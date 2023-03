Burgio, Alpitour: redditività della divisione hotel al 15% (quella to è al 2%) Sono numeri decisamente positivi quelli della divisione hospitality di Alpitour World. Stando a quanto rivelato dal presidente e ceo del gruppo, Gabriele Burgio, a Pambianco Hotellerie, i marchi Voihotels e Vretreats hanno infatti totalizzato nel 2022 un fatturato di 134 milioni di euro, crescendo di oltre 50 milioni rispetto agli 81 milioni dell’anno precedente. Ma soprattutto la business unit dedicata all’ospitalità ha generato margini operativi (ebitda margin) pari a circa il 15% del giro d’affari complessivo. Una percentuale ben al di sopra a quella garantita dal comparto principale del gruppo, il tour operating, capace sì di registrare 1,6 miliardi di euro di fatturato, ma con un ebitda margin di poco superiore al 2%. Certo, si tratta di una differenze strutturale, ma che comunque aiuta, almeno in parte, a spiegare il rinnovato interesse di alcuni player del settore verso l’integrazione verticale del prodotto, come ha recentemente sottolineato anche Roberto Pagliara di Nicolaus. Nel dettaglio, ha raccontato Burgio, le marginalità dell’attività di tour operating è stata anche intaccata da un primo bimestre ancora impattato dalla variante Omicron, tanto che alcuni competitor del turismo organizzato europeo hanno persino chiuso l’anno con un ebitda negativo. D’altra parte, altri hanno anche raggiunto marginalità del 6%. Ma ancora una volta si tratta prevalentemente di operatori con una forte vocazione alberghiera. Un obiettivo ragionevole per il tour operating, ha chiosato il ceo, è raggiungere un ebitda margin del 4%. Non solo, ha aggiunto Burgio: la maggiore redditività delle attività legate all’ospitalità è anche accompagnata da un uso decisamente più intenso di capitale rispetto all’intermediazione, che peraltro rimane la leva principale per far viaggiare gli aerei e riempire gli hotel. Ciò detto, Alpitour prosegue nella sua già annunciata strategia di espansione dell’offerta alberghiera, in particolare del prodotto a 5 stelle Vretreats. Il brand, oggi a quota sei strutture su 22 totali della compagnia, intende infatti raddoppiare a breve il proprio portfolio.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440703 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Re Nudo, storico giornale underground italiano, torna a rivivere, in una veste completamente rinnovata, grazie alla passione e alla dedizione del giornalista e scrittore Luca Pollini. Una storia editoriale che parte da lontano ma che si declina nel nuovo e di cui Shiruq è diventato fin da subito partner per i viaggi unconventional. "Tra noi e Re Nudo è stato amore a prima vista - spiega la marketing & communication manager ddi Shiruq, Valentina Rubbi -: nella sala d'attesa un po' sgangherata dell'aeroporto di Khartoum, Luca mi ha parlato per la prima volta di questo progetto davvero audace. I suoi occhi erano pura luce. Così come i miei, quando gli raccontavo la filosofia che anima Shiruq. E' stato come riconoscersi. Shiruq e Re Nudo sono accomunati da un valore tra tutti: credere nei sogni e fare tutto il possibile per realizzarli. Siamo fieri, e grati, che Pollini ci abbia scelto per i viaggi unconventional di Re Nudo e per divulgare l'arte del viaggio. In questo primo numero si può apprezzare un interessante articolo sulla mindfulness in viaggio firmato da Shiruq e Jack Jaselli. Re Nudo è stato l’unico giornale underground italiano, il primo che ha fatto capire alle migliaia di suoi giovani lettori che il mondo stava cambiando e che loro potevano essere i protagonisti di questo cambiamento. Anche oggi Re Nudo vuole dunque porsi come un hub tra lettori curiosi e attenti, intellettuali, artisti, musicisti, gruppi teatrali, laboratori, cineclub, spazi sociali, librerie, blog, siti, app, etichette discografiche indipendenti, circoli e altre realtà culturali nate e sviluppate talvolta in modo informale, accomunate dal modo anticonformista di pensare e porsi di fronte alla creazione di momenti artistici e sociali. "Oggi torniamo, più attivi e moderni che mai, con la volontà di regalare un sogno e una nuova via all’underground. Un sogno nuovo, sia chiaro: perché il nostro ritorno sulla scena culturale non è un’operazione nostalgia - ci tiene a precisare Luca Pollini, grande cultore degli anni Settanta -. E non può essere che così perché lo scenario è diverso, sono cambiati il pubblico, la cultura, la politica, i media; sono entrati in scena nuovi attori (gli algoritmi e le nuove tecnologie) e nuovi bisogni: tra i più urgenti, la salvaguardia del pianeta. Anche Re Nudo, inevitabilmente, è cambiato. A restare identica, la sua missione: dare voce alle culture underground, lontane dal mainstream che faticano a trovare spazi per esprimersi; e la ricetta, ossia il mix tra cultura, impegno civico, sogni e creatività. L’intento è quello di muovere le nuove generazioni, e quelli che (come noi boomers) non hanno tradito, a un ritorno al concreto e a un progressivo abbandono della cultura del consumo, a un rinnovato interesse verso tutto ciò che è alternativo, fuori dal coro e dagli schemi precostituiti. Rivista, pagine social, sito web, libri e associazione costituiscono una sorta di polo delle culture, della storia, del sociale, con contenuti editoriali che rappresentano una visione del mondo alternativa vera. Re Nudo lo troverete sempre lì, dalla parte del nuovo e contro la normalità quotidiana". Re Nudo vuole dare spazio ai ragazzi, parlare di musica ma anche classica, libri, poesia. Vuole essere un palcoscenico aperto a tutte le novità del mondo underground, dedicato a quella cultura in grande fermento che fiorisce nelle cantine, in attesa che qualcuno le offra una ribalta. La rivista, con lo storico logo in copertina e una tiratura iniziale di 2.500 copie, è ora in distribuzione nelle librerie e sul sito. [post_title] => Shiruq partner del nuovo progetto editoriale Re Nudo per i viaggi unconventional [post_date] => 2023-03-03T13:56:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677851773000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440677 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono numeri decisamente positivi quelli della divisione hospitality di Alpitour World. Stando a quanto rivelato dal presidente e ceo del gruppo, Gabriele Burgio, a Pambianco Hotellerie, i marchi Voihotels e Vretreats hanno infatti totalizzato nel 2022 un fatturato di 134 milioni di euro, crescendo di oltre 50 milioni rispetto agli 81 milioni dell'anno precedente. Ma soprattutto la business unit dedicata all'ospitalità ha generato margini operativi (ebitda margin) pari a circa il 15% del giro d'affari complessivo. Una percentuale ben al di sopra a quella garantita dal comparto principale del gruppo, il tour operating, capace sì di registrare 1,6 miliardi di euro di fatturato, ma con un ebitda margin di poco superiore al 2%. Certo, si tratta di una differenze strutturale, ma che comunque aiuta, almeno in parte, a spiegare il rinnovato interesse di alcuni player del settore verso l'integrazione verticale del prodotto, come ha recentemente sottolineato anche Roberto Pagliara di Nicolaus. Nel dettaglio, ha raccontato Burgio, le marginalità dell'attività di tour operating è stata anche intaccata da un primo bimestre ancora impattato dalla variante Omicron, tanto che alcuni competitor del turismo organizzato europeo hanno persino chiuso l'anno con un ebitda negativo. D'altra parte, altri hanno anche raggiunto marginalità del 6%. Ma ancora una volta si tratta prevalentemente di operatori con una forte vocazione alberghiera. Un obiettivo ragionevole per il tour operating, ha chiosato il ceo, è raggiungere un ebitda margin del 4%. Non solo, ha aggiunto Burgio: la maggiore redditività delle attività legate all'ospitalità è anche accompagnata da un uso decisamente più intenso di capitale rispetto all'intermediazione, che peraltro rimane la leva principale per far viaggiare gli aerei e riempire gli hotel. Ciò detto, Alpitour prosegue nella sua già annunciata strategia di espansione dell'offerta alberghiera, in particolare del prodotto a 5 stelle Vretreats. Il brand, oggi a quota sei strutture su 22 totali della compagnia, intende infatti raddoppiare a breve il proprio portfolio. [post_title] => Burgio, Alpitour: redditività della divisione hotel al 15% (quella to è al 2%) [post_date] => 2023-03-03T12:04:13+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677845053000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440557 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tra le grandi domande indagate nel corso della Bit 2023 ha suscitato notevole interesse quella relativa a quanto i territori abbiano beneficiato dei fondi garantiti dal Pnnr e se questi abbiano generato un cambiamento positivo. In un panel ritmato si sono alternate le voci di figure importanti del settore, capaci di mettere a confronto il mondo del turismo con quello delle istituzioni. Rosanna Mazzia, presidente di Borghi Autentici ma anche sindaco di Roseto Capo Spulico, in Calabria, ha lamentato il fatto che i piccoli centri non siano stati coinvolti nella fase programmatoria e non abbiano potuto esporre i loro reali bisogni, per cui «i fondi erogati dopo la pandemia non sono riusciti a colmare il divario nord-sud, nonché quello tra i grandi centri e quelli periferici, che sono scrigni preziosi per il paese». Anche Giancarlo Dell’Orco, destination manager e co-funder del Progetto Borghi, ha sottolineato la complessità del momento e il fatto che la propria iniziativa abbia messo a punto un catalogo con 45 azioni d’intervento da tutta Italia, per sostenere i piccoli territori e destinazioni, «perché solo i comuni che riusciranno a velocizzare il processo potranno usufruire del bando». Il processo di tutela deve richiamare quello che 30 anni fa aveva riguardato gli agriturismi e impedito lo spopolamento e l’abbandono delle aziende agricole. Tra le attività slow favorevoli allo sviluppo territoriale anche il cicloturismo e il turismo equestre. Alex Kornfeind, istruttore e guida della Federazione Ciclistica e destination manager Gal Oglio-Po racconta il proprio compito di collegare i bisogni della pubblica amministrazione con quelli delle associazioni del territorio e il privato, in un momento in cui tutte le regioni propongono il cicloturismo: «Oggi le regioni devono essere preparate e visionarie, perché il cicloturista sceglie la destinazione che gli offre più possibilità». Maurizio Rosellini, ceo di Final Furlong, parla di un altissimo interesse da parte dei privati nello sviluppo di un circuito economico attraverso il cavallo: «Dai singoli operatori può nascere una messa a sistema di imprese. C’è una maturità politica della pubblica amministrazione nell’accogliere e seguire progetti qualitativi con un forte valore identitario per il territorio. Attraverso l’europrogettazione e le tematiche di Agenda 2030, si potranno realizzare operazioni di sviluppo capaci di mettere in risalto il valore assoluto che ha l’Italia a livello mondiale: un prodotto interno straordinario a livello di cultura e tradizioni. I piccoli centri devono richiamare il turismo, ma anche rivendicare la possibilità di vivere una quotidianità che eviti lo spopolamento e garantisca nuovi posti di lavoro ai giovani, grazie ad accordi con gli istituti agrari». [post_title] => Pnnr, europrogettazione, comunità locali e sviluppo turistico dei territori: il punto della situazione [post_date] => 2023-03-03T11:21:47+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677842507000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440647 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Le organizzazioni devono adattarsi per rimanere rilevanti ed efficienti. Bruxelles è il luogo dove si prendono le decisioni sui regolamenti e sulle strategie promozionali. E' inoltre la sede dove si stabiliscono i meccanismi di finanziamento, volti a sostenere la transizione green e digitale. Non solo: la maggioranza dei nostri associati è basata nell'Unione europea e la Ue è l'area in cui si trova la maggior parte del prodotto turistico del Vecchio continente. Fare di Bruxelles la nostra casa riflette gli interessi dei nostri associati e le priorità della nostra organizzazione: lavorare a stretto contatto con i nostri partner per migliorare la qualità dell'offerta di turismo Europa". Non poteva esserci una dichiarazioni d'intenti più chiara di quella della sua presidente, Jennifer Tombaugh, per spiegare le ragioni che hanno spinto la European Tourism Association (Etoa) ad aprire una sede a Bruxelles. L'organizzazione manterrà i propri uffici storici di Londra ma la base principale di Etoa sarà ora nel centro politico d'Europa. "Uno dei nostri punti di forza - aggiunge il ceo, Tom Jenkins - è quello di essere un'associazione del Vecchio continente, con collegamenti diretti con chi è in grado di fornire esperienze europee alla clientela internazionale. Questa interazione ci permette di avere sempre il polso della situazione e di capire tempestivamente le difficoltà e le sfide che incontra chi genera ogni anno miliardi di euro di export: dai servizi transfrontalieri alle leggi sull'Iva, passando per le procedure di rilascio dei visti e per le formalità doganali. Tutti elementi di grande importanza per il turismo incoming che sono direttamente collegati alle piattaforme normative della Ue. Pur continuando a mantenere le nostre relazioni con i policy-maker di tutta Europa è perciò a Bruxellese che guardiamo per mantenere la nostra posizione di leadership quale più importante destinazione turistica a livello globale". [post_title] => Effetto Brexit: Etoa sposta la sede a Bruxelles [post_date] => 2023-03-03T10:24:31+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677839071000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440638 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità in casa Latitud Patagonia. Il brand del gruppo Quality presenta in esclusiva per il mercato italiano i glamping del Nord-Ovest argentino Pristine Luxury Camps. A cominciare dall’area delle Salinas Grandes, tra le più vaste al mondo, che si estende a 3 mila metri di altitudine e fa da scenografica al Pristine Salinas Grandes Luxury Camp. Qui l’armonia disegna la struttura, vista dall’alto ricorda il simbolo yin-yang, e pervade l’atmosfera, definendo le linee di un modello di economia circolare. Ma l’operatore gioca la carta dell’eco chic anche tra fronde e frasche della foresta di Misiones, nella riserva naturale di Puerto Bemberg. Vi si trova il Pristine Iguazú Luxury Camp, che aprirà i battenti il 1° agosto nella giungla: una struttura che unisce avventura e relax nelle tende suite di fronte al fuoco del tramonto che accende le acque del Paraná. Il tutto nell'attesa di un'ulteriore apertura a completare la proposta wilde & romantic di Latitud Patagonia, quella del Pristine El Calafate Luxury Camp, che arriverà a breve ma di cui ancora non si conosce la data precisa. [post_title] => Il glamping di Latitud Patagonia: tre strutture in esclusiva nel Nord-Ovest dell'Argentina [post_date] => 2023-03-03T09:52:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677837127000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440597 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Atout France ha accompagnato la Camera del Commercio della Corsica e l’Agenzia per il Turismo della Corsica nell’organizzazione del primo workshop ”Ci vediamo in Corsica”, che si è svolto nella storica città di Corte per mettere a confronto gli operatori professionisti dell’isola con 9 tour operator e 2 agenzie italiani. «Queste azioni sono essenziali per consolidare, rafforzare e rilanciare la fama della destinazione Corsica e sono indispensabili per favorire lo sviluppo dell'attività turistica nei 12 mesi dell'anno, destagionalizzando lo sviluppo turistico dell’isola» afferma infatti Frédéric Meyer, direttore di Atout France Italia. Per la prima volta sono stati conferiti 3 premi d’onore dalle istituzioni Corse a 3 Tour Operator che programmano e vendono la Corsica sul mercato italiano: Travered, Napoleon e Gioco Viaggi. Atout France ha invece consegnato i due diplomi FrancExpert alle due adv presenti, Praga Viaggi e Serapea Viaggi che hanno raggiunto le 3 stelle e si sono specializzate nella destinazione Corsica all’interno del programma di formazione FrancExpert, disponibile per gli agenti di viaggio per la conoscenza e approfondimento della Francia. La conoscenza approfondita della destinazione ha permesso agli operatori premiati di offrire un prodotto di qualità, guidando il viaggiatore alla scoperta di una Corsica fatta di mare e spiagge, ma anche di un turismo slow, ecosostenibile, gastronomico e culturale. Una terra dove incontrare una ricca memoria archeologica e dove lasciarsi stupire da chiese ed edifici sacri o seguire intense cerimonie folkloristiche. Adatta a un turismo di tutte le età. È anche la narrazione di Caldana International. Master Group si occupa invece di incoming sul mercato italiano e sulla Corsica, abbinandola alla Sardegna per le vacanze-mare. Un importante focus sulla natura avvicina gli altri to che hanno partecipato all’evento, volto a mettere in contatto diretto e duraturo gli operatori socio-professionali della Corsica con gli operatori turistici italiani. Jonas Viaggi sceglie infatti le vacanze a basso impatto ambientale, vissute in barca vela, in bicicletta – lungo la Grande Traversata della Corsica (GT20) - o a piedi – lungo il Grande Randonneé 20. Ed è proprio il GR20 al centro della proposta dell’associazione volontaria Trekking Italia e del to Panda Trek, specializzato in gruppi e gite scolastiche. È vicino alla natura anche Loft Studio Viaggi, to leader nel mercato mondiale fluviale delle houseboat, che cerca in Corsica esperienze alternative per i suoi repeater". Per raggiungere la Corsica, fondamentale il ruolo della compagnia di navigazione Corsica Ferries che con efficienza, eleganza e ogni attenzione per il passeggero, raggiunge quotidianamente e in tutte le stagioni l’Ile della Beauté. [gallery ids="440603,440602,440601"] [post_title] => “Ci vediamo in Corsica!”: il workshop che racconta l’Ile de la Beauté [post_date] => 2023-03-03T09:40:18+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677836418000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440591 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Comincia nel migliore dei modi il 2023 di Aeroporti di Puglia che registra nei primi due mesi dell'anno 1.056.292 passeggeri in arrivo e partenza. Nel bimestre hanno registrato un incremento dei passeggeri in transito gli scali di Bari e Brindisi non solo rispetto al 2019, ma anche rispetto agli stessi mesi dello scorso anno. Febbraio si è chiuso con un +7,1% di passeggeri in arrivo e partenza sui due scali: 497.696 rispetto ai 464.390 del 2019. Un dato ancor più significativo è quello che emerge dal confronto con lo scorso anno: rispetto a febbraio 2022 il dato complessivo dei due aeroporti registra un +20,8% di passeggeri tra arrivi e partenze. “Un risultato più che soddisfacente – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – che evidenzia come la destagionalizzazione sia un fenomeno già in atto nel nostro territorio. Abbiamo sempre lavorato in questa direzione con la Regione Puglia e le agenzie preposte, perché siamo convinti che la Puglia sia territorio fruibile e attrattivo 365 giorni l’anno. Ancora una volta i numeri ci danno ragione e ci dicono che abbiamo operato al meglio e raggiunto l’obiettivo. Aver superato nei soli mesi di gennaio e febbraio il milione di passeggeri e aver segnato quindi un +38,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ci conferma che stiamo decollando verso la giusta destinazione, quella per intenderci che non solo farà volare gli aeroporti pugliesi, ma che riuscirà a far vivere il territorio in tutte le stagioni dell’anno”. Risultati significativi anche per l’aeroporto ‘Gino Lisa’ di Foggia: tra arrivi e partenze, infatti sono stati 4.582 i passeggeri che hanno volato da e per l’aeroporto nei primi due mesi del 2023. [post_title] => Aeroporti di Puglia: oltre 1 milione di passeggeri nei primi due mesi dell'anno [post_date] => 2023-03-03T09:34:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677836094000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440632 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Neos amplia il network verso il Nord America con il lancio dei voli diretti da Milano Malpensa a Toronto. La nuova rotta - già in vendita attraverso tutti i canali distributivi della compagnia del gruppo Alpitour - sarà operativa dal prossimo 6 aprile, inizialmente con una frequenza alla settimana, ogni giovedì, servita da un Boeing 787-9: il decollo è previsto alle 12.30 da Milano con arrivo in Canada alle 15.00; il rientro è fissato alle 17.00 con atterraggio a Malpensa alle 06.50. L'operativo su Toronto è in connessione con i collegamenti Neos in arrivo da Amritsar: i passeggeri provenienti dall'India potranno così fruire oltre che delle coincidenza su New York Jfk, anche di quella per il Canada. Come sottolineato dall'amministratore delegato di Neos, Carlo Stradiotti, in occasione dell'apertura dei voli da e per Amritsar lo scorso dicembre, queste connessioni "rappresentano un’ulteriore opportunità di crescita per il business della compagnia e consolidando i rapporti tra Italia, Usa (e dunque oggi anche Canada, ndr) e India e aprendo la strada a nuove e proficue collaborazioni di carattere turistico ed economico". Neos operava dall'aprile 2021 voli cargo sulla rotta tra Milano Malpensa e Toronto. [post_title] => Neos apre la Milano-Toronto, dal 6 aprile. Connessioni con i voli da Amritsar [post_date] => 2023-03-03T09:08:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677834509000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440613 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono stati 700 milioni gli arrivi internazionali a livello globale nel 2022. Lo rivela una recente ricerca realizzata dall'Ipk World Travel Monitor per conto dell'Itb di Berlino. Si tratta di una cifra ragguardevole, che segna un rimbalzo importante rispetto al 2021 (+90%) ma che resta ancora lontana dai livelli pre-Covid, rappresentando il 66% dei volumi toccati nel 2019. In Europa, in particolare, i viaggi internazionali sono cresciuti, anno su anno, del 92%, in Nord America dell'87%, mentre nella parte meridionale del Nuovo mondo l'incremento è stato più contenuto (+70%). Diverso il discorso relativo all'Asia che, pur beneficiando di un aumento degli arrivi internazionali del 90%, ha visto il proprio turismo outbound rimanere molto al di sotto dei livelli pre-Covid. Un dato, quest'ultimo, chiaramente condizionato dalle politiche particolarmente restrittive della Cina. A trainare, al contrario, le performance globali sono stati soprattutto gli Stati Uniti, seguiti da Germana e Regno Unito. Spagna e Turchia sugli scudi Dal punto di vista delle destinazioni, tra le più gettonate ci sono state sicuramente le mete balneari di Spagna e Turchia che, queste sì, hanno praticamente raggiunto i numeri pre-pandemia. Anche il Regno Unito ha visto i propri arrivi internazionali aumentare in tripla cifra percentuale rispetto al 2021. In generale, comunque, nel corso del 2022 la stragrande maggioranza delle destinazioni maggiormente colpite dagli effetti del Covid hanno registrato incrementi superiori alla media generale. Aumenta la domanda di vacanze. Bene anche il mice, ristagnano invece i viaggi business A livello di motivazione del viaggio, la vacanza è rimasta quella predominante (per il 73% dei viaggiatori), crescendo per di più a ritmi più sostenuti delle altre. In calo invece lo share del comparto business travel (13%), anche se il segmento mice ha fatto segnare un incremento sensibile. Le destinazioni sun & beach sono state poi quelle a beneficiare maggiormente dal rimbalzo della domanda internazionale (+90%, per un market share del 35%), seguite dai city break e dai tour organizzati. Dopo il boom del periodo pandemia, risulta inoltre ancora popolare la vacanza in mezzo alla natura. L'inflazione spinge la spesa media Spinta dall'inflazione e dalla carenza di offerta, soprattutto di voli, è cresciuta infine la spesa media per viaggiatore, assestandosi a quota 165 euro. La durata dei soggiorni è invece diminuita, ma semplicemente perché è aumentata la quota degli short-break, che invece durante la pandemia erano stati tra i cluster più colpiti. Secondo Ipk, il trend positivo dovrebbe proseguire anche nel 2023, con il traguardo dei volumi 2019 che dovrebbe avvicinarsi ulteriormente; se non altro per quanto riguarda i principali bacini di domanda e le destinazioni più importanti. [post_title] => Ipk - Itb: raddoppia l'outbound ma non raggiunge ancora i livelli pre-Covid [post_date] => 2023-03-02T15:31:32+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677771092000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "burgio alpitour redditivita della divisione hotel al 15 quella to al 2" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":49,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2254,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440703","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Re Nudo, storico giornale underground italiano, torna a rivivere, in una veste completamente rinnovata, grazie alla passione e alla dedizione del giornalista e scrittore Luca Pollini. Una storia editoriale che parte da lontano ma che si declina nel nuovo e di cui Shiruq è diventato fin da subito partner per i viaggi unconventional. \"Tra noi e Re Nudo è stato amore a prima vista - spiega la marketing & communication manager ddi Shiruq, Valentina Rubbi -: nella sala d'attesa un po' sgangherata dell'aeroporto di Khartoum, Luca mi ha parlato per la prima volta di questo progetto davvero audace. I suoi occhi erano pura luce. Così come i miei, quando gli raccontavo la filosofia che anima Shiruq. E' stato come riconoscersi. Shiruq e Re Nudo sono accomunati da un valore tra tutti: credere nei sogni e fare tutto il possibile per realizzarli. Siamo fieri, e grati, che Pollini ci abbia scelto per i viaggi unconventional di Re Nudo e per divulgare l'arte del viaggio. In questo primo numero si può apprezzare un interessante articolo sulla mindfulness in viaggio firmato da Shiruq e Jack Jaselli.\r

\r

Re Nudo è stato l’unico giornale underground italiano, il primo che ha fatto capire alle migliaia di suoi giovani lettori che il mondo stava cambiando e che loro potevano essere i protagonisti di questo cambiamento. Anche oggi Re Nudo vuole dunque porsi come un hub tra lettori curiosi e attenti, intellettuali, artisti, musicisti, gruppi teatrali, laboratori, cineclub, spazi sociali, librerie, blog, siti, app, etichette discografiche indipendenti, circoli e altre realtà culturali nate e sviluppate talvolta in modo informale, accomunate dal modo anticonformista di pensare e porsi di fronte alla creazione di momenti artistici e sociali.\r

\r

\"Oggi torniamo, più attivi e moderni che mai, con la volontà di regalare un sogno e una nuova via all’underground. Un sogno nuovo, sia chiaro: perché il nostro ritorno sulla scena culturale non è un’operazione nostalgia - ci tiene a precisare Luca Pollini, grande cultore degli anni Settanta -. E non può essere che così perché lo scenario è diverso, sono cambiati il pubblico, la cultura, la politica, i media; sono entrati in scena nuovi attori (gli algoritmi e le nuove tecnologie) e nuovi bisogni: tra i più urgenti, la salvaguardia del pianeta. Anche Re Nudo, inevitabilmente, è cambiato. A restare identica, la sua missione: dare voce alle culture underground, lontane dal mainstream che faticano a trovare spazi per esprimersi; e la ricetta, ossia il mix tra cultura, impegno civico, sogni e creatività. L’intento è quello di muovere le nuove generazioni, e quelli che (come noi boomers) non hanno tradito, a un ritorno al concreto e a un progressivo abbandono della cultura del consumo, a un rinnovato interesse verso tutto ciò che è alternativo, fuori dal coro e dagli schemi precostituiti. Rivista, pagine social, sito web, libri e associazione costituiscono una sorta di polo delle culture, della storia, del sociale, con contenuti editoriali che rappresentano una visione del mondo alternativa vera. Re Nudo lo troverete sempre lì, dalla parte del nuovo e contro la normalità quotidiana\".\r

\r

Re Nudo vuole dare spazio ai ragazzi, parlare di musica ma anche classica, libri, poesia. Vuole essere un palcoscenico aperto a tutte le novità del mondo underground, dedicato a quella cultura in grande fermento che fiorisce nelle cantine, in attesa che qualcuno le offra una ribalta. La rivista, con lo storico logo in copertina e una tiratura iniziale di 2.500 copie, è ora in distribuzione nelle librerie e sul sito.","post_title":"Shiruq partner del nuovo progetto editoriale Re Nudo per i viaggi unconventional","post_date":"2023-03-03T13:56:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677851773000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440677","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono numeri decisamente positivi quelli della divisione hospitality di Alpitour World. Stando a quanto rivelato dal presidente e ceo del gruppo, Gabriele Burgio, a Pambianco Hotellerie, i marchi Voihotels e Vretreats hanno infatti totalizzato nel 2022 un fatturato di 134 milioni di euro, crescendo di oltre 50 milioni rispetto agli 81 milioni dell'anno precedente. Ma soprattutto la business unit dedicata all'ospitalità ha generato margini operativi (ebitda margin) pari a circa il 15% del giro d'affari complessivo. Una percentuale ben al di sopra a quella garantita dal comparto principale del gruppo, il tour operating, capace sì di registrare 1,6 miliardi di euro di fatturato, ma con un ebitda margin di poco superiore al 2%.\r

\r

Certo, si tratta di una differenze strutturale, ma che comunque aiuta, almeno in parte, a spiegare il rinnovato interesse di alcuni player del settore verso l'integrazione verticale del prodotto, come ha recentemente sottolineato anche Roberto Pagliara di Nicolaus. Nel dettaglio, ha raccontato Burgio, le marginalità dell'attività di tour operating è stata anche intaccata da un primo bimestre ancora impattato dalla variante Omicron, tanto che alcuni competitor del turismo organizzato europeo hanno persino chiuso l'anno con un ebitda negativo. D'altra parte, altri hanno anche raggiunto marginalità del 6%. Ma ancora una volta si tratta prevalentemente di operatori con una forte vocazione alberghiera. Un obiettivo ragionevole per il tour operating, ha chiosato il ceo, è raggiungere un ebitda margin del 4%.\r

\r

Non solo, ha aggiunto Burgio: la maggiore redditività delle attività legate all'ospitalità è anche accompagnata da un uso decisamente più intenso di capitale rispetto all'intermediazione, che peraltro rimane la leva principale per far viaggiare gli aerei e riempire gli hotel. Ciò detto, Alpitour prosegue nella sua già annunciata strategia di espansione dell'offerta alberghiera, in particolare del prodotto a 5 stelle Vretreats. Il brand, oggi a quota sei strutture su 22 totali della compagnia, intende infatti raddoppiare a breve il proprio portfolio.","post_title":"Burgio, Alpitour: redditività della divisione hotel al 15% (quella to è al 2%)","post_date":"2023-03-03T12:04:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1677845053000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440557","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Tra le grandi domande indagate nel corso della Bit 2023 ha suscitato notevole interesse quella relativa a quanto i territori abbiano beneficiato dei fondi garantiti dal Pnnr e se questi abbiano generato un cambiamento positivo. In un panel ritmato si sono alternate le voci di figure importanti del settore, capaci di mettere a confronto il mondo del turismo con quello delle istituzioni. Rosanna Mazzia, presidente di Borghi Autentici ma anche sindaco di Roseto Capo Spulico, in Calabria, ha lamentato il fatto che i piccoli centri non siano stati coinvolti nella fase programmatoria e non abbiano potuto esporre i loro reali bisogni, per cui «i fondi erogati dopo la pandemia non sono riusciti a colmare il divario nord-sud, nonché quello tra i grandi centri e quelli periferici, che sono scrigni preziosi per il paese».\r

\r

Anche Giancarlo Dell’Orco, destination manager e co-funder del Progetto Borghi, ha sottolineato la complessità del momento e il fatto che la propria iniziativa abbia messo a punto un catalogo con 45 azioni d’intervento da tutta Italia, per sostenere i piccoli territori e destinazioni, «perché solo i comuni che riusciranno a velocizzare il processo potranno usufruire del bando». Il processo di tutela deve richiamare quello che 30 anni fa aveva riguardato gli agriturismi e impedito lo spopolamento e l’abbandono delle aziende agricole. Tra le attività slow favorevoli allo sviluppo territoriale anche il cicloturismo e il turismo equestre. Alex Kornfeind, istruttore e guida della Federazione Ciclistica e destination manager Gal Oglio-Po racconta il proprio compito di collegare i bisogni della pubblica amministrazione con quelli delle associazioni del territorio e il privato, in un momento in cui tutte le regioni propongono il cicloturismo: «Oggi le regioni devono essere preparate e visionarie, perché il cicloturista sceglie la destinazione che gli offre più possibilità».\r

\r

Maurizio Rosellini, ceo di Final Furlong, parla di un altissimo interesse da parte dei privati nello sviluppo di un circuito economico attraverso il cavallo: «Dai singoli operatori può nascere una messa a sistema di imprese. C’è una maturità politica della pubblica amministrazione nell’accogliere e seguire progetti qualitativi con un forte valore identitario per il territorio. Attraverso l’europrogettazione e le tematiche di Agenda 2030, si potranno realizzare operazioni di sviluppo capaci di mettere in risalto il valore assoluto che ha l’Italia a livello mondiale: un prodotto interno straordinario a livello di cultura e tradizioni. I piccoli centri devono richiamare il turismo, ma anche rivendicare la possibilità di vivere una quotidianità che eviti lo spopolamento e garantisca nuovi posti di lavoro ai giovani, grazie ad accordi con gli istituti agrari».","post_title":"Pnnr, europrogettazione, comunità locali e sviluppo turistico dei territori: il punto della situazione","post_date":"2023-03-03T11:21:47+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1677842507000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440647","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Le organizzazioni devono adattarsi per rimanere rilevanti ed efficienti. Bruxelles è il luogo dove si prendono le decisioni sui regolamenti e sulle strategie promozionali. E' inoltre la sede dove si stabiliscono i meccanismi di finanziamento, volti a sostenere la transizione green e digitale. Non solo: la maggioranza dei nostri associati è basata nell'Unione europea e la Ue è l'area in cui si trova la maggior parte del prodotto turistico del Vecchio continente. Fare di Bruxelles la nostra casa riflette gli interessi dei nostri associati e le priorità della nostra organizzazione: lavorare a stretto contatto con i nostri partner per migliorare la qualità dell'offerta di turismo Europa\". Non poteva esserci una dichiarazioni d'intenti più chiara di quella della sua presidente, Jennifer Tombaugh, per spiegare le ragioni che hanno spinto la European Tourism Association (Etoa) ad aprire una sede a Bruxelles.\r

\r

L'organizzazione manterrà i propri uffici storici di Londra ma la base principale di Etoa sarà ora nel centro politico d'Europa. \"Uno dei nostri punti di forza - aggiunge il ceo, Tom Jenkins - è quello di essere un'associazione del Vecchio continente, con collegamenti diretti con chi è in grado di fornire esperienze europee alla clientela internazionale. Questa interazione ci permette di avere sempre il polso della situazione e di capire tempestivamente le difficoltà e le sfide che incontra chi genera ogni anno miliardi di euro di export: dai servizi transfrontalieri alle leggi sull'Iva, passando per le procedure di rilascio dei visti e per le formalità doganali. Tutti elementi di grande importanza per il turismo incoming che sono direttamente collegati alle piattaforme normative della Ue. Pur continuando a mantenere le nostre relazioni con i policy-maker di tutta Europa è perciò a Bruxellese che guardiamo per mantenere la nostra posizione di leadership quale più importante destinazione turistica a livello globale\".","post_title":"Effetto Brexit: Etoa sposta la sede a Bruxelles","post_date":"2023-03-03T10:24:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1677839071000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440638","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità in casa Latitud Patagonia. Il brand del gruppo Quality presenta in esclusiva per il mercato italiano i glamping del Nord-Ovest argentino Pristine Luxury Camps. A cominciare dall’area delle Salinas Grandes, tra le più vaste al mondo, che si estende a 3 mila metri di altitudine e fa da scenografica al Pristine Salinas Grandes Luxury Camp. Qui l’armonia disegna la struttura, vista dall’alto ricorda il simbolo yin-yang, e pervade l’atmosfera, definendo le linee di un modello di economia circolare.\r

\r

Ma l’operatore gioca la carta dell’eco chic anche tra fronde e frasche della foresta di Misiones, nella riserva naturale di Puerto Bemberg. Vi si trova il Pristine Iguazú Luxury Camp, che aprirà i battenti il 1° agosto nella giungla: una struttura che unisce avventura e relax nelle tende suite di fronte al fuoco del tramonto che accende le acque del Paraná. Il tutto nell'attesa di un'ulteriore apertura a completare la proposta wilde & romantic di Latitud Patagonia, quella del Pristine El Calafate Luxury Camp, che arriverà a breve ma di cui ancora non si conosce la data precisa.","post_title":"Il glamping di Latitud Patagonia: tre strutture in esclusiva nel Nord-Ovest dell'Argentina","post_date":"2023-03-03T09:52:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677837127000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440597","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Atout France ha accompagnato la Camera del Commercio della Corsica e l’Agenzia per il Turismo della Corsica nell’organizzazione del primo workshop ”Ci vediamo in Corsica”, che si è svolto nella storica città di Corte per mettere a confronto gli operatori professionisti dell’isola con 9 tour operator e 2 agenzie italiani. «Queste azioni sono essenziali per consolidare, rafforzare e rilanciare la fama della destinazione Corsica e sono indispensabili per favorire lo sviluppo dell'attività turistica nei 12 mesi dell'anno, destagionalizzando lo sviluppo turistico dell’isola» afferma infatti Frédéric Meyer, direttore di Atout France Italia.\r

\r

Per la prima volta sono stati conferiti 3 premi d’onore dalle istituzioni Corse a 3 Tour Operator che programmano e vendono la Corsica sul mercato italiano: Travered, Napoleon e Gioco Viaggi. Atout France ha invece consegnato i due diplomi FrancExpert alle due adv presenti, Praga Viaggi e Serapea Viaggi che hanno raggiunto le 3 stelle e si sono specializzate nella destinazione Corsica all’interno del programma di formazione FrancExpert, disponibile per gli agenti di viaggio per la conoscenza e approfondimento della Francia. \r

\r

La conoscenza approfondita della destinazione ha permesso agli operatori premiati di offrire un prodotto di qualità, guidando il viaggiatore alla scoperta di una Corsica fatta di mare e spiagge, ma anche di un turismo slow, ecosostenibile, gastronomico e culturale. Una terra dove incontrare una ricca memoria archeologica e dove lasciarsi stupire da chiese ed edifici sacri o seguire intense cerimonie folkloristiche. Adatta a un turismo di tutte le età.\r

\r

È anche la narrazione di Caldana International. Master Group si occupa invece di incoming sul mercato italiano e sulla Corsica, abbinandola alla Sardegna per le vacanze-mare. Un importante focus sulla natura avvicina gli altri to che hanno partecipato all’evento, volto a mettere in contatto diretto e duraturo gli operatori socio-professionali della Corsica con gli operatori turistici italiani. Jonas Viaggi sceglie infatti le vacanze a basso impatto ambientale, vissute in barca vela, in bicicletta – lungo la Grande Traversata della Corsica (GT20) - o a piedi – lungo il Grande Randonneé 20. Ed è proprio il GR20 al centro della proposta dell’associazione volontaria Trekking Italia e del to Panda Trek, specializzato in gruppi e gite scolastiche. È vicino alla natura anche Loft Studio Viaggi, to leader nel mercato mondiale fluviale delle houseboat, che cerca in Corsica esperienze alternative per i suoi repeater\".\r

\r

Per raggiungere la Corsica, fondamentale il ruolo della compagnia di navigazione Corsica Ferries che con efficienza, eleganza e ogni attenzione per il passeggero, raggiunge quotidianamente e in tutte le stagioni l’Ile della Beauté.\r

\r

[gallery ids=\"440603,440602,440601\"]\r

\r

\r

\r

","post_title":"“Ci vediamo in Corsica!”: il workshop che racconta l’Ile de la Beauté","post_date":"2023-03-03T09:40:18+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1677836418000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440591","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Comincia nel migliore dei modi il 2023 di Aeroporti di Puglia che registra nei primi due mesi dell'anno 1.056.292 passeggeri in arrivo e partenza. Nel bimestre hanno registrato un incremento dei passeggeri in transito gli scali di Bari e Brindisi non solo rispetto al 2019, ma anche rispetto agli stessi mesi dello scorso anno. Febbraio si è chiuso con un +7,1% di passeggeri in arrivo e partenza sui due scali: 497.696 rispetto ai 464.390 del 2019. Un dato ancor più significativo è quello che emerge dal confronto con lo scorso anno: rispetto a febbraio 2022 il dato complessivo dei due aeroporti registra un +20,8% di passeggeri tra arrivi e partenze.\r

\r

“Un risultato più che soddisfacente – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – che evidenzia come la destagionalizzazione sia un fenomeno già in atto nel nostro territorio. Abbiamo sempre lavorato in questa direzione con la Regione Puglia e le agenzie preposte, perché siamo convinti che la Puglia sia territorio fruibile e attrattivo 365 giorni l’anno. Ancora una volta i numeri ci danno ragione e ci dicono che abbiamo operato al meglio e raggiunto l’obiettivo. Aver superato nei soli mesi di gennaio e febbraio il milione di passeggeri e aver segnato quindi un +38,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ci conferma che stiamo decollando verso la giusta destinazione, quella per intenderci che non solo farà volare gli aeroporti pugliesi, ma che riuscirà a far vivere il territorio in tutte le stagioni dell’anno”.\r

\r

Risultati significativi anche per l’aeroporto ‘Gino Lisa’ di Foggia: tra arrivi e partenze, infatti sono stati 4.582 i passeggeri che hanno volato da e per l’aeroporto nei primi due mesi del 2023.","post_title":"Aeroporti di Puglia: oltre 1 milione di passeggeri nei primi due mesi dell'anno","post_date":"2023-03-03T09:34:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677836094000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440632","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Neos amplia il network verso il Nord America con il lancio dei voli diretti da Milano Malpensa a Toronto. La nuova rotta - già in vendita attraverso tutti i canali distributivi della compagnia del gruppo Alpitour - sarà operativa dal prossimo 6 aprile, inizialmente con una frequenza alla settimana, ogni giovedì, servita da un Boeing 787-9: il decollo è previsto alle 12.30 da Milano con arrivo in Canada alle 15.00; il rientro è fissato alle 17.00 con atterraggio a Malpensa alle 06.50.\r

\r

\r

\r

L'operativo su Toronto è in connessione con i collegamenti Neos in arrivo da Amritsar: i passeggeri provenienti dall'India potranno così fruire oltre che delle coincidenza su New York Jfk, anche di quella per il Canada. Come sottolineato dall'amministratore delegato di Neos, Carlo Stradiotti, in occasione dell'apertura dei voli da e per Amritsar lo scorso dicembre, queste connessioni \"rappresentano un’ulteriore opportunità di crescita per il business della compagnia e consolidando i rapporti tra Italia, Usa (e dunque oggi anche Canada, ndr) e India e aprendo la strada a nuove e proficue collaborazioni di carattere turistico ed economico\".\r

\r

Neos operava dall'aprile 2021 voli cargo sulla rotta tra Milano Malpensa e Toronto.\r

","post_title":"Neos apre la Milano-Toronto, dal 6 aprile. Connessioni con i voli da Amritsar","post_date":"2023-03-03T09:08:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1677834509000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440613","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono stati 700 milioni gli arrivi internazionali a livello globale nel 2022. Lo rivela una recente ricerca realizzata dall'Ipk World Travel Monitor per conto dell'Itb di Berlino. Si tratta di una cifra ragguardevole, che segna un rimbalzo importante rispetto al 2021 (+90%) ma che resta ancora lontana dai livelli pre-Covid, rappresentando il 66% dei volumi toccati nel 2019. In Europa, in particolare, i viaggi internazionali sono cresciuti, anno su anno, del 92%, in Nord America dell'87%, mentre nella parte meridionale del Nuovo mondo l'incremento è stato più contenuto (+70%). Diverso il discorso relativo all'Asia che, pur beneficiando di un aumento degli arrivi internazionali del 90%, ha visto il proprio turismo outbound rimanere molto al di sotto dei livelli pre-Covid. Un dato, quest'ultimo, chiaramente condizionato dalle politiche particolarmente restrittive della Cina. A trainare, al contrario, le performance globali sono stati soprattutto gli Stati Uniti, seguiti da Germana e Regno Unito.\r

\r

Spagna e Turchia sugli scudi\r

\r

Dal punto di vista delle destinazioni, tra le più gettonate ci sono state sicuramente le mete balneari di Spagna e Turchia che, queste sì, hanno praticamente raggiunto i numeri pre-pandemia. Anche il Regno Unito ha visto i propri arrivi internazionali aumentare in tripla cifra percentuale rispetto al 2021. In generale, comunque, nel corso del 2022 la stragrande maggioranza delle destinazioni maggiormente colpite dagli effetti del Covid hanno registrato incrementi superiori alla media generale.\r

\r

Aumenta la domanda di vacanze. Bene anche il mice, ristagnano invece i viaggi business\r

\r

A livello di motivazione del viaggio, la vacanza è rimasta quella predominante (per il 73% dei viaggiatori), crescendo per di più a ritmi più sostenuti delle altre. In calo invece lo share del comparto business travel (13%), anche se il segmento mice ha fatto segnare un incremento sensibile. Le destinazioni sun & beach sono state poi quelle a beneficiare maggiormente dal rimbalzo della domanda internazionale (+90%, per un market share del 35%), seguite dai city break e dai tour organizzati. Dopo il boom del periodo pandemia, risulta inoltre ancora popolare la vacanza in mezzo alla natura.\r

\r

L'inflazione spinge la spesa media\r

\r

Spinta dall'inflazione e dalla carenza di offerta, soprattutto di voli, è cresciuta infine la spesa media per viaggiatore, assestandosi a quota 165 euro. La durata dei soggiorni è invece diminuita, ma semplicemente perché è aumentata la quota degli short-break, che invece durante la pandemia erano stati tra i cluster più colpiti. Secondo Ipk, il trend positivo dovrebbe proseguire anche nel 2023, con il traguardo dei volumi 2019 che dovrebbe avvicinarsi ulteriormente; se non altro per quanto riguarda i principali bacini di domanda e le destinazioni più importanti.","post_title":"Ipk - Itb: raddoppia l'outbound ma non raggiunge ancora i livelli pre-Covid","post_date":"2023-03-02T15:31:32+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1677771092000]}]}}