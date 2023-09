Il brand Ac Hotels by Mariott debutta in Croazia con un albergo da 214 camere a Spalato Ha aperto a Spalato il primo indirizzo Ac Hotels by Marriott croato. Situato ai piani alti della Westgate Tower, alta 135 metri e con una vista spettacolare sul mare Adriatico e sul paesaggio di Spalato, il nuovo albergo, progettato dall’architetto Otto Barić e dallo studio di interior designer Atellior Studio, con sede in Croazia, si presenta con un design moderno e una palette di colori caldi, arredato con materiali naturali come la quercia e l’ottone patinato. Le 214 camere dell’Ac Hotel by Marriott Split sono caratterizzate da un design minimalista, mentre la struttura è attraversata da un acquedotto romano di 1.700 anni, che rappresenta un contrasto tra il passato e il presente. L’hotel dispone inoltre di due ristoranti e bar: il Laureto Restaurant, che serve piatti della cucina mediterranea, e il Cumano Bar, che offre tra gli altri il caratteristico Ac Gin & Tonic e cocktail creativi. Altri servizi includono l’Ac Lounge, una palestra e la 178 Spa con piscina coperta, sauna e bagno turco. Condividi

Situato ai piani alti della Westgate Tower, alta 135 metri e con una vista spettacolare sul mare Adriatico e sul paesaggio di Spalato, il nuovo albergo, progettato dall’architetto Otto Barić e dallo studio di interior designer Atellior Studio, con sede in Croazia, si presenta con un design moderno e una palette di colori caldi, arredato con materiali naturali come la quercia e l’ottone patinato.\r

\r

Le 214 camere dell'Ac Hotel by Marriott Split sono caratterizzate da un design minimalista, mentre la struttura è attraversata da un acquedotto romano di 1.700 anni, che rappresenta un contrasto tra il passato e il presente. L'hotel dispone inoltre di due ristoranti e bar: il Laureto Restaurant, che serve piatti della cucina mediterranea, e il Cumano Bar, che offre tra gli altri il caratteristico Ac Gin & Tonic e cocktail creativi. Altri servizi includono l'Ac Lounge, una palestra e la 178 Spa con piscina coperta, sauna e bagno turco.","post_title":"Il brand Ac Hotels by Mariott debutta in Croazia con un albergo da 214 camere a Spalato","post_date":"2023-09-01T11:27:53+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1693567673000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451432","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Situato in una posizione eccellente, a pochi passi dal porto, ha aperto in questi giorni le proprie porte il Canopy by Hilton Cannes, primo indirizzo del gruppo con sede in Virginia nella città francese. L'albergo riflette nel suo design lo stile chic della destinazione. L’hotel dispone di 129 camere e suite, oltre a 12 appartamenti, la maggior parte dei quali con vista sul porto vecchio, la Croisette e ie Isole Lérins. Le stanze inoltre sono arricchite da opere d'arte uniche realizzate da dodici giovani artisti di talento.\r

\r

Il Canopy by Hilton Cannes include inoltre una piscina riscaldata interna ed esterna con vista sul mare e un centro fitness accessibile tutti i giorni. Di prossima apertura, l’hotel offrirà anche una spa con cinque cabine, un hammam, un bagno e una sauna giapponesi. Al Marea Rooftop Ristorante & Cocktail Bar, concepito da Alexander Douglas Burger, originario della California e viaggiatore per passione, si potranno scoprire una varietà di piatti crudi o marinati. Il Café Crème è invece il nuovo ristorante californiano di Cannes al primo piano dell’hotel, aperto sette giorni su sette dalle 8 alle 17 con una cucina che unisce amici, famiglie, colleghi e viaggiatori singoli. A completare l'offerta lo spazio polifunzionale Canopy Central.","post_title":"Hilton fa il suo debutto a Cannes con il lifestyle brand Canopy","post_date":"2023-09-01T10:03:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1693562589000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451390","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Find Your Miami\" è la nuova campagna firmata dal Greater Miami Convention & Visitors Bureau, ispirata alla vivacità di cultura, arte, musica e dai diversi quartieri di Miami e Miami Beach.\r

\r

Il Gmcvb ha anche creato il percorso \"Miami Beach Find Your Wave\" per enfatizzare gli aspetti unici del tempo libero in una destinazione balneare e sede del Miami Beach Convention Center. La campagna si rivolge ai mercati locali, nazionali e internazionali per mostrare contenuti unici che ispirano i viaggiatori e sarà promossa attraverso più canali e mezzi mediatici, utilizzando vari strumenti di marketing e pubblicità.\r

\r

\"Questa strategia è stata implementata per aiutare i visitatori a riscoprire perché amano visitare Miami e Miami Beach, dopo anni focalizzati sui temi legati alla sicurezza sanitaria - ha spiegato David Whitaker, presidente e ceo di Greater Miami Convention & Visitors Bureau -. Le campagne invitano i visitatori a intraprendere un'avventura guidata dalla loro immaginazione immergendosi in un mondo che parla direttamente a loro, in base alle loro preferenze\".\r

\r

Punti focali della nuova strategia: costruire partendo dalla forza e dalla crescita del marchio; sfruttare lo slancio delle prestazioni e l'aumento del numero di visitatori; appoggiarsi ai cinque pilastri fondamentali del marchio e cioè Outdoor Oasis, Cultural Capital, Rich Heritage, Health & Wellness e Meetings & Conventions; stile rinnovato ispirato da nuove parole che descrivono ciò che i consumatori desiderano in un'esperienza di viaggio.","post_title":"\"Find Your Miami\": debutta la nuova campagna del Greater Miami Convention & Visitors Bureau","post_date":"2023-09-01T09:21:07+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1693560067000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451391","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451394\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Miami[/caption]\r

\r

Prosegue il piano di internazionalizzazione di Gb Viaggi, già annunciato a febbraio dal responsabile vendite dell'operatore capitolino, Domenico Stefanelli. Le novità riguardano questa volta gli Stati Uniti, dove il to ha appena visto entrare nel proprio portfolio due strutture della Florida: il Conrad Fort Lauderdale Beach, situato nel quartiere di North Beach della città e particolarmente adatto alle vacanze in famiglia, nonché il DoubleTree by Hilton Grand Hotel Biscayne Bay, sul lato nord del centro di Miami.\r

\r

Ma i piani Usa di Gb Viaggi non finiscono qui, visto che il to ha tutte le intenzioni di aprire una nuova sede operativa proprio a Miami, con l'obiettivo di intercettare le esigenze di un dinamico mercato locale e aprirsi a nuove opportunità nel settore dei viaggi online. L'operazione dovrebbe decollare nel giro di pochi mesi, stando a quanto dice il ceo, Francesco Saraco, che definisce il debutto negli Stati Uniti come una vera svolta sul lungo raggio, per dare slancio alla proposta outgoing, tanto che a breve seguiranno ancora ulteriori mercati.","post_title":"Gb Viaggi fa rotta sugli Usa. Presto una sede operativa a Miami","post_date":"2023-08-31T13:31:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1693488684000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451339","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutterà il prossimo novembre il brand W Hotels di casa Marriott. Situata nel quartiere più nuovo della città, St. James, la struttura, il cui interior design è stato curato da Jestico + Whiles, sarà dotata di 199 camere e 45 suite, molte con terrazze all'aperto. Nei piani superiori dell'albergo sarà presente la tradizionale W Lounge, oltre che il ristorante SushiSamba, un cocktail bar e la terrazza Joao's Place, lo chef’s table e il rooftop con veduta panoramica dello skyline storico della capitale.\r

\r

\"Grazie alla sua impareggiabile ricchezza culturale e alla sua vivace scena artistica, Edimburgo corrisponde al retaggio di W Hotels che accoglie creatività e talento locale - sottolinea Agnieszka Rog-Skrzyniarz, vice president luxury brands, Europa, Marriott International. Presenti anche spazi per eventi, così come una W Sound Suite, ideale per i musicisti e i podcaster. \"Il W Edinburgh fa molto di più che metterti al centro della capitale storica e culturalmente ricca della Scozia: ti immerge nello spirito della capitale mondiale dei festival\", conclude Ken Millar, general manager dell'hotel.","post_title":"Il brand W Hotels debutta in Scozia a novembre nel quartiere St. James di Edimburgo","post_date":"2023-08-31T09:57:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1693475878000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451282","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Agosto ormai alle spalle, la Croazia punta decisa i riflettori sull'autunno in linea con la strategia di destagionalizzazione che da sempre caratterizza le attività dell'Ente croato per il turismo. Ecco quindi la nuova campagna \"Experience Croatia… your memories are on us!” che ha debutta in questi giorni e si protrarrà fino al termine di ottobre in diversi mercati europei (Germania, Austria, Polonia, Repubblica Ceca, Francia e Svezia).\r

\r

\r

\r

Focus della promozione nautica, natura, gastronomia, turismo attivo e culturale.\r

\r

«Quest'anno la Croazia ha registrato un andamento positivo dei flussi turistici, con un aumento dell'8% degli arrivi e del 2% dei pernottamenti rispetto all'anno scorso - ha dichiarato Kristjan Staničić, direttore dell'Ente a The Dubrovnik Times -. Per il resto dell'anno turistico, vogliamo mantenere questi risultati positivi, ed è per questo che stiamo lanciando questa campagna. Viaggiare in pre e post-stagione sta diventando sempre più popolare grazie al clima piacevole e alla minore affluenza di pubblico nelle destinazioni, oltre che ai prezzi più accessibili per i vari prodotti e servizi turistici. Questo è in linea con i nostri piani strategici per lo sviluppo sostenibile del turismo»\r

\r

Altra nuova iniziativa dell'ente è la campagna \"The Great Croatian Road Trip\" presente sui social media - da Facebook a Instagram - di 14 mercati europei, con diversi suggerimenti di viaggio: l'obiettivo è posizionare la Croazia come una destinazione sostenibile e facilmente accessibile, ricca di gemme nascoste e da scoprire proprio durante le stagioni dell'anno meno affollate di turisti.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Croazia: nuova campagna d'autunno a sostegno della destagionalizzazione","post_date":"2023-08-30T10:16:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1693390575000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451208","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451210\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La spiaggia di Numana[/caption]\r

\r

Cresce l'offerta a 5 stelle lungo la Penisola. Dopo gli annunci di Genova (con il Bristol Palace e le due nuove aperture all'ombra della Lanterna), anche nelle Marche si registra un certo fermento nel segmento più alto di mercato. Ha aperto infatti i propri battenti lo scorso 21 luglio l'hotel Vista Place di Numana, primo 5 stelle della destinazione e in tutta la provincia di Ancona. La struttura è nata dalla ristrutturazione dell'ex hotel Sorriso, un 3 stelle da 38 camere. Il nuovo albergo è ora dotato di 33 stanze, ristorante, piscina sul rooftop, bar, parcheggio e spiaggia privata. \r

\r

A gestire la proprietà è Gest Group, già al timone di 13 strutture ricettive tra Civitanova e Ancona. La stessa compagnia prevede di operare un ulteriore 5 stelle in fase di realizzazione a Sirolo. Anche in questo caso si tratta di un progetto di riconversione, riguardante l'ex hotel Conchiglia Verde, un 3 stelle da 25 camere. La sua apertura è prevista per il prossimo anno, così come a febbraio è in programma l'inaugurazione di dieci suite lusso con spa privata e personal trainer, sempre a gestione Gest Group, nella località di Monte Baldino, piccolo promontorio a picco sul mare a poca distanza da Portonovo.\r

\r

Sul lungomare di Senigallia infine, ancora nel 2024, riaprirà l'hotel Eleonora, acquisito a settembre 2022 dall'immobiliarista romano Zanzuri, titolare dell'omonimo gruppo. La struttura versava ormai in stato di abbandono, dopo essere stata pignorata tre anni prima, a seguito del fallimento dello sviluppatore - gestore di allora. L'obiettivo è adesso quello di trasformarlo in un boutique hotel a 5 stelle. \r

\r

Prima di queste novità l'offerta lusso delle Marche poteva contare su solo tre strutture: il Villa Lattanzi di 18 camere di Fermo e i pesaresi Excelsior da 52 stanze (gruppo Lindbergh) e Grand Hotel Vittoria da 27 camere della catena Vip Hotels.","post_title":"Raddoppia l'offerta a 5 stelle nelle Marche: nuovi hotel a Numana, Sirolo e Senigallia","post_date":"2023-08-29T09:40:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1693302006000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451177","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Ita Airways ha accolto in flotta il primo Airbus A220-300 con livrea “azzurra”: dedicato ad Alessandro Mazzola, leggenda del calcio italiano, l'aeromobile è il primo esemplare A220-300 interamente configurato per la compagnia aerea italiana e con design della cabina firmato da Walter De Silva.\r

«Oggi aggiungiamo alla nostra flotta il primo Airbus A220 completamente realizzato secondo il nuovo design di cabina ITA Airways all’insegna del made in Italy - ha dichiarato Francesco Presicce, nuovo accountable manager di Ita Airways e chief technology officer -. L’A220 consentirà alla compagnia di sviluppare ulteriormente il proprio network nazionale e internazionale e rappresenta un ulteriore passo nella strategia di sviluppo della nuova flotta più sostenibile ed efficiente con tecnologie all'avanguardia che ottimizzano l'efficienza e la qualità del servizio, riducendo significativamente l'impatto ambientale».\r

L'A220 consolida ulteriormente la strategia di Ita Airways che prevede una flotta interamente composta da aeromobili Airbus, 74 attualmente in operativo. Il nuovo velivolo verrà impiegato sulle destinazioni di corto raggio nel network nazionale e internazionale da Roma Fiumicino e Milano Linate verso Genova, Torino, Napoli, Ginevra, Zurigo e Monaco.\r

Presicce ha inoltre fatto riferimento al piano di consegne di Airbus: «I traguardi non possono essere raggiunti se non si instaura un vero e trasparente rapporto con la controparte industriale che deve essere parte dello stesso piano. Ed a loro mi rivolgo affinché si possano gestire in maniera proattiva e costruttiva percorsi virtuosi e collaborativi con cui assicurare sempre di più la bontà del prodotto e la gestione dei ritardi di consegna causati dell’onda lunga post Covid: improvviso incremento della domanda e le evidenti difficoltà della supply chain».","post_title":"Ita Airways: debutta in flotta il primo A220-300 con livrea azzurra","post_date":"2023-08-29T09:23:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693301007000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451167","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451172\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] By Clément Bardot - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22462161[/caption]\r

\r

Importante operazione finanziaria sulla Strip di Las Vegas. Il ramo degli investimenti immobiliari di Blackstone, Blackstone Real Estate Income Trust (Breit), ha infatti firmato un accordo volto alla cessione del 21,9% dell'hotel e casinò Bellagio di Las Vegas all'asset management company quotata alla Borsa di New York, Realty Income. La transazione, riporta il Wall Street Journal, prevede in particolare la costituzione di una nuova joint venture a cui farà capo la struttura, della quale Breit continuerà a mantenere il 73,1% mentre al gestore Mgm Resorts rimarrà il restante 5%.\r

\r

A Realty Income l'acquisizione costerà circa 300 milioni di dollari. Il che implica una valutazione totale dell'asset pari a 5,1 miliardi, contro i 4,25 miliardi pagati da Breit nel 2019, per dare il via a un'operazione di sale and lease-back con la stessa Mgm, il cui contratto d'affitto ha una durata residua di circa 26 anni. Stando al Wsj, l'incremento di valore rifletterebbe il deciso rimbalzo registrato dalla destinazione Las Vegas.\r

\r

L'accordo, che dovrebbe essere finalizzato entro la fine dell'anno, prevede un ulteriore investimento di 650 milioni da parte di Realty Income, per l'acquisizione di una partecipazione privilegiata fruttifera nella joint venture. Il resort, che dispone di circa 4 mila camere e suite distribuite su due torri, oltre che di oltre 14 mila metri quadrati di casinò e di più di 18 mila mq di spazi per eventi, è stato realizzato dal tycoon Steve Wynn, ceo della Mirage Resort, sul terreno in cui prima si ergeva il casinò Dunes. Wynn si era innamorato del lago di Como, trascorrendo le vacanze tra Bellagio e Lierna. Decise così di costruire un resort nella città di Las Vegas ispirato al Grand Hotel Villa Serbelloni, dandogli infine il nome di Bellagio.","post_title":"Blackstone vende il 22% del Bellagio di Las Vegas a Realty Income","post_date":"2023-08-28T14:48:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1693234137000]}]}}