Blu Hotels, operazione da 6 mln di euro in Val Senales: acquisito lo Sport Hotel Cristal Blu Hotels ha acquisito per 6 milioni di euro la proprietà dello Sport Hotel Cristal a Maso Corto, in Val Senales. Il gruppo – che già gestiva l’hotel dal 2006 – amplia così il proprio portfolio di hotel di proprietà, confermando l’impegno nella valorizzazione di strutture di fascia alta e nell’offrire soluzioni attente alle necessità di una clientela sempre più esigente. L’Hotel Cristal sarà oggetto nel 2026 di una significativa ristrutturazione, grazie a un investimento di oltre 5 milioni di euro. Il progetto prevede il completo rifacimento dell’hotel e la creazione con l’Hotel Zirm (già rinnovato nel 2019) di un unico resort, il Blu Senales Family & Sport Resort, destinato a diventare uno dei più grandi e moderni complessi turistici dell’Alto Adige. Il nuovo resort disporrà di 145 camere spaziose e moderne e offrirà una proposta vacanziera innovativa, in grado di coniugare attività sportive e benessere in un ambiente esclusivo. Sarà la destinazione ideale per famiglie e sportivi alla ricerca sia di rigenerazione fisica sia di avventure all’aria aperta. La sua posizione strategica, con accesso diretto a sentieri escursionistici e piste da sci, consentirà agli ospiti di praticare attività outdoor in ogni stagione. Il Blu Senales Family & Sport Resort includerà ampie aree dedicate ai bambini di tutte le età, 2 ristoranti, sale congressi, una palestra, un centro benessere con piscina, saune e spazi relax, e una piscina olimpionica riscaldata, pensata per l’allenamento di squadre di sci e atleti professionisti, ma accessibile anche agli ospiti per nuotate rigeneranti e sessioni di allenamento. Grande attenzione sarà dedicata anche all’offerta gastronomica, con menù di alta qualità pensati per soddisfare i gusti e le esigenze nutrizionali di adulti, bambini e sportivi. “Il nuovo resort si posizionerà tra le strutture alberghiere più grandi e moderne dell’Alto Adige e offrirà un perfetto equilibrio tra benessere, sport e vacanza in famiglia – dichiara Nicola Risatti, presidente e ad di Blu Hotels -. Questa operazione, grazie anche ai recenti investimenti effettuati dal comprensorio sciistico, si inserisce perfettamente nel progetto di trasformazione della Val Senales in una destinazione turistica di livello internazionale, con un’offerta in grado di rispondere alle nuove esigenze di chi è alla ricerca di esperienze complete, che spaziano dallo sport al benessere del corpo e dello spirito.” Condividi

