Spagna: oltre 85,6 mln di arrivi nei primi 10 mesi 2025 e spesa media per turista a +4,2% Salgono a quota 9,2 milioni i turisti internazionali che sono giunti in Spagna nell’ottobre 2025: lo riferisce l’Ine, Istituto nazionale di statistica che evidenza quindi un incremento del +3,2% rispetto allo stesso mese del 2024. Il Regno Unito è stato il principale paese di provenienza dei viaggiatori, con oltre 1,8 milioni di turisti e un aumento del 2,8% rispetto a ottobre 2024. Sono stati 1,3 milioni i turisti tedeschi (un calo del 3,1%) e 1,2 milioni quelli francesi (+0,1%). Complessivamente, nei primi dieci mesi del 2025, il numero arrivi in Spagna è cresciuto del +3,5%, raggiungendo gli 85.697.314 turisti. Il dato accumulato fino a ottobre è il più alto della serie Frontur dell’Ine. Da gennaio ad ottobre, i principali paesi di provenienza sono stati il Regno Unito (con oltre 17,1 milioni di turisti, +3,9%), la Francia (con quasi 11,4 milioni di turisti e un calo dello 0,1%) e la Germania (con quasi 10,8 milioni di turisti, +0,8%). D’altra parte, secondo l’indagine sulle entrate turistiche, pubblicata anch’essa dall’Ine, la spesa totale effettuata dai visitatori internazionali in Spagna nel mese di ottobre ha raggiunto i 12,8 miliardi di euro, con un aumento del 7,4% rispetto allo stesso mese del 2024. Allo stesso modo, la spesa media per turista è stata di 1.383 euro, con un aumento del +4,2% rispetto all’anno precedente. La spesa media giornaliera è cresciuta del 5,5% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 201 euro. Nei primi 10 mesi del 2025, la spesa totale dei turisti internazionali è aumentata del 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo i 118.612 milioni di euro. Condividi

