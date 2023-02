Fondo Italiano ed Eulero acquisiscono la partecipazione Siparex in Hnh Hospitality Novità in casa Hnh Hospitality che registra un importante avvicendamento tra i propri partner finanziari. Il Fondo Italiano d’Inestimento sgr (Fii sgr), partecipata di Cdp Equity, ed Eulero Capital sono infatti entrati nel capitale della compagnia veneta, acquisendo la partecipazione azionaria del 37% già di pertinenza di Siparex, che esce così dal proprio investimento in Hnh dopo circa sei anni. L’operazione, che per Fondo Italiano ed Eulero Capital rappresenta l’ingresso in un settore particolarmente strategico per il Paese come quello del turismo, ha l’obiettivo di accelerare ulteriormente il percorso di crescita già intrapreso dalla società. Con questa acquisizione, realizzata attraverso il Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – Ficc, Fondo Italiano conferma la volontà di intensificare i percorsi di partnership con altri attori del private capital italiano, a sostegno della piccola e media impresa nazionale. Con Eulero Capital, operatore con un primario network finanziario-imprenditoriale e focalizzato sui progetti di sviluppo e di aggregazione, supporterà la famiglia Boccato, azionista di maggioranza di Hhn Hospitality nell’ulteriore sviluppo del gruppo. “Sono molto soddisfatto dell’ingresso nel capitale di Fondo Italiano d’Investimento ed Eulero Capital. Questa nuova partnership ci consentirà di dare forte impulso al nostro ambizioso progetto di espansione, permettendoci di continuare a sviluppare la nostra strategia di crescita volta a garantire una proposta sempre più completa e distintiva per i settori del turismo leisure, congressuale e del benessere – commenta Luca Boccato, a.d. di Hnh Hospitality – Ringrazio Siparex, con i partner Tomaso Barbini e Andrea Gianola, per il costante supporto alla nostra crescita in questi sei anni, periodo nel quale il gruppo ha raddoppiato il numero di alberghi gestiti e quasi triplicato la cifra d’affari, pur nel contesto non semplicissimo del Covid, dimostrando grande solidità e peculiare resilienza”. Nell’ambito dell’operazione, Fondo Italiano d’Investimento ed Eulero Capital sono state assistite da Lmcr (per gli aspetti legali), Ey (per le tematiche di business, contabili, e fiscali), Lincoln International (in qualità di advisor finanziario), Erm (in ambito esg) e Marsh (in ambito assicurativo). I fondi Siparex sono stati assistiti da Vitale & Co. in qualità di advisor finanziario e da Rucellai & Raffaelli per gli aspetti legali. Hnh Hospitality si è avvalsa dell’assistenza di Orrick Italia, in qualità di consulente legale. Nato nel 1999 su iniziativa della famiglia Boccato, il gruppo Hnh è uno dei principali operatori alberghieri indipendenti in Italia nel segmento degli hotel e resort 4 e 5 stelle. La società gestisce 16 strutture, di cui 13 nelle principali città italiane, in franchising con alcune tra le maggiori catene alberghiere internazionali (Hilton, Ihg, Accor e Best Western) e, negli anni, in partnership con importanti player istituzionali attivi nel settore del real estate italiano (Allianz, Generali, Castello, Reale Immobili, Gruppo Borletti), oltre a tre resort turistici in Veneto, Sicilia e Sardegna, gestiti con il marchio proprietario Almar. Hnh Hospitality ha chiuso l’esercizio fiscale 2022 con un fatturato pari a 71,4 milioni di euro e stima per l’esercizio in corso, anche grazie alla recente acquisizione dell’Almar Timi Ama di Villasimius, di superare quota 100 milioni di euro.

