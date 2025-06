Inaugurazione per il Viva Miches by Wyndham situato sulla Playa Esmeralda Dopo il soft opening del dicembre scorso, il 5 giugno è avvenuta l’inaugurazione ufficiale del Viva Miches by Wyndham, con il taglio del nastro, rigorosamente arancione come il logo di Viva Resorts by Wyndham, per mano del presidente della Repubblica Dominicana Luis Abinader, insieme al ministro del turismo della Repubblica Dominicana David Collado e di molte autorità nazionali. Lancio ufficiale quindi del nuovo resort che si affaccia sulla spettacolare Playa Esmeralda, nella destinazione emergente Miches. “Abbiamo iniziato, 38 anni fa, la nostra storia in Repubblica Dominicana con uno spirito pionieristico. Quello stesso spirito che ci ha portati a scoprire località come Bayahibe, ci ha condotti con entusiasmo a Miches, riaffermando la nostra promessa di offrire le spiagge migliori, con l’allegria e l’ospitalità che ci caratterizza” ha dichiarato Ettore Colussi, fondatore e presidente della catena alberghiera. “Viva Resorts è un vero ambasciatore della Repubblica Dominicana nel mondo – ha continuato Colussi -. Diffondiamo con orgoglio l’identità della natura, della cultura e dello spirito dominicano. Con questo sesto hotel nel Paese, testimoniamo la fiducia che nutriamo nel futuro della Repubblica Dominicana e di Miches”. Con un investimento iniziale di 80 milioni di dollari, Viva Miches by Wyndham apre le porte con 538 sistemazioni,cinque ristoranti di livello internazionale, intrattenimenti e formula all inclusive. In una seconda fase futura, si progetta di ampliare la capacità a 750 camere, portando l’investimento complessivo a 130 milioni di dollari. Trasformazione strategica Il progetto si inserisce nell’ambito di una trasformazione regionale strategica, spinta da nuove infrastrutture pubbliche che migliorano gli accessi e garantiscono servizi essenziali per consolidare Miches come nuovo polo turistico. Il design del resort è stato firmato dallo studio Simples Arquitectura, secondo i criteri di integrazione paesaggistica e sostenibilità ambientale. Infatti, oltre ad offrire un’esperienza di vacanza indimenticabile, Viva Miches by Wyndham ribadisce l’impegno dell’azienda nei confronti della sostenibilità. Il resort aderisce al programma Wyndham Green, che promuove efficienza energetica, riduzione dell’uso di plastica, gestione responsabile dell’acqua, impiego di energie rinnovabili. Altrettanto importanti sono i legami con la comunità locale; Viva Resorts by Wyndham partecipa attivamente a Promiches, alleanza pubblico-privata orientata allo sviluppo sostenibile della destinazione. Alcune delle azioni congiunte riguardano la manutenzione e pulizia della via di accesso, il supporto attivo alla rete di artigiani locali, il sostegno a iniziative quali Protortuga, programma di protezione delle tartarughe marine. “Con profonda gratitudine e ottimismo dichiaro ufficialmente aperto un nuovo paradiso: Viva Miches by Wyndham. Qui a Playa Esmeralda l’esperienza del relax su una spiaggia meravigliosa, insieme al divertimento, alla gastronomia locale e internazionale che ci contraddistingue, trova una nuova, splendida destinazione” ha concluso Ettore Colussi. Condividi

