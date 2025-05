Bluserena intercetta il pubblico del Nord Italia: campagna dooh nel centro di Milano Bluserena Hotels & Resorts ha lanciato una nuova campagna digital out of home, in programma fino al 25 maggio 2025 nei punti più iconici e ad alta frequentazione di Milano: da Piazza Gae Aulenti a CityLife, e altre zone simbolo della città. Un’attività che si inserisce in un piano di comunicazione integrata volto a rafforzare la visibilità di Bluserena e a intercettare un pubblico potenziale nel bacino di Milano e del Nord Italia in generale, molto attento alla qualità e all’esperienza della vacanza. L’obiettivo della campagna è promuovere l’unicità dei resort Bluserena – sinonimo di ospitalità italiana, comfort e vacanze no stress per tutta la famiglie. La campagna mira a rafforzare la riconoscibilità del brand e a posizionarlo come prima scelta per famiglie e coppie in cerca di soggiorni su misura, in strutture che coniugano relax, intrattenimento e benessere. Condividi

