioni di euro, con la partecipazione di Cdp Venture Capital, Sefea Impact e Primo Ventures, la dmc sarda 181travel punta a espandere ulteriormente il proprio prodotto dedicato al turismo esperienziale soprattutto in Sud Italia. E lo fa anche tramite un'altra operazione recente, che lo ha portato ad acquisire l'operatore calabrese Discovering PreSila. La compagnia con sede a Cagliari si appresta in questo modo a superare i risultati del biennio 2021-2022, durante il quale ha gestito oltre 40 mila ospiti, con un fatturato superiore ai 3 milioni di euro.\r

\r

“Le nostre attività locali prediligono l’esplorazione dell’identità autentica del territorio e la preferenza, specie nel periodo estivo, ricade su esperienze in mare - spiega il ceo e fondatore di 181travel, Marco Deiosso -. La nostra barca a vela esclusiva propone per esempio diverse opzioni di uscita per gli ospiti, tra cui l’aperitivo al tramonto, sempre tra le più gettonate. Non manca poi l’interesse per i tour enogastronomici, le cooking class e i wine tasting, ma anche il pranzo con i pastori e i balli tipici del luogo”.\r

\r

La valorizzazione del territorio e dei talenti rientra anche negli obiettivi del recente flusso di investimenti della dmc, che sta reclutando ben 40 tour expert, formati nell’Academy interna per poi essere inseriti in organico. Le forti connessioni con i territori, inoltre, hanno permesso a 181travel di ampliarsi sul segmento della tipicità dei prodotti e, contestualmente, di crescere come incoming tour operator, predisponendo itinerari insoliti e pacchetti vacanza esperienziali soprattutto in Sardegna e Calabria. Tra questi, tour nella natura, escursioni nell’entroterra con itinerari culturali e archeologici, ma anche cammini spirituali e percorsi nei luoghi sacri della regione.\r

\r

“Oggi abbiamo la fortuna di poter accogliere un viaggiatore più consapevole, che apprezza maggiormente autenticità, sostenibilità ed eco-compatibilità - aggiunge Deiosso -. Prima questi erano concetti doverosi, oggi diventano criteri di scelta, il valore imprescindibile per gli ospiti della nostra terra. Un altro punto su cui riteniamo che tutti, noi per primi, dovremmo lavorare, è riconsiderare il concetto di bassa stagione, che andrebbe intesa e sfruttata come un periodo per ripensare le attività nella fase di preparazione degli arrivi della media e dell’alta stagione, ma anche per formare il personale in vista delle aperture estive. Prima di occuparci di incrementare i flussi, pensiamo alle basi dell’ospitalità e dell’accoglienza: abbiamo il privilegio di operare in destinazioni stupende per i turisti di tutto il mondo, l’invito è quello di proporre soluzioni capaci di cogliere le sfide per poter garantire un’esperienza ricca di contenuto e vicina a certi princìpi”.\r

\r

Sostenibilità, autenticità e legame con il territorio sono infatti diventati driver importanti della stagione estiva: stando ai dati di Euromonitor riferiti al 2022, sono sempre di più gli italiani a prediligere vacanze local e sostenibili. L’81% del panel coinvolto nello studio ha dichiarato in particolare di fare viaggi green e il 71% ne ha ammesso la volontà, con un aumento del 10 punti percentuali rispetto al 2021. Conferma questo trend anche l’operatore sardo, secondo cui il 33% dei turisti italiani ha scelto per il 2023 di viaggiare al di fuori dell’alta stagione, prolungando di conseguenza la pausa estiva fino al termine di ottobre; il 41% ha optato per alloggi sostenibili e il 70% ha preferito attività outdoor e a contatto con la natura durante il proprio soggiorno. Infine, sulla stessa scia, 181travel sottolinea come il 33% dei turisti abbia prediletto esperienze a livello locale.\r

\r

","post_title":"Finanziamenti e nuove acquisizioni: cresce la proposta esperienziale della dmc 181travel","post_date":"2023-05-30T12:32:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1685449949000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446635","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dai ristoranti alle vetrine, dai locali casual a quelli di lusso, dalla musica dal vivo agli chef che fanno spettacolo, saranno oltre 20 i locali f&b presenti sulla nuova Icon of the Seas, il cui debutto è previsto per gennaio 2024. Arrivano ulteriori anticipazioni sulla prossima unità della fotta Royal Caribbean. Il menu comprende nuovi locali come l'esclusivo Empire Supper Club, un'esperienza sontuosa con otto portate, l'AquaDome Market, la prima food hall di Rcl, e l'Izumi in the Park, una vetrina aperta tutto il giorno con sushi fresco e molto altro. I nuovi sapori completano la gamma di offerta f&b, che spazia dall'italiano al giapponese e al messicano, con ristoranti come il Giovanni's Italian Kitchen & Wine Bar, lo stesso Izumi e l'El Loco Fresh.\r

\r

\"Le esperienze vissute davanti a un ottimo cibo sono alla base di tanti ricordi condivisi che tutti noi vorremmo avere di più nella nostra quotidianità - spiega il vice president, food and beverage di Royal Caribbean International, Linken D'Souza -. Abbiamo quindi progettato Icon of the Seas per offrire a tutti gli ospiti, indipendentemente dai loro gusti, dall'età, dall'umore o dall'ricorrenza, una varietà di opportunità attraverso la quali possano creare momenti speciali da ricordare\". A partire dal prossimo gennaio, la nave effettuerà vacanze di sette notti tra i Caraibi orientali e occidentali con partenza da Miami tutto l'anno e visiterà destinazioni quali Perfect Day di Royal Caribbean a CocoCay, alle Bahamas, Philipsburg a St. Maarten, Cozumel, in Messico, e Roatan, in Honduras.","post_title":"Saranno oltre 20 i locali f&b sulla nuova Icon of the Seas in arrivo a gennaio","post_date":"2023-05-30T11:33:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1685446409000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446591","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La guida dei Romantik Hotels & Restaurants per il 51° anno di vita si presenta in una nuova versione. Via di mezzo tra rivista e catalogo, realizzata con una stampa di alta qualità e arricchita da contenuti digitali, inaugura un nuovo capitolo della sua storia per continuare ad ispirare viaggi e divertimento.\r

«Da quando ho iniziato a lavorare in Romantik, otto anni fa - spiega il CEO Thomas Edelkamp - abbiamo continuato a parlare della guida alberghiera, a lungo considerata - a ragione - intoccabile. La guida è probabilmente la tradizione più antica di Romantik ed è apprezzata sia dagli ospiti che dagli albergatori. Ma il mondo non si ferma. Abbiamo visto che possiamo comunicare in modo più efficace attraverso altri canali, ma per prodotti di alta qualità la stampa è ancora il mezzo ideale».\r

\r

Il collaudato canale di contatto con ospiti e viaggiatori non sarà quindi interrotto, ma sarà sviluppato nella versione “Magalog”, che ad una veste di qualità particolarmente elevata e a un design accattivante, integra la proposta di esperienze e ispirazioni di viaggio con contenuti offline e online creati sfruttando anche la realtà aumentata.\r

Il nuovo prodotto - che in futuro sostituirà la Romantik Guide – grazie all'elegante formato A4 offre più spazio per immagini e per storie ispiratrici, oltre a cartine più grandi e più chiare - soprattutto per la destinazione Germania - che daranno ai lettori una panoramica più agevole di tutti i Romantik Hotels. Più esclusivo e quindi più prezioso, con attenzione alla qualità piuttosto che alla quantità, non sarà un omaggio ma avrà un costo di 10 euro. \r

Dopo il lancio del Romantik-Magazins dello scorso anno, il nuovo \"Magalog\" implementa così in modo coerente la comunicazione del marchio, racchiudendola completamente sotto il titolo \"Explore Romantik\" e riflettendo anche nei prodotti editoriali l’elevato posizionamento del brand, sottolineato dal restyling iniziato con l’introduzione del nuovo logo nel 2020 e proseguito con l'apertura del marchio per B&B, case a schiera e chalet, e l'introduzione del marchio di lusso PEARLS by Romantik per gli hotel a 5 stelle.\r

\r

Come già consolidato nella rivista “explore Romantik”, anche il nuovo prodotto offrirà contenuti multimediali in collegamento con il mondo digitale di Romantik. Inquadrando i QR code, i lettori potranno raggiungere facilmente il sito www.romantikhotels.com e avere così la possibilità di prenotare direttamente. L’app gratuita Yona, consentirà invece di accedere a contenuti di realtà aumentata, inclusi video, tour 3D e mappe interattive. Contrassegnati dalla chiave, simbolo di Romantik, gli utenti troveranno contenuti extra per vivere un'esperienza 360°. E grazie all’analisi degli accessi ai contenuti, Romantik imparerà a conoscere meglio i suoi visitatori per poter rivolgere loro nuove ed entusiasmanti proposte mirate dei Romantik Hotels.\r

\r

\r

\r

\r

­\r

\r

­","post_title":"Romantik Hotels, in versione Magalog la nuova guida cartacea","post_date":"2023-05-30T11:29:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1685446186000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446621","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un’immersione adrenalinica a bordo delle supercar. Questa la nuova esperienza esclusiva che la DMC/PCO Company Worldwide Reps Italia ha fatto provare in prima persona agli operatori incoming presso l’Autodromo di Airola, grazie alla nuova partnership siglata con WeCanRace.\r

\r

L’esperienza esclusiva è oggi una delle più frequenti richieste in agenzia e lo sa bene la Dmc specializzata nell’incoming in Campania, che ne ha fatto un vero punto di forza. «Siamo il tour operator ufficiale del Teatro San Carlo di Napoli per le visite private, facciamo corsi di Mastro Presepaio in collaborazione esclusiva con Le Botteghe di San Gregorio Armeno, corsi di Mastro Sarto con Le Mani di Napoli, lanceremo presto anche il corso di Mastro Ceramista al Museo nazionale di Capodimonte, lavoriamo nel Mice e sulla promozione del territorio organizzando anche visite come quella al Borgo di Sant’Agata de’ Goti o degustazioni come quella dei vini della Cantina Mustilli – indica Roberto Pagnotta, Ceo & Partner Worldwide Reps Italia».\r

\r

\r

\r

E in quest’ottica si avvia anche la collaborazione con WeCanRace. «Offriamo esperienze uniche di guida in supercar in prestigiosi circuiti italiani e siamo gli unici in Sicilia e Sardegna - spiega Jlenia Piscitelli, responsabile commerciale B2B di WCR -. Nel prossimo anno collaboreremo con circuiti internazionali in Belgio, Austria e Croazia». Nel panel di servizi WeCanRace, corsi di guida sicura e sportiva, eventi personalizzati, team building, noleggi, cofanetti con totem espositore in agenzia e partnership per le vendite online.\r

\r

\r

\r

I prodotti di Worldwide Reps Italia sono studiati per essere in linea con le nuove esigenze del mercato legate al turismo responsabile, esperienziale, sostenibile, customizzato e digitalizzato. «Ci definiamo gli “amici della Campania” - prosegue Pagnotta – e, come professionisti da oltre trent’anni nel turismo, sappiamo benissimo quali sono oggi le richieste anche livello internazionale puntando sempre più sulla personalizzazione».","post_title":"Worldwide Reps Italia amplia le esperienze con WeCanRace","post_date":"2023-05-30T11:09:12+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1685444952000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446620","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo nome per il gruppo maldiviano Atmosphere che in questo modo mira a segnare anche semanticamente i propri ambiziosi progetti di espansione. Nata nel 2013, la compagnia gestisce infatti oggi otto resort alle Maldive suddivisi in tre brand: The Ozen Collection, Colours of Oblu e Atmosphere Hotels&Resorts. Ma i suoi programmi sono ora di svilupparsi ulteriormente in India, Sri Lanka, Nepal e Bhutan, con la prossima apertura prevista a fine 2023.\r

\r

Le caratteristiche dei tre diversi brand del gruppo Atmosphere Core sono differenti: The Ozen Collection comprende due resort all inclusive, l’Ozen Reserve Bolifushi e l’Ozen Life Maadhoo, ideali per vacanze in coppia o in famiglia. Il brand Colours of Oblu include invece quattro indirizzi sempre all inclusive: gli Oblu Select Sangeli e Lobigili, nonché l’Oblu Nature Helengeli by Sentido e l’Oblu Xperience Ailafushi: si tratta di strutture a 4 e 5 stelle, che si presentano con un design fresco e colorato, adatto a una clientela giovane e dinamica. Il Lobigili è in particolare un adults-only e vanta l'Only Blu: il ristorante sott’acqua più grande delle Maldive (46 posti). L’Xperience è poi una struttura dedicata alle famiglie. Il brand Atmosphere Hotels&Resorts comprende infine il Kanifushi e il Varu. Entrambi 5 stelle dall’impronta classica, con arredamenti in legno nel tipico stile maldiviano, sono ideali per coppie o per famiglie. Il Kanifushi, prima struttura del gruppo, ha 162 camere, offre sei ristoranti ed è l’unico della compagnia che si raggiunge in idrovolante.","post_title":"Il gruppo Atmosphere cambia nome, diventa Core e si prepara a espandersi oltre le Maldive","post_date":"2023-05-30T11:00:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1685444423000]}]}}