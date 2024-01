Debutto tedesco per il brand lifestyle di casa Minor: apre l’Avani Frankfurt City Hotel Debutto tedesco per il brand lifestyle di casa Minor Hotel: situato nel nel centrale business district della città, l’Avani Frankfurt City Hotel si sviluppa si sette piani ed è dotato di 256 camere e suite. Include inoltre cinque sale riunioni provviste di un’area break condivisa, che possono ospitare fino a 140 persone per workshop, sessioni di formazione, cene e attività di team building. La struttura mira a offrire un’atmosfera vivace, in linea con la rinomata scena musicale elettronica del luogo. L’hotel è infatti un vero e proprio tributo alla città, pioniera della musica techno negli anni ’80, quando Francoforte divenne un centro di influenti night club, negozi di dischi, musicisti ed etichette discografiche. Nella hall, in particolare, sono esposte copertine di album e vinili incorniciati dell’epoca che, insieme a un giradischi vintage e a un finto camino, conferiscono un allure nostalgico all’ambiente. Condividi

