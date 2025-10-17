Il progetto Red Sea prosegue con l’inaugurazione dell’Edition Il marchio Edition di Marriott International ha inaugurato il Red Sea Edition, un resort sull’isola di Shura in Arabia Saudita. L’isola di Shura, collegata alla costa occidentale dell’Arabia Saudita tramite un ponte lungo due miglia, è l’isola principale del mega sviluppo Red Sea Project dello sviluppatore Red Sea Global. L’Edition, con le sue 240 camere, si trova su una spiaggia privata e offre viste sullo Shura Links, il campo da golf a 18 buche dell’isola. Il resort dispone di numerosi ristoranti, ampie strutture per il centro benessere e il fitness e di grandi spazio per eventi, tra cui una sala da ballo con una capienza fino a 500 ospiti. Gli ulteriori sviluppi Nelle prossime settimane, al Red Sea Edition si aggiungeranno sull’isola di Shura i resort SLS e InterContinental, a cui seguiranno altri otto resort sull’isola di Shura, sotto i marchi Faena, Fairmont, Four Seasons, Grand Hyatt, Jumeirah, Miraval, Raffles e Rosewood. Secondo Red Sea Global, come riporta Travelweekly, entro il 2030 il Red Sea Project avrà 50 hotel e più di 1.000 residenze distribuite su 22 isole e sei siti nell’entroterra. Il Red Sea Edition è il secondo hotel Edition ad aprire in Arabia Saudita, dopo il debutto del Jeddah Edition lo scorso anno. Condividi

Martedì 28 ottobre 2025, ore 21 L’esperienza prenderà avvio con la visita all’Archivio Storico Tessile del Lanificio Luigi Ricceri, un luogo dove storia e creatività si intrecciano tra antichi tessuti e memorie di manifattura. A seguire, nella stessa affascinante cornice dell’azienda, il pubblico sarà accompagnato dalle sonorità del trio Alta Madera. Lo straccio è fashion. Le lavorazioni green dagli storici cenciaioli alla circular economy. Tour. Sabato 29 novembre 2025, ore 15 Un itinerario alla scoperta della tradizione e del futuro del distretto tessile pratese, votato alla circular economy. Visita alle aziende leader nel riciclo degli stracci, seguendo le fasi di trasformazione da scarto a filato pregiato, fino alla realizzazione di tessuti richiesti dai più importanti brand della moda. Tipo promuove un Natale all’insegna degli acquisti in fabbrica, tra artigianato, sostenibilità e tradizione, con una mappa dei luoghi per lo shopping etico e sostenibile. In collaborazione con l’Associazione Cardato Riciclato Pratese e vari brand del territorio. [post_title] => Tipo turismo industriale 2025, una quarta edizione all'insegna dei percorsi tematici [post_date] => 2025-10-17T14:47:18+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760712438000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499482 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’espansione nel segmento dell’hotellerie messa in atto dalla famiglia Azzola non accenna a rallentare e i progetti messi a terra si susseguono senza soluzione di continuità. Ultimo nato in ordine di tempo quello che privilegia ancora una volta Zanzibar, con la realizzazione di un nuovo resort della collezione Cocoon a Prison Island. I dettagli della nuova avventura firmata Azzola sono raccontati dal founder & sales director Attilio Azzola. «Ci siamo inseriti nel solco dello sviluppo turistico che Zanzibar sta vivendo in questi ultimi anni. Da qualche tempo la destinazione ha alzato l’asticella sulla qualità dell’offerta, anche sulla scorta dell’ingresso di alcuni gruppi internazionali del calibro di Four Seasons, Park Hyatt o Anantara. La spinta decisiva è stata data dal nuovo aeroporto, che garantisce una connettività ideale dall’Europa: basti ricordare i quattro collegamenti settimanali con Air France, o i voli di Klm, Turkish Airlines, Etihad, flydubai o Qatar Airways, per non parlare dei charter in partenza dall’Europa continentale». Questa “seconda giovinezza” di Zanzibar ha dato modo alla famiglia Azzola di tornare a scommettere su una destinazione sulla quale aveva già puntato 25 anni fa, all’inizio come tour oeprator e successivamente come investitore alberghiero, quando lo sviluppo turistico era solo agli albori. «Da allora la strada percorsa è stata lunga e ci ha permesso di stringere relazioni solide con la comunità e le istituzioni locali. Relazioni che ancor oggi ci hanno avvantaggiato nell’avvio della nuova avventura. Zanzibar è infatti una meta particolare, dove è fondamentale scegliere bene la location dove posizionare un resort. Il nostro Gold Zanzibar a Kendwa si trova sul punto spiaggia più bello di tutta l’isola e anche Bawe Island, fedele alla filosofia di “one island, one resort”, si trova in una location d’eccezione. A questo punto, sono state proprio le autorità governative di Zanzibar a indurci ad acquistare anche Prison Island, una vera chicca a 10 minuti di barca da Stone Town, che rappresenta un unicum nel panorama dell’area». Il progetto Con un investimento di circa 20 milioni di dollari, la famiglia Azzola intende conservare e valorizzare quanto esiste già, dando vita a un progetto in due fasi. «La prima, già in essere, riguarda la ristrutturazione dell’antica prigione degli schiavi, dove abbiamo creato un museo sulla storia dell’isola aperto a tutti, uno spazio dove gli artigiani locali possono presentare il proprio lavoro e, in futuro, un centro dedicato alla cultura dell’East Africa. Inoltre, data la presenza delle tartarughe giganti, abbiamo predisposto un’area ad hoc e una nursery per i piccoli di tartaruga. La seconda parte del progetto, che partirà a novembre per terminare in tempo per la stagione invernale 2026-27, prevede la realizzazione di 40 ville di 120-200 metri quadrati ognuna nell’area dove attualmente si trovano i bungalow sulla spiaggia di un piccolo hotel creato negli anni Novanta». Quel che cambia a Prison Island è il concetto di vacanza: «Si tratta di una destinazione dal forte storytelling, dove vivere la natura a 360 gradi, molto facile da vendere in agenzia». Come per gli altri prodotti a brand Cocoon, anche Prison Island si indirizza a una clientela internazionale: «A Bawe Island, il nostro primo mercato è quello Dac, il secondo è quello italiano e a seguire quelli francese e tedesco. Cominciano ad arrivare anche gli statunitensi, un bacino molto interessante per il target lusso, che intendiamo presidiare con sempre maggiore impegno». Il futuro I piani della famiglia Azzola non si fermano qui: già in pipeline lo sviluppo di un nuovo resort alle Maldive: «Un progetto ancora da finalizzare, che richiederà un investimento quasi doppio rispetto a Prison Island». E proprio sul fronte degli investimenti, Azzola tiene a precisare che «non abbiamo alle spalle fondi, ma solo la nostra forza e l’aiuto delle banche». E le Maldive potrebbero non essere l’ultima novità in cantiere, con un possibile futuro sviluppo anche in Europa. [post_title] => Prison Island, a Zanzibar la nuova avventura della famiglia Azzola [post_date] => 2025-10-17T14:43:20+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760712200000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499461 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il marchio Edition di Marriott International ha inaugurato il Red Sea Edition, un resort sull'isola di Shura in Arabia Saudita. L'isola di Shura, collegata alla costa occidentale dell'Arabia Saudita tramite un ponte lungo due miglia, è l'isola principale del mega sviluppo Red Sea Project dello sviluppatore Red Sea Global. L'Edition, con le sue 240 camere, si trova su una spiaggia privata e offre viste sullo Shura Links, il campo da golf a 18 buche dell'isola. Il resort dispone di numerosi ristoranti, ampie strutture per il centro benessere e il fitness e di grandi spazio per eventi, tra cui una sala da ballo con una capienza fino a 500 ospiti. Gli ulteriori sviluppi Nelle prossime settimane, al Red Sea Edition si aggiungeranno sull'isola di Shura i resort SLS e InterContinental, a cui seguiranno altri otto resort sull'isola di Shura, sotto i marchi Faena, Fairmont, Four Seasons, Grand Hyatt, Jumeirah, Miraval, Raffles e Rosewood. Secondo Red Sea Global, come riporta Travelweekly, entro il 2030 il Red Sea Project avrà 50 hotel e più di 1.000 residenze distribuite su 22 isole e sei siti nell'entroterra. Il Red Sea Edition è il secondo hotel Edition ad aprire in Arabia Saudita, dopo il debutto del Jeddah Edition lo scorso anno. [post_title] => Il progetto Red Sea prosegue con l'inaugurazione dell'Edition [post_date] => 2025-10-17T13:26:05+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760707565000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499429 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Al via un accordo tra Liguria e Piemonte per una strategia condivisa di valorizzazione turistica dei territori regionali. L’idea di stabilire una forma organica di collaborazione fra le due regioni turistiche aveva preso forma a metà agosto in un incontro fra gli assessori Lombardi e Bongioanni a Sanremo ed era stata ulteriormente sviluppata in occasione di Cheese a Bra con l’annuncio del protocollo. Con questa intesa Liguria e Piemonte scelgono di unire le forze per promuovere il turismo come motore di sviluppo sostenibile e competitivo, creando un sistema integrato capace di valorizzare le eccellenze dei due territori. L’obiettivo comune è valorizzare la continuità territoriale e la complementarità dell’offerta tra mare e montagna, creando un sistema turistico integrato di qualità, capace di sviluppare progetti integrati e – in prospettiva – di veri e propri prodotti turistici capaci di valorizzare le eccellenze dei due territori ed essere così ancora più competitivi sui mercati nazionali e internazionali. «Questa firma – spiega l’assessore regionale a Turismo e Marketing territoriale della Regione Liguria Luca Lombardi – segna un passo importante verso una collaborazione strutturale con il Piemonte. Lavorare in sinergia ci permetterà di rafforzare l’immagine turistica delle nostre regioni e generare ricadute concrete per i territori. Liguria e Piemonte sono naturalmente connessi: il verde delle montagne e il mare formano un legame storico e culturale che oggi si rinnova anche in chiave di turismo sostenibile. La nostra regione può già contare su oltre 4mila chilometri di percorsi dedicati all’outdoor, dall’escursionismo al cicloturismo, che diventano ancora più attrattivi se messi in rete con quelli piemontesi». «È un accordo che definirei storico – aggiunge l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-Olimpico, Caccia e Pesca, Parchi Paolo Bongioanni - perché mette insieme l’offerta turistica del Piemonte e quella della Liguria attraverso il turismo all’aperto, e in particolare quello delle ciclovie. Piemonte e Liguria sono unite da una storia antica rappresentata dalle 'vie del sale': le antiche strade su cui si saliva dalla Riviera e si scendeva dalle montagne incontrandosi. Il Piemonte portava il grano, la Liguria portava l’olio, il sale e le acciughe, ingrediente base di tanti piatti simbolo della cucina piemontese. Quelle antiche vie oggi sono percorsi turistici straordinari: per il Piemonte cito la Strada dell’Assietta e l’Alta via del Sale, e sul versante ligure la più bella ciclovia d’Europa che è la Ospedaletti-Imperia. Messo assieme questo pacchetto avremo un prodotto straordinario, le 'Alpi che si gettano nel mare' i nostri imprenditori accresceranno l’offerta da collocare sui mercati accanto ai laghi, alla montagna, all’enogastronomia. Potremo 'avere il mare' fra i prodotti turistici del Piemonte. Una proposta nuova per andare a penetrare mercati nuovi». Tra i primi ambiti di collaborazione rientra lo sviluppo del nuovo sistema di ciclovie attraverso le Alpi del Mare. Il progetto, che vedrà il coinvolgimento delle Camere di Commercio di Cuneo e di Riviere di Liguria, rappresenta un passo concreto nella direzione di un turismo outdoor capace di unire montagna e mare, consolidando così la proposta turistica sovraregionale in chiave di sostenibilità e competitività. L’accordo prevede a tale scopo la rapida costituzione di un gruppo di lavoro tecnico con personale delle Direzioni turismo di entrambe le regioni e figure con specifiche competenze nel settore, per garantire la piena attuazione degli obiettivi condivisi. [post_title] => Liguria e Piemonte valorizzano l’offerta tra mare e montagna con un sistema turistico integrato [post_date] => 2025-10-17T13:25:53+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760707553000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499450 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tui ha rimborsato integralmente i circa 118 milioni di euro in circolazione delle sue obbligazioni convertibili con scadenza originariamente nel 2028, con un rimborso anticipato previsto per il mese prossimo. Con questa operazione, la società prosegue nella sua strategia di riduzione del debito derivante dalla pandemia, sebbene rimangano in essere 487 milioni di euro derivanti dall'emissione obbligazionaria effettuata a luglio dello scorso anno per rafforzare la propria struttura finanziaria. Come riporta Hosteltur, il rimborso fa seguito all'offerta di riacquisto lanciata a luglio 2024 , attraverso la quale Tui ha acquisito 472 milioni di euro delle stesse obbligazioni convertibili con scadenza 2021. A seguito di tale operazione, sono rimasti in circolazione 117,6 milioni di euro , che sono stati ora regolati, chiudendo così il ciclo della serie 2021. Questi strumenti, con diritto di conversione in azioni, erano stati originariamente emessi per rafforzare la liquidità del gruppo durante la crisi sanitaria e supportarne la riattivazione operativa. Il piano di rifinanziamento La società sta inquadrando questo ammortamento all'interno del suo piano di rifinanziamento globale, che prevede l' emissione di nuove obbligazioni convertibili per 487 milioni di euro a luglio 2024, con scadenza nel 2031. I fondi provenienti da questa emissione sono stati utilizzati per riacquistare debiti precedenti e ridurre la linea di credito con la banca statale tedesca KfW , che è passata da 550 milioni a circa 210 milioni di euro. [post_title] => Tui riduce il debito. Rimborsati quasi 118 milioni di euro [post_date] => 2025-10-17T13:16:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760706970000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499434 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_499436" align="alignleft" width="300"] Luigi Porro[/caption] Doppio risultato per Travel Expert, che ai dieci anni di attività raggiunge quota 100 Personal Travel Expert attivi sul territorio nazionale. Luigi Porro, ceo e founder di Travel Expert, ha commentato: «Siamo felici di condividere con tutta la nostra squadra questi due risultati, che vanno oltre la dimensione quantitativa e riflettono la coerenza di una strategia imprenditoriale in grado di coniugare innovazione, valorizzazione del capitale umano e interpretazione proattiva delle dinamiche del mercato turistico». Anche quest’anno la diversificazione si conferma un driver di crescita, con l’ingresso e il progressivo consolidamento nel segmento Mice. Le sinergie operative e il know how condiviso con il gruppo Frigerio hanno infatti permesso di trasformare un’area di business complementare in un vero motore di crescita: nel corso degli ultimi 12 mesi, l’azienda ha registrato un incremento strutturale delle collaborazioni con il mondo corporate e, per la prima volta, nel 2025 sono entrati nel network Personal Travel Expert specializzati esclusivamente nel Mice. Una scelta che non solo amplia il perimetro di attività del brand, ma ne rafforza la capacità di posizionarsi come interlocutore qualificato e competitivo nei segmenti a più alto valore aggiunto del turismo organizzato. Elemento cardine di questa traiettoria resta la tecnologia, un fattore imprescindibile di competitività per Travel Expert. Gli strumenti di nuova generazione messi a disposizione dei Pte, basati sull’integrazione dell’intelligenza artificiale, permettono di offrire esperienze di viaggio sempre più personalizzate, rafforzare la relazione consulente-cliente e incrementare l’efficienza operativa. «Guardiamo ai prossimi dieci anni con un progetto chiaro: consolidare il posizionamento nel settore, ampliare la gamma di competenze e rafforzare ulteriormente la nostra capacità di diversificare il business. Continueremo a investire su innovazione e formazione, con l’obiettivo di garantire ai nostri consulenti gli strumenti per esprimere pienamente il loro potenziale e offrire al mercato un modello di riferimento in termini di qualità, sostenibilità e valore” ha concluso Porro. [post_title] => Travel Expert cresce e strizza l'occhio al segmento Mice [post_date] => 2025-10-17T12:12:02+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760703122000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499396 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In Kenya il turismo si sta trasformando e offre sempre più opportunità di scoperta ai viaggiatori rivelando le sue spiagge. Distese di sabbie bianche, affacciate sulle acque calde dell’oceano Indiano, dove vivere momenti di relax e wellness, ma anche l’affascinante incontro con i delfini e con la barriera corallina e le sue specie animali. Da Nairobi si vola a Diani, dove si trova il Diamonds Leisure Beach & Golf Resort, una struttura tanto amata dagli italiani. Davvero affascinante nelle sue parti comuni, ma un work-in-progress per quanto riguarda le camere. La ristrutturazione è in corso a partire dal dopo-Covid e il resort ha scelto di continuare ad accogliere i suoi ospiti senza chiudere; diverse aree sono già state rinnovate. «Il Diamonds è stato costruito nei primi anni ‘60 dal Dr.Meister: gli ospiti trascorrevano qui lunghi periodi di vacanza, facendo anche i safari e quanto questa terra meravigliosa può offrire. - racconta Elmar de Beer, executive assistant manager del resort - Il Dr. Meister e la sua famiglia hanno gestito l’hotel fino all’inizio degli anni ‘90, realizzando qualcosa di molto bello sulla costa del Kenya: un hotel incastonato tra le rocce e la bellezza della natura, a fianco del quale è stato realizzato anche un vasto campo da golf. Il fondatore ha sempre ritenuto importante condividere con la comunità locale acqua potabile e cibo, in una forma di restituzione; un impegno che prosegue ancora oggi sia con la distribuzione di cibo e acqua ai villaggi vicini che con il sostegno a una scuola per donne abusate. L’hotel è sempre stato una location esclusiva: gli ospiti partecipavano a feste e serate in smoking e abiti da sera, accompagnati dal suono del pianoforte. Poi il Dr.Meister è mancato e la moglie ha ceduto la proprietà all’attuale proprietario, la famiglia Cantaria, che ha frequentato il resort per tanti anni in qualità di ospite. Da 4 anni il Diamonds è gestito da Planhotel Hospitality, il gruppo fondato dall’imprenditore italiano Franco Rosso alla fine degli anni ‘90 e oggi impegnato nella gestione di hotel e resort dell’Oceano Indiano. - prosegue De Beer - Il portfolio di Planhotel è suddiviso in 3 brand: due sono all inclusive - come i Diamonds Resort - e il terzo riunisce Camps ricchi di ogni comfort, da cui partire alla scoperta dell’Africa e delle sue bellezze». Il Diamonds può accogliere fino a 500 ospiti e il team di servizio è costituito da 300 persone. Ci sono 5 piscine e una ricca offerta f&b oltre a 2 affascinanti grotte di corallo, ideali per organizzare una cena intima - nello spazio più piccolo - un matrimonio o un evento familiare con lo chef che cucina dal vivo - in quello più grande. Il Diamonds Leisure Beach & Golf Resort ha vinto il premio Travellers’ Choice di Trip Advisor nel 2025. L’incontro con la natura africana può proseguire a solo un’ora di distanza da Diani. Si raggiunge il parco nazionale di Kisite, parte della riserva marina Kisite Mpunguti (28km2), gestita dal Kenya Wildlife Service e preservata grazie a una serie di rigide regole comportamentali. Su un’imbarcazione locale si raggiunge l’area dove nuotano i delfini “bottlenose” e dove si trovano anche le tartarughe marine. Ci si può immergere e fare snorkeling per avvicinarsi ai simpatici animali e per ammirare l’habitat marino di tante diverse specie. È un’esperienza davvero emozionante, ideale per completare un viaggio nel Magical Kenya. Chiara Ambrosioni [gallery ids="499400,499401,499402,499403,499404,499406"] [post_title] => Kenya: le spiagge di Diani, l’accoglienza del Diamonds Resort e l'esperienza coi delfini [post_date] => 2025-10-17T10:55:09+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760698509000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499391 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trenilitalia e SkyTeam rinsaldano la loro partnership che mira a garantire ai passeggeri un’esperienza di viaggio intermodale, fluida e digitale. In questi giorni i vertici delle due realtà hanno condiviso i prossimi step per l’evoluzione del progetto intermodale. Grazie a una piattaforma digitale integrata, i viaggiatori potranno acquistare in un’unica soluzione il biglietto dell’aereo e del treno, da e per l’Italia, direttamente dal sito della compagnia aerea partner di SkyTeam - che riunisce 18 compagnie aeree - con un solo pagamento e una gestione semplificata dell’intero itinerario. Il sistema consentirà di prenotare il viaggio completo – dalla città di partenza alla destinazione finale – con un’esperienza di viaggio fluida. La soluzione tecnologica sviluppata permetterà inoltre al cliente di inserire, al momento dell’acquisto, il codice del programma fedeltà a cui è iscritto. In questo modo, i soci CartaFreccia potranno accumulare punti premio sui voli delle compagnie aeree che fanno parte dell’alleanza SkyTeam che avranno sottoscritto l’accordo con Trenitalia sul biglietto intermodale e i soci SkyTeam potranno accumulare miglia viaggiando con le Frecce Trenitalia in connessione con le Compagnie Aeree. Inoltre, Trenitalia e SkyTeam offrono benefici esclusivi per i soci Platino e Oro di CartaFreccia e i clienti Elite ed Elite Plus di SkyTeam, tra cui l’accesso alle lounge aeroportuali e ferroviarie e potranno accedere a una gamma di benefici esclusivi lungo tutto il viaggio intermodale. Trenitalia conferma il proprio impegno verso l’intermodalità e la sostenibilità, offrendo collegamenti con 26 aeroporti italiani e oltre 130 destinazioni nazionali grazie ai 270 collegamenti giornalieri di Frecciarossa, presente anche in Spagna e Francia. [post_title] => Trenitalia e SkyTeam rinsaldano la partnership nel segno dell'intermodalità [post_date] => 2025-10-17T10:15:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760696109000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "il progetto red sea prosegue con linaugurazione delledition" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":89,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2119,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499487","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'associazione nazionale dei comuni italiani non ci sta. L'aumento dell'imposta di soggiorno previsto nella legge di bilancio continua a sollevare le critiche delle associazioni di categoria. L'ultima dichiarazione è quella del presidente dell’Anci Gaetano Manfredi: «Esprimiamo la nostra contrarietà in merito. Pur apprezzando la proroga dei limiti massimi dell’imposta di soggiorno anche per il 2026, ci preoccupa la disposizione che prevede di destinare una quota dell’eventuale gettito aggiuntivo alle coperture delle spese comunali per i minori e l’assistenza agli alunni disabili. Ribadiamo la priorità e l’urgenza della questione che abbiamo sollevato come Anci – prosegue Manfredi nell'intervento riportato da Ilfattoquotidiano – che riguarda la crescita significativa delle spese a carico dei bilanci comunali, ormai vicine al miliardo di euro annuo. La necessità di affrontare questo squilibrio finanziario è centrale per la sostenibilità dei servizi locali. Tuttavia ciò che il governo propone ci sembra una soluzione tampone e incerta nel quantum, che scarica sui bilanci comunali una spesa che spetta allo stato».\r

Il significato dell'imposta\r

«L’imposta di soggiorno non costituisce un’entrata libera, ma è stata concepita per finanziare le spese direttamente collegate all’impatto dei flussi turistici. L’utilizzo di questa imposta per finanziare spese obbligatorie per il sostegno a minori e disabili – che per loro natura sono spese statali – rischia di snaturare il principio fondante dell’imposta stessa» chiude il presidente Anci.\r

\r

La discussione assume un'importanza determinante, visto che il 2025 si preannuncia come un'annata da record. «Il 2025 sarà un nuovo anno record per quanto riguarda gli incassi dell’imposta di soggiorno che raggiungeranno 1 miliardo 186 milioni, segnando un incremento significativo rispetto all’anno scorso, pari al 15,8% – riferisce ad Ansa Massimo Feruzzi, responsabile dell’Osservatorio nazionale sulla tassa di soggiorno di Jfc -. Dalle prime rilevazioni e stime riferite al 2026, gli incassi relativi all’imposta di soggiorno, tra incrementi di tariffe, modifiche al regolamento con ampliamento dei periodi di applicazione dell’imposta e altre amministrazioni che la introdurranno, potrebbero toccare quota 1 miliardo 300 milioni».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Tassa di soggiorno, Anci: «L'imposta non è un'entrata libera»","post_date":"2025-10-17T15:24:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1760714671000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499426","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al via dal 25 ottobre un autunno ricco di appuntamenti di turismo industriale per scoprire Prato e il distretto tessile più grande d’Europa, dove batte il cuore della green fashion.\r

\r

Tipo – Turismo industriale Prato propone nuovi itinerari e iniziative, continuando a raccontare Prato e la sua produzione attraverso percorsi tematici, eventi musicali e momenti dedicati alla moda circolare. Tipo è un’esperienza unica per viaggiare tra passato e futuro, immergendosi nelle storie, nei luoghi e nelle architetture dove si vede la firma dei grandi maestri\r

\r

Quello del turismo industriale a Prato è un modello vincente che sta ottenendo sempre maggiore riscontro di pubblico, basti pensare agli oltre 1.000 download della Tipo app, con cui si visita il patrimonio industriale tutto l’anno, o ai gruppi di visitatori internazionali che sempre più di frequente vengono avvistati in città.\r

\r

Tra le iniziative in programma per questa nuova stagione di Tipo tour anche il concerto in fabbrica, che nelle precedenti edizioni ha riscosso un particolare apprezzamento del pubblico.\r

\r

Questa nuova stagione si inserisce nel più ampio contesto del progetto Epic (experience prato industrial culture), approvato all'interno del bando European Urban Initiative, che vede protagonista il comune di Prato come capofila insieme ad altri nove partner pubblici e privati, e che contribuirà a far evolvere Tipo in un progetto che guarda al futuro. Epic permetterà di valorizzare il patrimonio industriale grazie alla co-progettazione di nuovi prodotti turistici, la realizzazione di contenuti e spazi di realtà virtuale e non solo, facendo così del turismo una leva per una crescita sostenibile, equa e innovativa.\r

\r

Proprio per Epic il 28 e 29 ottobre 2025, Prato diventerà un vero e proprio crocevia internazionale per una due giorni dedicata al turismo industriale. Saranno in città i \"transfer partner\" del progetto, ovvero le città di Bilbao (Spagna), Miskolc (Ungheria) e Pilsen (Repubblica Ceca), per osservare da dentro il progetto EPIC e poi declinarlo sui propri territori, per diffondere in Europa una modalità innovativa e sostenibile di fare turismo.\r

\r

Sul filo dell'acqua. Tra le antiche gore e le architetture di Nervi - Sabato 25 ottobre 2025, ore 15\r

\r

Un percorso tra natura, storia e innovazione lungo il fiume Bisenzio, dalle origini medievali all’attualità del distretto tessile pratese. Dal complesso de La Cartaia, antico mulino trasformato in polo produttivo, al sistema di gore pratesi, fino alla Gualchiera di Coiano e al Fabbricone: un viaggio unico tra archeologia industriale e eccellenze contemporanee.\r

\r

Alta Madera al lanificio Luigi Ricceri. Dal filo alla musica: un viaggio che intreccia memoria e armonia. Concerto. Martedì 28 ottobre 2025, ore 21\r

\r

L’esperienza prenderà avvio con la visita all’Archivio Storico Tessile del Lanificio Luigi Ricceri, un luogo dove storia e creatività si intrecciano tra antichi tessuti e memorie di manifattura. A seguire, nella stessa affascinante cornice dell’azienda, il pubblico sarà accompagnato dalle sonorità del trio Alta Madera.\r

\r

Lo straccio è fashion. Le lavorazioni green dagli storici cenciaioli alla circular economy. Tour. Sabato 29 novembre 2025, ore 15\r

\r

Un itinerario alla scoperta della tradizione e del futuro del distretto tessile pratese, votato alla circular economy. Visita alle aziende leader nel riciclo degli stracci, seguendo le fasi di trasformazione da scarto a filato pregiato, fino alla realizzazione di tessuti richiesti dai più importanti brand della moda.\r

\r

Tipo promuove un Natale all’insegna degli acquisti in fabbrica, tra artigianato, sostenibilità e tradizione, con una mappa dei luoghi per lo shopping etico e sostenibile. In collaborazione con l’Associazione Cardato Riciclato Pratese e vari brand del territorio.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Tipo turismo industriale 2025, una quarta edizione all'insegna dei percorsi tematici","post_date":"2025-10-17T14:47:18+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1760712438000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499482","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’espansione nel segmento dell’hotellerie messa in atto dalla famiglia Azzola non accenna a rallentare e i progetti messi a terra si susseguono senza soluzione di continuità. Ultimo nato in ordine di tempo quello che privilegia ancora una volta Zanzibar, con la realizzazione di un nuovo resort della collezione Cocoon a Prison Island.\r

\r

I dettagli della nuova avventura firmata Azzola sono raccontati dal founder & sales director Attilio Azzola. «Ci siamo inseriti nel solco dello sviluppo turistico che Zanzibar sta vivendo in questi ultimi anni. Da qualche tempo la destinazione ha alzato l’asticella sulla qualità dell’offerta, anche sulla scorta dell’ingresso di alcuni gruppi internazionali del calibro di Four Seasons, Park Hyatt o Anantara. La spinta decisiva è stata data dal nuovo aeroporto, che garantisce una connettività ideale dall’Europa: basti ricordare i quattro collegamenti settimanali con Air France, o i voli di Klm, Turkish Airlines, Etihad, flydubai o Qatar Airways, per non parlare dei charter in partenza dall’Europa continentale».\r

\r

Questa “seconda giovinezza” di Zanzibar ha dato modo alla famiglia Azzola di tornare a scommettere su una destinazione sulla quale aveva già puntato 25 anni fa, all’inizio come tour oeprator e successivamente come investitore alberghiero, quando lo sviluppo turistico era solo agli albori.\r

\r

«Da allora la strada percorsa è stata lunga e ci ha permesso di stringere relazioni solide con la comunità e le istituzioni locali. Relazioni che ancor oggi ci hanno avvantaggiato nell’avvio della nuova avventura. Zanzibar è infatti una meta particolare, dove è fondamentale scegliere bene la location dove posizionare un resort. Il nostro Gold Zanzibar a Kendwa si trova sul punto spiaggia più bello di tutta l’isola e anche Bawe Island, fedele alla filosofia di “one island, one resort”, si trova in una location d’eccezione. A questo punto, sono state proprio le autorità governative di Zanzibar a indurci ad acquistare anche Prison Island, una vera chicca a 10 minuti di barca da Stone Town, che rappresenta un unicum nel panorama dell’area».\r

Il progetto\r

Con un investimento di circa 20 milioni di dollari, la famiglia Azzola intende conservare e valorizzare quanto esiste già, dando vita a un progetto in due fasi. «La prima, già in essere, riguarda la ristrutturazione dell’antica prigione degli schiavi, dove abbiamo creato un museo sulla storia dell’isola aperto a tutti, uno spazio dove gli artigiani locali possono presentare il proprio lavoro e, in futuro, un centro dedicato alla cultura dell’East Africa. Inoltre, data la presenza delle tartarughe giganti, abbiamo predisposto un’area ad hoc e una nursery per i piccoli di tartaruga. La seconda parte del progetto, che partirà a novembre per terminare in tempo per la stagione invernale 2026-27, prevede la realizzazione di 40 ville di 120-200 metri quadrati ognuna nell’area dove attualmente si trovano i bungalow sulla spiaggia di un piccolo hotel creato negli anni Novanta».\r

\r

Quel che cambia a Prison Island è il concetto di vacanza: «Si tratta di una destinazione dal forte storytelling, dove vivere la natura a 360 gradi, molto facile da vendere in agenzia».\r

\r

Come per gli altri prodotti a brand Cocoon, anche Prison Island si indirizza a una clientela internazionale: «A Bawe Island, il nostro primo mercato è quello Dac, il secondo è quello italiano e a seguire quelli francese e tedesco. Cominciano ad arrivare anche gli statunitensi, un bacino molto interessante per il target lusso, che intendiamo presidiare con sempre maggiore impegno».\r

Il futuro\r

I piani della famiglia Azzola non si fermano qui: già in pipeline lo sviluppo di un nuovo resort alle Maldive: «Un progetto ancora da finalizzare, che richiederà un investimento quasi doppio rispetto a Prison Island». E proprio sul fronte degli investimenti, Azzola tiene a precisare che «non abbiamo alle spalle fondi, ma solo la nostra forza e l’aiuto delle banche». E le Maldive potrebbero non essere l’ultima novità in cantiere, con un possibile futuro sviluppo anche in Europa.\r

\r

","post_title":"Prison Island, a Zanzibar la nuova avventura della famiglia Azzola","post_date":"2025-10-17T14:43:20+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1760712200000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499461","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

Il marchio Edition di Marriott International ha inaugurato il Red Sea Edition, un resort sull'isola di Shura in Arabia Saudita.\r

L'isola di Shura, collegata alla costa occidentale dell'Arabia Saudita tramite un ponte lungo due miglia, è l'isola principale del mega sviluppo Red Sea Project dello sviluppatore Red Sea Global. \r

\r

L'Edition, con le sue 240 camere, si trova su una spiaggia privata e offre viste sullo Shura Links, il campo da golf a 18 buche dell'isola. Il resort dispone di numerosi ristoranti, ampie strutture per il centro benessere e il fitness e di grandi spazio per eventi, tra cui una sala da ballo con una capienza fino a 500 ospiti. \r

Gli ulteriori sviluppi\r

Nelle prossime settimane, al Red Sea Edition si aggiungeranno sull'isola di Shura i resort SLS e InterContinental, a cui seguiranno altri otto resort sull'isola di Shura, sotto i marchi Faena, Fairmont, Four Seasons, Grand Hyatt, Jumeirah, Miraval, Raffles e Rosewood.\r

\r

Secondo Red Sea Global, come riporta Travelweekly, entro il 2030 il Red Sea Project avrà 50 hotel e più di 1.000 residenze distribuite su 22 isole e sei siti nell'entroterra. Il Red Sea Edition è il secondo hotel Edition ad aprire in Arabia Saudita, dopo il debutto del Jeddah Edition lo scorso anno.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Il progetto Red Sea prosegue con l'inaugurazione dell'Edition","post_date":"2025-10-17T13:26:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1760707565000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499429","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al via un accordo tra Liguria e Piemonte per una strategia condivisa di valorizzazione turistica dei territori regionali.\r

\r

L’idea di stabilire una forma organica di collaborazione fra le due regioni turistiche aveva preso forma a metà agosto in un incontro fra gli assessori Lombardi e Bongioanni a Sanremo ed era stata ulteriormente sviluppata in occasione di Cheese a Bra con l’annuncio del protocollo.\r

\r

Con questa intesa Liguria e Piemonte scelgono di unire le forze per promuovere il turismo come motore di sviluppo sostenibile e competitivo, creando un sistema integrato capace di valorizzare le eccellenze dei due territori.\r

\r

L’obiettivo comune è valorizzare la continuità territoriale e la complementarità dell’offerta tra mare e montagna, creando un sistema turistico integrato di qualità, capace di sviluppare progetti integrati e – in prospettiva – di veri e propri prodotti turistici capaci di valorizzare le eccellenze dei due territori ed essere così ancora più competitivi sui mercati nazionali e internazionali.\r

\r

«Questa firma – spiega l’assessore regionale a Turismo e Marketing territoriale della Regione Liguria Luca Lombardi – segna un passo importante verso una collaborazione strutturale con il Piemonte. Lavorare in sinergia ci permetterà di rafforzare l’immagine turistica delle nostre regioni e generare ricadute concrete per i territori. Liguria e Piemonte sono naturalmente connessi: il verde delle montagne e il mare formano un legame storico e culturale che oggi si rinnova anche in chiave di turismo sostenibile. La nostra regione può già contare su oltre 4mila chilometri di percorsi dedicati all’outdoor, dall’escursionismo al cicloturismo, che diventano ancora più attrattivi se messi in rete con quelli piemontesi».\r

\r

«È un accordo che definirei storico – aggiunge l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-Olimpico, Caccia e Pesca, Parchi Paolo Bongioanni - perché mette insieme l’offerta turistica del Piemonte e quella della Liguria attraverso il turismo all’aperto, e in particolare quello delle ciclovie. Piemonte e Liguria sono unite da una storia antica rappresentata dalle 'vie del sale': le antiche strade su cui si saliva dalla Riviera e si scendeva dalle montagne incontrandosi. Il Piemonte portava il grano, la Liguria portava l’olio, il sale e le acciughe, ingrediente base di tanti piatti simbolo della cucina piemontese. Quelle antiche vie oggi sono percorsi turistici straordinari: per il Piemonte cito la Strada dell’Assietta e l’Alta via del Sale, e sul versante ligure la più bella ciclovia d’Europa che è la Ospedaletti-Imperia. Messo assieme questo pacchetto avremo un prodotto straordinario, le 'Alpi che si gettano nel mare' i nostri imprenditori accresceranno l’offerta da collocare sui mercati accanto ai laghi, alla montagna, all’enogastronomia. Potremo 'avere il mare' fra i prodotti turistici del Piemonte. Una proposta nuova per andare a penetrare mercati nuovi».\r

\r

Tra i primi ambiti di collaborazione rientra lo sviluppo del nuovo sistema di ciclovie attraverso le Alpi del Mare. Il progetto, che vedrà il coinvolgimento delle Camere di Commercio di Cuneo e di Riviere di Liguria, rappresenta un passo concreto nella direzione di un turismo outdoor capace di unire montagna e mare, consolidando così la proposta turistica sovraregionale in chiave di sostenibilità e competitività.\r

\r

L’accordo prevede a tale scopo la rapida costituzione di un gruppo di lavoro tecnico con personale delle Direzioni turismo di entrambe le regioni e figure con specifiche competenze nel settore, per garantire la piena attuazione degli obiettivi condivisi.","post_title":"Liguria e Piemonte valorizzano l’offerta tra mare e montagna con un sistema turistico integrato","post_date":"2025-10-17T13:25:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1760707553000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499450","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tui ha rimborsato integralmente i circa 118 milioni di euro in circolazione delle sue obbligazioni convertibili con scadenza originariamente nel 2028, con un rimborso anticipato previsto per il mese prossimo. Con questa operazione, la società prosegue nella sua strategia di riduzione del debito derivante dalla pandemia, sebbene rimangano in essere 487 milioni di euro derivanti dall'emissione obbligazionaria effettuata a luglio dello scorso anno per rafforzare la propria struttura finanziaria.\r

\r

Come riporta Hosteltur, il rimborso fa seguito all'offerta di riacquisto lanciata a luglio 2024 , attraverso la quale Tui ha acquisito 472 milioni di euro delle stesse obbligazioni convertibili con scadenza 2021. A seguito di tale operazione, sono rimasti in circolazione 117,6 milioni di euro , che sono stati ora regolati, chiudendo così il ciclo della serie 2021. Questi strumenti, con diritto di conversione in azioni, erano stati originariamente emessi per rafforzare la liquidità del gruppo durante la crisi sanitaria e supportarne la riattivazione operativa.\r

Il piano di rifinanziamento\r

La società sta inquadrando questo ammortamento all'interno del suo piano di rifinanziamento globale, che prevede l' emissione di nuove obbligazioni convertibili per 487 milioni di euro a luglio 2024, con scadenza nel 2031. I fondi provenienti da questa emissione sono stati utilizzati per riacquistare debiti precedenti e ridurre la linea di credito con la banca statale tedesca KfW , che è passata da 550 milioni a circa 210 milioni di euro.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Tui riduce il debito. Rimborsati quasi 118 milioni di euro","post_date":"2025-10-17T13:16:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1760706970000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499434","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_499436\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Porro[/caption]\r

\r

Doppio risultato per Travel Expert, che ai dieci anni di attività raggiunge quota 100 Personal Travel Expert attivi sul territorio nazionale.\r

\r

Luigi Porro, ceo e founder di Travel Expert, ha commentato: «Siamo felici di condividere con tutta la nostra squadra questi due risultati, che vanno oltre la dimensione quantitativa e riflettono la coerenza di una strategia imprenditoriale in grado di coniugare innovazione, valorizzazione del capitale umano e interpretazione proattiva delle dinamiche del mercato turistico».\r

\r

Anche quest’anno la diversificazione si conferma un driver di crescita, con l’ingresso e il progressivo consolidamento nel segmento Mice. Le sinergie operative e il know how condiviso con il gruppo Frigerio hanno infatti permesso di trasformare un’area di business complementare in un vero motore di crescita: nel corso degli ultimi 12 mesi, l’azienda ha registrato un incremento strutturale delle collaborazioni con il mondo corporate e, per la prima volta, nel 2025 sono entrati nel network Personal Travel Expert specializzati esclusivamente nel Mice. Una scelta che non solo amplia il perimetro di attività del brand, ma ne rafforza la capacità di posizionarsi come interlocutore qualificato e competitivo nei segmenti a più alto valore aggiunto del turismo organizzato.\r

\r

Elemento cardine di questa traiettoria resta la tecnologia, un fattore imprescindibile di competitività per Travel Expert. Gli strumenti di nuova generazione messi a disposizione dei Pte, basati sull’integrazione dell’intelligenza artificiale, permettono di offrire esperienze di viaggio sempre più personalizzate, rafforzare la relazione consulente-cliente e incrementare l’efficienza operativa.\r

\r

«Guardiamo ai prossimi dieci anni con un progetto chiaro: consolidare il posizionamento nel settore, ampliare la gamma di competenze e rafforzare ulteriormente la nostra capacità di diversificare il business. Continueremo a investire su innovazione e formazione, con l’obiettivo di garantire ai nostri consulenti gli strumenti per esprimere pienamente il loro potenziale e offrire al mercato un modello di riferimento in termini di qualità, sostenibilità e valore” ha concluso Porro.","post_title":"Travel Expert cresce e strizza l'occhio al segmento Mice","post_date":"2025-10-17T12:12:02+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1760703122000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499396","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In Kenya il turismo si sta trasformando e offre sempre più opportunità di scoperta ai viaggiatori rivelando le sue spiagge. Distese di sabbie bianche, affacciate sulle acque calde dell’oceano Indiano, dove vivere momenti di relax e wellness, ma anche l’affascinante incontro con i delfini e con la barriera corallina e le sue specie animali.\r

\r

Da Nairobi si vola a Diani, dove si trova il Diamonds Leisure Beach & Golf Resort, una struttura tanto amata dagli italiani. Davvero affascinante nelle sue parti comuni, ma un work-in-progress per quanto riguarda le camere. La ristrutturazione è in corso a partire dal dopo-Covid e il resort ha scelto di continuare ad accogliere i suoi ospiti senza chiudere; diverse aree sono già state rinnovate.\r

\r

«Il Diamonds è stato costruito nei primi anni ‘60 dal Dr.Meister: gli ospiti trascorrevano qui lunghi periodi di vacanza, facendo anche i safari e quanto questa terra meravigliosa può offrire. - racconta Elmar de Beer, executive assistant manager del resort - Il Dr. Meister e la sua famiglia hanno gestito l’hotel fino all’inizio degli anni ‘90, realizzando qualcosa di molto bello sulla costa del Kenya: un hotel incastonato tra le rocce e la bellezza della natura, a fianco del quale è stato realizzato anche un vasto campo da golf. Il fondatore ha sempre ritenuto importante condividere con la comunità locale acqua potabile e cibo, in una forma di restituzione; un impegno che prosegue ancora oggi sia con la distribuzione di cibo e acqua ai villaggi vicini che con il sostegno a una scuola per donne abusate.\r

\r

L’hotel è sempre stato una location esclusiva: gli ospiti partecipavano a feste e serate in smoking e abiti da sera, accompagnati dal suono del pianoforte. Poi il Dr.Meister è mancato e la moglie ha ceduto la proprietà all’attuale proprietario, la famiglia Cantaria, che ha frequentato il resort per tanti anni in qualità di ospite. Da 4 anni il Diamonds è gestito da Planhotel Hospitality, il gruppo fondato dall’imprenditore italiano Franco Rosso alla fine degli anni ‘90 e oggi impegnato nella gestione di hotel e resort dell’Oceano Indiano. - prosegue De Beer - Il portfolio di Planhotel è suddiviso in 3 brand: due sono all inclusive - come i Diamonds Resort - e il terzo riunisce Camps ricchi di ogni comfort, da cui partire alla scoperta dell’Africa e delle sue bellezze».\r

\r

Il Diamonds può accogliere fino a 500 ospiti e il team di servizio è costituito da 300 persone. Ci sono 5 piscine e una ricca offerta f&b oltre a 2 affascinanti grotte di corallo, ideali per organizzare una cena intima - nello spazio più piccolo - un matrimonio o un evento familiare con lo chef che cucina dal vivo - in quello più grande. Il Diamonds Leisure Beach & Golf Resort ha vinto il premio Travellers’ Choice di Trip Advisor nel 2025. L’incontro con la natura africana può proseguire a solo un’ora di distanza da Diani. Si raggiunge il parco nazionale di Kisite, parte della riserva marina Kisite Mpunguti (28km2), gestita dal Kenya Wildlife Service e preservata grazie a una serie di rigide regole comportamentali. Su un’imbarcazione locale si raggiunge l’area dove nuotano i delfini “bottlenose” e dove si trovano anche le tartarughe marine. Ci si può immergere e fare snorkeling per avvicinarsi ai simpatici animali e per ammirare l’habitat marino di tante diverse specie. È un’esperienza davvero emozionante, ideale per completare un viaggio nel Magical Kenya.\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

[gallery ids=\"499400,499401,499402,499403,499404,499406\"]","post_title":"Kenya: le spiagge di Diani, l’accoglienza del Diamonds Resort e l'esperienza coi delfini","post_date":"2025-10-17T10:55:09+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1760698509000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499391","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trenilitalia e SkyTeam rinsaldano la loro partnership che mira a garantire ai passeggeri un’esperienza di viaggio intermodale, fluida e digitale.\r

\r

In questi giorni i vertici delle due realtà hanno condiviso i prossimi step per l’evoluzione del progetto intermodale. Grazie a una piattaforma digitale integrata, i viaggiatori potranno acquistare in un’unica soluzione il biglietto dell’aereo e del treno, da e per l’Italia, direttamente dal sito della compagnia aerea partner di SkyTeam - che riunisce 18 compagnie aeree - con un solo pagamento e una gestione semplificata dell’intero itinerario.\r

\r

Il sistema consentirà di prenotare il viaggio completo – dalla città di partenza alla destinazione finale – con un’esperienza di viaggio fluida.\r

\r

La soluzione tecnologica sviluppata permetterà inoltre al cliente di inserire, al momento dell’acquisto, il codice del programma fedeltà a cui è iscritto. In questo modo, i soci CartaFreccia potranno accumulare punti premio sui voli delle compagnie aeree che fanno parte dell’alleanza SkyTeam che avranno sottoscritto l’accordo con Trenitalia sul biglietto intermodale e i soci SkyTeam potranno accumulare miglia viaggiando con le Frecce Trenitalia in connessione con le Compagnie Aeree.\r

\r

Inoltre, Trenitalia e SkyTeam offrono benefici esclusivi per i soci Platino e Oro di CartaFreccia e i clienti Elite ed Elite Plus di SkyTeam, tra cui l’accesso alle lounge aeroportuali e ferroviarie e potranno accedere a una gamma di benefici esclusivi lungo tutto il viaggio intermodale.\r

\r

Trenitalia conferma il proprio impegno verso l’intermodalità e la sostenibilità, offrendo collegamenti con 26 aeroporti italiani e oltre 130 destinazioni nazionali grazie ai 270 collegamenti giornalieri di Frecciarossa, presente anche in Spagna e Francia.\r

\r

","post_title":"Trenitalia e SkyTeam rinsaldano la partnership nel segno dell'intermodalità","post_date":"2025-10-17T10:15:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760696109000]}]}}