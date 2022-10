Ha debuttato la Evrima: nave inaugurale della Ritz-Carlton Yacht Collection Evrima misura 190 metri e può ospitare fino a 298 passeggeri in 149 suite. E’ salpata ieri la prima delle tre navi della flotta The Ritz-Carlton Yacht Collection, che nella sua stagione inaugurale effettuerà viaggi della durata quasi sempre compresa tra le sette e le dieci notti con scali in porti noti e meno celebri, senza mai effettuare due itinerari uguali tra loro (possibili quindi molteplici combinazioni). Il programma di Evrima, a seconda della stagione, prevede visite nel Mediterraneo, nei Caraibi, in Centro e Sud America. Le destinazioni del percorso includono tra le altre le isole Baleari, la Spagna continentale, la costa Azzurra, le spiagge di Aruba e le coste tropicali del Costa Rica, nonché Mykonos, Saint-Tropez, e St. Barts. La Evrima dispone anche di suite loft a due piani, mentre tutte le camere sono dotate di terrazza privata e finestre dal pavimento al soffitto. Grazie a una parete oscurante, alcune suite possono essere trasformate in spazi più ampi e aperti. I viaggiatori hanno inoltre accesso a una serie di programmi e servizi di alto livello, tra cui spiccano le proposte di trattamenti spa Espa e 111Skin, una sauna e un bagno turco, sport acquatici offerti al porto durante la sosta, una infinity pool, una palestra e altro ancora. Gli ospiti potranno poi scegliere tra un’ampia gamma di opzioni culinarie, tra cui creazioni di ispirazione locale nella Evrima Room, interpretazioni creative della cucina del Sud-Est asiatico, un sushi bar al Talaat Nam, un’esperienza culinaria speciale al Sea ideata dallo chef Sven Elverfeld di Aqua, il ristorante tre stelle Michelin del Ritz-Carlton di Wolfsburg. L’intrattenimento a bordo comprende quindi esibizioni esclusive di musicisti jazz e classici, conferenze condotte da esperti di fama e progetti di collaborazione con le comunità artistiche e musicali locali. Disponibile pure il Ritz Kids per i piccoli ospiti di età compresa tra i quattro e i dodici anni. Anche a destinazione gli ospiti possono scegliere tra una vasta selezione di esperienze all’interno del programma offerto da The Shore Collection o utilizzare il servizio Concierge Ashore per personalizzare i propri tour privati. Le proposte spaziano da tour guidati presso musei di fama mondiale alla visita di siti patrimonio dell’umanità dell’Unesco, dallo yoga su spiagge private, allo zip-lining in foreste pluviali, fino alla caccia al tartufo e altro ancora.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432441 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Evrima misura 190 metri e può ospitare fino a 298 passeggeri in 149 suite. E' salpata ieri la prima delle tre navi della flotta The Ritz-Carlton Yacht Collection, che nella sua stagione inaugurale effettuerà viaggi della durata quasi sempre compresa tra le sette e le dieci notti con scali in porti noti e meno celebri, senza mai effettuare due itinerari uguali tra loro (possibili quindi molteplici combinazioni). Il programma di Evrima, a seconda della stagione, prevede visite nel Mediterraneo, nei Caraibi, in Centro e Sud America. Le destinazioni del percorso includono tra le altre le isole Baleari, la Spagna continentale, la costa Azzurra, le spiagge di Aruba e le coste tropicali del Costa Rica, nonché Mykonos, Saint-Tropez, e St. Barts. La Evrima dispone anche di suite loft a due piani, mentre tutte le camere sono dotate di terrazza privata e finestre dal pavimento al soffitto. Grazie a una parete oscurante, alcune suite possono essere trasformate in spazi più ampi e aperti. I viaggiatori hanno inoltre accesso a una serie di programmi e servizi di alto livello, tra cui spiccano le proposte di trattamenti spa Espa e 111Skin, una sauna e un bagno turco, sport acquatici offerti al porto durante la sosta, una infinity pool, una palestra e altro ancora. Gli ospiti potranno poi scegliere tra un'ampia gamma di opzioni culinarie, tra cui creazioni di ispirazione locale nella Evrima Room, interpretazioni creative della cucina del Sud-Est asiatico, un sushi bar al Talaat Nam, un'esperienza culinaria speciale al Sea ideata dallo chef Sven Elverfeld di Aqua, il ristorante tre stelle Michelin del Ritz-Carlton di Wolfsburg. L'intrattenimento a bordo comprende quindi esibizioni esclusive di musicisti jazz e classici, conferenze condotte da esperti di fama e progetti di collaborazione con le comunità artistiche e musicali locali. Disponibile pure il Ritz Kids per i piccoli ospiti di età compresa tra i quattro e i dodici anni. Anche a destinazione gli ospiti possono scegliere tra una vasta selezione di esperienze all'interno del programma offerto da The Shore Collection o utilizzare il servizio Concierge Ashore per personalizzare i propri tour privati. Le proposte spaziano da tour guidati presso musei di fama mondiale alla visita di siti patrimonio dell'umanità dell'Unesco, dallo yoga su spiagge private, allo zip-lining in foreste pluviali, fino alla caccia al tartufo e altro ancora. [post_title] => Ha debuttato la Evrima: nave inaugurale della Ritz-Carlton Yacht Collection [post_date] => 2022-10-18T13:34:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666100087000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432119 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_432120" align="aligncenter" width="717"] Palazzina Grassi di Venezia[/caption] Dall'esperienza della Palazzina Grassi di Venezia nasce il nuovo brand Relegance - The Unexpected Collection, che si posiziona nel segmento dei luxury boutique hotel. Il debutto del marchio coincide con l'aggiunta nel portfolio della sua collezione del Rosapetra Spa Resort di Cortina d’Ampezzo, appunto un boutique hotel di lusso da 33 camere. Nel 2023 seguiranno inoltre nuove acquisizioni. [caption id="attachment_432121" align="aligncenter" width="1024"] Rosapetra Spa Resort[/caption] Creato da Antonio Onorato, titolare e amministratore delegato, Relegance è un brand di collezione completamente italiano. Nella visione del fondatore l’obiettivo è proprio quello di sviluppare una collezione nella quale ognuna delle destinazioni risulti unica nel suo genere e nella quale siano i dettagli a fare la differenza, con un approccio sartoriale verso il cliente. Design, atmosfera glamour, elevati standard di servizio, personalizzazione delle esperienze, qualità della cucina, organizzazione di eventi unici nel loro genere, tutto è parte fondamentale della filosofia di Relegance. [post_title] => Dall'esperienza di Palazzina Grassi, nasce il nuovo brand Relegance - The Unexpected Collection [post_date] => 2022-10-18T10:15:01+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666088101000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432355 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grimaldi Lines, dopo l'annuncio della nuova linea Napoli-Palermo, che prevede tre partenze settimanali notturne in entrambe le direzioni, presenta il programma per i prossimi mesi. Tanti i progetti già avviati per la prossima stagione, a partire dai viaggi a tema di quattro giorni con la formula hotel on board sulla linea Civitavecchia-Barcellona e viceversa, che sono un must del prodotto Grimaldi Lines. Negli ultimi mesi del 2022 riprenderà appieno la programmazione, con gli eventi di Halloween e Capodanno. Nel 2023 seguirà un ricco calendario di appuntamenti per i mesi primaverili ed estivi: tra questi Crociera con Delitto, Love Beat Boat e Grimaldi Dance Fit Cruise. Verrà ulteriormente ampliata anche l’offerta di Grimaldi Lines Tour Operator, sempre con la formula consolidata della vacanza nave + soggiorno: il catalogo dell’estate 2023 proporrà un’ampia selezione di strutture ricettive nelle più belle località del Mediterraneo, con particolare attenzione al rapporto qualità/prezzo. Riprende infine a pieno ritmo il progetto Grimaldi Educa, che la compagnia dedica alla formazione di tutti gli studenti italiani e che prevede una programmazione specifica di Pcto, nonché un’ampia proposta di viaggi di istruzione ed eventi di didattica. «La stagione ha fatto registrare ottimi risultati, superando addirittura gli standard pre-pandemici - ha dichiarato Francesca Marino, passenger department manager di Grimaldi Lines -. Gli ultimi tre mesi dell'anno saranno caratterizzati dagli appuntamenti che riprendono a pieno ritmo: le crociere per Halloween e le feste di fine anno. La nuova linea Napoli-Palermo potrà essere interessante anche per i viaggi di istruzione, soprattutto nel periodo di bassa stagione». La compagnia sta intensificando gli investimenti sulla formazione, allo scopo di rafforzare i servizi a 360 gradi. Tra gli obiettivi, rafforzare i rapporti con le scuole raccontando ai ragazzi caratteristiche e punti di forza delle Professioni a bordo delle navi. -- [post_title] => Grimaldi Lines, focus su Formazione e Viaggi a Tema [post_date] => 2022-10-17T15:41:04+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666021264000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432303 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ci saranno vie e piazze, ma anche monumenti, centri congressi e uffici nella Città del Turismo che Kkm Group si appresta a inaugurare nel Metaverso. Uno spazio pensato per ospitare compagnie di trasporto, tour operator, resort, parchi divertimento, musei, monumenti, enti del turismo, dmc e tutti gli altri attori dell’industria dei viaggi: un vero e proprio marketplace virtuale nel quale gli agenti di viaggio potranno interagire con gli avatar di manager, responsabili commerciali, addetti alle vendite e alle prenotazioni, oltre che scoprire direttamente, nella dimensione spazio temporale del web3, le caratteristiche dei prodotti e dei servizi disponibili. Il progetto nasce in collaborazione con Confapi Turismo Milano (Confederazione italiana della piccola e media industria privata), allo scopo di costruire nuove opportunità per le aziende del turismo, allineate agli scenari aperti dall’evoluzione tecnologica. In qualità di capofila turismo di Confapi Milano, Kkm Group si occuperà di raccogliere le adesioni dei nuovi partner che abiteranno la città e degli agenti di viaggio che potranno entrare per incontrare i fornitori. A breve termine sarà implementato il collegamento diretto con la piattaforma Travel Compositor, che permetterà agli adv di assemblare e rivendere pacchetti dinamici direttamente nella Città del Turismo, oltre ad accedere a più di 600 prodotti messi a disposizione da Kkm Group attraverso Enjoy Destinations e gli altri partner. In una prospettiva di medio/lungo termine, gli agenti di viaggio e i partner del progetto potranno entrare nella Città del Turismo insieme ai loro clienti e accompagnarli, per esempio, a scoprire una destinazione, a visitare un hotel o a provare le differenti classi disponibili sul volo che stanno prenotando. Partner tecnologico dell’iniziativa è Olimaint, società italiana leader nel settore informatico dal 1981, specializzata nello sviluppo di soluzioni per piccole, medie e grandi aziende commerciali e industriali, che recentemente ha presentato il primo esempio al mondo di farmacia nel Metaverso. La Città del Turismo è stata realizzata con tecnologia Vro e rappresenta una città reale in tutto e per tutto, compatibile con qualsiasi ambiente di sviluppo di Metaverso. “Abbiamo accolto con grande entusiasmo l’invito di Confapi Turismo Milano e siamo orgogliosi di promuovere il progetto della Città del Turismo - spiega il ceo di Kkm Group, Andrea Cani -. Siamo a disposizione di tutti gli operatori per dimostrare le potenzialità attuali di questa tecnologia e studiare insieme nuove opportunità. Tra i progetti in cantiere abbiamo la realizzazione della prima convention delle agenzie di viaggio EnjoyNet nel Metaverso: si svolgerà nel Pantheon, il grande centro congressi che si trova proprio nel cuore della Città del Turismo!” [post_title] => Kkm Group entra nel Metaverso con il marketplace virtuale Città del Turismo [post_date] => 2022-10-17T09:41:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665999693000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432225 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 9 novembre 2022, si terranno i colloqui online per avere la possibilità di lavorare a bordo delle navi Costa crociere. Per questa edizione del Recruiting Day, organizzato da LavoroTurismo, Costa Crociere è alla ricerca di figure di ricevimento e vendita a bordo nave, così come di profili di cucina, pasticceria e animazione. Tutte le informazioni sulle posizioni aperte e su come inviare la propria candidatura possono essere trovate nella pagina dedicata all’evento. Dopo aver inviato il CV LavoroTurismo lo controllerà e, se ritenuto idoneo, il candidato accederà direttamente al colloquio del 9 novembre con il recruiter Costa. Il processo sarà gestito interamente online e il candidato potrà svolgere il colloquio comodamente da casa sua, senza trasferte o lunghe attese. Il 3 novembre, invece, si terrà il webinar sulla vita di bordo, un’ottima occasione per conoscere cosa vuol dire lavorare su una nave da crociera tra le onde del mare, raccontato da chi sulle navi ci lavora da tempo. Chi si collegherà potrà anche rivolgere delle domande direttamente ai recruiter di Costa Crociere, ricevendo tutte le risposte che cerca. [post_title] => Recruiting day Costa Crociere: selezioni il 9 novembre, webinar il 3 novembre [post_date] => 2022-10-14T09:00:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665738053000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432198 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grandi progetti in casa Ota Viaggi che in attesa della stagione invernale si prepara già alla prossima estate. L'operatore capitolino ha infatti confermato tutte le 84 strutture del 2022, tanto che "volendo potremmo uscire già tra un paio di settimane con il nuovo catalogo", racconta il direttore commerciale, Massimo Diana. E non finisce qui, perché Ota Viaggi si sta muovendo in molteplici direzioni con iniziative inedite a medio e lungo termine. "Al momento stiamo lavorando con una società specializzata per il censimento dei resort partner, al fine di valutarne il livello di accessibilità per i portatori d'handicap - spiega Diana -. L'idea non è tanto quella di creare una nuova certificazione, ma di realizzare un vero e proprio vademecum con tutti i dettagli specifici relativi a ciascuna struttura". A ciò si aggiunge inoltre un nuovo progetto ad hoc per la valorizzazione e l'incentivazione dei collaboratori, nonché l'espansione ulteriore dei pacchetti treno, che vanno ad arricchire la tradizionale proposta nave e volo. [post_title] => Ota Viaggi: già confermate tutte le 84 strutture 2022 anche per la prossima estate [post_date] => 2022-10-13T11:05:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665659110000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432186 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_432187" align="alignleft" width="298"] da sinistra, Maurizio Casabianca e Roberto Pannozzo[/caption] Risultati importanti per il primo anno del nuovo corso di Going. Il tour operator di casa Msc si appresta infatti a chiudere il 2022 con un raddoppio delle cifre di fatturato dell'anno pre-Covid. "Stiamo terminando i bilanci proprio in questi giorni ma posso già dire che si parla di un giro d'affari in doppia cifra (di milioni) con probabilmente un due davanti", racconta il chief commercial & operations officer dell'operatore, Maurizio Casabianca. A fronte di tali risultati, proseguono quindi le strategie di espansione di Going, "in linea con quello che è stato fin da subito il nostro business plan". A cominciare dall'inizio delle operazioni di Going to Italy, la divisione incoming del to, alla cui guida è stato posto Roberto Pannozzo. Al momento si sta occupando della costruzione del team, che dovrebbe comprendere sei-sette collaboratori, commerciali inclusi. L'idea è di puntare sul mercato nordamericano e nordeuropeo, nonché su Sud America e sul Far East. Il debutto del prodotto è previsto per marzo-aprile con le prime prenotazioni in proiezione sulla prossima estate. Continua inoltre lo sviluppo dell'offerta Going4Cruise che combina il prodotto crociere con itinerari pre e post nave. "Siamo partiti in estate su Venezia con una proposta pensata soprattutto per il mercato internazionale, a cui abbiamo progressivamente aggiunto Atene e gli Usa, da Miami e Port Canaveral, con una declinazione più adatta alla domanda tricolore - prosegue Casabianca -. Sono già inoltre in vendita i tour da New York, nonché in Medio Oriente da Doha e Dubai, e dall'Egitto dal Cairo". Terzo pillar della compagnia è infine l'attività di tour operating tradizionale che in estate ha registrato ottimi risultati su Turchia, Giordania e Nord America e si prepara ora al ritorno in Thailandia, Giappone e Africa sub-equatoriale, con la possibilità nell'ultimo caso di combinati sull'oceano Indiano. [post_title] => Un 2022 con ottimi numeri per Going che dà il via all'operazione incoming [post_date] => 2022-10-13T09:38:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665653919000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432146 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => BWH Hotel Group partecipa al TTG Travel Experience con tutto il reparto sales al suo esordio come unico team per le attività Leisure, MICE & Corporate per incontrare buyer e operatori domestici e internazionali e presentare l’offerta degli hotel e dei tre brand, Best Western, WorldHotels e Sure Hotel Collection. A TTG sarà anche possibile incontrare il team SI Supply, centrale acquisti del gruppo. Gli incontri con il mercato arrivano dopo un’estate che evidenzia numeri decisamente importanti per gli alberghi del network: “Le performance del gruppo da marzo hanno registrato segnali positivi sempre crescenti, su tutte le destinazioni, sino a sfiorare il 2019, con un interessante ritorno della clientela internazionale e una intensa ripresa della domanda MICE – afferma Sara Digiesi, CEO del gruppo – A TTG incontriamo la domanda, sempre più dinamica e ibrida nelle sue motivazioni business e leisure, con proposte flessibili e variegate e con rinnovata attenzione agli strumenti di personalizzazione e customer journey.” “Il fatturato dei primi 8 mesi del 2022 segna +9% rispetto allo stesso periodo del 2019 e + 97% rispetto al 2021– dichiara Fabrizio Doria – Gli albergatori riconoscono e apprezzano il nostro approccio consulenziale: offriamo un concreto supporto agli albergatori per contrastare l’inflazione, comparazioni sul mercato e un portafoglio fornitori di qualità particolarmente attenti agli aspetti della sostenibilità”. Il 2022 per BWH Hotel Group si chiude con 11 nuovi hotel che hanno scelto di affidarsi ai professionisti del gruppo aderendo alle diverse soluzioni di brand proposte. Le attivazioni ultimate e pienamente operative sono: BW Signature Collection Hotel Cima Rosetta – San Martino di Castrozza (TN), Hotel Agorà, Sure Hotel Collection by Best Western – Lago Patria (NA), BW Premier Collection Palazzo Gatto Art Hotel &SPA – Trapani e l'Hotel Mulino di Firenze WorldHotels Crafted – Firenze. A breve saranno effettivi sei nuovi alberghi nelle aree di Reggio Calabria, Taranto e Siracusa. [post_title] => BWH Hotel Group, in ripresa la clientela estera e il Mice [post_date] => 2022-10-13T09:25:44+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665653144000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432092 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In occasione della World Space Week, Carnival Cruise Line ha annunciato la collaborazione con il Kennedy Space Center Visitor Complex per il lancio di un programma spaziale per bambini, con attività ispirate alla NASA, che debutterà su Carnival Celebration a novembre. Space Cruisers entrerà a far parte del programma di scienza e scoperta di Camp Ocean, consentendo ai bambini di tutte le età di esplorare l'universo e il nostro pianeta con esperienze di apprendimento uniche. Saranno molte le attività del programma Space Cruisers, specifiche per ogni età, dove i bambini potranno imparare la legge di gravità e come pianeti, satelliti e altri oggetti si muovono nello spazio, oppure conosceranno le fasi per la costruzione di una base su Marte. “Space Cruisers rappresenterà il perfetto equilibrio tra divertimento e istruzione per dare sia ai nostri ospiti più giovani che alle loro famiglie qualcosa di cui entusiasmarsi", ha detto Melissa Mahaffey, direttrice delle attività per ragazzi per Carnival Cruise Line. "I bambini sono sempre alla ricerca di cose nuove da esplorare e questo programma dà loro la possibilità di scoprire molti degli aspetti meravigliosi dello spazio attraverso attività divertenti e portando a casa apprendimenti unici." “Kennedy Space Center Visitor Complex racconta la storia epica del programma spaziale USA con attività divertenti, mostre e attività educative," ha detto Therrin Protze, chief operating officer, Kennedy Space Center Visitor Complex. "Siamo entusiasti di portare un pezzo di quell'esperienza a bordo di Carnival Celebration, per il programma Space Cruisers” Aggiungendo una nuova dimensione alle attività di intrattenimento per i bambini, un'area del Camp Ocean sarà caratterizzata da una parete spaziale illuminata, che mostra i pianeti, e da un soffitto dove saranno visibili le costellazioni luminose. Saranno presenti costellazioni reali e costellazioni speciali a tema Carnival come un modello di nave e l'iconico fumaiolo delle navi Carnival. Il programma debutterà su Carnival Celebration in occasione del suo viaggio inaugurale da Miami questo novembre, e sarà poi implementato sulla Mardi Gras da Port Canaveral entro Natale. Varie attività del programma andranno poi a coinvolgere tutte le navi della flotta entro la primavera. Carnival Celebration debutterà dal ridisegnato Terminal F di PortMiami, il terzo terminal della Compagnia, il suo più grande nel sud della Florida. Il terminal sarà tra i primi di PortMiami ad essere elettrificato. [post_title] => Carnival Celebration ospiterà un programma spaziale per bambini [post_date] => 2022-10-13T08:30:21+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665649821000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ha debuttato la evrima nave inaugurale della ritz carlton yacht collection" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":75,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":939,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432441","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Evrima misura 190 metri e può ospitare fino a 298 passeggeri in 149 suite. E' salpata ieri la prima delle tre navi della flotta The Ritz-Carlton Yacht Collection, che nella sua stagione inaugurale effettuerà viaggi della durata quasi sempre compresa tra le sette e le dieci notti con scali in porti noti e meno celebri, senza mai effettuare due itinerari uguali tra loro (possibili quindi molteplici combinazioni). Il programma di Evrima, a seconda della stagione, prevede visite nel Mediterraneo, nei Caraibi, in Centro e Sud America. Le destinazioni del percorso includono tra le altre le isole Baleari, la Spagna continentale, la costa Azzurra, le spiagge di Aruba e le coste tropicali del Costa Rica, nonché Mykonos, Saint-Tropez, e St. Barts.\r

\r

La Evrima dispone anche di suite loft a due piani, mentre tutte le camere sono dotate di terrazza privata e finestre dal pavimento al soffitto. Grazie a una parete oscurante, alcune suite possono essere trasformate in spazi più ampi e aperti. I viaggiatori hanno inoltre accesso a una serie di programmi e servizi di alto livello, tra cui spiccano le proposte di trattamenti spa Espa e 111Skin, una sauna e un bagno turco, sport acquatici offerti al porto durante la sosta, una infinity pool, una palestra e altro ancora. Gli ospiti potranno poi scegliere tra un'ampia gamma di opzioni culinarie, tra cui creazioni di ispirazione locale nella Evrima Room, interpretazioni creative della cucina del Sud-Est asiatico, un sushi bar al Talaat Nam, un'esperienza culinaria speciale al Sea ideata dallo chef Sven Elverfeld di Aqua, il ristorante tre stelle Michelin del Ritz-Carlton di Wolfsburg. L'intrattenimento a bordo comprende quindi esibizioni esclusive di musicisti jazz e classici, conferenze condotte da esperti di fama e progetti di collaborazione con le comunità artistiche e musicali locali. Disponibile pure il Ritz Kids per i piccoli ospiti di età compresa tra i quattro e i dodici anni.\r

\r

Anche a destinazione gli ospiti possono scegliere tra una vasta selezione di esperienze all'interno del programma offerto da The Shore Collection o utilizzare il servizio Concierge Ashore per personalizzare i propri tour privati. Le proposte spaziano da tour guidati presso musei di fama mondiale alla visita di siti patrimonio dell'umanità dell'Unesco, dallo yoga su spiagge private, allo zip-lining in foreste pluviali, fino alla caccia al tartufo e altro ancora.\r

\r

","post_title":"Ha debuttato la Evrima: nave inaugurale della Ritz-Carlton Yacht Collection","post_date":"2022-10-18T13:34:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666100087000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432119","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432120\" align=\"aligncenter\" width=\"717\"] Palazzina Grassi di Venezia[/caption]\r

\r

Dall'esperienza della Palazzina Grassi di Venezia nasce il nuovo brand Relegance - The Unexpected Collection, che si posiziona nel segmento dei luxury boutique hotel. Il debutto del marchio coincide con l'aggiunta nel portfolio della sua collezione del Rosapetra Spa Resort di Cortina d’Ampezzo, appunto un boutique hotel di lusso da 33 camere. Nel 2023 seguiranno inoltre nuove acquisizioni.\r

\r

[caption id=\"attachment_432121\" align=\"aligncenter\" width=\"1024\"] Rosapetra Spa Resort[/caption]\r

\r

Creato da Antonio Onorato, titolare e amministratore delegato, Relegance è un brand di collezione completamente italiano. Nella visione del fondatore l’obiettivo è proprio quello di sviluppare una collezione nella quale ognuna delle destinazioni risulti unica nel suo genere e nella quale siano i dettagli a fare la differenza, con un approccio sartoriale verso il cliente. Design, atmosfera glamour, elevati standard di servizio, personalizzazione delle esperienze, qualità della cucina, organizzazione di eventi unici nel loro genere, tutto è parte fondamentale della filosofia di Relegance.","post_title":"Dall'esperienza di Palazzina Grassi, nasce il nuovo brand Relegance - The Unexpected Collection","post_date":"2022-10-18T10:15:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666088101000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432355","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grimaldi Lines, dopo l'annuncio della nuova linea Napoli-Palermo, che prevede tre partenze settimanali notturne in entrambe le direzioni, presenta il programma per i prossimi mesi.\r

\r

Tanti i progetti già avviati per la prossima stagione, a partire dai viaggi a tema di quattro giorni con la formula hotel on board sulla linea Civitavecchia-Barcellona e viceversa, che sono un must del prodotto Grimaldi Lines. Negli ultimi mesi del 2022 riprenderà appieno la programmazione, con gli eventi di Halloween e Capodanno. Nel 2023 seguirà un ricco calendario di appuntamenti per i mesi primaverili ed estivi: tra questi Crociera con Delitto, Love Beat Boat e Grimaldi Dance Fit Cruise.\r

\r

Verrà ulteriormente ampliata anche l’offerta di Grimaldi Lines Tour Operator, sempre con la formula consolidata della vacanza nave + soggiorno: il catalogo dell’estate 2023 proporrà un’ampia selezione di strutture ricettive nelle più belle località del Mediterraneo, con particolare attenzione al rapporto qualità/prezzo.\r

\r

Riprende infine a pieno ritmo il progetto Grimaldi Educa, che la compagnia dedica alla formazione di tutti gli studenti italiani e che prevede una programmazione specifica di Pcto, nonché un’ampia proposta di viaggi di istruzione ed eventi di didattica.\r

\r

«La stagione ha fatto registrare ottimi risultati, superando addirittura gli standard pre-pandemici - ha dichiarato Francesca Marino, passenger department manager di Grimaldi Lines -. Gli ultimi tre mesi dell'anno saranno caratterizzati dagli appuntamenti che riprendono a pieno ritmo: le crociere per Halloween e le feste di fine anno. La nuova linea Napoli-Palermo potrà essere interessante anche per i viaggi di istruzione, soprattutto nel periodo di bassa stagione».\r

\r

La compagnia sta intensificando gli investimenti sulla formazione, allo scopo di rafforzare i servizi a 360 gradi. Tra gli obiettivi, rafforzare i rapporti con le scuole raccontando ai ragazzi caratteristiche e punti di forza delle Professioni a bordo delle navi.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

--","post_title":"Grimaldi Lines, focus su Formazione e Viaggi a Tema","post_date":"2022-10-17T15:41:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666021264000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432303","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci saranno vie e piazze, ma anche monumenti, centri congressi e uffici nella Città del Turismo che Kkm Group si appresta a inaugurare nel Metaverso. Uno spazio pensato per ospitare compagnie di trasporto, tour operator, resort, parchi divertimento, musei, monumenti, enti del turismo, dmc e tutti gli altri attori dell’industria dei viaggi: un vero e proprio marketplace virtuale nel quale gli agenti di viaggio potranno interagire con gli avatar di manager, responsabili commerciali, addetti alle vendite e alle prenotazioni, oltre che scoprire direttamente, nella dimensione spazio temporale del web3, le caratteristiche dei prodotti e dei servizi disponibili.\r

\r

Il progetto nasce in collaborazione con Confapi Turismo Milano (Confederazione italiana della piccola e media industria privata), allo scopo di costruire nuove opportunità per le aziende del turismo, allineate agli scenari aperti dall’evoluzione tecnologica. In qualità di capofila turismo di Confapi Milano, Kkm Group si occuperà di raccogliere le adesioni dei nuovi partner che abiteranno la città e degli agenti di viaggio che potranno entrare per incontrare i fornitori.\r

\r

A breve termine sarà implementato il collegamento diretto con la piattaforma Travel Compositor, che permetterà agli adv di assemblare e rivendere pacchetti dinamici direttamente nella Città del Turismo, oltre ad accedere a più di 600 prodotti messi a disposizione da Kkm Group attraverso Enjoy Destinations e gli altri partner. In una prospettiva di medio/lungo termine, gli agenti di viaggio e i partner del progetto potranno entrare nella Città del Turismo insieme ai loro clienti e accompagnarli, per esempio, a scoprire una destinazione, a visitare un hotel o a provare le differenti classi disponibili sul volo che stanno prenotando.\r

\r

Partner tecnologico dell’iniziativa è Olimaint, società italiana leader nel settore informatico dal 1981, specializzata nello sviluppo di soluzioni per piccole, medie e grandi aziende commerciali e industriali, che recentemente ha presentato il primo esempio al mondo di farmacia nel Metaverso. La Città del Turismo è stata realizzata con tecnologia Vro e rappresenta una città reale in tutto e per tutto, compatibile con qualsiasi ambiente di sviluppo di Metaverso.\r

\r

“Abbiamo accolto con grande entusiasmo l’invito di Confapi Turismo Milano e siamo orgogliosi di promuovere il progetto della Città del Turismo - spiega il ceo di Kkm Group, Andrea Cani -. Siamo a disposizione di tutti gli operatori per dimostrare le potenzialità attuali di questa tecnologia e studiare insieme nuove opportunità. Tra i progetti in cantiere abbiamo la realizzazione della prima convention delle agenzie di viaggio EnjoyNet nel Metaverso: si svolgerà nel Pantheon, il grande centro congressi che si trova proprio nel cuore della Città del Turismo!”","post_title":"Kkm Group entra nel Metaverso con il marketplace virtuale Città del Turismo","post_date":"2022-10-17T09:41:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1665999693000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432225","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Il 9 novembre 2022, si terranno i colloqui online per avere la possibilità di lavorare a bordo delle navi Costa crociere. Per questa edizione del Recruiting Day, organizzato da LavoroTurismo, Costa Crociere è alla ricerca di figure di ricevimento e vendita a bordo nave, così come di profili di cucina, pasticceria e animazione.\r

\r

Tutte le informazioni sulle posizioni aperte e su come inviare la propria candidatura possono essere trovate nella pagina dedicata all’evento.\r

\r

Dopo aver inviato il CV LavoroTurismo lo controllerà e, se ritenuto idoneo, il candidato accederà direttamente al colloquio del 9 novembre con il recruiter Costa. Il processo sarà gestito interamente online e il candidato potrà svolgere il colloquio comodamente da casa sua, senza trasferte o lunghe attese.\r

\r

Il 3 novembre, invece, si terrà il webinar sulla vita di bordo, un’ottima occasione per conoscere cosa vuol dire lavorare su una nave da crociera tra le onde del mare, raccontato da chi sulle navi ci lavora da tempo. Chi si collegherà potrà anche rivolgere delle domande direttamente ai recruiter di Costa Crociere, ricevendo tutte le risposte che cerca. \r

\r

","post_title":"Recruiting day Costa Crociere: selezioni il 9 novembre, webinar il 3 novembre","post_date":"2022-10-14T09:00:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1665738053000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432198","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grandi progetti in casa Ota Viaggi che in attesa della stagione invernale si prepara già alla prossima estate. L'operatore capitolino ha infatti confermato tutte le 84 strutture del 2022, tanto che \"volendo potremmo uscire già tra un paio di settimane con il nuovo catalogo\", racconta il direttore commerciale, Massimo Diana.\r

\r

E non finisce qui, perché Ota Viaggi si sta muovendo in molteplici direzioni con iniziative inedite a medio e lungo termine. \"Al momento stiamo lavorando con una società specializzata per il censimento dei resort partner, al fine di valutarne il livello di accessibilità per i portatori d'handicap - spiega Diana -. L'idea non è tanto quella di creare una nuova certificazione, ma di realizzare un vero e proprio vademecum con tutti i dettagli specifici relativi a ciascuna struttura\".\r

\r

A ciò si aggiunge inoltre un nuovo progetto ad hoc per la valorizzazione e l'incentivazione dei collaboratori, nonché l'espansione ulteriore dei pacchetti treno, che vanno ad arricchire la tradizionale proposta nave e volo.","post_title":"Ota Viaggi: già confermate tutte le 84 strutture 2022 anche per la prossima estate","post_date":"2022-10-13T11:05:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1665659110000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432186","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432187\" align=\"alignleft\" width=\"298\"] da sinistra, Maurizio Casabianca e Roberto Pannozzo[/caption]\r

\r

Risultati importanti per il primo anno del nuovo corso di Going. Il tour operator di casa Msc si appresta infatti a chiudere il 2022 con un raddoppio delle cifre di fatturato dell'anno pre-Covid. \"Stiamo terminando i bilanci proprio in questi giorni ma posso già dire che si parla di un giro d'affari in doppia cifra (di milioni) con probabilmente un due davanti\", racconta il chief commercial & operations officer dell'operatore, Maurizio Casabianca.\r

\r

A fronte di tali risultati, proseguono quindi le strategie di espansione di Going, \"in linea con quello che è stato fin da subito il nostro business plan\". A cominciare dall'inizio delle operazioni di Going to Italy, la divisione incoming del to, alla cui guida è stato posto Roberto Pannozzo. Al momento si sta occupando della costruzione del team, che dovrebbe comprendere sei-sette collaboratori, commerciali inclusi. L'idea è di puntare sul mercato nordamericano e nordeuropeo, nonché su Sud America e sul Far East. Il debutto del prodotto è previsto per marzo-aprile con le prime prenotazioni in proiezione sulla prossima estate.\r

\r

Continua inoltre lo sviluppo dell'offerta Going4Cruise che combina il prodotto crociere con itinerari pre e post nave. \"Siamo partiti in estate su Venezia con una proposta pensata soprattutto per il mercato internazionale, a cui abbiamo progressivamente aggiunto Atene e gli Usa, da Miami e Port Canaveral, con una declinazione più adatta alla domanda tricolore - prosegue Casabianca -. Sono già inoltre in vendita i tour da New York, nonché in Medio Oriente da Doha e Dubai, e dall'Egitto dal Cairo\".\r

\r

Terzo pillar della compagnia è infine l'attività di tour operating tradizionale che in estate ha registrato ottimi risultati su Turchia, Giordania e Nord America e si prepara ora al ritorno in Thailandia, Giappone e Africa sub-equatoriale, con la possibilità nell'ultimo caso di combinati sull'oceano Indiano.","post_title":"Un 2022 con ottimi numeri per Going che dà il via all'operazione incoming","post_date":"2022-10-13T09:38:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1665653919000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432146","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"BWH Hotel Group partecipa al TTG Travel Experience con tutto il reparto sales al suo esordio come unico team per le attività Leisure, MICE & Corporate per incontrare buyer e operatori domestici e internazionali e presentare l’offerta degli hotel e dei tre brand, Best Western, WorldHotels e Sure Hotel Collection. A TTG sarà anche possibile incontrare il team SI Supply, centrale acquisti del gruppo.\r

\r

Gli incontri con il mercato arrivano dopo un’estate che evidenzia numeri decisamente importanti per gli alberghi del network: “Le performance del gruppo da marzo hanno registrato segnali positivi sempre crescenti, su tutte le destinazioni, sino a sfiorare il 2019, con un interessante ritorno della clientela internazionale e una intensa ripresa della domanda MICE – afferma Sara Digiesi, CEO del gruppo – A TTG incontriamo la domanda, sempre più dinamica e ibrida nelle sue motivazioni business e leisure, con proposte flessibili e variegate e con rinnovata attenzione agli strumenti di personalizzazione e customer journey.”\r

\r

“Il fatturato dei primi 8 mesi del 2022 segna +9% rispetto allo stesso periodo del 2019 e + 97% rispetto al 2021– dichiara Fabrizio Doria – Gli albergatori riconoscono e apprezzano il nostro approccio consulenziale: offriamo un concreto supporto agli albergatori per contrastare l’inflazione, comparazioni sul mercato e un portafoglio fornitori di qualità particolarmente attenti agli aspetti della sostenibilità”.\r

\r

Il 2022 per BWH Hotel Group si chiude con 11 nuovi hotel che hanno scelto di affidarsi ai professionisti del gruppo aderendo alle diverse soluzioni di brand proposte. Le attivazioni ultimate e pienamente operative sono: BW Signature Collection Hotel Cima Rosetta – San Martino di Castrozza (TN), Hotel Agorà, Sure Hotel Collection by Best Western – Lago Patria (NA), BW Premier Collection Palazzo Gatto Art Hotel &SPA – Trapani e l'Hotel Mulino di Firenze WorldHotels Crafted – Firenze. A breve saranno effettivi sei nuovi alberghi nelle aree di Reggio Calabria, Taranto e Siracusa.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"BWH Hotel Group, in ripresa la clientela estera e il Mice","post_date":"2022-10-13T09:25:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1665653144000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432092","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione della World Space Week, Carnival Cruise Line ha annunciato la collaborazione con il Kennedy Space Center Visitor Complex per il lancio di un programma spaziale per bambini, con attività ispirate alla NASA, che debutterà su Carnival Celebration a novembre.\r

\r

Space Cruisers entrerà a far parte del programma di scienza e scoperta di Camp Ocean, consentendo ai bambini di tutte le età di esplorare l'universo e il nostro pianeta con esperienze di apprendimento uniche.\r

\r

Saranno molte le attività del programma Space Cruisers, specifiche per ogni età, dove i bambini potranno imparare la legge di gravità e come pianeti, satelliti e altri oggetti si muovono nello spazio, oppure conosceranno le fasi per la costruzione di una base su Marte.\r

\r

“Space Cruisers rappresenterà il perfetto equilibrio tra divertimento e istruzione per dare sia ai nostri ospiti più giovani che alle loro famiglie qualcosa di cui entusiasmarsi\", ha detto Melissa Mahaffey, direttrice delle attività per ragazzi per Carnival Cruise Line. \"I bambini sono sempre alla ricerca di cose nuove da esplorare e questo programma dà loro la possibilità di scoprire molti degli aspetti meravigliosi dello spazio attraverso attività divertenti e portando a casa apprendimenti unici.\"\r

\r

“Kennedy Space Center Visitor Complex racconta la storia epica del programma spaziale USA con attività divertenti, mostre e attività educative,\" ha detto Therrin Protze, chief operating officer, Kennedy Space Center Visitor Complex. \"Siamo entusiasti di portare un pezzo di quell'esperienza a bordo di Carnival Celebration, per il programma Space Cruisers”\r

\r

Aggiungendo una nuova dimensione alle attività di intrattenimento per i bambini, un'area del Camp Ocean sarà caratterizzata da una parete spaziale illuminata, che mostra i pianeti, e da un soffitto dove saranno visibili le costellazioni luminose. Saranno presenti costellazioni reali e costellazioni speciali a tema Carnival come un modello di nave e l'iconico fumaiolo delle navi Carnival.\r

\r

Il programma debutterà su Carnival Celebration in occasione del suo viaggio inaugurale da Miami questo novembre, e sarà poi implementato sulla Mardi Gras da Port Canaveral entro Natale. Varie attività del programma andranno poi a coinvolgere tutte le navi della flotta entro la primavera.\r

\r

Carnival Celebration debutterà dal ridisegnato Terminal F di PortMiami, il terzo terminal della Compagnia, il suo più grande nel sud della Florida.\r

\r

Il terminal sarà tra i primi di PortMiami ad essere elettrificato.","post_title":"Carnival Celebration ospiterà un programma spaziale per bambini","post_date":"2022-10-13T08:30:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1665649821000]}]}}