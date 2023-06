Hilton lancia una traccia Asmr per aiutare gli ospiti a staccare dalla routine quotidiana Si chiamano tracce audio Asmr, acronimo di Autonomous sensory meridian response, risposta autonoma del meridiano sensoriale, e servono a generare una sensazione di rilassamento, a volte accompagnata da un formicolio avvertito su varie parti del corpo. Il gruppo Hilton ha pensato di sfruttarne le proprietà per realizzarne un brano ad hoc dedicato ai viaggiatori italiani. Secondo un recente studio condotto dallo stesso gruppo alberghiero, infatti, ben il 44% dei nostri connazionali necessita di almeno cinque giorni per riuscire a rilassarsi completamente quando tentano di staccare la spina dalla routine quotidiana all’inizio della vacanza. Il dato non sorprende: basti pensare che la routine quotidiana (36%), la preoccupazione per il lavoro lasciato sulla scrivania (29%), l’ansia di ciò che li attende al ritorno (27%), ma anche la preoccupazione di separarsi dal proprio animale domestico (10%) sono tutti fattori che contraddistinguono gli italiani durante i primi giorni di viaggio. La traccia Sounds of the Stay è stata realizzata in collaborazione con la psicologa ed esperta di Asmr, Giulia Poerio, proprio per stimolare il relax ancora prima della partenza e durante il soggiorno, così da permettere ai viaggiatori di vivere al meglio la propria vacanza. E Hilton ha pure indagato quali suoni riescano ad attivare la modalità relax negli italiani: al primo posto lo sciabordio delle onde che si infrangono sulla battigia (46%), seguito dallo scricchiolio della sabbia mentre si passeggia sulla spiaggia (36%) e, al terzo posto, il rumore della zip della valigia quando viene aperta (24%). Questi suoni hanno quindi ispirato la traccia audio Asmr, che comprende anche altri spunti uditivi che, secondo gli intervistati, hanno la capacità di trasportarli immediatamente nel mood vacanziero, come il dolce suono della crema solare che viene spalmata (22%) e il caratteristico splash di un tuffo in piscina (21%).

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447752 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2023 sarà l'anno dei record per gli arrivi italiani in Egitto dal 2011. A raccontare alla stampa di settore le aspettative, i piani di sviluppo e le iniziative per la filiera è stato il ministro del Turismo e delle Antichità della Repubblica araba d'Egitto, Ahmed Issa, nella cornice dell'ambasciata egiziana a Roma. L'evento, moderato dalla giornalista di Travel Quotidiano Claudiana Di Cesare, ha visto in apertura i saluti dell'ambasciatore Bassam Rady, che ha evidenziato quanto l'Italia e l'Egitto possano vantare lunghi rapporti di amicizia e affinità. Il ministro Issa ha quindi preso la parola e annunciato i numeri che chiuderanno il 2023 e la crescita attesa nei prossimi anni: «Abbiamo accolto nel primo trimestre dell'anno 257.000 italiani e abbiamo la prospettiva arrivare a quota 700/800.000 arrivi entro la fine dell'anno. Quello italiano è un bacino chiave per noi e abbiamo l'intenzione di investire per lo sviluppo di questo mercato». Al momento non è prevista una rappresentanza diretta in Italia: «Le relazioni continueranno a essere gestiti dai nostri uffici regionali e quelle con l'Italia faranno capo all'ufficio di Berlino - spiega -, ma abbiamo un ufficio al Cairo che è dedicato al mercato italiano, oltre all'ambasciata che è competente rispetto a molti aspetti». Gli aiuti alle compagnie aeree Uno degli asset strategici su cui sta lavorando il Governo è quello dei rapporti con i vettori, lato charter e low cost. «Abbiamo lanciato un programma che permette alle compagnie aeree di ottenere un supporto economico a seconda del load factor che riescono a raggiungere e che cambia in base all'aeroporto e alle aspettative di richieste su quell'hub». Tra le compagnie citate, Neos, Condor, Wizz Air, easyJet e altri vettori che forniscono charter e voli low cost. «Oltre a questo programma - aggiunge il ministro Issa - abbiamo previsto azioni di co-marketing importanti, che permettono alle compagnie di abbattere il 50% dei costi di promozione». L'obiettivo dichiarato è di aumentare il numero dei posti volo del 35% nel 2023 e del 30% nel 2024. [gallery ids="447757,447758,447755"] Le crociere sul Nilo Importanti investimenti saranno allocati anche sul prodotto crociere. «Stiamo lavorando molto alacremente per tornare ad ampliare la capacità sul Nilo - spiega il ministro -. Non ho mai visto una qualità maggiore di investimenti nel settore: parliamo costruzione di imbarcazioni, accordi con le municipalità locali per costruire nuovi punti di approdo e nuovi porti». Tra le destinazioni maggiormente interessate dagli stanziamenti del Governo per il prodotto crociere ci sono Il Cairo, Luxor e Assuan, ma anche il Sud, che vedrà dieci imbarcazioni per Abu Simbel. Le altre strategie Il turismo sarà supportato da iniziative governative importanti, «che aiuteranno il settore privato - sottolinea il ministro - e porteranno a una crescita prevista del 25-30% anno su anno, dai 15 milioni di turisti attesi nel 2023 al raggiungimento della quota di 30 milioni di visitatori entro il 2028». I riflettori saranno accesi sul fronte delle esperienze da vivere, aumentando la qualità dei servizi, la tutela e la visibilità, sul fronte dei voli, triplicando la capacità dei posti, ma anche sulla trasformazione digitale e sulla strutturazione del prodotto, che vedrà favoriti quattro cluster principali: cultura, famiglia, mare e relax, turismo avventura. [post_title] => La grande ripresa dell'Egitto: «Numeri record per gli arrivi dall'Italia» [post_date] => 2023-06-15T14:34:43+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => ahmed-issa [1] => ambasciatore [2] => compagnie-aeree [3] => crociera-sul-nilo [4] => egitto [5] => in-evidenza [6] => ministro-del-turismo [7] => voli ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Ahmed Issa [1] => ambasciatore [2] => compagnie aeree [3] => crociera sul Nilo [4] => egitto [5] => In evidenza [6] => ministro del turismo [7] => voli ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686839683000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447727 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiamano tracce audio Asmr, acronimo di Autonomous sensory meridian response, risposta autonoma del meridiano sensoriale, e servono a generare una sensazione di rilassamento, a volte accompagnata da un formicolio avvertito su varie parti del corpo. Il gruppo Hilton ha pensato di sfruttarne le proprietà per realizzarne un brano ad hoc dedicato ai viaggiatori italiani. Secondo un recente studio condotto dallo stesso gruppo alberghiero, infatti, ben il 44% dei nostri connazionali necessita di almeno cinque giorni per riuscire a rilassarsi completamente quando tentano di staccare la spina dalla routine quotidiana all’inizio della vacanza. Il dato non sorprende: basti pensare che la routine quotidiana (36%), la preoccupazione per il lavoro lasciato sulla scrivania (29%), l’ansia di ciò che li attende al ritorno (27%), ma anche la preoccupazione di separarsi dal proprio animale domestico (10%) sono tutti fattori che contraddistinguono gli italiani durante i primi giorni di viaggio. La traccia Sounds of the Stay è stata realizzata in collaborazione con la psicologa ed esperta di Asmr, Giulia Poerio, proprio per stimolare il relax ancora prima della partenza e durante il soggiorno, così da permettere ai viaggiatori di vivere al meglio la propria vacanza. E Hilton ha pure indagato quali suoni riescano ad attivare la modalità relax negli italiani: al primo posto lo sciabordio delle onde che si infrangono sulla battigia (46%), seguito dallo scricchiolio della sabbia mentre si passeggia sulla spiaggia (36%) e, al terzo posto, il rumore della zip della valigia quando viene aperta (24%). Questi suoni hanno quindi ispirato la traccia audio Asmr, che comprende anche altri spunti uditivi che, secondo gli intervistati, hanno la capacità di trasportarli immediatamente nel mood vacanziero, come il dolce suono della crema solare che viene spalmata (22%) e il caratteristico splash di un tuffo in piscina (21%). [post_title] => Hilton lancia una traccia Asmr per aiutare gli ospiti a staccare dalla routine quotidiana [post_date] => 2023-06-15T12:07:11+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686830831000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447716 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Usa. Mai prima d'ora così tanti aerei hanno attraversato l'Atlantico come avviene oggi. Mai prima d'ora le vacanze negli Stati Uniti destinate all'Europa sono state vendute come adesso. E mai prima d'ora era stata sperimentata una "follia" come questa. Come la descrive la CNN in un servizio. Il canale televisivo americano è sorpreso dall'andamento delle vendite in Europa quest'estate. Molti agenti di viaggio intervistati confermano l'impressione: una cosa come quest'anno negli Usa non si è mai vista. Un'agenzia del New Jersey, specializzata in Spagna, Italia e Grecia, afferma di aver venduto oggi il 96% della sua capacità e che finirà tutto in pochi giorni. Prezzi La stessa tv cita la compagnia assicurativa Allianz Partners, che rileva un aumento del 55% degli americani che viaggiano in Europa, Londra su tutte. Un passeggero su quattro che attraversa l'Atlantico si reca nella capitale britannica, in particolare Heathrow, che è straripante. Vari portali di monitoraggio degli aeromobili indicano che l'Europa è al miglior livello da cinque anni. E questo si riflette nei prezzi, in media 300 dollari sopra i prezzi precedenti. I prezzi degli hotel aumentano. American Express conferma: più 10% a Parigi, 9% a Stoccolma, 8% a Dublino. Certo, non c'è più traccia di quello che tutti gli analisti Usa e europei avevano annunciato, che dopo il Covid niente sarebbe tornato al suo posto. O forse avevano ragione, perché il turismo sta crescendo molto più di prima. [post_title] => I turisti Usa pronti ad invadere l'Europa, nonostante i prezzi alle stelle [post_date] => 2023-06-15T10:38:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686825507000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447707 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si svolgerà dal 13 al 16 luglio presso piazza del Popolo a Pesaro il festival del viaggio UlisseFest di Lonely Planet. All'evento, organizzato dalla casa editrice Edt, partner unico della stessa Lonely Planet in Italia, parteciperà quest'anno anche la linea di prodotto Presstour del brand specialties & goal oriented Turisanda 1924 di Alpitour World. La manifestazione rappresenta un'occasione per guardare oltre i confini, non solo geografici, ragionare sul mondo e connettersi con tutto ciò che esiste al di fuori del nostro orizzonte quotidiano. Il tema conduttore di quest’anno sarà Tra caos e poesia: il caos si trasforma in poesia nel preciso istante in cui ci sentiamo finalmente liberi dalla routine e ci lasciamo sorprendere da un angolo nascosto, da un panorama inatteso o da un nuovo incontro. Presso lo stand Presstour sarà quindi possibile confrontarsi con lo staff per domande e curiosità, oltre che ritirare materiale informativo e gift. Inoltre, Presstour proporrà un doppio appuntamento per un suggestivo workshop di yoga vista mare. Non solo: quest’anno Lonely Planet festeggia i 50 anni di attività. Per questo importante compleanno ha deciso perciò di fare un regalo ai suoi lettori lanciando un concorso che mette in palio tre viaggi firmati Presstour by Turisanda alla scoperta di Usa, Cuba e Giordania. La collaborazione di Presstour e Lonely Planet continua poi attraverso la pagina lonelyplanetitalia.it/idee-di-viaggio con dieci racconti editoriali dedicati alle dieci più importanti destinazioni del to. E ancora: tutti coloro che sceglieranno di viaggiare con Presstour riceveranno prima della partenza una guida digitale Lonely Planet. “Siamo davvero felici di partecipare, per il secondo anno, al festival del viaggio di Lonely Planet - commenta Irene Landolfi, marketing manager area specialties di Alpitour World -. L’Ulissefest è sicuramente una vetrina interessante per far conoscere le nostre proposte di tour ed esperienze uniche e suggestive in tutto il mondo. Un evento con cui condividiamo tanti valori, tra cui sicuramente l’approccio di apertura al mondo e l’attenzione alla sostenibilità”. [post_title] => Presstour all'UlisseFest di Pesaro per celebrare i 50 anni della Lonely Planet [post_date] => 2023-06-15T10:24:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686824694000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447655 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un’ambiziosa strategia di azione a favore del clima e obiettivi per ridurre le emissioni di gas serra del 10% entro il 2026 e del 25% entro il 2030, rispetto allo standard del 2019, per arrivare alle emissioni zero nel 2050. E' uno dei punti principali contenuti nel resoconto ambientale 2022 di Norwegian Cruise Line Holdings. Il documento, dal nome piuttosto lungo, Social and Governance (Esg) report e Sustainability Accounting Standards Board (Sasb) index, fa parte della strategia di sostenibilità globale della compagnia Sail & Sustain. “Riteniamo che le aziende debbano agire per aiutare ad affrontare le sfide globali, tra cui il cambiamento climatico e la sostenibilità, e noi ci impegniamo a fare la nostra parte operando in modo socialmente responsabile, rispettoso dell'ambiente e con un impatto positivo sulla società - sottolinea Harry Sommer, president e chief executive officer-elect di Norwegian Cruise Line Holdings -. Il nostro programma Sail & Sustain è la chiave per far progredire la nostra attività: va di pari passo con la fornitura di valore a lungo termine per l'azienda e i suoi stakeholder". Tra le altre iniziative incluse nella relazione, ecco allora l'annuncio relativo alle ultime due navi della classe Prima, in consegna nel 2027 e nel 2028, che sono state modificate per consentire l'uso del metanolo verde come fonte di carburante alternativa in futuro. Focus inoltre sulla gestione dell'acqua, con il 90% di quella dolce consumata sulle navi nel 2022 prodotta direttamente a bordo. Sono state inoltre testate con successo delle piccole quantità di biodiesel su quattro navi. Entro la fine del 2023, il gruppo si impegna a coinvolgere il 20% della flotta in tali sperimentazioni. Infine la holding, che già dispone di 12 unità dotate di capacità di alimentazione a terra, prevede di avere circa il 60% della flotta abilitata entro la fine del 2023 e circa il 70% entro la fine del 2025. [post_title] => Biodiesel, metanolo verde e alimentazione a terra tra gli obiettivi del report green del gruppo Ncl [post_date] => 2023-06-14T10:17:51+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686737871000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447624 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tra un ritorno alle origini e qualche meditata apertura verso nuove mete, vicine o lontane, ma rigorosamente in chiave inedita, il Tucano Viaggi e Ricerca si prepara a salire sul treno della ripresa. Il tutto senza perdere la consapevolezza delle sfide del mercato, come il fondatore dell'operatore torinese, Willy Fassio, ha già sottolineato nella prima parte di questa nostra doppia intervista con noi di Travel Quotidiano. La sua è una visione che si addice alla concretezza piemontese. Tutto iniziò infatti negli anni ’60, in una Torino dove Franco Rosso, Beppe Tenti, Stefano Chiaraviglio, Roberto Malan, definiti da Fassio “schegge di genialità che volevano fuggire dal grigiore della Fiat”, iniziarono a scrivere ampi capitoli della storia del turismo italiano. Fra loro, Willy, precursore di quel turismo esperienziale che oggi fa tendenza. Irrequieto e curioso, iniziò giovanissimo a trasformare ogni sua passione, dal volo al paracadutismo, dalla speleologia all’alpinismo, in uno stimolo per sperimentare e conoscere il mondo. Per pochi mesi dipendente all’Olivetti, sebbene ufficialmente in mutua, Willy si cimentò in una scalata documentata dalla stampa. L’azienda, pur riconoscendone le ottime capacità commerciali, gli propose il trasferimento a Genova. A nulla valse l’appello della mamma di non lasciare il posto fisso. Willy seguì suoi sogni e nel 1968, sull’onda della lettura de “I fiumi scendevano a Oriente” di Leonard Clarke, si unì a un gruppo in partenza per la missione di don Luigi Cocco, a Santa Maria de Los Guaicas, nell’Alto Orinoco: “Un viaggio ottocentesco – ricorda -, 2 mila chilometri di navigazione armati di ami da pesca e di fucile, unica volta in cui nella mia vita sono stato costretto a imbracciarlo, per procurarci il cibo e che ci portò a incontrare otto gruppi tribali che non avevano mai visto l’uomo bianco”. Il germe era innescato. Al rientro butta giù il suo primo programma per l’Amazzonia Venezuelana . “Non avevo una società mia – rammenta - e da travel designer ante litteram mi affidavo all’esperienza delle storiche agenzie Perlo di Torino, di Pupa Colombo di Vacanze Overseas di Milano, di Beppe Tenti fondatore di Trekking International: personalità uniche nel settore, che si distinguevano per le spiccate capacità di progettare e di pensare il nuovo. Senza dimenticare Lufthansa, compagnia allora molto vicina a questa tipologia di viaggi, cosa che per me fu un autentico marchio di qualità e garanzia”. Quando è nato ufficialmente il Tucano? “Reinvestivo l’utile di ogni viaggio organizzato in sopralluoghi alle Galapagos, poi Sahara, Argentina, Cile, Bolivia, Ecuador. Nel’73, il grande passo ispirandomi al detto Se al tramonto senti il canto del Piapoco, fatalmente tornerai all’Orinoco!. Io di piapoco (il tucano nell’idioma locale ndr) ne vedevo stormi ed essendo tornato in zona ben 27 volte, ho pensato fosse di buon augurio”. Scelto prima dal Camel Trophy, per organizzare in situazioni estreme la selezione dei piloti italiani iscritti alla famosa competizione, e poi dalla fondazione Ligabue per spedizioni, campagne archeologiche e di studio con finalità culturali, Fassio fece sue queste esperienze ribattezzandosi Il Tucano Viaggi Ricerca, così da evidenziare la sua visione del turismo. Che cosa conquistava i suoi primi clienti? “Chi sceglieva questi viaggi non badava esclusivamente al confort. Era disposto a sopportare disagi, a spostarsi sulle canoe o lungo avventurose piste sahariane, a dormire in tenda o su amache sospese fra gli alberi per vedere e conoscere luoghi al di fuori del comune e vivere emozioni altrimenti non sperimentabili”. Come è cambiato il turista in questi oltre 40 anni? “Attraverso Internet il mondo è diventato più piccolo e più fruibile. Mete un tempo lontane dal nostro immaginario sono ora alla portata di tutti. La differenza sta nella nostra capacità di portare al pubblico dei viaggiatori realtà autentiche e ancora sconosciute, difficilmente raggiungibili, visitabili solo dopo un’ attenta messa a punto logistica che non può prescindere sia dalla diretta esperienza sia da contatti e relazioni con i locali”. di Federica De Luca [post_title] => Il Tucano Viaggi e Ricerca: una storia ante litteram di turismo esperienziale [post_date] => 2023-06-14T09:12:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686733974000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447619 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si rinnova la partnership tra Costa Crociere e National Geographic, grazie a un nuovo portafoglio di escursioni per dieci esperienze a terra inedite, disponibili per gli itinerari in Mediterraneo, isole Canarie e Madera. In vendita da questo mese di giugno, le proposte dei National Geographic Day Tours mirano anche a promuovere uno stile di viaggio responsabile, destinando una parte del ricavato di ogni esperienza alla National Geographic Society per finanziare la ricerca e i programmi sostenibili in tutto il mondo. Inoltre, sono pensate per piccoli gruppi di esploratori per curare il rapporto personale con la guida, nel rispetto della natura. Nel Mediterraneo occidentale Costa propone dunque il monte Raschio a Roma, per un trekking in una foresta di faggi protetta, riconosciuta come Patrimonio naturale dell'umanità Unesco, mentre una guida locale racconta il lavoro dell'esploratore Alfredo di Filippo, per lo studio e la conservazione di questo luogo . A Napoli, gli ospiti andranno invece alla scoperta della vita quotidiana delle tartarughe marine e del lavoro per preservarle dell'esploratrice del Sandra Hochscheid al Turtle Point di Portici: il più grande centro di ricerca dedicato del Mediterraneo e parte della atazione zoologica Anton Dohrn. A Ibiza, la guida erborista mostrerà la campagna autentica dell'isola, per conoscere gli odori e i sapori delle erbe selvatiche e imparare a conoscerne gli usi. Poi, in un allevamento biologico di api, aperto esclusivamente ai viaggiatori del National Geographic, si andrà alla scoperta dell'apicoltura e dell'importanza delle api per l'ecosistema. Nel Mediterraneo orientale, gli ospiti potranno quindi vivere un’autentica esperienza locale a Mykonos insieme a una famiglia del posto che aprirà le porte della propria abitazione esclusivamente per loro, con prodotti tipici, musica, racconti sulla vita dell'isola e aneddoti culturali. A Dubrovnik si potranno scoprire i benefici e i sapori dell’ostricoltura, navigando nelle acque incontaminate della baia di Mali Ston, una riserva naturale speciale, e visitando un allevamento di ostriche. Anche Rodi permetterà di vivere un’esperienza di biologia marina per conoscere la storia della Blutopia: una piccola azienda a conduzione familiare che cerca di far rimanere i giovani scienziati sulla propria isola e di proteggere l’ambiente marino naturale, andando alla scoperta dell’acquacoltura e dell’ecoturismo marino. Nelle isole Canarie, a Lanzarote, si potrà degustare un vino vulcanico coltivato in una fattoria, La Geria, solitamente chiusa al pubblico, immersa in un paesaggio lunare. Un enologo e un biologo spiegheranno come, dopo una serie di eruzioni vulcaniche che hanno cambiato per sempre l’aspetto e il terreno dell’area, gli agricoltori locali hanno trovato un nuovo metodo di coltivazione unico al mondo. A Gran Canaria gli ospiti potranno immergersi nelle foreste lussureggianti e nelle scogliere rocciose delle montagne dell’isola, tra antichi insediamenti e siti sacri. Accompagnati da una guida specializzata, percorreranno sentieri nascosti e scopriranno punti panoramici, assaporando la cucina locale. Ad attendere i passeggeri a Tenerife c’è l’ultima roccaforte dei pastori locali, a Teno Alto: una fortezza delle tradizioni rurali dell'isola. In quest'area protetta gli abitanti si impegnano a tutelare non solo l'ambiente naturale, ma anche le tradizioni culturali. Si potrà conoscere la popolazione del luogo, visitare un’azienda casearia tradizionale e pranzare in un ristorante locale, con i suoi prodotti a chilometro zero. Infine, a Funchal, Madera, Costa Crociere propone la scoperta dell’agricoltura sostenibile nella fattoria Quinta Pedagogica da Camacha, dove si potrà conoscere l'impatto ambientale di alcune pratiche agricole partecipando ad attività e laboratori guidati dal proprietario della fattoria, prima di gustare torte fatte in casa e tè appena preparato. [post_title] => Si rinnova la partnership Costa Crociere - National Geographic con dieci nuove escursioni [post_date] => 2023-06-13T14:29:47+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686666587000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447605 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => SkyAlps collegherà Verona a Roma Fiumicino dal prossimo 25 settembre, con frequenza quotidiana che, da lunedì a venerdì, consentirà l’andata e ritorno in giornata. I voli saranno operati da un Dash-8 Q400 da 76 posti. "I collegamenti tra l'aeroporto di Verona e Roma Fiumicino vengono effettuati con aerei molto efficienti che permettono la riduzione fino a 50% di emissioni di CO2 e con una tariffa di lancio concorrenziale", ha dichiarato Josef Gostner, presidente di SkyAlps. “Con il volo su Roma, SkyAlps riporta al Catullo un collegamento fondamentale per il territorio veronese, studiato in particolare per l’utenza business, che può usufruire delle linee giornaliere per un’andata e ritorno in giornata”, ha sottolineato Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo Save. Il collegamento prevede un doppio volo giornaliero di andata e ritorno dal lunedì al venerdì e un singolo collegamento il sabato e la domenica, proponendosi come alternativa al trasporto di superficie, in particolare per il business travel. SkyAlps include inoltre nel biglietto 24 ore di parcheggio e il fast track gratuito presso l’aeroporto di Verona, riducendo così i tempi di transito prima dell’imbarco. [post_title] => SkyAlps: nuovi voli giornalieri da Verona a Roma Fiumicino, dal 25 settembre [post_date] => 2023-06-13T12:10:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686658254000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447578 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà per la personale idiosincrasia per il rumore delle rotelle dei trolley, ma penso che l'idea del sindaco di Dubrovnik sia da approvare. Se uno vuole andare a visitare qualche città storica (città in cui il silenzio è ancora un valore) allora faccia il favore di caricarsi sulle spalle o sulle braccia il peso dei vestiti e via dicendo. Insomma andiamo alla notizia: il sindaco di Dubrovnik ha annunciato che sta contemplando la possibilità che ai turisti sia vietato portare valigie con le ruote, a causa del rumore che fanno sulle strade acciottolate. Secondo il comune, i residenti locali si sono lamentati di essere svegliati al mattino dai rumori causati dai turisti che sferragliavano per le strade con le valigie nel cuore della notte. Secondo la pubblicazione croata Jutarnji List, è molto probabile che il comune finirà per obbligare i turisti a non portare bagagli per le strade della città dal 2024. A partire da novembre, ci sarà un punto di accesso dove un sistema dove i turisti lasceranno i bagagli prima di entrare nel centro storico. Dovranno quindi pagare una tassa per averlo consegnato al loro alloggio in una mossa che il sindaco ha definito "solo l'inizio" delle misure per reprimere il rumore. I turisti sono stati anche esortati a non portare gli animali domestici senza guinzaglio, a non arrampicarsi sui monumenti o ad andare a torso nudo, parte di una più ampia campagna per frenare il comportamento dei visitatori. Dubrovnik è rapidamente diventata una delle città più popolate d'Europa, con 36 turisti per ogni residente locale. L'aumento dei visitatori ha portato a sovraffollamento, ingorghi e aumenti dei prezzi delle case per i residenti locali. La città è famosa per il suo affascinante centro storico fortificato e per essere stata la location del Trono di Spade della HBO. [post_title] => Dubrovnik capitale della dolcezza: dal 2024 niente trolley con le rotelle [post_date] => 2023-06-13T11:03:17+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686654197000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "hilton lancia una traccia asmr per aiutare gli ospiti a staccare dalla routine quotidiana" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":90,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":681,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447752","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2023 sarà l'anno dei record per gli arrivi italiani in Egitto dal 2011. A raccontare alla stampa di settore le aspettative, i piani di sviluppo e le iniziative per la filiera è stato il ministro del Turismo e delle Antichità della Repubblica araba d'Egitto, Ahmed Issa, nella cornice dell'ambasciata egiziana a Roma.\r

\r

L'evento, moderato dalla giornalista di Travel Quotidiano Claudiana Di Cesare, ha visto in apertura i saluti dell'ambasciatore Bassam Rady, che ha evidenziato quanto l'Italia e l'Egitto possano vantare lunghi rapporti di amicizia e affinità.\r

\r

Il ministro Issa ha quindi preso la parola e annunciato i numeri che chiuderanno il 2023 e la crescita attesa nei prossimi anni: «Abbiamo accolto nel primo trimestre dell'anno 257.000 italiani e abbiamo la prospettiva arrivare a quota 700/800.000 arrivi entro la fine dell'anno. Quello italiano è un bacino chiave per noi e abbiamo l'intenzione di investire per lo sviluppo di questo mercato».\r

Al momento non è prevista una rappresentanza diretta in Italia: «Le relazioni continueranno a essere gestiti dai nostri uffici regionali e quelle con l'Italia faranno capo all'ufficio di Berlino - spiega -, ma abbiamo un ufficio al Cairo che è dedicato al mercato italiano, oltre all'ambasciata che è competente rispetto a molti aspetti».\r

\r

Gli aiuti alle compagnie aeree\r

\r

Uno degli asset strategici su cui sta lavorando il Governo è quello dei rapporti con i vettori, lato charter e low cost. «Abbiamo lanciato un programma che permette alle compagnie aeree di ottenere un supporto economico a seconda del load factor che riescono a raggiungere e che cambia in base all'aeroporto e alle aspettative di richieste su quell'hub».\r

\r

Tra le compagnie citate, Neos, Condor, Wizz Air, easyJet e altri vettori che forniscono charter e voli low cost. «Oltre a questo programma - aggiunge il ministro Issa - abbiamo previsto azioni di co-marketing importanti, che permettono alle compagnie di abbattere il 50% dei costi di promozione». L'obiettivo dichiarato è di aumentare il numero dei posti volo del 35% nel 2023 e del 30% nel 2024.\r

\r

[gallery ids=\"447757,447758,447755\"]\r

\r

Le crociere sul Nilo\r

\r

Importanti investimenti saranno allocati anche sul prodotto crociere. «Stiamo lavorando molto alacremente per tornare ad ampliare la capacità sul Nilo - spiega il ministro -. Non ho mai visto una qualità maggiore di investimenti nel settore: parliamo costruzione di imbarcazioni, accordi con le municipalità locali per costruire nuovi punti di approdo e nuovi porti». Tra le destinazioni maggiormente interessate dagli stanziamenti del Governo per il prodotto crociere ci sono Il Cairo, Luxor e Assuan, ma anche il Sud, che vedrà dieci imbarcazioni per Abu Simbel.\r

\r

Le altre strategie\r

\r

Il turismo sarà supportato da iniziative governative importanti, «che aiuteranno il settore privato - sottolinea il ministro - e porteranno a una crescita prevista del 25-30% anno su anno, dai 15 milioni di turisti attesi nel 2023 al raggiungimento della quota di 30 milioni di visitatori entro il 2028».\r

I riflettori saranno accesi sul fronte delle esperienze da vivere, aumentando la qualità dei servizi, la tutela e la visibilità, sul fronte dei voli, triplicando la capacità dei posti, ma anche sulla trasformazione digitale e sulla strutturazione del prodotto, che vedrà favoriti quattro cluster principali: cultura, famiglia, mare e relax, turismo avventura.","post_title":"La grande ripresa dell'Egitto: «Numeri record per gli arrivi dall'Italia»","post_date":"2023-06-15T14:34:43+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["ahmed-issa","ambasciatore","compagnie-aeree","crociera-sul-nilo","egitto","in-evidenza","ministro-del-turismo","voli"],"post_tag_name":["Ahmed Issa","ambasciatore","compagnie aeree","crociera sul Nilo","egitto","In evidenza","ministro del turismo","voli"]},"sort":[1686839683000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447727","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiamano tracce audio Asmr, acronimo di Autonomous sensory meridian response, risposta autonoma del meridiano sensoriale, e servono a generare una sensazione di rilassamento, a volte accompagnata da un formicolio avvertito su varie parti del corpo. Il gruppo Hilton ha pensato di sfruttarne le proprietà per realizzarne un brano ad hoc dedicato ai viaggiatori italiani. Secondo un recente studio condotto dallo stesso gruppo alberghiero, infatti, ben il 44% dei nostri connazionali necessita di almeno cinque giorni per riuscire a rilassarsi completamente quando tentano di staccare la spina dalla routine quotidiana all’inizio della vacanza. Il dato non sorprende: basti pensare che la routine quotidiana (36%), la preoccupazione per il lavoro lasciato sulla scrivania (29%), l’ansia di ciò che li attende al ritorno (27%), ma anche la preoccupazione di separarsi dal proprio animale domestico (10%) sono tutti fattori che contraddistinguono gli italiani durante i primi giorni di viaggio.\r

\r

La traccia Sounds of the Stay è stata realizzata in collaborazione con la psicologa ed esperta di Asmr, Giulia Poerio, proprio per stimolare il relax ancora prima della partenza e durante il soggiorno, così da permettere ai viaggiatori di vivere al meglio la propria vacanza. E Hilton ha pure indagato quali suoni riescano ad attivare la modalità relax negli italiani: al primo posto lo sciabordio delle onde che si infrangono sulla battigia (46%), seguito dallo scricchiolio della sabbia mentre si passeggia sulla spiaggia (36%) e, al terzo posto, il rumore della zip della valigia quando viene aperta (24%). Questi suoni hanno quindi ispirato la traccia audio Asmr, che comprende anche altri spunti uditivi che, secondo gli intervistati, hanno la capacità di trasportarli immediatamente nel mood vacanziero, come il dolce suono della crema solare che viene spalmata (22%) e il caratteristico splash di un tuffo in piscina (21%).\r

\r

","post_title":"Hilton lancia una traccia Asmr per aiutare gli ospiti a staccare dalla routine quotidiana","post_date":"2023-06-15T12:07:11+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686830831000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447716","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Usa. Mai prima d'ora così tanti aerei hanno attraversato l'Atlantico come avviene oggi. Mai prima d'ora le vacanze negli Stati Uniti destinate all'Europa sono state vendute come adesso. E mai prima d'ora era stata sperimentata una \"follia\" come questa. Come la descrive la CNN in un servizio. Il canale televisivo americano è sorpreso dall'andamento delle vendite in Europa quest'estate.\r

\r

Molti agenti di viaggio intervistati confermano l'impressione: una cosa come quest'anno negli Usa non si è mai vista. Un'agenzia del New Jersey, specializzata in Spagna, Italia e Grecia, afferma di aver venduto oggi il 96% della sua capacità e che finirà tutto in pochi giorni.\r

Prezzi\r

La stessa tv cita la compagnia assicurativa Allianz Partners, che rileva un aumento del 55% degli americani che viaggiano in Europa, Londra su tutte. Un passeggero su quattro che attraversa l'Atlantico si reca nella capitale britannica, in particolare Heathrow, che è straripante.\r

\r

Vari portali di monitoraggio degli aeromobili indicano che l'Europa è al miglior livello da cinque anni. E questo si riflette nei prezzi, in media 300 dollari sopra i prezzi precedenti.\r

\r

I prezzi degli hotel aumentano. American Express conferma: più 10% a Parigi, 9% a Stoccolma, 8% a Dublino.\r

\r

Certo, non c'è più traccia di quello che tutti gli analisti Usa e europei avevano annunciato, che dopo il Covid niente sarebbe tornato al suo posto. O forse avevano ragione, perché il turismo sta crescendo molto più di prima.","post_title":"I turisti Usa pronti ad invadere l'Europa, nonostante i prezzi alle stelle","post_date":"2023-06-15T10:38:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1686825507000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447707","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si svolgerà dal 13 al 16 luglio presso piazza del Popolo a Pesaro il festival del viaggio UlisseFest di Lonely Planet. All'evento, organizzato dalla casa editrice Edt, partner unico della stessa Lonely Planet in Italia, parteciperà quest'anno anche la linea di prodotto Presstour del brand specialties & goal oriented Turisanda 1924 di Alpitour World. La manifestazione rappresenta un'occasione per guardare oltre i confini, non solo geografici, ragionare sul mondo e connettersi con tutto ciò che esiste al di fuori del nostro orizzonte quotidiano. Il tema conduttore di quest’anno sarà Tra caos e poesia: il caos si trasforma in poesia nel preciso istante in cui ci sentiamo finalmente liberi dalla routine e ci lasciamo sorprendere da un angolo nascosto, da un panorama inatteso o da un nuovo incontro.\r

\r

Presso lo stand Presstour sarà quindi possibile confrontarsi con lo staff per domande e curiosità, oltre che ritirare materiale informativo e gift. Inoltre, Presstour proporrà un doppio appuntamento per un suggestivo workshop di yoga vista mare. Non solo: quest’anno Lonely Planet festeggia i 50 anni di attività. Per questo importante compleanno ha deciso perciò di fare un regalo ai suoi lettori lanciando un concorso che mette in palio tre viaggi firmati Presstour by Turisanda alla scoperta di Usa, Cuba e Giordania. La collaborazione di Presstour e Lonely Planet continua poi attraverso la pagina lonelyplanetitalia.it/idee-di-viaggio con dieci racconti editoriali dedicati alle dieci più importanti destinazioni del to. E ancora: tutti coloro che sceglieranno di viaggiare con Presstour riceveranno prima della partenza una guida digitale Lonely Planet.\r

\r

“Siamo davvero felici di partecipare, per il secondo anno, al festival del viaggio di Lonely Planet - commenta Irene Landolfi, marketing manager area specialties di Alpitour World -. L’Ulissefest è sicuramente una vetrina interessante per far conoscere le nostre proposte di tour ed esperienze uniche e suggestive in tutto il mondo. Un evento con cui condividiamo tanti valori, tra cui sicuramente l’approccio di apertura al mondo e l’attenzione alla sostenibilità”.","post_title":"Presstour all'UlisseFest di Pesaro per celebrare i 50 anni della Lonely Planet","post_date":"2023-06-15T10:24:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686824694000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447655","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Un’ambiziosa strategia di azione a favore del clima e obiettivi per ridurre le emissioni di gas serra del 10% entro il 2026 e del 25% entro il 2030, rispetto allo standard del 2019, per arrivare alle emissioni zero nel 2050. E' uno dei punti principali contenuti nel resoconto ambientale 2022 di Norwegian Cruise Line Holdings. Il documento, dal nome piuttosto lungo, Social and Governance (Esg) report e Sustainability Accounting Standards Board (Sasb) index, fa parte della strategia di sostenibilità globale della compagnia Sail & Sustain.\r

\r

“Riteniamo che le aziende debbano agire per aiutare ad affrontare le sfide globali, tra cui il cambiamento climatico e la sostenibilità, e noi ci impegniamo a fare la nostra parte operando in modo socialmente responsabile, rispettoso dell'ambiente e con un impatto positivo sulla società - sottolinea Harry Sommer, president e chief executive officer-elect di Norwegian Cruise Line Holdings -. Il nostro programma Sail & Sustain è la chiave per far progredire la nostra attività: va di pari passo con la fornitura di valore a lungo termine per l'azienda e i suoi stakeholder\".\r

\r

Tra le altre iniziative incluse nella relazione, ecco allora l'annuncio relativo alle ultime due navi della classe Prima, in consegna nel 2027 e nel 2028, che sono state modificate per consentire l'uso del metanolo verde come fonte di carburante alternativa in futuro. Focus inoltre sulla gestione dell'acqua, con il 90% di quella dolce consumata sulle navi nel 2022 prodotta direttamente a bordo. Sono state inoltre testate con successo delle piccole quantità di biodiesel su quattro navi. Entro la fine del 2023, il gruppo si impegna a coinvolgere il 20% della flotta in tali sperimentazioni. Infine la holding, che già dispone di 12 unità dotate di capacità di alimentazione a terra, prevede di avere circa il 60% della flotta abilitata entro la fine del 2023 e circa il 70% entro la fine del 2025.","post_title":"Biodiesel, metanolo verde e alimentazione a terra tra gli obiettivi del report green del gruppo Ncl","post_date":"2023-06-14T10:17:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686737871000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447624","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tra un ritorno alle origini e qualche meditata apertura verso nuove mete, vicine o lontane, ma rigorosamente in chiave inedita, il Tucano Viaggi e Ricerca si prepara a salire sul treno della ripresa. Il tutto senza perdere la consapevolezza delle sfide del mercato, come il fondatore dell'operatore torinese, Willy Fassio, ha già sottolineato nella prima parte di questa nostra doppia intervista con noi di Travel Quotidiano. La sua è una visione che si addice alla concretezza piemontese. Tutto iniziò infatti negli anni ’60, in una Torino dove Franco Rosso, Beppe Tenti, Stefano Chiaraviglio, Roberto Malan, definiti da Fassio “schegge di genialità che volevano fuggire dal grigiore della Fiat”, iniziarono a scrivere ampi capitoli della storia del turismo italiano. Fra loro, Willy, precursore di quel turismo esperienziale che oggi fa tendenza. Irrequieto e curioso, iniziò giovanissimo a trasformare ogni sua passione, dal volo al paracadutismo, dalla speleologia all’alpinismo, in uno stimolo per sperimentare e conoscere il mondo.\r

Per pochi mesi dipendente all’Olivetti, sebbene ufficialmente in mutua, Willy si cimentò in una scalata documentata dalla stampa. L’azienda, pur riconoscendone le ottime capacità commerciali, gli propose il trasferimento a Genova. A nulla valse l’appello della mamma di non lasciare il posto fisso. Willy seguì suoi sogni e nel 1968, sull’onda della lettura de “I fiumi scendevano a Oriente” di Leonard Clarke, si unì a un gruppo in partenza per la missione di don Luigi Cocco, a Santa Maria de Los Guaicas, nell’Alto Orinoco: “Un viaggio ottocentesco – ricorda -, 2 mila chilometri di navigazione armati di ami da pesca e di fucile, unica volta in cui nella mia vita sono stato costretto a imbracciarlo, per procurarci il cibo e che ci portò a incontrare otto gruppi tribali che non avevano mai visto l’uomo bianco”.\r

\r

Il germe era innescato. Al rientro butta giù il suo primo programma per l’Amazzonia Venezuelana . “Non avevo una società mia – rammenta - e da travel designer ante litteram mi affidavo all’esperienza delle storiche agenzie Perlo di Torino, di Pupa Colombo di Vacanze Overseas di Milano, di Beppe Tenti fondatore di Trekking International: personalità uniche nel settore, che si distinguevano per le spiccate capacità di progettare e di pensare il nuovo. Senza dimenticare Lufthansa, compagnia allora molto vicina a questa tipologia di viaggi, cosa che per me fu un autentico marchio di qualità e garanzia”.\r

\r

Quando è nato ufficialmente il Tucano?\r

\r

“Reinvestivo l’utile di ogni viaggio organizzato in sopralluoghi alle Galapagos, poi Sahara, Argentina, Cile, Bolivia, Ecuador. Nel’73, il grande passo ispirandomi al detto Se al tramonto senti il canto del Piapoco, fatalmente tornerai all’Orinoco!. Io di piapoco (il tucano nell’idioma locale ndr) ne vedevo stormi ed essendo tornato in zona ben 27 volte, ho pensato fosse di buon augurio”.\r

\r

Scelto prima dal Camel Trophy, per organizzare in situazioni estreme la selezione dei piloti italiani iscritti alla famosa competizione, e poi dalla fondazione Ligabue per spedizioni, campagne archeologiche e di studio con finalità culturali, Fassio fece sue queste esperienze ribattezzandosi Il Tucano Viaggi Ricerca, così da evidenziare la sua visione del turismo. Che cosa conquistava i suoi primi clienti?\r

\r

“Chi sceglieva questi viaggi non badava esclusivamente al confort. Era disposto a sopportare disagi, a spostarsi sulle canoe o lungo avventurose piste sahariane, a dormire in tenda o su amache sospese fra gli alberi per vedere e conoscere luoghi al di fuori del comune e vivere emozioni altrimenti non sperimentabili”.\r

\r

Come è cambiato il turista in questi oltre 40 anni?\r

\r

“Attraverso Internet il mondo è diventato più piccolo e più fruibile. Mete un tempo lontane dal nostro immaginario sono ora alla portata di tutti. La differenza sta nella nostra capacità di portare al pubblico dei viaggiatori realtà autentiche e ancora sconosciute, difficilmente raggiungibili, visitabili solo dopo un’ attenta messa a punto logistica che non può prescindere sia dalla diretta esperienza sia da contatti e relazioni con i locali”.\r

\r

di Federica De Luca\r

\r

","post_title":"Il Tucano Viaggi e Ricerca: una storia ante litteram di turismo esperienziale","post_date":"2023-06-14T09:12:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1686733974000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447619","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si rinnova la partnership tra Costa Crociere e National Geographic, grazie a un nuovo portafoglio di escursioni per dieci esperienze a terra inedite, disponibili per gli itinerari in Mediterraneo, isole Canarie e Madera. In vendita da questo mese di giugno, le proposte dei National Geographic Day Tours mirano anche a promuovere uno stile di viaggio responsabile, destinando una parte del ricavato di ogni esperienza alla National Geographic Society per finanziare la ricerca e i programmi sostenibili in tutto il mondo. Inoltre, sono pensate per piccoli gruppi di esploratori per curare il rapporto personale con la guida, nel rispetto della natura.\r

\r

Nel Mediterraneo occidentale Costa propone dunque il monte Raschio a Roma, per un trekking in una foresta di faggi protetta, riconosciuta come Patrimonio naturale dell'umanità Unesco, mentre una guida locale racconta il lavoro dell'esploratore Alfredo di Filippo, per lo studio e la conservazione di questo luogo . A Napoli, gli ospiti andranno invece alla scoperta della vita quotidiana delle tartarughe marine e del lavoro per preservarle dell'esploratrice del Sandra Hochscheid al Turtle Point di Portici: il più grande centro di ricerca dedicato del Mediterraneo e parte della atazione zoologica Anton Dohrn. A Ibiza, la guida erborista mostrerà la campagna autentica dell'isola, per conoscere gli odori e i sapori delle erbe selvatiche e imparare a conoscerne gli usi. Poi, in un allevamento biologico di api, aperto esclusivamente ai viaggiatori del National Geographic, si andrà alla scoperta dell'apicoltura e dell'importanza delle api per l'ecosistema.\r

\r

Nel Mediterraneo orientale, gli ospiti potranno quindi vivere un’autentica esperienza locale a Mykonos insieme a una famiglia del posto che aprirà le porte della propria abitazione esclusivamente per loro, con prodotti tipici, musica, racconti sulla vita dell'isola e aneddoti culturali. A Dubrovnik si potranno scoprire i benefici e i sapori dell’ostricoltura, navigando nelle acque incontaminate della baia di Mali Ston, una riserva naturale speciale, e visitando un allevamento di ostriche. Anche Rodi permetterà di vivere un’esperienza di biologia marina per conoscere la storia della Blutopia: una piccola azienda a conduzione familiare che cerca di far rimanere i giovani scienziati sulla propria isola e di proteggere l’ambiente marino naturale, andando alla scoperta dell’acquacoltura e dell’ecoturismo marino.\r

\r

Nelle isole Canarie, a Lanzarote, si potrà degustare un vino vulcanico coltivato in una fattoria, La Geria, solitamente chiusa al pubblico, immersa in un paesaggio lunare. Un enologo e un biologo spiegheranno come, dopo una serie di eruzioni vulcaniche che hanno cambiato per sempre l’aspetto e il terreno dell’area, gli agricoltori locali hanno trovato un nuovo metodo di coltivazione unico al mondo. A Gran Canaria gli ospiti potranno immergersi nelle foreste lussureggianti e nelle scogliere rocciose delle montagne dell’isola, tra antichi insediamenti e siti sacri. Accompagnati da una guida specializzata, percorreranno sentieri nascosti e scopriranno punti panoramici, assaporando la cucina locale. Ad attendere i passeggeri a Tenerife c’è l’ultima roccaforte dei pastori locali, a Teno Alto: una fortezza delle tradizioni rurali dell'isola. In quest'area protetta gli abitanti si impegnano a tutelare non solo l'ambiente naturale, ma anche le tradizioni culturali. Si potrà conoscere la popolazione del luogo, visitare un’azienda casearia tradizionale e pranzare in un ristorante locale, con i suoi prodotti a chilometro zero. Infine, a Funchal, Madera, Costa Crociere propone la scoperta dell’agricoltura sostenibile nella fattoria Quinta Pedagogica da Camacha, dove si potrà conoscere l'impatto ambientale di alcune pratiche agricole partecipando ad attività e laboratori guidati dal proprietario della fattoria, prima di gustare torte fatte in casa e tè appena preparato.","post_title":"Si rinnova la partnership Costa Crociere - National Geographic con dieci nuove escursioni","post_date":"2023-06-13T14:29:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686666587000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447605","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" SkyAlps collegherà Verona a Roma Fiumicino dal prossimo 25 settembre, con frequenza quotidiana che, da lunedì a venerdì, consentirà l’andata e ritorno in giornata. I voli saranno operati da un Dash-8 Q400 da 76 posti.\r

\"I collegamenti tra l'aeroporto di Verona e Roma Fiumicino vengono effettuati con aerei molto efficienti che permettono la riduzione fino a 50% di emissioni di CO2 e con una tariffa di lancio concorrenziale\", ha dichiarato Josef Gostner, presidente di SkyAlps.\r

“Con il volo su Roma, SkyAlps riporta al Catullo un collegamento fondamentale per il territorio veronese, studiato in particolare per l’utenza business, che può usufruire delle linee giornaliere per un’andata e ritorno in giornata”, ha sottolineato Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo Save. \r

Il collegamento prevede un doppio volo giornaliero di andata e ritorno dal lunedì al venerdì e un singolo collegamento il sabato e la domenica, proponendosi come alternativa al trasporto di superficie, in particolare per il business travel.\r

SkyAlps include inoltre nel biglietto 24 ore di parcheggio e il fast track gratuito presso l’aeroporto di Verona, riducendo così i tempi di transito prima dell’imbarco.","post_title":"SkyAlps: nuovi voli giornalieri da Verona a Roma Fiumicino, dal 25 settembre","post_date":"2023-06-13T12:10:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686658254000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447578","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà per la personale idiosincrasia per il rumore delle rotelle dei trolley, ma penso che l'idea del sindaco di Dubrovnik sia da approvare. Se uno vuole andare a visitare qualche città storica (città in cui il silenzio è ancora un valore) allora faccia il favore di caricarsi sulle spalle o sulle braccia il peso dei vestiti e via dicendo.\r

\r

Insomma andiamo alla notizia: il sindaco di Dubrovnik ha annunciato che sta contemplando la possibilità che ai turisti sia vietato portare valigie con le ruote, a causa del rumore che fanno sulle strade acciottolate.\r

\r

Secondo il comune, i residenti locali si sono lamentati di essere svegliati al mattino dai rumori causati dai turisti che sferragliavano per le strade con le valigie nel cuore della notte.\r

\r

Secondo la pubblicazione croata Jutarnji List, è molto probabile che il comune finirà per obbligare i turisti a non portare bagagli per le strade della città dal 2024. A partire da novembre, ci sarà un punto di accesso dove un sistema dove i turisti lasceranno i bagagli prima di entrare nel centro storico. Dovranno quindi pagare una tassa per averlo consegnato al loro alloggio in una mossa che il sindaco ha definito \"solo l'inizio\" delle misure per reprimere il rumore.\r

\r

I turisti sono stati anche esortati a non portare gli animali domestici senza guinzaglio, a non arrampicarsi sui monumenti o ad andare a torso nudo, parte di una più ampia campagna per frenare il comportamento dei visitatori.\r

\r

Dubrovnik è rapidamente diventata una delle città più popolate d'Europa, con 36 turisti per ogni residente locale. L'aumento dei visitatori ha portato a sovraffollamento, ingorghi e aumenti dei prezzi delle case per i residenti locali. La città è famosa per il suo affascinante centro storico fortificato e per essere stata la location del Trono di Spade della HBO.","post_title":"Dubrovnik capitale della dolcezza: dal 2024 niente trolley con le rotelle","post_date":"2023-06-13T11:03:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1686654197000]}]}}