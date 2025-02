CdsHotels chiude il 2024 a +7% e approda in Calabria con il Le Castella Cresce del 7% il fatturato CdsHotels che chiude il 2024 sfiorando la soglia dei 60 milioni di euro di fatturato. Un risultato positivo che si accompagna a un’importante novità: l’apertura del CdsHotels Le Castella – Ninfe Saracene in Calabria a giugno 2025. Con questa nuova struttura, la compagnia rafforza la propria presenza sul mercato italiano, estendendosi oltre Puglia e Sicilia. La proprietà, un 4 stelle superior, offrirà 85 camere, una piscina, un ristorante con terrazza e un lido (previsti per il 2026 una sala congressi e un centro benessere). Il resort seguirà la filosofia della catena, impiegando personale locale e promuovendo l’uso di prodotti a chilometro zero. “L’arrivo in Calabria rappresenta per noi un passo strategico fondamentale – spiega il direttore commerciale, Ada Miraglia -. Dopo aver consolidato la nostra presenza in Puglia e Sicilia, abbiamo scelto questa regione per la sua straordinaria bellezza e il suo potenziale turistico”. Tornando alle performance della compagnia, il 2024 ha confermato la stabilizzazione del mercato italiano dopo l’exploit del 2023. Il flusso turistico nazionale ha registrato una distribuzione più omogenea nei quattro mesi centrali dell’estate, nel segno di un progressivo processo di destagionalizzazione del prodotto. Sul fronte internazionale, il mercato estero ha registrato un aumento del 37% rispetto al 2023, con i turisti francesi che hanno superato i tedeschi, grazie soprattutto a nuovi accordi stipulati con tour operator transalpini. Si è poi osservato un aumento della clientela proveniente da Canada, Stati Uniti e Australia. “Per il 2025 le prospettive sono ottime – conclude Ada Miraglia -: le previsioni segnano un +36% rispetto allo stesso periodo del 2024. L’obiettivo resta quello di ampliare la nostra offerta e consolidare la nostra presenza sul mercato italiano e internazionale”. Condividi

Un risultato positivo che si accompagna a un’importante novità: l’apertura del CdsHotels Le Castella – Ninfe Saracene in Calabria a giugno 2025. Con questa nuova struttura, la compagnia rafforza la propria presenza sul mercato italiano, estendendosi oltre Puglia e Sicilia. La proprietà, un 4 stelle superior, offrirà 85 camere, una piscina, un ristorante con terrazza e un lido (previsti per il 2026 una sala congressi e un centro benessere). Il resort seguirà la filosofia della catena, impiegando personale locale e promuovendo l’uso di prodotti a chilometro zero.\r

\r

“L’arrivo in Calabria rappresenta per noi un passo strategico fondamentale - spiega il direttore commerciale, Ada Miraglia -. Dopo aver consolidato la nostra presenza in Puglia e Sicilia, abbiamo scelto questa regione per la sua straordinaria bellezza e il suo potenziale turistico\".\r

\r

Tornando alle performance della compagnia, il 2024 ha confermato la stabilizzazione del mercato italiano dopo l’exploit del 2023. Il flusso turistico nazionale ha registrato una distribuzione più omogenea nei quattro mesi centrali dell’estate, nel segno di un progressivo processo di destagionalizzazione del prodotto. Sul fronte internazionale, il mercato estero ha registrato un aumento del 37% rispetto al 2023, con i turisti francesi che hanno superato i tedeschi, grazie soprattutto a nuovi accordi stipulati con tour operator transalpini. Si è poi osservato un aumento della clientela proveniente da Canada, Stati Uniti e Australia. “Per il 2025 le prospettive sono ottime - conclude Ada Miraglia -: le previsioni segnano un +36% rispetto allo stesso periodo del 2024. L’obiettivo resta quello di ampliare la nostra offerta e consolidare la nostra presenza sul mercato italiano e internazionale”.\r

\r

","post_title":"CdsHotels chiude il 2024 a +7% e approda in Calabria con il Le Castella","post_date":"2025-02-07T10:14:08+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738923248000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483997","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con un totale di 252.383 passeggeri movimentati gli aeroporti della Calabria entrano a passo deciso nel 2025, centrando a gennaio una crescita del +34,6% rispetto allo stesso mese 2024.\r

\r

\"A gennaio 2025 - spiega una nota della Sacal - tutti gli scali della regione hanno registrato significativi incrementi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: Crotone: 17.392 passeggeri, con una crescita del +50%; Lamezia Terme: 170.040 passeggeri, (+11%) e Reggio: 64.951 (+185%). Il trend straordinario dello scorso anno, dunque, prosegue anche in questo inizio d'anno per i tre aeroporti\".\r

\r

Come risulta dai dati di Assaeroporti il 2024 si è chiuso con un record storico di traffico: ben 3.607.923 passeggeri hanno scelto di volare da e per gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone. Nel dettaglio: Lamezia Terme ha trasportato 2.712.649 passeggeri, confermandosi leader regionale; Reggio Calabria ha totalizzato 622.119 passeggeri, raddoppiando il numero rispetto all'anno precedente e Crotone ha registrato 273.155 passeggeri, con un incremento del +20,3%.\r

\r

\"Nel complesso, il sistema aeroportuale calabrese ha segnato un incremento del +7,5% rispetto al 2023, confermandosi un motore di sviluppo per l'intera regione. Da sottolineare, in particolare, il risultato dell'aeroporto di Reggio Calabria, che con una crescita del +113,9% rispetto al 2023 si attesta come lo scalo con il maggiore incremento in Italia nel 2024\".\r

\r

\"Questi numeri - ha sottolineato Marco Franchini, amministratore unico di Sacal - ci ripagano degli sforzi compiuti per rilanciare il nostro sistema aeroportuale e per dare impulso ai collegamenti e allo sviluppo dei territori. Siamo incredibilmente orgogliosi di questi risultati, che rappresentano un successo condiviso con i nostri viaggiatori, con le compagnie aeree che ci hanno scelto, con il personale aeroportuale e con le istituzioni locali. Il record storico del 2024 non è solo una cifra, ma il simbolo di una Calabria che cresce e guarda al futuro con ottimismo. Ci accingiamo a vivere, dunque, un 2025 ancora più ambizioso, con nuove rotte, infrastrutture potenziate e un'attenzione sempre maggiore alla sostenibilità e all'innovazione\".","post_title":"Sacal: il 2025 degli aeroporti calabresi è iniziato con una crescita del 34,6%","post_date":"2025-02-06T09:15:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738833356000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483951","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Nume approda a Budapest con una proprietà nel centro della città. Il progetto, realizzato in collaborazione con Gtc, segna il primo investimento dell'investitore e sviluppatore immobiliare nel settore dell'ospitalità. La nuova struttura si trova in Klauzál utca 8-10, nel vivace quartiere Erzsébetváros. Prosegue quindi lo sviluppo di Numa in Europa Centrale, dove la compagnia già opera cinque proprietà a Praga e tre a Vienna.\r

\r

Ospitata in un edificio del diciannovesimo secolo, il Numa Budapest sarà completamente rinnovato con l'obiettivo di fondere il fascino storico con il design contemporaneo. “Questo progetto segna il nostro primo investimento nel settore immobiliare dell'ospitalità - conferma il ceo di Gtc, Gyula Nagy - Ciò ci consentirà un'ulteriore diversificazione del nostro portfolio immobiliare. L'ingresso nel settore dell'ospitalità rafforzerà in particolare il nostro portafoglio con beni ad alte prestazioni, che rispondono alle richieste di un mercato in continua evoluzione\".\r

\r

“Budapest è un punto di riferimento per il turismo europeo - aggiunge il presidente e co-fondatore del gruppo Numa, Dimitri Chandogin -: attira la maggior parte dei viaggiatori internazionali che arrivano in Ungheria e si colloca tra le destinazioni più attraenti del continente. Quasi il 60% del traffico turistico internazionale del Paese passa per la città, che è già una delle 15 principali destinazioni turistiche europee\".","post_title":"Il gruppo Numa sbarca a Budapest con una proprietà in centro città","post_date":"2025-02-05T10:10:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738750243000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483941","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' partita la campagna di recruiting per la stagione 2025 del gruppo Bluserena. Le candidature sono aperte per diverse figure nelle strutture in Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Le posizioni attualmente disponibili riguardano diverse aree professionali tra cui direzione e management: hotel manager, deputy manager; cucina: primo e secondo chef, cuoco capo partita, pasticcere, pizzaiolo, macellaio, commis di cucina; ristorazione e bar: primo e secondo maître, camerieri, chef de rang, responsabile bar, barman, barlady, bartender;\r

accoglienza e booking: receptionist front office, addetti booking; amministrazione e logistica: economo-buyer resort; manutenzione e sicurezza: manutentori hotel, responsabili assistenti bagnanti; servizi ai piani: cameriere ai piani; formazione: laureati/diplomati per tirocini nei reparti hotel management, front office, booking, economato, contabilità, amministrazione del personale.\r

\r

Bluserena parteciperà inoltre a diversi eventi di recruiting per incontrare direttamente i candidati e presentare le opportunità professionali disponibili: Tourism Talent Week Cving 2025 (online) fino al 7 febbraio; Tfp Summit Milano presso l'hotel Melia il 7 febbraio; Fare Turismo Roma presso l'università Europea di Roma, il 19-21 febbraio; Tfp Summit Roma presso l'hotel Massimo D’Azeglio il 28 febbraio. Tutti coloro che desiderano candidarsi possono consultare le posizioni aperte e inviare la propria candidatura attraverso la sezione Lavora con noi del sito ufficiale.","post_title":"Al via la campagna di recruiting 2025 di Bluserena","post_date":"2025-02-05T09:53:20+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738749200000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483748","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair aggiunge quattro nuove rotte da Bruxelles-Charleroi per l'estate 2025: tra queste ben due sono verso l'Italia e precisamente Roma Fiumicino e Salerno; le altre sono Katowice e Nea Anchialos.\r

\r

«Purtroppo anche quest'anno non cresceremo a Zaventem, il principale scalo belga, sempre perché continua ad aumentare le sue tasse aeroportuali nonostante il traffico non sia tornato a livelli pre-Covid. E' completamente ingiustificato\" ha dichiarato il ce del gruppo irlandese, Michael O'Leary.\r

\r

«Accogliamo con grande favore il rapporto Draghi, che per la prima volta in circa un decennio ha focalizzato l'attenzione europea su come dobbiamo essere più competitivi\", l'Ue deve attuare \"una riforma del traffico aereo\" e \"tagliare o eliminare le tasse sull'aviazione»\r

\r

Per migliorare la vita dei cittadini «dobbiamo rendere quei paesi e Stati alla periferia dell'Europa, come Irlanda, Portogallo, Malta, Grecia, Polonia e i Paesi scandinavi più accessibili riducendo il costo dei viaggi aerei» ha sottolineato O'Leary, citando poi gli esempi positivi di chi ha abolito le tasse per il settore, come «Svezia e Ungheria».\r

\r

«Tre regioni italiane hanno eliminato la tassa comunale e sono state premiate con una crescita molto forte» e cioè Friuli, Abruzzo e Calabria.","post_title":"Ryanair, poker di nuove rotte da Bruxelles tra cui Roma e Salerno","post_date":"2025-02-03T09:36:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738575410000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483701","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Inaugurato alla Spezia Parco delle Clarisse al cui interno sono presenti i resti del Convento delle Clarisse e della Chiesa di Santa Cecilia.\r

\r

L’area della Chiesa di Santa Cecilia e dell’Ex Convento delle Clarisse subirono pesanti bombardamenti nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale. All’interno, oltre alla possibilità di trascorrere il tempo libero all’aria aperta, leggere un libro o semplicemente godere della tranquillità del luogo, potranno essere organizzati spettacoli ed eventi per tutta la cittadinanza. Inoltre ospita un allestimento di opere, rappresentando l'inizio del progetto del “museo a cielo aperto”, che ha l'obiettivo di valorizzare i numerosi reperti custoditi nei depositi attraverso la loro esposizione in vari luoghi della città, creando un collegamento tra di essi e informando cittadini e turisti sulla storia della città. \r

\r

«Il Parco delle Clarisse torna a disposizione della cittadinanza – spiega il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - con un importante progetto di valorizzazione e un allestimento di opere nell’ambito del progetto “museo a cielo aperto”, che mira a ricollocare opere d'arte rimaste chiuse nei depositi e a creare un collegamento tra i luoghi storici della città e i musei, per far vivere ai turisti la nostra storia e far sentire gli spezzini ancora più legati alla loro città. Grazie all'Amministrazione comunale e al progetto “La Spezia Forte”, stiamo riportando alla luce luoghi storici dimenticati, come il Parco delle Mura, il Parco della Rimembranza, la Batteria Valdilocchi e il Rifugio Antiaereo Quintino Sella».\r

\r

«Sono davvero orgoglioso che la Regione abbia contribuito in modo determinante al raggiungimento di questo traguardo – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone -. Tra il 2019 e il 2021 con l’allora presidente Toti abbiamo stanziato oltre 1 milione e mezzo di euro per il progetto di valorizzazione e restauro di questo complesso monumentale, nell’ambito di un impegno straordinario della Regione per il più grande mosaico di Spezia Forte su cui abbiamo investito complessivamente in questi anni oltre 5 milioni di euro di risorse regionali, anche per la riqualificazione del Parco delle Mura, del Parco della Rimembranza e per il recupero della galleria Quintino Sella. Tutto questo per restituire agli spezzini luoghi da vivere appieno riscoprendo la storia antica di questa città e anche per ampliare l’offerta turistica, con un grande valore aggiunto per l’intera provincia spezzina».\r

\r

La riqualificazione del Parco delle Clarisse è parte integrante del progetto “La Spezia Forte”, un ambizioso piano dell’Amministrazione comunale per valorizzare il patrimonio storico della città. Questo progetto ha già portato al recupero di siti come la Batteria Valdilocchi, il Parco delle Mura, il Parco della Rimembranza e il ricovero antiaereo Quintino Sella. Con l’aggiunta del Parco delle Clarisse, un’altra importante porzione della città è stata restituita ai cittadini e ai turisti che visitano il vicino Castello San Giorgio.\r

\r

L’intervento complessivo ha richiesto un investimento di 800mila euro, di cui 665mila finanziati dal Fondo Strategico Regionale e 135mila da risorse comunali.","post_title":"La Spezia inaugura il Parco delle Clarisse e prosegue nel recupero del patrimonio culturale","post_date":"2025-01-31T11:57:58+00:00","category":["senza-categoria"],"category_name":["Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1738324678000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483696","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_382236\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un villaggio Club del Sole[/caption]\r

\r

Il mercato della ricettività open air nel 2024 si attesta sui 3 miliardi di euro, registrando una crescita del 3% rispetto al 2023. E' il dato principale del nuovo report realizzato dall'Osservatorio travel innovation del Politecnico di Milano, supportato anche quest'anno da Club del Sole. Il segmento rappresenta oggi circa il 7-8% del totale mercato della ricettività italiana, confermandosi una delle componenti più dinamiche e resilienti dell’industria turistica. Tale crescita è stata trainata soprattutto dall’aumento delle presenze, segno di una crescente preferenza dei turisti per esperienze a contatto con la natura e soggiorni più sostenibili. A livello complessivo, invece, il settore dell’ospitalità ha raggiunto un valore di 37,8 miliardi di euro, con un incremento del 5% rispetto all’anno precedente.\r

\r

“Supportare la ricerca dell’Osservatorio travel innovation è un privilegio che ci consente di monitorare l’evoluzione del nostro settore e di confrontarci con le migliori aziende a livello italiano e internazionale - spiega il direttore generale di Club del Sole, Angelo Cartelli -. I dati del 2024 confermano che il turismo open air sta vivendo una fase di crescita autentica e sostenibile. E questo ci motiva a continuare a investire in progetti innovativi che valorizzino il nostro modello di ospitalità Full Life Holidays”.\r

\r

Un altro degli aspetti più significativi emersi dalla ricerca è inoltre la capacità del comparto open air di attrarre nuove tipologie di turisti, grazie a un’offerta che coniuga comfort, servizi digitali e rispetto per l’ambiente. In particolare, il mercato si distingue per una crescita reale, in quanto basata su un effettivo aumento della domanda. La ricerca dedica attenzione anche alla sostenibilità ambientale, un valore che Club del Sole ha fatto proprio attraverso iniziative concrete. Tra le più significative spiccano i progetti Re-Treet-T e Treeship. Il primo è un'iniziativa innovativa che unisce eco-compatibilità e design in soluzioni abitative modulari e adattabili. Il progetto, ospitato nello Spina Family Camping Village di Lido di Spina, nel cuore del parco del Delta del Po, rappresenta un’innovativa esperienza di soggiorno sostenibile. Le strutture, integrate armoniosamente nella pineta grazie alla mappatura digitale del territorio, uniscono materiali naturali e riciclati con soluzioni bioclimatiche per ridurre l’impatto ambientale. Treeship è un progetto altrettanto importante ed esposto anch’esso allo Spina Family Camping Village. Si tratta di un’esperienza immersiva che offre agli ospiti un contatto autentico con l'ambiente circostante: un unicum nel settore, propone un nuovo concetto di ospitalità in cui l’albero è protagonista. L’osservatorio ha inoltre evidenziato il ruolo crescente dei dati e delle nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale generativa, nel ridefinire le abitudini dei viaggiatori.","post_title":"Polimi - Club del Sole: crescono i volumi dell'open air tra innovazione e sostenibilità","post_date":"2025-01-31T11:19:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738322353000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483382","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue l’offerta di viaggi a tema di Grimaldi Lines tour operator con la formula hotel on board o nave più hotel, sulla rotta Civitavecchia Barcellona e viceversa. Torna quindi la Pasqua a Barcellona (dal 18 al 23 aprile). Sono inoltre già confermati: le letture di qualità di una Nave di Libri per Barcellona (dal 5 al 10 aprile), Ballando verso Barcellona (dal 31 maggio al 3 giugno), con la direzione artistica di Simone Di Pasquale e Sara Di Varia, nonché Grimaldi Dance Fit Cruise (dal 14 al 17 giugno) con lezioni di fitness nel sole del Mediterraneo.\r

\r

La compagnia punta anche sui pacchetti che combinano il viaggio in nave con il soggiorno e le escursioni a terra, programmati sempre da Grimaldi Lines Tour Operator. Per chi ama la cultura classica e la mitologia greca, la scelta perfetta è Corfù, dove vengono proposti pacchetti di sei giorni, sfruttando la partenza straordinaria di Pasqua dal porto di Brindisi.\r

\r

Chi desidera raggiungere le due grandi capitali del Sud Italia potrà poi scegliere tra Napoli (con partenza da Palermo) e Palermo (con partenza da Napoli), dove sono disponibili pacchetti sempre in formula nave più soggiorno, anche questi comprensivi di escursioni guidate. La Sardegna più vera e fuori stagione può essere esplorata con quattro diverse proposte: due ad Alghero e dintorni (partenza dal porto di Civitavecchia) e due a Cagliari (partenza dal porto di Napoli), con l’occasione di scoprire il meglio dell’isola, come il centro storico di Cagliari e il mare di Villasimius, oppure a nord il parco dell’Asinara e le spiagge e il castello di Castelsardo.","post_title":"Le proposte Grimaldi Lines to: dai viaggi a tema ai pacchetti nave più soggiorno a terra","post_date":"2025-01-29T09:31:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738143092000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483394","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' la principale sfida del mercato, non solo di quest'anno: \"L'Italia è l'unico paese europeo ad avere oltre il 65% delle tratte servite da low cost. Per noi del tour operating è un problema perché il loro stesso modello di business ci rende difficile la programmazione\". E' un fiume in piena Massimo Diana durante la tradizionale conferenza stampa dedicata alle novità dell'anno di Ota Viaggi. Soprattutto quando si tratta di toccare la questione infrastrutture e collegamenti: da sempre la principale tara del mercato che impedisce, o comunque rallenta, il pieno sviluppo del mare Italia.\r

\r

La questione è naturalmente ampia e complessa ma una parte rilevante la gioca la questione ex compagnia di bandiera: \"Io sono sempre stato descritto come un difensore di Ita - Alitalia - ha spiegato il direttore commerciale del to -. Ma oggi o si lavora con loro, oppure le possibilità sono poche. In molti hanno criticato per anni i finanziamenti pubblici al nostro vettore nazionale. Ma cosa fanno di diverso molti scali per attirare le low cost? Oggi ci sono tratte come la Verona - Bergamo che non sono più servite da alcun volo di linea. Certo, stiamo pur sempre parlando di un mercato libero: le aziende vanno dove c'è più redditività. Ma finanziamento per finanziamento, forse, dico io, sarebbe stato meglio conservare la compagnia di bandiera per garantire la continuità di determinate tratte utili non solo ai turisti ma anche agli stessi residenti\".\r

\r

Allo stesso tempo però non mancano neppure gli sviluppi positivi. E' il caso per esempio della Calabria, su cui molti operatori stanno ultimamente puntando sempre di più l'attenzione. In parte, è sicuramente una questione di prezzi: la destinazione oggi è più accessibile di altre. Ma è anche merito di investimenti e miglioramenti infrastrutturali: \"Finalmente l'aeroporto di Crotone garantisce continuità, almeno per la stagione estiva. E pure l'autostrada è ora un'arteria con i giusti crismi, così come la via che congiunge Lamezia a Catanzaro Lido\".\r

\r

Uno sviluppo simile l'ha vissuto pure la Basilicata, con il miglioramento della Jonica e dei collegamenti verso Matera in occasione dell'anno da Capitale della cultura europea: \"Entrambi sono chiari esempi di come investendo in maniera corretta i ritorni poi ci sono - ha concluso Diana -. E non solo dal punto di vista turistico. Basti pensare agli amari calabresi, che oggi stanno avendo un grandissimo successo. Il merito almeno in parte è anche dei giusti collegamenti\".","post_title":"Diana, Ota Viaggi: Italia unica con più del 65% delle tratte servite da low cost","post_date":"2025-01-28T13:42:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1738071778000]}]}}