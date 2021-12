Four Seasons annuncia quattro new entry per il 2022: tre negli Usa, una in Messico

Sono quattro le nuove aperture Four Seasons già annunciate per il 2022. Tutte americane, si tratta di tre strutture negli Usa e di una nel Messico. Situato in un’area appartata lungo la costa pacifica del Messico nello stato di Jalisco, tra le città di La Manzanilla e Barra de Navidad, il Four Seasons Tamarindo dispone di più di 3 mila acri di riserva naturale privata. Per gli ospiti sono a disposizione tre spiagge e un campo da golf progettato dall’architetto David Fleming. Apertura prevista per l’inizio del 2022.

Il Four Seasons Hotel and Residences Fort Lauderdale è un indirizzo esclusivo fronte mare nel cuore di una delle città vacanziere più rinomate e di una delle destinazioni di yachting più importanti del mondo. Apertura prevista per l’inizio del 2022.

Innalzandosi sopra le rive del maestoso Cumberland river, nel quartiere centrale di Sobro, il Four Seasons Hotel and Private Residences Nashville vanta finestre che dal pavimento arrivano al soffitto offrendo panorami unici e riflettendo lo spirito creativo della città. Apertura prevista per la metà del 2022.

Situato nel punto di convergenza della città, dove business e tempo libero si incontrano, il Four Seasons Hotel Minneapolis, infine, sarà il primo 5 stelle della destinazione e aprirà in cima alla zona pedonale del Nicollet Mall. Per gli ospiti, a disposizione una spa esclusiva e una piscina, oltre a 222 camere e 34 residenze private. Apertura prevista per la metà del 2022.