Jumeirah in allungo a Dubai con un nuovo albergo e due residenze Tris di nuove strutture Jumeirah a Dubai e in particolare un hotel e due residenze. Jumeirah Asora Bay, hotel e residence, sarà l’evoluzione del brand Jumeirah con una visione progettuale elevata e un’esperienza altamente curata, distintiva e significativa. Combinando innovazione architettonica e una posizione costiera impareggiabile, lo sviluppo esclusivo sorgerà in maniera riservata sulla penisola di La Mer South, a Dubai. L’hotel, con 103 camere e suite, oltre a 20 ville, si allinea alla rinnovata visione e strategia d’investimento di Jumeirah, la quale prevede la preferenza per strutture in stile boutique con un massimo di 150 camere e un’enfasi particolare sulle suite, sulle ville e sulle branded residence. Questo approccio si rispecchia anche il portfolio europeo del brand, con la prossima apertura a Ginevra di Jumeirah Le Richemond e con destinazioni già affermate come Jumeirah Mallorca e Jumeirah Capri Palace. L’apertura di Jumeirah Asora Bay è prevista per il 2029, e la struttura entrerà a far parte dell’esclusiva collezione Jumeirah Hotels & Resorts. Jumeirah Residences Asora Bay sarà lanciato in collaborazione con Meraas, membro di Dubai Holding Real Estate. Questo esclusivo complesso residenziale comprenderà 29 unità abitative, tra cui appartamenti da quattro a sei camere da letto, un attico da sette camere e sei ville fronte mare. La posizione collinare e il suo design a terrazzo del progetto offriranno panorami estetsi sul Golfo Arabico e sullo skyline di Dubai. Con un focus sempre più mirato sulle residenze del marchio, Jumeirah aprirà anche le Jumeirah Residences Emirates Towers – una nuova espressione della residenzialità esclusiva, che unisce la vita urbana vibrante con esperienze dediate e significative. Composta da 754 unità, tra appartamenti da una a quattro camere da letto, questa nuova proposta ridefinirà il concetto di vita urbana nel distretto di Dubai – offrendo un’esperienza residenziale di altissimo livello. I residenti potranno accedere ad una vasta gamma di servizi dedicati al benessere e al lifestyle, tra cui un campo da padel, studi fitness, lounge di co-working, cinema privato e terrazza con piscina sopraelevata. Condividi

[post_title] => Jumeirah in allungo a Dubai con un nuovo albergo e due residenze [post_date] => 2025-05-02T10:57:10+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746183430000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489736 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_482473" align="alignleft" width="294"] Claudio Dall'Accio[/caption] Assidema – Associazione Italiana Destination Manager – sarà protagonista venerdì 16 maggio alle ore 15,30 in Sala Argento al Salone Internazionale del Libro di Torino con alcuni suoi associati, co-autori del libro “Economia delle Relazioni”, edito da Promo Edizioni. Il volume, curato da Liana Pastorin e Andrea Cerrato, è già un best seller e raccoglie le testimonianze e le visioni di diversi professionisti del turismo relazionale. In occasione del Salone verrà anche lanciato ufficialmente il tour nazionale “Biodiversità ed ecosistemi territoriali”, un progetto itinerante che toccherà alcuni tra i territori più significativi per il turismo esperienziale e sostenibile. Ogni tappa vedrà la partecipazione attiva dei Destination Manager locali e nazionali di Assidema, coinvolti in momenti di confronto e valorizzazione delle specificità dei luoghi, con l’obiettivo di promuovere modelli di sviluppo turistico integrati e innovativi. Le tappe già confermate del tour includono: Val Bormida (Piemonte/Liguria), Lecco (Lombardia), Ostia – Roma (Lazio), La Maremma (Toscana), La Sila (Calabria), fino alla tappa conclusiva prevista a Monopoli (Puglia), in occasione del Congresso annuale di Assidema ad ottobre. “È un vero piacere confrontarci con diversi territori, con diverse tipologie di sviluppo turistico e testare le nostre Best Practices con i problemi concreti,” dichiara il Presidente di Assidema Claudio Dell’Accio. “Il confronto costante con le comunità locali e i professionisti del territorio è la chiave per costruire un turismo più resiliente e sostenibile.” Quali invece le prossime tappe di presentazione del libro? “Torino è solo l’inizio” affermano i curatori Liana Pastorin e Andrea Cerrato “L’intero tour sarà un’occasione per portare ‘Economia delle Relazioni’ nelle mani dei protagonisti del cambiamento, amministratori, operatori turistici, imprenditori, giovani. Desideriamo che ogni tappa diventi uno spazio di ascolto, racconto e connessione.” A ideare e promuovere il tour “Biodiversità ed Ecosistemi Territoriali” Giancarlo Dell’Orco e Antonio Prota, il quale sarà anche il padrone di casa nella tappa finale a Monopoli. “Abbiamo scelto il tema della biodiversità perché rappresenta non solo la varietà naturale dei nostri territori, ma anche la diversità culturale, sociale e progettuale che li anima. La biodiversità in viaggio vuole essere un laboratorio itinerante dove il confronto tra territori stimola nuove visioni, collaborazioni e opportunità per tutti, nella consapevolezza di possedere un patrimonio unico e nella responsabilità di tutelarlo e valorizzarlo” [post_title] => Assidema al Salone del libro lancia il progetto itinerante "Biodiversità ed ecosistemi territoriali" [post_date] => 2025-05-02T10:33:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746182000000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489721 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Booking.com ha lanciato un avvertimento sul potenziale impatto negativo della crescente "incertezza geopolitica e macroeconomica", in particolare in relazione alle politiche promosse dall'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Nel suo ultimo rapporto trimestrale, la società ha osservato che le attuali tensioni potrebbero avere gravi ripercussioni sulla domanda di viaggi, sulla spesa dei consumatori e sul comportamento dei partner. "Sebbene finora abbiamo osservato un andamento stabile a livello globale nella nostra attività, queste tendenze potrebbero subire un impatto negativo", ha avvertito. In vantaggio Tuttavia, Booking.com è in una posizione di vantaggio rispetto ad altri concorrenti come Airbnb ed Expedia. Secondo Cinco Días, il gruppo genera quasi il 90% del suo fatturato all'estero, il che lo rende meno vulnerabile alle fluttuazioni interne degli Stati Uniti. Sulla scia di queste dichiarazioni, l'OTA ha colto l'occasione per presentare i risultati del primo trimestre, durante i quali ha generato un fatturato di 4,762 miliardi di dollari, con un aumento del 7,9% rispetto all'anno precedente. Anche l'utile operativo è cresciuto del 34%, raggiungendo 1,092 miliardi. Tuttavia, l'utile netto è crollato del 57%, attestandosi a 333 milioni di euro, a causa di fattori non ricorrenti. [post_title] => Booking: le politiche di Trump potrebbero danneggiare il sistema dei viaggi [post_date] => 2025-05-02T09:51:33+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746179493000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489719 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Michael O'Leary questa volta alza la voce: il ceo del gruppo Ryanair dopo aver dichiarato, lo scorso aprile, di voler ritardare le consegue Boeing a causa dei dazi imposti dall'amministrazione Trump, ora minaccia di cancellare gli ordini di centinaia di aeromobili della casa costruttrice di Seattle, se lo scontro commerciale portato avanti dalla Casa Bianca porterà a prezzi concretamente più alti. Non solo: il ceo ha anche ventilato la possibilità di rivolgersi a fornitori alternativi, tra cui il produttore di aerei cinese Comac. Lo riferisce Reuters, sottolineando però che Comac non è ancora certificata in Europa e il principale rivale di Boeing, Airbus, ha una coda di ordini che si allunga per almeno un decennio. Dunque, per Ryanair potrebbe essere complicato portare avanti la decisione di cambiare fornitore. Prezzo di listino Nella lettera indirizzata a un alto legislatore statunitense citata da Reuters, O'Leary spiega che le tariffe di Trump potrebbero mettere a rischio i 330 Boeing 737 Max in ordine, il cui prezzo di listino supera i 30 miliardi di dollari. “Se il governo degli Stati Uniti procederà con il suo piano sconsiderato di imporre tariffe, e se queste tariffe incideranno materialmente sul prezzo delle esportazioni di aeromobili Boeing in Europa, allora certamente rivaluteremo sia i nostri attuali ordini di Boeing, sia la possibilità di piazzare tali ordini altrove”, ha dichiarato O'Leary. [post_title] => Dazi Usa: Ryanair minaccia di cancellare centinaia di velivoli a Boeing [post_date] => 2025-05-02T09:49:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746179387000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489701 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'evento 'Lake Como in the Middle East' che si è svolto il 28 aprile a Dubai, ha rappresentato un'importante occasione di networking, che ha visto protagonisti figure di spicco come Edoardo Napoli, Console Generale d'Italia a Dubai, Stefano Campagna, Presidente della Camera di Commercio Italiana negli Eau, e Barbara Mazzali, Assessore al Turismo, Moda, Design e Marketing Territoriale di Regione Lombardia. Tra i presenti anche Gianluca Caramanna, consigliere del Ministro del Turismo. Il Lago di Como all'Arabian Travel Market L'iniziativa si è svolta nell'ambito dell'Arabian Travel Market ed è stata organizzata dalla Camera di Commercio di Como-Lecco in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana negli Eau e Tourmeon, con l'obiettivo di promuovere la destinazione lombarda ai mercati mediorientali. "Gli emiratini amano l’Italia ed il lago di Como. Per la prima volta quindi abbiamo partecipato all’Atm, come destinazione Lago di Como insieme ai rappresentanti del mondo della cultura, dell’arte, degli eventi e del turismo organizzato - commenta Fabio Dadati, componente di Giunta Camerale per il Turismo della Camera di Commercio di Como-Lecco - Questa occasione inaugura anche la collaborazione tra la Camera di commercio di Como-Lecco e Sacbo, presente all’evento fuori fiera del 28 aprile con la partecipazione di Air Arabia. È un primo passo a cui seguiranno molti altri." Grazie alle sinergie strategiche con l'aeroporto di Bergamo ed Air Arabia, insieme a strutture ricettive quali il Gruppo Rocchi Collection e Lariohotels, è stato messo in palio un soggiorno esclusivo sul lago di Como. E, per sottolineare l'importanza del territorio lacustre anche dal punto di vista produttivo, durante la serata è stato donato un esclusivo poncho creato appositamente per l'occasione con la seta di Pierangelo Masciadri, simbolo dell'artigianato locale. Oltre 70 i professionisti del settore che hanno partecipato all'evento, cogliendo così l'opportunità di approfondire la conoscenza del Lago di Como, assaporare prodotti tipici e interagire direttamente con gli operatori locali presenti. "Questa partecipazione rappresenta un passo strategico verso un mercato outbound già rilevante, destinato a crescere esponenzialmente nei prossimi anni, trainato in particolare dai viaggiatori della Generazione X - ha affermato Fabrizio Puglisi, fondatore di Tourmeon ed esperto di turismo Italia-Gcc - In un panorama fitto di iniziative e nel contesto della fiera più rilevante per l’area Mena, abbiamo registrato un riscontro straordinario da parte dei principali operatori outbound di Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Oman, Kuwait e Bahrain. Un entusiasmo che si è tradotto in nuove opportunità di collaborazione, con l’obiettivo di incrementare i flussi turistici di qualità verso la destinazione". L’evento ha segnato un momento significativo per promuovere una delle destinazioni più affascinanti d’Italia, aprendo così nuove prospettive per collaborazioni future nel mercato mediorientale. [post_title] => Lago di Como in missione all'Atm per incrementare i flussi dal Medio Oriente [post_date] => 2025-05-02T09:16:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => lago-di-como ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Lago di Como ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746177380000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489540 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Numerosi i temi fondanti il Tour Operating indagati da Pier Ezhaya nell’ambito della ConnAction di Welcome Travel Group a Casablanca. Si è parlato di Futuro: «Per capire cosa ci porterà il futuro bisogna guardare al passato. - ha sottolineato il direttore generale tour operating Alpitour World e Presidente Astoi Confindustria Viaggi - Tante volte negli anni il sistema del turismo organizzato è stato dato per morto: alla nascita di internet, con le Torri Gemelle, con la primavera araba e anche nel periodo del Covid - e qui abbiamo ci siamo andati vicino! - ma noi siamo sempre sopravvissuti. Ora si dice che l’IA ci farà sparire: certo, l’IA è una rivoluzione tecnologica che cambierà il comportamento delle persone e la socialità, ma i cambiamenti vanno governati, quindi il settore dovrà adottare delle contromisure e gestirli senza fare resistenza. Bisogna essere pronti ad accogliere l’innovazione. I clienti devono essere distinti per capacità di spesa, età e stato civile. Capire se viaggiano in famiglia, se sono coppie o single. Sapere dove abitano e a cosa sono interessati. Ma, una volta messi in asse questi cluster, i clienti sono tutti gli stessi. Poiché usano lo smartphone e le app, si aspettano che questi strumenti vengano utilizzati in agenzia quando acquistano un viaggio. Cambiamento Dobbiamo essere pronti ad accogliere il cambiamento dei costumi e della società. Così come dobbiamo superare l’atteggiamento divisionista che caratterizza il nostro mercato e si riverbera anche sul settore del turismo. - prosegue Ezhaya - Il nostro settore è estremamente diviso. Anche se, come Astoi, siamo riusciti a dare una voce unica al tour operating, ci sono 10 associazioni di categoria di adv - 6 o 7 più note, le altre più piccole - che non hanno mai pensato di mettersi insieme. La stessa cosa avviene con gli alberghi, dove ci sono Federalberghi in Confcommercio, e Confindustria Alberghi in Federturismo Confindustria. È tutto molto diviso, anche sulla Direttiva Pacchetti, come si è visto sui social dopo la mia lettera. Nel 2020 ho accettato l’incarico di presidente Astoi Confindustria Viaggi e mi dispiace questa divisione. In 5 anni ho parlato con tre ministri del turismo diversi: prima Franceschini, poi Garavaglia, quindi Daniela Santanchè. Ogni volta bisogna ricominciare da capo, ma bisogna anche pensare che ogni ministro - parlando dei 132mld che vale il settore nel nostro paese - quando incontra chi si occupa del Turismo Organizzato si trova davanti 25 associazioni diverse, che rappresentano un mercato che vale circa 8 miliardi di euro. Dobbiamo fare squadra! Serve anche tanta fiducia. - conclude Ezhaya - Un bene pericoloso perché espone alla delusione, ma indispensabile per costruire qualcosa. Serve fiducia nel network, nelle aziende sue azioniste e nelle persone che lo guidano e questo crea il valore e ci traghetterà nel futuro». Chiara Ambrosioni [post_title] => Pier Ezhaya: il futuro, l’IA e il superamento dell’individualismo delle associazioni (2) [post_date] => 2025-04-30T12:33:00+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746016380000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489665 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dubai continua il proprio percorso di ascesa nel panorama turistico internazionale con un primo trimestre 2025 che ha registrato 5,31 milioni di visitatori internazionali, +3% sullo stesso periodo 2024. Il dato pubblicato dal Det, segue la crescita complessiva del 9% registrata nel 2024, con 18,72 milioni di turisti internazionali pernottanti. "La crescita sostenuta del settore turistico, che verrà messa al centro della nostra presenza ad Atm, continua a essere fondamentale non solo per il suo impatto economico diretto, ma anche come via d'accesso per gli investimenti, i talenti e le imprese nella città - afferma Issam Kazim, ceo della Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing, parte del Det -. Sulla base di questo slancio, e strategicamente allineati con gli obiettivi a lungo termine dell'Agenda Economica di Dubai, D33, lavoreremo per raggiungere i nostri obiettivi attraverso un approccio su più fronti e migliorando la visibilità globale con campagne di marketing dinamiche, oltre a rafforzare le collaborazioni con i principali stakeholder nazionali e partner internazionali". Sempre tra gennaio e marzo 2025, l'Europa occidentale è stata il principale mercato di provenienza dei viaggiatori a Dubai con 1,15 milioni di visitatori, pari a una quota complessiva del 22%, seguita dalla Csi e dall'Europa orientale con 891.000 visitatori (17%) e dal Ccg con 772.000 visitatori (15%). L'Asia meridionale e l'area Mena si sono classificate al quarto e quinto posto, rispettivamente con 752.000 (14%) e 620.000 (12%) visitatori. La regione dell'Asia nord-orientale e del sud-est asiatico ha registrato 474.000 visitatori a Dubai (una quota del 9%), seguita dalle Americhe 374.000 (7%), dall'Africa 197.000 (4%) e dall'Australasia 78.000 (1%). Andamento decisamente positivo anche per il settore dell’ospitalità: nel primo trimestre 2025 la tariffa media giornaliera è aumentata del 2% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 647 Aed; i pernottamenti totali, pari a 11,19 milioni e il revPar di 528 Aed, sono stati in linea con i risultati corrispondenti ottenuti nel 2024. [post_title] => Dubai: la parabola positiva del 2024 è confermata anche nel primo trimestre 2025 [post_date] => 2025-04-30T11:26:21+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746012381000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489643 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un 2024 che viene archiviato nel segno della crescita per l'aeroporto di Milano Bergamo: Sacbo, la società di gestione dello scalo orobico, ha approvato il bilancio che riporta un utile netto per la capogruppo di 11,85 milioni, che l’assemblea ha disposto venga destinato per il 60% a dividendo e per il restante 40% a riserva straordinaria. E' stato un anno record per il numero di passeggeri movimentati, 17,3 milioni (+8,6% rispetto al 2023), che posizionano Milano Bergamo stabilmente al terzo posto dopo Fiumicino e Malpensa, nonché alla trentaquattresima posizione in Europa. E sono state 24le compagnie aeree operative sullo scalo, impegnate verso 158 destinazioni in 42 Paesi. “Il Piano investimenti concordato con Enac nel rispetto del Piano di sviluppo aeroportuale 2030 approvato a fine 2023 - sottolinea il presidente Sacbo, Giovanni Sanga - ha permesso di dare corso agli interventi di ampliamento dell’area partenze dell’aerostazione, che porteranno all’apertura a fine maggio 2025 della nuova area check-in, predisposta per garantire i nuovi servizi digitali di accettazione di persone e bagagli, e a fine anno all’entrata in funzione della nuova area riservata ai controlli di sicurezza dotata di macchinari di ultima generazione, che aumenteranno la capacità delle linee e agevoleranno le operazioni, e inoltre di completare la cosiddetta Mobility Plaza con il sottopasso di collegamento tra l’aerostazione e il futuro capolinea del collegamento ferroviario. L’intera azione di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture aeroportuali deve considerarsi mirata all’obiettivo della sostenibilità economica, sociale e ambientale”. Va evidenziato che, a febbraio 2025, il Gruppo Sacbo è diventato prima e unica realtà a livello italiano ad avere aiuto accesso ai fondi europei per l’elettrificazione, sia di infrastrutture che di servizi, all’interno del bando Afif (Alternative Fuels Infrastructure Facilities) per un progetto complessivo di 9 milioni coperto per il 40% da finanziamento europeo. Il processo di trasformazione digitale rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo dello scalo e a tal fine il gruppo ha investito 2,9 milioni di euro. [post_title] => Milano Bergamo archivia il 2024 in utile e con un nuovo record passeggeri [post_date] => 2025-04-30T10:01:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746007304000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "jumeirah in allungo a dubai con un nuovo albergo e due residenze" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":99,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2487,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489753","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Continuiamo con le dichiarazioni su Obiettivo X di Ota Viaggi.Obiettivo X 2025. lLevento annuale organizzato da Ota Viaggi, si conferma anche quest’anno come un punto di riferimento per il settore turistico italiano. In programma dal 16 al 18 maggio presso il Marina Resort Garden & Beach in Sardegna, l'evento vedrà la partecipazione di oltre 280 agenzie di viaggio iscritte e numerosi ospiti.\r

\r

La manifestazione, arrivata alla sua 5ª edizione, patrocinata da ENIT e dalla Regione Sardegna, si propone di affrontare le sfide del futuro attraverso formazione, networking e innovazione. Ecco le dichiarazioni di alcuni dei partner dell’edizione 2025:.\r

\r

Visit Malta “La nostra presenza attiva durante Obiettivo X riflette la profonda fiducia che riponiamo in un partner come Ota Viaggi. In un mercato in costante evoluzione, la formazione condivisa tra operatori diventa non solo vantaggiosa ma essenziale: è il terreno fertile dove coltiviamo competenze avanzate e visioni strategiche. Attraverso questi momenti di confronto professionale, andiamo oltre la semplice promozione commerciale per costruire una rete di connessioni autentiche e sinergie durature. Sono proprio queste relazioni che, nutrite nel tempo, generano un flusso continuo di opportunità di business concrete e reciprocamente vantaggiose, elevando l'intero ecosistema professionale a nuovi livelli di eccellenza e sostenibilità.”\r

\r

Gnv – Matteo Della Valle, chief commercial officer \"Obiettivo X\" è ormai un appuntamento fisso nel calendario del settore turistico, e per noi di Gnv è importante farne parte anche quest’anno. Questa occasione, organizzata con cura da Ota Viaggi, nostro partner strategico, ci consente di rafforzare il dialogo con le agenzie di viaggio con cui collaboriamo da tempo, condividendo strumenti e soluzioni pensati per ottimizzare le attività quotidiane e offrire un servizio ancora più efficace alla clientela. Allo stesso tempo, rappresenta un’opportunità preziosa per entrare in contatto con nuovi operatori del turismo, con l’obiettivo di ampliare la rete e generare nuove prospettive di crescita. Lo scambio ela condivisione, soprattutto per chi opera come noi nel settore turistico, sono elementi fondamentali.”\r

\r

Moby – Tirrenia – Alessandro Onorato, presidente Tirrenia e tesponsabile commerciale Moby “Accogliamo anche quest’anno con molto entusiasmo, l’invito alla partecipazione all’evento Obiettivo X, consolidando sempre più la collaborazione con Ota, con cui il nostro gruppo lavora da anni. Siamo molto contenti anche che l’evento torni ad essere organizzato in Sardegna, destinazione dove Moby e Tirrenia possono offrire un network di numerosi collegamenti giornalieri dai porti del nord e del centro Italia, a chi desidera fare una vacanza presso i villaggi di Ota, partner strategico sulla destinazione. Sulla linea Livorno-Olbia, i nuovi Moby Fantasy e Moby Legacy, i due traghetti gemelli più grandi e green al mondo, offriranno ai passeggeri un elevato standard di qualità e sicurezza” Grimaldi Lines “Grimaldi Lines è molto lieta di partecipare a Obiettivo X 2025 di Ota Viaggi, a conferma di una partnership solida e vincente. Siamo, inoltre, orgogliosi di accogliere a bordo delle nostre navi numerosi agenti di viaggio diretti in Sardegna, offrendo loro l’opportunità di vivere in prima persona la qualità dei nostri servizi e l’eccellenza dell’esperienza Grimaldi.”","post_title":"Obiettivo X di Ota Viaggi. Le considerazioni dei partner dell'edizione 2025 (2)","post_date":"2025-05-02T12:11:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746187917000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489741","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tris di nuove strutture Jumeirah a Dubai e in particolare un hotel e due residenze.\r

\r

Jumeirah Asora Bay, hotel e residence, sarà l’evoluzione del brand Jumeirah con una visione progettuale elevata e un’esperienza altamente curata, distintiva e significativa. Combinando innovazione architettonica e una posizione costiera impareggiabile, lo sviluppo esclusivo sorgerà in maniera riservata sulla penisola di La Mer South, a Dubai.\r

\r

L’hotel, con 103 camere e suite, oltre a 20 ville, si allinea alla rinnovata visione e strategia d’investimento di Jumeirah, la quale prevede la preferenza per strutture in stile boutique con un massimo di 150 camere e un’enfasi particolare sulle suite, sulle ville e sulle branded residence. Questo approccio si rispecchia anche il portfolio europeo del brand, con la prossima apertura a Ginevra di Jumeirah Le Richemond e con destinazioni già affermate come Jumeirah Mallorca e Jumeirah Capri Palace. L’apertura di Jumeirah Asora Bay è prevista per il 2029, e la struttura entrerà a far parte dell’esclusiva collezione Jumeirah Hotels & Resorts.\r

\r

Jumeirah Residences Asora Bay sarà lanciato in collaborazione con Meraas, membro di Dubai Holding Real Estate. Questo esclusivo complesso residenziale comprenderà 29 unità abitative, tra cui appartamenti da quattro a sei camere da letto, un attico da sette camere e sei ville fronte mare. La posizione collinare e il suo design a terrazzo del progetto offriranno panorami estetsi sul Golfo Arabico e sullo skyline di Dubai.\r

\r

Con un focus sempre più mirato sulle residenze del marchio, Jumeirah aprirà anche le Jumeirah Residences Emirates Towers - una nuova espressione della residenzialità esclusiva, che unisce la vita urbana vibrante con esperienze dediate e significative.\r

\r

Composta da 754 unità, tra appartamenti da una a quattro camere da letto, questa nuova proposta ridefinirà il concetto di vita urbana nel distretto di Dubai – offrendo un’esperienza residenziale di altissimo livello. I residenti potranno accedere ad una vasta gamma di servizi dedicati al benessere e al lifestyle, tra cui un campo da padel, studi fitness, lounge di co-working, cinema privato e terrazza con piscina sopraelevata.\r

\r

","post_title":"Jumeirah in allungo a Dubai con un nuovo albergo e due residenze","post_date":"2025-05-02T10:57:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1746183430000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489736","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_482473\" align=\"alignleft\" width=\"294\"] Claudio Dall'Accio[/caption]\r

Assidema – Associazione Italiana Destination Manager – sarà protagonista venerdì 16 maggio alle ore 15,30 in Sala Argento al Salone Internazionale del Libro di Torino con alcuni suoi associati, co-autori del libro “Economia delle Relazioni”, edito da Promo Edizioni. Il volume, curato da Liana Pastorin e Andrea Cerrato, è già un best seller e raccoglie le testimonianze e le visioni di diversi professionisti del turismo relazionale.\r

In occasione del Salone verrà anche lanciato ufficialmente il tour nazionale “Biodiversità ed ecosistemi territoriali”, un progetto itinerante che toccherà alcuni tra i territori più significativi per il turismo esperienziale e sostenibile. Ogni tappa vedrà la partecipazione attiva dei Destination Manager locali e nazionali di Assidema, coinvolti in momenti di confronto e valorizzazione delle specificità dei luoghi, con l’obiettivo di promuovere modelli di sviluppo turistico integrati e innovativi.\r

Le tappe già confermate del tour includono: Val Bormida (Piemonte/Liguria), Lecco (Lombardia), Ostia – Roma (Lazio), La Maremma (Toscana), La Sila (Calabria), fino alla tappa conclusiva prevista a Monopoli (Puglia), in occasione del Congresso annuale di Assidema ad ottobre.\r

“È un vero piacere confrontarci con diversi territori, con diverse tipologie di sviluppo turistico e testare le nostre Best Practices con i problemi concreti,” dichiara il Presidente di Assidema Claudio Dell’Accio. “Il confronto costante con le comunità locali e i professionisti del territorio è la chiave per costruire un turismo più resiliente e sostenibile.”\r

Quali invece le prossime tappe di presentazione del libro?\r

“Torino è solo l’inizio” affermano i curatori Liana Pastorin e Andrea Cerrato “L’intero tour sarà un’occasione per portare ‘Economia delle Relazioni’ nelle mani dei protagonisti del cambiamento, amministratori, operatori turistici, imprenditori, giovani. Desideriamo che ogni tappa diventi uno spazio di ascolto, racconto e connessione.”\r

A ideare e promuovere il tour “Biodiversità ed Ecosistemi Territoriali” Giancarlo Dell’Orco e Antonio Prota, il quale sarà anche il padrone di casa nella tappa finale a Monopoli.\r

“Abbiamo scelto il tema della biodiversità perché rappresenta non solo la varietà naturale dei nostri territori, ma anche la diversità culturale, sociale e progettuale che li anima. La biodiversità in viaggio vuole essere un laboratorio itinerante dove il confronto tra territori stimola nuove visioni, collaborazioni e opportunità per tutti, nella consapevolezza di possedere un patrimonio unico e nella responsabilità di tutelarlo e valorizzarlo”","post_title":"Assidema al Salone del libro lancia il progetto itinerante \"Biodiversità ed ecosistemi territoriali\"","post_date":"2025-05-02T10:33:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746182000000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489721","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Booking.com ha lanciato un avvertimento sul potenziale impatto negativo della crescente \"incertezza geopolitica e macroeconomica\", in particolare in relazione alle politiche promosse dall'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.\r

\r

Nel suo ultimo rapporto trimestrale, la società ha osservato che le attuali tensioni potrebbero avere gravi ripercussioni sulla domanda di viaggi, sulla spesa dei consumatori e sul comportamento dei partner. \"Sebbene finora abbiamo osservato un andamento stabile a livello globale nella nostra attività, queste tendenze potrebbero subire un impatto negativo\", ha avvertito.\r

In vantaggio\r

Tuttavia, Booking.com è in una posizione di vantaggio rispetto ad altri concorrenti come Airbnb ed Expedia. Secondo Cinco Días, il gruppo genera quasi il 90% del suo fatturato all'estero, il che lo rende meno vulnerabile alle fluttuazioni interne degli Stati Uniti.\r

\r

Sulla scia di queste dichiarazioni, l'OTA ha colto l'occasione per presentare i risultati del primo trimestre, durante i quali ha generato un fatturato di 4,762 miliardi di dollari, con un aumento del 7,9% rispetto all'anno precedente. Anche l'utile operativo è cresciuto del 34%, raggiungendo 1,092 miliardi. Tuttavia, l'utile netto è crollato del 57%, attestandosi a 333 milioni di euro, a causa di fattori non ricorrenti.","post_title":"Booking: le politiche di Trump potrebbero danneggiare il sistema dei viaggi","post_date":"2025-05-02T09:51:33+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1746179493000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489719","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Michael O'Leary questa volta alza la voce: il ceo del gruppo Ryanair dopo aver dichiarato, lo scorso aprile, di voler ritardare le consegue Boeing a causa dei dazi imposti dall'amministrazione Trump, ora minaccia di cancellare gli ordini di centinaia di aeromobili della casa costruttrice di Seattle, se lo scontro commerciale portato avanti dalla Casa Bianca porterà a prezzi concretamente più alti. Non solo: il ceo ha anche ventilato la possibilità di rivolgersi a fornitori alternativi, tra cui il produttore di aerei cinese Comac.\r

\r

Lo riferisce Reuters, sottolineando però che Comac non è ancora certificata in Europa e il principale rivale di Boeing, Airbus, ha una coda di ordini che si allunga per almeno un decennio. Dunque, per Ryanair potrebbe essere complicato portare avanti la decisione di cambiare fornitore.\r

Prezzo di listino\r

Nella lettera indirizzata a un alto legislatore statunitense citata da Reuters, O'Leary spiega che le tariffe di Trump potrebbero mettere a rischio i 330 Boeing 737 Max in ordine, il cui prezzo di listino supera i 30 miliardi di dollari.\r

\r

“Se il governo degli Stati Uniti procederà con il suo piano sconsiderato di imporre tariffe, e se queste tariffe incideranno materialmente sul prezzo delle esportazioni di aeromobili Boeing in Europa, allora certamente rivaluteremo sia i nostri attuali ordini di Boeing, sia la possibilità di piazzare tali ordini altrove”, ha dichiarato O'Leary.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Dazi Usa: Ryanair minaccia di cancellare centinaia di velivoli a Boeing","post_date":"2025-05-02T09:49:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1746179387000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489701","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

L'evento 'Lake Como in the Middle East' che si è svolto il 28 aprile a Dubai, ha rappresentato un'importante occasione di networking, che ha visto protagonisti figure di spicco come Edoardo Napoli, Console Generale d'Italia a Dubai, Stefano Campagna, Presidente della Camera di Commercio Italiana negli Eau, e Barbara Mazzali, Assessore al Turismo, Moda, Design e Marketing Territoriale di Regione Lombardia. Tra i presenti anche Gianluca Caramanna, consigliere del Ministro del Turismo.\r

Il Lago di Como all'Arabian Travel Market\r

L'iniziativa si è svolta nell'ambito dell'Arabian Travel Market ed è stata organizzata dalla Camera di Commercio di Como-Lecco in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana negli Eau e Tourmeon, con l'obiettivo di promuovere la destinazione lombarda ai mercati mediorientali. \"Gli emiratini amano l’Italia ed il lago di Como. Per la prima volta quindi abbiamo partecipato all’Atm, come destinazione Lago di Como insieme ai rappresentanti del mondo della cultura, dell’arte, degli eventi e del turismo organizzato - commenta Fabio Dadati, componente di Giunta Camerale per il Turismo della Camera di Commercio di Como-Lecco - Questa occasione inaugura anche la collaborazione tra la Camera di commercio di Como-Lecco e Sacbo, presente all’evento fuori fiera del 28 aprile con la partecipazione di Air Arabia. È un primo passo a cui seguiranno molti altri.\"\r

\r

Grazie alle sinergie strategiche con l'aeroporto di Bergamo ed Air Arabia, insieme a strutture ricettive quali il Gruppo Rocchi Collection e Lariohotels, è stato messo in palio un soggiorno esclusivo sul lago di Como. E, per sottolineare l'importanza del territorio lacustre anche dal punto di vista produttivo, durante la serata è stato donato un esclusivo poncho creato appositamente per l'occasione con la seta di Pierangelo Masciadri, simbolo dell'artigianato locale.\r

\r

Oltre 70 i professionisti del settore che hanno partecipato all'evento, cogliendo così l'opportunità di approfondire la conoscenza del Lago di Como, assaporare prodotti tipici e interagire direttamente con gli operatori locali presenti.\r

\r

\"Questa partecipazione rappresenta un passo strategico verso un mercato outbound già rilevante, destinato a crescere esponenzialmente nei prossimi anni, trainato in particolare dai viaggiatori della Generazione X - ha affermato Fabrizio Puglisi, fondatore di Tourmeon ed esperto di turismo Italia-Gcc - In un panorama fitto di iniziative e nel contesto della fiera più rilevante per l’area Mena, abbiamo registrato un riscontro straordinario da parte dei principali operatori outbound di Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Oman, Kuwait e Bahrain. Un entusiasmo che si è tradotto in nuove opportunità di collaborazione, con l’obiettivo di incrementare i flussi turistici di qualità verso la destinazione\".\r

\r

L’evento ha segnato un momento significativo per promuovere una delle destinazioni più affascinanti d’Italia, aprendo così nuove prospettive per collaborazioni future nel mercato mediorientale.\r

\r

\r

","post_title":"Lago di Como in missione all'Atm per incrementare i flussi dal Medio Oriente","post_date":"2025-05-02T09:16:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["lago-di-como"],"post_tag_name":["Lago di Como"]},"sort":[1746177380000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489540","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Numerosi i temi fondanti il Tour Operating indagati da Pier Ezhaya nell’ambito della ConnAction di Welcome Travel Group a Casablanca. Si è parlato di Futuro: «Per capire cosa ci porterà il futuro bisogna guardare al passato. - ha sottolineato il direttore generale tour operating Alpitour World e Presidente Astoi Confindustria Viaggi - Tante volte negli anni il sistema del turismo organizzato è stato dato per morto: alla nascita di internet, con le Torri Gemelle, con la primavera araba e anche nel periodo del Covid - e qui abbiamo ci siamo andati vicino! - ma noi siamo sempre sopravvissuti. Ora si dice che l’IA ci farà sparire: certo, l’IA è una rivoluzione tecnologica che cambierà il comportamento delle persone e la socialità, ma i cambiamenti vanno governati, quindi il settore dovrà adottare delle contromisure e gestirli senza fare resistenza. Bisogna essere pronti ad accogliere l’innovazione.\r

\r

I clienti devono essere distinti per capacità di spesa, età e stato civile. Capire se viaggiano in famiglia, se sono coppie o single. Sapere dove abitano e a cosa sono interessati. Ma, una volta messi in asse questi cluster, i clienti sono tutti gli stessi. Poiché usano lo smartphone e le app, si aspettano che questi strumenti vengano utilizzati in agenzia quando acquistano un viaggio.\r

Cambiamento\r

Dobbiamo essere pronti ad accogliere il cambiamento dei costumi e della società. Così come dobbiamo superare l’atteggiamento divisionista che caratterizza il nostro mercato e si riverbera anche sul settore del turismo. - prosegue Ezhaya - Il nostro settore è estremamente diviso. Anche se, come Astoi, siamo riusciti a dare una voce unica al tour operating, ci sono 10 associazioni di categoria di adv - 6 o 7 più note, le altre più piccole - che non hanno mai pensato di mettersi insieme. La stessa cosa avviene con gli alberghi, dove ci sono Federalberghi in Confcommercio, e Confindustria Alberghi in Federturismo Confindustria. È tutto molto diviso, anche sulla Direttiva Pacchetti, come si è visto sui social dopo la mia lettera.\r

\r

Nel 2020 ho accettato l’incarico di presidente Astoi Confindustria Viaggi e mi dispiace questa divisione. In 5 anni ho parlato con tre ministri del turismo diversi: prima Franceschini, poi Garavaglia, quindi Daniela Santanchè. Ogni volta bisogna ricominciare da capo, ma bisogna anche pensare che ogni ministro - parlando dei 132mld che vale il settore nel nostro paese - quando incontra chi si occupa del Turismo Organizzato si trova davanti 25 associazioni diverse, che rappresentano un mercato che vale circa 8 miliardi di euro. Dobbiamo fare squadra! Serve anche tanta fiducia. - conclude Ezhaya - Un bene pericoloso perché espone alla delusione, ma indispensabile per costruire qualcosa. Serve fiducia nel network, nelle aziende sue azioniste e nelle persone che lo guidano e questo crea il valore e ci traghetterà nel futuro».\r

\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

","post_title":"Pier Ezhaya: il futuro, l’IA e il superamento dell’individualismo delle associazioni (2)","post_date":"2025-04-30T12:33:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746016380000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489665","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dubai continua il proprio percorso di ascesa nel panorama turistico internazionale con un primo trimestre 2025 che ha registrato 5,31 milioni di visitatori internazionali, +3% sullo stesso periodo 2024.\r

Il dato pubblicato dal Det, segue la crescita complessiva del 9% registrata nel 2024, con 18,72 milioni di turisti internazionali pernottanti.\r

\"La crescita sostenuta del settore turistico, che verrà messa al centro della nostra presenza ad Atm, continua a essere fondamentale non solo per il suo impatto economico diretto, ma anche come via d'accesso per gli investimenti, i talenti e le imprese nella città - afferma Issam Kazim, ceo della Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing, parte del Det -. Sulla base di questo slancio, e strategicamente allineati con gli obiettivi a lungo termine dell'Agenda Economica di Dubai, D33, lavoreremo per raggiungere i nostri obiettivi attraverso un approccio su più fronti e migliorando la visibilità globale con campagne di marketing dinamiche, oltre a rafforzare le collaborazioni con i principali stakeholder nazionali e partner internazionali\".\r

Sempre tra gennaio e marzo 2025, l'Europa occidentale è stata il principale mercato di provenienza dei viaggiatori a Dubai con 1,15 milioni di visitatori, pari a una quota complessiva del 22%, seguita dalla Csi e dall'Europa orientale con 891.000 visitatori (17%) e dal Ccg con 772.000 visitatori (15%). L'Asia meridionale e l'area Mena si sono classificate al quarto e quinto posto, rispettivamente con 752.000 (14%) e 620.000 (12%) visitatori. La regione dell'Asia nord-orientale e del sud-est asiatico ha registrato 474.000 visitatori a Dubai (una quota del 9%), seguita dalle Americhe 374.000 (7%), dall'Africa 197.000 (4%) e dall'Australasia 78.000 (1%).\r

Andamento decisamente positivo anche per il settore dell’ospitalità: nel primo trimestre 2025 la tariffa media giornaliera è aumentata del 2% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 647 Aed; i pernottamenti totali, pari a 11,19 milioni e il revPar di 528 Aed, sono stati in linea con i risultati corrispondenti ottenuti nel 2024.","post_title":"Dubai: la parabola positiva del 2024 è confermata anche nel primo trimestre 2025","post_date":"2025-04-30T11:26:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1746012381000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489643","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un 2024 che viene archiviato nel segno della crescita per l'aeroporto di Milano Bergamo: Sacbo, la società di gestione dello scalo orobico, ha approvato il bilancio che riporta un utile netto per la capogruppo di 11,85 milioni, che l’assemblea ha disposto venga destinato per il 60% a dividendo e per il restante 40% a riserva straordinaria.\r

\r

E' stato un anno record per il numero di passeggeri movimentati, 17,3 milioni (+8,6% rispetto al 2023), che posizionano Milano Bergamo stabilmente al terzo posto dopo Fiumicino e Malpensa, nonché alla trentaquattresima posizione in Europa. E sono state 24le compagnie aeree operative sullo scalo, impegnate verso 158 destinazioni in 42 Paesi. \r

\r

“Il Piano investimenti concordato con Enac nel rispetto del Piano di sviluppo aeroportuale 2030 approvato a fine 2023 - sottolinea il presidente Sacbo, Giovanni Sanga - ha permesso di dare corso agli interventi di ampliamento dell’area partenze dell’aerostazione, che porteranno all’apertura a fine maggio 2025 della nuova area check-in, predisposta per garantire i nuovi servizi digitali di accettazione di persone e bagagli, e a fine anno all’entrata in funzione della nuova area riservata ai controlli di sicurezza dotata di macchinari di ultima generazione, che aumenteranno la capacità delle linee e agevoleranno le operazioni, e inoltre di completare la cosiddetta Mobility Plaza con il sottopasso di collegamento tra l’aerostazione e il futuro capolinea del collegamento ferroviario. L’intera azione di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture aeroportuali deve considerarsi mirata all’obiettivo della sostenibilità economica, sociale e ambientale”.\r

\r

Va evidenziato che, a febbraio 2025, il Gruppo Sacbo è diventato prima e unica realtà a livello italiano ad avere aiuto accesso ai fondi europei per l’elettrificazione, sia di infrastrutture che di servizi, all’interno del bando Afif (Alternative Fuels Infrastructure Facilities) per un progetto complessivo di 9 milioni coperto per il 40% da finanziamento europeo. Il processo di trasformazione digitale rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo dello scalo e a tal fine il gruppo ha investito 2,9 milioni di euro. ","post_title":"Milano Bergamo archivia il 2024 in utile e con un nuovo record passeggeri","post_date":"2025-04-30T10:01:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746007304000]}]}}