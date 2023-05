Il brand Unahotels approda a Cagliari con il T Hotel Dispone di 207 camere ed è situato nel cuore della città il nuovo Unahotels T Hotel Cagliari, new entry sarda con contratto di franchising del gruppo Una. La struttura è composta da quattro blocchi interconnessi sviluppati su una superficie di 20 mila metri quadrati. Parte del complesso è la famosa torre di 15 piani, in passato conosciuta in città come il Matitone, che con i suoi 62 metri di altezza si eleva sulla città. La posizione dell’hotel, vicino al parco della Musica, al teatro Lirico e ai quartieri storici di Villanova e Castello, offre ai viaggiatori viste panoramiche e la possibilità di raggiungere facilmente tutti i punti di interesse della città. Per coloro che necessitano di spazi per organizzare incontri business e conferenze di lavoro, il TConference dispone di quattro sale convegni e altrettante meeting room insonorizzate, provviste di luce naturale e dotate delle migliori tecnologie, per congressi, meeting aziendali, conferenze stampa e presentazioni di prodotti e servizi, con 700 posti e 175 metri quadrati di spazi dedicati ad area espositiva. L’offerta f&b si declina in tre proposte differenti: il TBar, il TBistrot, per un pranzo informale o un aperitivo con vista sul TGarden, e il TRestaurant. Il T15, invece, è un nuovo ambiente sulla torre per feste private e piccoli eventi. La TSpa dispone infine di una vasta gamma di servizi, compreso il percorso Acqua Journey, ospitato in una grande vasca idroterapica con sei diversi getti idromassaggianti, più bagno turco, docce emozionali e cromoterapia. L’ingresso della nuova struttura in Unahotels è stato realizzato grazie al supporto del team hospitality di Ey, guidato dal partner Marco Zalamena. “L’inserimento della nuova struttura porta a 18 il numero di hotel affiliati, che costituiscono, accanto alla gestione diretta per un totale di 52 strutture, un elemento centrale della nostra strategia di crescita”, sottolinea l’amministratore delegato de Gruppo Una, Giorgio Marchegiani. “Ringrazio Gualtiero Cualbu (proprietario dell’albergo, ndr), per averci scelto – aggiunge il direttore generale della compagnia, Fabrizio Gaggio -. L’hotel cagliaritano è un punto di riferimento per la città e per l’isola”.

