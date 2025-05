Forte Village: all’hotel Castello debutta la nuova Suite Perla Nuovo look & feel per Dune e Castello, due dei 5 stelle lusso del Forte Village, che anche per la stagione 2025 migliora ulteriormente i servizi per i suoi clienti, siano essi coppie, famiglie, gruppi di amici, atleti d’élite o gruppi aziendali. L’hotel Castello, considerato da tempo il cuore del resort, vede rinnovato l’elegante Lounge Bar, che punta su un design contemporaneo, caratterizzato dalla scelta di materiali organici e naturali. Gli ultimi due piani – 4° e 5° Executive – offrono il massimo livello di privacy, con ascensore privato, reception dedicata e vista panoramica sul mare. Fiore all’occhiello dei lavori, che hanno riguardato anche tutti i bagni e le vetrate delle camere, è senza dubbio la novità della Suite Perla, ispirata alla ricchezza della Sardegna. Il ristorante Cavalieri, immerso in un bellissimo contesto naturale, propone uno splendido buffet con alcune live cooking station e un mix di cucina classica italiana e sarda. Specialità della casa i dessert e i gelati, rigorosamente home made. Le camere dell’hotel Le Dune colloquiano con il mare attraverso i turchesi delle nicchie e di alcuni dettagli degli arredi, che celebrano ancora una volta l’artigianalità sarda. Tutte con giardino privato e veranda arredati, sono delle piccole dependance con un’atmosfera che profuma di macchia mediterranea. Una reception dedicata, un servizio di concierge su misura e una piscina panoramica a sfioro sono solo alcuni dei servizi che traducono la raffinata semplicità di questo hotel. Cenare al ristorante Le Dune, firmato da chef Andrea Putzu, si traduce in una vera e propria celebrazione dei sapori dell’isola, interpretati con uno stile e creatività sorprendenti. Con otto hotel in totale, oltre a 40 suite e 13 ville per chi desidera la massima privacy, Forte Village è immerso in una tranquilla pineta, a pochi passi dalla spiaggia, con una vista mozzafiato o avvolto dalla vegetazione mediterranea. Condividi

