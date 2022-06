Marriott continua a guidare la top 10 dei gruppi alberghieri globale

Nessuno scossone nella tradizionale top 10 dedicata ai più grandi gruppi alberghieri globali stilata da Mkg Group. La classifica 2021 vede infatti ancora Marriott ben saldo in prima posizione con quasi 1,5 milioni di camere, per un +3,9% rispetto all’anno precedente. A seguire il colosso cinese Jin Jiang (che però ha appena venduto Radisson Americas con le sue circa 68 mila camere a Choice Hotels, ndr) con oltre 1,2 milioni di stanze (+9,9%) e poi Hilton con 1,07 milioni di camere (+5,5%).

A livello generale, se l’offerta ricettiva globale si stima ammontare complessivamente a circa 17 milioni di camere, le compagnie incluse nella top 10 pesano per circa la metà di tale dato. A crescere maggiormente, nel corso del 2021, sono stati in particolare gli operatori cinesi. Oltre a Jin Jiang (+9.9%) si segnala infatti l’espansione di Huazhu (+15,5% per un totale di 753 mila camere) e Bth Hotels (+7,7% a quota 466 mila stanze). Continua invece il crollo della start-up indiana Oyo, che l’anno scorso ha perso oltre il 21% del proprio portfolio camere, dopo aver già subito un’erosione del 54,3% nel 2020. La compagnia fondata da Ritesh Agarwal, considerata fino a poco tempo fa il vero astro nascente dell’ospitalità mondiale, ha infatti subito pesantemente i contraccolpi della crisi pandemica, tanto da essere andata incontro a un piano di ristrutturazione che ha previsto il taglio del personale e un ingente piano di razionalizzazione dei costi. A causa di tali difficoltà è stato anche cancellato il previsto sbarco in Borsa dell’operatore indiano, controllato per il 47% dal conglomerato high-tech giapponese Softbank.

La top 10 Mkg