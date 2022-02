Kerten Hospitality sbarca in Europa con un boutique hotel nel centro di Roma

Aprirà nel 2023 il nuovo Cloud 7 Hotel Roma, primo progetto europeo del gruppo Kerten Hospitality. L’iniziativa è frutto dell’accordo con la famiglia Santucci, oggi alla terza generazione e storica proprietaria dell’immobile. Prevede la completa ristrutturazione di un palazzo di cinque piani per oltre 1.600 metri quadrati di superficie, situato tra via del Corso e via di Pietra, a pochi passi dalla fontana di Trevi e dal Pantheon. Il tutto, per un investimento complessivo di più di 4 milioni di euro.

Realizzato ai primi del Novecento, l’edificio, che nel corso degli anni ha ospitato anche il Banco di Roma e l’ambasciata del Camerun, verrà quindi convertito in un boutique hotel dai tratti sostenibili e lifestyle, pensato per interagire con la comunità locale, il quartiere, il personale e i clienti.

“Dopo una crescita esponenziale in Medio Oriente, siamo molto orgogliosi di poter entrare nel mercato del Vecchio continente con il nostro concept innovativo Cloud 7 attraverso la porta della città Eterna, Roma – spiega il responsabile sviluppo Kerten Hospitality in Europa, Theo Bortoluzzi -. L’obiettivo che ci poniamo è quello di integrare, nella medesima struttura, tecnologia, servizi e innovazione, rispettando la visione della proprietà, ma condividendo l’ambizione di creare una destinazione che possa far nascere sentimenti, connessioni e ricordi indimenticabili per i clienti, generando allo stesso tempo ritorni di lungo termine per gli investitori”.

Con base a Dublino, Kerten Hospitality gestisce alberghi, residenze, ristoranti e spazi lavorativi attraverso i propri marchi lifestyle Cloud 7, The House Hotel, Ouspace, nonché vari brand f&b. Il gruppo include oggi più di 35 progetti, molti dei quali in apertura tra il 2022 e il 2023 e concentrati specialmente in Giordania, Arabia Saudita, Egitto e Georgia.