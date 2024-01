Il gruppo Lindbergh partner ufficiale di Pesaro Capitale della cultura 2024 C’è anche il gruppo Lindbergh Hotels & Resorts tra i partner di Pesaro Capitale della Cultura 2024. E non sarebbe potuto essere altrimenti date le origini e la passione per la città marchigiana di Nardo Filippetti. “Siamo molto orgogliosi di questa importante partnership – sottolinea il presidente della compagnia pesarese -. Da sempre crediamo nel forte potenziale di questa città, che non deve essere più vista come una semplice meta turistica dove trascorrere le vacanze estive ma come un vero e proprio luogo di scoperta, dove conoscere il nostro territorio e le sue bellezze. Il profondo legame che ci lega a Pesaro e le grandi aspettative che riponiamo in questa città ci hanno portato a investire qui, dove, a oggi vantiamo ben tre strutture, ognuna diversa dall’altra e che sono in grado di catturare tre tipi diversi di turisti: con l’Excelsior offriamo un soggiorno improntato al benessere, al comfort assoluto e al relax; i numerosi servizi offerti dal Nautilus sono in grado di soddisfare le esigenze delle famiglie in vacanze mentre il Charlie Urban Hotel è il riferimento per una clientela giovane e per viaggiatori d’affari, alla ricerca di flessibilità e comfort”. Pesaro deve insomma diventare una destinazione da vivere tutto l’anno: il suo centro storico, i riferimenti culturali, la possibilità di scoprire la città sulle due ruote e i numerosi borghi attorno alla città la rendono una meta tutta da scoprire. In merito all’appuntamento con il 2024, domani ci sarà la vera e propria cerimonia di inaugurazione, che vedrà la presenza del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Quella di sabato sarà una giornata importante per tutta l’Italia: un autentico inno alla cultura a cui parteciperanno 8 mila persone, dove al centro dei festeggiamenti ci sarà Pesaro con la sua forte identità e il suo ricco palinsesto di circa mille eventi. Condividi

L'organizzazione mondiale del turismo pone l'accento sull'aumento della connettività aerea globale e sulla forte ripresa dei mercati asiatici, elementi che consentiranno una piena ripresa delle attività turistiche in tutto il mondo, anche se l'instabilità geopolitica in Medio Oriente - e altrove - costituisce un rischio per il settore in quanto incide sulla fiducia dei potenziali viaggiatori. Nel 2023, la domanda di viaggi in Europa e in Africa ha quasi raggiunto i livelli pre-pandemia e li ha superati in Medio Oriente. Alcune destinazioni, come l'Europa mediterranea, i Caraibi e le regioni dell'America centrale e del Nord Africa, hanno superato gli arrivi turistici internazionali del 2019 lo scorso anno. Il ritorno della Cina L'Unwto prevede un'impennata del mercato cinese nel 2024, dopo che il governo ha concesso l'esenzione dal visto per i cittadini di Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Malesia fino al 30 novembre 2024; in parallelo la capacità di volo da e per la Cina è destinata ad aumentare progressivamente. Secondo il report, nel 2023 il turismo internazionale ha raggiunto l'88% dei livelli pre-pandemia, con una stima di 1,3 miliardi di viaggiatori internazionali; il contributo complessivo del settore all'economia globale nel 2023 è stato di 3.300 miliardi di dollari. "Gli ultimi dati dell'Unwto sottolineano la resilienza e la rapida ripresa del turismo, con numeri precedenti alla pandemia previsti entro la fine del 2024 - ha commentato il segretario generale, Zurab Pololikashvili -. La ripresa sta già avendo un impatto significativo sulle economie, sui posti di lavoro, sulla crescita e sulle opportunità per le comunità di tutto il mondo. Questi numeri ricordano anche il compito critico di far progredire la sostenibilità e l'inclusione nello sviluppo del turismo". [post_title] => Il 2024 è l'anno del sorpasso sul 2019: arrivi internazionali a +2%. I dati Unwto [post_date] => 2024-01-19T11:43:40+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705664620000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459776 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_459780" align="alignleft" width="300"] Franco Gattinoni presidente di Fto[/caption] Il 2024 parte con ottimismo per il settore del turismo organizzato, malgrado alcuni elementi persistenti di preoccupazione. L’indagine di Fto presentata durante la Convention 2024 dell’associazione, che si svolge oggi a Malta, evidenzia come, su un campione di circa 200 operatori aderenti, il 45,3% ritenga che l’anno in corso andrà meglio del 2023. Solo uno su cinque, invece, si aspetta un peggioramento. Tracciando un bilancio delle festività appena trascorse, il 39% afferma che il periodo natalizio ha visto un miglioramento rispetto all’anno precedente dal punto di vista del giro d’affari, mentre solo il 29,7% crede sia andato peggio. Agenzie di viaggi e tour operator segnalano tuttavia un approccio diverso da parte del cliente nel post pandemia. In particolare, per la maggioranza degli intervistati il viaggiatore è più informato, esigente e richiede servizi personalizzati (62% del campione), il 38% osserva che è aumentata la richiesta di sicurezza e quindi di servizi assicurativi aggiuntivi. Mentre per quasi il 30% i clienti hanno più voglia di esplorare, dunque sono cresciute le richieste per il lungo raggio malgrado l’incremento dei costi. Certo, l’inflazione pesa e per un quarto degli imprenditori del Turismo organizzato i cittadini che viaggiano si orientano di più verso opzioni a basso costo. Il presidente di Fto, Franco Gattinoni, durante la sua relazione, ha spiegato: «Nel 2023 le imprese del turismo organizzato hanno mostrato una resilienza sorprendente, con dati di fatturato vicini al 2019. È un segnale positivo, considerando il contesto complesso in cui operiamo. Eppure non possiamo trascurare problemi come la carenza di risorse umane, aggravata dalla pandemia, oppure la forte inflazione che ha inciso sui costi dei servizi e ha pesato sulla capacità di spesa dei consumatori». «Abbiamo poi denunciato a gran voce, ma collaborando a soluzioni concrete, il nodo delle inefficienze sul rinnovo e rilascio dei passaporti – ha proseguito Gattinoni – ma ci preoccupa sempre più pure l’abusivismo nel settore turistico che mina il regime di libera concorrenza. Per questo motivo cooperiamo con le autorità contro queste pratiche illegali, anche in vista del Giubileo 2025. Senza dimenticare la situazione anomala nei cieli italiani, con le low cost che detengono oltre il 60% del mercato, tuttavia non fanno programmazione e spesso rifiutano di collaborare con agenzie di viaggi e tour operator. Ragion per cui abbiamo dovuto aprire una segnalazione all’Antitrust, ancorché non sia nel nostro Dna creare conflittualità nella filiera». Il presidente Fto, malgrado i nodi da affrontare, ha tirato le somme con soddisfazione circa l’attività della federazione: »Siamo cresciuti a livello locale, italiano e internazionale, arrivando a quasi 2mila soci tra nazionali e territoriali». Poi ecco gli obiettivi per il 2024: «Innanzitutto consolidare il ruolo del Turismo organizzato, promuovendo la sostenibilità, la destagionalizzazione e la scoperta di nuove destinazioni. Ma bisogna valorizzare la nostra professionalità per invertire il trend di marginalità che oggi penalizza la distribuzione turistica. Quindi è necessario investire in risorse umane e in formazione, per proteggere i nostri dipendenti e il loro benessere. Tuttavia, dobbiamo anche rendere più snella la nostra operatività per consentire al personale di concentrarsi sulle attività a maggior valore aggiunto. Non a caso chiediamo al ministero del Turismo un supporto sulla digitalizzazione. Siamo consapevoli delle sfide che ci aspettano – ha concluso Gattinoni – ma affrontiamo il 2024 con ottimismo e dedizione, contando sulla collaborazione tra associazioni e sul supporto delle istituzioni». [post_title] => Indagine Fto: il 2024 andrà meglio del 2023. Gattinoni: « Risolvere molti nodi» [post_date] => 2024-01-19T11:43:02+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705664582000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459763 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_357214" align="alignleft" width="300"] Nardo Filippetti fondatore di Lindbergh Hotel & Resorts[/caption] C'è anche il gruppo Lindbergh Hotels & Resorts tra i partner di Pesaro Capitale della Cultura 2024. E non sarebbe potuto essere altrimenti date le origini e la passione per la città marchigiana di Nardo Filippetti. “Siamo molto orgogliosi di questa importante partnership - sottolinea il presidente della compagnia pesarese -. Da sempre crediamo nel forte potenziale di questa città, che non deve essere più vista come una semplice meta turistica dove trascorrere le vacanze estive ma come un vero e proprio luogo di scoperta, dove conoscere il nostro territorio e le sue bellezze. Il profondo legame che ci lega a Pesaro e le grandi aspettative che riponiamo in questa città ci hanno portato a investire qui, dove, a oggi vantiamo ben tre strutture, ognuna diversa dall’altra e che sono in grado di catturare tre tipi diversi di turisti: con l’Excelsior offriamo un soggiorno improntato al benessere, al comfort assoluto e al relax; i numerosi servizi offerti dal Nautilus sono in grado di soddisfare le esigenze delle famiglie in vacanze mentre il Charlie Urban Hotel è il riferimento per una clientela giovane e per viaggiatori d’affari, alla ricerca di flessibilità e comfort”. Pesaro deve insomma diventare una destinazione da vivere tutto l'anno: il suo centro storico, i riferimenti culturali, la possibilità di scoprire la città sulle due ruote e i numerosi borghi attorno alla città la rendono una meta tutta da scoprire. In merito all'appuntamento con il 2024, domani ci sarà la vera e propria cerimonia di inaugurazione, che vedrà la presenza del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Quella di sabato sarà una giornata importante per tutta l’Italia: un autentico inno alla cultura a cui parteciperanno 8 mila persone, dove al centro dei festeggiamenti ci sarà Pesaro con la sua forte identità e il suo ricco palinsesto di circa mille eventi. [post_title] => Il gruppo Lindbergh partner ufficiale di Pesaro Capitale della cultura 2024 [post_date] => 2024-01-19T11:33:27+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705664007000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459762 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si svolgerà a Prato la seconda edizione di TIPO Festival, che vedrà protagonista il territorio col suo affascinante patrimonio di turismo industriale. Appuntamento il 12, 13 e 14 aprile 2024. In programma moltissime iniziative per diversi target, per appassionati di turismo industriale e per addetti ai lavori che si daranno appuntamento in una città, come Prato, che offre un connubio unico nel suo genere, tra storia e innovazione, tra passato e futuro. In calendario spettacoli in fabbrica, itinerari di trekking nelle archeologie industriali, visite in azienda, presentazioni libri, contest fotografico con mostra finale, performance, mostre e laboratori per bambini di arte tessile. E per gli addetti ai lavori tornano - come lo scorso anno - le importanti assemblee nazionali di AIPAI (Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale) e ERIH (European Route of Industrial Heritage): altissime professionalità a confronto per riflettere sullo stato dell'arte del turismo industriale italiano ed europeo e del suo futuro. [post_title] => Prato, dal 12 al 14 aprile la seconda edizione di Tipo Festival [post_date] => 2024-01-19T11:31:27+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705663887000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459760 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_459764" align="alignleft" width="300"] Lucarelli, Caramanna e Ciminnisi[/caption] Fiavet Confcommercio ha tenuto oggi una conferenza stampa presso la Sala Tatarella della Camera dei Deputati, È stato presentato il libro dell’avvocato Federico Lucarelli, consulente legale Fiavet-Confcommercio “La professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo”. È intervenuto per un saluto l’onorevole Gianluca Caramanna, della X Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo. Ha introdotto la presentazione del libro di Federico Lucarelli il presidente di Fiavet-Confcommercio Giuseppe Ciminnisi. “Il direttore tecnico di agenzia di viaggi è una figura indispensabile all’azienda, e questo libro ci aiuta a capire il suo valore, il peso di questa professionalità nel mondo del turismo” ha dichiarato il presidente di Fiavet-Confcommercio Giuseppe Ciminnisi. «Il direttore tecnico di agenzia di viaggio sovrintende tutte le attività aziendali curandone l’organizzazione, la programmazione e unendo a queste l’impegno per la gestione delle risorse umane». Per Fiavet-Confcommercio era necessario uno studio che facesse chiarezza sul ruolo di questa figura essenziale anche per la tutela consumatore. Il turismo vede, infatti, da una parte le agenzie di viaggio quali imprese private, e dall’altra parte il pubblico, con il quale si sviluppa la vera interazione fondata sulla fiducia. Le recenti norme introdotte nell’agosto del 2021 con il Decreto del Ministro del Turismo avvalorano l’esclusività del rapporto lavorativo tra il direttore tecnico e l’Agenzia di viaggi presso cui lo stesso opera. Aggiornamenti “Gli aggiornamenti sono alla base di una corrente di pensiero europea pro-liberalizzazione che talvolta in passato ha considerato la figura del direttore tecnico quasi come un vincolo burocratico all’apertura di un’agenzia di viaggi: ”ma non è affatto così” afferma il presidente di Fiavet-Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi. “Il direttore è il deus ex machina dell’impresa, perché fornisce il peso della sua competenza ed esperienza dando garanzie anche e soprattutto al consumatore finale” continua il presidente facendo osservare quanto la figura sia associabile a quella di un dirigente d’azienda, piuttosto che a quella di un consulente esterno, e se non coincide con l’imprenditore dovrebbe esserne di sicuro l’alter-ego. Il direttore tecnico è quindi un manager che ha una conoscenza vasta del mondo del turismo, uno dei settori economici più affascinanti, ma anche più ricchi di insidie, come abbiamo potuto riscontrare in questi anni, tra pandemia e catastrofi naturali dovute ai cambiamenti climatici. Bisogna sapere far viaggiare le persone, ma anche farle ritornare a casa in qualsiasi situazione, anche la più complessa. L’agenzia di viaggi si è quindi evoluta, divenendo un alleato del consumatore nel realizzare i suoi viaggi che sono sempre più particolari, segmentati, curiosi, ma devono essere anche sicuri. [post_title] => Fiavet: «Il direttore tecnico figura centrale dell'agenzia di viaggio» [post_date] => 2024-01-19T11:16:05+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705662965000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459756 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2024 parte con tante novità per Cyclando, società specializzata nell'organizzazione di tour in bicicletta in Europa. In arrivo sono infatti nuove risorse per i reparti marketing, tecnologia e Ux/Ui (user experience e user interface). Allo stesso tempo, l'operatore modenese ha deciso di espandere il proprio raggio d'azione ai mercati di Usa, Canada e Australia, proponendo anche in questi paesi i propri itinerari in bici nel Vecchio continente. "Questo è un momento emozionante nella nostra crescita aziendale - spiega Riccardo Sedola, ceo di Cyclando -. L'ampliamento del nostro team e l'apertura di nuovi mercati rappresentano infatti un passo decisivo verso il raggiungimento della nostra visione di offrire esperienze in bicicletta indimenticabili in tutto il mondo". [post_title] => Cyclando amplia il team e si apre ai mercati Usa, Canada e Australia [post_date] => 2024-01-19T11:11:34+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705662694000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "il gruppo lindbergh partner ufficiale di pesaro capitale della cultura 2024" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":75,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3923,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459788","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair è pronta a riattivare i collegamenti verso Israele: i voli decolleranno dal prossimo 1° febbraio, spiega la low cost irlandese citando le indicazioni dell'Easa e la ripresa dei voli da parte di altri vettori europei.\r

\r

La compagnia aerea prevede, inizialmente, di operare una programmazione ridotta con rotte da e per Karlsruhe/Baden Baden, Marsiglia, Memmingen, Milano e Vienna.\r

\r

Ryanair aveva sospeso ogni attività sulle rotte da e per Israele lo scorso 9 ottobre, in seguito agli attacchi di Hamas del 7 ottobre.\r

\r

Intanto, Lufthansa, Swiss, Austrian e Aegean hanno già ripreso i voli per Tel Aviv; Air France ha dichiarato che intende riavviare la rotta da Parigi il prossimo 24 gennaio.","post_title":"Ryanair riprenderà i voli verso Israele dal prossimo 1° febbraio. Anche da Milano","post_date":"2024-01-19T12:01:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705665668000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459784","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Salperanno da Basilea (Romantico Reno, 25 giugno e 24 agosto), Amsterdam (alla Scoperta del Reno, 3 agosto), Budapest (Danubio da sogno, 13 agosto) e Vilshofen (Sinfonia del Danubio, 21 ottobre), le cinque crociere a partenze fisse in lingua italiana di Avalon Waterways del 2024. \r

\r

“Una proposta che conferma la nostra attenzione per la catena distributiva nazionale, alla quale intendiamo offrire un forte strumento di vendita: crociere completamente in lingua italiana, per garantire al cliente finale la migliore delle accoglienze possibili, facendolo sentire a proprio agio e al centro dell’attenzione del personale di bordo– spiega Barbara Baldini, product manager European markets -. La scelta degli itinerari sui due principali fiumi dell’Europa Centrale è anch’essa orientata a intercettare le preferenze dei viaggiatori italiani che, ogni anno, sempre più numerosi, scelgono le capitali del Danubio e gli affascinanti scorci naturalistici del Reno per le proprie vacanze”.\r

\r

Alle partenze in lingua italiana va ad aggiungersi una proposta totale di 24 crociere in lingua inglese con assistenza in italiano, che propongono, oltre a Reno e Danubio, anche una rotta da Parigi sulla Senna attraverso la Normandia (Parigi-Le Havre, 14 maggio, 25 giugno, 20 agosto), una tra i tulipani d’Olanda (Amsterdam-Amsterdam, 30 marzo e 20 aprile), e una sulla Mosella (Remich-Francoforte, 19 maggio e 18 settembre). Un ulteriore strumento a disposizione delle agenzie per i prossimi mesi è costituito dall’Early booking discount: uno sconto importante per chi prenota entro il prossimo 30 aprile. Per tutte le categorie di cabine sulle cinque crociere in lingua italiana, per esempio, le tariffe saranno ridotte di 600 euro a persona.","post_title":"Avalon Waterways: cinque le crociere in lingua italiana del 2024 su Reno e Danubio","post_date":"2024-01-19T11:52:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1705665129000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459777","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Arriva per la prima volta a Torre del Greco la nuova campagna di recruiting di Grandi Navi Veloci finalizzata all’inserimento di circa 500 nuove risorse in vista della prossima stagione estiva. La compagnia sta organizzando una serie di open day dedicati alla conoscenza e selezione di nuovi candidati. Il primo appuntamento si terrà appunto a Torre del Greco nelle giornate di mercoledì 24, dalle 14 alle 19, e giovedì 25 gennaio, dalle ore 9 alle 17, presso l’hotel Poseidon di Via Cesare Battisti 80. La campagna proseguirà quindi nei prossimi mesi con tappe a Potenza, Bari, Catanzaro e Palermo.\r

\r

Gnv ricerca numerose professionalità con diversi gradi di esperienza e di seniority, tra questi personale di macchina e di coperta, come ufficiali, ottonai, operai e frigoristi, ma anche personale di gestione dell’hotel, tra cui commissari, assistenti ufficio, cuochi, pizzaioli, garzoni e piccoli di camera. Si ricercano inoltre candidati che conoscano le lingue, in particolare quella araba, francese e spagnola.\r

\r

Ai candidati che vorranno presentarsi agli open day sarà richiesto di portare con sé una copia del proprio cv aggiornato e, qualora avessero esperienze pregresse a bordo, il libretto di navigazione e la documentazione relativa ai corsi Sctw. La candidatura verrà valutata anche se non in possesso di tali requisiti e, in caso di accettazione, i candidati verranno supportati economicamente nell’effettuare i corsi di idoneità alla navigazione e seguiti in tutto l’iter per ottenere il libretto di navigazione. Una volta in possesso della documentazione necessaria, i candidati avranno la possibilità di partecipare a delle sessioni di training a bordo, organizzate in collaborazione con l'Msc Training Center che permetteranno loro di familiarizzare con l’ambiente della nave e le mansioni legate al mestiere. Per l’invio dei cv è possibile consultare il sito della compagnia www.gnv.it all’interno della sezione “Lavora con noi”. Per ulteriori informazioni scrivere a crew@gnv.it.","post_title":"La prima volta di Torre del Greco protagonista della campagna di recruiting Gnv","post_date":"2024-01-19T11:43:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1705664633000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459773","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2024 sarà l'anno della ripresa completa del turismo, con il sorpasso anzi dei numeri pre-pandemia visto che gli arrivi di turisti internazionali supereranno del 2% quelli 2019: questa l'odierna previsione che emerge dall'Unwto World Tourism Barometer.\r

\r

L'organizzazione mondiale del turismo pone l'accento sull'aumento della connettività aerea globale e sulla forte ripresa dei mercati asiatici, elementi che consentiranno una piena ripresa delle attività turistiche in tutto il mondo, anche se l'instabilità geopolitica in Medio Oriente - e altrove - costituisce un rischio per il settore in quanto incide sulla fiducia dei potenziali viaggiatori.\r

\r

Nel 2023, la domanda di viaggi in Europa e in Africa ha quasi raggiunto i livelli pre-pandemia e li ha superati in Medio Oriente.\r

Alcune destinazioni, come l'Europa mediterranea, i Caraibi e le regioni dell'America centrale e del Nord Africa, hanno superato gli arrivi turistici internazionali del 2019 lo scorso anno.\r

\r

Il ritorno della Cina\r

\r

L'Unwto prevede un'impennata del mercato cinese nel 2024, dopo che il governo ha concesso l'esenzione dal visto per i cittadini di Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Malesia fino al 30 novembre 2024; in parallelo la capacità di volo da e per la Cina è destinata ad aumentare progressivamente.\r

\r

Secondo il report, nel 2023 il turismo internazionale ha raggiunto l'88% dei livelli pre-pandemia, con una stima di 1,3 miliardi di viaggiatori internazionali; il contributo complessivo del settore all'economia globale nel 2023 è stato di 3.300 miliardi di dollari.\r

\r

\"Gli ultimi dati dell'Unwto sottolineano la resilienza e la rapida ripresa del turismo, con numeri precedenti alla pandemia previsti entro la fine del 2024 - ha commentato il segretario generale, Zurab Pololikashvili -. La ripresa sta già avendo un impatto significativo sulle economie, sui posti di lavoro, sulla crescita e sulle opportunità per le comunità di tutto il mondo. Questi numeri ricordano anche il compito critico di far progredire la sostenibilità e l'inclusione nello sviluppo del turismo\".","post_title":"Il 2024 è l'anno del sorpasso sul 2019: arrivi internazionali a +2%. I dati Unwto","post_date":"2024-01-19T11:43:40+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1705664620000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459776","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_459780\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Franco Gattinoni presidente di Fto[/caption]\r

\r

Il 2024 parte con ottimismo per il settore del turismo organizzato, malgrado alcuni elementi persistenti di preoccupazione. L’indagine di Fto presentata durante la Convention 2024 dell’associazione, che si svolge oggi a Malta, evidenzia come, su un campione di circa 200 operatori aderenti, il 45,3% ritenga che l’anno in corso andrà meglio del 2023. Solo uno su cinque, invece, si aspetta un peggioramento.\r

\r

Tracciando un bilancio delle festività appena trascorse, il 39% afferma che il periodo natalizio ha visto un miglioramento rispetto all’anno precedente dal punto di vista del giro d’affari, mentre solo il 29,7% crede sia andato peggio. \r

\r

Agenzie di viaggi e tour operator segnalano tuttavia un approccio diverso da parte del cliente nel post pandemia. In particolare, per la maggioranza degli intervistati il viaggiatore è più informato, esigente e richiede servizi personalizzati (62% del campione), il 38% osserva che è aumentata la richiesta di sicurezza e quindi di servizi assicurativi aggiuntivi. Mentre per quasi il 30% i clienti hanno più voglia di esplorare, dunque sono cresciute le richieste per il lungo raggio malgrado l’incremento dei costi. Certo, l’inflazione pesa e per un quarto degli imprenditori del Turismo organizzato i cittadini che viaggiano si orientano di più verso opzioni a basso costo. \r

\r

Il presidente di Fto, Franco Gattinoni, durante la sua relazione, ha spiegato: «Nel 2023 le imprese del turismo organizzato hanno mostrato una resilienza sorprendente, con dati di fatturato vicini al 2019. È un segnale positivo, considerando il contesto complesso in cui operiamo. Eppure non possiamo trascurare problemi come la carenza di risorse umane, aggravata dalla pandemia, oppure la forte inflazione che ha inciso sui costi dei servizi e ha pesato sulla capacità di spesa dei consumatori».\r

\r

«Abbiamo poi denunciato a gran voce, ma collaborando a soluzioni concrete, il nodo delle inefficienze sul rinnovo e rilascio dei passaporti – ha proseguito Gattinoni – ma ci preoccupa sempre più pure l’abusivismo nel settore turistico che mina il regime di libera concorrenza. Per questo motivo cooperiamo con le autorità contro queste pratiche illegali, anche in vista del Giubileo 2025. Senza dimenticare la situazione anomala nei cieli italiani, con le low cost che detengono oltre il 60% del mercato, tuttavia non fanno programmazione e spesso rifiutano di collaborare con agenzie di viaggi e tour operator. Ragion per cui abbiamo dovuto aprire una segnalazione all’Antitrust, ancorché non sia nel nostro Dna creare conflittualità nella filiera». \r

\r

Il presidente Fto, malgrado i nodi da affrontare, ha tirato le somme con soddisfazione circa l’attività della federazione: »Siamo cresciuti a livello locale, italiano e internazionale, arrivando a quasi 2mila soci tra nazionali e territoriali».\r

\r

Poi ecco gli obiettivi per il 2024: «Innanzitutto consolidare il ruolo del Turismo organizzato, promuovendo la sostenibilità, la destagionalizzazione e la scoperta di nuove destinazioni. Ma bisogna valorizzare la nostra professionalità per invertire il trend di marginalità che oggi penalizza la distribuzione turistica. Quindi è necessario investire in risorse umane e in formazione, per proteggere i nostri dipendenti e il loro benessere. Tuttavia, dobbiamo anche rendere più snella la nostra operatività per consentire al personale di concentrarsi sulle attività a maggior valore aggiunto. Non a caso chiediamo al ministero del Turismo un supporto sulla digitalizzazione. Siamo consapevoli delle sfide che ci aspettano – ha concluso Gattinoni – ma affrontiamo il 2024 con ottimismo e dedizione, contando sulla collaborazione tra associazioni e sul supporto delle istituzioni». \r

\r

","post_title":"Indagine Fto: il 2024 andrà meglio del 2023. Gattinoni: « Risolvere molti nodi»","post_date":"2024-01-19T11:43:02+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1705664582000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459763","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_357214\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Nardo Filippetti fondatore di Lindbergh Hotel & Resorts[/caption]\r

\r

C'è anche il gruppo Lindbergh Hotels & Resorts tra i partner di Pesaro Capitale della Cultura 2024. E non sarebbe potuto essere altrimenti date le origini e la passione per la città marchigiana di Nardo Filippetti. “Siamo molto orgogliosi di questa importante partnership - sottolinea il presidente della compagnia pesarese -. Da sempre crediamo nel forte potenziale di questa città, che non deve essere più vista come una semplice meta turistica dove trascorrere le vacanze estive ma come un vero e proprio luogo di scoperta, dove conoscere il nostro territorio e le sue bellezze. Il profondo legame che ci lega a Pesaro e le grandi aspettative che riponiamo in questa città ci hanno portato a investire qui, dove, a oggi vantiamo ben tre strutture, ognuna diversa dall’altra e che sono in grado di catturare tre tipi diversi di turisti: con l’Excelsior offriamo un soggiorno improntato al benessere, al comfort assoluto e al relax; i numerosi servizi offerti dal Nautilus sono in grado di soddisfare le esigenze delle famiglie in vacanze mentre il Charlie Urban Hotel è il riferimento per una clientela giovane e per viaggiatori d’affari, alla ricerca di flessibilità e comfort”.\r

\r

Pesaro deve insomma diventare una destinazione da vivere tutto l'anno: il suo centro storico, i riferimenti culturali, la possibilità di scoprire la città sulle due ruote e i numerosi borghi attorno alla città la rendono una meta tutta da scoprire. In merito all'appuntamento con il 2024, domani ci sarà la vera e propria cerimonia di inaugurazione, che vedrà la presenza del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Quella di sabato sarà una giornata importante per tutta l’Italia: un autentico inno alla cultura a cui parteciperanno 8 mila persone, dove al centro dei festeggiamenti ci sarà Pesaro con la sua forte identità e il suo ricco palinsesto di circa mille eventi.","post_title":"Il gruppo Lindbergh partner ufficiale di Pesaro Capitale della cultura 2024","post_date":"2024-01-19T11:33:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1705664007000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459762","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si svolgerà a Prato la seconda edizione di TIPO Festival, che vedrà protagonista il territorio col suo affascinante patrimonio di turismo industriale. Appuntamento il 12, 13 e 14 aprile 2024.\r

\r

In programma moltissime iniziative per diversi target, per appassionati di turismo industriale e per addetti ai lavori che si daranno appuntamento in una città, come Prato, che offre un connubio unico nel suo genere, tra storia e innovazione, tra passato e futuro.\r

\r

In calendario spettacoli in fabbrica, itinerari di trekking nelle archeologie industriali, visite in azienda, presentazioni libri, contest fotografico con mostra finale, performance, mostre e laboratori per bambini di arte tessile.\r

\r

E per gli addetti ai lavori tornano - come lo scorso anno - le importanti assemblee nazionali di AIPAI (Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale) e ERIH (European Route of Industrial Heritage): altissime professionalità a confronto per riflettere sullo stato dell'arte del turismo industriale italiano ed europeo e del suo futuro.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Prato, dal 12 al 14 aprile la seconda edizione di Tipo Festival","post_date":"2024-01-19T11:31:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1705663887000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459760","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_459764\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Lucarelli, Caramanna e Ciminnisi[/caption]\r

\r

Fiavet Confcommercio ha tenuto oggi una conferenza stampa presso la Sala Tatarella della Camera dei Deputati, È stato presentato il libro dell’avvocato Federico Lucarelli, consulente legale Fiavet-Confcommercio “La professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo”. È intervenuto per un saluto l’onorevole Gianluca Caramanna, della X Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo. Ha introdotto la presentazione del libro di Federico Lucarelli il presidente di Fiavet-Confcommercio Giuseppe Ciminnisi.\r

\r

“Il direttore tecnico di agenzia di viaggi è una figura indispensabile all’azienda, e questo libro ci aiuta a capire il suo valore, il peso di questa professionalità nel mondo del turismo” ha dichiarato il presidente di Fiavet-Confcommercio Giuseppe Ciminnisi. «Il direttore tecnico di agenzia di viaggio sovrintende tutte le attività aziendali curandone l’organizzazione, la programmazione e unendo a queste l’impegno per la gestione delle risorse umane».\r

\r

Per Fiavet-Confcommercio era necessario uno studio che facesse chiarezza sul ruolo di questa figura essenziale anche per la tutela consumatore.\r

\r

Il turismo vede, infatti, da una parte le agenzie di viaggio quali imprese private, e dall’altra parte il pubblico, con il quale si sviluppa la vera interazione fondata sulla fiducia. \r

\r

Le recenti norme introdotte nell’agosto del 2021 con il Decreto del Ministro del Turismo avvalorano l’esclusività del rapporto lavorativo tra il direttore tecnico e l’Agenzia di viaggi presso cui lo stesso opera. \r

Aggiornamenti\r

“Gli aggiornamenti sono alla base di una corrente di pensiero europea pro-liberalizzazione che talvolta in passato ha considerato la figura del direttore tecnico quasi come un vincolo burocratico all’apertura di un’agenzia di viaggi: ”ma non è affatto così” afferma il presidente di Fiavet-Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi. “Il direttore è il deus ex machina dell’impresa, perché fornisce il peso della sua competenza ed esperienza dando garanzie anche e soprattutto al consumatore finale” continua il presidente facendo osservare quanto la figura sia associabile a quella di un dirigente d’azienda, piuttosto che a quella di un consulente esterno, e se non coincide con l’imprenditore dovrebbe esserne di sicuro l’alter-ego.\r

\r

Il direttore tecnico è quindi un manager che ha una conoscenza vasta del mondo del turismo, uno dei settori economici più affascinanti, ma anche più ricchi di insidie, come abbiamo potuto riscontrare in questi anni, tra pandemia e catastrofi naturali dovute ai cambiamenti climatici. Bisogna sapere far viaggiare le persone, ma anche farle ritornare a casa in qualsiasi situazione, anche la più complessa.\r

\r

L’agenzia di viaggi si è quindi evoluta, divenendo un alleato del consumatore nel realizzare i suoi viaggi che sono sempre più particolari, segmentati, curiosi, ma devono essere anche sicuri.","post_title":"Fiavet: «Il direttore tecnico figura centrale dell'agenzia di viaggio»","post_date":"2024-01-19T11:16:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1705662965000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459756","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2024 parte con tante novità per Cyclando, società specializzata nell'organizzazione di tour in bicicletta in Europa. In arrivo sono infatti nuove risorse per i reparti marketing, tecnologia e Ux/Ui (user experience e user interface). Allo stesso tempo, l'operatore modenese ha deciso di espandere il proprio raggio d'azione ai mercati di Usa, Canada e Australia, proponendo anche in questi paesi i propri itinerari in bici nel Vecchio continente.\r

\r

\"Questo è un momento emozionante nella nostra crescita aziendale - spiega Riccardo Sedola, ceo di Cyclando -. L'ampliamento del nostro team e l'apertura di nuovi mercati rappresentano infatti un passo decisivo verso il raggiungimento della nostra visione di offrire esperienze in bicicletta indimenticabili in tutto il mondo\".\r

\r

","post_title":"Cyclando amplia il team e si apre ai mercati Usa, Canada e Australia","post_date":"2024-01-19T11:11:34+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1705662694000]}]}}