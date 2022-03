In arrivo un Tapestry a Mestre: l’Ambasciatori avrà presto il brand del gruppo Hilton

Il gruppo Hilton arriva a quota quattro strutture in Veneto con l’annuncio del prossimo debutto di un Tapestry a Mestre. Il 4 stelle hotel Ambasciatori è attualmente in fase di ristrutturazione. Al termine dei lavori e in concomitanza con la riapertura della struttura prevista per il 2023, l’albergo sarà ribrandizzato Tapestry, marchio che così raddoppia la propria presenza italiana, già comprensiva del Cosmpopolita di Roma. I lavori di restyling interesseranno quasi esclusivamente gli interni dell’hotel e prevedono l’ampliamento della palestra, nuove sale comuni e per convegni, nonché un nuovo ristorante e bar, e il rifacimento completo delle camere.

L’Ambasciatori, insieme al Quality Hotel Delfino (gruppo Choice) sempre a Mestre, erano stati concessi in locazione a un gestore

professionale nel 2011. A contratto d’affitto terminato, sono quindi ritornati sotto la gestione diretta della proprietà, la famiglia Chiappa, che ha deciso di intraprendere un progetto di riposizionamento. Costruito negli anni ’70 con un totale di 104 camere comprese le singole, l’Ambasciatori era andato incontro a una prima riqualificazione che aveva ridotto il numero delle stanze a 96. Ora, con il progetto di riqualificazione e rebranding, diminuiranno a 83, per garantire spazi più grandi agli ospiti. Oltre all’Ambasciatori, il gruppo Hilton ha attualmente in pipeline tre ulteriori aperture in Veneto per i prossimi anni: il Garden Inn Padua Center, l’Hampton Venice e il Canopy Venice City Centre.