Bernard Arnault di Lvmh pronto a rilevare l’intera Costa Smeralda Per ora si tratta solo di rumours. Ma raccolti da un giornalista olbiese molto bene informato sui fatti di Sardegna. Stando ad Augusto Ditel, autore del sito Moroseduto, il cambio di gestione degli hotel Pitrizza e Romazzino al gruppo Lvmh di Bernard Arnault sarebbe solo il prologo di un progressivo disimpegno degli investimenti turistici nel Nord della Sardegna dell’emirato del Qatar. Questi aveva acquisito nel 2012 i 3.167 ettari del complesso noto come Costa Smeralda dal finanziere Tom Barrack per 750 milioni di dollari. Ora il Romazzino si chiama Belmond hotel Costa Smeralda, mentre il Pitrizza cambierà nome nel 2026 e acquisirà il marchio Cheval Blanc Ma Lvmh adesso starebbe per aggiungere al proprio portfolio anche la gestione del Cala di Volpe e del Pevero Golf Club. I dipendenti delle due strutture sarebbero già stati informati dall’area manager Costa Smeralda, Franco Mulas. Bernauld Arnault, racconta il sito sardo, sarebbe però intenzionato ad acquisire l’intera proprietà di tutti gli hotel, le sedi, le banchine di Porto Cervo, nonché dei campi da golf e dei diritti a costruirenell’area, dopo una sequenza di nomine interne e passaggi societari. Le negoziazioni al momento sarebbero in corso. Per tutto il mese di settembre, dirigenti del gruppo transalpino avrebbero in particolare soggiornato in Costa Smeralda per compiere un attento sopralluogo di tutte le proprietà, non solo alberghiere. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475849 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Delta Air Lines e Travelport hanno siglato un accordo pluriennale di rinnovo della partnership che include i contenuti Ndc. Una delle principali compagnie aeree statunitensi sta collaborando con Travelport all'integrazione della sua soluzione Ndc in Travelport+ per supportare la trasformazione delle vendite e dei servizi di Delta. «Abbiamo esteso il nostro accordo sui contenuti completi, oltre a rendere disponibile la soluzione tecnologica Ndc di Delta a tutti i clienti delle agenzie di Travelport - ha dichiarato Jeff Lobl, managing director, distribution strategy and agency sales programs di Delta Air Lines -. Insieme, puntiamo a creare valore assicurandoci che ai clienti vengano presentate le opzioni migliori per soddisfare le loro esigenze, per un'esperienza di acquisto migliore e più personalizzata». Per aiutare le agenzie a risolvere i problemi di confronto tra le offerte Ndc e i contenuti tradizionali, Travelport ha recentemente presentato il suo Content Curation Layer (Ccl). Il Ccl di Travelport utilizza l'intelligenza artificiale e il machine-learning per vagliare i contenuti aggregati e multi-fonte e restituire la giusta gamma di risultati di ricerca accurati e altamente intuitivi, normalizzati e di più facile comprensione per agenti e viaggiatori. Ccl è l'ultimo miglioramento della piattaforma Travelport+, che semplifica la fornitura di contenuti pronti per la vendita al dettaglio da parte di partner come Delta e presenta opzioni personalizzate ai clienti delle agenzie e ai viaggiatori finali. «Il nostro accordo rinnovato con Delta sottolinea il nostro impegno comune a modernizzare il travel retail per gli agenti e i viaggiatori con un'esperienza di acquisto e di servizio personalizzata e senza soluzione di continuità”, ha dichiarato Damian Hickey, global head of Travel Partners di Travelport -. Mentre ci prepariamo per la futura distribuzione dei contenuti Ndc di Delta, la nostra capacità di fornire contenuti multi-fonte in un modo pronto per la vendita al dettaglio assicura che gli agenti e i viaggiatori saranno in grado di acquistare e confrontare facilmente tutte le offerte di prodotti di Delta in un unico luogo». [post_title] => Delta e Travelport rinnovano l'intesa che include anche l'integrazione con Ndc [post_date] => 2024-10-03T09:55:52+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727949352000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475236 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Costa Crociere prosegue fino alla fine dell’anno con il suo piano strategico ricco di iniziative commerciali a supporto delle attività del Trade. È da poco partita, infatti, la nuova promozione “All Inclusive - Bevande Gratis”, valida per le prenotazioni effettuate fino al 30 ottobre 2024 su tutte le crociere in partenza dal 1° novembre 2024 al 31 agosto 2025 e per gli itinerari nel Mediterraneo di durata superiore alle otto notti, anche dal 1° settembre 2025 al 30 novembre 2025. La promozione, inoltre, comprende anche le crociere lunghe e di posizionamento, dai 10 ai 15 giorni. La tariffa All Inclusive consente di vivere un’esperienza di vacanza ancora più completa e senza pensieri, con tasse portuali e quote di servizio incluse. Inoltre, per tutti i giorni del viaggio e per ogni membro della prenotazione il pacchetto “My Drinks” è gratuito e prevede bevande illimitate, analcoliche, alcoliche e cocktail. Le opportunità di Costa, inoltre, si moltiplicano per i clienti fidelizzati. Per tutti i Soci Costa Club si aggiunge la nuova Promo C|Club, valida dal 4 settembre al 4 ottobre 2024, che riserverà tripli punti “crociera” su una vasta selezione di partenze e sarà cumulabile con gli sconti dedicati fino al 20% e con la possibilità di un cambio data partenza gratuito sulla prenotazione effettuata. Gli obiettivi dei nuovi strumenti commerciali proposti dalla Compagnia italiana? La promozione del grande valore del prodotto, l’aumento del traffico in Agenzia e la spinta dell’early booking, garantendo sempre un’ampia offerta di itinerari nel mondo. L’estate con Costa, infatti, prosegue anche nella stagione più fredda grazie alle crociere ai Caraibi a bordo di Costa Fascinosa e Costa Fortuna, che propongono tre diversi itinerari di otto giorni. Costa Fascinosa porta alla scoperta delle isole Vergini e della Repubblica Dominicana, tra cui l'isola privata di Catalina. Un'esperienza ancora più ricca grazie alle Sea Destinations: la potente energia della Luna accende la nave con il party più scintillante di sempre nella baia di Guadalupa o una serata in puro stile caraibico di fronte a Catalina. Con Costa Fortuna, invece, si può vivere il meglio dei Caraibi, con soste lunghe per rilassarsi tra acque cristalline, tradizioni locali e nuove destinazioni inedite da vivere dal mare: costellazioni tropicali nel cuore del mare caraibico, cocktails a ritmo di reggae nella baia di Kingstown, party scintillanti sotto il cielo della baia di Antigua. Per queste crociere la proposta è quella del “volo+crociera”, con partenze da: Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Cagliari e Palermo. Un’altra destinazione per vivere l’inverno al caldo, insieme all’affasciante atmosfera delle moschee e il silenzio del deserto, sono gli Emirati Arabi, da scoprire a bordo di Costa Smeralda. L’imbarco è programmato da Dubai e Abu Dhabi, raggiungibili con voli speciali da Milano Malpensa, Roma Fiumicino e altri undici aeroporti italiani. Inoltre, per un’esperienza di alto livello e ricca di comfort, è disponibile il pacchetto “Fly, Cruise & Doha”, che comprende una notte post crociera presso il cinque stelle Rixos Gulf Hotel con cena e colazione inclusa, oltre a un tour speciale della capitale del Qatar. Anche per questo programma l’esperienza sarà resa ancora più indimenticabile grazie alle Sea Destinations nel Golfo Persico, nel Golfo di Oman e nella Baia di Doha. Per chi, invece, volesse vivere il fascino del Mediterraneo Occidentale nella stagione invernale è in programma un itinerario di otto giorni a bordo dell’ammiraglia Costa Toscana, che viaggerà tra Italia, Francia e Spagna con grande accessibilità grazie ai numerosi porti d’imbarco. Nelle tappe previste dalla rotta, si potrà assistere a un concerto di musica classica nelle Grotte del Drago di Palma e poi visitare una fabbrica di perle maiorchine. A Valencia, invece, il relax è la parola d’ordine, nella vasta spiaggia di Canet D’en Berenguer, tra dune coperte di vegetazione e acque purissime. Oppure, immergersi nella vivace movida del centro di Barcellona o scoprire Aix-en-Provence dal punto di vista di Paul Cézanne a Marsiglia. E con le nuove Sea Destinations si vivranno sempre esperienze fuori dall’ordinario, tra cielo e mare.​ “Dopo un’estate caratterizzata da una crescita costante del valore delle prenotazioni e dalla soddisfazione del Cliente, grazie anche agli itinerari arricchiti dalla novità delle Sea Destinations, l’attività commerciale a supporto della domanda continua senza sosta – afferma il Direttore Commerciale, Riccardo Fantoni –. Gli investimenti in comunicazione, la nuova promozione All Inclusive e i numerosi eventi in agenda per l’autunno sono tutte operazioni che hanno l’obiettivo di supportare la richiesta e il grande lavoro delle Agenzie di Viaggio nostre Partner. Un sostegno che passa attraverso la redditività delle incentivazioni. Infatti, il 4° periodo del Segui-C remunera la vendita di valore con la tariffa All Inclusive, ma prevede un guadagno addizionale sulle vendite della tariffa Super All Inclusive, che include non solo il pacchetto bevande My Drinks in promozione, ma anche quello per le escursioni My Explorations. Un impianto di incentivazioni che supporterà i nostri Partner negli ultimi mesi dell’anno, utile per raggiungere gli obiettivi del programma WeCare 2024 e stimolare l’early booking per il 2025”. [post_title] => Costa Crociere: nuovi vantaggi esclusivi per agenzie partner e clienti [post_date] => 2024-10-03T09:17:32+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727947052000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475837 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Costa Crociere apre ufficialmente le vendite per gli itinerari del 2026. Già disponibili le crociere di sei navi in partenza da aprile a novembre, per una vasta scelta di vacanze nel Mediterraneo e in Nord Europa. Visto il grande apprezzamento ricevuto, l’itinerario della Fortuna dedicato esclusivamente a Grecia e Turchia sarà in particolare disponibile per un periodo più esteso, da inizio maggio a inizio ottobre. Partirà ogni venerdì da Atene, alla scoperta di Istanbul e delle isole greche di Mykonos e Santorini. In primavera e autunno farà tappa anche a Volo, in Tessaglia, una novità nella programmazione Costa, da dove sarà possibile visitare le Meteore, e a Smirne, in Turchia. Durante l'estate, invece, l’itinerario includerà Creta e Rodi, mete ideali per godersi il mare e i paesaggi della Grecia. La formula proposta è quella del pacchetto volo+crociera, disponibile da tutti i principali Paesi europei, compresa l’Italia. Novità anche per l'itinerario della Fascinosa, che in una settimana visiterà quattro isole di Italia, Grecia e Malta, tra cui Argostoli, a Cefalonia, conosciuta come l’isola delle tartarughe, Mykonos, con la sua atmosfera mondana, e poi la Sicilia con Catania, e Malta con La Valletta, per perdersi nel fascino dell’architettura barocca e arabeggiante. L’itinerario comprende anche Taranto, per scoprire la Puglia, e Atene, culla dell’antica civiltà greca, da dove sarà possibile pure imbarcarsi per iniziare la propria crociera. Nel Mediterraneo occidentale, le gemelle di ultima generazione Smeralda e Toscana proporranno crociere di una settimana, che visiteranno alcune delle più belle destinazioni d'Italia, Francia e Spagna, tra arte, cultura, tradizioni locali. La Toscana partirà da Genova tutti i venerdì, dal 27 marzo, per visitare Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma. La Smeralda sarà invece a Savona, prima il sabato e poi, da metà aprile, la domenica, per un itinerario che farà tappa a Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Palermo, Civitavecchia/Roma. Nel dell'estate, al posto di Palma ci sarà Ibiza, una delle isole più belle e vivaci del Mediterraneo. In Nord Europa navigheranno due navi, la Favolosa e la Diadema, per crociere che porteranno a scoprire paesaggi spettacolari. La Favolosa proporrà cinque diversi itinerari, da Amburgo, che visiteranno fiordi norvegesi, Islanda, Capo Nord, isole Lofoten e Scozia. Tra questi, un nuovo itinerario per un’immersione totale nei fiordi più belli della Norvegia, come quelli Patrimonio Unesco del Sognefjord, il più lungo e profondo della Norvegia. Inoltre, la stagione in Nord Europa della Favolosa sarà ancora più lunga, con partenze da metà maggio sino a inizio ottobre. Durante tutto il periodo estivo la Diadema offrirà crociere di una settimana da Kiel, dirette a Copenaghen e nei fiordi norvegesi, per andare alla scoperta di destinazioni come le cascate di Hellesylt, il fiordo di Geiranger e Stavanger, con le sue pittoresche case in legno. In primavera e autunno, per chi ha pochi giorni a disposizione, Costa offrirà infine minicrociere nel Mediterraneo occidentale di tre e quattro giorni con la Fascinosa e la Diadema. Per chi ha più tempo libero, la Fortuna, la Diadema, la Fascinosa e la Favolosa proporranno le Costa Voyages, pensate per vivere in maniera unica gli itinerari lunghi, con crociere da nove a 14 giorni a Lisbona, in Marocco, nelle isole Canarie, in Grecia e in Turchia. Da non perdere pure le crociere tra Mediterraneo e Nord Europa della Favolosa e della Diadema. [post_title] => Aperte le vendite 2026 di Costa Crociere [post_date] => 2024-10-02T14:18:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727878687000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475793 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo 14 anni di Navi Gialle, Giuseppe Scognamiglio lascia la guida di Forship, terminalista nel porto di Vado Ligure e società che gestisce le rotte e i marchi commerciali Corsica Sardinia Ferries in Italia. Scognamiglio, che passerà il testimone entro qualche settimana, è entrato in Forship nel 2010 come direttore flotta, e dal 2013 ricopre anche le cariche di amministratore delegato e direttore del terminal di Vado Ligure. “Questi lunghi anni in Forship – Corsica Sardinia Ferries sono stati intensi, sfidanti e fonte di soddisfazioni e mi hanno arricchito professionalmente e sotto il profilo umano - sottolinea lo stesso Scognamiglio, che si appresta a iniziare un nuovo percorso professionale -. Il team che lascio a guidare la compagnia è coeso e pronto alle prossime sfide: ambientali, commerciali e tecnologiche”. Il passaggio di consegne ai suoi successori avverrà entro la fine del mese di ottobre, per consentire continuità nella gestione delle attività. [post_title] => Giuseppe Scognamiglio lascia la guida di Corsica Sardinia Ferries Italia [post_date] => 2024-10-02T11:11:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727867487000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475621 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue la crescita di San Marino International, tour operator dedicato ai viaggi di gruppo tailor made fondato da Norman Rossi del to Navitours specializzato sulla Grecia. "Siamo nati nel 2019 con l'obiettivo di offrire un prodotto dedicato all'Italia e a tutta l'Europa, con l'eccezione naturalmente del paese ellenico . Dopo la pausa forzata dovuta al Covid, la nostra crescita è proceduta in maniera esponenziale, tanto che contiamo di chiudere il 2024 con un fatturato pari a quattro volte i livelli raggiunti due anni fa", ha spiegato la ceo dell'operatore, Antonela Ljubetic, in occasione di un incontro milanese organizzato in collaborazione con il gruppo alberghiero Meininger. Particolarmente forte sono andate quest'anno tutte le principali capitali e città del Vecchio continente: Barcellona, Madrid, Praga e Berlino, ma anche Roma, Napoli, Firenze e poi l'intera Sicilia. La domanda, oltre che dall'Italia, arriva da Spagna, Francia e Stati Uniti, "da dove ci contattano per viaggi non solo per la nostra Penisola, ma pure per il resto d'Europa. La nostra forza sta nella capacità di offrire risposte immediate su disponibilità reali, dato che blocchiamo camere in vuoto pieno con un anno di anticipo". Per il prossimo futuro il to intende spingere moltissimo sull'incoming verso l'Italia, "ma mi piacerebbe anche far crescere la Croazia, il mio paese di origine - ha concluso Antonela Ljubetic -. Proseguiremo inoltre con gli incontri dedicati alle agenzie e ai nostri partner. A cominciare da Roma dove abbiamo già in programma un evento importante per il prossimo gennaio. E poi non mancheremo di partecipare alla principali fiere internazionali, sempre con l'idea di promuovere il prodotto Italia". [post_title] => San Marino International: nel 2024 quadruplicato il fatturato 2022 [post_date] => 2024-09-30T11:53:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727697213000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475037 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novo Mesto è una città storica della Slovenia, culla delle testimonianze preistoriche del territorio. È conosciuta come Città delle Situle perché qui sono stati rinvenuti alcuni di questi rari contenitori in bronzo istoriati datati tra il VII e il IV secolo aC, sui quali sono rappresentate scene di vita e riti antichi. In questo angolo di terra fertile si fermarono i Celti di ritorno dalle loro spedizioni in Grecia: portarono nuove tradizioni, tattiche di guerra con spade e cavalli e tecnologie innovative - come quelle della lavorazione di vasellame e gioielli. Poi arrivarono i romani che con il loro stile di vita e le innovazioni ingegneristiche avviarono una globalizzazione. Con la caduta dell’Impero Romano, intorno al V secolo, le tribù nordiche scesero verso il sud alla ricerca di una vita migliore, ma una nuova era di sviluppo prese il via solo nel XIV secolo. Il Museo di Dolenjska rivela al suo ospite numerosi reperti dell'età del bronzo e del ferro raccolti nelle tre necropoli sovrapposte nell’area verde che circonda verde Novo Mesto e tramanda la storia di un furto: nel 1965 era in corso un’importante mostra sulla preistoria quando tutti i reperti vennero rubati per essere immessi sul mercato nero dell’arte in America. Il progetto fu sventato grazie a un’efficace collaborazione della polizia slovena e italiana, perché la refurtiva venne ritrovata a Bologna. Risalire nei secoli aiuta a scoprire la fiera identità del popolo sloveno e la sua lingua: un idioma del ceppo slavo che utilizza ancora il duale ed è oggi parlato da circa 2milioni di persone. Ripercorrendo i secoli torniamo al 1365, quando Rodolfo IV d’Asburgo iniziò la costruzione delle mura di Novo Mesto per fermare gli eserciti turchi che risalivano dalla Bosnia. Nello stesso periodo, arrivarono in città i frati francescani che costruirono un monastero, la cui biblioteca oggi ospita preziosi incunaboli. A Novo Mesto la storia segue anche il corso del fiume Krka, che circonda il centro storico creando una penisola sormontata dalla cattedrale di San Nicola. La chiesa, tra architettura gotica e barocca, è costruita su un asse longitudinale spezzato: l’abside è in fondo alla navata, ma spostata verso sinistra; sull’altare si innalza la pala “La visione di San Nicola” realizzata nel 1582 da Jacopo Tintoretto e richiesta dall’allora prevosto Polidoro di Montagnana. (Nel 2015, in occasione del giubileo della misericordia voluto da papa Francesco, a San Nicola è stata aperta una porta santa per le indulgenze). Importante, poi, il ruolo dell’arciduchessa Maria Teresa d'Austria, che alla fine del ‘700 realizzò opere importanti per lo sviluppo igienico, culturale e scolastico del territorio. Novo Mesto raccoglie anche il lascito del ginnasta Leon Štukelj, simbolo dell’orgoglio nazionale. Nato nel 1898 e morto a 101 anni nel 1999, vinse 6 medaglie olimpiche - 3ori, 1 argento e 1 bronzo - alle Olimpiadi del 1924, 1928 e 1936 e 5 ori nei Mondiali del ‘22 e del ‘26. Oggi Novo Mesto è un vivace centro industriale la cui ricchezza deriva dal colosso farmaceutico Krka - che dà lavoro a 12mila abitanti - dalla sede della Adria - produttrice di camper - e dai 4 decenni di presenza di una fabbrica della Renault. [gallery ids="475039,475041,475043"] [post_title] => Slovenia: il ritmo contemporaneo di Novo Mesto, che tramanda una storia antica [post_date] => 2024-09-30T10:00:45+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727690445000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475496 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Ente sloveno per il turismo ha presentato ieri a Milano la nomina congiunta di Nova Gorica e Gorizia come Capitale Europea della Cultura 2025. Per la prima volta, due città divise da un confine condivideranno questo titolo, segnando un momento storico per l'Europa. Con il progetto GO! Borderless, le due città si preparano al nuovo anno con un'offerta turistica ricca di eventi e nuove proposte che si svolgeranno lungo il confine che separa – e al contempo unisce – le due località. Il programma artistico e culturale sarà articolato su due temi principali: il filo rosso, che rappresenta il confine storico, e il filo verde, simbolo del fiume Isonzo e della sostenibilità. [caption id="attachment_475499" align="alignright" width="188"] Aljoša Ota, direttore dell’Ente sloveno per il Turismo in Italia[/caption] Dopo aver dedicato l’anno corrente al ventennale dall’ingresso della Slovenia nella Ue, la giovane Repubblica slovena è pronta quindi ad affrontare una nuova stagione culturale per il Paese, nel segno del superamento delle frontiere con il resto d’Europa e della voglia di raccontare al mondo i grandi passi in avanti compiuti negli ultimi decenni. «Auspichiamo che la nomina di Nova Gorica e Gorizia a Capitale Europea della Cultura 2025 diventi un’occasione per raccontare una regione in cui il concetto stesso di confine cambia significato, mettendo al centro la comunicazione e la condivisione attraverso l'arte, la cultura e l’enogastronomia» ha commentato Aljoša Ota, direttore dell’Ente sloveno per il Turismo in Italia. Con GO!2025 Borderless Nova Gorica e Gorizia hanno realizzato un palinsesto incentrato su arte e cultura, e che prevede numerosi eventi che si terranno su entrambi i lati del confine, proprio con l'obiettivo di valorizzare la coesistenza pacifica e la collaborazione tra le due città. L’Opening Cerimony, che unirà entrambe le città in una celebrazione condivisa, si terrà l'8 febbraio 2025, in concomitanza con la Giornata slovena della Cultura (giorno di Prešeren). Il programma, curato dall'ente GO! 2025, si svilupperà su due filoni tematici: il rosso e il verde. Il filo rosso rappresenta il confine, storico e contemporaneo. Attraverso lo slogan "Go! Borderless" si esplorerà la questione fondamentale di tutti i progetti artistici: quale rapporto abbiamo con il confine? Un confine può riguardare due paesi, due culture diverse, due nazioni, due stati e, in questo caso, due città che in passato hanno vissuto esperienze traumatiche e che oggi stanno vivendo una coesistenza pacifica. Il filo verde invece è quello del colore del fiume Isonzo, il cui verde smeraldo rappresenta l’identità visiva del progetto. La regione Capitale Europea della Cultura si estende dalla cima del monte Triglav, sorgente del corso d’acqua, fino alla sua foce nel mare Adriatico, sul lato italiano. Il filo verde si riflette anche nella natura sostenibile del progetto, alla ricerca di un qualcosa di utile per il futuro, ma sempre con un'attenzione particolare alle persone. Nel segno del green anche il nuovo distretto Ecoc, che prende vita proprio nel tratto di 1 KM tra le due ex dogane. Il progetto si configura come una passeggiata verde nella conurbazione, uno spazio sociale per gli abitanti di Nova Gorica e Gorizia che comprende 4 aree di intervento (il Piazzale della Transalpina con il suo Tridente, l’area verde che conduce al valico di San Gabriele, EPIC e Super 8). L'anno come Capitale Europea della Cultura 2025 rappresenta per queste due città un'occasione ulteriore di promozione di un territorio con una vocazione turistica legata all'ambiente, all'arte, alle tradizioni locali, allo sport e all'offerta eno-gastronomica. «Tra gli eventi che contrassegneranno Go! 2025 possiamo già annunciare, oltre all'evento di inaugurazione "Da stazione a stazione" che avverrà l'8 febbraio, anche la Marcia per l'Europa che si svolgerà tra il 1° e il 9 maggio, e la manifestazione Gusti senza Frontiere dal 26 al 28 settembre. L’anno come Capitale Europea della Cultura 2025 terminerà con la cerimonia di chiusura Christmas Lights dal 1 al 5 dicembre 2025» ha concluso Ota. [post_title] => Nova Gorica e Gorizia pronte a diventare Capitale Europea della Cultura 2025 [post_date] => 2024-09-27T09:36:08+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => cultura [1] => slovenia ) [post_tag_name] => Array ( [0] => cultura [1] => slovenia ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727429768000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475229 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’estate del Giappone non finisce più. Se il 2023 ha rappresentato per il paese del Sol Levante l’anno del riscatto post-Covid, con oltre 152 mila arrivi italiani attestati dalla Japan national tourism organization, quest’anno Mistral Tour è pronto a scommettere in una stagione turistica capace di prolungarsi sino a inverno inoltrato. Tokyo, in particolare, viene sempre più considerata un’alternativa a New York sotto la neve o a Shanghai in Cina. “Oggi la domanda italiana trova nella destinazione nipponica il suo punto di riferimento ideale in Asia - rileva Gabriele Bassi, product manager Giappone di Mistral Tour -. E i prezzi più contenuti dei mesi post-estivi non possono che rappresentare una grande opportunità per rafforzare il flusso delle partenze. Fra dicembre e febbraio c’è molta più disponibilità di camere e servizi, che iniziano a scarseggiare invece in alta stagione, come in estate oppure durante la fioritura dei ciliegi, che offre le sue prime manifestazioni anche nei mesi iniziali dell’anno, cominciando dall’isola più meridionale e calda dell’arcipelago: l’agreste Kyushu. Per i giapponesi ogni stagione ha un valore spirituale equiparabile alla primavera; perciò, noi occidentali potremmo certamente cogliere nuove suggestioni se cominciassimo a viaggiare in altri periodi”. Per rafforzare l’idea di una bellezza del Giappone al di là dagli stereotipi, l’operatore torinese non solo prevede di organizzare il prossimo febbraio un fam-trip per agenti di viaggio a Kyushu, ma gioca sin da ora la carta di tre itinerari validi e attrattivi in qualsiasi momento dell’annata: Tokyo d’inverno è la prima grande scommessa, confortata dal successo di un viaggio di gruppo sperimentato già nelle settimane antecedenti lo scorso Natale. Fra il foliage di inizio dicembre e l’aria frizzante di gennaio, la capitale del Giappone vive infatti le giornate meteorologicamente più nitide, con la possibilità di godersi bagni rilassanti nelle onsen tradizionali. Il tour di sette giorni/cinque notti offre uno spaccato del Giappone che soddisfa tanto il neofita quanto l’appassionato della destinazione. Chi cerca un Giappone ancora più variegato e complesso può invece optare per il tour di 11 giorni/nove notti Alla scoperta del Giappone - Snow Monkeys, di cui i macachi di Jigokudani sono ancora una volta protagonisti, ma in relazione al quale l’ampio utilizzo di mezzi pubblici permette esperienze più tradizionali. La terza proposta è pensata soprattutto per quei viaggiatori che cercano qualcosa di completamente nuovo: il tour Volti nascosti del Giappone: Kyushu (dieci giorni/otto notti) viene lanciato in via speciale per la programmazione dicembre-febbraio, con l’intento di far scoprire la natura vulcanica della più meridionale fra le quattro isole maggiori dell’arcipelago nipponico. [gallery ids="475232,475233,475231"] [post_title] => Quality: Mistral rinnova il Giappone d’inverno con tre itinerari senza tempo [post_date] => 2024-09-25T09:42:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727257334000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475197 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con oltre 40.000 passeggeri in un solo giorno (il 23 settembre) e 250 movimenti tra arrivi e partenze, Aeroporti di Puglia ha frantumato ogni record di traffico precedente: il dato, che si riferisce agli scali di Bari, Brindisi e Foggia, conferma il trend di crescita della summer 2024 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. «Il traguardo raggiunto - ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia - ci gratifica degli sforzi sostenuti in sede di programmazione della stagione estiva. Un risultato storico reso possibile dall’impegno del nostro personale che, con grande senso di responsabilità ha operato in una stagione estremamente impegnativa sul fronte della gestione complessiva dei voli. Di grande aiuto la vicinanza della Regione Puglia che ha sostenuto ogni nostra iniziativa finalizzata a dare impulso alla crescita del traffico e a favorire il processo sempre più evidente di destagionalizzazione dell’offerta. Tutto ciò ci spinge a proseguire senza indugi nel nostro impegno e ci permette di guardare con fiducia non solo all’imminente stagione invernale, ma anche alla “summer season” del prossimo anno che non ho dubbi riserverà ai nostri aeroporti e alla Puglia nuove grandi soddisfazioni». «I dati comunicati da Aeroporti di Puglia sono un premio per l’impegno che l’intera Giunta, in collaborazione con AdP, ha dedicato alla destagionalizzazione del turismo e a rendere accessibili e attrattivi i nostri aeroporti – ha commentato Debora Ciliento, assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia -.Oltre ad aver investito sulle infrastrutture aeroportuali, per renderli sempre più moderni e sicuri, abbiamo potenziato i collegamenti su gomma con le maggiori città pugliesi, le principali mete turistiche e le stazioni ferroviarie. L’Aeroporto di Bari è direttamente raggiungibile con il treno e sono già attivi i cantieri RFI per la realizzazione della stazione di Brindisi Aeroporto e il collegamento diretto ferroviario con la stazione centrale. Oggi è evidente che investire in intermodalità e accessibilità dei territori porta a dei risultati». [post_title] => Aeroporti di Puglia, oltre 40.000 passeggeri in un solo giorno: è il migliore risultato di sempre [post_date] => 2024-09-25T09:15:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727255724000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "bernard arnault lvmh pronto rilevare lintera costa smeralda" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":52,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":561,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475849","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delta Air Lines e Travelport hanno siglato un accordo pluriennale di rinnovo della partnership che include i contenuti Ndc. Una delle principali compagnie aeree statunitensi sta collaborando con Travelport all'integrazione della sua soluzione Ndc in Travelport+ per supportare la trasformazione delle vendite e dei servizi di Delta.\r

\r

«Abbiamo esteso il nostro accordo sui contenuti completi, oltre a rendere disponibile la soluzione tecnologica Ndc di Delta a tutti i clienti delle agenzie di Travelport - ha dichiarato Jeff Lobl, managing director, distribution strategy and agency sales programs di Delta Air Lines -. Insieme, puntiamo a creare valore assicurandoci che ai clienti vengano presentate le opzioni migliori per soddisfare le loro esigenze, per un'esperienza di acquisto migliore e più personalizzata».\r

\r

Per aiutare le agenzie a risolvere i problemi di confronto tra le offerte Ndc e i contenuti tradizionali, Travelport ha recentemente presentato il suo Content Curation Layer (Ccl). Il Ccl di Travelport utilizza l'intelligenza artificiale e il machine-learning per vagliare i contenuti aggregati e multi-fonte e restituire la giusta gamma di risultati di ricerca accurati e altamente intuitivi, normalizzati e di più facile comprensione per agenti e viaggiatori. Ccl è l'ultimo miglioramento della piattaforma Travelport+, che semplifica la fornitura di contenuti pronti per la vendita al dettaglio da parte di partner come Delta e presenta opzioni personalizzate ai clienti delle agenzie e ai viaggiatori finali.\r

\r

«Il nostro accordo rinnovato con Delta sottolinea il nostro impegno comune a modernizzare il travel retail per gli agenti e i viaggiatori con un'esperienza di acquisto e di servizio personalizzata e senza soluzione di continuità”, ha dichiarato Damian Hickey, global head of Travel Partners di Travelport -. Mentre ci prepariamo per la futura distribuzione dei contenuti Ndc di Delta, la nostra capacità di fornire contenuti multi-fonte in un modo pronto per la vendita al dettaglio assicura che gli agenti e i viaggiatori saranno in grado di acquistare e confrontare facilmente tutte le offerte di prodotti di Delta in un unico luogo».","post_title":"Delta e Travelport rinnovano l'intesa che include anche l'integrazione con Ndc","post_date":"2024-10-03T09:55:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727949352000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475236","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Costa Crociere prosegue fino alla fine dell’anno con il suo piano strategico ricco di iniziative commerciali a supporto delle attività del Trade. È da poco partita, infatti, la nuova promozione “All Inclusive - Bevande Gratis”, valida per le prenotazioni effettuate fino al 30 ottobre 2024 su tutte le crociere in partenza dal 1° novembre 2024 al 31 agosto 2025 e per gli itinerari nel Mediterraneo di durata superiore alle otto notti, anche dal 1° settembre 2025 al 30 novembre 2025. La promozione, inoltre, comprende anche le crociere lunghe e di posizionamento, dai 10 ai 15 giorni. La tariffa All Inclusive consente di vivere un’esperienza di vacanza ancora più completa e senza pensieri, con tasse portuali e quote di servizio incluse. Inoltre, per tutti i giorni del viaggio e per ogni membro della prenotazione il pacchetto “My Drinks” è gratuito e prevede bevande illimitate, analcoliche, alcoliche e cocktail.\r

\r

Le opportunità di Costa, inoltre, si moltiplicano per i clienti fidelizzati. Per tutti i Soci Costa Club si aggiunge la nuova Promo C|Club, valida dal 4 settembre al 4 ottobre 2024, che riserverà tripli punti “crociera” su una vasta selezione di partenze e sarà cumulabile con gli sconti dedicati fino al 20% e con la possibilità di un cambio data partenza gratuito sulla prenotazione effettuata.\r

\r

Gli obiettivi dei nuovi strumenti commerciali proposti dalla Compagnia italiana? La promozione del grande valore del prodotto, l’aumento del traffico in Agenzia e la spinta dell’early booking, garantendo sempre un’ampia offerta di itinerari nel mondo. L’estate con Costa, infatti, prosegue anche nella stagione più fredda grazie alle crociere ai Caraibi a bordo di Costa Fascinosa e Costa Fortuna, che propongono tre diversi itinerari di otto giorni. Costa Fascinosa porta alla scoperta delle isole Vergini e della Repubblica Dominicana, tra cui l'isola privata di Catalina. Un'esperienza ancora più ricca grazie alle Sea Destinations: la potente energia della Luna accende la nave con il party più scintillante di sempre nella baia di Guadalupa o una serata in puro stile caraibico di fronte a Catalina. Con Costa Fortuna, invece, si può vivere il meglio dei Caraibi, con soste lunghe per rilassarsi tra acque cristalline, tradizioni locali e nuove destinazioni inedite da vivere dal mare: costellazioni tropicali nel cuore del mare caraibico, cocktails a ritmo di reggae nella baia di Kingstown, party scintillanti sotto il cielo della baia di Antigua. Per queste crociere la proposta è quella del “volo+crociera”, con partenze da: Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Cagliari e Palermo.\r

\r

Un’altra destinazione per vivere l’inverno al caldo, insieme all’affasciante atmosfera delle moschee e il silenzio del deserto, sono gli Emirati Arabi, da scoprire a bordo di Costa Smeralda. L’imbarco è programmato da Dubai e Abu Dhabi, raggiungibili con voli speciali da Milano Malpensa, Roma Fiumicino e altri undici aeroporti italiani. Inoltre, per un’esperienza di alto livello e ricca di comfort, è disponibile il pacchetto “Fly, Cruise & Doha”, che comprende una notte post crociera presso il cinque stelle Rixos Gulf Hotel con cena e colazione inclusa, oltre a un tour speciale della capitale del Qatar. Anche per questo programma l’esperienza sarà resa ancora più indimenticabile grazie alle Sea Destinations nel Golfo Persico, nel Golfo di Oman e nella Baia di Doha. \r

\r

Per chi, invece, volesse vivere il fascino del Mediterraneo Occidentale nella stagione invernale è in programma un itinerario di otto giorni a bordo dell’ammiraglia Costa Toscana, che viaggerà tra Italia, Francia e Spagna con grande accessibilità grazie ai numerosi porti d’imbarco. Nelle tappe previste dalla rotta, si potrà assistere a un concerto di musica classica nelle Grotte del Drago di Palma e poi visitare una fabbrica di perle maiorchine. A Valencia, invece, il relax è la parola d’ordine, nella vasta spiaggia di Canet D’en Berenguer, tra dune coperte di vegetazione e acque purissime. Oppure, immergersi nella vivace movida del centro di Barcellona o scoprire Aix-en-Provence dal punto di vista di Paul Cézanne a Marsiglia. E con le nuove Sea Destinations si vivranno sempre esperienze fuori dall’ordinario, tra cielo e mare.​\r

\r

“Dopo un’estate caratterizzata da una crescita costante del valore delle prenotazioni e dalla soddisfazione del Cliente, grazie anche agli itinerari arricchiti dalla novità delle Sea Destinations, l’attività commerciale a supporto della domanda continua senza sosta – afferma il Direttore Commerciale, Riccardo Fantoni –. Gli investimenti in comunicazione, la nuova promozione All Inclusive e i numerosi eventi in agenda per l’autunno sono tutte operazioni che hanno l’obiettivo di supportare la richiesta e il grande lavoro delle Agenzie di Viaggio nostre Partner. Un sostegno che passa attraverso la redditività delle incentivazioni. Infatti, il 4° periodo del Segui-C remunera la vendita di valore con la tariffa All Inclusive, ma prevede un guadagno addizionale sulle vendite della tariffa Super All Inclusive, che include non solo il pacchetto bevande My Drinks in promozione, ma anche quello per le escursioni My Explorations. Un impianto di incentivazioni che supporterà i nostri Partner negli ultimi mesi dell’anno, utile per raggiungere gli obiettivi del programma WeCare 2024 e stimolare l’early booking per il 2025”.\r

\r

","post_title":"Costa Crociere: nuovi vantaggi esclusivi per agenzie partner e clienti","post_date":"2024-10-03T09:17:32+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1727947052000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475837","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Costa Crociere apre ufficialmente le vendite per gli itinerari del 2026. Già disponibili le crociere di sei navi in partenza da aprile a novembre, per una vasta scelta di vacanze nel Mediterraneo e in Nord Europa. Visto il grande apprezzamento ricevuto, l’itinerario della Fortuna dedicato esclusivamente a Grecia e Turchia sarà in particolare disponibile per un periodo più esteso, da inizio maggio a inizio ottobre. Partirà ogni venerdì da Atene, alla scoperta di Istanbul e delle isole greche di Mykonos e Santorini. In primavera e autunno farà tappa anche a Volo, in Tessaglia, una novità nella programmazione Costa, da dove sarà possibile visitare le Meteore, e a Smirne, in Turchia. Durante l'estate, invece, l’itinerario includerà Creta e Rodi, mete ideali per godersi il mare e i paesaggi della Grecia. La formula proposta è quella del pacchetto volo+crociera, disponibile da tutti i principali Paesi europei, compresa l’Italia.\r

\r

Novità anche per l'itinerario della Fascinosa, che in una settimana visiterà quattro isole di Italia, Grecia e Malta, tra cui Argostoli, a Cefalonia, conosciuta come l’isola delle tartarughe, Mykonos, con la sua atmosfera mondana, e poi la Sicilia con Catania, e Malta con La Valletta, per perdersi nel fascino dell’architettura barocca e arabeggiante. L’itinerario comprende anche Taranto, per scoprire la Puglia, e Atene, culla dell’antica civiltà greca, da dove sarà possibile pure imbarcarsi per iniziare la propria crociera.\r

\r

Nel Mediterraneo occidentale, le gemelle di ultima generazione Smeralda e Toscana proporranno crociere di una settimana, che visiteranno alcune delle più belle destinazioni d'Italia, Francia e Spagna, tra arte, cultura, tradizioni locali. La Toscana partirà da Genova tutti i venerdì, dal 27 marzo, per visitare Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma. La Smeralda sarà invece a Savona, prima il sabato e poi, da metà aprile, la domenica, per un itinerario che farà tappa a Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Palermo, Civitavecchia/Roma. Nel dell'estate, al posto di Palma ci sarà Ibiza, una delle isole più belle e vivaci del Mediterraneo.\r

\r

In Nord Europa navigheranno due navi, la Favolosa e la Diadema, per crociere che porteranno a scoprire paesaggi spettacolari. La Favolosa proporrà cinque diversi itinerari, da Amburgo, che visiteranno fiordi norvegesi, Islanda, Capo Nord, isole Lofoten e Scozia. Tra questi, un nuovo itinerario per un’immersione totale nei fiordi più belli della Norvegia, come quelli Patrimonio Unesco del Sognefjord, il più lungo e profondo della Norvegia. Inoltre, la stagione in Nord Europa della Favolosa sarà ancora più lunga, con partenze da metà maggio sino a inizio ottobre. Durante tutto il periodo estivo la Diadema offrirà crociere di una settimana da Kiel, dirette a Copenaghen e nei fiordi norvegesi, per andare alla scoperta di destinazioni come le cascate di Hellesylt, il fiordo di Geiranger e Stavanger, con le sue pittoresche case in legno.\r

\r

In primavera e autunno, per chi ha pochi giorni a disposizione, Costa offrirà infine minicrociere nel Mediterraneo occidentale di tre e quattro giorni con la Fascinosa e la Diadema. Per chi ha più tempo libero, la Fortuna, la Diadema, la Fascinosa e la Favolosa proporranno le Costa Voyages, pensate per vivere in maniera unica gli itinerari lunghi, con crociere da nove a 14 giorni a Lisbona, in Marocco, nelle isole Canarie, in Grecia e in Turchia. Da non perdere pure le crociere tra Mediterraneo e Nord Europa della Favolosa e della Diadema.","post_title":"Aperte le vendite 2026 di Costa Crociere","post_date":"2024-10-02T14:18:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727878687000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475793","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo 14 anni di Navi Gialle, Giuseppe Scognamiglio lascia la guida di Forship, terminalista nel porto di Vado Ligure e società che gestisce le rotte e i marchi commerciali Corsica Sardinia Ferries in Italia. Scognamiglio, che passerà il testimone entro qualche settimana, è entrato in Forship nel 2010 come direttore flotta, e dal 2013 ricopre anche le cariche di amministratore delegato e direttore del terminal di Vado Ligure.\r

\r

“Questi lunghi anni in Forship – Corsica Sardinia Ferries sono stati intensi, sfidanti e fonte di soddisfazioni e mi hanno arricchito professionalmente e sotto il profilo umano - sottolinea lo stesso Scognamiglio, che si appresta a iniziare un nuovo percorso professionale -. Il team che lascio a guidare la compagnia è coeso e pronto alle prossime sfide: ambientali, commerciali e tecnologiche”.\r

\r

Il passaggio di consegne ai suoi successori avverrà entro la fine del mese di ottobre, per consentire continuità nella gestione delle attività.","post_title":"Giuseppe Scognamiglio lascia la guida di Corsica Sardinia Ferries Italia","post_date":"2024-10-02T11:11:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727867487000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475621","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue la crescita di San Marino International, tour operator dedicato ai viaggi di gruppo tailor made fondato da Norman Rossi del to Navitours specializzato sulla Grecia. \"Siamo nati nel 2019 con l'obiettivo di offrire un prodotto dedicato all'Italia e a tutta l'Europa, con l'eccezione naturalmente del paese ellenico . Dopo la pausa forzata dovuta al Covid, la nostra crescita è proceduta in maniera esponenziale, tanto che contiamo di chiudere il 2024 con un fatturato pari a quattro volte i livelli raggiunti due anni fa\", ha spiegato la ceo dell'operatore, Antonela Ljubetic, in occasione di un incontro milanese organizzato in collaborazione con il gruppo alberghiero Meininger.\r

\r

Particolarmente forte sono andate quest'anno tutte le principali capitali e città del Vecchio continente: Barcellona, Madrid, Praga e Berlino, ma anche Roma, Napoli, Firenze e poi l'intera Sicilia. La domanda, oltre che dall'Italia, arriva da Spagna, Francia e Stati Uniti, \"da dove ci contattano per viaggi non solo per la nostra Penisola, ma pure per il resto d'Europa. La nostra forza sta nella capacità di offrire risposte immediate su disponibilità reali, dato che blocchiamo camere in vuoto pieno con un anno di anticipo\".\r

\r

Per il prossimo futuro il to intende spingere moltissimo sull'incoming verso l'Italia, \"ma mi piacerebbe anche far crescere la Croazia, il mio paese di origine - ha concluso Antonela Ljubetic -. Proseguiremo inoltre con gli incontri dedicati alle agenzie e ai nostri partner. A cominciare da Roma dove abbiamo già in programma un evento importante per il prossimo gennaio. E poi non mancheremo di partecipare alla principali fiere internazionali, sempre con l'idea di promuovere il prodotto Italia\".","post_title":"San Marino International: nel 2024 quadruplicato il fatturato 2022","post_date":"2024-09-30T11:53:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727697213000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475037","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novo Mesto è una città storica della Slovenia, culla delle testimonianze preistoriche del territorio. È conosciuta come Città delle Situle perché qui sono stati rinvenuti alcuni di questi rari contenitori in bronzo istoriati datati tra il VII e il IV secolo aC, sui quali sono rappresentate scene di vita e riti antichi.\r

\r

In questo angolo di terra fertile si fermarono i Celti di ritorno dalle loro spedizioni in Grecia: portarono nuove tradizioni, tattiche di guerra con spade e cavalli e tecnologie innovative - come quelle della lavorazione di vasellame e gioielli. Poi arrivarono i romani che con il loro stile di vita e le innovazioni ingegneristiche avviarono una globalizzazione. Con la caduta dell’Impero Romano, intorno al V secolo, le tribù nordiche scesero verso il sud alla ricerca di una vita migliore, ma una nuova era di sviluppo prese il via solo nel XIV secolo. \r

\r

Il Museo di Dolenjska rivela al suo ospite numerosi reperti dell'età del bronzo e del ferro raccolti nelle tre necropoli sovrapposte nell’area verde che circonda verde Novo Mesto e tramanda la storia di un furto: nel 1965 era in corso un’importante mostra sulla preistoria quando tutti i reperti vennero rubati per essere immessi sul mercato nero dell’arte in America. Il progetto fu sventato grazie a un’efficace collaborazione della polizia slovena e italiana, perché la refurtiva venne ritrovata a Bologna. Risalire nei secoli aiuta a scoprire la fiera identità del popolo sloveno e la sua lingua: un idioma del ceppo slavo che utilizza ancora il duale ed è oggi parlato da circa 2milioni di persone.\r

\r

Ripercorrendo i secoli torniamo al 1365, quando Rodolfo IV d’Asburgo iniziò la costruzione delle mura di Novo Mesto per fermare gli eserciti turchi che risalivano dalla Bosnia. Nello stesso periodo, arrivarono in città i frati francescani che costruirono un monastero, la cui biblioteca oggi ospita preziosi incunaboli. A Novo Mesto la storia segue anche il corso del fiume Krka, che circonda il centro storico creando una penisola sormontata dalla cattedrale di San Nicola. La chiesa, tra architettura gotica e barocca, è costruita su un asse longitudinale spezzato: l’abside è in fondo alla navata, ma spostata verso sinistra; sull’altare si innalza la pala “La visione di San Nicola” realizzata nel 1582 da Jacopo Tintoretto e richiesta dall’allora prevosto Polidoro di Montagnana. (Nel 2015, in occasione del giubileo della misericordia voluto da papa Francesco, a San Nicola è stata aperta una porta santa per le indulgenze).\r

\r

Importante, poi, il ruolo dell’arciduchessa Maria Teresa d'Austria, che alla fine del ‘700 realizzò opere importanti per lo sviluppo igienico, culturale e scolastico del territorio. Novo Mesto raccoglie anche il lascito del ginnasta Leon Štukelj, simbolo dell’orgoglio nazionale. Nato nel 1898 e morto a 101 anni nel 1999, vinse 6 medaglie olimpiche - 3ori, 1 argento e 1 bronzo - alle Olimpiadi del 1924, 1928 e 1936 e 5 ori nei Mondiali del ‘22 e del ‘26. Oggi Novo Mesto è un vivace centro industriale la cui ricchezza deriva dal colosso farmaceutico Krka - che dà lavoro a 12mila abitanti - dalla sede della Adria - produttrice di camper - e dai 4 decenni di presenza di una fabbrica della Renault.\r

\r

[gallery ids=\"475039,475041,475043\"]","post_title":"Slovenia: il ritmo contemporaneo di Novo Mesto, che tramanda una storia antica","post_date":"2024-09-30T10:00:45+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1727690445000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475496","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Ente sloveno per il turismo ha presentato ieri a Milano la nomina congiunta di Nova Gorica e Gorizia come Capitale Europea della Cultura 2025. Per la prima volta, due città divise da un confine condivideranno questo titolo, segnando un momento storico per l'Europa.\r

\r

Con il progetto GO! Borderless, le due città si preparano al nuovo anno con un'offerta turistica ricca di eventi e nuove proposte che si svolgeranno lungo il confine che separa – e al contempo unisce – le due località.\r

Il programma artistico e culturale sarà articolato su due temi principali: il filo rosso, che rappresenta il confine storico, e il filo verde, simbolo del fiume Isonzo e della sostenibilità. \r

\r

[caption id=\"attachment_475499\" align=\"alignright\" width=\"188\"] Aljoša Ota, direttore dell’Ente sloveno per il Turismo in Italia[/caption]\r

\r

Dopo aver dedicato l’anno corrente al ventennale dall’ingresso della Slovenia nella Ue, la giovane Repubblica slovena è pronta quindi ad affrontare una nuova stagione culturale per il Paese, nel segno del superamento delle frontiere con il resto d’Europa e della voglia di raccontare al mondo i grandi passi in avanti compiuti negli ultimi decenni.\r

«Auspichiamo che la nomina di Nova Gorica e Gorizia a Capitale Europea della Cultura 2025 diventi un’occasione per raccontare una regione in cui il concetto stesso di confine cambia significato, mettendo al centro la comunicazione e la condivisione attraverso l'arte, la cultura e l’enogastronomia» ha commentato Aljoša Ota, direttore dell’Ente sloveno per il Turismo in Italia.\r

\r

Con GO!2025 Borderless Nova Gorica e Gorizia hanno realizzato un palinsesto incentrato su arte e cultura, e che prevede numerosi eventi che si terranno su entrambi i lati del confine, proprio con l'obiettivo di valorizzare la coesistenza pacifica e la collaborazione tra le due città.\r

\r

L’Opening Cerimony, che unirà entrambe le città in una celebrazione condivisa, si terrà l'8 febbraio 2025, in concomitanza con la Giornata slovena della Cultura (giorno di Prešeren). Il programma, curato dall'ente GO! 2025, si svilupperà su due filoni tematici: il rosso e il verde.\r

Il filo rosso rappresenta il confine, storico e contemporaneo. Attraverso lo slogan \"Go! Borderless\" si esplorerà la questione fondamentale di tutti i progetti artistici: quale rapporto abbiamo con il confine? Un confine può riguardare due paesi, due culture diverse, due nazioni, due stati e, in questo caso, due città che in passato hanno vissuto esperienze traumatiche e che oggi stanno vivendo una coesistenza pacifica.\r

Il filo verde invece è quello del colore del fiume Isonzo, il cui verde smeraldo rappresenta l’identità visiva del progetto. La regione Capitale Europea della Cultura si estende dalla cima del monte Triglav, sorgente del corso d’acqua, fino alla sua foce nel mare Adriatico, sul lato italiano. Il filo verde si riflette anche nella natura sostenibile del progetto, alla ricerca di un qualcosa di utile per il futuro, ma sempre con un'attenzione particolare alle persone.\r

\r

Nel segno del green anche il nuovo distretto Ecoc, che prende vita proprio nel tratto di 1 KM tra le due ex dogane. Il progetto si configura come una passeggiata verde nella conurbazione, uno spazio sociale per gli abitanti di Nova Gorica e Gorizia che comprende 4 aree di intervento (il Piazzale della Transalpina con il suo Tridente, l’area verde che conduce al valico di San Gabriele, EPIC e Super 8).\r

\r

L'anno come Capitale Europea della Cultura 2025 rappresenta per queste due città un'occasione ulteriore di promozione di un territorio con una vocazione turistica legata all'ambiente, all'arte, alle tradizioni locali, allo sport e all'offerta eno-gastronomica.\r

\r

«Tra gli eventi che contrassegneranno Go! 2025 possiamo già annunciare, oltre all'evento di inaugurazione \"Da stazione a stazione\" che avverrà l'8 febbraio, anche la Marcia per l'Europa che si svolgerà tra il 1° e il 9 maggio, e la manifestazione Gusti senza Frontiere dal 26 al 28 settembre. L’anno come Capitale Europea della Cultura 2025 terminerà con la cerimonia di chiusura Christmas Lights dal 1 al 5 dicembre 2025» ha concluso Ota.","post_title":"Nova Gorica e Gorizia pronte a diventare Capitale Europea della Cultura 2025","post_date":"2024-09-27T09:36:08+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["cultura","slovenia"],"post_tag_name":["cultura","slovenia"]},"sort":[1727429768000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475229","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’estate del Giappone non finisce più. Se il 2023 ha rappresentato per il paese del Sol Levante l’anno del riscatto post-Covid, con oltre 152 mila arrivi italiani attestati dalla Japan national tourism organization, quest’anno Mistral Tour è pronto a scommettere in una stagione turistica capace di prolungarsi sino a inverno inoltrato. Tokyo, in particolare, viene sempre più considerata un’alternativa a New York sotto la neve o a Shanghai in Cina.\r

\r

“Oggi la domanda italiana trova nella destinazione nipponica il suo punto di riferimento ideale in Asia - rileva Gabriele Bassi, product manager Giappone di Mistral Tour -. E i prezzi più contenuti dei mesi post-estivi non possono che rappresentare una grande opportunità per rafforzare il flusso delle partenze. Fra dicembre e febbraio c’è molta più disponibilità di camere e servizi, che iniziano a scarseggiare invece in alta stagione, come in estate oppure durante la fioritura dei ciliegi, che offre le sue prime manifestazioni anche nei mesi iniziali dell’anno, cominciando dall’isola più meridionale e calda dell’arcipelago: l’agreste Kyushu. Per i giapponesi ogni stagione ha un valore spirituale equiparabile alla primavera; perciò, noi occidentali potremmo certamente cogliere nuove suggestioni se cominciassimo a viaggiare in altri periodi”.\r

\r

Per rafforzare l’idea di una bellezza del Giappone al di là dagli stereotipi, l’operatore torinese non solo prevede di organizzare il prossimo febbraio un fam-trip per agenti di viaggio a Kyushu, ma gioca sin da ora la carta di tre itinerari validi e attrattivi in qualsiasi momento dell’annata: Tokyo d’inverno è la prima grande scommessa, confortata dal successo di un viaggio di gruppo sperimentato già nelle settimane antecedenti lo scorso Natale. Fra il foliage di inizio dicembre e l’aria frizzante di gennaio, la capitale del Giappone vive infatti le giornate meteorologicamente più nitide, con la possibilità di godersi bagni rilassanti nelle onsen tradizionali. Il tour di sette giorni/cinque notti offre uno spaccato del Giappone che soddisfa tanto il neofita quanto l’appassionato della destinazione.\r

\r

Chi cerca un Giappone ancora più variegato e complesso può invece optare per il tour di 11 giorni/nove notti Alla scoperta del Giappone - Snow Monkeys, di cui i macachi di Jigokudani sono ancora una volta protagonisti, ma in relazione al quale l’ampio utilizzo di mezzi pubblici permette esperienze più tradizionali. La terza proposta è pensata soprattutto per quei viaggiatori che cercano qualcosa di completamente nuovo: il tour Volti nascosti del Giappone: Kyushu (dieci giorni/otto notti) viene lanciato in via speciale per la programmazione dicembre-febbraio, con l’intento di far scoprire la natura vulcanica della più meridionale fra le quattro isole maggiori dell’arcipelago nipponico.\r

\r

[gallery ids=\"475232,475233,475231\"]","post_title":"Quality: Mistral rinnova il Giappone d’inverno con tre itinerari senza tempo","post_date":"2024-09-25T09:42:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727257334000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475197","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con oltre 40.000 passeggeri in un solo giorno (il 23 settembre) e 250 movimenti tra arrivi e partenze, Aeroporti di Puglia ha frantumato ogni record di traffico precedente: il dato, che si riferisce agli scali di Bari, Brindisi e Foggia, conferma il trend di crescita della summer 2024 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.\r

\r

«Il traguardo raggiunto - ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia - ci gratifica degli sforzi sostenuti in sede di programmazione della stagione estiva. Un risultato storico reso possibile dall’impegno del nostro personale che, con grande senso di responsabilità ha operato in una stagione estremamente impegnativa sul fronte della gestione complessiva dei voli.\r

\r

Di grande aiuto la vicinanza della Regione Puglia che ha sostenuto ogni nostra iniziativa finalizzata a dare impulso alla crescita del traffico e a favorire il processo sempre più evidente di destagionalizzazione dell’offerta. Tutto ciò ci spinge a proseguire senza indugi nel nostro impegno e ci permette di guardare con fiducia non solo all’imminente stagione invernale, ma anche alla “summer season” del prossimo anno che non ho dubbi riserverà ai nostri aeroporti e alla Puglia nuove grandi soddisfazioni».\r

\r

«I dati comunicati da Aeroporti di Puglia sono un premio per l’impegno che l’intera Giunta, in collaborazione con AdP, ha dedicato alla destagionalizzazione del turismo e a rendere accessibili e attrattivi i nostri aeroporti – ha commentato Debora Ciliento, assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia -.Oltre ad aver investito sulle infrastrutture aeroportuali, per renderli sempre più moderni e sicuri, abbiamo potenziato i collegamenti su gomma con le maggiori città pugliesi, le principali mete turistiche e le stazioni ferroviarie. L’Aeroporto di Bari è direttamente raggiungibile con il treno e sono già attivi i cantieri RFI per la realizzazione della stazione di Brindisi Aeroporto e il collegamento diretto ferroviario con la stazione centrale. Oggi è evidente che investire in intermodalità e accessibilità dei territori porta a dei risultati».","post_title":"Aeroporti di Puglia, oltre 40.000 passeggeri in un solo giorno: è il migliore risultato di sempre","post_date":"2024-09-25T09:15:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727255724000]}]}}