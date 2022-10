Alpitour riposiziona verso l’alto Voihotels e fa crescere VRetreats Realizzare una nuova linea upper upscale per il brand Voihotels, in modo da posizionare meglio il brand sul mercato, nonché portare il portfolio VRetreats attorno a quota dieci strutture entro la fine dell’anno. Sono gli obiettivi della divisione ospitalità di casa Alpitour, che in questo momento spinge soprattutto sul lato luxury: «Il marchio VRetreats può già contare oggi su quattro indirizzi, due a Taormina, il Mazzarò Sea Palace e l’Atlantis Bay, nonché uno a Roma, il Donna Camilla Savelli, e uno a Venezia, il Ca’ di Dio (due di proprietà e due in affitto, ndr) – racconta il director of sales & marketing di Voihotels, Angelo La Riccia -. Un altro paio è però già in pipeline per l’anno prossimo: l’ex hotel Roma da 45 camere sull’isola di Ortigia a Siracusa e una struttura in Sardegna. Abbiamo poi trattative in fase avanzata con tre ulteriori proprietà». A spingere verso l’espansione dell’offerta alta di gamma del gruppo, il boom generalizzato delle tariffe degli hotel di lusso registrato nel 2022 e la ripresa della domanda intercontinentale, che beneficia anche del cambio euro-dollaro favorevole. «Senza dimenticare il potenziale ancora inespresso del mercato asiatico che non è ancora ripartito, mentre prima o poi si riprenderà pure quello russo», sottolinea sempre La Riccia. Per quanto riguarda il marchio Voihotels, che oggi può contare su dieci alberghi in Italia e quattro all’estero (la maggior parte in affitto, alcuni in proprietà, ndr), la compagnia sta quindi meditando su alcuni progetti per strutture di dimensione compresa tra le 100 e le 400 camere. «Ma le trattative in questo caso sono ancora nella loro fase iniziale – rivela La Riccia -. Il momento è particolare. Fino a pochi mesi fa, molte proprietà erano disposte a cedere i propri asset o ad affidare ad altri la loro gestione. Poi è arrivato il boom di quest’anno e in molti si sono tirati indietro. Il nostro obiettivo, in ogni caso, è quello di lavorare per migliorare il posizionamento del brand Voihotels, che ancora non ha una collocazione ideale sul mercato».

