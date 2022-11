Giovanna Manzi è la nuova direttrice generale di Promos Italia “Lasciare Bwh dopo quasi 19 anni è difficilissimo. Il lavoro però non è come una relazione d’amore: occorre lasciarsi all’apice della carriera e, ove possibile, con una legacy duratura”. Aveva salutato così il mondo dell’ospitalità Giovanna Manzi lo scorso settembre, al momento del passaggio di consegne con Sara Digiesi. Un annuncio a sorpresa ma non troppo, visto che alcuni rumours giravano già da qualche settimana. Restava tuttavia da capire quale fosse la destinazione di una protagonista indiscussa dell’ospitalità italiana. E ora arriva la risposta: Giovanna Manzi ha infatti assunto il ruolo di direttrice generale di Promos Italia, l’agenzia nazionale del sistema camerale per l’internazionalizzazione delle imprese. Nata a Napoli e cresciuta ad Assisi, Giovanna Manzi si laurea in economia e finanza all’Università di Perugia. Dopo numerose esperienze nel top management di società tech e travel, tra cui Amadeus e Travelonline, a soli 37 anni viene chiamata in Best Western Italia per il ruolo di ceo, con l’obiettivo di trasformare un consorzio alberghiero in un’azienda strutturata. Qui matura una solida esperienza di gestione aziendale con un incarico alla guida della cooperativa di albergatori più grande d’Italia e disegna una track record che comprende fino a 190 hotel affiliati in contemporanea, la doppia negoziazione e il conseguente rinnovo del membership agreement con la casa madre, oltre a superare le crisi del 2008 e della pandemia assicurando stabilità all’azienda. In Promos Italia Manzi arriva con l’obiettivo di consolidare l’attività della consortile, partecipata a oggi da 16 strutture del sistema camerale, e di contribuire allo sviluppo di nuove politiche e attività per perseguire la mission di preparare all’export nuove potenziali imprese esportatrici e ampliare il business internazionale di quelle già attive nei mercati esteri. “Accolgo questo incarico con grande orgoglio e determinazione – afferma la stessa Giovanna Manzi -. Promos Italia ha enormi potenzialità e può sviluppare partnership e sinergie in numerosi ambiti. La lunga e articolata esperienza in una società italiana con una visione globale mi ha consentito di dialogare con realtà pubbliche e private, relazionandomi sia col tessuto produttivo sia con la pubblica amministrazione. Sono certa che questo background mi permetterà di contribuire a conseguire gli obiettivi che Promos Italia si è posta in termini di posizionamento e di sviluppo delle sue attività, a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese e della competitività dei territori”.

Rachid Chamoun, advisor del ministero del turismo del Libano per le relazioni internazionali (nella foto), sintetizza alcuni degli obiettivi della partecipazione del Paese alla 24a Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum.\r

\r

Una presenza che ha celebrato in primis la recente adesione del Libano all'Enlarged Partial Agreement delle Cultural Routes of the Council of Europe (Itinerari culturali del Consiglio d'Europa) \"con quattro strade principali: la Phoenicians Route, la Legado Andalucía, la strada dei vini e quella degli ulivi. I 54 siti del patrimonio culturale del Libano ci consentono di proporre un'ampia gamma di scenari: aree interne e costiere, rurali e urbane; oltre ai cinque siti dichiarati patrimonio culturale Unesco\".\r

\r

Chamoun sottolinea una volta di più la \"necessità per l'economia del Paese di aprirsi al mondo\" favorendo \"lo scambio di idee ed esperienze nell'ottica di promuovere i siti e le destinazioni di grande valore archeologico, per aumentare le opportunità economiche e le ricadute occupazionali\". Si comincia quindi proprio dal turismo: \"Il Ministero libanese del Turismo ha istituito un sistema di Destination Management Organization per sviluppare il ruolo delle comunità locali, la creazione di posti di lavoro e di guide turistiche. Siamo desiderosi di stabilire partnership pubblico-privato reciprocamente vantaggiose. E nei nostri piani c'è sicuramente l'organizzazione di fam trip per i tour operator italiani e internazionali\". \r

\r

Intanto, \"negli ultimi due mesi\" il Paese ha totalizzato \"oltre 1,5 milioni di arrivi che hanno generato un contributo all'economia di oltre 6 miliardi di dollari\".","post_title":"Il Libano rilancia la promozione dopo l'ingresso fra le Cultural Routes of the Council of Europe","post_date":"2022-11-03T14:26:48+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1667485608000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433445","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Euskadi Confidential rappresenta l'unicità dei Paesi Baschi, una selezione di esperienze autentiche, emozionanti e stimolanti che oggi vogliamo condividere con i nostri cari amici italiani che hanno la sensibilità e la raffinatezza per apprezzarlo e viverlo appieno”.\r

\r

Isabel Garaña, Console Aggiunto e direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo di Milano, introduce così la nuovissima selezione di servizi Premium che caratterizzano il prodotto turistico dei Paesi Baschi: \"Una regione che va dall’estremità occidentale dei Pirenei al mar Cantabrico, fatta di contrasti naturali sorprendenti, con bellissime città come Bilbao, Donostia/San Sebastián o Vitoria-Gasteiz, ristoranti di alto profilo, musei, spiagge, montagne e un paesaggio labirintico ed eccezionale e con persone amichevoli, accoglienti, sagge, che rispettano la tradizione e guardano sempre al futuro\".\r

\r

“Euskadi Confidential” è anche e soprattutto unicità – come sottolinea il direttore di Basquetour, Daniel Solana - osservare il verde e l’azzurro di valli e montagne all’interno e le forme originali delle coste dall’alto con un elicottero; fare un giro in barca a vela lungo la costa di Donostia/San Sebastián per godersi brezza e salsedine ed esplorare territori antichi; viaggiare lungo le strade con auto di lusso e fermarsi in un boutique hotel a riposare e sperimentare la talassoterapia con massaggi e getti d’acqua calda, sorgiva o di mare, per ricaricarsi e ripartire.\r

\r

Fanno parte di “Euskadi Confidential” una flotta di auto di lusso con autista per esperienze d’eccellenza, agenzie locali di viaggi per servizi esclusivi su misura e proposte turistiche che vanno dal golf al museo, dal ristorante stellato alle passeggiate nella natura, dallo sport al benessere. ","post_title":"Spagna: il meglio dell'offerta dei Paesi Baschi nella raccolta “Euskadi Confidential”","post_date":"2022-11-03T11:46:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1667475996000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433434","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Lasciare Bwh dopo quasi 19 anni è difficilissimo. Il lavoro però non è come una relazione d’amore: occorre lasciarsi all’apice della carriera e, ove possibile, con una legacy duratura\". Aveva salutato così il mondo dell'ospitalità Giovanna Manzi lo scorso settembre, al momento del passaggio di consegne con Sara Digiesi. Un annuncio a sorpresa ma non troppo, visto che alcuni rumours giravano già da qualche settimana. Restava tuttavia da capire quale fosse la destinazione di una protagonista indiscussa dell'ospitalità italiana. E ora arriva la risposta: Giovanna Manzi ha infatti assunto il ruolo di direttrice generale di Promos Italia, l’agenzia nazionale del sistema camerale per l’internazionalizzazione delle imprese.\r

\r

Nata a Napoli e cresciuta ad Assisi, Giovanna Manzi si laurea in economia e finanza all’Università di Perugia. Dopo numerose esperienze nel top management di società tech e travel, tra cui Amadeus e Travelonline, a soli 37 anni viene chiamata in Best Western Italia per il ruolo di ceo, con l’obiettivo di trasformare un consorzio alberghiero in un’azienda strutturata. Qui matura una solida esperienza di gestione aziendale con un incarico alla guida della cooperativa di albergatori più grande d’Italia e disegna una track record che comprende fino a 190 hotel affiliati in contemporanea, la doppia negoziazione e il conseguente rinnovo del membership agreement con la casa madre, oltre a superare le crisi del 2008 e della pandemia assicurando stabilità all’azienda.\r

\r

In Promos Italia Manzi arriva con l’obiettivo di consolidare l’attività della consortile, partecipata a oggi da 16 strutture del sistema camerale, e di contribuire allo sviluppo di nuove politiche e attività per perseguire la mission di preparare all’export nuove potenziali imprese esportatrici e ampliare il business internazionale di quelle già attive nei mercati esteri. “Accolgo questo incarico con grande orgoglio e determinazione - afferma la stessa Giovanna Manzi -. Promos Italia ha enormi potenzialità e può sviluppare partnership e sinergie in numerosi ambiti. La lunga e articolata esperienza in una società italiana con una visione globale mi ha consentito di dialogare con realtà pubbliche e private, relazionandomi sia col tessuto produttivo sia con la pubblica amministrazione. Sono certa che questo background mi permetterà di contribuire a conseguire gli obiettivi che Promos Italia si è posta in termini di posizionamento e di sviluppo delle sue attività, a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese e della competitività dei territori”.\r

\r

","post_title":"Giovanna Manzi è la nuova direttrice generale di Promos Italia","post_date":"2022-11-03T11:28:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1667474914000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433409","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'exploit estivo del traffico passeggeri per gli aeroporti di Catania e di Comiso si allunga all'autunno, con risultati per il mese di ottobre che la società di gestione degli scali siciliani non esita a definire \"eccellenti\".\r

\r

Nel dettaglio, l’aeroporto di Catania ha movimentato 993.573 passeggeri, contro i 919.076 del 2019, con una crescita del +8,1%, record assoluto per quel che riguarda lo scalo etneo; sempre in ottobre l’aeroporto di Comiso ha registrato 31.150 passeggeri rispetto ai 26.671 del 2019, con una crescita del +16,79%.\r

\r

“I risultati registrati dal sistema aeroportuale della Sicilia orientale non possono non soddisfarci– dichiarano la presidente e l'amministratore delegato della Società di gestione dell'Aeroporto di Catania, Giovanna Candura e Nico Torrisi -. Nonostante la crisi economica in atto, che in tutto il Paese ha visto contrarre i voli da parte di alcune compagnie aeree, i nostri aeroporti continuano a crescere e in maniera costante. A Catania, addirittura, abbiamo sfiorato anche per il mese di ottobre il milione di transiti, grazie anche al clima mite che ha di fatto allungato l’estate. Un segno della centralità dei nostri aeroporti per quel che riguarda la mobilità di buona parte dei siciliani e l’attrattività del nostro territorio e uno stimolo ulteriore ad accelerare il miglioramento della qualità dei servizi”.","post_title":"Catania e Comiso: è boom di passeggeri anche in ottobre, ben oltre i numeri 2019","post_date":"2022-11-03T09:27:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667467676000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433374","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da gennaio ad agosto 2022 oltre 11 milioni 660 mila le presenze in Liguria, 100 mila in più rispetto al 2019. E a settembre quasi 1 milione e 900 mila presenze, oltre 100 mila in più dell’ultimo anno pre pandemia. Anche ad ottobre i numeri confermano lo stesso andamento.\r

\r

«Numeri da record - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - che devono farci riflettere in prospettiva futura. Ed è per questo che siamo pronti a continuare sulla strada degli aiuti alle assunzioni che andranno oltre il periodo stagionale classico, offrendo anche una formazione professionale mirata per chi assume lavoratori legati al comparto del turismo. In giro per la Liguria molti imprenditori stanno cogliendo questa straordinaria occasione con locali ancora aperti e affollati e alberghi al completo».\r

\r

«Fermare, quest’inverno, il flusso turistico della nostra regione a causa di chiusure seppur in parte comprensibili potrebbe avere anche ripercussioni sul lungo periodo. Dare continuità al comparto potrebbe invece consentirci di compiere un definitivo balzo in avanti nel settore del turismo, perché il messaggio che vogliamo far arrivare è che la bellezza della Liguria non è racchiusa solo nel suo mare ma anche nel suo entroterra e nei suoi splendidi borghi.\r

Per farlo - continua Toti - è necessario cambiare anche strategie e abitudini che erano ormai consolidate negli anni, con alcuni alberghi che preferivano restare chiusi a causa delle poche presenze. Adesso la situazione è cambiata e dobbiamo stare dietro al cambio di passo».\r

\r

«Per questo - conclude il presidente Toti - ci auguriamo che sempre più imprenditori scommettano su questo straordinario flusso turistico che continueremo a sostenere anche con una promozione italiana e estera. Come istituzione stiamo facendo tutto il possibile, ora serve che anche il mondo imprenditoriale investa per valorizzare questo momento. Molti gruppi hanno individuato la Liguria come un territorio su cui investire, con ambizione operazioni legate a porti, ospitalità, ristorazione. Serve che il tessuto imprenditoriale locale risponda con intraprendenza per consolidare nel tempo questi straordinari risultati».","post_title":"Liguria, Toti «Continuiamo con la formazione e gli aiuti alle assunzioni anche nel periodo invernale»","post_date":"2022-11-02T12:09:50+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1667390990000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433317","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Pietro Paolo Rubens è il protagonista dell’inverno genovese, con l’affascinante storia dei suoi rapporti con la città, grazie alla grande mostra di Palazzo Ducale “Rubens a Genova” che celebra i 400 anni dalla pubblicazione del libro “Palazzi di Genova”, che il grande pittore pubblicò nel 1622.\r

Attorno alla mostra, è stato costruito il Rubens Network, un ricco itinerario rubensiano che attraversa tutto il centro storico, i suoi palazzi, i musei, le chiese, fra mostre tematiche di grande interesse e luoghi segnati dalla presenza del fiammingo.\r

\r

Torna la Rolli Experience, il pacchetto di soggiorno e servizi per chi vuole vivere un long weekend immerso nella storia e nell’arte della città, con un programma di emozioni e esperienze nel nome di Rubens. Un weekend tra divulgazione culturale e occasioni uniche: un percorso guidato ai luoghi di Rubens, una visita e una cena esclusiva negli spettacolari Palazzi dei Rolli, l’ingresso alla mostra “Rubens a Genova”, il pernottamento in dimore storiche o strutture selezionate.\r

\r

La Rolli Experience – Rubens Edition si svolge un weekend al mese: 25-27 novembre 2022; 16-18 dicembre 2022; 20-22 gennaio 2023\r

\r

Per chi invece preferisce muoversi in città senza vincoli a un programma preciso, Genova offre una straordinaria promozione, sempre collegata a Rubens: a coloro che soggiorneranno a Genova per almeno 3 notti in una struttura aderente all’offerta, verrà consegnato gratuitamente un’edizione speciale del City Pass “Rubens 72ore”, la card turistica che ti aiuta a scoprire Genova e ti dà accesso ad alcuni dei luoghi simbolo della città. La card comprende 72 ore di gratuità per i mezzi pubblici, la mostra di Palazzo Ducale, alcune delle mostre del Rubens Network ed altri siti ed esperienze di grande fascino immersi nell’arte e nell’architettura genovese.\r

\r

Tutte le info sulle strutture aderenti e sulle modalità per usufruire della promozione sono su www.visitgenoa.it/promo-hotel. L’offerta promozionale è valida fino ad esaurimento dei posti disponibili e fruibile fino al 22 gennaio 2023.\r

\r

Per chi vuole tuffarsi nel mondo della Genova di Rubens ma non ha molto tempo a disposizione, la soluzione migliore è questo percorso di visita guidata inedito, che segue un itinerario destinato a raccontare la Superba e il suo straordinario legame con Rubens. Attraverso l’artista, le sue opere e la sua sincera ammirazione per i nobili palazzi genovesi, è possibile raccontare la storia della Repubblica di Genova all’apice della sua potenza. Chi sceglie questa visita avrà a disposizione anche un ingresso alla mostra, da visitare in autonomia. Per verificare il calendario delle visite guidate e acquistare il proprio tour: https://www.visitgenoa.it/genova-rubens-e-i-palazzi-dei-rolli-visita-guidata","post_title":"Rolli Experience Rubens Edition, 3 week end per scoprire i fasti della Genova barocca","post_date":"2022-11-02T10:34:21+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1667385261000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433102","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea rilancia da Catania che, dal 26 maggio 2023, sarà collegata con Nantes, con due frequenze settimanali (ogni lunedì e venerdì). La nuova rotta, che prevede un’offerta complessiva di oltre 12.650 posti, si affianca ai collegamenti operati dalla compagnia in partenza dal Fontanarossa per Ancona, Genova, Olbia, Venezia, Verona e Tolosa, per un totale di 7 destinazioni raggiungibili. Durante la stagione estiva 2022, il vettore ha trasportato a Catania oltre 135.000 passeggeri, con un load factor del 99%.\r

“Catania e la Francia saranno da oggi più vicine grazie alla nostra nuova rotta, e i passeggeri francesi avranno più possibilità di raggiungere Catania e visitare le bellezze del territorio, sostenendo e rafforzando così l'economia locale - ha dichiarato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. I passeggeri siciliani avranno tante comode opzioni a prezzi concorrenziali per decollare alla scoperta di Nantes, la Venezia dell’Ovest, che si distingue per le sue famose spiagge, la vita notturna, il clima piacevole e l’offerta enogastronomica\".\r

“La compagnia aerea ha da tempo scommesso sul nostro scalo e continua a investire sulla mobilità dei siciliani con una destinazione in più, che si aggiunge alle tante internazionali e nazionali che rendono l’aeroporto di Catania sempre più attrattivo. Siamo certi che la nuova rotta per Nantes incontrerà il favore dei passeggeri, mettendo in collegamento due mete molto attrattive dal punto di vista turistico\" dichiarano il presidente e l'ad della Sac, Giovanna Candura e Nico Torrisi.","post_title":"Volotea aggiunge Nantes al network da Catania, dal prossimo 26 maggio","post_date":"2022-10-28T09:00:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666947633000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433017","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Irlanda sempre più raggiungibile, 12 mesi all’anno, grazie al potenziamento dei collegamenti aerei dall'Italia. Oltre ai numerosi voli Aer Lingus e Ryanair, raggiunti i livelli 2019, quest’anno verranno lanciati nuovi voli operati Ryanair, Genova-Dublino, attivo due volte alla settimana, dal 30 ottobre, e Roma Fiumicino-Cork, altro bisettimanale, in partenza dal 31 ottobre. Una grande novità, che si aggiunge alle rotte già attive da Milano Bergamo e da Venezia a Cork, che in passato operavano solo d’estate ed ora saranno attive anche in inverno. Le nuove tratte che interessano Cork, seconda città irlandese per numero di abitanti e punto strategico di accesso, in virtù della sua posizione, del meraviglioso Ovest e della Wild Atlantic Way. Un altro cruciale collegamento sarà il ritorno del volo Milano Bergamo-Belfast, operato sempre da Ryanair due volte alla settimana a partire dal 31 marzo 2023. Intanto, a livello complessivo i numeri prodotti dall’Europa si avvicinano a quelli del 2019, dato che mette in evidenza il continente europeo rispetto ad altre aree geografiche: a inizio settembre i visitatori europei sono stati 2.257.000 e ad agosto 396.000, con un 8% in meno rispetto allo stesso mese del 2019.\r

\r

“L’anno in corso sta segnando un ritmo che è decisamente orientato verso il riallineamento con gli ottimi numeri del 2019 e anche per questo tutta la nostra industria turistica che si sta impegnando per rendere speciale l’ultimo trimestre del 2022 - commenta Marcella Ercolini, direttrice di Turismo Irlandese in Italia -. Ci saranno eventi davvero per tutti i gusti, nuovi voli, “Winter in Dublin” e una fine dell’anno con sorprese straordinarie: tutti questi elementi proiettano l’Irlanda tra i Paesi più interessanti per una vacanza invernale ideale per differenti target.\r

\r

\"L’Italia è in linea con la buona prestazione dell’area europea che, come evidenziano le statistiche, è quella che ha prodotto i numeri migliori su scala mondiale. Non possiamo ancora isolare dei dati precisi, ma la rete dei collegamenti dall’Italia ha raggiunto i livelli del 2019, garantendo quindi un cospicuo numero di voli verso l’Irlanda. I primi feedback dal trade e dalle compagnie aeree sono incoraggianti, e aspettiamo i dati definitivi per una valutazione puntuale sulla performance dell’anno”.","post_title":"Irlanda da vivere 12 mesi all'anno grazie al potenziamento dei voli dall'Italia","post_date":"2022-10-27T09:30:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666863033000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432959","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_373982\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Andermatt[/caption]\r

\r

Pista da sci sintetica, iglu e chalet: è un vero e proprio assaggio della stagione invernale tra sport su neve e mercatini di Natale lo Swiss Winter Village che, dal 7 al 27 novembre sarà aperto nel cuore di Milano, a Piazza Gae Aulenti. L’installazione di 800 mq, ideata da Svizzera Turismo, garantirà ai milanesi di testare l'ebbrezza di una discesa sugli sci o sullo snowtube, oppure una visita ai mercatini di Natale nelle città o, ancora, un'escursione sui treni panoramici immersi nel paesaggio innevato. Le lezioni di sci saranno impartite dai maestri della GR Ski Academy, fondata da Giorgio Rocca.\r

\r

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti previa iscrizione, vuole creare un ponte simbolico verso le Olimpiadi 2026 e incentivare la pratica degli sport invernali. “Dopo gli anni difficili della pandemia portiamo lo sci in città per far testare ai bambini milanesi un’attività divertente e formativa che richiede agilità e coordinazione - afferma Christina Glaeser, direttrice di Svizzera Turismo -. Anche il pubblico più sedentario è benvenuto nel nostro villaggio”. L’obiettivo, infatti, è promuovere non solo le destinazioni di montagna ma anche le città, facilmente raggiungibili da Milano in treno, che ben rappresentano le mille sfaccettature del turismo svizzero.\r

\r

L’anteprima milanese dell’inverno svizzero punta i riflettori su St. Moritz, sul comprensorio di Andermatt Disentis Sedrun, attento soprattutto alle famiglie, e sulla Regione di Berna con le sue vette, raggiungibili con impianti di risalita e cremagliere, e con la capitale Berna dove, nel periodo natalizio, si respira un’atmosfera festosa fra le colorate bancarelle dei mercatini.\r

Filo conduttore delle proposte è la mobilità sostenibile. Le Ferrovie Federali Svizzere e Trenitalia presentano lo sconto Promosvizzera, per raggiungere le città in treno Eurocity durante l’Avvento mentre per tutta la stagione invernale chi viaggia in treno dall’Italia può beneficiare di sconti su skipass e sul noleggio attrezzatura in alcuni comprensori selezionati con l’offerta ride&slide.","post_title":"La Svizzera porta a Milano piste da sci e atmosfere natalizie con lo Swiss Winter Village","post_date":"2022-10-26T09:53:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666778039000]}]}}