Germania, Spagna, Olanda e Svizzera: le più recenti aperture europee del gruppo Marriott

Un colosso da quasi 1,5 milioni di camere come il gruppo Marriott apre inevitabilmente hotel con un ritmo pressoché quotidiano. Nelle ultime settimane sono cinque in particolare le new entry europee della compagnia degne di nota: in Germania è arrivato per esempio il Four Points by Sheraton Munich Arabellapark: una struttura da 446 camere, declinate in monolocali e suite dotati di angolo cottura completamente attrezzato e balcone, situata nel cuore dell’Arabellapark di Monaco di Baviera. L’hotel dispone anche della spa più alta della città, al ventiduesimo piano dell’edificio, con piscina coperta, sauna e centro fitness.

In Spagna, le new entry da segnalare sono invece due: in Catalogna ha aperto alle porte di Barcellona il Sabàtic, Sitges, Autograph Collection. Provvisto di 90 suite con balcone o terrazza vista mare, l’albergo include anche un ristorante guidato da chef Rafa Peña, nonché una piscina all’aperto adults only. Nel cuore di Maiorca, a Migjorn, la novità è poi rappresentata dal Son Antem, Autograph Collection, che con le sue 151 camere è circondato dal tranquillo paesaggio delle Baleari. La struttura è dotata di cinque diversi ristoranti, nonché di un’area benessere, di una piscina all’aperto, di una terrazza esterna e di un negozio di artigianato locale in ceramica.

In Svizzera l’ultimo arrivato è il Geneva Marriott Hotel. Con un design ispirato alla storia dei pionieri dell’aviazione, Armand e Henri Dufaux, la struttura si trova a soli 10 minuti a piedi dall’aeroporto ed è ben collegato al centro città. A disposizione degli ospiti, 261 camere e suite, il ristorante e bar Moments – Social Eatery con cucina a vista, un rooftop bar e l’M Club, lo spazio l’esclusivo riservato a chi prenota una camera executive o superiore con terrazza privata. A completare l’offerta 1.500 metri quadrati di spazi per riunioni ed eventi e un centro fitness.

Infine, in Olanda il College Hotel Amsterdam è entrato a far parte della Autograph Collection. Ricavato dalla conversione di uno storico edificio scolastico di oltre 125 anni, a cura dell’architetto W.J. Groot, l’albergo dispone di 40 camere, bar e terrazza, nonché del Mondi Caribbean Cuisine Restaurant & Terrace, che offre un’esperienza culinaria di soulfood caraibico con un tocco francese