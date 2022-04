Bwh: al via una massiccia campagna crossmediale tv, radio, cinema e canali digitali

Un totale di 1.600 passaggi e quasi 200 milioni di contatti lordi per un mese, fino al 10 maggio 2022. È on air la nuova campagna crossmediale di Bwh Hotel Group Italia per il marchio Best Western. Il gruppo alberghiero torna in comunicazione con una massiccia presenza su tutti i mezzi Rai e sulle principali emittenti radio commerciali nazionali: Radio 105, Rmc, Virgin, R101, Radio Deejay, Radio Capital, Radio 24 e Rtl 102.5. A garantire la copertura del territorio, la pianificazione si estende anche al circuito cinema di Rai Pubblicità e su Rai Radio e Radio Italia e si completa con la presenza su RaiPlay, RaiPlay Sound e Rai YouTube, all’interno di rubriche a tema cultura e informazione.

“Come primo gruppo alberghiero in Italia, non possiamo che guidare la ripartenza e sostenere la stagione che inizia – spiega Giovanna Manzi, ceo di Bwh Hotel Group Italia –. Con questa campagna mettiamo in primo piano il nostro Paese, il nostro brand e i nostri alberghi, pronti come sempre ad accogliere al meglio e in piena sicurezza i nostri ospiti. Puntiamo sul valore del marchio e alla forza del network: strumenti insostituibili nel rilancio del settore”.

“Attestiamo la nostra fiducia nella ripresa con un ampio piano di investimenti – aggiunge la chief marketing and sustainability officer, Sara Digiesi -. Il valore di un viaggio, il respiro di una vacanza con le attenzioni di un hotel, si confermano un desiderio diffuso. L’Italia ci offre meravigliose opportunità per ricominciare a vivere e godere il nostro tempo. È il momento di ripartire. La selezione di mezzi e canali è ricca e qualificata. Rinnoviamo la partnership crossmediale con Rai, investendo su tv, digitale, radio e cinema e puntando su eventi di grande profilo e ampliamo l’audience affine con una vasta copertura dei canali radiofonici, pianificando con le primarie concessionarie, Manzoni, Mediamond, Rtl 102.5 e 24 Ore System”.